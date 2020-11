L’HISTOIRE EN UN COUP D’ŒIL

Selon Alina Chan, biologiste moléculaire au Broad Institute de Harvard et au MIT, le SRAS-CoV-2 n’a pas évolué de la manière que vous vous attendez, s’il était passé d’un animal à un humain. Il est entré en action pleinement évolué pour la transmission humaine

Il semble que Nature, une revue médicale de premier plan, ait permis aux auteurs de modifier secrètement des ensembles de données dans leurs articles sans publier d’avis de correction.

L’enquête de Chan révèle que les auteurs ont renommé les échantillons, ne les ont pas correctement attribués et ont produit un profil génomique qui ne correspond pas aux échantillons de leur article. D’autres manquent de données

RaTG13 – le coronavirus qui ressemble le plus au SRAS-CoV-2, étant identique à 96% – est en fait le btCoV-4991, un virus trouvé dans des échantillons collectés en 2013 et publié en 2016

Si le SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19 et de la réponse qui en découle, provient d’un laboratoire, nous devons réévaluer l’avenir de la recherche sur le gain de fonction qui permet la militarisation des virus.

L’origine du SRAS-CoV-2 est-elle importante? Oui. La raison pour laquelle cela est important est que si le virus responsable de la COVID-19 et la réponse qui en découle proviennent d’un laboratoire, nous devons réévaluer l’avenir de la recherche dite de gain de fonction qui permet la militarisation des virus.

Comme vous vous en doutez, il y a beaucoup d’argent impliqué dans ce type de recherche, il ne devrait donc pas être surprenant que des intérêts particuliers essaient de dissimuler son origine, s’il s’agissait bien d’une création de laboratoire, simplement pour protéger leur financement et leur future carrière.1 Ce qui est surprenant, cependant, est la découverte qu’une revue médicale de premier plan semble avoir aidé et encouragé les efforts visant à cacher l’origine du SRAS-CoV-2.

Un grand journal médical pris dans une dissimulation massive

Selon Alina Chan, biologiste moléculaire au Broad Institute de Harvard et au MIT, le SRAS-CoV-2 n’a pas évolué de la manière à laquelle vous vous attendiez s’il était passé d’un animal à un humain.

Il est entré en action pleinement évolué pour la transmission humaine, amenant Chan à conclure que la phase intermédiaire manquante de l’évolution de la transmissibilité animale à la transmissibilité humaine doit avoir eu lieu dans un laboratoire. Chan a publié sa théorie2, «Le SRAS-CoV-2 est bien adapté aux humains. Qu’est-ce que cela signifie pour la réémergence? » sur le serveur de pré-impression bioRxiv le 2 mai 2020.

Mais il y a plus, beaucoup plus, car il semble maintenant que la principale revue médicale Nature a permis aux auteurs de modifier secrètement des ensembles de données dans leurs articles sans publier d’avis de correction.

Chan remet en question la séquence scientifique des événements

Dans un long fil Twitter du 25 octobre 2020,3,4 Chan présente une chronologie intrigante dans laquelle elle détaille les publications clés liées à l’origine et au séquençage génétique du SRAS-CoV-2.

«Même aujourd’hui, j’entends encore des gens dire que le SRAS-CoV-2 provenait de pangolins et d’un marché de fruits de mer à Wuhan. J’espère que cette analyse aidera à clarifier les choses. Cela nous permettra de nous tenir au courant des événements pandémiques précoces importants et des principales publications traitant des origines du virus», écrit Chan.5

Dans son fil Twitter, Chan passe en revue la séquence d’articles scientifiques publiés concernant le SRAS-CoV-2, montrant comment un petit groupe de chercheurs a été impliqué dans la rédaction d’articles clés décrivant les données originales sur les coronavirus de chauve-souris ou de pangolin qui sont étroitement liés au SRAS-CoV-2.

Il est très frustrant que des informations critiques sur les origines du SRAS2 soient diffusées presque sur la base du besoin de savoir. Et nous n’avons aucune idée de ce qui se passe dans les coulisses parmi les revues, les auteurs, les pairs examinateurs. ~ Alina Chan

Voici un résumé de cette chronologie. J’ai également inclus l’un des nombreux graphiques de Chan à la fin qui illustre visuellement ces détails. Il convient de noter en particulier la publication croisée de certains auteurs.

Si vous trouvez tout cela déroutant, vous n’êtes pas seul. C’est complexe (et on a presque l’impression que c’est censé être tellement confus que les gens ne seront pas en mesure de comprendre la vérité), mais si vous voulez vraiment creuser les détails, je vous recommande de parcourir attentivement le fil Twitter de Chan6 où vous ayez à la fois des illustrations graphiques et du texte vous guidant à travers chaque tour et tour.

La chronologie

Le 24 octobre 2019, le premier article clé7 a été publié dans la revue Viruses. Les auteurs étaient Ping Liu, Wu Chen et Jin-Ping Chen. Le 12 décembre 2019, les premiers cas de COVID-19 ont été signalés et le 12 janvier 2020, la première séquence du génome du SRAS-CoV-2 a été publiée.

Le 20 janvier 2020, la Chine a confirmé la transmission interhumaine. Le même jour, les chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) (Zhou et al.) Ont soumis un article à la revue Nature détaillant le génome du SRAS-CoV-2, ainsi que le génome d’un virus de chauve-souris appelé RaTG13, qui est identique à 96% au nouveau coronavirus SARS-CoV-2.

RaTG13 est le virus le plus étroitement lié au SRAS-CoV-2, et a été découvert par le WIV en 2013 après qu’il ait été rapporté que six mineurs avaient contracté une mystérieuse infection virale qui a entraîné une pneumonie grave. Trois des mineurs sont morts.

Le 22 janvier 2020, des responsables chinois ont déclaré que le virus se propageait probablement à partir d’animaux vendus sur un marché de fruits de mer à Wuhan. Le même jour, Liu et. Al. a remis en ligne les données sur le virus du pangolin dans la base de données du National Center for Biotechnology Information (NCBI), initialement publiée dans la revue Viruses le 24 octobre 2019. «Pourquoi? Les deux ensembles de données sont-ils identiques?» Demande Chan.

Le 31 janvier 2020, la Chine a admis qu’aucun des animaux du marché des fruits de mer de Wuhan n’avait été testé positif pour le SRAS-CoV-2. Ensuite, pendant la semaine du 7 au 14 février 2020, quatre articles distincts sont soumis à trois revues:

Nature, Lam et. Al.

Nature, Xiao et. Al.

Biologie actuelle, Zheng et. Al.

PLOS Pathologie, Liu et. Al.

Les quatre articles décrivent un coronavirus pangolin qui partage un domaine de liaison au récepteur de pointe très similaire avec le SRAS-CoV-2. Liu est le co-auteur de deux de ces articles, un article Nature et l’article PLOS Pathology.

De plus, ces quatre articles «s’appuyaient fortement ou uniquement sur Liu et al. Papier sur les virus», note Chan. Fait intéressant, Xiao et. Le papier Nature de al. «a renommé les échantillons, ne les a pas attribués correctement» et «a produit un profil qui ne correspond à aucun échantillon de leur article», écrit Chan.

L’article PLOS Pathogen de Liu manquait également de données. Les quatre manuscrits ont été postés sur le serveur de pré-impression bioRxiv entre le 18 et le 20 février 2020, envoyant «le public dans une frénésie, spéculant que les pangolins étaient les hôtes intermédiaires qui avaient donné le SRAS2 aux humains dans un marché humide de Wuhan», écrit Chan.

Le 17 mars 2020, Current Biology a publié une pré-impression d’un article décrivant un virus de la chauve-souris, RmYN02, qui ressemble étroitement au SRAS-CoV-2. Nature Medicine a également publié une correspondance proposant que le SRAS-CoV-2 est d’origine naturelle. Ces deux articles partagent un auteur avec Lam et. al., qui a été soumis à Nature le 7 février 2020.

Entre le 29 janvier 2020 et le 6 mai 2020, quatre articles différents ont été acceptés par des revues scientifiques même s’ils ne partageaient pas de données d’amplicon, et certains n’ont même pas rapporté les données brutes dont les scientifiques auraient besoin pour assembler indépendamment les génomes publiés.

19 mai 2020, Zhou et. Al. a déposé des données d’amplicon pour RaTG13, qui ressemble le plus étroitement au SARS-CoV-2, sur le NCBI sans explication. Zhou et. Al. avait initialement soumis son article à Nature le 20 janvier 2020.

Ces nouvelles données ont révélé que l’échantillon avait en fait été séquencé en 2017 et 2018 – et non après COVID-19 comme le suggérait l’article de Zhou’s Nature. De plus, les nouvelles données ne correspondaient pas non plus à la séquence du génome RaTG13 déjà publiée, et aucune explication de cet écart n’a été donnée. Alors, « dans quelle base de données virale privée ces séquences ont-elles été stockées pendant des années? » Et y a-t-il « d’autres virus du SRAS que nous ne connaissons pas? » Demande Chan.

Le 25 mai 2020, le directeur des Centers for Disease Control chinois a annoncé que le marché des fruits de mer n’était peut-être pas le site de retombées (transmission de l’animal à l’homme) comme on le pensait initialement.

Études mises à jour sans préavis de correction

Un mois plus tard, le 22 juin 2020, Liu et. Al. a publié un nouvel article décrivant un virus pangolin sur le serveur de pré-impression bioRxiv.

L’article partage des auteurs avec l’article Nature Medicine (vantant une théorie des origines proximales), Current Biology (qui a proposé une théorie d’insertion naturelle) et les deux articles Nature (qui établissent des parallèles avec un coronavirus pangolin). Et, comme les deux papiers Nature étaient basés sur le papier Virus de Liu, ce nouveau papier pré-imprimé est également lié au papier Virus original de Liu.

Le même jour, un nouvel échantillon de pangolin a été ajouté à Xiao et. al a déjà publié un article sur Nature, même si cet échantillon n’avait en aucun cas été décrit dans l’article original (soumis le 16 février 2020). Au lieu de cela, ce nouvel échantillon ressemblait à celui trouvé dans le papier de pré-impression de Liu le 22 juin.

Le 7 juillet 2020, Chan a préimprimé ses conclusions selon lesquelles les génomes du virus du pangolin présentés dans les quatre articles (deux articles Nature, Current Biology et PLOS Pathology) étaient basés sur des données et des échantillons du même lot de pangolins collectés en mars 2019 dans le Guangdong, et que les points de données clés ont été inexactement rapportés par Xiao dans Nature et Liu dans PLOS Pathogens. Selon Chan, «Nature a été informée de l’échantillon de pangolin potentiellement dupliqué et non attribué.»

Le 24 juillet 2020, le WIV a confirmé que RaTG13 n’était pas un nouveau virus. Son génome avait en fait été publié en 2016, date à laquelle il a été nommé btCoV-4991.

L’échantillon d’origine avait été séquencé à nouveau en 2018, date à laquelle l’échantillon a été épuisé, ne laissant rien pour une vérification indépendante une fois que le SRAS-CoV-2 a éclaté. En d’autres termes, RaTG13 était en fait btCoV-4991, et était connu depuis 2016. Chan écrit:

«Cela a soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles RaTG13 avait été rapporté et attribué de manière inexacte dans Zhou et. Al. dans Nature, et même la revue récente de Shi dans Nature Reviews Microbiology. En plus de ses liens avec de mystérieux cas de type SRAS en 2012, le Yunnan, étudié par les meilleurs laboratoires chinois.»

En août 2020, Current Biology a été informé des données manquantes (brutes et amplicon) pour RmYN02. L’article a obligé les auteurs à partager les données brutes, mais les données d’amplicon restent manquantes, de sorte que le génome publié pour RmYn02 ne peut toujours pas être assemblé indépendamment.

En septembre 2020, les scientifiques commençaient à souligner qu’il y avait un décalage entre le génome RaTG13 et les données brutes et les données d’amplicon. Puis, le 13 octobre 2020, Zhou et. Al. (Nature) a mis à jour les données du génome RaTG13 sur NCBI pour la deuxième fois, encore une fois sans expliquer comment l’inadéquation s’était produite ou comment l’échantillon avait été traité.

Données critiques toujours manquantes

À la fin de son fil Twitter, Chan note:8

«Il est très frustrant que des informations critiques sur les origines du SRAS2 soient diffusées presque sur la base du besoin de savoir. Et nous n’avons aucune idée de ce qui se passe dans les coulisses parmi les revues, les auteurs, les pairs examinateurs.

Où sommes-nous aujourd’hui? Le génome de GD pangolin CoV et le génome de RmYN02 ne peuvent toujours pas être assemblés indépendamment en raison de données non partagées avec le pubis. N’est-il pas important d’obtenir ces données auprès des auteurs?

Nous ne comprenons toujours pas comment le génome original de RaTG13 ne correspondait pas aux données brutes + d’amplification. Plus important encore, pourquoi l’historique des échantillons RaTG13 a été rapporté de manière inexacte par Zhou et. Al. @Nature et pourquoi une correction à l’article n’a pas été publiée malgré l’admission publique RaTG13 = 4991.»

Pourquoi la base de données a-t-elle été mise hors ligne?

Dans le même ordre d’idées, un article du 12 octobre 20209 par Annette Gartland dans Changing Times, un site de journalisme indépendant, met en évidence une autre anomalie. Elle écrit:

«Dans les coulisses, il y a une équipe de scientifiques, de journalistes et d’autres chercheurs indépendants qui se désignent collectivement sous le nom de DRASTIC (Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating Covid-19). Ils enquêtent sur les anomalies dans les récits sur le SRAS-CoV-2, collectent et présentent des preuves, et émettent des questions et des hypothèses.

L’un des problèmes soulevés par l’équipe DRASTIC est le fait qu’une base de données contenant des informations non publiées sur le séquençage d’échantillons collectés par l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) lors de voyages vers une mine de cuivre abandonnée au Yunnan a été mise hors ligne.

Les échantillons auxquels elle fait référence sont ceux de la grotte des chauves-souris du Yunnan, en Chine, où six mineurs ont contracté une maladie de type pneumonie en 2013. Trois sont morts. Tous présentaient des symptômes désormais associés à la COVID-19 [coronavirus 2019 Desease (maladie du coronavirus 2019) – MIRASTNEWS].

Le virus identifié dans ces échantillons était le virus de la chauve-souris btCoV-4991 initialement publié par les chercheurs de WIV en 2016, puis renommé RaTG13, qui est identique à 96% au SARS-CoV-2. Compte tenu de l’importance d’identifier correctement la source du SARS-CoV-2, pourquoi la base de données contenant des données non publiées sur btCoV-4991 / RaTG13 a-t-elle été mise hors ligne?

De nombreux scientifiques plaident en faveur d’une origine artificielle

Gartland passe en revue certaines des principales hypothèses avancées par des scientifiques qui n’adhèrent pas à la théorie de l’évolution naturelle, y compris la théorie de Jonathan Latham et Allison Wilson, examinée dans mon entretien avec Latham, présentée dans «Cover-Up of SARS-CoV-2 Origine?»

Les travaux des chercheurs Birger Sorensen, Angus Dalgleish et Andres Susrud, qui soulignent que 78,4% de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 a des domaines de type humain avec une adaptation de transmission mature. En d’autres termes, le virus est remarquablement bien adapté à l’infection humaine.

Sorensen, Dalgleish et Susrud sont particulièrement préoccupés par la façon dont les caractéristiques du SRAS-CoV-2 pourraient avoir un impact sur la sécurité des vaccins, car sa forte similitude avec les humains «implique un risque élevé de développement d’événements indésirables graves / de toxicité et même d’amélioration dépendante des anticorps (ADE) à moins que des précautions particulières ne soient prises lors de l’utilisation de la protéine de pointe dans un vaccin candidat.»10

Outre Latham / Wilson et Sorensen / Dalgleish / Susrud, de nombreux autres experts dans divers domaines ont également présenté des arguments en faveur d’une origine artificielle ou de laboratoire du SRAS-CoV-2, y compris mais sans s’y limiter:

Professeur Giuseppe Tritto, un expert internationalement reconnu en bio et nanotechnologie. Il est également président de l’Académie mondiale des sciences et technologies biomédicales, fondée sous l’UNESCO.

Selon Tritto, auteur du livre récemment publié, «China COVID-19: The Chimera That Changed the World»11, SARS-CoV-2 a été génétiquement modifié dans WIV dans un programme supervisé par l’armée chinoise. Il pense que la création du SRAS-CoV-2 a commencé au lendemain de l’épidémie de SRAS de 2003, lorsque des chercheurs chinois ont commencé à travailler sur un vaccin contre le SRAS. Le scientifique responsable de ce programme de l’Institut de virologie de Wuhan était Shi Zhengli, Ph.D.

Tritto affirme que Shi a utilisé la génétique inverse pour produire un virus semblable au SRAS avec une pathogénicité accrue avec l’aide de l’Institut Français Pasteur, qui lui a montré comment insérer un segment du virus VIH dans un coronavirus de chauve-souris en fer à cheval.12

Le chercheur australien Nickolai Petrovsky et son équipe ont cherché à identifier un moyen par lequel ces animaux auraient pu se mélanger pour donner naissance au SRAS-CoV-2. Leur conclusion était qu’il ne pouvait pas s’agir d’un virus d’origine naturelle.

L’équipe de Petrovsky souligne que vous pouvez modifier un virus dans un laboratoire, sans génie génétique, en le cultivant dans différents types de cellules animales. Pour l’adapter aux humains, vous cultiveriez alors le virus dans des cellules qui ont le récepteur ACE2 humain. Au fil du temps, le virus peut ainsi s’adapter et acquérir la capacité de se lier à ce récepteur.13,14

Le Dr Michael Antoniou est un généticien moléculaire basé à Londres qui a noté que les virus à infectivité améliorée peuvent être modifiés en laboratoire sans utiliser un squelette de virus précédemment utilisé.

En utilisant une méthode appelée «processus de sélection évolutive itérative dirigée», vous pouvez générer «un grand nombre de versions mutées aléatoirement du récepteur de protéine de pointe du SRAS-CoV», puis sélectionner les récepteurs de protéines les plus efficaces pour infecter les cellules humaines. Si cette technique était utilisée, il n’y aurait aucune trace du virus ayant été génétiquement modifié ou manipulé.15

Le Dr Richard Ebright est un expert en maladies infectieuses à l’Université Rutgers qui a souligné que des chercheurs des Etats-Unis d’Amérique et de la Chine avaient des coronavirus de chauve-souris génétiquement modifiés en utilisant des méthodes qui «ne laissent aucun signe ou signature de manipulation humaine.»16

Le Dr Meryl Nass, qui en 1992 a publié un article17 dans lequel elle identifiait l’épidémie d’anthrax au Zimbabwe de 1978 à 1980 comme un cas de guerre biologique, n’achète pas non plus l’argument du tout naturel. Dans un article de blog du 2 avril 2020, elle a détaillé plusieurs façons différentes par lesquelles un virus peut être modifié pour produire une nouvelle version plus virulente.18

Chris Martenson,19 titulaire d’un doctorat en pathologie, dans la vidéo ci-dessous détaille la science derrière son affirmation selon laquelle le SRAS-CoV-2 doit avoir subi une manipulation en laboratoire. J’ai également rédigé un article à ce sujet dans «The Smoking Gun prouvant que le SARS-CoV-2 est un virus conçu».

Les chercheurs canadiens Shing Hei Zhan, Benjamin E. Deverman et Yuji Alina Chan, du Département de zoologie et centre de recherche sur la biodiversité de l’Université de la Colombie-Britannique, ont publié une étude en mai 2020, dans laquelle ils notent:20

«Dans une comparaison côte à côte de la dynamique évolutive entre le SARS-CoV-2 2019/2020 et le SARS-CoV 2003, nous avons été surpris de constater que le SRAS-CoV-2 ressemble au SRAS-CoV dans la phase tardive de L’épidémie de 2003 après le SRAS-CoV avait développé plusieurs adaptations avantageuses pour la transmission humaine.

Nos observations suggèrent qu’au moment où le SRAS-CoV-2 a été détecté pour la première fois à la fin de 2019, il était déjà pré-adapté à la transmission humaine dans une mesure similaire à l’épidémie tardive du SRAS-CoV. Cependant, aucun précurseur ou branche d’évolution provenant d’un virus semblable au SRAS-CoV-2 moins adapté à l’homme n’a été détecté.

L’apparition soudaine d’un SRAS-CoV-2 hautement contagieux présente une source de préoccupation majeure qui devrait motiver des efforts internationaux plus forts pour identifier la source et empêcher une réémergence dans un proche avenir. Tout pool existant de progéniteurs du SRAS-CoV-2 serait particulièrement dangereux s’il était également bien adapté à la transmission humaine…

Même la possibilité qu’un précurseur non issu du génie génétique se soit adapté aux humains tout en étant étudié en laboratoire doit être envisagée, quelle que soit sa probabilité ou son improbabilité.»

La Commission Lancet COVID-19 est compromise

À mon avis, les éléments de preuve les plus solides indiquent tous que le SRAS-CoV-2 est une création de laboratoire. La manière dont il a été publié, cependant, est une estimation pour quiconque. Maintenant, The Lancet a organisé une commission COVID-19, chargée d’enquêter sur les origines du SRAS-CoV-2 afin que la question puisse être définitivement réglée.

Hélas, cette Commission est clairement compromise dès le départ, vu comment elle est dirigée par le Dr Peter Daszak 21, un scientifique qui a déjà conclu que le virus était naturel.

En tant que président de l’EcoHealth Alliance, Daszak est également plongé dans les conflits d’intérêts, voyant comment EcoHealth Alliance a reçu des subventions des National Institutes of Health pour la recherche sur les coronavirus qui a ensuite été sous-traitée au WIV. Il a toutes les raisons de s’assurer que le SRAS-CoV-2 finit par être déclaré naturel, car s’il s’avère être une création de laboratoire, son propre gagne-pain est en jeu.

Comme mentionné au début de cet article, la sauvegarde de la poursuite de la recherche dangereuse sur le gain de fonction est un puissant facteur de motivation pour préserver le récit d’origine zoonotique.

