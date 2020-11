Un autre «lot» massif de bulletins mystères, tous pour Biden, ajouté à la Pennsylvanie

Charge après charge de faux bulletins de vote arrive en Pennsylvanie, où la course est soudainement devenue au coude à coude malgré l’énorme avance électorale du président Trump de plus de trois quarts de million de voix.

Ces deux dernières nuits, les démocrates ont complété illicitement les chiffres de Biden en Pennsylvanie en ajoutant des centaines de milliers de nouveaux votes mystères à son décompte officiel – et ils l’ont principalement fait au milieu de la nuit.

Aux petites heures du matin du 4 novembre, un énorme 23 277 votes, tous pour Biden, sont soudainement apparus sur le tableau de bord, laissant beaucoup se demander d’où venaient ces bulletins?

La source d’information et d’analyse basée sur les données FiveThirtyEight a rapporté que ce vidage de 23 277 voix, tous de Philadelphie et tous pour Biden, est statistiquement problématique – ce qui signifie impossible – et ne devrait pas être accepté.

FiveThirtyEight a également annoncé via Twitter qu’environ 5300 votes sont arrivés du comté de Luzerne, et la plupart d’entre eux, environ 4000, étaient également pour Biden.

« Avec 83% des voix attendues, l’avance de Trump dans PA est maintenant juste en dessous de 6 points », a rapporté le média à 12h58 le 4 novembre.

Depuis lors, l’avance de Trump s’est réduite à moins de 30 000 voix, ce qui rend cette décharge de 23 277 voix d’une importance cruciale.

Malheureusement, il y a eu plusieurs autres décharges de votes depuis ce temps, totalisant des centaines de milliers. Si ces votes frauduleux étaient identifiés comme frauduleux et supprimés, cela garantirait plus que la victoire de Trump en Pennsylvanie.

Actuellement, cependant, les médias traditionnels jettent les bases d’une victoire frauduleuse de Biden en Pennsylvanie, qui doit simplement être remise en question si cette élection doit avoir une chance de légitimité.

«Les autorités électorales doivent encore fournir une explication transparente sur l’origine d’au moins le premier «lot» et comment il se fait qu’une population locale de 23 000 électeurs pourrait être statistiquement censée voter pour un seul candidat,» écrit Patrick Delaney pour LifeSiteNews.

«L’arrivée de ces «lots» pour Biden fait suite à des allégations de fraude électorale dans le Wisconsin, au Michigan et ailleurs, favorisant Biden par rapport au président Donald Trump.»

Philly DA menace d’emprisonner Trump pour avoir envoyé des observateurs surveiller le décompte des votes

Les observateurs et les challengers ont tenté à plusieurs reprises de faire leur devoir civique en essayant d’entrer dans le bâtiment où tous ces bulletins de vote douteux sont comptés, pour se faire dire qu’ils ne sont pas autorisés à y être.

En fait, un procureur de Philadelphie a menacé d’emprisonner le président s’il essayait même de faire entrer des observateurs «non certifiés» dans le bâtiment.

«Nous ne l’avons pas», a déclaré le procureur du district de Philadelphie, Larry Krasner. «C’est le berceau de la démocratie et j’ai, en fait, quelque chose pour le président s’il veut envoyer des gens ici pour enfreindre la loi… J’ai des lois pénales.

Donc, dans l’état actuel des choses, seuls les observateurs non-GOP sont autorisés à regarder le dépouillement des bulletins de vote à Philadelphie, alors même qu’ils éliminent systématiquement, par fraude, plus de 700 000 voix de Trump en tête dans l’État.

Nous ne pouvons qu’espérer que Steve Pieczenik a raison de prétendre que l’équipe Trump a engagé une «opération de piqûre sophistiquée» qui piégera les démocrates et finira par exposer les profondeurs de leur corruption aux yeux du monde.

Selon Pieczenik, le département de la sécurité intérieure (DHS) a imprimé cette année des bulletins de vote spéciaux contenant des filigranes et des codes de cryptage QFS blockchain pour vérifier leur légitimité. Si cela est vrai, alors ce n’est qu’une question de temps avant que les vrais ne soient séparés des faux et que le véritable décompte des élections soit révélé.

Nous vous tiendrons informés de tout ce qui se passe avec ce processus électoral contesté chez Trump.news.

MISE À JOUR MASSIVE SUR LA FRAUDE ÉLECTORALE

X22Report: L’opération Sting a commencé, Trump savait, soyez prêt, EAS sur le pont! – Vidéo impérative

https://video.ibm.com/channel/23976492/video/2321b

Les [DS] / MSM sont tombés dans le piège, ils l’avaient prévu et ils avaient besoin de RVB pour le réaliser. Ils ne s’attendaient jamais à ce qu’elle passe, maintenant ils devaient aller de l’avant et pousser leur plan aussi fort que possible. Le problème, les patriotes les ont mis en place, ils les attrapent maintenant en flagrant délit, c’est une opération de piqûre. Trump a été bloqué à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et maintenant il y a des appels pour l’interdire, EAS est maintenant sur le pont.

Source: Before It’s News

Le chaos des élections se déroule comme prévu

La vitesse de distorsion et la passe commune augmentent sous le couvert du chaos électoral alors même que le besoin des deux disparaît

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (06/11/20).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

5 études du NIH de 2004 à 2020 ont toutes trouvé des effets vérifiables sur la santé du port d'un masque facial, y compris une réduction scientifiquement vérifiée du taux d'oxygène dans le sang:

Énorme liste de cas / événements de fraude électorale avec sources

Par Facts-Over-Opinion

pastebin.com/Em0dEqj0

Des centaines de bulletins de vote non comptés découverts dans la chambre forte du greffier de la ville de Grafton

archive.vn/29iax#selection-1551.0-1551.70

Bulletins postaux rejetés trouvés à l’extérieur du guichet automatique en Californie

archive.vn/fCGwA

Des dizaines de bulletins de vote (est 40) disparaissent dans le comté de Contra Costa

archive.vn/MFM6E

Le FBI enquête sur une urne incendiée à la bibliothèque publique de Boston, est 35 bulletins détruits

archive.vn/l8hue

Courrier brûlé / détruit trouvé à Boston Copley Square, 2e incendie criminel

archive.vn/yluyc

Des bulletins de vote par correspondance et par correspondance volés à Baton Rouge trouvés ouverts et jetés à la poubelle de Houston

archive.vn/ujki3

Vidéo en provenance du centre postal de Miami où de nombreux bacs remplis de courrier, y compris des bulletins de vote découverts déposés pendant plus d’une semaine

youtu.be/fdtM3s_1DQYYouTube [Intégrer]

3 bacs de bulletins de vote absents découverts dans le centre de traitement du Wisconsin pour Oshkosh et Appleton après la primaire

archive.vn/roYie

Le comté de California Kern voit des centaines de résidents recevoir des bulletins de vote endommagés, déchirés et détruits

archive.vn/jcl6j

Un tueur de flic parollé arrêté pour tenter d’obtenir l’inscription des électeurs à Rochester NY

archive.vn/NC9H3

Comté de Fayette Pittsburg, bulletins de vote démocrates pré-remplis envoyés aux électeurs inscrits + 2 falsifiés

archive.vn/B5Z6n

Un homme de Floride arrêté pour avoir changé d’adresse dans la base de données de vote du gouverneur Ron Desantis

archive.vn/6f594

Le complot officiel des élections en Floride pour enregistrer 50 personnes décédées en tant que démocrates

archive.vn/Rg2ri

Des voleurs volent du courrier à deux camions de l’USPS dans l’extrême sud de Chicago

archive.vn/KtpcS

2 hommes accusés d’avoir volé des bulletins de vote dans des boîtes postales à Light House Point West Palm Beach

youtu.be/W3xBJlikKqUYouTube

Près d’une douzaine de personnes à New York arrêtées pour complot visant à dissimuler leur identité / à se raser la tête et à voter plusieurs fois

archive.vn/X7EBa

Une femme arrêtée dans le comté de Vanderburgh pour avoir préalablement vérifié les cases sur plus de 400 bulletins de vote

archive.vn/4dfIs

Le comté de Butler en Pennsylvanie perd un nombre incalculable de courrier dans les bulletins de vote

archive.vn/aYcUd

Des bulletins de vote volés dans des boîtes aux lettres et jetés au bord des routes de la ville de Washington

archive.vn/cEEvz

Un groupe réclame 400 000 bulletins de vote envoyés aux résidents qui ont quitté l’État ou sont décédés en Californie

archive.vn/IrbaU

Un officier et observateur du scrutin du Texas témoigne de la fraude électorale de Houston en 2020 en utilisant des piles de permis de conduire, (a des photos)

archive.vn/hR5Aa

Les résidents de West Palm Beach reçoivent des bulletins de vote en double et des bulletins de vote pour leurs proches décédés

archive.vn/eGO3T

Un employé de la poste de Pennsylvanie en congé et maintenant licencié après que des sacs de courrier aient été découverts à l’extérieur de la maison pour être ramassés

archive.vn/nU32I

25 263 bulletins rejetés à la primaire du Colorado

archive.vn/hdlXg

Les bulletins de vote absents doubles envoyés aux résidents du comté de Henrico

archive.vn/5ubBL

Pa rejette 336 000 demandes de vote en double 34 000 rejetées pour d’autres raisons. De nombreux électeurs demandent des bulletins de vote jusqu’à 11 fois

archive.vn/S2WSS

Les résidents du Mecklembourg reçoivent un double vote en raison d’un problème d’étiquetage

archive.vn/nEDFx

Les résidents de San Mateo reçoivent plusieurs bulletins de vote

archive.vn/PvLTU

Plusieurs demandes de vote par correspondance se présentant dans les maisons de Flint au Michigan

archive.vn/ieaho

Un homme de Floride arrêté pour avoir obtenu le bulletin de vote de l’épouse décédée et contrefait la signature pour «tester le système»

archive.vn/0nASP

De plus, ceux-ci proviennent tous d’une compilation massive

archive.vn/34Qvb

Les responsables électoraux demandent aux électeurs de ne pas désinfecter leur courrier dans les bulletins de vote, car les poignées sont déjà arrivées détruites et ne peuvent pas être totalisées

archive.vn/h3vpR

400 bulletins de vote en double envoyés aux électeurs locaux de Richmond

archive.vn/dmU3I

Des bulletins de vote en double ont été envoyés à «certains» en Caroline du Nord. Combien? Qui sait.

archive.vn/cJHrU

Les résidents du comté de Placer reçoivent des bulletins de vote en double

archive.vn/49s9J

Les électeurs de la région de Bay reçoivent plusieurs bulletins de vote

archive.vn/MVH4l

L’USPS confirme que les bulletins de vote manquants ne sont jamais arrivés aux résidents du comté de Seminole. Combien? Qui sait

archive.vn/w7xDd

Le conseil des élections renvoie plus de 99 000 bulletins de vote à Brooklyn. Les responsables s’inquiètent de nombreux originaux déjà remplis et envoyés

archive.vn/2pnX1

50 000 bulletins de vote dans l’Ohio envoyés à de mauvaises adresses

archive.vn/tSvvp

500 000 bulletins de vote en Virginie étiquetés avec une mauvaise adresse de retour

archive.vn/qdAge

Glitch envoie des bulletins de vote en double aux habitants de Needham

archive.vn/H7QpL

Élections à Detroit, où 72% des votes des absents ne correspondent pas aux électeurs inscrits

archive.vn/CGSOy

80 000 bulletins de vote disparus à Baltimore

archive.vn/dZnqb

Un responsable du vote à New York prévient que les gens utiliseront des personnes décédées pour voter, et quelques-uns l’ont fait

archive.vn/ZwA36

Le secrétaire du Michigan a mal imprimé les bulletins de vote des absents militaires. 400 déjà émis

archive.vn/aG87n

Des bulletins de vote trouvés dans un fossé routier au Wisconsin

archive.vn/rKhGj

4 fonctionnaires arrêtés dans le cadre d’un système de collecte des bulletins de vote

archive.vn/DWFlj

9 courriers militaires dans les bulletins de vote jetés dans une benne à ordures en PA

archive.vn/EDBm8

134 accusations de fraude électorale pour crime annoncées lors de la primaire Dem

archive.vn/7eJkz

Les New-Yorkais reçoivent des bulletins de vote avec de mauvais noms et adresses

archive.vn/jd65P

Les électeurs du Queens reçoivent des bulletins de vote militaires

archive.vn/YLIoB

Sun Sentinel détaillant la fraude électorale en Floride

archive.vn/YRUQ1

L’arnaque lors de la collecte des bulletins de vote exposée à Minneapolis

archive.vn/Y46OQ

Un quart des fonctionnaires électoraux sur 4 démissionne en raison de la nouvelle loi électorale et du chaos du courrier dans les bulletins de vote

archive.vn/fbSBk

Un responsable du Texas arrêté pour fraude électorale

archive.vn/q4fhR

Un responsable du conseil municipal de Patterson arrêté avec 4 autres personnes dans un stratagème de fraude électorale

archive.vn/Sz5P4

Oui l’Amérique! Beaucoup de fraude électorale

archive.vn/uHF7a

Les électeurs de la DC reçoivent des bulletins de vote pour d’anciens résidents et certains reçoivent jusqu’à 5 bulletins de vote multiples

archive.vn/kMLMR

De nombreux rapports de personnes faisant du porte-à-porte collectant illégalement des bulletins de vote

archive.vn/I1tfb

Project Veritas découvre une fraude électorale à San Antonio. 7 000 bulletins de vote compromis, probablement jusqu’à 14 000

archive.vn/CeVDr

https://www.investmentwatchblog.com/huge-list-of-voter-fraud-cases-events-with-sources/



Les camps COVID obligatoires commencent en Nouvelle-Zélande, des plans similaires pour le Canada et les États-Unis d’Amérique

Le Premier ministre néo-zélandais Miister Jacinda Ardern, Youtube

Les gouvernements du monde entier répètent certains des mouvements politiques les plus sombres de l’histoire en adoptant des camps obligatoires pour ceux qui ont été testés positifs au COVID dans une autre tentative de contrôler le virus. Del et le journaliste Jeffrey Jaxen décomposent le plan directeur du CDC pour les camps COVID qu’ils appellent «l’approche de protection», tandis que les dirigeants de Nouvelle-Zélande, d’Italie, du Canada et même du sud de la Californie révèlent comment ils isoleront les personnes soupçonnées d’être infectées et les membres de leur famille contre leur volonté. Écoutez les plans terrifiants directement de la source.

https://www.bitchute.com/embed/8QPWnSLSqrmu/?feature=oembed#?secret=bdgI6d8Gy2

Le document du CDC est intitulé: «Considérations opérationnelles provisoires pour la mise en œuvre de l’approche de protection pour prévenir les infections au COVID-19 dans les contextes humanitaires», mis à jour le 26 juillet 2020. Voici des citations clés.

En les lisant et en réalisant l’horrible plan, gardez à l’esprit que ce système peut être manipulé pour ordonner à TOUT LE MONDE d’entrer dans ces camps.

C’est l’Amérique??

«L’approche de protection vise à réduire le nombre de cas graves de COVID-19 en limitant les contacts entre les personnes à haut risque de développer une maladie grave («à haut risque») et la population générale («à faible risque»). Les personnes à haut risque seraient temporairement relocalisées dans des zones sûres ou «vertes» établies au niveau du ménage, du quartier, du camp / secteur ou de la communauté en fonction du contexte et du cadre. Ils auraient un contact minimal avec les membres de la famille et les autres résidents à faible risque.

«… L’approche de protection suggère de séparer physiquement les individus à haut risque de la population générale pour donner la priorité à l’utilisation des ressources limitées disponibles et éviter de mettre en œuvre des mesures de confinement à long terme parmi la population générale.»

«Un groupe de refuges tels que des écoles, des bâtiments communautaires dans un camp / secteur (maximum 50 personnes à haut risque par zone verte unique) où les individus à haut risque sont physiquement isolés ensemble. Un point d’entrée est utilisé pour l’échange de nourriture, de fournitures, etc. Une zone de rencontre permet aux résidents et aux visiteurs d’interagir tout en pratiquant la distance physique (2 mètres). Aucun mouvement à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone verte.»

Lire l’article complet ici…

Del Bigtree, Jeffrey Jaxen et Jon Rappoport

Un groupe de santé publique demande au NIH des documents sur les origines du SRAS CoV-2

L’action judiciaire vise à obtenir une mesure déclaratoire et injonctive pour réparer les violations de la loi sur la liberté de l’information.

Par U.S. Right to Know

US Right to Know, un groupe d’enquête de santé publique à but non lucratif, a déposé jeudi une plainte contre les National Institutes of Health (NIH) pour violation des dispositions de la loi sur la liberté de l’information.

L’action judiciaire, déposée devant le tribunal de district des États-Unis d’Amérique à Washington, DC, vise à obtenir de la correspondance avec ou à propos d’organisations telles que l’Institut de virologie de Wuhan et le Centre de contrôle et de prévention des maladies de Wuhan, ainsi que l’EcoHealth Alliance, qui s’est associé et financé le Wuhan. Institut de virologie.

US Right to Know a déclaré que les litiges d’aujourd’hui contre les NIH font partie des efforts de l’organisation pour tenter de découvrir ce que l’on sait sur les origines du SRAS-CoV-2, et les risques des laboratoires de biosécurité et de la recherche sur les gains de fonction, qui cherche à augmenter l’infectiosité ou la létalité des pathogènes potentiels d’une pandémie. Depuis juillet, U.S. Right to Know a déposé 36 demandes de dossiers publics étatiques, fédéraux et internationaux sur ces sujets.

«La prévention de la prochaine pandémie peut dépendre de manière cruciale de la compréhension des origines de la pandémie actuelle», a déclaré Gary Ruskin, directeur exécutif de US Right to Know. «Nous voulons savoir si les gouvernements américains ou chinois, ou les scientifiques qui leur sont affiliés, cachent des données sur les origines du SRAS-CoV-2, ou les risques des laboratoires de biosécurité et de la recherche sur les gains de fonction.

Le NIH a rejeté la demande FOIA de l’organisation et a décidé de «retenir ces enregistrements conformément à l’exemption 7 (A), 5 U.S.C. § 552, et section 5.31 (g) (l) du HHS FOIA Regulations, 45 CFR Part 5. L’exemption 7 (A) permet la rétention de dossiers d’enquête compilés à des fins d’application de la loi lorsque la divulgation pourrait raisonnablement interférer avec les procédures d’exécution.»

Publié avec l’autorisation de U.S. Right to Know

