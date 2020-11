COVID sera-t-il le pire scénario de cygne noir de la Banque centrale?

Soumis par Steve Brown…

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis d’Amérique (EUA) ont façonné les marchés financiers pour répondre à de grosses sommes de dollars des EUA (DEUA) et en tant que dépositaire des dollars inflationnistes. Tant que le DEUA (USD ; dollar américain) reste la monnaie fiduciaire hégémonique mondiale, les marchés d’actions et d’obligations des EUA – et les dérivés associés – ont tendance à être le lieu où se trouvent des montants incroyablement élevés, sauf dans les comptes de trésorerie courants.

Donc, je me suis toujours demandé, « et si » lors d’une grosse baisse des actions, les traders détournaient des sommes importantes, disons du DJIA, vers les marchés du papier or-argent? Habituellement, les jours de baisse massive des marchés boursiers, nous ne voyons pas cela … nous trouvons des traders liquidant leurs avoirs en papier de métaux précieux, sans y sauter.

Posant la question à Chris Powell de GATA – c’est-à-dire à propos des traders détournant des actions vers du papier de métaux précieux – il m’a gentiment fourni un aperçu plus approfondi via un essai rédigé par l’expert économique britannique Peter Warburton en 2001.

Cet essai prémonitoire, «Avilissement de la monnaie mondiale: c’est de l’inflation mais pas comme nous le connaissons» a été écrit par Warburton il y a vingt ans, et décrit précisément l’objectif de la Banque centrale tel qu’il existe aujourd’hui, de supprimer le plus longtemps possible la réinitialisation inévitable d’une économie mondiale dérivée de la dette. Extrait de l’essai:

«Ce que nous voyons actuellement, c’est une bataille entre les banques centrales et l’effondrement du système financier combattu sur deux fronts. Sur un front, les banques centrales président à la création de liquidités supplémentaires pour le système financier afin de contenir la vague de défauts de paiement qui se produiraient autrement. De l’autre, ils incitent les banques d’investissement et autres parties disposées à parier contre une hausse des prix de l’or, du pétrole, des métaux de base, des matières premières ou de tout autre élément qui pourrait être considéré comme un indicateur de valeur intrinsèque. Leur objectif est de priver l’observateur indépendant de toute référence fiable par rapport à laquelle mesurer l’érosion de la valeur, non seulement du dollar américain, mais de toutes les monnaies fiduciaires. De même, ils cherchent à refuser à l’investisseur la possibilité de se prémunir contre la fragilité du système financier en passant à un marché librement négocié pour les actifs non financiers.»

Vingt ans plus tard, depuis que Warburton a décrit avec prescience le modus operandi de la Banque centrale en 2001, il est toujours en cours… et c’est après l’effondrement financier de 2008-2009, alors qu’aujourd’hui nous sommes au milieu d’une pandémie. Malgré ces catastrophes, l’agenda de la Banque centrale concernant ce qui a une valeur intrinsèque – et de véritables marchés libres – n’a pas changé, car il ne le peut pas.

Depuis l’épidémie, les analystes ont écrit que cette infection persistera pendant des années. Et je ne vois tout simplement pas comment l’économie des Etats-Unis d’Amérique peut résister à une telle tempête. Comme écrit à propos en mai:

« Mais à quel moment le ratio dette/PIB clignotera-t-il si rouge que même les banques de Wall Street jouées et leurs traders criminalisés débauchés ne pourront plus ignorer la réalité? »

Le président des Etats-Unis d’Amérique a répété à plusieurs reprises que le remède ne devait pas être pire que la maladie, que l’économie des Etats-Unis d’Amérique devait continuer à fonctionner. Pourtant, chaque jour, nous sommes inondés de messages contradictoires de la part des médias et des spécialistes de la maladie, disant que nous devons entrer dans une nouvelle phase de verrouillage basée sur de nouveaux nombres de cas Covid. La Grande-Bretagne – en particulier l’Angleterre – a fait exactement cela.

Mais revenons au point qu’il doit exister un événement catalytique pour briser le cycle du crédit infini par décret accordé pour soutenir la dette infinie créée. L’apparition de Covid-19 s’avérera-t-elle être cet événement? Et si oui, quel en sera le résultat?

Comme l’ont souligné des réalistes monétaires comme GATA et Harvey Organ, cette crise mondiale est quelque peu en phase avec les efforts des États pour établir une monnaie numérique, la Chine étant la première dans le mix. Ce n’est pas une théorie du complot. Pas un instant, je ne suggérerais que la Chine [et/ou les Etats-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne et autres alliés – MIRASTNEWS] ait créé Covid comme un moyen de tirer parti d’une nouvelle monnaie numérique. La Chine parle depuis des années d’un défi numérique au dollar. Mais certainement, c’est un moment opportuniste. Et intuitivement, cela semble optimiste pour les métaux précieux puisque la Chine maintiendra la valeur de sa monnaie numérique via les réserves d’or.

La nouvelle monnaie numérique de la Chine en est à sa phase d’essai et il y a eu des problèmes. Mais c’est un développement récent important où la banque centrale chinoise peut gérer les sorties de capitaux tout en empêchant la fuite des capitaux d’inspiration politique, et peut-être même éliminer les barrières commerciales entre le RMB et la conversion du yuan, tout en permettant au yuan de s’écarter de son ancrage virtuel au dollar des EUA (DEUA ; USD en anglais).

Même ainsi, pouvons-nous répondre pleinement à la question: «Le COVID sera-t-il le pire scénario de cygne noir du banquier central?» Peut-être pas… mais je dirai que c’est déjà le cas. Autrement dit, sur la base de la réponse irrégulière de la plupart des gouvernements des États à ce grave problème de santé. Et que cette infection a un long chemin à parcourir. Comment les élites continueront-elles à tirer parti de cette crise et à en profiter? Cela reste inconnu.

Cependant, le retard dans la mise en place d’un nouveau stimulus des Etats-Unis d’Amérique n’est pas seulement dû à cette farce d’une élection présidentielle, même M. «IndyMAC» Mnuchin comprend que la Théorie Monétaire Moderne est également ridicule.

C’est peut-être le secret, où la Fed-Trésor sait que les ressources des presses à imprimer des Etats-Unis d’Amérique ne sont pas infinies comme le suppose MMT.

Mais en parlant de Chine, la malédiction anglaise «Puissiez-vous vivre à une époque intéressante» est si pertinente en cette période de Covid, mais mieux servie par l’interprétation chinoise, «Mieux vaut être un chien en temps de tranquillité qu’un humain en période de chaos.»

Ou un banquier central.

