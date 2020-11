«Un monde plus sûr?» Stoltenberg appelle la communauté internationale à se débarrasser des armes nucléaires, déclare que les membres de l’OTAN devraient garder les leurs pour le moment

Remplacer par les armes biologiques après la maitrise du virus de la Coronavirus 2019 Desease (maladie du coronavirus 2019 – COVID-19) et des vaccins destructeurs soutenus par les partisans du Nouvel ordre mondial ?

PHOTO DE DOSSIER: le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. © Reuters / François Lenoir

Le monde devrait «poursuivre d’urgence le désarmement nucléaire», a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, tout en qualifiant les armes nucléaires de pilier de la paix internationale et en affirmant que ce n’est pas le moment pour l’Alliance de renoncer à son arsenal.

La communauté internationale doit renforcer ses efforts visant à se débarrasser des armes nucléaires dans le monde, a déclaré mardi le secrétaire général lors de la conférence annuelle de l’OTAN sur les armes de destruction massive (ADM) en Roumanie.

«Notre objectif ultime est un monde exempt d’armes nucléaires», a-t-il déclaré, tout en qualifiant le Traité de non-prolifération des Nations Unies de la meilleure base pour aller de l’avant. Cet accord, qui est entré en vigueur en 1970, visait à empêcher la propagation des technologies des armes nucléaires par leur transfert des puissances nucléaires aux États non nucléaires ainsi qu’à fixer l’objectif d’un désarmement nucléaire complet.

Pourtant, Stoltenberg pensait apparemment que ce serait une mauvaise idée de laisser l’OTAN montrer l’exemple dans cette noble poursuite et être le premier à abandonner son arsenal nucléaire au nom de la paix. Le secrétaire général a soutenu que les armes nucléaires jouent effectivement un «rôle vital» dans la sauvegarde de la sécurité internationale, ajoutant que tout désarmement nucléaire ne devrait se faire que de manière équilibrée, réciproque et vérifiable.

«Renoncer à notre dissuasion sans aucune garantie que les autres feront de même est une option dangereuse», a-t-il déclaré. «Un monde où la Russie, la Chine, la Corée du Nord et d’autres possèdent des armes nucléaires, mais pas l’OTAN, n’est pas un monde plus sûr.»

Pourtant, il se vantait du succès supposé de l’OTAN sur la voie d’un monde sans nucléaire. «Ensemble, nous avons réduit le nombre d’armes nucléaires en Europe de plus de 90% au cours des 30 dernières années», a-t-il déclaré.

Ce que le secrétaire général a apparemment oublié de mentionner, c’est que cette réalisation n’était pas le résultat de quelques délibérations internes à l’OTAN, mais celle d’une série de traités entre les États-Unis d’Amérique et l’URSS et, plus tard, la Russie.

La liste de ces accords comprend le Traité de 1987 sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), qui interdisait aux deux pays de posséder et de mettre au point des missiles nucléaires au sol à courte et moyenne portée. Un autre était le Traité START de 1991 qui limitait le nombre d’ogives nucléaires de chaque côté à 6 000 et le nombre de vecteurs nucléaires, tels que des missiles balistiques ou des bombardiers lourds et des sous-marins, à 1 600.

Le nouveau traité START de 2010 a en outre limité ce nombre à 1 550 ogives nucléaires et 800 véhicules de livraison, dont seulement 700 sont déployés, pour chaque camp. Désormais, Stoltenberg appelle Moscou et Washington à «continuer à mener la maîtrise des armements» et à prolonger en particulier le nouveau START, qui expirera en février 2021.

Le secrétaire général, cependant, n’a pas mentionné que c’était un membre de l’OTAN, les États-Unis d’Amérique, qui hésitait à faire exactement cela jusqu’à présent. À la mi-octobre, Washington a rejeté comme «non partant» la proposition du président russe Vladimir Poutine de prolonger le traité d’un an sans aucune condition préalable et de définir les détails d’une prolongation prolongée plus tard, pour menacer la Russie et la Chine avec certains comme – missiles hypersoniques encore inexistants moins de deux semaines plus tard.

Stoltenberg n’a pas non plus mentionné que ce sont les États-Unis d’Amérique qui ont unilatéralement quitté le traité INF en 2019, mettant l’Europe sur le point de devenir le théâtre d’une éventuelle course aux armements nucléaires. Il n’a pas non plus dit que Washington avait effectué un test d’un missile précédemment interdit par l’INF moins d’un mois après son retrait officiel.

Au lieu de cela, le secrétaire général de l’OTAN a suivi le discours des Etats-Unis d’Amérique en déclarant que c’est la Chine qui a la «responsabilité» d’engager des négociations sur le contrôle des armements – ce que Washington réclame depuis longtemps.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Les démocrates ont-ils également truqué les midterms de 2018 pour voler la Chambre, lancer le Russiagate?

Compte tenu de tout ce que nous savons maintenant sur la mesure dans laquelle les démocrates sont allés tenter de voler les élections de 2020 à Joe Biden et Kamala Harris, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander s’ils ont fait exactement la même chose en 2018 à mi-parcours pour prendre le contrôle de la maison.

Avec une majorité à la Chambre, la gauche a obtenu le pouvoir dont elle avait besoin pour lancer la théorie du complot du Russiagate et la tentative de coup d’État associée contre le président Trump, qui, nous le savons tous, a finalement échoué. Maintenant, ils tentent à nouveau leur coup d’État, cette fois en utilisant l’élection présidentielle de 2020.

En utilisant la loi de Benford, par exemple, il ne serait pas si difficile de brancher les chiffres de 2018 pour voir s’ils réussissent – peut-être qu’un lecteur avec un peu de temps libre voudrait-il essayer?

Il semblerait trop improbable, si vous arrêtez vraiment d’y réfléchir, qu’au milieu d’une économie Trump en plein essor avec un record de non emplois que les électeurs américains décideraient soudainement à mi-parcours du premier mandat du président que la meilleure étape suivante consistait à charger le Congrès de démocrates destructeurs d’emplois.

Bien qu’il y ait certainement eu quelques hordes de haineux de Trump qui ont fait entendre leur voix sur les médias sociaux et qui ont probablement voté carrément bleu à mi-mandat, il est important de se rappeler que les élections de mi-mandat ne voient souvent pas le même taux de participation élevé que les élections régulières.

Ceci est important car il aurait fallu un effort substantiel de la part d’un nombre record d’électeurs démocrates pour se rendre sur place et voter contre Trump dans une année non électorale, alors même que le soutien des électeurs de Trump était également à des niveaux records.

S’il est certainement possible que les électeurs démocrates aient simplement été plus motivés que les électeurs républicains à sortir et à voter, nous ne l’acceptons vraiment pas, surtout avec tout ce qui est maintenant révélé sur la façon dont la gauche joue sale et vole les élections, pas de blocage.

Les démocrates volent les élections depuis de nombreuses années

Les mêmes machines à voter du Dominion qui ont volé des votes pour Biden en 2020 ont-elles également été utilisées en 2018 pour voler des votes pour les démocrates de la Chambre? Une enquête devrait-elle être ouverte pour déterminer si le résultat de cette élection a été influencé par des machines à voter corrompues et d’autres formes de fraude électorale?

À l’heure actuelle, le plus important est d’aller au fond de l’élection de 2020 pour s’assurer que le président Trump ne soit pas privé de son deuxième mandat légitime. Peut-être que les enquêtes en cours concernant cette élection apporteront des preuves qui éclairent ce qui s’est passé lors de la dernière.

Quoi qu’il en soit, il convient de garder à l’esprit que ce n’est pas le premier rodéo des démocrates, si vous comprenez notre dérive. Ils trichent depuis de très nombreuses années et sont devenus assez bons dans ce domaine au point de se vanter ouvertement, comme Biden lui-même l’a fait récemment, de la façon dont ils ont mis en place les plus grandes organisations de fraude électorale de l’histoire des élections aux Etats-Unis d’Amérique.

Même lors des récentes primaires démocrates, le trucage des votes a été utilisé pour céder la Caroline du Sud à Biden, il s’agissait de sa première victoire dans les primaires bien qu’il soit l’un des candidats agités avec très peu de soutien de son parti.

Notre espoir et notre prière sont que l’équipe Trump soit en ce moment à la recherche de preuves incontestables pour démanteler complètement le Parti démocrate et ses opérations de vol de voix une fois pour toutes. D’ici là, nous exhortons tous nos lecteurs à faire de même pour la préservation de notre république, qui ne tient qu’à un fil.

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur les élections au moment où elles éclatent, consultez Trump.news.

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Joe Biden est le bénéficiaire d’anomalies statistiques qui ont eu un impact «magique» sur le décompte des votes du Michigan, de la Pennsylvanie, de la Géorgie et du Wisconsin le 4 novembre

Aux dernières heures de l’élection présidentielle du 3 novembre, Donald Trump jouissait d’un pourcentage élevé d’avance dans des États contrôlés par les démocrates comme la Pennsylvanie, la Géorgie, le Michigan et le Wisconsin. Si la tendance électorale devait se poursuivre comme prévu, Donald Trump aurait gagné les États facilement; Cependant, tôt le matin du 4 novembre, le pourcentage de votes pour Joe Biden a radicalement changé, augmentant en flèche en fréquence. Le changement soudain des tendances électorales finales dans ces États a fait soupçonner que l’élection avait été volée par des processus non transparents, des erreurs de signalement, des fraudes par correspondance, la manipulation des données et des «problèmes de programme informatique». Pourquoi ces changements soudains se sont-ils produits dans la tendance de vote non signalée dans d’autres États? Les analyses des données électorales montrent des phénomènes statistiquement étranges dans le décompte des voix pour Joe Biden dans ces États contrôlés par les démocrates dans l’après-midi des élections.

Anomalies statistiques identifiées dans le décompte des votes après l’heure pour Joe Biden

À l’aide d’analyses statistiques, les experts en données rapportent que le décompte des votes de Biden enfreint la loi de Benford, une formule mathématique qui examine les ensembles de données du monde réel pour identifier les anomalies statistiques. La loi utilise une échelle logarithmique pour éliminer les anomalies dans la distribution du premier chiffre afin de trouver des modèles et de localiser les données qui s’écartent de la norme. Si une anomalie est identifiée, cela pourrait être la preuve que les données ont été manipulées artificiellement. La loi de Benford a été appliquée aux dossiers financiers pour rechercher des activités illégales. Elle a été utilisée lors des élections en Iran de 2009 pour surveiller la fraude par bourrage de bulletins de vote et a été utilisée lors de l’élection présidentielle de 2016 dans le Wisconsin. En 2020, la loi de Benford a déjà identifié des anomalies statistiques qui profitent au total des voix de Joe Biden dans le Wisconsin, la Pennsylvanie et l’Illinois.

À Milwaukee, par exemple, de nombreux quartiers de la ville ont commencé à se rendre à Biden avec une marge beaucoup plus grande qu’avant. L’anomalie a été identifiée pour le décompte des votes après 3 heures du matin le 4 novembre. Parfois, l’anomalie a culminé à 40 points de pourcentage pour Biden. Des anomalies ont également été identifiées dans le comté de Fulton en Géorgie. Il s’avère que 132 000 drapeaux rouges de «changement d’adresse» ont été découverts dans ce comté. La plupart de ces votes ont été illégalement exprimés par des électeurs inadmissibles qui avaient quitté l’État. Aurait-il pu y avoir un effort coordonné pour intercepter et falsifier les demandes de vote par correspondance de personnes qui avaient déjà quitté l’État?

En Pennsylvanie, le total des voix du président Donald Trump a été mystérieusement réduit dans trois comtés vers 21 heures le 4 novembre. Dans le comté d’Allegheny, Trump a perdu (-1 063 voix). Dans le comté de Bucks, Trump en a perdu un autre (-2 972 voix) et à Chester il en a perdu un autre (-7 135 voix). Deux jours plus tard, un total de 27 000 voix a été mystérieusement ajouté au total de Joe Biden.

Trop de fraude, pas assez de temps, et les démocrates détiennent tout le pouvoir

Une autre anomalie statistique a été observée au Michigan. À 5 heures du matin, le 4 novembre, le siège du bureau de décision a ajouté 138 339 voix à Biden et aucune à Trump. Le bureau de décision a mis à jour les totaux quarante minutes plus tard, soustrayant 110 796 votes de Biden et ajoutant 16 638 à Trump en raison d’une «erreur administrative» signalée dans le comté de Shiawassee. Le comté a certes diffusé des données incorrectes. Combien d ‘«erreurs d’écriture» ont profité à Joe Biden à une échelle plus petite et plus méconnaissable? Combien d ‘«erreurs d’écriture» n’ont pas du tout été admises?

À 6 h 18, le total de Biden a de nouveau bondi de 158 902 voix, tandis que le total de Trump n’a reçu que 29 295 voix. Les votes se brisaient pour Biden à un ratio exceptionnellement élevé dans les derniers comtés (un partage des voix stupéfiant et sans précédent de 85% pour Biden). Plus de 30 000 des votes que Biden a reçus provenaient de comtés qui lui étaient moins favorables, ce qui a ajouté à la suspicion que le ratio exceptionnellement élevé se tournant vers Biden dans le décompte final des votes était frauduleux.

Trump conteste les résultats devant les tribunaux, mais les démocrates détiennent tout le pouvoir. Jamais auparavant autant de défis juridiques n’avaient été nécessaires pour comprendre le véritable total des votes lors d’une élection présidentielle. Si les totaux des votes ne sont pas certifiés et envoyés aux électeurs d’ici janvier, les démocrates prendront les choses en main de toute façon, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi devenant la 46e présidente. Le président Trump pourrait être contraint de concéder l’élection à Pelosi ou à Biden si les démocrates ne coopèrent pas aux enquêtes sur la fraude de manière opportune et transparente.

https://www.brighteon.com/b7ef1de3-ce29-42f0-bf32-bfd738258848

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un employé du scrutin du Michigan se vante ouvertement de la destruction de chaque bulletin de vote Trump qu’il a vu

Un musicien de 32 ans qui s’appelle «Kiel Fauxton» sur Facebook devient viral sur tous les réseaux sociaux après s’être vanté publiquement de la destruction des bulletins de vote Trump à Detroit.

Fauxton, qui n’est pas son vrai nom, avait très tôt prétendu être un agent du scrutin dans le comté de Wayne, ce qui semblerait correspondre à l’un de ses trois profils Facebook connus qui répertorie le «Parti démocrate» à Detroit comme son employeur.

Sur au moins un de ses comptes Facebook, dont l’un comptait 2 255 abonnés avant la tombée de la nuit, Fauxton a écrit qu’il travaillait pour le comté de Wayne et «a rejeté tous les bulletins de vote Trump que j’ai vus».

Selon Fauxton, «[t] ens de milliers» de bulletins de vote Trump se sont retrouvés à la poubelle, non seulement entre ses mains, mais entre les mains de «tous mes collègues».

Lorsque les médias alternatifs ont repris l’histoire, Fauxton a commencé à paniquer et a fébrilement écrit au moins l’un d’entre eux pour demander que des histoires sur l’incident soient retirées. Fauxton affirme maintenant que tout cela n’était qu’une grosse « blague » pour ses « quelques abonnés ».

«Je n’ai jamais été un comptoir de vote», affirme maintenant Fauxton. «J’ai fait une grosse erreur et j’aurais aimé pouvoir la défaire.»

Il est intéressant de noter que Fauxton avait déjà doublé sa réclamation après que certains de ses partisans se soient déclarés préoccupés par le fait qu’il admettait avoir déchiqueté les bulletins de vote de Trump. Fauxton s’est moqué d’eux en écrivant qu’il n’avait aucun regret à ce sujet, seulement pour revenir rapidement en arrière une fois que les médias ont repris ses messages.

Le collecteur de bulletins de vote déchiquette les bulletins de vote sur la diffusion en direct vidéo

Ce que Fauxton, fier marxiste, ne réalise pas, c’est que plaisanter sur la fraude électorale n’est pas une blague. C’est un crime grave qui entraîne des peines très graves, d’autant plus que l’avenir de notre nation est en jeu.

Le Michigan est en particulier un État critique pour Trump, et un État qu’il gagnait tôt avant que des véhicules suspects ne commencent à apparaître au milieu de la nuit pour déposer plus de bulletins de vote pour Biden.

Ensuite, nous avons la loi de Benford suggérant que de graves fraudes électorales ont eu lieu dans le Michigan pour la faire basculer pour Biden, ce qui est sûr d’être inclus dans les procédures judiciaires qui ne font que commencer.

Même si Fauxton ne faisait que plaisanter, le compteur de vote présenté dans cette vidéo n’était certainement pas comme il se filmait en train de déchiqueter des bulletins de vote devant la caméra.

«Comme certains d’entre vous le savent, je travaille au vote… ce qui signifie que nous obtenons vos votes et nous les séparons», déclare l’individu frénétique, quelque peu illisible à cause de son masque facial. « Donc, si certains de ces votes arrivent à dire, comme celui-ci, Donald J. Dung Trump, celui-là ne réussit tout simplement pas… »

L’identité de cette personne reste inconnue et son masque pourrait rendre sa recherche encore plus difficile. Même ainsi, cela démontre une fraude électorale claire et la destruction des votes pour Trump, ce qui justifie une enquête plus approfondie et un éventuel recomptage, voire une nouvelle élection dans les États les plus contestés.

«Nous ne pouvons qu’espérer que celui qui a pris ces captures d’écran les transmettra entièrement à Sydney [sic] Powell et Giuliani», a écrit un commentateur du Gateway Pundit à propos de Fauxton. «Je suggérerais de l’envoyer au D.A. local. aussi… mais c’est le Michigan… le pays de Gretchen Whitmer et de tout ce qui est mal.»

« Ils sont tellement ouverts et manifestement corrompus qu’ils pensent pouvoir s’en tirer, mais ils ne se sont jamais heurtés à un combattant comme notre président », a écrit un autre. «Trump est cool comme un concombre qui participe même à des parties de golf bien méritées.»

Les dernières nouvelles liées à l’élection peuvent être trouvées sur Trump.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

#AlexJones Full: Le DOJ lance une enquête nationale sur la fraude électorale démographique / l’ONU annonce un verrouillage permanent

Roger Stone, Paul Joseph Watson et d’autres se joindront à Alex Jones pour baliser le chemin de Trump vers la victoire contre les forces mondialistes – 06

Partagez sur toutes les plateformes contrôlées par les globalistes. Ne les gardez pas sur des plates-formes sûres, car la plupart des gens sur ces plates-formes sont déjà réveillés par les mensonges du programme du Nouvel Ordre Mondial!

Source : BIT CHUTE

PIÈGE DE FRAUDE ÉLECTORALE! Les Cas juridiques EXPLOSENT! SAUVEGARDE BLOCKCHAIN!

Source : BIT CHUTE

Avocat de TRUMP sur la FRAUDE ÉLECTORALE MASSIVE pour Joe Biden | Élection 2020 [en miroir]

