La Chine, George Soros et Bill Gates complotent pour dicter la science et la distribution mondiale de médicaments, tout en exploitant les hôpitaux des Etats-Unis d’Amérique et en profitant des Américains

Les responsables de la santé publique sous une administration Trump ou sous une administration potentielle de Biden ne proposeront jamais de stratégie scientifique pour renforcer l’immunité humaine. C’est parce que les populations craintives, faibles et obéissantes sont faciles à contrôler et à tirer profit, et que les sociétés pharmaceutiques possèdent le récit des médias et la réputation et les chiffres économiques de chaque politicien. La preuve est évidente. Le gouvernement fédéral a déversé plus de 10 milliards de dollars dans des sociétés pharmaceutiques en 2020, pillant des fonds publics pour ne développer que des médicaments et des vaccins – dont les populations sont psychologiquement formées pour anticiper et sur lesquelles compter.

L’une des entreprises qui bénéficiaient de la gratuité de l’argent des contribuables était Gilead. Le ministère de la Défense a versé 34,5 millions de dollars à Gilead pour développer le remdesivir, un traitement potentiel contre le virus Ebola. Les National Institutes of Health ont accordé à Gilead 6 millions de dollars des contribuables pour accélérer son développement et ont investi 30 millions de dollars supplémentaires de dollars des contribuables dans des essais cliniques pour observer l’effet de Remdesivir sur les patients atteints de Covid-19.

Gilead pille les contribuables américains et transfère ses affaires en Chine

La FDA américaine a récemment accordé à Remdesivir le «statut de médicament orphelin» tant convoité de l’agence afin que le médicament puisse être accéléré dans le processus d’examen des médicaments de la FDA – malgré des données de mauvaise qualité sur son innocuité et son efficacité. Dès que Gilead a obtenu ce qu’elle voulait, la société a retiré le remdesivir des États-Unis et s’est associée à la Chine pour exploiter les populations mondiales grâce à un système pyramidal sophistiqué. Plus précisément, Gilead s’est associé à une installation pharmaceutique en Chine appartenant à George Soros.

Après le déménagement rapide en Chine, le cours de l’action de Gilead a bondi de 20% à Shanghai. BrightGene Bio-Medical Technology, une société basée à Suzhou, utilise une nouvelle technologie pour synthétiser et distribuer Remdesivir dans le monde. Des chercheurs chinois de l’Institut de virologie de Wuhan ont déposé une demande de brevet Remdesivir. La Chine aura désormais le contrôle sur le modèle de plan de traitement du Covid-19 dans le monde, pour finalement arnaquer les Américains pour un médicament que les contribuables américains ont principalement financé en premier lieu. Gilead s’est déjà associé aux autorités sanitaires chinoises pour mener de nouveaux essais cliniques sur Remdesivir. Pourquoi une entreprise américaine travaille-t-elle avec la Chine pour dominer le marché des médicaments?

George Soros est dans l’affaire. Gilead est en partenariat avec Wuxi Pharmaceuticals, une installation de recherche et de découverte de médicaments moléculaires appartenant à George Soros. Cette connexion étonnante a été révélée dans le portefeuille financier de George Soros, qui répertorie l’installation de partenariat au 666 Gaoxin Road, East Lake High Tech Development Zone, Wuhan, Chine. C’est la même ville chinoise où l’épidémie a commencé. L’Institut de virologie de Wuhan était le laboratoire financé par les National Institutes of Health des États-Unis pour étudier les propriétés de gain de fonction des coronavirus.

La Chine a non seulement la capacité de fabriquer des armes biologiques et de comprendre comment elles infectent les humains, mais elle possède également le brevet sur le traitement qu’elle peut désormais utiliser pour contrôler le reste du monde.

Gilead, Bill Gates et George Soros profiteront des Américains en utilisant un réseau d’achat de médicaments appelé UNITAID

Gilead est une entreprise bien connectée, impliquée dans un réseau d’achat de médicaments appelé UNITAID. Ce distributeur mondial de médicaments supervise un «pool de brevets» qui permet aux sociétés pharmaceutiques de partager leurs brevets pharmaceutiques avec d’autres sociétés. Le titulaire du brevet d’origine reçoit des redevances lorsqu’il autorise d’autres sociétés à produire des médicaments génériques dérivés de leur médicament breveté. Cela permet au titulaire du brevet d’origine de distribuer son médicament aux pays riches et pauvres, tout en capitalisant sur les deux. Le médicament d’origine, Remdesivir, est vendu à un prix élevé aux États-Unis d’Amérique et fourni à bas prix aux pays africains, tandis que le titulaire du brevet chinois d’origine en profite énormément. La Chine fait désormais partie du «pool de médicaments» d’UNITAID – ce qui donne au pays communiste les prix les plus bas sur le nouveau médicament. L’Amérique n’est pas incluse et les patients des Etats-Unis d’Amérique paieront plus de 3000 $ pour ce traitement standardisé.

Ce réseau de distribution de médicaments UNITAID est dérivé du Pacte mondial des Nations Unies. UNITAID est soutenu financièrement par l’OMS (Bill et Melinda Gates), l’ONUSIDA, le Fonds mondial, Roll Back Malaria Partnership et M. George Soros lui-même. Soros a non seulement mis en place une installation pour profiter de Remdesivir, mais il utilise ces bénéfices pour mettre en place le système qui lui permet de profiter des États-Unis dans un système sophistiqué de prix abusif, tout en profitant de la distribution du médicament dans le monde entier grâce à Pool de médicaments d’UNITAID. Tout cela s’est concrétisé avant tout après que Gilead a revendiqué un monopole sur la science du traitement des coronavirus tout en utilisant les fonds des contribuables et la FDA américaine pour une approbation accélérée afin de faire avancer leur médicament douteux.

C’est pourquoi les gens du monde entier apprennent à vivre dans la peur du virus au lieu de prendre des mesures personnelles pour renforcer leur système immunitaire. George Soros, Bill Gates et les sociétés de médicaments et de vaccins élaborent des stratégies pour profiter et dominer la population mondiale pour les années à venir, tout en ciblant spécifiquement les systèmes hospitaliers américains et les Américains.

