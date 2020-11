Des manifestations éclatent dans toute l’Europe étant donné que les gouvernements réimposent les verrouillages contre les coronavirus

Les travailleurs et les hommes d’affaires européens descendent dans la rue pour protester contre la réimposition du verrouillage du coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [de la (maladie)] (COVID-19) par leurs gouvernements face à la deuxième vague d’infections à coronavirus dans la région. Bien que les spécificités des verrouillages varient selon les pays, tous les verrouillages réintroduits comportent des restrictions sévères sur les libertés de mouvement et de réunion.

De l’Italie à l’Irlande, les propriétaires de petites entreprises ainsi que les travailleurs touchés par les verrouillages montent des protestations pour lutter contre leur retour. Les gouvernements, pour leur part, ont plus de mal à appliquer de nouvelles restrictions, car même les responsables des gouvernements locaux s’interrogent désormais sur la nécessité d’un autre verrouillage. (Connexes: la France et l’Allemagne imposent de nouveaux verrouillages face à la résurgence des cas de coronavirus.)

De nombreuses entreprises en Europe ont accepté à contrecœur de se conformer à de longs verrouillages plus tôt cette année, lorsque les premiers cas de coronavirus ont commencé à se propager comme une traînée de poudre à travers l’Europe. Cependant, ces mêmes propriétaires d’entreprise et travailleurs ont maintenant compris que peut-être un autre verrouillage lourd n’est pas le bon moyen de lutter contre la propagation de la COVID-19 dans leur communauté.

Des manifestations éclatent dans toute l’Europe contre les verrouillages, certaines sont devenues violentes

En France, de nombreux propriétaires de petites entreprises – parfois soutenus par leurs maires et d’autres responsables municipaux – se plaignent de la prétendue injustice qui leur est faite par le gouvernement du président Emmanuel Macron. Ils soutiennent que les restrictions imposées sont préjudiciables aux petites entreprises tout en étant avantageuses pour les grandes chaînes de magasins et les détaillants en ligne comme Amazon.

Pour apaiser ces propriétaires de petites entreprises, le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré que les supermarchés et les détaillants en ligne seraient traités de la même manière que les petits magasins.

Cependant, cela n’a pas dissuadé les manifestations, qui ont déjà éclaté en France malgré le nouveau verrouillage assorti de généreux filets de sécurité économique. Dans des villes comme Paris, Toulouse et Castres, de petites manifestations d’une centaine de personnes chacune ont déjà éclaté. À Castres, des commerçants locaux qui manifestaient ont brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire «Debout aujourd’hui, à genoux demain».

«Ce que nous voulons, ce n’est pas seulement de l’aide financière», a déclaré Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants français. «Nous voulons avant tout ouvrir, ouvrir, ouvrir!»

En Italie, le Parlement a approuvé le renouvellement des restrictions de verrouillage, qui obligera les cinémas, les théâtres et les gymnases à fermer et les bars et restaurants à fermer après 18 heures. Le gouvernement a également envisagé d’introduire un couvre-feu national de 21 heures, d’interdire les déplacements entre les régions et de fermer les centres commerciaux pendant les week-ends.

Cela a conduit à une vague de manifestations dans tout le pays, y compris dans certaines des plus grandes villes d’Italie. À Turin, des chauffeurs de taxi occupaient la place centrale de la ville. À Crémone, les restaurateurs ont mené un barrage sonore en battant leurs casseroles et poêles.

Les propriétaires d’entreprise ont hissé des banderoles et scandé des slogans tels que « Le travail est notre droit » et « Si vous nous fermez, vous payez. » Un homme d’affaires milanais a déclaré à l’Agence France-Presse que les avantages du gouvernement n’arrivent pas toujours et que s’ils le font, ils ne suffisent jamais pour maintenir son entreprise à flot. Il est également préoccupé par le fait qu’aucun soutien ne va au grand nombre d’Italiens travaillant dans l’économie informelle.

Les manifestations sont devenues violentes dans les villes de Rome, Naples, Bologne et Turin. Ici, la police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes sur la foule tandis que les manifestants jetaient des bouteilles, des pierres et des cocktails Molotov sur les lignes de police.

En Espagne, le gouvernement de centre-gauche a réintroduit un couvre-feu nocturne et verrouillé les frontières entre ses 17 régions. Cela a également conduit à des manifestations contre le verrouillage, dont certaines sont devenues violentes avec des cas de dommages matériels légers, tels que le vandalisme, survenus dans plusieurs villes.

Au moins 32 personnes ont été arrêtées et 12 autres manifestants blessés à Madrid après que la police a dispersé une manifestation contre le couvre-feu de la ville.

Des manifestations ont également éclaté en Belgique et en Allemagne. En Belgique, la police a dû interrompre une manifestation non autorisée à Bruxelles. À Berlin, une foule de 2000 militants a organisé un rassemblement contre toutes les restrictions imposées par les coronavirus.

«Nous sommes ici et nous sommes bruyants parce que nous sommes privés de notre liberté», ont déclaré les manifestants allemands.

Verrouillages non recommandés, mais inévitables

En réponse à l’annonce de la chancelière allemande Angela Merkel selon laquelle elle réimposerait de nouvelles mesures de verrouillage en Allemagne, l’Association nationale des médecins légaux d’assurance maladie (NASHIP), qui représente plus de 175 000 médecins et psychométriciens en Allemagne, a publié un document stratégique s’opposant au verrouillage.

Dans leur article, ils ont fait valoir que les restrictions actuelles de l’Allemagne contre les coronavirus sont suffisantes pour empêcher l’épidémie de s’aggraver dans le pays. Ils soutiennent également qu’il sera plus judicieux sur le plan économique de maintenir les restrictions actuelles, plutôt que de dépenser des milliards d’euros pendant un verrouillage pour maintenir les entreprises à flot.

NASHIP estime également que davantage de fonds fédéraux devraient être dépensés pour communiquer au public allemand l’importance de suivre et d’appliquer strictement les réglementations en vigueur. Cela améliorera la conformité et pourrait même aider les gens à apprendre à profiter en toute sécurité d’activités récréatives telles que les fêtes.

«Nous ne pouvons pas mettre le pays tout entier, ou même un continent, dans un coma induit pendant des semaines ou des mois», a déclaré Andreas Gassen, responsable de NASHIP.

Adam Kucharski de la London School of Hygiene and Tropical Medicine estime que les verrouillages sont presque inévitables. L’objectif est maintenant de s’assurer qu’ils ne sont pas aussi draconiens que les premiers verrouillages.

«Les pays faisaient absolument tout en même temps», affirme Kucharski. Désormais, les experts en santé publique doivent lutter contre leurs gouvernements contre les restrictions qui ne contribuent pas au contrôle des virus.

La deuxième vague de verrouillages arrive en Europe. Apprenez-en davantage sur les politiques que les pays européens réimposent à leurs résidents et sur la manière dont les gens ordinaires tentent de se défendre contre eux sur Pandemic.news.

Anonymous: « Je ne suis pas censé vous montrer ceci » Ils ne peuvent plus le cacher

Anonymous est le groupe «hacktiviste» le plus connu au monde. La nature informelle du groupe rend ses mécanismes difficiles à définir. Par la suite, sans hiérarchie organisationnelle formelle, il est difficile d’expliquer Anonymous au grand public et aux médias. Dans cet article, je vais vous expliquer l’histoire du groupe et vous expliquer ce que l’on a mal compris à son sujet.

«Hacktivist» est un valise de «hacker» et «activiste». Lorsque les gens ont des compétences techniques, ont accès à Internet et comprennent le fonctionnement de l’infrastructure réseau et des serveurs, il peut être tentant de mettre ces connaissances à profit pour avoir un effet sur le monde. La partie «activiste» de «hacktivist» signifie qu’ils ne font pas leur piratage et leur piratage sans raison.

Les différentes personnes derrière Anonymous dans le monde entier sont unies dans la conviction que les entreprises et les organisations qu’ils considèrent comme corrompues devraient être attaquées. Si vous êtes l’administrateur d’un réseau qui n’a aucune raison d’être une cible pour les militants sociaux, il est peu probable que votre réseau et vos serveurs deviennent la cible d’Anonymous.

