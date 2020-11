Pourquoi une victoire de Biden signifierait que Bill Gates devient président

L’une des premières personnes à féliciter Joe Biden pour sa fausse victoire présidentielle ce week-end a été l’eugéniste milliardaire Bill Gates, qui serait franchement celui qui aurait lancé tous les coups dans une administration Biden qui ne se produirait pas.

En ce qui concerne la «pandémie» du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [Coronavirus 2019 de la] (COVID-19), qui est à peu près aussi réelle que Biden remportant les élections, Gates est ravi à l’idée qu’il aura bientôt – ou du moins pense-t-il – l’occasion de supplanter l’avenir présumé président pour maîtriser la «pandémie croissante».

«Félicitations au président élu Biden et au vice-président élu Harris», a écrit Gates dans un tweet de célébration.

Gates a poursuivi en remerciant les fonctionnaires électoraux et les agents de campagne qui «ont travaillé sans relâche pour faire en sorte qu’un nombre record d’Américains puisse voter et le faire compter pendant une période si difficile pour notre pays».

«J’ai hâte de travailler avec la nouvelle administration et les dirigeants des deux côtés du Congrès pour maîtriser la pandémie croissante, engager des partenaires du monde entier sur des questions telles que la pauvreté et le changement climatique, et résoudre les problèmes d’inégalité et d’opportunités chez nous», a déclaré Gates écrit plus loin.

Bill Gates veut que le coronavirus dure des «années», et ce serait sous Biden

S’adressant à Minda Zetlin de Inc. lors d’une récente interview, Gates n’a pas du tout hésité à déclarer joyeusement que la plandémie COVID-19 va s’éterniser pendant «les prochaines années» – en supposant que Biden soit installé à la Maison Blanche, en tous cas.

Avec Biden comme figure de proue de la nation, Gates aurait libre cours pour faire ce qu’il veut. Et cela semble être son plan avec l’aide des médias.

«Vous voulez vraiment travailler sur le long terme», a souligné Gates tout en déclarant que la pandémie ne sera pas résolue rapidement ou facilement.

Gates compte sur les vaccins COVID-19 pour être fabriqués et distribués le plus rapidement possible, une tâche qui sera beaucoup plus facile avec Biden à la barre pour tamponner tout ce que Gates et les vrais contrôleurs lui soumettent.

Avoir Biden à la Maison Blanche est en outre essentiel pour que Gates réussisse à forger les partenariats étrangers dont il a si désespérément besoin pour faire sortir les vaccins de la chaîne de montage dans le monde entier.

Étant donné que Biden a de solides liens financiers et familiaux avec des pays comme la Chine, Gates sait que l’éviction de Trump accélérera les efforts de la Fondation Bill & Melinda Gates pour vacciner le monde entier.

«Donc, en créant des alliances, de fabricants indiens et de fabricants occidentaux, ou de différentes personnes travaillant avec des capacités d’anticorps, ces types de forums collaboratifs se sont avérés extrêmement importants», affirme Gates.

Gates ne peut rien faire avec Trump à la Maison Blanche

Malgré le lancement de l’Opération Warp Speed ​​(OWS), le président Trump n’a pas été exactement un allié de Gates, qui semble frapper des barrages routiers avec ses programmes d’eugénisme mondiaux grâce à Trump.

Gates s’est en fait retourné contre les autorités de régulation de notre pays à cause de Trump, les déclarant ne plus être dignes de confiance sous la direction de notre 45e président.

Il est clair, en d’autres termes, que Gates veut que Trump parte parce qu’il sait que Biden est une marionnette qui est facilement contrôlée par d’autres, probablement à cause de toute la saleté que l’État profond a sur lui et sa famille.

«Le techno-fasciste félicite le fasciste quid-pro», a écrit un commentateur de Newspunch à propos de Gates félicitant Biden. «Notre nation est perdue.»

«Orwell avait tort», a écrit un autre. « C’est un masque sur le visage de l’humanité, pas une botte pour toujours. »

Pour rester au courant des dernières nouvelles liées aux élections au fur et à mesure qu’elles éclatent – et il y en aura certainement beaucoup dans les prochains jours – assurez-vous de consulter Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

Newspunch.com

Inc.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un ancien stratège de la campagne Trump annonce une enquête sur la fraude électorale dans sept États clés

Un ancien stratège de la campagne du président Donald Trump a annoncé qu’il enquêterait sur une possible fraude électorale dans sept États clés. Le directeur exécutif de Look Ahead America, Matt Braynard, a tweeté le 6 novembre qu’il était en possession de données pour les personnes qui ont demandé des votes par correspondance ou qui ont voté tôt. L’ancien chef des données de la campagne Trump a déclaré que son enquête se concentrera sur l’Arizona, la Géorgie, le Michigan, la Caroline du Nord, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

Braynard a fait remarquer qu’il peut exécuter les données en sa possession contre l’indice de décès de la sécurité sociale et la base de données nationale sur le changement d’adresse. « La découverte de « quelques » correspondances avec la liste des morts indiquerait un problème beaucoup plus important car les demandes ABS / EV [vote absent et anticipé] d’électeurs décédés seraient accessoires à une opération de fraude plus importante », a-t-il ajouté.

Malgré ses informations, Braynard a déclaré qu’il n’avait «aucune chance» pour que la campagne Trump et le Comité national républicain réfléchissent à son idée. Il pouvait financer l’enquête lui-même, mais il avait besoin de 100 000 dollars – ce qui l’a incité à créer une page GoFundMe le 5 novembre.

Cependant, la plateforme a supprimé sa page le lendemain, a rapporté Politico. GoFundMe a cité des violations des conditions de service et des «tentatives de diffusion d’informations trompeuses sur l’élection» comme raisons pour lesquelles la campagne de Braynard a été supprimée. Il a affirmé qu’il avait déjà recueilli 220 000 $ avant que sa collecte de fonds ne soit supprimée, mais un porte-parole de l’entreprise a déclaré que tout l’argent avait été retourné aux donateurs.

La suppression de sa campagne GoFundMe n’a pas empêché Braynard de créer une nouvelle collecte de fonds sur un site différent. «Nous ne serons pas arrêtés; donnez-en encore plus sur notre nouvelle page de crowdsourcing», a-t-il exhorté dans un tweet. (En relation: page de don d’armes nucléaires GoFundMe pour l’enquête sur la fraude électorale.)

Les démocrates ont utilisé un certain nombre de méthodes pour commettre une fraude électorale dans les principaux États swing

L’annonce du stratège est venue à la lumière d’efforts apparents pour commettre une fraude électorale et saper le processus électoral. Des moyens de fraude électoraux secrets et manifestes auraient été utilisés lors des récents scrutins, qui ont vu une victoire pour Joe Biden.

Au moins sept électeurs décédés du Michigan ont été inscrits sur les listes, un d’entre eux ayant même enregistré leur année de naissance en 1850. Pendant ce temps, les responsables électoraux du comté de Broward en Floride ont intercepté plus de 50 nouvelles demandes d’électeurs de démocrates enregistrés. Cependant, une enquête ultérieure a révélé que les noms sur les nouvelles demandes d’électeurs appartenaient à des électeurs démocrates récemment décédés.

Les responsables électoraux de Pennsylvanie, un État critique, ont vu deux vagues successives de bulletins de vote par correspondance – élargissant l’avance du candidat démocrate sur le candidat sortant. Trois véhicules auraient déposé des bulletins de vote supplémentaires pour Biden dans le Michigan, un autre État swing. Des témoins oculaires dans le comté de Wayne, où se trouve Detroit, ont vu «une Ferrari, une camionnette banalisée et [ce qui ressemblait à] une Chrysler» avec des plaques d’immatriculation hors de l’état déposées des bulletins de vote frauduleux avec des votes exprimés pour Biden en pleine nuit.

En outre, les démocrates ont utilisé Hammer et Scorecard – deux programmes de renseignement conçus pour surveiller et modifier les résultats des élections. Le lieutenant-général à la retraite Thomas McInerney a expliqué que les agents de l’État profond ont acheté le logiciel, créé à l’origine pour être utilisé par la Central Intelligence Agency, pour un usage privé. Hammer est utilisé pour espionner les activités au sein de réseaux protégés tels que les machines à voter sans être détecté, tandis que Scorecard est utilisé pour manipuler jusqu’à trois pour cent des votes pendant le processus de transfert de données.

De mystérieux «problèmes logiciels» dans les États swing comme le Michigan et la Pennsylvanie qui ont déplacé les votes du républicain au démocrate semblent être l’effet de Scorecard. Selon la présidente du Parti républicain du Michigan, Laura Cox, la greffière du comté d’Antrim a déclaré que le logiciel de tabulation avait «pépin» et avait provoqué une erreur de calcul des votes. Cox a ajouté que 47 autres comtés du Michigan utilisaient le même logiciel de tabulation.

Pour en savoir plus sur la manière dont le parti démocrate a truqué les élections, suivez VoteFraud.news.

Les sources comprennent:

TheGatewayPundit.com

Twitter.com

POLITICO.com

Ramon Tomey

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

FAIT: les grands médias et la grande technologie ont volé les élections de 2020

Un nouveau sondage post-électoral du Media Research Center, mené par McLaughlin & Associates, montre que 36% des électeurs de Biden n’étaient PAS au courant des preuves liant Joe Biden à des transactions financières corrompues avec la Chine via son fils Hunter. Treize pour cent de ces électeurs (soit 4,6% du vote total de Biden) disent que s’ils avaient connu ces faits, ils n’auraient pas voté pour l’ancien vice-président.

(Article republié sur NewsBusters.org)

Un tel déplacement de Biden aurait signifié que le président Trump aurait remporté l’élection avec 289 voix électorales. (Détails ci-dessous.)

Le président du MRC, Brent Bozell, réagit:

«C’est un fait incontestable que les médias ont volé les élections. L’électorat des Etats-Unis d’Amérique a été intentionnellement tenu dans l’ignorance. Au plus fort du scandale entourant les transactions étrangères de Hunter Biden, les médias et les grandes entreprises technologiques ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour le dissimuler. Twitter et Facebook ont ​​limité le partage des rapports du New York Post, et les médias libéraux l’ont omis de leur couverture ou l’ont rejeté comme de la désinformation russe. «Nous connaissons maintenant l’impact de cette dissimulation. 4,6% des électeurs de Biden disent qu’ils n’auraient pas voté pour lui s’ils avaient eu connaissance de preuves de ce scandale. Cette histoire aurait potentiellement changé l’issue de cette élection. Les médias et la Silicon Valley en étaient pleinement conscients, ils ont donc activement tenté de l’empêcher d’atteindre le public des Etats-Unis d’Amérique. Le peuple des Etats-Unis d’Amérique méritait de connaître la vérité; maintenant c’est trop tard. »

L’enquête nationale auprès de 1 000 électeurs réels (y compris les premiers électeurs) a été menée les 2 et 3 novembre. (PDF) Les électeurs ont été interrogés sur le reportage de la bombe du New York Post: «Au moment où vous avez voté pour le président, saviez-vous qu’il existe des preuves dans les courriels, les textes, les témoignages et les transactions bancaires sur lesquels le FBI enquête depuis l’année dernière, liant directement Joe Biden à un accord financier corrompu entre une société chinoise liée au parti communiste chinois et les affaires de Hunter Biden, ce qui peut avoir personnellement bénéficié financièrement à Joe Biden?

Alors que 73% des répondants ont déclaré avoir entendu parler de ces allégations, 27% ne l’avaient pas fait, y compris 36% des électeurs de Biden. On a ensuite demandé à ces électeurs de Biden: «Si vous aviez été au courant de ces preuves réelles dans les courriels, les textes, les témoignages et les transactions bancaires faisant l’objet d’une enquête par le FBI, auriez-vous …» Les électeurs avaient alors plusieurs options: voté toujours pour Joe Biden (86,9%), ont voté pour un candidat tiers (5,6%), n’ont voté pour aucun candidat à la présidentielle (4,7%), n’ont pas voté du tout (1,7%) ou ont transféré leur vote à Donald Trump (1,1%).

L’effet net: 13,1% de ces électeurs (4,6% du vote global de Biden) disent qu’ils n’auraient pas voté pour Biden s’ils avaient été correctement informés. En appliquant cela aux États les plus disputés, l’Arizona, la Géorgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin seraient aujourd’hui tous dans la colonne Trump, donnant au président 289 votes dans les collèges électoraux et un deuxième mandat. (Cela suppose également que l’Alaska, où les marges actuelles ne sont pas proches, est également appelée à la présidence).

Ce sondage national auprès de 1000 électeurs aux élections générales qui ont voté aux élections de 2020 a été réalisé les 2 et 3 novembre 2020.

Tous les entretiens ont été menés en ligne; les invitations au sondage ont été distribuées au hasard dans des unités géographiques prédéterminées. Ces unités ont été structurées de manière à être en corrélation avec le taux de participation réel aux élections générales.

Ce sondage auprès de 1 000 électeurs aux élections générales a une précision de +/- 3,1% avec un intervalle de confiance de 95%. La précision des réponses des 501 électeurs Biden est de +/- 4,4% avec un intervalle de confiance de 95%.

En savoir plus sur: NewsBusters.org

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Signes révélateurs de fraude électorale qui suggèrent que Biden a volé les élections

Deux mois avant que Donald Trump ne soit élu président en 2016, BBC News a publié un exposé sur la façon de détecter la fraude électorale, en utilisant des résultats électoraux douteux en Australie et en Afrique comme exemples clés. Cependant, ce que la BBC avait mis en garde à l’époque en prévision d’une présidence Trump est en fait beaucoup plus pertinent aujourd’hui avec la tentative de vol de l’élection de 2020 par Joe Biden.

Un indicateur fort de fraude électorale, a expliqué la BBC, est le taux de participation quasi-total. Une «élection honnête», a révélé le journal britannique, n’aura «jamais» 90 pour cent ou plus d’électeurs inscrits qui se présenteront pour voter, même dans les pays où le vote est obligatoire.

C’est exactement ce qui s’est passé à Milwaukee, cependant, où plus que le nombre total d’électeurs inscrits dans de nombreux circonscriptions se sont tous présentés pour voter pour Biden.

La BBC a averti que, en particulier dans des cas comme celui-ci, où plus de 100% des électeurs inscrits se présentent pour voter, il s’agit d’un «drapeau rouge majeur et une raison pour annuler le résultat et relancer l’élection».

Un autre signal d’alarme majeur est le taux de participation exceptionnellement élevé dans un bureau de vote particulier, mais pas dans un autre à proximité. Si 90% des électeurs se présentent pour voter pour Biden dans un bureau de vote alors que seulement 70% se présentent au voisin, c’est un signe clair de fraude.

Les circonscriptions qui disqualifient un grand nombre de bulletins de vote, généralement plus de cinq pour cent, sont également susceptibles de se livrer à des fraudes, a averti la BBC. Si de larges pans de votes sont lancés pour «la moindre imperfection», par exemple, cela pourrait être le signe d’une «tentative de déprimer les votes» pour l’opposant.

Les fêtes de Biden de gauche seront bientôt tournées vers le deuil et les grincements de dents

Une fois les bureaux de vote fermés dans le cadre d’une élection honnête, les responsables électoraux s’engageront dans un processus connu sous le nom de réconciliation des bulletins de vote qui garantira que le nombre total de bulletins de vote papier reçus concordera avec ceux effectivement remis ou envoyés aux électeurs.

Dans l’éventualité où il y aurait un écart majeur avec plus de votes reçus que de bulletins papier émis, alors il y a clairement un certain type de fraude en cours qui peut nécessiter une nouvelle élection.

L’élément peut-être le plus accablant de l’exposé de la BBC est l’avertissement sur le fait que les résultats des élections retardés sont «souvent» associés au trucage des élections. C’est exactement ce qui s’est passé avec les élections de 2020 ici aux États-Unis d’Amérique, où les principaux États du champ de bataille avaient tous retardé les décomptes, ce qui a créé de la confusion.

Dans le Michigan, par exemple, une avance précoce de Trump dans tout l’État a incité les responsables de certains comtés d’extrême gauche à simplement arrêter de compter les bulletins de vote jusqu’à ce que davantage de votes Biden puissent être amenés sous le couvert de l’obscurité.

«Un retard est certainement dangereux, alimentant [sic] les rumeurs selon lesquelles les résultats auraient été « massés »avant la publication et augmentant les tensions», a écrit la BBC en 2016.

Un data scientist commentant la situation actuelle a réitéré sur Twitter une grande partie de ce que la BBC avait mis en garde à l’époque concernant la fraude électorale évidente qui se déroulait aujourd’hui.

Cet individu anonyme dit que l’arnaque des bulletins de vote par correspondance, qui impliquait des camions de bulletins mystérieux livrés et traités au milieu de la nuit dans de nombreux états clés, a laissé des «empreintes digitales de fraude» qui méritent une attention immédiate.

«Vers 3 heures du matin, heure du Wisconsin, un nouveau lot de 169 000 nouveaux bulletins de vote par correspondance est arrivé», a tweeté ce spécialiste des données, utilisant le Wisconsin comme l’un des multiples exemples de fraude électorale. «Ils étaient censés arrêter d’accepter de nouveaux bulletins de vote, mais quoi que je suppose.

Zero Hedge couvre le reste en détail, mais il suffit de dire qu’il existe des preuves prolifiques émergeant de l’antidatage des bulletins de vote, de la falsification de logiciels et bien d’autres qui seront bientôt révélées une fois que le processus juridique aura suivi son cours.

Au fur et à mesure que de nouvelles informations sur l’élection contestée de 2020 seront diffusées, nous vous la relayerons via Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

BBC.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

ZeroHedge.com

Ethan Huff

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les satanistes vont frapper dans quelques jours !!! N’oubliez pas à qui nous avons affaire !!! Trump vient de gagner maintenant !! (Regardez)

Nous avons affaire à des gens qui adorent lucifer !! Ils font les enchères de l’ennemi !! La destruction des États-Unis d’Amérique est leur objectif et ils feront tout leur possible pour atteindre leur objectif !! Le président Trump a remporté les élections de loin, mais les MSM et d’autres ne le feront pas savoir !! Ils vont commencer une guerre civile ici sur le sol des Etats-Unis d’Amérique et, ce faisant, déclencheront une réaction en chaîne dans le monde entier !! Et arrêtez d’écouter Steve Pathetic… .P’Chenik parler d’une opération de piqûre !! Si c’était vrai, ils auraient déjà procédé à des arrestations !! Le truc de «Trust The Plan» était de nous garder complaisants pendant qu’ils détruisaient notre République !!! Arrêtez de subir un lavage de cerveau et levez-vous et dites NON !!!! Nous avons affaire à des gens qui contrôlent le monde depuis des siècles !!! Il n’y a pas de plan 20 ans !! TOUS LES PLANS n’iront jamais en conséquence !!! Tous les gens qui vous disent qu’ils ont ces gens là où ils les veulent vous le disent depuis des années !!! Cela serait arrivé maintenant !! Et arrêtez de regarder n’importe quel MSM !! Fox News n’est pas votre ami !! Ils ont retourné !! Trump nous a dit de nous libérer et nous ne l’avons pas fait et maintenant nous sommes ici !! Nous avons le pouvoir, mais allons-nous l’utiliser ?? Cette vidéo vous montrera ce qu’ils font pendant que tout le monde est attentif à l’actualité électorale sur les MSM !!! Tous les mensonges et les distractions !!! Si vous voulez la vérité, abonnez-vous à cette chaîne secondaire jusqu’à ce que l’avertissement de ma chaîne principale soit terminé !!! Je ne vais rien enduire de sucre pour vous et seuls les vrais patriotes comprendront !!!

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News

Rupture: Biden perd le statut de président élu après que la victoire de la Pennsylvanie lui soit arrachée! – Next News Network doit vidéo

Cela ne suffit pas. L’ensemble de l’élection doit être audité pour de nombreuses histoires de fraude électorale. 5 ans pour chaque enquêteur surpris en train de commettre une fraude.

Pendant ce temps, en même temps, Fox «news» a coupé le discours à l’attachée de presse à mi-discours parce qu’elle disait que tout ce que nous voulons, c’est la preuve d’une élection juste et légale !! ?? Ils ont dit qu’elle répandait des mensonges !!!! Je l’ai eu avec Fox!

Comment peut-il perdre quelque chose qu’il n’a jamais eu en premier lieu. Tu veux dire le dépouiller du mensonge et du vol, merci Dieu, c’est une excellente nouvelle

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News

Benjamin Fulford: les familles Biden et Fortune 500 tombent dans le piège

Le coup d’État de l’élection présidentielle des Etats-Unis d’Amérique en cours se révèle être un piège géant pour les familles propriétaires des sociétés Fortune 500, selon plusieurs sources. Ce n’est qu’une question de temps avant que Joe Biden et ses camarades criminels ne soient inculpés et jugés pour trahison, selon des sources du Pentagone.

Dans le même temps, des sources de la société secrète occidentale affirment que le renseignement du Marine Corps Robert David Steele est envisagé pour le poste de président des États-Unis d’Amérique du Nord – qui seront bientôt fondés. Steele a nommé l’ancienne membre du Congrès et la vraie 9.11 Cynthia McKinney pour être sa vice-présidente.

https://benjaminfulford.net/

Steele dit que lui et McKinney sont prêts à prendre le poste. Cependant, d’abord, «Trump doit gagner pour en finir avec les réformes; réforme électorale particulièrement appropriée», a déclaré Robert David Steele dans un e-mail. Steele ajoute que Trump est sur le point d’exposer la fraude électorale et d’être déclaré vainqueur, puis un certain nombre de personnes démissionneront du Congrès pour éviter d’être mises en prison.

Voici ce que les sources du Pentagone avaient à dire sur la situation:

« Trump a gagné dans un glissement de terrain avec 80% des votes légaux et pourrait obtenir 300 votes électoraux, alors que le logiciel de retournement de voix de la CIA et la fraude électorale effrénée par les démocrates sont exposés. »

De nombreux organes de presse authentiques ont également rapporté que Dominion Voting Systems, qui contrôle plus d’un tiers du marché des machines à voter, utilise une société de lobbying de grande puissance qui comprend une aide de longue date de la présidente Nancy Pelosi. En outre, Dominion a des liens avec la Fondation Clinton et une part importante appartient au mari de la sénatrice démocrate Dianne Feinstein.

The Gate Way Pundit

«Il y a vraiment une fraude électorale massive. J’étais observateur du scrutin et je l’ai vu moi-même… J’ai vu une personne signer un affidavit disant qu’elle n’avait pas envoyé de bulletin de vote par la poste, mais que quelqu’un en avait envoyé un en son nom», explique Christopher North, un ami qui travaillait comme observateur de scrutin à Pittsburg. North note que dans sa région, «Biden obtient plus de 50% de votes noirs en plus que Barack Obama en 2008 et dans de nombreuses circonscriptions, le taux de participation est supérieur à 100%.»

Cependant, juste au cas où vous ne l’auriez pas vu, le haut fonctionnaire vétéran du département d’État des Etats-Unis d’Amérique Steve Pieczenik, entre autres, explique comment un piège intelligent a été tendu aux voleurs de votes potentiels en mettant une marque secrète sur tous les vrais bulletins de vote. Pieczenik et d’autres affirment que cela a entraîné une exposition massive du réseau mafieux khazar aux États-Unis d’Amérique https://www.bitchute.com/video/RskMmfUq8Dot/

« Trump pourrait renvoyer la directrice de la CIA Gina Haspel et purger l’agence et de nombreux Deep Staters ailleurs dans le gouvernement », ajoutent les sources du Pentagone.

Alors que l’Occident est distrait par sa guerre civile non déclarée, de grands mouvements militaires signifient que la situation devient très dangereuse dans le monde. Nous recevons des informations faisant état de mouvements massifs de troupes à l’intérieur…

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News

Détruire le récit! L’initié du renseignement Russel Ramsland dénonce la fraude par vote électronique! Boom!

Permettez-moi de vous présenter une BOMBE Intelligence Insider nommé #RussellRamsland. Il est sur le point de SOUFFLER VOTRE ESPRIT dans un récapitulatif torride de «comment tout cela fonctionne». Tout ce que je peux dire maintenant, c’est #RIPDemocrats! BOOOOM!

MARQUEZ MON SITE! https://JamesRedPillsAmerica.com/ et MON ADRESSE EMAIL: PastorJames@JamesRedPillsAmerica.com

Ceci est le guide ULTIMATE de #TheHammer et #Scorecard. Bien sûr, vous verrez le désormais célèbre clip de vol de vote en temps réel (fraude), car j’estime qu’il est important d’inclure ce clip pour le contexte. Mais, c’est JUSTE LE DÉBUT, de ce Wild Ride, Patriots! Ce documentaire est un vrai Nail Biter dans tous les sens du terme, car il est compilé de plusieurs clips – dont une interview de TRÈS BIG MOAB BOOM qui semble avoir échappé à l’attention de tout le monde… MAIS LA MINE! BOOOM! La voici donc pour vous, tous réunis dans le style génial de #JamesRedPillsAmerica! Asseyez-vous, prenez le #Popcorn, parce que nous allons tellement profondément dans ce #RabbitHole, que nous ne pourrons jamais en trouver le fond! NE MANQUEZ PAS CETTE VIDEO, PARTAGEZ-LA PARTOUT! Je prie que l’Amour, la Lumière, la Paix et les Bénédictions du Seigneur soient avec vous tous en ce BEAU JOUR! ~ #JamesRedPillsAmerica – #PastorJames

Mes amis, je ne pourrais PAS avoir dit cela plus clairement moi-même quand Greg Kelly a dit: «… il n’y a PAS de président élu, ce que vous voyez est une #Fabrication complète et une #Illusion par les médias…» Beaucoup de gens semblent encore penser que si / quand les #FakeNews #Media «appellent» une course présidentielle pour quelqu’un, qu’ils ont raison. FAUX! Les médias ont ZERO à voir avec l’appel à la course présidentielle. Sachez ceci, Patriots: nous allons TOUS LE CHEMIN vers la #SupremeCourt et ILS exposeront au cours des jours à venir, en utilisant la #CONSTITUTION (et non le GUESS d’une organisation) comme feuille de route pour solidifier l’éventuelle reprise de # PresidentTrump. victoire électorale. NE MANQUEZ PAS CETTE VIDEO, PARTAGEZ-LA PARTOUT! Je prie que l’Amour, la Lumière, la Paix et les Bénédictions du Seigneur soient avec vous tous en ce BEAU JOUR! ~ #JamesRedPillsAmerica – #PastorJames

Eh bien, il semble que les #MSM aient appelé la course pour #JoeBiden, mais QUI est en fait le DÉCIDEUR de telles choses? S’agit-il des médias d’information ou est-ce autre chose? Qui a VRAIMENT le pouvoir d’appeler OFFICIELLEMENT la course? Ce n’est PAS qui vous pensez, Patriots! Alors, prenez le #Popcorn, la série va VRAIMENT bien maintenant! EN SAVOIR PLUS DANS CE RAPPORT SCATHING dans lequel vous entendrez la DÉCLARATION COMPLÈTE du #PresidentTrump lui-même! #Maison Blanche! NE MANQUEZ PAS CETTE VIDEO, PARTAGEZ-LA PARTOUT! Je prie que l’Amour, la Lumière, la Paix et les Bénédictions du Seigneur soient avec vous tous en ce BEAU JOUR! ~ #JamesRedPillsAmerica – #PastorJames

Opération Massive Sting! Intelligence Insider dit que Trump a mis en place des démocrates en opération pour les attraper en train de voler des élections – à surveiller!

https://www.bitchute.com/embed/J3FMjHN1DeYT/

🔥REMARQUE: JE N’AI PAS PERSONNELLEMENT VÉRIFIÉ LES INFORMATIONS DE CETTE VIDÉO COMME CRÉDIBLE! 🔥 Le Dr Steve Pieczenick lâche une énorme bombe et affirme que les bulletins de vote à travers l’Amérique ont été filigranés et que les démocrates seront exposés lorsqu’ils tenteront de tricher! Je prie que l’Amour, la Lumière, la Paix et les Bénédictions du Seigneur soient avec vous tous en ce BEAU JOUR! ~ #PastorJames

Terrifiant! The Enemies Within – un horrible documentaire – doit regarder la vidéo!

https://www.bitchute.com/embed/1gSlZYlkv8ae/

Ce documentaire terrifiant expose les liens entre les élus des plus hautes sphères du gouvernement américain et leurs alliés radicaux et anti-américains. Peut-être que la plus grande – ET SEULE – question qui restera dans votre esprit après avoir regardé ce documentaire RIVETING sera: « Pourquoi – après que tout cela a été EXPOSÉ – toutes ces choses continuent-elles encore dans notre pays (et dans le monde) À CE JOUR? ! #FutureProvesPast, Patriots. Je prie que l’Amour, la Lumière, la Paix et les Bénédictions du Seigneur soient avec vous tous en ce BEAU JOUR! ~ #PastorJames

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News