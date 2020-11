Le génocide COVID-19 de 2020

https://www.brighteon.com/56f8e396-f5a3-473c-8e2e-24144b12055c

Claire Edwards, octobre 2020

«COVID-19» a longtemps été pré-planifié dans des documents et des exercices de simulation émanant de l’eugéniste Bill Gates et de la Fondation Rockefeller. Une plate-forme avec 200 niveaux détaillés est fournie par le Forum économique mondial dirigé par Klaus Schwab, technocrate et promoteur du transhumanisme, afin de fournir des instructions détaillées sur la façon dont la pandémie «COVID-19» doit être utilisée pour mettre en œuvre une réinitialisation monétaire mondiale et la monnaie numérique, la technocratie et le gouvernement totalitaire dans le monde entier sous le couvert du socialisme et de l’environnementalisme, avec la Chine comme modèle, et asservissent l’humanité à travers une sinistre conspiration de vaccins.

Des tentatives antérieures ont été faites pour créer des pandémies, mais aucune n’a réussi. Cette fois, l’Organisation mondiale de la santé a modifié à l’avance ses critères de pandémie afin de pouvoir déclarer une pandémie pour des motifs fallacieux. Tedros Adhanom Ghebreyesus, terroriste et accusé de génocide, a été nommé à la tête de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin d’orchestrer la pandémie et de faciliter la prise de contrôle totalitaire.

La technologie sans fil supprime le système immunitaire. La 5G est impliquée dans le [coronavirus 2019 (SRAS-CoV-2) de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID-19 par le biais de corrélations entre les emplacements du déploiement de la 5G et la morbidité / mortalité, ainsi que l’administration préalable de vaccins contre la grippe à Wuhan et à Milan. Les symptômes de la «COVID» sont pratiquement identiques aux symptômes de l’exposition aux rayonnements électromagnétiques (EMR). Des recherches militaires approfondies pendant de nombreuses décennies ont été tenues secrètes et les agences de réglementation ont été cooptées afin d’empêcher le public d’apprendre les dangers extrêmes des rayonnements électromagnétiques. Les médecins ne reçoivent aucune formation sur les risques pour la santé de l’exposition au DME et, par conséquent, diagnostiquent mal les symptômes du DME. Les hôpitaux sont largement équipés de la 5G, mettant la vie des patients en danger.

La 5G sert à plusieurs fins. C’est une arme de dépopulation et militaire et facilite l’introduction de la technocratie et du contrôle totalitaire en permettant la surveillance, la reconnaissance faciale, la surveillance 24/7 des individus, le contrôle de l’esprit et du corps, et – en combinaison avec des vaccins et des chemtrails contenant des nanoparticules – la torture ou le meurtre des individus ciblés. Le DME peut être utilisé pour simuler des agents pathogènes et submerger le système immunitaire et les téléphones portables peuvent être utilisés pour simuler la «contagion au [coronavirus 2019 (SRAS-CoV-2) – MIRASTNEWS] de la COVID-19» entre collègues ou membres de la famille. La 5G a été largement installée au sol et dans l’espace pour cibler et contrôler les populations.

Les mesures illégales contre les coronavirus ont été utilisées par les gouvernements pour accélérer le déploiement de la 5G et installer des points d’accès publics de 60 GHz dans les écoles afin de cibler les enfants.

Une législation illégale a été mise en place dans de nombreux pays:

– Pour supprimer les libertés civiles

– Détruire les économies

– Pour fermer les petites et moyennes entreprises

– Séparer, isoler et terroriser les membres de la famille

– Appauvrir les gens, notamment en détruisant des emplois

– Retirer les enfants de leur famille

– Pour interner les dissidents dans les camps de concentration

– Accorder l’immunité aux agents du gouvernement pour commettre des meurtres, des viols et des tortures (Royaume-Uni)

– Utiliser la police, l’armée et les mercenaires pour contrôler les populations

– Vacciner de force les populations avec un vaccin non médical contenant des mécanismes de contrôle de la population sans leur consentement éclairé.

https://www.globalresearch.ca/author/claire-edwards

10 raisons pour lesquelles un deuxième verrouillage est une idée terrible

Je pensais que je mettrais cette liste ensemble, juste au cas où quelqu’un aurait besoin de le rappeler.

Nos droits nous appartiennent en raison de notre statut d’Anglais de naissance. Par conséquent, si le gouvernement veut les suspendre, il a besoin d’une très bonne raison pour le faire. Il n’avait pas de bonne raison lorsque le premier verrouillage a été imposé en mars et il n’a pas de bonne raison aujourd’hui. (J’ai fait cet argument lors d’une discussion avec le professeur Michael Levitt sur Twitter.)

La mise en quarantaine des personnes en bonne santé ainsi que des malades pour arrêter la propagation d’un virus s’est avérée ne pas fonctionner historiquement et, pour cette raison, a été déconseillée dans la stratégie britannique de préparation à la pandémie de grippe 2011. Plus récemment, le Dr David Nabarro de l’OMS a conseillé aux gouvernements traiter les verrouillages comme un «dernier recours».

Il y a peu de preuves que les verrouillages réduisent la mortalité Covid. Les preuves à ce sujet sont nombreuses, mais pour ne donner qu’un exemple, les décès par habitant de Covid dans les huit États des Etats-Unis d’Amérique qui n’ont pas fermé (Dakota du Nord et du Sud, Nebraska, Iowa, Arkansas, Oklahoma, Wyoming et Utah) étaient inférieurs à dans les 42 États qui l’ont fait. (Voir cet article dans le WSJ.) Le principal argument en faveur du verrouillage – et celui que nous avons entendu hier – est qu’il empêche les systèmes de santé de devenir submergés, ce qui signifie que plus de personnes meurent du [SRAS-CoV-2 de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID-19, ainsi que d’autres maladies. Mais dans les États des Etats-Unis d’Amérique qui n’ont pas fermé leurs portes, les systèmes de santé n’ont pas été débordés – pas plus que la Suède. Un groupe de chercheurs de l’université d’Uppsala a branché les chiffres de la Suède sur le modèle de l’Imperial College de Neil Ferguson au début du mois d’avril, dans l’espoir de persuader les autorités d’abandonner leur stratégie d’atténuation et d’imposer un verrouillage. Selon le modèle, si le gouvernement suédois continuait de poursuivre sa politique «imprudente», la capacité du système de santé serait dépassée par 40. Inutile de dire que ce n’était même pas un facteur débordant. En tout état de cause, nous avons déjà intégré une capacité de soins intensifs supplémentaire au système de santé anglais pour atténuer ce risque – les sept hôpitaux Nightingale, par exemple, ainsi que tous les ventilateurs que le gouvernement a achetés en mars et avril. Curieusement, ils n’ont pas été mentionnés lors du briefing de Downing Street hier. Quant aux systèmes de santé débordés incapables de traiter d’autres maladies, cela ne se produit-il pas déjà dans notre NHS débordé et prêt pour Covid? Un argument avancé par Patrick Vallance hier était que si les admissions de Covid continuent d’augmenter à leur rythme actuel, le NHS devrait commencer à refuser d’autres patients nécessitant des soins intensifs. Mais il le fait depuis mars.

L’interruption de la transmission parmi ceux qui ne sont pas vulnérables à la maladie, c’est-à-dire toute personne de moins de 75 ans et en bonne santé, retarde le temps nécessaire à la population pour atteindre l’immunité collective et prolonge à son tour la période pendant laquelle les personnes vulnérables doivent être protégées et provoque une misère inutile. (Voir la déclaration de Great Barrington.) Étant donné que nous allons devoir apprendre à vivre avec ce virus, et que les «vaccins» ne réduiront probablement que la gravité des symptômes [s’ils ne tuent ou ne blessent pas comme certains spécialistes le préconisent – MIRASTNEWS], à quoi sert-il de faire tomber la boîte en permanence? la route?

Les verrouillages causent plus de pertes de vie qu’ils n’en empêchent. Ceci est contesté, évidemment, car le nombre de vies qu’ils ont sauvées dépend d’un contre-factuel généré par des modèles informatiques shonky, et, de l’autre côté de l’équation, nous ne savons pas encore combien de vies ont été perdues. causé par les verrouillages. Mais étant donné que l’âge moyen des personnes dont la vie est censée être sauvée est de 80 ans et plus et compte tenu des dizaines de milliers de personnes qui mourront inutilement en raison du report des programmes de dépistage du cancer, les soins contre le cancer étant retardés, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiovasculaires étant non traités, la hausse des suicides et l’impact à long terme des suppressions d’emplois sur la mortalité, il semble probable que les verrouillages entraînent une perte nette de vies.

Les verrouillages font des ravages dans la santé mentale des gens. Le Center for Mental Health estime que jusqu’à 10 millions de personnes en Angleterre (près de 20% de la population) auront besoin d’un soutien nouveau ou supplémentaire en matière de santé mentale en conséquence directe de la crise. 1,5 million d’entre eux seront des enfants et des jeunes de moins de 18 ans.

Les verrouillages causent des dommages économiques catastrophiques, détruisant des entreprises et jetant des millions de personnes au chômage. Boris a annoncé aujourd’hui que le programme de congé serait prolongé d’un mois. Mais comment compenser ces personnes qui n’auront pas de travail où retourner? 750 000 personnes ont perdu leur emploi à la suite du premier verrouillage. Combien d’autres perdront leur emploi à la suite de la seconde? Selon l’Office for Budget Responsibility, qui garde un œil sur les dépenses publiques, le gouvernement devra emprunter 372 milliards de livres sterling pour l’exercice en cours (avril 2020 à avril 2021), contre 55 milliards de livres sterling une année normale. Et cela avant que le coût des nouveaux verrouillages et des mesures de soutien annoncés aujourd’hui ne soit pris en compte.

La récession économique mondiale provoquée par les verrouillages inversera probablement les progrès accomplis au cours des 15 dernières années pour sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté dans le monde en développement et entraînera d’énormes pertes en vies humaines. Extrait de «The Coming Post-Covid Global Order» de Joel Kotkin et Hügo Krüger: «Dans sa dernière analyse, la Banque mondiale a prédit que l’économie mondiale se contracterait de 5,2% en 2020, avec les pays en développement voyant globalement leurs revenus chuter pour la première fois en 60 ans. Les Nations Unies prévoient que la récession pandémique pourrait plonger jusqu’à 420 millions de personnes dans l’extrême pauvreté, définie comme gagnant moins de 2 dollars par jour. La perturbation sera particulièrement notable dans les pays les plus pauvres. L’ONU a prévu que l’Afrique pourrait avoir 30 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Une étude du Centre international de croissance a parlé d’implications «stupéfiantes» avec 9,1% de la population qui sombrent dans l’extrême pauvreté à mesure que l’épargne est épuisée, dont les deux tiers sont dus au verrouillage. La perte des envois de fonds a coûté aux économies en développement des milliards de revenus supplémentaires.»

Les verrouillages sont fondamentalement antidémocratiques en ce qu’ils impliquent l’arrogation du pouvoir par la branche exécutive du gouvernement aux dépens de la branche législative, règle par décret, report des élections afin que les politiciens restent au pouvoir après l’expiration de leur mandat, suspendant le droit de protester, censurant le quatrième état (voir les «conseils sur les coronavirus» de l’Ofcom) et restreignant les voyages. Quelle garantie avons-nous que les choses reviendront à la normale lorsque la pandémie sera terminée? Les pouvoirs en place déclareront-ils jamais la victoire dans cette guerre, étant donné que cela signifiera une diminution de leur pouvoir? Comme l’a dit Milton Friedman, rien n’est aussi permanent qu’un programme gouvernemental temporaire.

Les verrouillages obligent les forces de police à appliquer des règles arbitraires et illogiques d’une manière draconienne et autoritaire. Cela mine la primauté du droit et détruit le maintien de l’ordre par consentement.

Stop Press: Matt Ridley dans le Telegraph a proposé six raisons pour lesquelles un deuxième verrouillage est une erreur

Par Toby Young

https://lockdownsceptics.org/

Julianne Romanello sur la manière dont la technocratie et la grande réinitialisation sont mises en œuvre au niveau local

Par John Bush

Vous voulez savoir exactement comment la «Grande réinitialisation» est déployée dans votre région?

Dans cet entretien approfondi, John Bush parle avec Julianne Romanello de la mise en œuvre de la grande réinitialisation et de la technocratie au niveau local et dans l’éducation par le biais de fondations exonérées d’impôt et de l’investissement d’impact.

Ils parlent également du pipeline P20 où les technocrates façonnent l’éducation et le développement des enfants afin qu’ils puissent un jour occuper les emplois qui inaugureront la quatrième révolution industrielle.

Julianne Romanello était professeure adjointe à l’Université de Tulsa avant de dénoncer le passage de l’école d’une université d’arts libéraux à une usine de développement de rouages pour la croissance des industries de la technologie et du développement durable. Dans cette interview, vous en apprendrez plus sur la grande réinitialisation, la technocratie et l’Agenda 2030.

John Bush est un activiste radical, un entrepreneur et père de deux enfants basé à Austin, au Texas. Il possède et exploite Brave Botanicals qui propose du kratom et du CBD de haute qualité. En 2014, il a fondé le Freedom Cell Network, qui compte actuellement plus de 5 000 personnes travaillant ensemble à travers de petits groupes pour garantir leur souveraineté. Il est l’hôte du Live Free Now Show.

Prière à faire en ces temps difficiles de création en laboratoires et propagation de virus mortels + Psaume 91 de la Bible

Toi le vrai Dieu, Dieu des origines, le plus grand innovateur, le tout puissant et le plus puissant, fais que le monde que tu as fécondé fonctionne en suivant les plans initiaux que tu as établis comme tu l’as décidé dès le départ.

Fais en sorte que toutes les entités diaboliques à l’esprit malin qui complotent et tentent de prendre ta place sur terre ou n’importe quel lieu de l’espace céleste, en changeant la trajectoire de tes plans initiaux, soient toutes foudroyées et broyées par ta force et ta puissance agissantes.

Oh toi créateur éternel omniscient, que l’ensemble des plans diaboliques de tes ennemis soient anéantis et que leurs auteurs subissent la foudre de ta Loi et soient punis à la mesure de l’affront.

Que les effets de leurs plans sataniques soient annihilés et rendus inoffensifs et se retournent contre leurs auteurs pour des siècles et des centaines de milliers de millénaires.

Et que cela soit fait ainsi,

Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il,

Amen !

Jean de Dieu MOSSINGUE

Le système luciférien et comment il a pénétré les cercles traditionnels

Anthony Patch suit ce qu’ils font au CERN depuis très longtemps.

Voici une interview de GOD Tv avec lui

: https://www.youtube.com/watch?v=5OYf87iMxD8&list=PLPW2L-om4iEDyUqk-Cy42wiLCwXXN1Ee-&index=152

Dans la deuxième partie, le chercheur scientifique, Anthony Patch, parle à Paul McGuire du système luciférien et de la façon dont il a pénétré les cercles dominants et comment les chrétiens doivent embrasser la vérité de Dieu face au mal.

https://www.youtube.com/watch?v=IK147OJO2k8 Le CERN est un territoire extraterritorial comme Bâle 2 et 3.

Ils sont immunisés contre toute activité légale à leur encontre. La nouvelle localité immunitaire de Genève est Gavi, l’alliance de vaccination https://www.gavi.org/. Aucun contrôle possible!

Sibylle

Méfiez-vous du test PCR Covid 1984 – votre vie en dépend

Important – veuillez partager.

Le gouvernement anti-Dieu communiste chinois (PCC) veut cartographier le génome de chaque être humain + sur cette planète. En collaboration avec le Dr Anthony Fauci, ils ont délibérément libéré un faux virus, sur des populations de Wuhan et de Milan vaccinées contre la grippe et irradiées par la 5G, pour tuer suffisamment de personnes, afin que la peur et la panique enveloppent le monde infidèle. La peur de la mort obligerait chaque personne infidèle à vouloir être testée et vaccinée. Le battage médiatique des taux de mortalité et des flambées de virus extrêmement exagérés, des verrouillages forcés et toutes sortes de restrictions, y compris des couches faciales nocives pour la santé et la distanciation antisociale. L’OMS, contrôlé par le PCC chinois.avec l’aide des eugénistes Kill et Melinda Gates, l’a faussement qualifiée de pandémie, afin de fermer l’économie mondiale et les systèmes éducatifs, jusqu’à ce que T.H.E.Y. (La Hiérarchie qui vous asservit) a un vaccin prêt, pour changer votre ADN et vous micropuce.

Bible du Roi des rois – Évangile de Marc 4:40 Et Jésus leur dit: Pourquoi avez-vous si peur? Comment n’avez-vous pas la foi?

Le PCC chinois, en collaboration avec les entreprises des Etats-Unis d’Amérique qui sont contrôlées par eux, a créé un appareil à 12 $ qui peut lire le génome d’une personne qui a passé un test Covid. Plus tard, après avoir injecté leur vaccin expérimental, ils testeront à nouveau les gens pour voir comment leur ADN a changé, et continueront à injecter leurs vaccins et à effectuer de nouveaux tests, jusqu’à ce qu’ils atteignent leur objectif souhaité de contrôle complet de la vie et de la mort de chaque personne sur Terre, et ont réduit la population mondiale à moins de 500 millions, car ILS ont planifié et gravé dans la pierre, sur les Georgia Guide-Stones.

La raison en est qu’une fois que toutes les données des gens ont été collectées et analysées, le PCC chinois peut déterminer des séquences ADN spécifiques pour des individus, des familles, des groupes ethniques, des sous-groupes raciaux, etc., pour concevoir des méthodes de mise à mort par maladie, ELF, 5G, poisons et autres méthodes pour cibler et éliminer quiconque résiste, où qu’il se trouve. Ils peuvent vous localiser grâce à la recherche de contacts, via votre téléphone intelligent ou une micro-puce et détruire des familles spécifiques, certaines personnes au sein d’une famille ou d’un groupe, ou empêcher la procréation pour réduire la population, comme indiqué dans le Georgia Guide-Stones 6.

Le Dr. Frankensteins des temps modernes, ou Josef «docteur mort» Mengeles; faites votre choix de nom, dans l’industrie pharmaceutique et médicale, appelée à tort et à travers l’industrie de la santé; ignorent le Code de Nuremberg et utilisent tout le monde comme des rats de laboratoire pour expérimenter, et devraient être exécutés comme les nazis l’étaient pour expérimenter leurs prisonniers. C’est la raison pour laquelle le Code de Nuremberg a vu le jour, pour empêcher de futures expériences sur les gens, et la loi de Dieu condamne à mort les personnes qui participent à la pharmacie.

Veuillez regarder Vaxxed 2. – https://www.brighteon.com/7dd88704-75fe-4ea8-9653-4f265e0c3427 34

Chaque fois que vous passez un test Covid, vous contribuez à ce projet majeur du PCC satanique pour le contrôle global, la domination et la réduction de la population. Vous donnez votre liberté, votre santé, votre ADN personnel et d’autres informations, les droits civils et donnés par Dieu, et vous aidez les mauvais satanistes à être votre maître ou votre bourreau!

Le PCC chinois utilise une technologie appelée — PCR. C’est ce qu’ils utilisent pour scanner les génomes après avoir infecté des personnes avec le virus.

La Chine [rien ne prouve que les Etats-Unis d’Amérique et alliés au niveau étatique et/ou son Etat profond ne soient pas impliqués comme le soutiennent certains auteurs. Il faudrait une enquête internationale indépendante pour le savoir avec précision – MIRASTNEWS] athée anti-Dieu elle-même est l’instrument d’un groupe, ou système de contrôle, pour lequel ils sont un pion. Satan et son État profond satanique / Illuminati 2 sont les personnes derrière ce plan diabolique.

Enfin, ces informations DOIVENT être diffusées globalement, par tous les moyens possibles, car les MSM les ignoreront ou mentiront et les contrediront; essayant d’empêcher quiconque d’en faire la promotion, en appelant la vérité les théoriciens du complot et en la censurant; interdiction concoctée dans l’ombre; déplate-former; etc. Tout le monde sur Terre a le droit de connaître la VRAIE raison pour laquelle ce canular de virus satanique a été perpétré sur l’humanité, et pourquoi les gouvernements sont si déterminés à tester tout le monde pour cela, et essaient de rendre obligatoire le dépistage et la vaccination, et de porter une couche-culotte néfaste pour la santé en attendant.

Je demande à ceux qui lisent ce message de réfléchir très attentivement à ce qu’ils devraient faire pour mettre fin à cette folie, à ce que le gouvernement satanique de Gibraltar, épris de Chine, devrait être obligé de faire et à ce que devrait être la réponse mondiale, conformément à la le Code de Nuremberg.

Si rien n’est fait pour arrêter cela, chaque humain sur Terre est en grave danger.

La paix soit sur vous,

Fauci fait l’éloge de Biden sur Covid-19 et critique Trump dans une interview avec le Washington Post publiée TROIS JOURS avant les élections

Anthony Fauci témoigne lors d’une audience du Sénat des Etats-Unis d’Amérique en septembre. © Reuters

Anthony Fauci a profité de son dernier vendredi soir avant les élections pour donner une interview au Washington Post dans laquelle il louait l’attitude de Joe Biden envers la pandémie de Covid-19 et critiquait celle du président Donald Trump.

Intentionnellement ou non, Fauci a mis le pouce sur l’échelle électorale en brossant un tableau apocalyptique des perspectives de Covid-19 de la nation et en suggérant que le candidat démocrate est plus concentré sur la pandémie que ne l’est le républicain sortant. Interrogé sur les différences entre les deux sur la question du virus, Fauci a félicité Biden pour « le prendre au sérieux du point de vue de la santé publique », et a déclaré que Trump le regardait du point de vue de « l’économie et de la réouverture du pays », selon le Post, qui a publié son article samedi soir.

Fauci, qui est le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a fait écho aux prédictions de Biden d’un « hiver sombre », en disant: « Nous allons faire beaucoup de mal. Toutes les étoiles sont alignées au mauvais endroit comme vous entrez dans la saison d’automne et d’hiver, avec des gens qui se rassemblent à la maison à l’intérieur. Vous ne pourriez pas être mieux placé.

Le médecin n’a pas spécifiquement attribué sa sombre évaluation à la politique de Trump, mais Biden a fait de l’épidémie de virus la pièce maîtresse de sa campagne, accusant à plusieurs reprises le président du bilan national de Covid-19, qui s’élève à plus de 230 000.

Fauci s’est plaint au Post que Trump s’appuie de plus en plus sur le conseiller médical Scott Atlas pour obtenir des conseils sur la pandémie. « J’ai de vrais problèmes avec ce gars », a déclaré Fauci. «C’est un gars intelligent qui parle de choses dans lesquelles je pense qu’il n’a pas vraiment de perspicacité, de connaissance ou d’expérience. Il n’arrête pas de parler de choses qui, quand vous les disséquez et les analysez, cela n’a aucun sens.»

Fauci a déclaré en avril que Trump avait immédiatement soutenu toutes les recommandations d’atténuation de Covid-19 qui lui avaient été faites par des responsables de la santé publique des Etats-Unis d’Amérique, y compris Fauci lui-même. En septembre, il a déclaré que le président avait pris l’épidémie très au sérieux depuis le début.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, a critiqué Fauci pour avoir «choisi trois jours avant une élection pour faire de la politique», après avoir déjà salué les actions de Trump.

«En tant que membre du groupe de travail (coronavirus de la Maison Blanche), le Dr Fauci a le devoir d’exprimer ses inquiétudes ou de faire pression pour un changement de stratégie, mais il ne l’a pas fait, choisissant plutôt de critiquer le président dans les médias et de faire de sa politique tendances connues en faisant l’éloge de l’adversaire du président – exactement ce que le peuple des Etats-Unis d’Amérique en est venu à attendre du marais», a déclaré Deere au Post.

Fauci a déclaré en février que le risque de coronavirus aux États-Unis d’Amérique était «relativement faible» et a déclaré au programme 60 Minutes de CBS en mars que «les gens ne devraient pas se promener avec des masques». En octobre, il exprimait son soutien à un mandat de masque national.

Atlas a affirmé dans une interview à l’émission Going Underground de RT que les verrouillages de Covid-19 ont été un «échec épique» et «tuent des gens» sans freiner la propagation du virus.

«Les dirigeants de la santé publique ont échoué de manière flagrante et ils tuent des gens avec leurs politiques de fermeture qui suscitent la peur», a déclaré le conseiller de Trump en matière de coronavirus.

Le journaliste d’investigation Jordan Schachtel s’est adressé à Twitter pour critiquer Fauci pour avoir attaqué Atlas tout en offrant «aucune preuve, aucune donnée, etc.», qualifiant les commentaires de «petite tentative d’assassinat de personnage par le minuscule totalitaire».

Source : RT