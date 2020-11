Fauci et Biden ensemble: une dictature scientifique (la fausse science)

Le 26 septembre, le candidat à la présidentielle Joe Biden a tweeté: «Si je suis élu, je n’attendrai pas pour agir sur la COVID-19. Quelques minutes après l’appel de la course, j’appellerai le Dr Fauci et lui demanderai de rester.»[1]

(Article de Peter R. Breggin MD et Ginger Breggin republié sur Breggin.com)

Biden a pris une position ferme sur «écouter les scientifiques»: [2]

«Je serais prêt à faire tout ce qu’il faut pour sauver des vies, car nous ne pouvons pas faire bouger le pays tant que nous ne contrôlons pas le virus. C’est la faille fondamentale de la pensée de cette administration pour commencer », a déclaré l’ancien vice-président à David Muir d’ABC News dans un extrait d’interview publié vendredi.

«Je l’arrêterais. J’écouterais les scientifiques», a-t-il dit.

Tragiquement, le refrain de Joe Biden consistant à «écouter les scientifiques», y compris Anthony Fauci, signifie imposer une dictature scientifique toujours plus grande à l’Amérique.

Fauci et son Institut du NIH pour les allergies et les maladies infectieuses (NIAID) ont en fait financé une collaboration de recherche entre les États-Unis d’Amérique et la Chine dans le développement de coronavirus infectieux. Cette collaboration a finalement conduit les Chinois [et/ou les français, les américains et autres alliés – MIRASTNEWS] à devenir capables de concevoir le SARS-CoV-2 [coronavirus 2019 (COVI-19)] avant qu’il ne s’échappe ou ne soit libéré d’une autre manière de l’Institut de Wuhan. [3] Fauci a non seulement promu et financé la collaboration perfide avec des scientifiques chinois, mais il a également envoyé de l’argent directement à l’Institut de Wuhan pour soutenir sa capacité à faire lui-même la recherche calamiteuse.

Fauci est également le rouleau compresseur derrière un grand nombre des politiques et mesures les plus draconiennes associées au [coronavirus 2019 de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID-19. C’est un homme qui est bien plus un dictateur de la santé publique qu’un scientifique. [4]

Le 9 octobre 2020, les NIH ont mis en œuvre un plan mortel qui exclut tous les traitements efficaces, tels que les médicaments antiviraux et les stéroïdes, pour COVID-19 jusqu’à ce que le patient nécessite une hospitalisation et de l’oxygène. [5] Ces directives du NIH sont contraires à la pratique de nombreux médecins les plus informés et expérimentés, et aux protocoles utilisés dans d’autres pays, qui permettent l’utilisation de l’hydroxychloroquine seule ou en combinaison avec l’azithromycine, avec divers protocoles pour les suppléments, les vitamines et les stéroïdes. au besoin.[6]

En tant que médecin, je ne suis pas le seul à qualifier les recommandations de traitement des NIH de condamnation à mort pour de nombreux patients.[7] En effet, le président Trump aurait pu décompenser et même mourir selon le protocole de traitement des NIH, ce qui lui aurait interdit de recevoir des agents antiviraux en l’absence d’oxygène supplémentaire.

Lors de son deuxième débat avec le président Trump, Biden a averti: «Nous sommes sur le point d’entrer dans un hiver sombre.» [8] Si Biden remporte la présidence, Fauci ne retrouvera pas seulement son pouvoir, Biden augmentera le pouvoir de Fauci par multiples – résultant véritablement d’un «hiver sombre» pour l’Amérique avec une augmentation des fermetures, des faillites d’entreprises, des fermetures, des pertes d’emplois, des pannes sociales et un effondrement économique.

Il y a des raisons supplémentaires à l’affinité de Joe Biden pour Anthony Fauci. Chacun est membre à vie de l’État profond avec des racines si progressistes et vénales qu’ils se retrouvent empêtrés dans le Parti communiste chinois. Nous avons déjà examiné l’implication profonde de Fauci auprès des communistes en soutenant et en finançant leurs recherches sur la fabrication de pathogènes viraux, tout en niant le rôle de la Chine dans la fabrication et la libération du SRAS-CoV-2 dans le monde. [9]

Joe Biden, cela a récemment été confirmé, a également des liens profonds avec la Chine, mais dans son cas seulement, l’argent a coulé de la Chine vers la «famille Biden», peut-être des dizaines de millions de dollars. [10] Joe, comme Fauci, a critiqué la politique de durcissement de Trump sur la Chine pendant le COVID-19 [11] et il a fait la lumière sur la menace globale de la Chine contre les États-Unis d’Amérique. [12] Biden et Fauci, qui dirigent le pays ensemble, seront une paire dévastatrice de politiciens corrompus qui ne peuvent ni défendre ni promouvoir les intérêts des Américains.

En savoir plus sur: Breggin.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

LES VACCINS TUENT: Une étude révèle une corrélation positive entre les décès par COVID-19 et les taux de vaccination contre la grippe chez les personnes âgées dans le monde

Une étude du 1er octobre a révélé un lien entre les décès dus à une infection à coronavirus et la vaccination contre la grippe chez les personnes âgées. La recherche publiée dans PeerJ par Christian Wehenkel, professeur à l’Universidad Juarez del Estado de Durango, a observé une «association positive entre les décès par COVID-19 et l’IVR (taux de vaccination contre la grippe) des personnes de plus de 65 ans».

Wehenkel a analysé des ensembles de données de 39 pays comptant plus de 500 000 personnes pour déterminer le lien. Les résultats de l’analyse de Wehenkel ne semblaient pas étayer des études antérieures qui montraient que le vaccin contre la grippe pouvait réduire le risque de mourir du [coronavirus 2019 (COVI-19) de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID-19. Une de ces études menée par le chercheur Guenther Fink et ses collègues a souligné que «la réponse immunitaire innée induite par une vaccination récente pourrait entraîner une clairance du SRAS-CoV-2 plus rapide et plus efficace», empêchant le virus de pénétrer plus profondément dans les zones inférieures du poumon.

Une autre recherche que Wehenkel a citée dans son article a expliqué comment les vaccins antigrippaux ne protègent pas contre d’autres agents pathogènes. Une étude réalisée en 2012 par le professeur Benjamin Cowling de l’Université de Hong Kong et ses collègues a suggéré que le fait d’être vacciné contre la grippe peut augmenter l’immunité contre le virus de la grippe – au détriment d’une «immunité réduite contre les virus respiratoires non grippaux» tels que le SRAS-CoV-2 par un mécanisme biologique inconnu. Ainsi, les personnes vaccinées contre la grippe seraient protégées contre celle-ci, mais pas contre d’autres agents pathogènes en raison d’une immunité non spécifique réduite dans les semaines suivant la vaccination.

Une étude ultérieure publiée dans la revue Vaccine a déclaré que se faire vacciner contre la grippe pouvait en fait augmenter le risque de coronavirus jusqu’à 36% en raison de ce que l’étude a appelé «interférence virale». L’article de Greg G. Wolff a étudié les programmes de vaccination contre la grippe parmi le personnel du ministère de la Défense.

«Une exploration plus approfondie est nécessaire pour expliquer ces résultats, et des travaux supplémentaires sur cette ligne de recherche peuvent conduire à la prévention des décès associés au [coronavirus 2019 (SRAS-CoV-2 ou COVI-19) de la – MIRASTNEWS] COVID-19», a écrit Wehenkel. Deux semaines après la publication de l’étude, PeerJ a ajouté une note en haut de l’article soulignant que «la corrélation n’égale pas la causalité» et avertissant que l’étude «ne devrait pas être considérée comme suggérant que la vaccination antigrippale entraîne un risque accru de décès pour une personne atteinte de COVID-19 car il peut y avoir des facteurs de confusion en jeu.»

Les adjuvants toxiques jouent un rôle dans les décès suite aux programmes de vaccination

L’article de Wehenkel a également abordé les adjuvants trouvés dans différents vaccins tels que le vaccin contre la grippe. Il a mentionné que «les adjuvants spécifiques des vaccins antigrippaux devraient également être testés pour les effets indésirables», bien que les adjuvants existants aient un haut niveau de sécurité. Une étude réalisée en 2015 par Nikolai Petrovsky de l’Université Flinders publiée dans Drug Safety a abordé les dangers potentiels de certains adjuvants vaccinaux – y compris les sels d’aluminium – pour «induire une activation et une inflammation immunitaires chroniques» qui persistent longtemps après l’injection du vaccin.

La Corée du Sud a récemment vu les dangers des vaccins contre la grippe après la mort d’un certain nombre de personnes dans le pays à la suite de vaccinations contre la grippe saisonnière. Un rapport de l’agence de presse Yonhap a déclaré qu’il y avait eu 48 décès dus à la vaccination contre la grippe au 24 octobre, dont un garçon de 17 ans et un homme âgé de la ville de Daegu, dans le sud-est du pays. Par mesure de précaution, le ministère de la Santé de Singapour a ordonné aux professionnels de la santé locaux de suspendre l’utilisation de deux vaccins antigrippaux sud-coréens dans la cité-état. Les victimes ont reçu différentes marques de vaccins contre la grippe, dont deux étaient disponibles à Singapour.

Dans le même temps, la nation africaine du Soudan du Sud a confirmé une flambée de polio d’origine vaccinale dans le nord-ouest du pays. L’épidémie est survenue quelques jours après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le Soudan du Sud avait déjà éradiqué le poliovirus sauvage grâce à des efforts de vaccination. Cependant, le virus affaibli contenu dans le vaccin antipoliomyélitique oral administré aux Soudanais du Sud a muté et provoqué la maladie au lieu de fournir une immunité contre le pathogène sauvage. (En relation: au lieu de prévenir la maladie, les vaccinations contre la polio CAUSENT la polio.)

Les incidents en Corée du Sud et au Soudan du Sud ne sont que deux des nombreux incidents mettant en évidence le danger des vaccins. Des produits chimiques tels que le mercure, le formol et l’aluminium sont couramment utilisés pour améliorer la réponse immunitaire déclenchée par les vaccins, mais causent en réalité plus de mal que de bien. Certains vaccins contiennent même des protéines et des cellules obtenues à partir de fœtus humains avortés, de sorte que le corps y est plus réceptif.

Apprenez-en davantage sur les dangers des vaccins contre la grippe et la polio sur VaccineDeaths.com.

Les sources comprennent:

Collective-Evolution.com

PeerJ.com

MedRXiv.com

Academic.OUP.com

Link.Springer.com

En.YNA.co.kr

ChannelNewsAsia.com

StrangeSounds.org

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Insurrection scientifique: enlevez le masque

Par David Klinghoffer

Evolution News and Science Today

Dans notre culture, les vieux ont laissé tomber les jeunes. Les fusillades motivées par la haine dans les écoles et les lieux de culte, la hausse des taux de suicide et de dépendance – ce sont les indications les plus dramatiques. Mais un sentiment plus calme d’engourdissement et de désespoir, dissimulé dans les médias sociaux insensés et les écrans omniprésents, est beaucoup plus répandu.

Qu’est-ce qui se cache derrière tout cela?

Les questions sur les origines biologiques n’ont PAS une importance purement scientifique. Ces questions sont au cœur de la façon dont nous pensons à la valeur des êtres humains individuels. De plus en plus évidente est la relation entre les théories raciales nocives, dévaluant ou diabolisant des classes entières d’hommes et de femmes, et la philosophie du matérialisme scientifique.

Alors que les nouvelles nous martèlent, les jeunes sont particulièrement vulnérables aux messages toxiques véhiculés par Internet. C’est l’une des raisons pour lesquelles Discovery Institute s’est associé à un directeur de la photographie doué qui souhaitait créer une nouvelle série vidéo, Science Uprising, qui serait pertinente pour les téléspectateurs dans la trentaine et moins.

Un style plus audacieux

La nouvelle série aura un style plus avant-gardiste que tout ce que nous avons produit dans le passé. Qu’est-ce que ça veut dire? Jetez un œil à la bande-annonce:

Science Uprising repose sur l’idée qu’une majorité d’entre nous partageons un scepticisme quant aux affirmations du matérialisme – les affirmations selon lesquelles les gens ne sont que des «robots faits de viande, avec un système de guidage embarqué vraiment sophistiqué», sans âme, sans libre arbitre ou sans morale responsabilité, ayant émergé de la boue antique sans but ni direction.

Et pourtant, aussi sceptiques que nous soyons, les médias travaillent intensément pour corriger notre scepticisme. Des porte-parole de la science populaire comme Bill Nye et Neil deGrasse Tyson insistent sur le fait que les gens sont tout sauf les enfants conçus par un créateur aimant et intelligent.

Une contre-force au désespoir

Le besoin d’une contre-force est urgent.

«C’est l’un de ces projets, que si ma carrière se terminait maintenant, je pourrais finir satisfait», déclare un éditeur de la série, l’un de ceux qui se sont réunis pour transformer Science Uprising en réalité, en s’appuyant sur leur expérience passée de travail avec le Discovery Channel, History Channel, National Geographic Wild et Animal Planet, entre autres médias.

Chaque épisode présente un narrateur masqué. Pourquoi? Parce qu’une grande partie du fardeau de la résistance au matérialisme incombe aux scientifiques et à d’autres dans les universités qui ont eu peur de se prononcer en faveur de l’hypothèse du design.

Les scientifiques et les universitaires qui se sont exprimés, retirant le masque de la mythologie matérialiste, partagent la vérité avec les téléspectateurs. D’épisode en épisode, ils incluent le chimiste James Tour, le philosophe Jay Richards, le neuroscientifique Michael Egnor, le biochimiste Michael Behe, le philosophe des sciences Stephen Meyer, le psychiatre Jeffrey Schwartz, le physicien Frank Tipler et d’autres.

Regardez les six courts épisodes ici ou regardez ci-dessous.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Objectif: Santé – Le déluge pharmaceutique: combien de médicaments est de trop?

Dans le bon vieux temps, les gens prenaient généralement un médicament, un à la fois, lorsqu’ils étaient malades, et les arrêtaient lorsqu’ils allaient bien. Mais nous vivons actuellement à une époque où il est relativement courant pour les personnes, en particulier les personnes âgées, de prendre plusieurs médicaments (souvent 10 ou plus) pendant des années, voire toute leur vie. C’est ce qu’on appelle la polypharmacie: l’utilisation simultanée de plusieurs médicaments par un patient, et le problème ne fait que croître.

Aux États-Unis d’Amérique, 31% des personnes âgées prenaient 5 médicaments ou plus par an en 2006. Cinq ans plus tard, ce nombre était passé à 36%. Dans une étude sur la population suédoise, 17% des adultes prenaient cinq médicaments ou plus par jour en 2006. Ce pourcentage était passé à 19% en 2014.

Pour aggraver les choses, il y a peu ou pas d’études sur les effets de la prise de plusieurs médicaments à la fois – en particulier chez les patients âgés. Le fait est que personne ne sait ce que cela nous fait réellement.

Rejoignez-nous dans cet épisode d’Objectif: Santé lorsque nous explorons la question: Avons-nous vraiment besoin de tous ces médicaments?

Et regardez-nous sur Brighteon et lbry.tv!

Pour d’autres actualités liées à la santé et plus, vous pouvez nous trouver sur:

♥ Twitter: https://twitter.com/objecthealth

♥ Facebook: https://www.facebook.com/objecthealth/

♥ Brighteon: https://www.brighteon.com/channel/objectivehealth

♥ Et vous pouvez consulter toutes nos émissions précédentes (avant YouTube) ici.

Durée: 00:31:48

Téléchargement: MP3 – 29,1 Mo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SOTT