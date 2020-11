Le gouverneur de la Banque d’Angleterre admet que le système du dollar est en train de mourir et veut une monnaie mondiale

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre admet que le système du dollar est en train de mourir et veut une monnaie mondiale Jeff Berwick marche et parle depuis Puerto Vallarta, au Mexique. Mark Carney annonce la fin du système monétaire et son remplacement possible par une monnaie numérique.

L’histoire de la réinitialisation mondiale des devises

Quelle est l’histoire de la réinitialisation globale des devises, autrement connue sous le nom de GCR? La théorie de la réinitialisation mondiale des devises est une énorme théorie de la super conspiration qui contient de nombreuses sous-théories. C’est de là que ça vient.

Dans la dernière partie du 20e siècle, de nombreuses théories du complot sur le dollar américain et la Réserve fédérale ont commencé à émerger. Une théorie dit que la Federal Reserve Act a été adoptée en secret. L’affirmation est que la majorité du Congrès était à la maison pendant les vacances de Noël lorsque cette loi a été adoptée. Cette croyance est qu’elle a été adoptée par une minorité. Il est sous-entendu que la plupart des membres du Congrès étaient contre cette loi et c’est pourquoi elle a été adoptée en secret.

Une autre théorie du complot dit que le 16e amendement n’a jamais été ratifié. Par conséquent, les États-Unis n’ont pas le droit de taxer le citoyen américain. Une autre conspiration affirme que la dynastie Rothschild a contraint l’Angleterre à la guerre de 1812 parce que l’Amérique a refusé de renouveler la charte de la deuxième banque centrale. De nombreux autres types de théories du complot monétaire ont commencé à se former à cette époque, alors que l’histoire était en cours de réécriture.

Au cours des années 1990, Harvey Francis Barnard a proposé un ensemble de réformes économiques proposées. Il les a appelés le National Economic Security and Recovery Act ou «NESARA». Barnard a essayé d’amener le Congrès à examiner ses propositions, mais ils l’ont refusé. Dans un effort pour gagner en popularité, il a mis les propositions sur Internet vers 1999.

Peu de temps après, une femme connue sous le nom de «La colombe de l’unité» a trouvé ces propositions. Elle a commencé à publier à leur sujet sur des forums Internet. Cette femme a mis une touche New Age à ces lois proposées. Elle a affirmé que NESARA était un projet de loi bloqué au Congrès avant d’être finalement adopté en session secrète. Selon elle, il a été signé par le président Bill Clinton en secret en mars 2000. Depuis, ils tentent d’appliquer cette loi.

«La colombe de l’unité» a été identifiée plus tard comme Shaini Candace Goodwin, une ancienne élève de l’école Ramtha des lumières. Cette école enseigne les doctrines New Age. Après que Goodwin a commencé à commenter NESARA, d’autres théoriciens de la conspiration basés sur Internet s’y sont accrochés. Une grande partie de la terminologie du GCR et de l’expression «La réinitialisation mondiale de la monnaie» remonte à la théorie du complot de Goodwin. Elle a profité de ce que les gens lui envoient des dons sous prétexte de soutenir son site Web.

Goodwin a attaché ses doctrines NESARA à des escroqueries d’investissement comme Omega Trust, CMKX et le dinar irakien. Elle affirmait que ces investissements porteraient leurs fruits dès la mise en œuvre de NESARA. Les victimes de ces escroqueries d’investissement se sont converties aux doctrines NESARA parce que cela leur a donné de faux espoirs. Cela a amené cette théorie du complot à se développer rapidement.

Après la crise économique mondiale de 2008, toutes ces théories du complot se sont réunies sous un même toit pour créer ce que nous considérons aujourd’hui comme la réinitialisation de la monnaie mondiale. Ainsi, alors que la théorie principale du complot dit qu’il va y avoir un effondrement du dollar, de nombreuses sous-théories sont en conflit les unes avec les autres. Les marchands d’or et d’argent utilisent la propagande de réinitialisation de la monnaie mondiale pour vendre des métaux précieux alors que des publicités interminables proclamant un effondrement du dollar apparaissent constamment à la radio et à la télévision.

Il y a plus d’un sens qui est attaché à l’expression Global Currency Reset. Une définition standard serait un retour à un système monétaire mondial sur lequel toutes les nations seraient d’accord. La dernière fois que les nations se sont réunies pour s’entendre sur un nouveau système monétaire mondial, c’était à Bretton Woods, dans le New Hampshire. Alors que la Seconde Guerre mondiale se poursuivait, les dirigeants des pays du monde entier ont décidé d’un nouveau système monétaire mondial. Cela a conduit à la formation d’organisations mondiales comme le Fonds monétaire international et le GATT, qui est devenu plus tard l’Organisation mondiale du commerce.

Les pays alliés du monde se sont mis d’accord sur un taux de change fixe qui était en quelque sorte basé sur un étalon-or mondial. Le dollar américain était la monnaie utilisée par les pays pour soutenir leur monnaie dans le cadre de cet accord. La raison en était que les États-Unis détenaient la majeure partie de l’approvisionnement mondial en or à cette époque.

Les institutions qui ont raté les signes avant-coureurs avant la dernière crise financière ont tendance à surchauffer les avertissements de leur malfaiteur alors qu’elles envisagent la possibilité d’en créer une autre.

Le Fonds monétaire international dirige un groupe de prévisionnistes sombres qui s’inquiètent de la stabilité de l’économie mondiale dans un contexte de hausse des niveaux d’endettement et de ralentissement de la croissance du PIB. Combien de temps, se demandent-ils, l’expansion observée depuis le dernier krach peut-elle durer avant qu’une autre récession ne frappe?

Et si une récession mondiale est poussée plus loin dans le futur par des quantités encore plus importantes d’argent emprunté au système financier, la prochaine récession deviendra-t-elle rapidement un krach de proportions similaires ou même plus importantes que celle de 2008?

Cette semaine, beaucoup de choses se sont passées sur les marchés financiers mondiaux et les marchés boursiers mondiaux se sont effondrés de manière significative en quelques jours et la question que la plupart des gens se posent est de savoir si cette baisse aboutira à un krach boursier mondial.

La Réserve fédérale a ciblé le marché boursier comme un moyen de stimuler la croissance économique. Ils injectent des milliards de dollars dans le marché boursier depuis de nombreuses années et maintenant, les prix sont gonflés. La panique mondiale actuelle à la suite de l’épidémie a déclenché la vente d’actions et c’est ce qui fait chuter les cours des actions chaque jour et, ce faisant, une richesse de plusieurs milliards de dollars est perdue. Au cours de la semaine dernière, de nombreuses entreprises mondiales signalent que les chaînes d’approvisionnement mondiales sont affectées par cette panique mondiale et que les bénéfices diminuent en raison de la baisse de la consommation des consommateurs.

Les marchés asiatiques ont connu beaucoup de ventes d’actions et le Nikkei japonais est en baisse de plus de 3%. Une situation similaire se produit en Chine et le marché boursier chinois est également en baisse, les investisseurs craignant que la situation ne s’aggrave dans les prochaines semaines. Dans le même temps, la valeur des contrats à terme américains a augmenté car ils sont désormais moins chers à l’achat. Le gouvernement a injecté de l’argent pour que tout reste intact, même si l’économie réelle et les chaînes d’approvisionnement ont été ralenties par la peur persistante. Cependant, personne ne s’en soucie de toute façon; «Veuillez retenir la panique», dit le journal de Wall Street. Hier, le secrétaire au Trésor des États-Unis a volontiers outrepassé ses limites pour dire que la Banque centrale réduira bien sûr les taux d’intérêt à court terme si l’impact de l’épidémie s’accentue. D’un autre côté, beaucoup de choses se sont également passées dans les rendements obligataires mondiaux.

Les bons du Trésor américains à 10 ans ont atteint un creux de 1,36%, bien que nous soyons maintenant un peu plus élevés à 1,39 [% avec les contrats à terme sur actions. Le marché s’attend maintenant à ce que la Réserve fédérale abaisse les taux d’intérêt plus tard dans l’année. En attendant, nous avons juste environ 40 milliards de dollars dans la nouvelle folie des repo de la Réserve fédérale à rattraper dans les prochains jours. En Chine, la bourse a également été durement touchée par l’épidémie et cela a provoqué le début de ce krach boursier.

Le composite de Shanghai (SHCOMP) a perdu plus de 5,6% de sa valeur cette semaine et il s’agit de la pire performance de l’indice depuis avril 2019. Divers indices de référence en Corée du Sud et en Australie ont également perdu un pourcentage important de leur valeur. Le marché boursier européen a également souffert et l’indice allemand (DAX) a chuté de près de 5%. Quand cela est mis en perspective, les marchés financiers mondiaux ont connu leur pire semaine depuis la crise financière mondiale. L’indice MSCI, qui suit la part de certaines des plus grandes entreprises du monde, a déjà perdu 8,9% de baisse de sa valeur; il s’agit de la pire baisse en pourcentage depuis le krach boursier de 2008.

Les principaux investisseurs ont été effrayés par l’augmentation du nombre d’avertissements de diverses entreprises mondiales comme Apple, Disney, Microsoft, IAG et d’autres dont les entreprises ont été touchées par l’épidémie. L’épidémie a réduit la demande de divers biens et services et, dans le même temps, les systèmes d’approvisionnement mondiaux sont confrontés à des perturbations. Les grandes entreprises signalent une réduction des activités commerciales. Il est très clair que la panique provoquée par cette épidémie écrase vraiment les entreprises et les marchés financiers et conduit à un krach boursier majeur dans le monde entier.

Donc que fais-tu?

Voici le scénario. « Les agences gouvernementales ont du mal à effectuer leurs paiements. Les gouvernements des États émettent des bons pour payer leurs factures. La sécurité sociale des États-Unis tarde à verser ses paiements aux retraités et aux personnes handicapées. De nombreuses banques émettent des avertissements sur la liquidité. Les prix de la nourriture augmentent d’heure en heure. Au lieu de parler de la dernière émission de télé-réalité idiote, tout le monde parle d’inflation, d’argent, de licenciements massifs, etc. C’est 5 jours avant l’effondrement économique. » Donc que fais-tu?

Notre récession / dépression actuelle est lente à ramper à ce stade vers un mauvais résultat. Bien que je crois que les États-Unis et le Canada sont encore à 3 à 5 ans d’un effondrement économique, je crois tristement que l’effondrement est à venir. L’euro s’effondrera en premier. La Grèce, l’Italie, la Chine et l’Espagne se sont déjà effondrées. L’Italie et le Portugal vont bientôt s’effondrer. Ayant cet aperçu, je me prépare vigoureusement depuis 2 ans.

Au cours de ces 2 dernières années, j’ai souvent réfléchi à ce à quoi ressembleraient les 5 derniers jours avant un effondrement. Parce que les gouvernements feront tout et n’importe quoi pour retarder le début d’un effondrement économique, comme ils le devraient, je pense que le problème va augmenter jusqu’à un point dramatique, où l’économie tombera très rapidement d’un rebord. Alors que le gouvernement fédéral américain enregistre un déficit de 1 000 milliards de dollars au cours des 3 dernières années, combien de temps cela peut-il durer? Etant donné qu’à un moment donné, aucun gouvernement étranger ou entité nationale ne voudra acheter de la dette fédérale américaine.

Ensuite, la seule option est que la Réserve fédérale américaine génère de la monnaie artificielle, non adossée à des recettes fiscales ni à des actifs corporels, afin que la Fed achète la dette fédérale américaine. À un moment donné, l’injection continue de monnaies fiduciaires déclenchera une période d’hyper-inflation. À ce moment-là, la spirale vers l’effondrement économique s’accélérera.

Il y a 5 aliments clés qui devraient faire partie de tout plan de stockage des aliments à long terme.

1# Blé – Correctement stocké, le blé a le meilleur potentiel de stockage à long terme pour les aliments courants. Les baies de blé rouge dur ont une durée de conservation de 30+. Soyez stocké pour stocker le blé pré-moulu, qui sont appelés baies de blé. Une fois moulu en farine, il ne dure qu’environ un an. Les baies de blé rouge tendre se conservent jusqu’à 20 ans. Les baies blanches de blé tendre et dur se conservent pendant 10 ans ou moins. Pour vos préparations essentielles à long terme, utilisez du blé dur rouge. Assurez-vous d’avoir une mouture de blé à portée de main, afin que la farine des baies de blé stockées puisse être stockée. Si vous êtes allergique au blé, pensez plutôt à l’avoine ou au quinoa.

2# Sel – Ce n’est pas tant un aliment, mais plutôt un minéral essentiel dont votre corps a besoin. S’il est conservé au sec et scellé, le sel a une durée de conservation infinie. Je stocke deux types de sel. Le sel pur, ou souvent appelé sel de conserve, ne contient pas d’iode. Je réserve le sel de conserve pour la conservation des aliments. Avant la réfrigération, la viande, le poisson et le fromage étaient stockables grâce à la conservation du sel. Et je stocke plusieurs kilos de sel avec de l’iode ajouté pour la cuisine et la table. Le sel est un élément souvent négligé dans le stockage des aliments. Pourtant, il a tellement d’utilisation et est essentiel à une bonne santé. Trop ou trop peu de sel est mauvais pour la santé.

3# Sucre (ou miel) – Le sucre blanc pur et le miel, s’ils sont correctement stockés, n’expirent jamais. Gardez le sucre dans un contenant scellé et il ne va jamais mal. Pour plus de préparations, je stocke le sucre de Domino qui est déjà pré-scellé dans des bidons en plastique de 4 livres. Il est préférable de conserver le miel dans des bocaux en verre dans un endroit frais et sombre. Si le miel cristallise avec le temps, réchauffez-le simplement un peu pour qu’il redevienne fluide. Le miel contient beaucoup de micro-nutriments et c’est mon moyen préféré de stocker le sucre à long terme. Parfois, ma pharmacie locale, CVS, a les bidons Dominos de 4 livres en vente ou je pourrais acheter avec CVS ​​extra-bucks.

4# Riz – Le riz blanc, s’il est scellé dans des boîtes avec des absorbeurs d’oxygène, peut avoir une durée de stockage de 20 ans. Le riz brun a une durée de conservation d’environ 5 ans. Le riz blanc est simplement du riz brun dont la coque est retirée. Le riz brun a plus de saveur et plus de nutrition. Mais le riz blanc se stocke plus longtemps, car la balle du riz brun contient de petites quantités d’huile qui se détériorent beaucoup plus rapidement. Ce que j’aime dans le stockage du riz, c’est la quantité de calories denses qu’il fournit. Le riz est plus facile à préparer que le broyage des baies de blé. Une tasse de riz blanc et des légumes de votre jardin font un repas copieux. Beaucoup de gens ne réalisent pas que le riz contient des protéines. Le riz combiné avec des haricots fournit toutes les protéines dont votre corps a besoin.

5# Lait en poudre – Si vous avez des enfants, c’est un aliment essentiel à conserver. Le lait en poudre ordinaire a une durée de conservation de 2 ans. S’il est emballé dans des boîtes de conserve par un fournisseur fiable, le lait en poudre peut être conservé pendant 5 ans ou plus. Le lait en poudre sans gras se conserve un peu longtemps. La plupart des recettes de pâtisserie nécessitent du lait, dont le lait en poudre est un substitut adéquat. Mon lait en poudre préféré pour le stockage à long terme est le substitut de lait de crémerie en poudre en conserve Future Essentials et le lait en poudre de Honeyville.

Le programme Lost Ways 2 est de révéler toutes les techniques et secrets anciens utilisés par nos ancêtres pour faire face à des conditions difficiles telles que les maladies, les guerres, la sécheresse et d’autres conditions potentiellement mortelles.

Dans ce programme, l’auteur explique comment cultiver et stocker ces aliments pendant une longue période dans des puits. En dehors de cela, vous trouverez de nombreuses autres informations précieuses expliquées dans ce guide sur des sujets tels que les finances, la santé et la crise de la vie, entre autres.

Fondamentalement, le guide couvre principalement les aliments super nutritifs qui peuvent vous aider à survivre en période de pénurie alimentaire. Ces aliments ont une durée de vie plus longue, ce qui a permis à nos ancêtres de les conserver même lorsqu’ils n’avaient pas accès aux réfrigérateurs et aux autres technologies connexes.

Dans ce document, vous découvrirez comment les pionniers du Far West chassaient le cerf et comment ils tannaient les peaux sans produits chimiques et sans dépenser un centime. Vous découvrirez également comment abattre un cerf et quelles parties conviennent le mieux à certaines méthodes de conservation.

Lost Way 2 – deuxième édition vous montre comment utiliser le charbon actif pour vous construire un filtre à eau simple et fiable qui peut nettoyer 800 gallons d’eau.

Lorsque toute l’eau est contaminée et que tout ce que vous pouvez trouver, ce sont des ruisseaux boueux et des piscines avec des maladies qui sévissent, vous garderez vos proches à boire de l’eau cristalline et saine. Les pilules de charbon actif sont également très utiles dans le traitement des intoxications alimentaires et chimiques aiguës.

Ce sont les 5 aliments de base à long terme qui devraient être le début de votre plan de stockage des aliments à long terme.

Quelques mentions honorables sont les haricots secs, la TVP (protéine végétale texturée généralement à base de soja), les pâtes séchées, les viandes lyophilisées, les légumes déshydratés, les fruits déshydratés.

Le meilleur plan alimentaire à long terme est votre propre jardin.

Avec l’arrivée des récoltes d’été, le moment est venu de commencer la mise en conserve à la maison. La saison de mise en conserve est à nos portes. Je suis un grand citadin bourru qui a appris à faire de la mise en conserve à la maison. Ma confiture de myrtilles est fabuleuse. Si je peux apprendre, n’importe qui peut apprendre à faire de la mise en conserve à la maison.

Dans les bons et les mauvais moments, beaucoup de membres de votre famille ont toujours assez à manger.

Ceci est une vidéo publiée par fema que je pensais important de republier. Il y a tellement de catastrophes dans le monde en ce moment, il serait très sage de se préparer à tout. Tremblements de terre, volcans, inondations, effondrement économique, ouragans, etc.

Êtes-vous inquiet pour votre avenir? Êtes-vous préoccupé par les nombreuses catastrophes auxquelles vous faites face au quotidien? Ne vous inquiétez plus. The Lost Ways vient résoudre vos malheurs. Ce programme a été créé par Davis Claude et son rôle majeur est de vous préparer et de vous apprendre à gérer les pires scénarios en utilisant le moins d’indépendance. Ce programme vous motivera donc à protéger votre famille et vos amis pendant la pire période sans l’aide de la technologie moderne.

N’oubliez pas que les calamités sont partout: au travail, à la maison, à l’école et dans bien d’autres endroits. Ces calamités provoquent des tensions et entraînent une baisse de productivité. Cela peut finalement conduire à une réduction de la durée de vie. Heureusement, l’examen des voies perdues apportera des solutions à ces situations. Il vous donnera les astuces pour vous préparer lorsque rien ne semble se passer comme prévu.

En général, la plupart des gens sont optimistes. Cela les rend non préparés à l’échec. Cependant, le mieux est de se préparer aux pires moments. Il est important d’informer vos enfants des tremblements de terre, des incendies, des conditions météorologiques extrêmes et d’autres calamités. Dites-leur comment gérer ces calamités au cas où elles se produiraient.

La connaissance sera votre meilleure arme contre cette menace invisible. Les informations contenues dans le «Protocole pandémique» dissiperont vos craintes et votre anxiété face au virus. Tout ce que vous découvrirez à l’intérieur est axé sur la façon de garder l’infection hors de votre maison et de votre famille en toute sécurité.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News