Changeur de jeu! Ce que vous voyez est une illusion médiatique fabriquée! Il n’y a pas de président élu! Vous Devez regarder la vidéo!

Mes amis, je ne pourrais PAS avoir dit cela plus clairement moi-même quand Greg Kelly a dit: «… il n’y a PAS de président élu, ce que vous voyez est une #Fabrication complète et une #Illusion par les médias…» Beaucoup de gens semblent encore penser que si / quand le #FakeNews #Media «appelle» une course présidentielle pour quelqu’un, qu’ils ont raison. FAUX! Les médias ont ZERO à voir avec l’appel à la course présidentielle. Sachez ceci, Patriotes: nous allons TOUS vers LE CHEMIN de la #SupremeCourt et ILS exposeront le cours des jours à venir, en utilisant la #CONSTITUTION (et non le GUESS d’une organisation) comme une feuille de route pour solidifier le futur retour de #PresidentTrump. victoire électorale. NE MANQUEZ PAS CETTE VIDEO, PARTAGEZ-LA PARTOUT! Je prie que l’Amour, la Lumière, la Paix et les Bénédictions du Seigneur soient avec vous tous en ce BEAU JOUR! ~ #JamesRedPillsAmerica – #PastorJames

Eh bien, il semble que le #MSM ait appelé la course pour #JoeBiden, mais QUI est en fait le DÉCIDEUR de telles choses? S’agit-il des médias d’information ou est-ce autre chose? Qui a VRAIMENT le pouvoir d’appeler OFFICIELLEMENT la course? Ce n’est PAS qui vous pensez, Patriots! Alors, prenez le #Popcorn, la série va VRAIMENT bien maintenant! EN SAVOIR PLUS DANS CE RAPPORT SCATHING dans lequel vous entendrez la DÉCLARATION COMPLÈTE de #PresidentTrump lui-même! #Maison Blanche! NE MANQUEZ PAS CETTE VIDEO, PARTAGEZ-LA PARTOUT! Je prie que l’Amour, la Lumière, la Paix et les Bénédictions du Seigneur soient avec vous tous en ce BEAU JOUR! ~ #JamesRedPillsAmerica – #PastorJames

Opération Massive Sting! Intelligence Insider dit que Trump a mis en place des démocrates en opération pour les attraper en train de voler des élections – à surveiller!

🔥REMARQUE: JE N’AI PAS PERSONNELLEMENT VÉRIFIÉ LES INFORMATIONS DE CETTE VIDÉO COMME CRÉDIBLE! 🔥 Le Dr Steve Pieczenick lâche une énorme bombe et affirme que les bulletins de vote à travers l’Amérique ont été filigranés et que les démocrates seront exposés lorsqu’ils tenteront de tricher! Je prie que l’Amour, la Lumière, la Paix et les Bénédictions du Seigneur soient avec vous tous en ce BEAU JOUR! ~ #PastorJames

Terrifiant! The Enemies Within – un horrible documentaire – doit regarder la vidéo!

Ce documentaire terrifiant expose les liens entre les élus des plus hautes sphères du gouvernement américain et leurs alliés radicaux et anti-américains. Peut-être que la plus grande – ET SEULE – question qui restera dans votre esprit après avoir regardé ce documentaire RIVETING sera: « Pourquoi – après que tout cela a été EXPOSÉ – toutes ces choses continuent-elles encore dans notre pays (et dans le monde) À CE JOUR? ! #FutureProvesPast, Patriots. Je prie que l’Amour, la Lumière, la Paix et les Bénédictions du Seigneur soient avec vous tous en ce BEAU JOUR! ~ #PastorJames

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News