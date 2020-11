Canada Source: souche COVID-19 à changer, 2ème verrouillage, propagation du virus pour empirer, réinitialisation-allégement de la dette, vaccination forcée, camps d’isolement, etc.

BATAILLE POUR LE MONDE | 29 octobre 2020: Cette fuite de nouvelles très intéressante provient d’une source au Canada nommée Denise qui a envoyé un résumé par courriel au Dr Rashid A. Buttar sur les points discutés lors d’une réunion par le Parti libéral du Canada décrivant les plans au PLC Strategic Comité le 10 octobre 2020. (Lien vers la vidéo YouTube, ici.) L’e-mail se lit comme suit:

« Cher _______, » (Commentaire de Buttar: Un e-mail qui a été envoyé à tous les autres pour leur faire savoir. – La personne qui a écrit cet e-mail était présente, était là de première main et a entendu cela.)

La personne qui a écrit l’e-mail:

«Je veux vous fournir des informations très importantes. Je suis membre du comité du Parti libéral du Canada. Je siège au sein de plusieurs groupes de comités mais les informations que je fournis proviennent du Comité Stratégique qui est dirigé par le PMO (Cabinet du Premier Ministre).

«Je dois commencer par dire que je ne suis pas content de faire ça, mais je le dois. En tant que Canadien et surtout en tant que parent qui veut un avenir meilleur non seulement pour mes enfants, mais aussi pour les autres enfants. L’autre raison pour laquelle je fais cela, c’est parce qu’environ trente pour cent des membres du comité ne sont pas satisfaits de la direction que cela prendra au Canada, mais nos opinions ont été ignorées et ils prévoient d’aller de l’avant vers leurs objectifs. Ils ont également indiqué très clairement que rien n’arrêtera les résultats prévus.»

(Commentaire de Buttar: Donc, trente pour cent des libéraux du Canada qui siégeaient à ce comité ne voulaient pas accepter cela et pourtant les pouvoirs en place disent qu’ils n’ont pas le choix.…)

«La feuille de route et l’objectif ont été définis par le PMO et sont les suivants:»

1. «Mise en place progressive des restrictions de «verrouillage secondaire» sur une base continue, en commençant par les grandes régions métropolitaines d’abord et en s’étendant vers l’extérieur – prévu d’ici novembre 2020.

2. «Accélérez l’acquisition ou la construction d’installations d’isolement dans chaque province et territoire – prévu d’ici décembre 2020.»

(Commentaire de Buttar: Ce sont des camps de concentration dont ils parlent.)

3. «De nouveaux cas quotidiens de COVID-19 dépasseront la capacité de test.»

(Commentaire de Buttar: Il est intéressant qu’ils sachent déjà qu’ils [les cas] vont augmenter. Pourquoi? Parce qu’ils savent – s’il y a un tel virus là-bas, en supposant qu’il y a un vrai virus là-bas, les tests sont déjà prédéterminés. Ils atténuent, amplifient le test RT-PCR au point que chaque être humain sera testé positif. C’est ce que leur objectif est.)

« Y compris l’augmentation des décès liés au [coronavirus 2019 (COVI-19) (SRAS-CoV-2) de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID(-19) suivant les mêmes courbes de croissance – attendue d’ici la fin novembre 2020. »

4. «Verrouillage secondaire complet et total», beaucoup plus strict que les restrictions de la première et de la deuxième phase glissante – prévu d’ici fin décembre 2020, début janvier 2021.»

5. «Réforme et élargissement du programme de chômage en vue de la transition vers le programme de revenu de base universel – prévu d’ici le premier trimestre de 2021.»

6. «Mutation projetée du [SRAS-Cov-2 de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID-19 et/ou co-infection avec le virus secondaire appelé COVID-21, conduisant à une troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé et un taux d’infection plus élevé – attendu d’ici février 2021.»

7. «Les nouveaux cas quotidiens d’hospitalisation au COVID-21 et de décès liés au COVID-19 et au COVID-21 dépasseront les capacités des établissements médicaux – attendus d’ici le premier et le deuxième trimestre de 2021.»

8. «Des restrictions de verrouillage améliorées, appelées «troisième verrouillage», seront mises en œuvre – une restriction de voyage complète sera imposée, y compris entre les provinces et les villes – attendue d’ici le deuxième trimestre de 2021.»

(Commentaire de Buttar: Cela signifie que si vous êtes en Colombie-Britannique, vous ne pouvez pas aller au Québec… Et si vous êtes dans une ville et essayez d’aller dans une autre ville de la même province, ils ne vous permettront pas de le faire. C’est au Canada, mais bien sûr, ils vont essayer de le déployer… J’y reviendrai dans une seconde.)

9. «Transition des particuliers dans le Programme de revenu de base universel – prévue au milieu du deuxième trimestre de 2021.»

10. «Projections des pannes de la chaîne d’approvisionnement dans le stockage des stocks, grande instabilité économique, toutes attendues à la fin du deuxième trimestre 2021.»

11. «Déploiement de militaires dans les principales zones métropolitaines ainsi que sur toutes les routes principales pour établir des points de contrôle des déplacements, restreindre les déplacements et les voyages en fournissant un soutien logistique à la région – prévu d’ici le troisième trimestre 2021.»

«Parallèlement à cette feuille de route fournie, le comité de planification stratégique a été invité à concevoir un moyen efficace de faire passer les Canadiens en transition pour faire face à une entreprise économique sans précédent. Une solution qui changerait le visage du Canada et changerait à jamais la vie des Canadiens.

(Commentaire de Buttar: C’est là que ça devient vraiment dérangeant.)

«Ce qu’on nous dit, c’est que pour compenser ce qui était essentiellement un effondrement économique à l’échelle internationale, le gouvernement fédéral allait offrir aux Canadiens un allégement total de la dette.

(Commentaire de Buttar: Les gens sont enthousiasmés par ça, ça sonne bien… mais attendez. Voilà comment ça marche…)

«Le gouvernement fédéral proposera d’éliminer toutes les dettes personnelles, tous les prêts hypothécaires, tous les prêts, toutes les cartes de crédit, etc. dont tous les financements seront fournis par le FMI dans le cadre de ce qui deviendra le programme mondial de réinitialisation de la dette [A1]. En échange de l’acceptation de ce pardon total de la dette, l’individu perdrait à jamais toute propriété de tous les biens et actifs [B]. L’individu devrait également accepter de participer au calendrier de vaccination COVID-19 et COVID-21 [C] qui lui permettra de voyager sans restriction et de vivre sans restriction, même sous un verrouillage complet, grâce à l’utilisation d’une pièce d’identité avec photo [D] désigné sous le nom de Passeport Santé du Canada. [E]»

(BattleForWorld: – * A1 Le prince Charles a utilisé des mots tels que réinitialisation, durabilité [A2], etc. dans son bref discours sur la pandémie. Lien vidéo YouTube, ici. La vidéo est intitulée «Le prince Charles dit que la pandémie est une chance de« penser grand et Agissez maintenant ». – * A2 est lié au dépeuplement, etc. Durable signifie« plus supportable / habitable / tolérable ». – * B: Ce sont la propriété de choses qui ont été acquises sous l’ancien système contrôlé par les élites au pouvoir. – * C: Cela ressemble à l’Agenda 21. Le mouvement de dépopulation commence, lien ici. La vaccination COVID introduira-t-elle l’infertilité à grande échelle? – * D: Celui-ci n’est pas clair – peut-être trompeur, et pourrait aussi faire allusion à la micropuce? Et tout cela censé se produire en 2021. Cela signifie donc que les groupes travaillant pour les élites au pouvoir ont déjà des fournitures pour effectuer ces tâches? – * E: Alors ce que Bill Gates a dit à plusieurs reprises à la télévision à propos de la carte d’identité se répète ici – ils prennent instructions d’une feuille de route déjà rédigée. Ainsi, les gens reçoivent des informations en temps opportun au fur et à mesure que le «Lock Step», c’est-à-dire le «verrouillage» progresse.. Des décisions ont déjà été prises. Et c’est quelque chose à propos duquel Donald Trump ou Joe Biden ne peuvent rien faire et ne sont là que pour suivre les ordres énoncés dans l’agenda de la feuille de route. Et ce qui est inquiétant, c’est qu’il semble que la population ne recevra pas de documents garantissant des compromis de propriété, d’actifs, etc. pour un allégement de la dette convenu. Plus inquiétant encore, il semble que des détails plus fins ne soient pas divulgués, mais il est fort probable que certains de ces détails seront déclarés comme des substitutions de mots et / ou de vagues substitutions de mots dont le public ne sera pas immédiatement conscient. Et qui perdra la propriété, les actifs, l’argent, etc. des Rulings Elites – personne. Les Rulings Elites présentent rarement autre chose de confiant que plus de contre à jouer sur le public. Je veux dire, quand vous regardez les conséquences de ce qui a résulté de la déclaration Balfour – à l’époque présentée comme une bonne chose et pour la paix au Moyen-Orient. Vous avez la même classe d’élite de personnes qui font une autre répétition. Une chose est sûre, la Russie et la Chine sont réveillées par ce qui se passe. – Le président russe Poutine a déclaré que les gens qui veulent contrôler une grande partie du monde ne vivent pas en Russie. – Et la Russie et la Chine vaccinent leur peuple sans conditions préalables, mais l’Occident veut des conditions préalables. …)

(BattleForWorld: Les lecteurs, s’il vous plaît, habituez-vous à porter vos masques et désinfectez. N’écoutez pas les autres qui disent le contraire! PARCE QUE! Il y a toujours un Plan-A, Plan-B, Plan-C, etc. A, et il pourrait y avoir un plan draconien de la Terre brûlée pour aérosoliser une souche dévastatrice du virus, et si cela se présente, vous serez désavantagé si vous refusez de porter des masques et de désinfecter. Et la façon dont les essais de vaccins progressent en Occident est très troublant. – Selon une source, chaque vague du virus [SRAS-CoV-2 de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID affaiblit de plus en plus le système immunitaire. Nous sommes donc très tôt dans le plan. La source a également déclaré que la maladie COVID infectera la progéniture, harcelant avec des problèmes de santé. Le taux de mortalité va diminuer !!!)

«Les membres du comité ont demandé qui deviendrait le propriétaire des biens et des actifs confisqués dans ce scénario et ce qui arriverait aux prêteurs des institutions financières. – On nous a simplement dit que le programme mondial de réinitialisation de la dette s’occuperait de tous les détails.»

«Plusieurs membres du comité se sont également demandé ce qui arriverait aux individus s’ils refusaient de participer au programme mondial de réinitialisation de la dette ou au programme santé ou au calendrier de vaccination, la réponse que nous avons obtenue était très troublante.

«Essentiellement, on nous a dit qu’il était de notre devoir de nous assurer que nous (c’est-à-dire le Parti libéral du Canada) élaborons un plan pour que cela ne se produise jamais. On nous a dit qu’il était dans l’intérêt de l’individu de participer. Lorsque plusieurs membres du comité ont poussé sans relâche pour obtenir une réponse. On nous a dit que ceux qui refusent vivraient d’abord indéfiniment sous les restrictions de verrouillage et que sur une courte période de temps, à mesure que davantage de Canadiens passeraient au programme de remise de dette, ceux qui refusaient de participer seraient considérés comme un risque pour la sécurité publique et seraient relocalisés dans des installations d’isolement. Une fois dans ces établissements, ils auraient deux options: participer au programme de remise de dette et être libérés ou rester indéfiniment dans l’établissement d’isolement sous la classification d’un risque grave pour la santé publique et faire cesser tous vos actifs.

«Comme vous pouvez l’imaginer, après avoir entendu tout cela, cela s’est transformé en une discussion passionnée et s’est intensifiée au-delà de tout ce que j’ai jamais vu auparavant. En fin de compte, le PMO a laissé entendre que l’ensemble de l’ordre du jour irait de l’avant, peu importe qui est d’accord ou non. [F]»

(BattleForWorld: – * F Cela ressemble à des ordres transmis par le Conseil des Sept Hommes pour que les fonctionnaires du gouvernement les mettent en œuvre sur la population.)

«Que ce ne sera pas seulement le Canada, mais en fait toutes les nations auraient une feuille de route et des programmes similaires. Que nous devons profiter de la situation qui nous attend pour promouvoir un changement à plus grande échelle pour le mieux-être de tous. Les membres qui s’y opposent et ceux qui ont soulevé des questions clés qui découleraient d’une telle chose ont été complètement ignorés. Nos opinions et préoccupations ont été ignorées. On nous a simplement dit de le faire.

«Tout ce que je sais, c’est que je n’aime pas cela et je pense que cela va placer les Canadiens dans un avenir sombre.»

(In the Silent Revolution Of Truth, Compilation Edition, Volume 1, the free PDF book: Téléchargez et lisez sur le conseil des sept hommes, pages 1489, 1490, 1485. Remarque: Utilisez l’affichage du numéro de page situé en haut à droite pour trouver le page correcte. Livre gratuit, Format PDF – Liens: Résumé du livre – Volume 1 | et Télécharger le livre – Volume 1)

(In the Silent Revolution Of Truth, Compilation Edition, Volume 2, the free PDF book: Download and read, l’ère de la mondialisation dominée par les États-Unis touche à sa fin; de nouveaux accords pour susciter de nouveaux échanges…, page 568. Américains comme dommage collatéral, page 569. L’économie mondiale est en état de désaffectation, page 673. L’ancienne façon de faire est égoïste, inefficace, – apporter une «nouvelle voie», page 826. La procréation sera-t-elle interrompue pendant un certain temps? , page 649. Une souche virale dévastatrice est libérée dans l’air – New York, Londres, page 567. Remarque: Utilisez l’affichage du numéro de page situé en haut de la page pour trouver la bonne page Livre gratuit, format PDF – Liens: Résumé du livre | et télécharger le volume 2)

Dr. Rashid A Buttar a une chaîne YouTube et aussi un site Web…

Le prince Charles parle de «réinitialisation» et de «durabilité». Est-il l’un des membres d’élite du Conseil des Sept Hommes?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Battle for World

Une coproduction Jasper Mader Agora TV : Interdiction de vivre

Mourir ou ne pas vivre…

A vous de choisir !

Toute la vérité sur le Covid19 et les vaccins anti-Covid19

Une coproduction Jasper Mader – Agora TV : Sauve qui peut, la suite

Une nouvelle tentative pour faire passer cette vidéo avec un complément intéressant à la fin de la vidéo.