ÉNORME: Trump congédie le secrétaire d’État à la Défense de l’Etat profond, Mark Esper, indiquant un plan probable d’implication militaire dans une déclaration d’insurrection

Plusieurs médias rapportent aujourd’hui que le président Trump vient de limoger Mark Esper, le secrétaire à la Défense et un partisan de l’Etat profond connu qui s’oppose à l’autorité de Trump. Il est remplacé par Christopher Miller, directeur du National Counterterrorism Center.

Comprenez que le vol électoral s’est déroulé en temps réel le 3 novembre à l’aide du logiciel Dominion, créé par une société détenue en partie par Nancy Pelosi. Pendant l’élection, les données en temps réel ont été transférées au large, où des calculs ont été effectués pour produire des listes d’actions pour voler les votes dans des États swing comme le Wisconsin et le Michigan, puis Hammer et Scorecard (créés par la CIA) ont été utilisés pour modifier les votes en temps réel, dans les machines à voter.

Des initiés de source profonde me disent depuis des jours qu’une «contre-attaque épique» contre l’État profond est sur le point d’être lancée par Trump. Nous ne connaissons pas les détails de cette contre-attaque, mais nous savons que Trump a deux options qui impliquent le déploiement de l’armée pour sauver la République:

Option 1) Invoquez la loi sur l’insurrection et déclarez que le trucage flagrant du vote des démocrates et la censure scandaleuse sont une «rébellion» contre les États-Unis d’Amérique. Ordonnez à la police militaire d’arrêter les milliers de traîtres de haut niveau qui ont tenté de mener un coup d’État d’influence communiste contre les États-Unis d’Amérique, y compris tous les PDG de Big Tech ainsi que les chefs du parti démocrate corrompu. Plus de détails ici.

Option #2) Appelez Sec. 2 du quatorzième amendement, qui appelle Trump à retirer les votes du collège électoral de tous les États engagés dans des actes de rébellion contre les États-Unis d’Amérique, ce qui comprend bien sûr le vol électoral truqué et la fraude électorale. Plus de détails ici. Et ici.

Ces deux options nécessiteront probablement le déploiement d’éléments de l’armée dans les villes de gauche afin de procéder d’abord aux arrestations des traîtres, puis de maintenir l’Etat de droit alors que les terroristes de gauche se soulèvent et tentent d’organiser un coup d’État cinétique / guerre civile dans les rues des Etats-Unis d’Amérique.

Parce que Mark Esper est un traître d’État profond de gauche, il a dû être destitué et remplacé dans la perspective du lancement par Trump de sa contre-attaque contre les ennemis nationaux de l’Amérique.

Surveillez les éventuels licenciements de Christopher Wray (FBI) et Gina Haspel (CIA) dans les prochains jours. Bill Barr du DOJ est peut-être même sur le point de se barrer, car il s’est avéré n’être rien de plus qu’un autre acteur de l’État profond qui a utilisé son pouvoir pour protéger les traîtres de gauche qui tentent de détruire l’Amérique.

Arrestations massives à venir?

Des rumeurs circulent sur «10 jours d’obscurité» au cours desquels il y aura une panne d’Internet dans tout le pays alors que les patriotes de Trump procèdent à des milliers d’arrestations de traîtres de gauche. Cette rumeur semble être un vœu pieux, alors ne faites aucun plan sur cette base, mais il ne fait aucun doute que Trump savait que cette élection serait volée, comme il l’a averti à plusieurs reprises à l’avance. Trump est un génie stratégique, et cela signifie qu’il a prévu cela. Une opération de piqûre est-elle en cours? Nous ne savons pas avec certitude, mais nous sommes certains qu’aucun de ces trucs électoraux n’a été une surprise pour Trump.

Maintenant, avec le remplacement d’Esper, c’est une forte indication que Trump prévoit un rôle pour l’armée des Etats-Unis d’Amérique dans la défense de cette République contre tous les ennemis, étrangers et nationaux. Les démocrates corrompus et criminels doivent être renversés ou nous perdons ce pays pour toujours. Trump le sait et il est sur le point de lancer une contre-attaque qui ne sera rien de moins qu’historique.

Préparez-vous, patriotes. Lorsque Trump battra Biden et l’État profond, la gauche folle explosera de violence dans toute l’Amérique. Ils activeront leur dernier effort pour renverser l’Amérique par la force. Ce jour-là, c’est un moment «sans armes» pour que tous les patriotes défendent leur nation et leur président contre ces ennemis nationaux qui tentent de tout détruire.

Sidney Powell, l’avocat de l’équipe de rêve de Trump, Sidney Powell lâche des bombes électorales

«Il y a eu un effort massif et coordonné pour voler cette élection… plus de 450 000 bulletins de vote dans les États clés… miraculeusement seulement une marque pour Joe Biden.» –

Six États avec 79 votes dans les collèges électoraux donnent à Biden un avantage de seulement 269 715 électeurs. Sensationnel.

"There has been a massive & coordinated effort to steal this election… more than 450,000 ballots in the key states… miraculously only have a mark for Joe Biden." — @SidneyPowell1



Six states with 79 electoral college votes give Biden an edge of just 269,715 voters. Wow.🤔🚨 pic.twitter.com/5U6En1TnPJ — Kyle Becker (@kylenabecker) November 8, 2020

Fox News fait face à une réaction massive des téléspectateurs pour sa supercherie en Arizona

L’épouse de James Murdoch, Kathryn, tweete « nous l’avons fait !!!! » et partage des messages anti-Trump après la victoire de Biden – quelques jours après avoir convenu avec Jake Tapper de CNN que Fox News devrait désavouer les allégations de fraude électorale de Trump.

FRAUDE AU VOTE ÉLECTRONIQUE capturée en TEMPS RÉEL sur CNN le soir des élections

Ce que vous verrez dans cette vidéo est une preuve directe de la FRAUDE AU VOTE ÉLECTRONIQUE capturée en TEMPS RÉEL sur CNN le soir des élections, le 3 novembre 2020. Russell Ramsland, chercheur et expert en fraude par vote électronique, dissèque la fraude criminelle, preuve pour laquelle les médias traditionnels prétendent le faire n’existe pas. #TheHammer #Scorecard

Veuillez soutenir la VÉRITÉ ET LES RÉELLES NOUVELLES à https://sgtreport.tv/

Comment les dictateurs dans les «démocraties» restent au pouvoir

La censure est la façon dont ils restent au pouvoir – la censure de la vérité (pas des mensonges).

La plupart des pays «démocratiques» ne sont démocratiques que dans leur forme mais pas dans leur substance. Ils ont une constitution, mais il existe un nombre infini de moyens de la contourner. Ces «démocraties» ont plusieurs candidats aux «élections» et ont plusieurs partis, mais tous les partis qui réussissent à être représentés à la législature nationale sont financés par divers milliardaires, qui déterminent collectivement quels candidats seront financés de manière adéquate et lesquels ont gagné ‘t. Donc: les milliardaires sont les véritables dirigeants là-bas, car les candidats qui ne servent aucun milliardaire n’auront aucune chance de devenir le candidat d’un parti. De tels candidats seront abandonnés par le gros argent et ne seraient donc qu’un gaspillage d’argent pour tout non-milliardaire à qui faire un don. Un tel candidat peut facilement être submergé par l’argent qui va à ses adversaires soutenus par des milliardaires. Aucun candidat qui n’a pas les fonds nécessaires pour faire passer son message aux électeurs n’a aucune chance de gagner, dans une telle «démocratie».

Gagner une charge publique devient ainsi basé sur la propagande: mensonge et censure (afin de tromper le public en lui faisant croire que le candidat servira le public au lieu de ses principaux bailleurs de fonds), ce qui est fait à la fois par les campagnes des candidats et par les informations. ‘-médias qui sont contrôlés par les milliardaires – les médias d’information mainstream (c’est-à-dire bien financés). Cette propagande est un frein à l’accession au pouvoir politique. Et c’est aussi un frein au maintien du pouvoir politique. Et il est contrôlé par les milliardaires, qui sont les chefs politiques ultimes d’une telle «démocratie».

Chaque campagne politique nationale récente dans toute «démocratie» a été dominée par le mensonge et la censure. Voici comment cela – la clé à contrôler – est activé pour fonctionner efficacement:

Les gens du monde entier font davantage confiance aux médias d’information traditionnels – imprimés et radiodiffusés – qu’aux médias d’information sur Internet, mais seuls les médias d’information sur Internet ont même la capacité de permettre aux lecteurs d’accéder immédiatement et directement, par eux-mêmes, aux sources d’information du journaliste, dans l’ordre. pour que le lecteur lui-même puisse vérifier, ou bien se convaincre par lui-même, de la crédibilité de ces sources – et donc de l’article lui-même -. (Tout électeur qui ne compte que sur des organisations de « vérification des faits » financées par des milliardaires pour « vérifier » la « vérité » n’est pas moins totalement contrôlé par les milliardaires que celui qui fait simplement confiance à ses médias d’information préférés – cette personne, Le scepticisme scientifique actif de chaque individu vis-à-vis de toutes les nouvelles est essentiel pour que le public puisse prendre le contrôle.)

Par conséquent, dans un monde rationnel, le public se limiterait aux articles de presse en ligne qui tirent parti de cette nouvelle capacité technologique unique, dont seul Internet dispose – la capacité de se lier à chaque source partout où il y a une allégation discutable faite par le journaliste. Cependant, la grande majorité des gens sont plutôt irrationnels, et le public fait donc davantage confiance aux médias d’information mainstream imprimés et diffusés qu’aux médias Internet – encore plus qu’aux médias Internet qui fournissent des liens vers leurs sources (en d’autres termes: qui permettent à leurs lecteurs de vérifier leurs sources).

La méfiance généralisée vis-à-vis des informations obtenues sur Internet est la raison pour laquelle les sondages montrent que le public fait toujours davantage confiance aux informations diffusées et imprimées (informations contrôlées par les milliardaires) qu’aux informations disponibles uniquement sur Internet.

Par exemple, le dernier sondage mondial Gallup, auprès de 150 000 personnes dans 142 pays, a récemment été publié sous le nom de Rapport sur le sondage mondial sur les risques de la Lloyd’s Register Foundation 2019, et à la page 147, il montre que les personnes qui utilisent Internet craignent davantage de recevoir de fausses informations que sur toute autre chose – même sur la fraude – sur Internet. 52% de ces 150 000 personnes utilisent Internet, et 57% de ces 52% – soit 30% des 150 000 personnes interrogées – ont déclaré «s’inquiéter» de «recevoir de fausses informations» via Internet. Seuls 42% d’entre eux ne s’en inquiètent pas. En revanche, seuls 45% de ces 52% (utilisateurs d’Internet) s’inquiètent de la «fraude». Et seulement 30% d’entre eux s’inquiètent de «l’intimidation» sur Internet. Donc, la méfiance à l’égard des informations disponibles uniquement en ligne est très élevée – la plus grande préoccupation des utilisateurs d’Internet. Par exemple, aux États-Unis d’Amérique, le sondage Ipsos de 2019 sur la confiance dans les médias a révélé que le niveau net de confiance dans les informations des journaux et magazines est de + 9%; de la télévision et de la radio est de + 7%; et à partir des sites Web d’actualités en ligne est de -13%. Il y a une méfiance nette uniquement à l’égard des sites d’information en ligne uniquement.

Une raison majeure de ce triste fait est que la grande majorité des utilisateurs d’Internet ne limitent pas leurs actualités aux seuls articles qui renvoient à leurs sources; et, ainsi, de simples potins et ouï-dire sur Internet sont reçus par eux avec la même crédibilité que les reportages et analyses sérieux sur Internet. Et il y a beaucoup de potins et de rumeurs sur Internet, tout comme il y en a beaucoup dans les journaux télévisés et imprimés. Mais ce dernier – informations diffusées et imprimées – ne fournit au public aucun moyen fiable de vérifier ses sources, et est donc intrinsèquement moins digne de confiance. (Pourtant, les «nouvelles» grand public sont plus fiables que les nouvelles reçues uniquement en ligne; il est donc facile pour les milliardaires de tromper le public.)

Presque tous les gens acceptent ou rejettent l’information principalement sur la base de leur confiance personnelle dans le média d’information donné. Si la personne est conservatrice, alors seuls les médias d’information conservateurs font confiance; et, s’ils sont libéraux, seuls les libéraux le sont. Les gens choisissent les médias «d’actualité» pour confirmer leurs préjugés personnels. En d’autres termes: ils votent, en fait, sur la base de la pure foi. Ils pensent que leur foi est juste et que tout ce qui s’oppose à leur foi est faux. Ils ne votent pas sur la base de la science (ce qui exigerait de restreindre l’actualité aux seuls articles en ligne qui renvoient à leurs sources). En fait, les «médias d’information» des milliardaires encouragent le vote sur la base de la foi (dans la religion, la race, l’ethnie ou toute autre mythologie chargée d’hypothèses – la «solidarité» avec «son» peuple, «nous» au lieu de «eux»), plutôt que sur la base du scepticisme scientifique de chaque revendication, de tout le monde.

Une des principales façons dont cette situation est promulguée est de tromper le public sur les causes de l’existence de «fausses nouvelles». (Après tout: comme le rapport du Lloyd’s Register l’a noté, c’est la plus grande inquiétude du public concernant les informations qui ne peuvent être reçues qu’en ligne.) Les principaux médias d’information prétendent que les «fausses nouvelles» sont des informations qui ne proviennent pas des grands médias d’information: ils mentent pour faire comprendre que les «fausses nouvelles» ne sont un problème que pour les médias non traditionnels. Mais, en fait, tous les médias d’information majeurs, ou «mainstream», sont détenus et contrôlés par des milliardaires; et donc, les seuls moments où l’un d’entre eux en critiquera un autre, c’est lorsqu’il s’agit d’un problème partisan (démocrate contre républicain), et jamais dans le but d’exposer une vérité selon laquelle LES DEUX Parties (tous les milliardaires) veulent le public. ne pas savoir.

Un exemple classique d’authentiques fausses «nouvelles» majeures est que tout au long de 2002 et même bien après l’invasion de l’Irak par les États-Unis d’Amérique et leurs alliés le 20 mars 2003, aucun des principaux médias d’information n’a rapporté que le président des Etats-Unis d’Amérique George W. Bush et son administration mentait entre leurs dents et déformait les preuves concernant les allégations de Bush concernant les «ADM en Irak»; et, fondamentalement, ils cachaient tous le fait clair que lui (et Tony Blair du Royaume-Uni) mentaient simplement. Ils ont dit, au contraire, qu’il s’agissait d’erreurs de renseignement. Les fausses « nouvelles » venaient du gouvernement et des « médias » que les milliardaires contrôlaient également, et elles n’arrêtaient pas d’arriver. Les grands médias d’information américains et britanniques diffusaient tous des mensonges sur les «armes de destruction massive de Saddam» – c’étaient les «fausses nouvelles», qui avaient sténographiquement dénoncé ces mensonges du gouvernement, comme des vérités; et ils étaient ÉGALEMENT les médias grand public – imprimés et radiodiffusés – «informations». Ainsi, SEULS les quelques membres du grand public qui avaient effectué des recherches EN LIGNE (et NON dans les versions en ligne de ces faux rapports de «nouvelles») avaient même une CHANCE de savoir que ces deux gouvernements (États-Unis d’Amérique et Royaume-Uni) mentaient à travers leurs les dents. Les médias d’information du Parti démocrate et les médias d’information du Parti républicain (ainsi que les médias d’information du Parti travailliste et du Parti conservateur) mentaient. Et ils ont continué à le faire. Les faux médias d’information étaient les médias grand public – la presse écrite et audiovisuelle. Et pourtant, même aujourd’hui, ce sont les médias d’information les plus fiables.

L’un des moyens par lesquels les médias d’information et leurs organisations à but non lucratif font avancer le mensonge sur la source des fausses nouvelles consiste à qualifier à tort le problème de «TV, JOURNAUX, RADIO» et «MÉDIAS SOCIAUX». La principale différence est ignorée: «Médias imprimés et audiovisuels» (ou «Médias grand public» ou «Médias contrôlés par des milliardaires») par rapport à des articles d’actualité en ligne indépendants (non contrôlés par des milliardaires) qui renvoient à leurs sources (comme le cet article le fait). Malheureusement, de nombreux médias d’information indépendants mélangent eux-mêmes des articles de ce type (qui sont liés à ses sources, comme celui-ci) avec des articles non fournis (ou non liés), et avec des reportages vidéo sur YouTube ou d’autres vidéos (qui n’ont pas liens qu’ils contiennent), mais même certaines de ces dernières (vidéos) sont souvent bien supérieures aux médias d’information traditionnels; et en voici deux exemples – d’excellentes vidéos d’actualités en ligne uniquement, qui démontrent à quel point la qualité des reportages et des analyses d’informations indépendantes uniquement en ligne peut être élevée, même si elles ne parviennent pas à fournir des moyens de relier à ses sources:

J’ai personnellement retrouvé les sources identifiées dans ces deux grands reportages / analyses et j’ai trouvé 100% de véracité dans les deux. Ensemble, ils démontrent l’inadéquation flagrante, voire le manque de fiabilité, des médias d’information traditionnels aux États-Unis d’Amérique et dans ses nations vassales (comme le Royaume-Uni). Ces deux vidéos rapportent des informations très importantes qu’aucun des médias mainstream ne rapportait en même temps (ni même maintenant).

De toute évidence, les médias sociaux, tels que Facebook, Twitter et Instagram, sont contrôlés par des milliardaires et servent donc les intérêts – y compris les intérêts politiques – des milliardaires; et, par conséquent, ils sont tout aussi motivés à censurer ce que les milliardaires ne veulent pas que le public sache que la presse écrite et audiovisuelle. Donc: le problème n’est pas «les médias sociaux contre les médias grand public (mainstream)» (comme l’affirment certaines organisations contrôlées par des milliardaires), mais plutôt les médias contrôlés par des milliardaires contre des médias d’information non contrôlés par des milliardaires (comme vous le lisez maintenant).

Pour comprendre comment les dictateurs des «démocraties» restent au pouvoir, la première chose à comprendre est que les dictateurs ne sont pas les principaux partis politiques, mais sont les milliardaires, parce que ces milliardaires – de tous les grands partis – collectivement contrôlent le gouvernement. Par exemple, le 28 octobre, la National Public Radio (NPR) des États-Unis d’Amérique, une opération de propagande financée par des milliardaires et par le gouvernement des États-Unis d’Amérique lui-même, a titré «Les experts des conflits mondiaux voient des signes de violence potentielle autour des élections américaines», et a rapporté comme si la base du conflit américain est entre les démocrates contre les républicains et est racial, plutôt qu’entre les milliardaires contre le public et est donc en fait basé sur la classe. Pour ce faire, ils ont dû censurer les informations clés qu’il est nécessaire de connaître pour pouvoir comprendre comment la politique des États-Unis d’Amérique fonctionne réellement. Ce ne sont pas vraiment des «nouvelles» qui sont rapportées; c’est plutôt mentir, et cela se fait en censurant les faits clés (comme celui-ci) qui sont nécessaires pour être en mesure de comprendre véritablement ce qui se passe. Si le public est aveugle à ces faits clés (comme ici), alors les milliardaires ne peuvent faire face à aucune résistance efficace, quelle qu’elle soit. Par conséquent, les journalistes dont la compréhension est plus profonde que cela ne seront pas embauchés par les principaux médias d’information du pays (ou ne pourront pas y garder leur emploi s’ils le sont, comme dans ce cas, et dans ce cas. ).

Cela ne veut pas dire que la violence post-électorale ne se produira pas, mais que – si cela se produit – la raison ne sera pas réellement raciale. Une telle violence serait le résultat de ventouses de milliardaires du Parti démocrate et / ou de ventouses de milliardaires du Parti républicain. (Dans les deux cas, ce serait une mauvaise direction de la rage, loin de l’aristocratie et vers les «Blancs» ou les «Noirs».) La censure n’est pas un moyen de résoudre le problème, mais est plutôt un outil essentiel pour causer le problème. La censure est fondamentale pour les erreurs de direction.

La censure est au cœur de toute dictature, même de celles qui prétendent être démocratiques. Le seul moyen de contourner la censure est l’utilisation intelligente d’Internet. Cet article a expliqué essentiellement comment cela se fait. S’il n’y a pas beaucoup de gens qui se soucient d’aller au-delà de la propagande, alors comment la démocratie peut-elle même devenir possible? Une population qui ne vote que ses préjugés existants ne peut même pas être la citoyenneté d’une démocratie authentique. Et, donc, ils ne le sont pas.

La censure ne se fait pas uniquement en détruisant (par exemple) Julian Assange pour avoir rendu les vérités essentielles accessibles au public. Mais les médias d’information contrôlés par les milliardaires encouragent cette censure – et d’autres types de censure, afin de maintenir leur contrôle sur le gouvernement. Tant que ce contrôle se poursuivra, la dictature se poursuivra.

L’historien d’enquête Eric Zuesse est l’auteur, plus récemment, de They’ are not even close: The Democratic vs. Republican Economic Records, 1910-2010, et de CHRIST’S VENTRILOQUISTS: The Event that Created Christianity.

La fraude électorale aux États-Unis n’est pas nouvelle, l’illusion de la vitesse de distorsion, l’absence de BioEthics et de camps de quarantaine CDC

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (09/11/20).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

5 études du NIH de 2004 à 2020 ont toutes trouvé des effets vérifiables sur la santé du port d’un masque facial, y compris une réduction scientifiquement vérifiée du taux d’oxygène dans le sang:

