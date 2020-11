Le test CoVid est sans valeur selon l’Organisation mondiale de la santé!

«Boris Johnson a vendu son pays comme la plupart des dirigeants à travers le monde.

Ils ont trompé et commettent une fraude flagrante au détriment des vies, des moyens de subsistance et de leur économie, soumettre le peuple à une situation désespérée, à des verrouillages inexcusables, entreprises en faillite et chômage.

Ils ont manipulé, propagé, et a délibérément soumis les citoyens à une panique insensée, la peur et le suicide.»

CoVid Science révèle – Le test est sans valeur selon l’Organisation mondiale de la santé!

Après qu’une note de service divulguée ait révélé que Boris Johnson envisageait un verrouillage total d’un mois à compter de lundi, il a annoncé aujourd’hui un verrouillage total d’un mois à partir de MAINTENANT. [Il a également annoncé son intention d’utiliser l’armée pour tester 500 000 personnes à Liverpool.]

Pourquoi?

Le Royaume-Uni avait la sixième plus grande économie du monde, le secteur des services contribuant à 75% du PIB. L’âge moyen du décès d’une victime de CoVid est plus élevé que l’espérance de vie au Royaume-Uni… Et ceux qui seront les plus durement touchés par un nouveau verrouillage – ce sont les jeunes. Leurs vies sont saccagées.

Le dernier verrouillage a provoqué une contraction du PIB britannique de 9,2%, donc une autre perte de 9% est un vieux chapeau… n’est-ce pas? Pour le plus grand bien des personnes vivant dans les foyers de soins de plus de 80 ans!

Le Royaume-Uni rapporte en moyenne 17 000 décès dus à la grippe, avec un nombre supplémentaire de pneumonie d’environ 30 000. Regroupés = 47 000. À ce jour, le Royaume-Uni affirme avoir eu 394 décès dus à la grippe et peut-être 13 000 décès dus à la pneumonie. Mais ils ne sont pas vraiment sûrs. Cela indiquerait une baisse des cas de grippe et de pneumonie de 71,5%.

Plus de 617 000 personnes meurent chaque année au Royaume-Uni. Mais voici une anomalie intéressante dans la façon dont le Royaume-Uni détermine les décès CoVid au Royaume-Uni – selon leur site de santé gouvernemental, ils incluent les «non-résidents» et les immigrants illégaux. QUOI?

Selon les données publiées en septembre, CoVid se classait au 24e rang des causes de décès au Royaume-Uni. Au 1er septembre, le nombre total de décès au Royaume-Uni était de 365 889.

Une simple extrapolation révélerait qu’environ 45 625 personnes sont décédées chaque mois au Royaume-Uni sur une période de 8 mois. En supposant le même taux de mortalité pour les quatre derniers mois de l’année, un total supplémentaire atteindrait 182 500 personnes. Ajoutant cela aux décès actuellement enregistrés – un nombre total de décès pour l’année atteindrait 547 500 ou 11% AU-DESSOUS du nombre de décès de l’année précédente.

Lorsqu’un certificat de décès mentionne de nombreux facteurs contribuant au décès, lorsque CoVid est mentionné, 92% des décès sont attribués à CoVid et NON à toute autre cause – toujours selon leur propre ministère de la Santé. Le taux de mortalité annuel au Royaume-Uni est en augmentation constante depuis 2013. Lorsque le taux était de 9,004 pour 1 000. Aujourd’hui, le taux est de 9,413 pour 1 000 – à égalité avec un afflux d’immigrants.

ITALIE:

Le taux de mortalité en Italie est en augmentation constante depuis 2008 et s’établit désormais à 10 658 pour 1 000. En 2019, l’Italie a enregistré 641 640 décès. Selon Bloomberg – 96% -99% des décès CoVid, l’individu avait des conditions sous-jacentes. Et ces taux sont les plus élevés parmi les immigrants chinois et les personnes âgées, comme dans les maisons de retraite.

L’Italie signale généralement plus de 5 millions de cas de grippe par an et un taux de mortalité de 68 000 au cours des saisons épidémiques 2013-14 et 2016-17. Une moyenne annuelle est généralement de 23 000 personnes. La saison grippale italienne culmine généralement à l’automne. Au cours de la saison grippale 2017, l’Italie a signalé 278 décès par jour! 66% des décès ont eu lieu dans la région de Lombardie qui a une forte concentration de Chinois.

Le premier cas confirmé de Sars / CoVid en Italie a eu lieu le 31 janvier lorsque 2 touristes chinois ont été testés positifs. Mais CoVid-19 n’avait pas encore été identifié, alors comment un test aurait-il déjà pu être fabriqué et faire une telle détermination? Le facteur oops.

RÉPONSE: Parce qu’il n’y a pas de test CoVid-19 – le test utilisé aujourd’hui est le même test utilisé en 2003 pour le SRAS-CoV qui englobe TOUS les coronavirus. Voici ce que l’OMS a déclaré à propos du dépistage du SRAS-CoV en 2003:

TEST PCR: Les recommandations pour les laboratoires de test du SRAS-coronavirus, sont très spécifiques et signifient qu’il y a du matériel génétique (ARN) du SRAS-CoV dans l’échantillon. Cela ne signifie pas qu’un virus vivant est présent ou qu’il est présent en quantité suffisamment importante pour infecter une autre personne. Le virus et son matériel génétique peuvent être présents pendant une brève période seulement, selon le type d’échantillon testé.

TEST ANTICORPS: Les résultats positifs des tests d’anticorps indiquent une infection antérieure par le SRAS-CoV. Une séroconversion de négatif à positif ou une multiplication par quatre du titre d’anticorps du sérum aigu au sérum convalescent indique une infection récente.

En d’autres termes, le test utilisé en 2003 pour détecter le SRAS / CoV est le même test utilisé aujourd’hui pour détecter – tout coronavirus même s’il n’y a pas de virus vivant présent. Si une personne avait un type de coronavirus dans le passé, le test PCR le révélerait. Le test des anticorps ne révèle que si la personne a eu une «infection antérieure». Cela signifie qu’ils se sont déjà rétablis ou que l’infection était si mineure qu’ils n’ont jamais su qu’ils avaient une infection.

Par conséquent, Les CAS est une détermination absolument dénuée de sens selon la science adoptée par l’Organisation mondiale de la santé!

SCIENCE? Revenons à la science défendue par la même organisation qui est adoptée par le monde socialiste et Bill Gates.

Et notons que le test de 2003 s’appelait SARS-CoV, comme on l’appelle aujourd’hui.

Boris Johnson a vendu son pays comme la plupart des dirigeants du monde entier. Ils ont trompé et commis une fraude flagrante au détriment de la vie, des moyens de subsistance et de leur économie, soumettant le peuple à une situation désespérée, à des verrouillages inexcusables, à des entreprises en faillite et au chômage. Ils ont manipulé, fait de la propagande et délibérément soumis les citoyens à une panique, une peur et un suicide insensés.

Tout en revendiquant la science – alors qu’en fait la science préconisée par l’OMS avant que Tedros ne se vende à la Chine et que Gates ait révélé que le test de ce virus est pratiquement sans valeur!

(SPÉCIAL 1ER ANNIVERSAIRE) SOROS UN HOMME DE DEVANT DES ROTHSCHILD, A FORGÉ L’ALLIANCE FMI-CHINE. NOUS VIVONS LES CONSÉQUENCES

Par Silviu «Silview» Costinescu_

C’est une fête tardive pour le premier anniversaire de Silview.media. Nous avons raté la date aussi, dans les turbulences actuelles. Mais nous voulions vous offrir un traitement spécial.

Il n’y a pas de bonheur en cet anniversaire, les Covidiots ont tout volé, mais il y a une lueur d’espoir, la connaissance traverse toujours le barrage de la censure et la connaissance est la liberté.

Tant de gens ont remarqué que les sujets de la Chine et de la Banque mondiale / FMI (lire la dynastie Rothschild) ont non seulement cessé de se piquer, ils semblent danser en synchronisation. Ils ne se trompent pas, Kissinger y travaille depuis plus de 50 ans, puis Soros a amélioré le jeu jusqu’à ce que l’équilibre s’incline en 2015, l’année du sommet BM / FMI (rassemblement de clans) à Hong Kong.

Ne croyez pas ce que nous disons, recherchez ce que nous disons et faites-vous votre propre opinion est notre devise, et pour l’année à venir, nous la rendrons plus visible.

Mais dans ce post, nous ne disons rien de tout cela… En fait, cet article est terminé.

2010: «Nous avons besoin d’un NOM (NWO) avec la Chine parmi les dirigeants»

Président de la BM: « Nous vivons dans une bombe à retardement »

Il y a exactement 1 an

Caricature de journal 1912

