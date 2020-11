La campagne Trump poursuit le Michigan pour empêcher le dépouillement des bulletins de vote sans une surveillance appropriée

Joe Biden et les démocrates tentent de voler l’État clé du champ de bataille du Michigan, et la campagne Trump a répondu par un procès bien nécessaire.

Parce qu’il semble que les bulletins de vote sont produits et comptés illégalement sans une surveillance appropriée, le président Trump et son équipe demandent l’arrêt immédiat de tout dépouillement jusqu’à ce que la responsabilité soit rétablie.

«Alors que les votes continuent à être comptés au Michigan, la course à la présidentielle dans l’État reste extrêmement serrée, comme nous l’avons toujours su», a déclaré le directeur de campagne de Trump, Bill Stepien.

« La campagne du président Trump n’a pas eu un accès significatif à de nombreux lieux de dépouillement pour observer l’ouverture des bulletins de vote et le processus de dépouillement, comme le garantit la loi du Michigan. »

La poursuite, qui a été déposée devant la Cour des réclamations du Michigan, indique que tout dépouillement des bulletins de vote au Michigan doit cesser «jusqu’à ce qu’un accès significatif ait été accordé» à la campagne Trump pour surveiller ce qui se passe.

La campagne Trump exige également un examen approfondi des bulletins de vote qui ont déjà été ouverts et comptés, car ils n’avaient pas non plus une surveillance appropriée et pourraient également être frauduleux.

«Le président Trump s’est engagé à faire en sorte que tous les votes légaux soient comptés au Michigan et partout ailleurs», a noté Stepien.

La campagne Biden essayant désespérément de voler le Michigan, le Wisconsin

Comme nous l’avons signalé, le Michigan et le Wisconsin sont passés comme par magie à Biden du jour au lendemain malgré une avance substantielle de Trump juste avant que la plupart des Américains ne se couchent.

À peu près au moment où Trump a prononcé un discours d’acceptation modifié dans les premières heures du matin du 4 novembre, plusieurs centaines de milliers de votes, tous pour Biden, sont apparus comme par magie dans le Michigan et le Wisconsin, lui offrant une «victoire» inexplicable dans ces deux États.

«Dans le Wisconsin, Biden est désormais« en tête »avec seulement 20 534 votes», écrit Mike Adams, le Health Ranger. «Mais la nuit dernière, 200 000 votes ont été magiquement déversés dans la colonne pro-Biden lors d’une opération de« vidage des bulletins de vote »qui sent la fraude électorale totale.»

«Surtout, la marge de victoire de 20 500 voix de Biden est bien inférieure aux 200 000 votes frauduleux qui ont été secrètement remis à Biden la nuit dernière», ajoute Adams. «Ces 200 000 votes frauduleux ont été manifestement fabriqués par les démocrates pour pousser Biden au sommet et revendiquer le Wisconsin comme une victoire pour Biden.»

Une situation similaire s’est produite dans le Michigan où un magique 138 000 votes et un changement sont apparus pour Biden, également du jour au lendemain, lui donnant un léger avantage là-bas que les médias grand public ont sauté comme «preuve» que Biden a remporté l’État contesté.

« Il s’agit d’un effort concerté des escrocs qui dirigent le Parti démocrate », a noté Rudy Giuliani lors d’une conférence de presse en direct.

«Et vous savez que ces machines des grandes villes sont tordues. Cent ans de régime à parti unique conduisent à la corruption de tous types… Mais nous n’allons pas les laisser s’en tirer.»

Giuliani a poursuivi en suggérant qu’une action en justice nationale pourrait être nécessaire pour dénoncer la corruption profondément enracinée du Parti démocrate qui, très franchement, vole des élections depuis de nombreuses années.

«Ils pensent que lorsque vous possédez les médias, vous pouvez faire tout ce que vous voulez», a ajouté Giuliani. «Nous allons nous battre pour le peuple.»

Les membres de la campagne Trump se rendent également à Philadelphie pour y tenir une conférence de presse, car les médias d’entreprise refusent d’admettre que Trump a clairement gagné l’État de Pennsylvanie par une marge substantielle.

Pleinement conscient de ce qui allait se passer, Trump a déclaré lors de son discours d’acceptation de la Maison Blanche vers 2 heures du matin qu’il n’avait pas l’intention de laisser les démocrates s’en tirer en ajoutant des bulletins de vote frauduleux au décompte officiel pendant que les Américains dormaient.

À mesure que de nouvelles informations sur le statut de l’élection seront publiées, nous vous tiendrons au courant sur Trump.news.

Le centre de dépouillement des bulletins de vote des absents de Detroit monte des fenêtres pour cacher la fraude électorale en cours

Joe Biden et les démocrates sont en train d’essayer de voler l’État du Michigan au président Trump par la fraude électorale de masse.

Lorsque les Américains se sont couchés hier soir, Trump avait une avance considérable qui, dans un monde honnête, aurait été insurmontable. Lorsque les Américains se sont réveillés, cependant, Biden avait soudainement obtenu 138 339 nouveaux votes, tandis que le décompte des voix de Trump était resté le même.

«Ainsi, pendant que tout le monde dormait et après que tout le monde soit rentré à la maison, les démocrates du Michigan ont trouvé par magie un trésor de 138 339 votes, et les 138 339 de ces «votes» sont allés par magie à Biden? Cela ne semble pas du tout suspect», a tweeté Sean Davis du fédéraliste tôt le matin le 4 novembre.

Le tweet de Davis a été immédiatement «verrouillé» par Twitter comme étant «trompeur», bien sûr, même s’il contenait des preuves indéniables de fraude électorale dans le Michigan, un état clé du champ de bataille dont Trump pourrait finir par avoir besoin pour gagner légitimement les élections.

Dave Rubin de The Ruben Report a également attiré l’attention sur la fraude électorale qui a lieu dans le Michigan, mais l’un de ses tweets a également été bloqué par les dieux de Twitter pour avoir «enfreint les règles de Twitter» concernant des publications suggérant que Biden n’est pas le gagnant de l’élection.

Vous trouverez plus d’informations sur les élections de 2020 sur Trump.news.

Le Parti démocrate est le parti de la fraude électorale

Pendant ce temps, à Detroit, une enclave d’extrême gauche où une grande partie des «votes» de Biden dans le Michigan sont manifestement fabriqués à partir de rien, les agents de vote comptant les bulletins de vote absents ont été filmés à bord des fenêtres de l’installation pour empêcher les étrangers de voir ce qui se déroule à l’intérieur.

Matt Finn, un correspondant national de Fox News, a tweeté les images montrant un homme âgé masqué appliquant de gros morceaux de carton sur les fenêtres du centre de dépouillement des votes par correspondance, soulevant de sérieuses inquiétudes quant à ce qui pourrait se passer à huis clos.

Selon Finn, il y a des allégations selon lesquelles cet embarquement viole les règles électorales, et la secrétaire d’État a déclaré qu’elle accueillait désormais les défis du processus en raison de la prise de conscience et des réactions négatives qui en découlent.

«Certaines fenêtres restent bloquées», a tweeté Finn. «J’ai demandé à quelques personnes qui les ont enregistrés et pourquoi, aucune réponse claire. Quelques challengers / travailleurs du sondage nous disent qu’ils estiment qu’il n’y avait pas un bon nombre de repubs et de déms dans cette salle.»

Après avoir écrit le Sec. du bureau de l’État pour clarification, Finn dit avoir reçu la réponse suivante, qu’il a également tweetée sous forme de capture d’écran, vraisemblablement à partir de son compte de messagerie:

«Il y a des challengers qui ont un moyen légal de répondre à toute préoccupation légitime concernant les règles qui, selon eux, n’ont pas été suivies. Cela a été un processus bipartisan, ouvert et transparent depuis le début, avec un nombre record de challengers républicains l’observant. Les individus qui vous ont fait ces réclamations ont dit qu’ils étaient des challengers, ce qui signifie qu’ils ont la capacité de porter toute violation qu’ils pensaient être survenue aux inspecteurs électoraux.»

De nombreux adeptes de Finn étaient furieux de ce que la séquence vidéo dépeint, car cela suggère clairement qu’une fraude flagrante se déroule à huis clos. S’il était autorisé à persister sans être contesté, le Michigan pourrait très facilement se glisser entre les mains de Biden, entraînant une «victoire» frauduleuse.

«Il n’y a absolument aucune raison à cela», a écrit l’un d’eux à propos de l’embarquement des fenêtres. «Si la foule devient indisciplinée, faites entrer quelques flics. Mauvaise scène!»

Un autre a souligné que tout cela est pire que ce qui pourrait arriver dans un pays communiste du tiers monde.

« Mon père a fui Cuba communiste et maintenant nous voyons le même mal prendre vie ici », a répondu un autre.

Si Trump est déclaré vainqueur, la violence à Seattle dégagée par la police deviendra incontrôlable

Le service de police de Seattle (SPD) a exprimé son inquiétude quant à ce qui pourrait se passer dans les rues de la ville si Donald Trump était finalement déclaré vainqueur des élections de 2020.

Bien que les résultats des élections soient toujours contestés, il y a une possibilité très réelle que Trump gagne et que tout l’enfer se déchaîne à Seattle, qui manque de personnel, est épuisée et, par conséquent, n’est pas préparée à faire face à des troubles civils de masse potentiels.

Après la mort de George Floyd et la création consécutive de la «Zone Autonome du Capitole» (CHAZ), le SPD a été en grande partie dé-financée, sans parler du fait que nombre de ses officiers ont démissionné cette année.

Au moment de la rédaction de cet article, la force ne compte que 1 200 policiers déployables, le nombre le plus bas depuis 1990. Les violences interminables de Black Lives Matter (BLM) et d’Antifa ont également conduit à la démission de quelque 118 policiers depuis le début de l’été lorsque des «manifestations» tumultueuses ont laissé des pans de la ville dans un état de désordre total.

Le SPD a également été invité à se retirer essentiellement par les habitants de la région, qui se méfient de l’utilisation par la force des outils de contrôle des foules pour garder les choses aussi paisibles que possible. En conséquence, il y a peu de protection en cas de retour de la violence post-électorale avec vengeance.

Pour aggraver les choses, la chef de la police de Seattle, Carmen Best, a démissionné il n’y a pas si longtemps en raison de la relation litigieuse qui existe entre le SPD et le conseil municipal de Seattle. Best a été l’une des premières femmes noires à occuper le poste de chef de la police dans une grande ville des Etats-Unis d’Amérique.

Les agents existants du SPD devraient travailler 12 heures par jour sans jours de congé pour maintenir l’ordre à Seattle

Le remplaçant de Best, le chef de la police par intérim Adrian Diaz, a récemment fait une annonce avertissant sa ville que le SPD n’était pas du tout prêt à faire face à toute violence post-électorale qui pourrait survenir.

«Il faut près de 1 400 pour avoir un nombre raisonnable, ce qui nous place à environ 1 250, 1 275 qui sont déployables», a déclaré Diaz au sujet du nombre de policiers dont son service aurait besoin pour répondre aux menaces potentielles.

«Donc, il faut vraiment environ 1 400 personnes pour avoir une dotation beaucoup plus raisonnable lorsqu’il s’agit d’en avoir assez dans les enquêtes de patrouille et les opérations spéciales», a-t-elle ajouté.

Si une «manifestation» BLM ou Antifa frappait la ville en opposition à une victoire potentielle de Trump, les officiers du SPD qui restent dans la force devraient tous travailler en continu de 12 heures sans jour de congé, prévient Diaz.

Il s’avère que les habitants de Seattle n’ont qu’à se blâmer eux-mêmes, car ils ont exigé que les émeutiers criminels soient autorisés à «protester» violemment sans conséquences. Pendant ce temps, les policiers sont punis pour avoir simplement tenté de maintenir la paix, qui est maintenant considérée comme «raciste».

Les émeutiers militants BLM et Antifa ont été tellement habilités par tout ce chaos incontrôlé qu’ils ont récemment pris d’assaut et attaqué le siège d’une station de nouvelles locale pour diffuser à la télévision l’identité des personnes arrêtées et accusées d’activités criminelles même si cette information est accessible au public pour quiconque veut y accéder.

Certains spéculent que Trump lui-même pourrait déployer du personnel fédéral dans la ville au cas où il serait finalement déclaré vainqueur des élections.

«Quoi qu’il arrive à Seattle après les élections, les bolcheviks massacreront les mencheviks», a écrit un commentateur de la Big League Politics.

«Les patriotes n’y résident essentiellement pas. Nous devons donc nous assurer que les bolcheviks sont embouteillés dans leur enclave et empêchés de se déplacer dans l’arrière-pays pour piller des ressources. Pensez au siège de Boston en 1775 pour une analogie. Lorsque des forces patriotiques suffisantes se sont rassemblées, un assaut général peut se dérouler pour éradiquer l’écume révolutionnaire.»

Les dernières nouvelles liées aux élections, si vous souhaitez vous tenir au courant, sont disponibles sur Trump.news.

Trump obtient une «grande victoire juridique en Pennsylvanie», le revers au Michigan et en Géorgie en tant que vainqueur de la course présidentielle reste incertain

© REUTERS/Rachel Wisniewski

Alors que Donald Trump continue d’accuser les démocrates derrière Joe Biden d’avoir tenté de «voler» l’élection présidentielle, il a célébré une «grande victoire légale» dans son action judiciaire en Pennsylvanie.

«Grande victoire juridique en Pennsylvanie!» Le président a tweeté jeudi, à la suite d’ordres exigeant que certains bulletins de vote par correspondance soient mis de côté pour le moment et permettant aux observateurs républicains d’observer de plus près le décompte des votes.

Big legal win in Pennsylvania! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Il reste à voir comment cette «grande victoire juridique» profitera à Trump, mais elle garantit que cela pourrait prendre encore plus de temps avant que les gens sachent qui a remporté la course présidentielle.

Les bulletins de vote par correspondance en Pennsylvanie, un État clé qui reste à gagner, qui manque d’informations d’identification de leur électeur seront mis de côté et ne seront pas comptés jusqu’à ce que le tribunal donne des indications supplémentaires sur ce qu’il faut faire.

Une fois les bulletins de vote «séparés», ceux dont les informations ne peuvent être confirmées avant le 9 novembre ne seront «pas comptés jusqu’à nouvel ordre» du tribunal.

🚨BREAKING: Trump campaign notches WIN in PENNSYLVANIA state court



The court, at Trump's request, issues interim order to election boards to (a) set aside certain mail ballots that lack identifying info for the voter, and (b) not count those votes until after ct rules further pic.twitter.com/B8EMKF246Z — John Kruzel (@johnkruzel) November 5, 2020

Le tribunal du Commonwealth de Pennsylvanie a également ordonné que les observateurs républicains puissent observer le dépouillement des bulletins de vote à Philadelphie à une distance de six pieds à la suite de plaintes selon lesquelles ils étaient trop éloignés du décompte réel.

Here's the full text of that Commonwealth Court order I was talking about a couple of minutes ago: pic.twitter.com/IHUJTTWjKh — ByJohnLMicek (@ByJohnLMicek) November 5, 2020

Dans le Michigan, le président a fait face à un revers avec un juge se moquant du procès de Trump pour arrêter le décompte dans l’État en raison d’allégations de fraude électorale.

La juge de la Cour des réclamations du Michigan, Cynthia Stephens, a déclaré jeudi qu’elle rejetterait la demande de Trump car les accusations de fraude électorale sont des «ouï-dire» et ne contiennent aucune «connaissance de première main».

Le Michigan a été appelé en faveur de Joe Biden par plusieurs médias aux Etats-Unis d’Amérique, mais Trump a revendiqué la victoire dans l’État, attribuant aux «bulletins de vote» de dernière minute la montée en flèche de l’ancien vice-président le soir des élections.

Auparavant, un juge géorgien avait également rejeté l’action judiciairte de la campagne Trump qui demandait de s’assurer que les lois de l’État étaient respectées en ce qui concerne les votes par correspondance.

La campagne de Trump a également annoncé qu’elle exigerait un recomptage dans le Wisconsin, que Biden aurait remporté par environ 20 000 voix. Le président sortant a également allégué dans une autre action judiciaire que des milliers de personnes ont voté au Nevada qui n’y sont pas résidents.

Trump piège les démocrates avec une opération ingénieuse Sting lancée en 2017!

ELECTIONgate 2020

Les démocrates ne savent toujours pas qu’ils ont été pris par une brillante opération de piqûre orchestrée par l’équipe Trump.

État de la nation

Vraiment, à quel point les démocrates pensent-ils que le peuple des Etats-Unis d’Amérique est stupide?!?!

Qui ne savait pas que le DNC planifiait ce vol électoral POTUS depuis le dernier jour du scrutin, le 8 novembre 2016.

Le Parti démocrate, de connivence avec Deep State et la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial, a eu 4 ans pour voler cette élection, et pourtant ils l’ont encore foutu – ROYALEMENT!

«» Même un imbécile politique sait que plus le décompte des élections est long, plus il y a de chances que les élections soient volées. Les voleurs ont simplement besoin de temps pour faire toutes les sales actions nécessaires pour voler les bulletins de vote sans laisser d’empreintes digitales. Il est relativement facile de voler une élection, mais seulement lorsque personne ne regarde la scène des crimes. Le jour des élections 2020, le monde entier regardait les innombrables scènes de crimes contrôlés par les démocrates à travers l’Amérique. Non seulement cela, l’équipe Trump a mis tout le pays à l’écart, en particulier leurs scènes de crime précédentes de 2016. Maintenant que les DEM ont été pris en flagrant délit de vol électoral, que vont-ils faire?! – Analyste du renseignement et ancien officier militaire des Etats-Unis d’Amérique

L’opération Sting

Tout comme les démocrates avaient 4 ans pour élaborer un plan visant à voler POTUS 2020, l’équipe Trump a fait de même pour déjouer ce stratagème alambiqué.

En fait, le président Trump a accès à des données plus privilégiées et à des informations classifiées que toute autre personne sur la planète. Le président des États-Unis d’Amérique a le pouvoir d’enquête du FBI, de la CIA, de la NSA et de la DIA à sa disposition.

Compte tenu de ces dures réalités et de bien d’autres, les démocrates pensaient-ils vraiment pouvoir voler les élections et inaugurer une administration Biden-Harris sans examen minutieux?

Ce que Trump a fait ici, c’est de créer assez timidement une atmosphère d’impunité. De cette façon, les démocrates ont été bercés dans le faux sentiment qu’ils pourraient s’en tirer en volant cette élection AU GRAND JOUR, ce qu’ils tentent de faire en ce moment même.

ELECTIONgate: vous n’avez jamais rien vu de tel que la fraude électorale et les vols électoraux perpétrés par les démocrates cette semaine!

Pendant ce temps, l’équipe Trump a eu toutes les scènes de crime probables sous surveillance extrême et surveillance numérique tout le temps. Il n’y a pas un seul mouvement ou manœuvre des perps démocrates qui n’aient été observés, vu et enregistré. En d’autres termes, le Prez les a tous morts de force.

Il y a beaucoup de pièces à cette opération de piqûre qui sont bien au-delà de la portée de cet exposé; il suffit de dire qu’il existe un plan présidentiel en place qui est exécuté avec une précision absolue. Et que, dans leur pur désespoir, la gauche est, jusqu’à présent, tombée dans tous les pièges qui leur étaient secrètement tendus.

Où installer les plus gros pièges était aussi simple que de la tarte: Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, Géorgie, Caroline du Nord, Arizona, etc.

Le vol électoral le plus nu et le plus téméraire de l’histoire des États-Unis d’Amérique

Les preuves tangibles affluent maintenant.

Les criminels démocrates ont laissé ces preuves tangibles sur leurs différentes scènes de crime.

Dans leur imprudence et leur désespoir de gagner à tout prix, les co-conspirateurs sur le terrain ont agi comme s’ils pouvaient s’en tirer avec un meurtre sanglant.

C’est ce faux sentiment de sécurité qui a rendu certaines scènes de crime très bâclées. Ceux qui ont commis tous les crimes dans la circonscription électorale ont commis tellement d’erreurs que cela est stupéfiant. Et ils n’ont même pas essayé de reprendre leurs traces! Voir: Pelosi possède le logiciel utilisé pour collecter et distribuer les résultats des votes électoraux.

L’essentiel ici est que, lorsque vous essayez de vous en sortir avec «Le vol électoral le plus nu et imprudent de l’histoire des États-Unis d’Amérique», vous feriez mieux de tracer une voie de sortie.

Conclusion

Trump les a laissés faire exactement ce que les démocrates font dans chaque État du champ de bataille en temps réel.

Une fois que Biden aura déclaré la victoire après avoir recueilli les 270 votes électoraux nécessaires, cette immense vague de crime BLEU s’effondrera pour de bon.

L’équipe Trump peut entamer le processus de poursuite des nombreuses personnalités démocrates qui sont coupables d’avoir mené à bien ce complot criminel complexe.

En attendant, il est de la plus haute importance que chaque patriote comprenne que l’avertissement suivant est toujours en vigueur!

Caveat

Les démocrates ont eu 4 longues années pour voler cette élection……… alors ils n’échoueront PAS à moins que la bonne pose une force écrasante de patriotes et Truthers qui exécute une stratégie compensatoire qui prouve la victoire évidente et légitime de Trump.

(Source: VOL D’ÉLECTION 2020: le vol commence vraiment!)

Lecture recommandée

VOL D’ÉLECTION 2020: c’est bien pire que quiconque ne le savait!

Stateofthenation

#WarRoomShow HR2: Guerre pour l’Amérique! Les démocrates et les MSM ont falsifié des nouvelles, des pandémies et maintenant des élections

Owen Shroyer vous apporte les dernières nouvelles sur la façon dont les démocrates volent activement l’élection de 2020 juste sous nos yeux – comme prévu !! – 05

Électeurs morts et non-résidents sur les listes électorales, ainsi que d’autres manigances. cette édition du jeudi de The Da…

Source : BIT CHUTE

BREAKING: l’expert du renseignement Steve Pieczenik affirme que les élections de 2020 étaient une «opération de piqûre sophistiquée» qui a piégé les démocrates dans la fraude électorale criminelle la plus massive de l’histoire … détails

En tant qu’invité dans la salle de guerre d’InfoWars avec Owen Shroyer aujourd’hui, l’expert du renseignement Steve Pieczenik a déclaré que l’élection de 2020 avait été organisée par le peuple de Trump comme une «opération de piqûre sophistiquée» pour piéger les démocrates et la famille du crime Biden dans une fraude criminelle irréfutable. La vidéo originale se trouve sur ce lien de.video interdite. Elle a également été republiée sur Brighteon.com (voir ci-dessous).

Pieczenik ne travaille pas pour le gouvernement fédéral, explique-t-il, et ce qu’il décrit laisse de nombreuses questions et soulève des doutes, comme la question de savoir comment une opération aussi importante aurait pu être tenue secrète aux démocrates pendant tout ce temps. Néanmoins, si cela est vrai, cela signifie qu’Owen Shroyer, InfoWars et Steve Pieczenik viennent de dévoiler ce qui est sans doute le plus grand reportage depuis au moins un siècle, éclipsant la signification de tout ce qui provient du Washington Post et de l’administration Nixon.

Avis de non-responsabilité: Nous n’avons pas encore été en mesure de vérifier de manière indépendante les allégations que vous voyez ci-dessous. Nous ne faisons que rapporter ce que dit le Dr Pieczenik, car ces affirmations sont dignes d’intérêt et extrêmement importantes. Nous sommes en train d’enquêter plus avant.

Parmi les affirmations apparemment incroyables faites par Pieczenik, citons les suivantes:

Les bulletins de vote utilisés lors de l’élection ont été imprimés par le Département de la sécurité intérieure.

Chaque bulletin de vote légitime à travers l’Amérique était filigrané avec des codes de cryptage QFS blockchain.

Trump était pleinement conscient de l’opération de piqûre et permet toujours aux Démocrates de se plonger plus profondément dans leur fraude électorale.

L’opération sophistiquée de piqûre visait à attraper et à dénoncer la fraude électorale massive des démocrates.

Tout ce que vous voyez en ce moment avec la fraude électorale était tout à fait attendu par les gens de Trump.

«Des milliers et des milliers de gardes nationaux [troupes]» ont été envoyés dans 12 États en ce moment, pour aider à obtenir les bulletins de vote légitimes et à rejeter les faux bulletins imprimés par les démocrates dans le cadre de leur opération de fraude.

Cette piqûre exposera toute la famille Biden et les rendra tous coupables et envoyés en prison.

«Nous avons filigrané tous les bulletins de vote avec la blockchain QFS» et envoyé 20 000 soldats ou plus de la Garde nationale aux centres de vote.

Les quelques membres des médias qui ont été autorisés à se faire entendre sur cette opération ont pu la garder secrète pendant tout ce temps, et Pieczenik les en remercie.

«C’est une mise en place de Trump depuis très, très longtemps», dit-il. «C’est notre contre-coup contre les Bidens.»

Les arrestations arrivent tout de suite. «À partir de demain», dit-il, et cela se poursuivra encore longtemps.

«C’est la plus grande opération de piqûre» de l’histoire de l’Amérique.

Voir l’interview sur Brighteon.com ici:

Brighteon.com/0fda65dc-cdd0-4a22-94c6-8cd95885f7ed

https://www.brighteon.com/0fda65dc-cdd0-4a22-94c6-8cd95885f7ed

N’oubliez pas que Joe Biden a récemment admis, devant la caméra, que les démocrates ont, «l’organisation de fraude électorale la plus étendue» de l’histoire de la politique des Etats-Unis d’Amérique. Vous pouvez le voir admettre ceci ici:

https://www.brighteon.com/b9594116-7d7f-45f6-852c-b63b780c3738

Là, Joe Biden a ouvertement admis la fraude électorale à l’échelle nationale, tout comme il a également ouvertement admis avoir retenu un milliard de dollars à l’Ukraine afin de faire renvoyer les procureurs qui enquêtaient sur les scandales Burisma impliquant des pots-de-vin à son fils, Hunter.

De manière choquante, Joe Biden pense que les démocrates sont si intouchables qu’il peut admettre publiquement presque tous les crimes imaginables, y compris la fraude électorale à l’échelle nationale.

En poursuivant nos recherches sur cette histoire, nous sommes tombés sur un autre élément de cette rumeur qui doit être pris en compte. Il n’est pas encore authentifié, et il ne s’agit peut-être que de rumeurs ou de spéculations, mais diverses sources en ligne prétendent avoir accès en coulisse à des communiqués de presse qui ne sont pas encore accessibles au public. Selon une rumeur, illustrée ci-dessous, le DHS a secrètement annoncé un «audit électoral» qui affirme que «80% des bulletins de vote ont échoué aux contrôles d’intégrité des bulletins.

En lisant ceci, veuillez noter que nous n’avons pas pu authentifier ce document ou sa source, et nous ne le plaçons actuellement que dans la catégorie «rumeur». Ce pourrait être de la désinformation lancée sur le net pour assombrir le résultat des élections et donner de faux espoirs aux patriotes:

Soutenir la possibilité de tout cela est une histoire de novembre 2019 de TheHill.com intitulée: «La cyberagence DHS investit dans un outil d’audit des élections pour sécuriser les élections de 2020». Cette histoire, qui n’a été lue par presque personne jusqu’à présent, explique:

L’agence de cybersécurité du Département de la sécurité intérieure (DHS) a annoncé jeudi qu’elle s’associerait avec des responsables électoraux et des groupes du secteur privé pour développer un outil d’audit des élections qui peut être utilisé pour aider à garantir l’exactitude des votes en 2020.

Cela semble étonnamment similaire à ce que Steve Pieczenik décrit dans son interview vidéo avec Owen Shroyer.

Dans des nouvelles connexes, Trump s’est adressé à la nation plus tôt dans la journée et a détaillé certaines des fraudes électorales massives qui ont jusqu’à présent été observées à travers le pays:

https://www.brighteon.com/70da5c99-4d37-438d-83dd-714c595b4598

L’essentiel: si Pieczenik a raison, nous sommes sur le point de voir les Dems complètement détruits et jetés en prison pendant très, très longtemps. Espérons qu’il a raison, car si cela ne se passe pas, de nombreux patriotes seront extrêmement en colère d’être induits en erreur au sujet de cette «opération de piqûre».

Mike Adams

