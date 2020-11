L’armée britannique va commencer à tester et à coder les enfants à l’école cette semaine sans le consentement des parents

Par Brian Shilhavy

Alors que des milliers de personnes au Royaume-Uni ont protesté le week-end dernier contre les nouveaux verrouillages COVID, l’armée britannique prévoit de déployer une nouvelle initiative massive de tests COVID dans la ville de Liverpool cette semaine, cherchant à tester un demi-million de personnes dans un programme qui sera déployé à l’ensemble de la nation en cas de succès.

Dans le cadre de cette initiative, une lettre a été envoyée aux parents d’enfants fréquentant la Broadgreen International School, leur faisant savoir que leur enfant serait testé par l’armée même sans leur consentement.

Kit Knightly, écrit pour Off-Guardian, rapporte:

La Broadgreen International School, basée à Liverpool, se trouve dans la «position privilégiée» de la gestion d’un programme pilote avec Public Health England qui: Faites appel à l’armée pour effectuer les tests Covid19.

Tester les enfants sans d’abord obtenir le consentement des parents.

Identifiez chaque individu avec un «code-barres unique».

«Isolez» et «sécurisez» toute personne dont le test est positif. C’est une lecture assez sombre. Et nous vous suggérons de télécharger une copie, juste au cas où ils essaient de la retirer. Il s’agit d’un programme dans une école pour le moment, mais il n’y a aucune raison de supposer qu’il en restera ainsi. Le seul moyen de garantir qu’il ne se propage pas est de le dénoncer à haute voix. (Source.)

Les parents et les citoyens vont-ils s’y conformer?

L’armée des Etats-Unis d’Amérique se prépare également à distribuer de nouveaux vaccins COVID aux États-Unis d’Amérique dans le cadre du financement de «Operation Warp Speed», afin que vous puissiez être sûr que le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et les gouvernements du monde entier surveillent de près Liverpool (domicile des Beatles) cette semaine pour voir à quel point le public sera docile à céder ses libertés aux tyrans médicaux.

MISE À JOUR 09/11/2020:

Apparemment, après beaucoup de commentaires négatifs de la part des parents et du public, l’école a reculé et a maintenant déclaré qu’elle ne testerait que les élèves qui ont le consentement des parents. Une nouvelle lettre a été publiée dimanche 8 novembre 2020 pour remplacer la lettre publiée ici qui a été publiée le vendredi 6 novembre.

Sur le site Web de l’école:

Mise à jour 8.11.20 13h30 Veuillez cliquer ici pour une lettre aux parents du conseil municipal de Liverpool et un formulaire de consentement concernant les tests prévus pour Covid-19 dans les écoles de Liverpool. Tous les étudiants recevront une copie papier demain. Attention, cette lettre remplace celle qui a été publiée vendredi dernier

La résistance n’est PAS futile!

En ce qui concerne le test de coton-tige qu’ils utilisent, qui, selon eux, «n’est pas dangereux», veuillez consulter:

Les tests COVID sont-ils un moyen d’infecter ou d’implanter subrepticement des personnes?

Maman explose de colère après que l’enfant s’évanouit en portant un masque à l’école – Conformez-vous plutôt que de résister et vous mettez la vie de vos enfants en danger

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Dans une vidéo qui devient virale aujourd’hui, une mère enregistre sa diatribe contre les masques obligatoires pour les enfants à l’école, après que son fils s’est évanoui en portant un masque lors d’un cours d’éducation physique à l’école.

AVERTISSEMENT: LANGUE GRAPHIQUE!

https://www.bitchute.com/embed/Vnf9dTekELdf/

Nous publions les risques que représentent les masques pour les enfants, dont le risque de subir des dommages dus au coronavirus est statistiquement nul depuis juin de cette année. Voir:

L’avocat des droits civiques Leigh Dundas a même produit une vidéo de simulation dramatisant cela, après qu’il ait été rapporté que certains enfants en Chine étaient décédés pendant un cours d’éducation physique parce qu’ils avaient été contraints de porter des masques plus tôt cette année.

https://www.bitchute.com/embed/LnuAguI0AVEO/

Quand le public va-t-il se réveiller et enfin se rendre compte, comme cette jeune mère vient de le faire, que les mandats du gouvernement COVID ne sont PAS pour notre protection, et que ces tyrans médicaux ne se soucient PAS DE VOUS OU DE VOS ENFANTS ??

Si vous continuez à suivre la foule, au lieu de résister, vous vous exposez, ainsi que tout le monde dans votre famille, à un risque de préjudice grave, comme cette jeune mère, et probablement des milliers comme elle qui ont trop peur de rendre publique, sont maintenant arrivés à se rendre compte.

Cette situation va s’aggraver, pas mieux, tant que le public continuera à croire aux mensonges des médias d’entreprise qui sont financés par l’industrie pharmaceutique et les entreprises et banques milliardaires de Wall Street qui servent leur propre agenda et s’en moquent de ce qui vous arrive ou à votre famille.

Et pour ceux d’entre vous qui commencent tout juste à se réveiller maintenant, veuillez comprendre que cela ne s’est PAS produit du jour au lendemain!

Cela dure depuis BEAUCOUP D’ANNÉES maintenant, et tout ce que COVID a fait a été de leur donner un moyen d’accélérer leur programme après avoir vu à quel point les masses du monde entier étaient dociles à croire qu’elles faisaient peur, à commencer volontairement à se conformer à tous leurs mandats.

Il suffit de demander aux centaines de milliers de parents qui ont endommagé des enfants paralysés par le vaccin, qui étaient auparavant pro-vaccins et qui croyaient à tous les mensonges que les médias institutionnels et Big Pharma leur ont dit sur la sécurité et l’efficacité de ces vaccins, et ne pas écouter aux «anti-vaxxers» et aux «charlatans» qui disaient la vérité depuis le début.

Je publie la vérité sur cette question depuis 10 ANS, tandis que les masses continuaient à dormir et à se plier à tout ce que les tyrans médicaux voulaient qu’ils fassent. Allez sur VaccineImpact.com pour en savoir plus.

Ou demandez simplement aux milliers et aux milliers de parents qui ont perdu leurs enfants aux agences de «protection de l’enfance» et au système de placement familial de la protection de l’enfance, simplement parce qu’ils n’étaient pas d’accord avec les conseils de leur médecin et ont ensuite été accusés de «maltraitance d’enfants» ou pire encore, leurs enfants ont souffert de vaccins ou de médicaments, puis un pédiatre «Child Abuse» a accusé les parents d’avoir causé des dommages qui leur avaient été réellement infligés en raison de procédures ou de produits médicaux.

J’ai fait des reportages à ce sujet, couvrant des centaines d’histoires de familles sur notre site Web MedicalKidnap.com au cours des 6 dernières années.

Et pourtant, la grande majorité du public des Etats-Unis d’Amérique a choisi de dormir au lieu de passer à l’action, en écoutant la propagande diffusée par les médias d’entreprise selon laquelle il s’agissait de «théories du complot» et de «fake news» tandis que les victimes souffraient comme le reste du public s’est détourné.

WAKE UP AMERICA!

Parce qu’il est presque trop tard.

Les prochains articles que j’écrirai dans un avenir pas trop lointain, si les Américains ne commencent pas à résister et à se battre pour leurs droits et pour leurs enfants, ne porteront pas sur des enfants qui s’évanouissent, mais sur des enfants kidnappés par l’État pour des raisons médicales. testés positifs et pour les enfants qui meurent après avoir reçu des vaccins COVID, pendant que les médias d’entreprise et Big Pharma continuent de tout blâmer sur COVID, afin qu’ils puissent continuer à collecter leurs chèques COVID.

