Les faux médias tentent de mettre sous les projecteurs l’Amérique, prétendent que Biden est le vainqueur … Trump riposte avec la vérité ultime: les médias ne décident pas des élections

Dans le cadre des efforts continus pour mettre l’Amérique sous les projecteurs et démoraliser les partisans de Trump, les mêmes faux médias d’information qui ont couru le canular de collusion avec la Russie pendant quatre ans ont maintenant déclaré Joe Biden comme président élu, même si aucun État n’a certifié son rapport de vote final et de nombreux États ont des recomptages et des poursuites en cours.

Ce n’est rien d’autre qu’un effort désespéré de la part des faux médias pour attirer l’attention sur l’Amérique et espérer que les partisans de Trump seront démoralisés.

La conseillère juridique de Trump, Jenna Ellis, a répondu:

Les efforts coordonnés par les médias tentent de simplement déclarer Joe Biden président et d’ignorer l’état de droit. Il n’y a pas de gagnant officiel jusqu’à ce que chaque vote légal soit compté avec précision, que les États certifient les résultats et que toutes les contestations juridiques soient résolues.

Le président Trump a maintenant publié une déclaration dévastatrice:

Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se faire passer pour le vainqueur et pourquoi ses alliés médiatiques s’efforcent de l’aider: ils ne veulent pas que la vérité soit révélée. Le fait est que cette élection est loin d’être terminée. Joe Biden n’a été certifié vainqueur d’aucun État, sans parler de l’un des États hautement contestés se dirigeant vers des recomptages obligatoires, ou des États où notre campagne a des défis juridiques valables et légitimes qui pourraient déterminer le vainqueur ultime. En Pennsylvanie, par exemple, nos observateurs juridiques n’ont pas eu un accès significatif pour regarder le processus de comptage. Les votes légaux décident qui est le président, pas les médias d’information.

À partir de lundi, notre campagne commencera à poursuivre notre cause devant les tribunaux pour s’assurer que les lois électorales sont pleinement respectées et que le gagnant légitime est assis. Le peuple des Etats-Unis d’Amérique a droit à une élection honnête: cela signifie compter tous les bulletins légaux et ne pas compter les bulletins illégaux. C’est la seule façon de garantir que le public a pleinement confiance en nos élections. Il reste choquant que la campagne Biden refuse d’accepter ce principe de base et souhaite que les bulletins de vote soient comptés même s’ils sont frauduleux, fabriqués ou déposés par des électeurs non éligibles ou décédés. Seule une partie engagée dans des actes répréhensibles garderait illégalement les observateurs hors de la salle de dépouillement – puis se battrait devant le tribunal pour bloquer leur accès.

Alors, que cache Biden? Je ne me reposerai pas tant que le peuple des Etats-Unis d’Amérique n’aura pas obtenu le décompte honnête qu’il mérite et que la démocratie exige.

Newt Gingrich ajoute du contexte à la folie des médias appelant à l’élection de Biden:

Si vous voulez voir dans quelle mesure le correctif se trouve, les votes sont toujours comptés, aucun recomptage n’a commencé, les défis sont ignorés, 5 Etats sont à moins d’un pour cent mais le pack média a déclaré que Biden a gagné.

If you want to see how much the fix is in, votes are still being counted, no recounts have started, challenges are ignored, 5 states are within one per cent but the media pack has declared Biden won. — Newt Gingrich (@newtgingrich) November 7, 2020

N’oubliez jamais que les médias ont applaudi Al Gore alors qu’il combattait les élections de 2000 jusqu’au 14 décembre, mais maintenant avec Trump, ils exigent qu’il concède immédiatement (avant que toutes les preuves de fraude électorale ne soient révélées).

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Président Trump, « les votes légaux décident qui est président, pas les médias »

***** Sujet d’actualité 144 *****

Trump dit que «l’élection est loin d’être terminée»; Biden «honoré et humilié» après que les MSM l’ait déclaré président élu.

Alex Christoforou

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

Conférence de presse de l’équipe juridique du président Trump (regarder la vidéo en direct)

Peu de temps avant le début de cette conférence de presse, le complexe médiatique démocrate a simultanément appelé Biden.

EN DIRECT: La campagne Trump tient une conférence de presse à Philadelphie, PA

Wait, so every News Decision desk came to the exact same decision at the exact same time?#StoptheSteal — Geller Report (@PamelaGeller) November 7, 2020

Democrat propaganda networks calling for Biden while these critical counts are going on. is an act of desperation.



Democrat criminal syndicate are sweating……calling it right before Trump Team press conference



Democrat media have no authority to call a disputed election — Geller Report (@PamelaGeller) November 7, 2020

Source: https://gellerreport.com/2020/11/watch-live-president-trump-legal-team-news-conference.html/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News

L’«arbitre neutre» sur le processus électoral de Pennsylvanie est un piratage à motivation politique, impuissant à démettre Trump de ses fonctions

Il s’avère que «l’arbitre neutre» qui supervise le processus électoral en Pennsylvanie est un hack à motivation politique, déterminé à démettre Trump de ses fonctions. La secrétaire d’État de Pennsylvanie, Kathy Boockvar, est chargée de superviser la conduite tout au long du processus électoral de la Pennsylvanie. Elle est également une démocrate inconditionnelle qui pense que Trump est «inapte à être président».

L’arbitre électoral de Pennsylvanie a publiquement un parti pris contre Trump

Boockvar s’est avérée injuste et partiale, et elle se révèle instable lorsqu’il s’agit d’accepter le fait que Trump a été autorisé à se présenter à la présidence en 2016, sans parler de gagner les élections. On ne peut faire confiance à son jugement car elle a attaqué à plusieurs reprises le président pour avoir «humilié le poste de président». Elle a également révélé ses véritables intentions de démettre Trump de ses fonctions à tout prix lorsqu’elle a qualifié Trump de «dangereusement inapte au poste».

Depuis quatre ans, les démocrates sont passés de pleurnichards et de plaignants à ne rien faire, à des fraudeurs et manipulateurs hystériques. Leurs partisans ont pris d’assaut les rues de la ville tout au long de 2020, pillant, émeute et menaçant les partisans de Trump. Quelle part de cette pression violente est mise à profit pour corrompre les démocrates chargés de superviser le processus électoral?

Boockvar était auparavant conseiller principal en matière de modernisation des élections auprès du gouverneur de Pennsylvanie. Depuis, elle a rejoint le département d’État de Pennsylvanie, qui est «chargé de surveiller tous les aspects d’une élection, de l’accès aux bulletins de vote aux dispositions relatives au vote». En raison des admissions publiques de Boockvar, on ne peut pas lui faire confiance pour superviser le processus électoral de manière impartiale, ordonnée et légale.

Le 7 mars 2017, Boockvar a tweeté que «Utiliser le titre de «président» avant le mot «Trump» abaisse vraiment le poste de présidence…»

Le 11 août 2016, elle a tweeté que Trump est «dangereusement inapte» et ses arguments le prouvent «sans aucun doute».

Elle a tweeté en soutien à Hillary Clinton en 2016, utilisant le hashtag «We’reWithHer» tout en déformant le jugement de Trump. (En relation: Un autre «lot» massif de bulletins mystères, tous pour Biden, ajouté à la Pennsylvanie.)

Un arbitre de Pennsylvanie pourrait être compromis par les violents groupes démocrates

Boockvar s’est avéré à plusieurs reprises être un arbitre partial avec une intention politique. Elle ne tiendrait jamais les démocrates responsables de leur tentative de frauder le processus électoral; en fait, à en juger par ses commentaires publics, elle l’encouragerait ouvertement. La Pennsylvanie a besoin de plus qu’un recomptage; l’État doit organiser une nouvelle élection gouvernée et facilitée par la Garde nationale. Une fois le processus électoral sécurisé, ces hacks à motivation politique comme Boockvar doivent être jugés et interrogés sur la manière dont ils conduisent et supervisent le processus électoral de l’État.

Boockvar doit également être interrogé sur la manière dont la Pennsylvanie surveille la fraude et comment elle tient les fraudeurs responsables. Les procureurs doivent savoir si elle a accepté des pots-de-vin potentiels ou si elle a collaboré avec des foules à motivation politique ou des intérêts particuliers. Elle pourrait être encline à se plier aux demandes des émeutiers, qui utilisent des menaces de violence pour obtenir ce qu’ils veulent des élus. Les émeutiers et les pillards ont été très actifs en Pennsylvanie récemment.

La Pennsylvanie, comme de nombreux États, est sous la contrainte d’émeutiers criminels qui veulent que Trump soit démis de ses fonctions. Quel pouvoir ces émeutiers ont-ils sur les élus et ceux qui supervisent le processus électoral? Les maires démocrates ont fermé les yeux sur les émeutes de 2020, appelant les forces de l’ordre et le contrôle des émeutes. Dans quelle mesure pourraient-ils fermer les yeux sur l’inconduite électorale, permettant à ces gangs de prendre en charge le processus et d’obtenir ce qu’ils veulent?

Restez informé de la fraude électorale et découvrez comment le président se bat pour préserver l’intégrité des élections américaines à Trump.news.

Les sources comprennent:

NationalPulse.com

NaturalNews.com

Trump.News

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un expert du GOP sur la démographie politique collecte des fonds pour aider à exposer la fraude électorale probable dans le Wisconsin, le Michigan et d’autres États.

(Article de Neil Munro republié sur Breitbart.com)

L’argent sera utilisé pour aider à identifier les votes revendiqués par des personnes décédées, devenues inactives ou déplacées hors de l’État, a déclaré Matt Braynard à Breitbart News. Il a amassé 163 000 $ vendredi matin.

Le projet coûtera 100 000 $, a-t-il dit, et les fonds supplémentaires recueillis au-dessus de ce total seront utilisés pour obtenir des affidavits de personnes dont les bulletins de vote ont été déposés sans leur approbation.

Mais, jusqu’à présent, les membres du personnel de campagne du président Donald Trump ont ignoré son projet de recherche, a déclaré Braynard à la fin du 5 novembre: «J’étais à la porte d’entrée du siège de la campagne ce soir, et ils ont refusé de me laisser entrer alors que de nombreuses personnes à l’intérieur du bâtiment essayaient de me faire entrer, ou du moins me laissaient parler à l’équipe de données.

«Ils auraient dû faire cette analyse avant les élections», a-t-il déclaré. «Ils auraient certainement dû faire cette analyse d’ici le jour du scrutin… Ils n’ont même pas encore commencé. C’est donc un gros problème.»

«J’ai conçu une méthode de détection de fraude électorale en utilisant nos fournisseurs de confiance pour croiser deux listes», a déclaré Braynard dans un message à Breitbart. Il a ajouté:

Les électeurs qui sont décédés, qui ont déménagé ou qui ont été marqués comme «inactifs». Les électeurs morts sont déterminés par correspondance avec l’indice de décès de la sécurité sociale. Les électeurs qui ont déménagé sont déterminés par la base de données nationale sur les changements d’adresse. Les électeurs inactifs sont déterminés par le Bureau des élections ou une autorité similaire dans chaque État. Les électeurs qui ont voté par anticipation / par correspondance. Les États communiquent généralement le numéro d’identification de l’électeur, le nom et l’adresse des personnes qui ont demandé des bulletins de vote par correspondance ainsi que de celles qui ont retourné ces bulletins de vote ou qui ont voté tôt. Lorsque nous recoupons ces listes, nous pouvons identifier une fraude électorale potentielle: les bulletins de vote émis par quelqu’un d’autre que l’électeur inscrit. Cela est plus certain dans les cas où une personne est inscrite à l’indice de décès de la sécurité sociale, mais dans tous les cas, cela soulève la suspicion de votes illégaux. Notre plan est d’exécuter cette méthode dans les États du Wisconsin, du Michigan, de la Pennsylvanie, de la Géorgie, de la Caroline du Nord, du Nevada et de l’Arizona, puis de faire connaître les résultats dans les médias et de fournir nos résultats aux forces de l’ordre respectives des États ainsi qu’au FBI. Nous rendrons publique la liste complète des noms sur lesquels nous soupçonnons que des votes illégaux ont été déposés.

«Je travaille dans le domaine des données électorales et des élections depuis 1996, lorsque j’étais au département d’analyse politique du Comité national républicain», a déclaré Braynard. «J’ai fourni le développement de données électorales et un soutien ciblé pour les campagnes présidentielles de [Sen. Bob] Dole, [George] W. Bush, [Mitt] Romney, et plus récemment était le directeur des données et de la stratégie pour la campagne du président Trump en 2016», a-t-il ajouté.

En savoir plus sur: Breitbart.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les fraudes commencent à se dissiper au Michigan

Breitbart

Les résultats de l’élection présidentielle pour le comté d’Antrim, dans le Michigan, sont passés de Joe Biden au président Donald Trump après que «le logiciel informatique a eu un problème et causé une erreur de calcul des votes».

Les premiers résultats des élections montrant que Joe Biden remportait la course à la présidentielle pour le comté d’Antrim, dans le Michigan, ont maintenant été corrigés pour montrer que le président Trump est le vainqueur du comté après la résolution d’un problème logiciel, selon un rapport de 9 & 10 News.

Les résultats corrigés des élections montrent maintenant que le président Trump a remporté le comté par plus de 2000 voix.

Des milliers de bulletins de vote du Michigan destinés aux candidats républicains ont été comptés à tort pour les démocrates du comté d’Antrim. Antrim est également l’un des 47 comtés du Michigan qui utilise le même logiciel qui a connu ce «problème».

« Si tout cela ne suffisait pas, dans le comté d’Antrim, les bulletins de vote ont été comptés pour les démocrates qui étaient destinés aux républicains, provoquant un swing de 6000 voix contre nos candidats », a déclaré la présidente du Parti républicain du Michigan, Laura Cox, lors d’une conférence de presse.

« Le greffier du comté s’est manifesté et a déclaré: » Le logiciel de tabulation a mal tourné et a causé une erreur de calcul des votes », a poursuivi Cox. «Depuis, nous avons découvert que 47 Etats utilisent ce même logiciel au même titre.»

«Le comté d’Antrim a dû compter manuellement tous les bulletins de vote, et ces comtés qui utilisent ce logiciel doivent examiner de près leurs résultats pour déceler des écarts similaires», a ajouté la présidente.

«Les habitants du Michigan méritent un processus transparent et ouvert», a déclaré Cox.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

Trump: 73,5 millions. Biden: 25,9 millions.

MISE À JOUR: Trump vient de publier ceci:

«Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se faire passer pour le vainqueur et pourquoi ses alliés médiatiques s’efforcent de l’aider: ils ne veulent pas que la vérité soit révélée. Le fait est que cette élection est loin d’être terminée. Joe Biden n’a été certifié vainqueur d’aucun État, sans parler de l’un des États hautement contestés se dirigeant vers des recomptages obligatoires, ou des États où notre campagne a des défis juridiques valables et légitimes qui pourraient déterminer le vainqueur ultime. En Pennsylvanie, par exemple, nos observateurs juridiques n’ont pas eu un accès significatif pour regarder le processus de comptage. Les votes légaux décident qui est le président, pas les médias d’information.

À partir de lundi, notre campagne commencera à poursuivre notre cause devant les tribunaux pour s’assurer que les lois électorales sont pleinement respectées et que le gagnant légitime est assis. Le peuple américain a droit à une élection honnête: cela signifie compter tous les bulletins légaux et ne pas compter les bulletins illégaux. C’est la seule façon de garantir que le public a pleinement confiance en nos élections. Il reste choquant que la campagne Biden refuse d’accepter ce principe de base et souhaite que les bulletins de vote soient comptés même s’ils sont frauduleux, fabriqués ou déposés par des électeurs non éligibles ou décédés. Seule une partie engagée dans des actes répréhensibles garderait illégalement les observateurs hors de la salle de dépouillement – puis se battrait devant le tribunal pour bloquer leur accès.

Alors, que cache Biden? Je ne me reposerai pas tant que le peuple américain n’aura pas obtenu le décompte honnête qu’il mérite et que la démocratie exige.»

Mon commentaire: C’est tout simplement génial Trump, vous aviez sacrément mieux au moins apporter le boeuf que nous connaissons tous déjà !!! Giuliani a absolument GOBÉ.

Total des votes réels (approximativement à 2% près sur Biden 🙂

Trump: 73,5 millions.

Biden: 25,9 millions.

Ce sont les vrais chiffres, MOINS les votes de Trump qui ont été lancés et jamais comptabilisés, Trump pourrait en avoir plus de 100 millions, mais Biden en a définitivement obtenu 25,9 millions. Nous ne connaîtrons jamais le nombre réel de votes Trump, car beaucoup ont été jetés.

Les dirigeants de la CIA devraient être publiquement lynchés pour leur logiciel de vol de votes, et le reste de la CIA devrait être dissous et mis sur liste noire pour le reste de leur vie. Ils appartiennent à la rue qui claquent des bidons, et s’ils le faisaient, ils mourraient de faim parce que PERSONNE ne laisserait tomber un centime, y compris les gauchistes qui ne le feront qu’avec l’argent des autres.

Cela dit: LES RASSEMBLEMENTS TRUMP AUJOURD’HUI DANS TOUTES LES GRANDES VILLES

Cela a été censuré. J’en ai également parlé hier soir. Les réseaux sociaux tentent d’empêcher que cela se produise. Il est censé y avoir des rassemblements / manifestations généralisés contre la fraude électorale.

Je n’ai fait que faire attention à cette situation, et voici où nous en sommes samedi matin (sans que vous ayez à aller surfer sur 50 sites pour l’obtenir –

L’histoire en filigrane est un canular probable, cependant, il y avait d’autres opérations de

piqûre en cours et Biden est désespérément, irrévocablement éclaté. C’est pourquoi pas de gagnant a été annoncé. Je ne sais vraiment pas où tout cela aboutira à la fin, mais il y a une telle montagne de fraudes cette fois que c’était comme essayer de contenir les conséquences d’une explosion nucléaire, le confinement est totalement rompu. Il y a même des vidéos d’émissions de CNN qui prouvent qu’il y a fraude, où les chiffres des candidats républicains descendent, en direct, à l’écran, les votes disparaissant, À L’ÉCRAN, directement sur CNN. Cette fois, c’étaient des gens MAUVAIS, il n’y a pas moyen de s’en sortir. Maintenant, il y a (selon mes estimations,) 48,1 millions de faux votes pour Biden. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ils sont allés voler la chambre et le sénat aussi. Donc, ce n’est pas seulement Trump qui va faire sauter cette ouverture, des tonnes de candidats républicains sont sur scène pour ce spectacle de merde et il semble que ça va être bon.

Cependant, aussi bon soit-il, les gens doivent garder à l’esprit que le résultat n’est pas garanti parce que nous sommes en effet au milieu d’une tentative de coup d’État communiste, et comme je l’ai dit dans le post suivant, c’est le facteur clé dans cela – L’Amérique est-elle suffisamment subvertie pour que les communistes balaient simplement toute cette fraude évidente? Nous allons le découvrir. Je suggère fortement que si vous le pouvez, préparez votre panier de pique-nique et dirigez-vous vers la ville (de préférence la capitale de votre État) aujourd’hui et rejoignez les manifestations.

Vous savez ce que j’aimerais voir? Un océan d’armes à feu, avec tout le monde criant: «Cette manifestation est pacifique, pour l’instant!». CELA enverrait un message!

Il y a plus de 50 rassemblements, mais ceux-ci sont particulièrement importants:

MI – 9h30 TCF Center (Detroit)

ATL – 12h State Farm Arena

PA – 12h PA Capitol Harrisburg

DC – 13h00 RNC Bureau 320 1st St SE

www.jimstone.is

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

Mgr Viganò: Lettre ouverte d’avertissement au président Trump à l’approche des élections. Joe Biden est une marionnette mondialiste, tout comme Bill Gates. COVID-xx a un agenda mondialiste.

BATAILLE POUR LE MONDE | 7 novembre 2020: Cela doit être vraiment mauvais, car même l’archevêque Carlo Maria Viganò, employé du Vatican, réprimande Joe Biden, Bill Gates, etc.

L’archevêque de l’Église catholique qui a été nonce apostolique aux États-Unis du 16 octobre 2011 au 12 avril 2016. Et a également été secrétaire général du gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican du 16 juillet 2009 au 3 septembre, 2011.

Le 4 novembre, l’archevêque Viganò a déclaré: «Nous avons vu l’État profond s’organiser, bien à l’avance, pour commettre la fraude électorale la plus colossale de l’histoire, afin d’assurer la défaite de l’homme [le président Donald Trump].

Il faisait également la une des journaux en 2018 lorsque les forces mondialistes aux États-Unis ont tenté de l’utiliser pour évincer le pape François. Peut-être que c’est la façon dont le Vatican a de revenir sur les mondialistes?

Faits saillants de la lettre ouverte au président Trump, Viganò prévient:

«Monsieur le Président,… – Un plan mondial appelé la Grande Réinitialisation [1] est en cours. Son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l’humanité, imposant des mesures coercitives avec lesquelles limiter drastiquement les libertés individuelles et celles de populations entières. Dans plusieurs pays, ce plan a déjà été approuvé et financé; dans d’autres, il n’en est qu’à ses débuts. Derrière les dirigeants mondiaux qui sont les complices et les exécuteurs de ce projet infernal, il y a des personnages sans scrupules qui financent le Forum économique mondial et l’événement 201 [2], faisant la promotion de leur agenda.

(BattleForWorld: [1] Pour plus d’informations sur le plan de réinitialisation globale, allez ici – fuite par une source du Canada. [2] Le verrouillage, événement 201, allez ici.)

«Le but de la grande réinitialisation est l’imposition d’une dictature de la santé visant à l’imposition de mesures liberticides, cachées derrière des promesses tentantes d’assurer un revenu universel et d’annuler la dette individuelle. Le prix de ces concessions du Fonds monétaire international sera la renonciation à la propriété privée et l’adhésion à un programme de vaccination contre Covid-19 et Covid-21 promu par Bill Gates avec la collaboration des principaux groupes pharmaceutiques. Au-delà des énormes intérêts économiques qui motivent les promoteurs de la Grande Réinitialisation, l’imposition de la vaccination s’accompagnera de l’exigence d’un passeport sanitaire et d’une identification numérique, avec pour conséquence le suivi des contacts de la population du monde entier. Ceux qui n’accepteront pas ces mesures seront confinés dans des camps de détention ou placés en résidence surveillée, et tous leurs biens seront confisqués.»

« Monsieur. Monsieur le Président, j’imagine que vous savez déjà que dans certains pays, la Grande Réinitialisation sera activée entre la fin de cette année et le premier trimestre de 2021. A cet effet, de nouveaux verrouillages sont prévus, qui seront officiellement justifiés par une supposée seconde et troisième vague de la pandémie. Vous connaissez bien les moyens qui ont été déployés pour semer la panique et légitimer les limitations draconiennes des libertés individuelles, provoquant astucieusement une crise économique mondiale. Dans les intentions de ses architectes, cette crise servira à rendre irréversible le recours des nations à la Grande Réinitialisation, donnant ainsi le coup final à un monde dont ils veulent complètement annuler l’existence et la mémoire même. Mais ce monde, Monsieur le Président, comprend les gens, les affections, les institutions, la foi, la culture, les traditions et les idéaux: des gens et des valeurs qui n’agissent pas comme des automates, qui n’obéissent pas comme des machines, parce qu’ils sont dotés d’une âme et d’un cœur, parce qu’ils sont liés par un lien spirituel…»

«Jusqu’à il y a quelques mois, il était facile de dénigrer en tant que« théoriciens du complot» ceux qui dénonçaient ces plans terribles, que nous voyons maintenant se réaliser dans les moindres détails. Personne, jusqu’en février dernier, n’aurait jamais pensé que, dans toutes nos villes, des citoyens seraient arrêtés simplement parce qu’ils voulaient marcher dans la rue, respirer, vouloir garder leur entreprise ouverte…»

«Autour de vous sont rassemblés avec foi et courage ceux qui vous considèrent comme la garnison finale contre la dictature mondiale. L’alternative est de voter pour une personne manipulée par l’État profond, gravement compromise par les scandales et la corruption, qui fera aux États-Unis ce que Jorge Mario Bergoglio fait à l’Église, le Premier ministre Conte en Italie, le président Macron en France, le Premier ministre Sanchez en Espagne, et ainsi de suite. La nature indisponible de Joe Biden – tout comme celle des prélats du «cercle magique» du Vatican – l’exposera à être utilisé sans scrupules, permettant à des pouvoirs illégitimes d’interférer à la fois dans la politique intérieure et dans les équilibres internationaux. Il est évident que ceux qui le manipulent ont déjà quelqu’un de pire que lui prêt, avec qui ils le remplaceront dès que l’occasion se présentera.

«Cette grande réinitialisation est vouée à l’échec parce que ceux qui l’ont planifiée ne comprennent pas qu’il y a encore des gens prêts à descendre dans la rue pour défendre leurs droits, protéger leurs proches, donner un avenir à leurs enfants et petits-enfants. L’inhumanité nivelante du projet mondialiste se brisera misérablement face à l’opposition ferme et courageuse des enfants de la Lumière.

La lettre ouverte complète peut être lue ici.

‘archevêque Vigano et le président Trump.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Battle for World

Les preuves de fraude ignorées

Le mot transparence est souvent utilisé. Mais il n’y a rien de transparent dans le processus électoral honteux de 2020 qui écrase la volonté du peuple américain.La vidéo d’incidents de fraude a afflué sur les médias sociaux et les seigneurs de la Silicon Valley ne pouvaient pas faire grand-chose pour l’arrêter. Beaucoup de ces vidéos doivent être examinées pour fraude.

Quel que soit le sac de marchandises, les médias moqueurs veulent que l’Amérique avale. Il y a trop de questions autour de l’explication nébuleuse de la façon dont le processus électoral historiquement frauduleux s’est déroulé.

Source : BIT CHUTE

Les médias [mainstream] tentent de SE DÉTOURNER des problèmes de vote et de l’ordonnance de la Cour suprême contre la PA !!!

Lewandowski montre des preuves d’électeurs décédés dans l’Autorité palestinienne: «C’est une preuve tangible», les médias doivent «faire votre travail».

Trump publie une déclaration après que Biden soit projeté comme gagnant

Les médias NOMMENT JOE BIDEN, Trump REFUSE la défaite dit que la bataille juridique commence lundi

Rapport de chat

On dirait que Ronna McDaniel saccage sa compatriote républicaine Tina Barton (voir la vidéo ci-dessous) avec des déclarations inexactes. Pourquoi feriez-vous ça, Ronna ROMNEY McDaniel? Vous essayez d’empêcher les gens de regarder le logiciel Dominion (Optech) que votre oncle Mitt et votre cousin Tagg utilisent pour truquer les élections dans le monde?

N’oubliez pas que le conseiller privé britannique Mark Malloch-Brown fait partie de cette opération qui fait de ce système une INTERFÉRENCE ÉLECTORALE ÉTRANGÈRE! Vous souvenez-vous de ce décret que Trump a signé concernant l’ingérence étrangère dans nos élections?

Regardez le tweet vidéo de Barton

PARTAGEZ LE TWEET

C’est ce qu’on appelle le vote fractionné où George Soros-Mitt Romney-Mark Malloch-Brown a truqué des boîtes électorales qui utilisent le logiciel Optech pour compter les votes numériques en fractions et non en nombres entiers. Vous pensez donc peut-être voter une fois, mais grâce à Mitt, Mark et George, votre vote ne peut compter que 0,76 de vote. Et quelqu’un qui vote pour Biden pourrait obtenir 1,25 voix.

Le chat est sorti du sac.

Où que vous soyez dans le monde, ces machines électorales truquées truquent également vos élections.

Il s’agit d’une ingérence étrangère dans nos élections parce que le logiciel vient des conseillers privés Mark Malloch-Brown et George Soros… plus l’homme que nous connaissons ici au Michigan sous le nom de Pierre Delecto. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Mitt Romney.

Elle est la greffière du comté d’Oakland que vous avez entendue dans la vidéo ci-dessus.

Nous avons envoyé à Tina un e-mail expliquant la situation avec les boîtes. Dominion, Sequoia et Optech sont tous des systèmes et logiciels électoraux que George Soros a fait installer par le secrétaire d’État à travers le pays. Ici, dans le Michigan, les filles de Soros / Sorath sont les TROIS SORCIÈRES DU MICHIGAN Jocelyn Benson, Gretchen WHitler et Ronna ROMNEY McDaniel.

Nous avons suggéré à Tina de lire trois articles et d’appeler Ronna pour une explication car elle peut accélérer les questions à l’oncle Mitt. Nous pourrions utiliser votre aide pour alerter tout le pays en aidant Tina à comprendre ce qui se passe dans son comté. Veuillez contacter Tina, où que vous soyez dans le monde, et la mettre au courant des systèmes électoraux Truqués.

Ronna Romney et les boîtes électorales truquées RNC

Alerte de gréement électoral pour le Kentucky

Le trucage électoral maintient les mondialistes comme Mitt Romney au pouvoir

Rappelez-vous, le «patron» de Tina est le secrétaire d’État qui est un laquais de George Soros – Pilgrims… et son «patron» est Heil Gretchen WHitler…. et la fille qui pousse les machines à voter truquées est Ronna ROMNEY. Je l’ai? Aidez Tina pour aider votre comté, état, district, territoire ou pays dans son intégrité électorale.

Le logiciel Dominion Voting Systems a donné des votes à Trump à Biden. Il s’agit d’une carte de leurs clients tirée directement de leur site Web. AVIS RIEN? On s’interroge sur la victoire de Mitt Romney dans l’Utah, malgré son impopularité là-bas.

Téléchargez un PDF de ce graphique à l’adresse: Scrap Electronic Voting Machines NOW!

Les conseillers privés britanniques George Soros et Lord Mark Malloch-Brown (du Sec. Général adjoint de l’ONU, British Pilgrims Society) contrôlent toutes nos machines (toutes marques) par le biais d’une porte dérobée du logiciel OpTech. Ce ne sont pas de nouvelles informations! Abolir la fraude au vote électronique.

Nous avons ici Joe Biden, vêtu de ce qui apparaît à la caméra comme une cravate et un costume violets, épousant la magie de recueillir des votes dans les airs. Il est comme un vendeur pour Mitt et Ronna Romney sur la façon dont vous pouvez faire avec les boîtes magiques électorales. Joe Biden prononce une allocution alors que le décompte des voix se poursuit

Fraction Magic – Démonstration détaillée du truquage des votes

La contre-attaque de Trump vous épatera. Commencez à 11 h 47, sauf si vous avez besoin d’un examen de la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale.

<iframe width= »620″ height= »430″ src= »https://www.youtube.com/embed/Tfz2DL3RQd4″ frameborder= »0″ allow= »accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture » allowfullscreen></iframe>

Le juge Alito a rendu un ordre pour que tous les bulletins de vote reçus après 20 heures le jour du scrutin en Pennsylvanie soient séparés et sécurisés – et s’ils sont comptés, comptés séparément. Une pétition est en instance devant SCOTUS. Alito ordonne à l’équipe adverse de répondre avant 14 heures samedi. LISEZ LA COMMANDE ICI.

Dominion a acheté la même société qui a acquis les machines Diebold en 2010. En juin 2010, Dominion a acquis Sequoia Voting Systems.

Dominion est connecté à la Fondation Clinton

Est-ce que Dominion Software lance l’élection à Biden?

Dominion fait également partie du projet Delian de la Fondation Clinton utilisé dans les pays du tiers monde pour compter les votes.

«Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a été hostile aux projets de loi de réforme électorale, tout comme l’ensemble du parti républicain. Le récit du parti est que les démocrates essaient d’utiliser le gouvernement fédéral pour prendre en charge les élections nationales et locales; l’angle politique est que la reconnaissance des vulnérabilités ou des failles du système électoral pourrait soulever des doutes sur la légitimité de la victoire du parti – et de Donald Trump – en 2016.»

L’équipe de Trump rapporte que le shérif refuse d’exécuter l’ordonnance du tribunal

Ceci est un mème, pas une citation réelle … pour ceux qui sont contestés par la parodie.

MARQUE DE LA BÊTE

AIM Patriot Jazz nous envoie une copie de cette lettre avec une note: «Une école britannique avec l’aide de l’armée britannique met en œuvre la version moderne du tatouage de l’avant-bras qui a été utilisé sur les juifs par les nazis en Allemagne.»

Cette image est FYI. Il n’y avait pas de sources pour fournir des preuves, mais quelque chose que nous pouvions imaginer se produire. Gardez les yeux sur les yeux et envoyez-nous des informations au fur et à mesure que vous les trouvez.

Les résultats des élections ont été analysés: le président Trump a extrêmement bien fait avec les femmes, les hommes, les minorités, les seniors. Là où il a échoué et où Basement Joe a dominé, c’était dans la population morte et les personnes âgées de 125 à 150 ans.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Aim4Truth