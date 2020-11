Preuve de fraude électorale lors de l’élection présidentielle des Etats-Unis d’Amérique de 2020

© Scott Olson / Getty Images

Dans cet article, je soutiendrai qu’il existe de nombreuses sources de preuves dont la combinaison nous justifie de penser qu’une fraude électorale importante s’est produite lors des élections américaines de 2020, ce qui a augmenté les chances de victoire de Joe Biden dans les principaux États swing.

Avant de passer spécifiquement à l’élection de 2020, il est important de noter que la fraude électorale n’est pas rare aux États-Unis d’Amérique. Cela vaut la peine d’être établi, car si nous pensons que la fraude électorale ne se produit presque jamais, nous aurons une barre plus élevée de preuves pour justifier une allégation de fraude particulière.

Au cours des dernières décennies, il y a eu plus de 1200 cas connus de fraude électorale en raison desquels 20 élections américaines ont dû être annulées pour déclarer un nouveau gagnant (Heritage, 2020). Parmi celles-ci, 15 ont été annulées en raison de fraudes impliquant des bulletins de vote par correspondance (Lucas, 2020). Cela n’est pas surprenant, car les bulletins de vote ont longtemps été notés comme étant particulièrement vulnérables à la fraude. C’est pourquoi la plupart des pays européens ont soit interdit le vote des absents, soit ont besoin d’une pièce d’identité pour que quelqu’un puisse obtenir un tel bulletin (Lott, 2020).

Ce fait a été attesté par les médias américains tant à droite qu’à gauche. Par exemple, en 2012, le New York Times a écrit ce qui suit: «Bien que la fraude dans le vote par correspondance soit beaucoup moins courante que les erreurs innocentes, elle est beaucoup plus répandue que la fraude au vote en personne qui a attiré beaucoup plus d’attention, disent les administrateurs électoraux. En Floride, les scandales des votes par correspondance semblent arriver comme sur des roulettes au moment des élections. » – Liptak (2012)

L’article est même allé jusqu’à jeter le doute sur les résultats de l’élection présidentielle américaine de 2000 sur la base de ces préoccupations:

«Le vote par correspondance est maintenant suffisamment courant et problématique pour que les experts en élection disent qu’il y a eu plusieurs élections au cours desquelles personne ne peut dire avec certitude quel candidat était le vainqueur mérité. La liste comprend l’élection présidentielle de 2000, dans laquelle des problèmes de vote par correspondance. La Floride était une note de bas de page peu remarquée pour d’autres problèmes …

Le vote par correspondance a également joué un rôle crucial lors de l’élection présidentielle de 2000 en Floride, lorsque la marge entre George W. Bush et Al Gore était extrêmement mince et que des centaines de bulletins de vote absents ont été comptés en violation apparente de la loi de l’État. Les bulletins de vote imparfaits, provenant d’Américains vivant à l’étranger, comprenaient certains sans cachet de la poste, certains avec le cachet de la poste après l’élection, certains sans signature de témoin, certains envoyés par la poste depuis les États-Unis et d’autres envoyés par des personnes qui ont voté deux fois. Tous auraient été disqualifiés si les lois électorales de l’État avaient été strictement appliquées.»- Liptak (2012)

Donc, s’inquiéter de la fraude par correspondance, et même suggérer que cela pourrait modifier les résultats d’une élection présidentielle américaine, n’est pas hors de la norme.

Avant, j’ai dit qu’il y avait environ 1 200 cas connus de fraude électorale américaine récente. Bien sûr, cela ne nous dit pas à quel point la fraude électorale est courante, car il se peut que la grande majorité des cas ne soient jamais détectés. L’analyse au niveau des comtés montre qu’il y a au moins 1,8 million d’électeurs inscrits en excès par rapport à la taille de la population éligible, ce qui ouvre au moins la porte à la possibilité d’une fraude électorale à une échelle vraiment massive (Judicial Watch, 2020).

Plus important encore, les non-citoyens américains déclarent voter à des taux qui impliquent au moins près d’un million de cas de fraude électorale par an. Cela suggère que seule une infime proportion de la fraude électorale qui a lieu est normalement capturée et que la fraude à une échelle qui peut changer les élections est en fait la norme. Bien entendu, ces chiffres ne tiennent pas compte de la fraude électorale n’impliquant pas d’immigrants, et constituent donc certainement une sous-estimation significative du montant total de la fraude qui a lieu.

Citation – N – Vote autodéclaré – Votes illégaux implicites

Richman et coll. (2016) – 85 – 11,5% – 5 152 000

Richman et coll. (2016) – 23 – 8,7% – 3 897 600

Richman et coll. (2014) – 328 – 11,3% – 5 062 400

Richman et coll. (2014) – 364 – 3,5% – 1 568 000

Épigone (2019) – 814-2,2% – 985 600

La réponse typique à de tels chiffres est de dire que les répondants à l’enquête pourraient mentir ou avoir mal lu la question. Le fait qu’ils ne mentent pas est attesté par le fait que les chercheurs ont vérifié le vote d’environ 2% des non-citoyens dans ces enquêtes (Richman et al., 2016; Richman et al, 2014). Le fait qu’ils ne soient pas confus est attesté par plusieurs éléments de preuve, comme le fait que les répondants donnent les mêmes réponses plusieurs fois lorsqu’ils sont suivis pendant des années et se posent les mêmes questions à plusieurs reprises (Richman et al., 2016). Ainsi, jusqu’à ce que de meilleures preuves du contraire soient présentées, nous sommes en droit de penser que la fraude électorale est en fait très courante aux États-Unis.

En ce qui concerne les élections de 2020, il existe de nombreux cas connus où des travailleurs électoraux ont été surpris en train de saisir de faux numéros dans le système, ce qui a gonflé le comté de vote de Biden par rapport à Trump. Bien sûr, dans chaque cas, on prétend qu’il s’agit d’un accident et, bien sûr, il n’y a absolument aucun moyen de montrer que c’est vrai.

Citation – État – Description

Norimine (2020) – VA – Dans le comté de Fairfax, une « erreur d’écriture » a fait gonfler les votes de Biden d’environ 100 000.

Lafurgey (2020) – MI – Le comté d’Antrim a été initialement signalé comme allant à Biden. C’était tellement invraisemblable que les votes ont été recomptés et cela a en fait été un atout. Le mauvais décompte initial était dû à une « erreur humaine ».

Payne (2020) – MI – Les votes des absents démocrates dans le comté d’Oakland ont été comptés deux fois. Une fois correct, le résultat de l’élection locale a basculé pour le républicain.

Commentaire: Un autre «problème» semble s’être produit dans le Wisconsin:

Le soir des élections, les résultats de [Rock County] ont été présentés au cours de la soirée et ont montré que le président Trump avait remporté le Wisconsin en 2016. À 10 h 59, les votes sont arrivés et la course était serrée avec les deux candidats à environ 29 000 bulletins de vote. Puis, à 11 h 12, le président Trump avait pris près de 1000 voix d’avance sur Biden avec 31 000 voix contre 30 000 de Biden:

À 11 h 21, ces résultats n’avaient pas beaucoup changé. Puis à 11h43, d’autres votes sont arrivés et ils ont montré que Trump avait pris une avance de 46 649 contre 37133 pour Biden. Il s’agissait d’une avance de 9516 voix pour Trump.

Mais soudainement, à 11 h 57, ces votes s’étaient échangés. Biden a été signalé avec 46649 et Trump a été réduit à l’ancien total de Biden de 37 133. Ces votes étaient passés du président Trump à Biden – à nouveau un échange d’un républicain à un démocrate.

L’impact net a été de 19 032 votes.

Nous avons vérifié à nouveau ces chiffres ce soir à partir d’une source différente et les chiffres définitifs montrent toujours que Biden devance le président Trump par les mêmes 9516 votes.

Actuellement, la course dans le Wisconsin montre Biden avec une avance de 1 630 570 voix contre 1 610 030 voix du président Trump. Lorsque cet ajustement sera confirmé, Biden ne détiendra plus que 1508 voix d’avance.

Ceci bien sûr avant que l’un des centaines de milliers de votes douteux présentés pour Biden à Milwaukee tôt le matin après l’élection ne soit validé.

Les responsables électoraux ont déclaré que ces erreurs détectées prouvent qu’ils sont vraiment doués pour détecter les erreurs. Mais il y a au moins deux bonnes raisons d’en douter. Premièrement, ces erreurs étaient toutes énormes et il semble peu probable que les gens ne fassent que d’énormes erreurs et jamais de petites erreurs, de sorte que le manque d’histoires sur les petites erreurs suggère qu’ils sont en fait assez mauvais pour détecter les «erreurs». Deuxièmement, le grand nombre de condamnations pour fraude électorale qui ont eu lieu, le taux auquel les non-citoyens semblent voter et le nombre d’électeurs en excès qui sont illégalement inscrits sur les listes électorales semblent tous impliquer que, à tout le moins, c’est un processus très sujet aux erreurs.

Nous avons donc de bonnes raisons de penser qu’ils ne sont pas doués pour détecter les erreurs. En revanche, nous n’avons pas de bonnes raisons de penser qu’il s’agissait en fait d’erreurs. Le fait que les trois histoires sur de telles erreurs aient chacune favorisé Biden est raisonnablement improbable par hasard (12,5%). Mais c’est très probable étant donné la fraude électorale de masse, et donc ces histoires devraient augmenter la probabilité que nous attribuons à une telle fraude se produisant.

Nous avons également plusieurs témoignages oculaires, principalement de travailleurs électoraux ou postaux, qui affirment que des fraudes ont été commises et que des bulletins de vote ont été rejetés à tort.

Citation – État – Description

Solomon (2020) – MI – Un employé de la ville de Detroit affirme que lui et ses collègues ont été invités à reculer les bulletins de vote qui sont arrivés trop tard.

Constantino et coll. (2020) – MI – L’observateur du scrutin et ancien assistant de l’État AG Zachary Larsen a déposé un affidavit indiquant qu’il avait vu des fraudes électorales commises par des travailleurs électoraux.

Dinan (2020) – PA – « Un facteur de Pennsylvanie a déclaré dans un affidavit sous serment que les superviseurs lui avaient ordonné de collecter et de soumettre des bulletins de vote tardifs, ce qui, selon lui, était antidaté de sorte qu’ils semblaient avoir été postés à temps. »

Larsen (2020) – NV – « J’ai personnellement été témoin du mépris de la vérification de la signature ainsi que d’autres irrégularités », a déclaré le lanceur d’alerte dans l’affidavit. «Pendant que je travaillais, j’ai observé un nombre important de signatures sur les bulletins de vote par la poste, je pense que ne correspondaient pas au nom et auraient dû être examinés. vérifier la signature dans la base de données électronique, le superviseur m’a dit de pousser l’enveloppe sans vérification. «

Singman (2020) – AZ – Sur la base d’un témoignage sous serment, il est allégué que les bulletins de vote dans le comté de Maricopa comportant un «sur-vote» ont été invalidés plutôt que corrigés.

Il y a aussi de multiples aspects de la façon dont l’élection a été ouvertement menée qui sont apparemment illégaux et qui ont facilité la fraude électorale.

Citation – État – Description

Heller (2020) – PA – Les observateurs électoraux ont été tenus à 30 pieds du comptage réel des votes, ce qui signifie qu’ils ne pouvaient pas voir les bulletins de vote.

Payne (2020) – WI – Les responsables électoraux ont retrouvé les adresses de témoins pour les votes par correspondance, une politique qui peut être illégale.

Payne (2020) – WI – Seule la législature de l’État peut modifier les procédures électorales, mais les responsables électoraux ont autorisé potentiellement plus de 100 000 électeurs à contourner les exigences en matière d’identité en affirmant que COVID les a empêchés de quitter leur domicile.

Mills (2020) – PA – Les dirigeants électoraux démocrates ont demandé aux responsables du comté de donner aux agents du parti des informations sur les bulletins de vote rejetés en violation de la loi de l’État.

Il existe également cinq sources significatives de preuves statistiques suggérant une fraude.

Premièrement, en PA, où, à la sortie des urnes, Biden a remporté les plus de 65 ans par seulement 3 points (CNN, 2020), 69 personnes enregistrées comme étant nées avant 1900 ont demandé (et la plupart sont retournées) des bulletins de vote, dont 80% étaient des démocrates enregistrés et 16% des qui étaient des républicains enregistrés, ce qui signifie que cela n’est pas bien expliqué par des erreurs de saisie aléatoires du jour de naissance. Tout cela peut être vu à l’aide de données publiées sur le domaine Web du gouvernement de l’AP (PA.gov, 2020). Voici une capture d’écran de ce à quoi ressemblent ces données:

Bien sûr, ce sont des cas de fraude plausible qui sont extrêmement faciles à attraper simplement parce que personne en vie n’est réellement né en 1800. Vraisemblablement, s’il y a des dizaines de cas comme celui-ci, il y a beaucoup plus d’instances qui ne sont pas si faciles à détecter.

En parlant de cela, cet ensemble de données indique également les dates auxquelles les bulletins de vote ont été demandés et renvoyés. Comme l’a souligné un gars sur Twitter, il y a 109 421 cas dans lesquels la date de retour est antérieure à la date de la demande.

Voilà donc une ligne de preuves statistiques. Une deuxième ligne de preuve concerne les bulletins de vote par correspondance non seulement en PA mais aussi en MI. Plus précisément, l’avantage de Biden dans les votes par correspondance / absents en PA (+60,5) et MI (+37,9) était plusieurs fois ce qu’il était dans tout autre état de swing (+6,3). Cela en soi est difficile à expliquer sans prétendre à une fraude.

Comme souligné dans The Red Elephants,, ce résultat est rendu encore plus improbable par le fait que les républicains ont demandé plus de bulletins de vote que les démocrates du MI.

(NBC, 2020)

Compte tenu de ces chiffres, pour que Biden ait une avance de 38 points dans le MI, il aurait dû obtenir chaque vote démocrate, chaque vote indépendant et environ un vote républicain sur quatre. Mais le bon sens et les sondages de sortie montrent clairement que cela ne s’est pas produit.

CNN (2020)

Dans une certaine mesure, ces chiffres seront anéantis par le fait que tous ceux qui ont demandé un bulletin de vote n’ont pas retourné un bulletin de vote, et par le fait qu’il reste encore beaucoup de courrier dans les bulletins de vote à compter, mais un énorme biais partisan serait nécessaire pour font que ces chiffres semblent plausibles à distance et donc ces données devraient accroître notre scepticisme au sujet du courrier dans les bulletins de vote en PA et en particulier dans MI.

Une troisième ligne de preuves statistiques concerne le Wisconsin. Après la pause nocturne dans les reportages, la part des votes s’est déplacée en faveur des démocrates * dans * les quartiers de la ville, ce qui signifie que cela n’était pas dû à des zones plus démocratiques rapportant plus tard, et cela était d’autant plus vrai que les démocrates étaient plus en retard dans un quartier donné, contrairement à ce que une explication basée sur le courrier tardif des électeurs prédirait (Holmes, 2020).

Evidence Suggesting Voter Fraud in Milwaukee – a thread.



I’ve been looking at the vote counts in Milwaukee, and there’s suspicious patterns in the data that need explaining. Proving fraud is difficult, but a lot of irregularities point in that direction. First, the tl;dr.

(1/N) — Shylock Holmes (@shylockh) November 7, 2020

La quatrième ligne de preuves statistiques impliquait également le Wisconsin, et plus particulièrement Milwaukee. Comme l’a noté la BBC, un taux de participation extrêmement élevé dans certaines régions est un signe classique de fraude électorale. En Australie, où le vote est légalement obligatoire, le taux de participation atteint 90 à 95%. Les élections non obligatoires ne devraient pas s’approcher de ces types de chiffres (BBC, 2020)..

Pourtant, dans de nombreux quartiers de la ville de Milwaukee, les chiffres étaient initialement supérieurs à 100%.

T.R.E. (2020)

Cela a été plus tard considéré comme une erreur et révisé, mais les chiffres révisés incluent toujours divers quartiers avec des niveaux de participation qui seraient normalement considérés comme des preuves de fraude.

Milwaukee City Wire (2020)

Une cinquième et dernière ligne de preuve concerne les comtés de météo cloche. Ce sont des comtés où la personne qui remporte le comté participe presque toujours à la course présidentielle. Dans l’ensemble, ils ont correctement prédit toutes les élections américaines des 50 dernières années, jusqu’à celle-ci.

Twitter Guy w / Excel, voir aussi la page wiki pour l’historique des votes de chaque comté

Il existe d’autres sources de preuves, mais cet article a présenté celles que je trouve les plus convaincantes. (Voir ici et ici pour les problèmes avec les analyses de Benford qui circulent). Et ces éléments de preuve jettent des centaines de milliers de voix dans le doute, plus que suffisant pour modifier le résultat de l’élection présidentielle.

Comme je l’ai soutenu, la fraude électorale est raisonnablement courante aux États-Unis et nous ne serions donc pas justifiés de rejeter d’emblée le dossier de fraude dans cette élection.

Nous devons également noter que, si une fraude devait se produire, le type de preuve que nous nous attendrions à avoir est exactement le type de preuve que nous avons. Même si la fraude devait se produire à un niveau de masse, il serait surprenant que nous ayons des preuves encore meilleures que cela, si nous avions une vidéo de fraude commise clairement à la vue de la caméra, ou si nous avions une vague massive d’admissions à des milliers de personnes. cas de fraude. Compte tenu de cela, nous ne devrions pas exiger de ce type de preuves utopiques pour être convaincu qu’une fraude s’est probablement produite. Au lieu de cela, nous devrions exiger le type exact de preuves que j’ai présenté et nous avons donc raison de penser qu’une fraude importante a eu lieu jusqu’à ce que l’on nous présente des arguments tout aussi puissants en faveur du contraire.

Surtout, ces arguments n’ont pas montré que Trump aurait certainement remporté l’élection en l’absence de toute fraude électorale. Mais ils montrent que les résultats officiels des élections ne nous justifient pas de penser que Biden aurait non plus remporté des élections équitables. Compte tenu de cela, pour garantir l’équité, nous devons soit trouver un moyen de retirer les bulletins de vote frauduleux, soit rejeter toute l’élection et recommencer. Bien entendu, quelque chose dans l’intérêt de l’équité ne garantit pas que cela se produise. Je ne prédis pas que ces choses se produiront réellement, mais j’espère avoir réussi à montrer qu’elles devraient se produire.

Commentaire: Le statisticien William Briggs soutient que seules deux anomalies dans les décomptes de Pennsylvanie ont suffi à donner à Biden l’avantage sur Trump. De Epoch Times:

Un autre détective Internet a remarqué qu’en Pennsylvanie, près de 10000 votes avaient été retirés du décompte du président Donald Trump vers 21 heures le 4 novembre. Il a déclaré que les pertes provenaient de trois comtés: Allegheny (-1 063 voix), Bucks (-2 972 voix) et Chester (-7 135 voix).

Puis, vers 9 heures du matin, le 6 novembre, plus de 27000 votes ont été ajoutés au décompte, presque tous à Biden, a-t-il déclaré.

à 6 h 18, [Decision Desk HQ] a publié une autre mise à jour [pour le Michigan], qui a ajouté 158 902 votes au décompte de Biden et 29 295 votes à ceux de Trump. Ces votes se sont partagés à environ 85% pour Biden – un ratio exceptionnellement élevé.

Une explication pourrait être que ces votes provenaient d’un comté d’un bleu profond et n’incluaient que des votes par correspondance, qui devraient fortement favoriser les démocrates.

Cependant, même les bulletins de vote absents dans le comté de Washtenaw, qui ont été pour Biden par la plus grande marge, se sont partagés en sa faveur de moins de 82%. En outre, le candidat n’a recueilli que 125 927 voix d’absentéisme, donc beaucoup auraient dû venir d’un autre comté moins favorable à Biden.

Briggs a publié une autre analyse:

Nous savons maintenant que d’énormes ajouts ont été apportés à Biden mercredi matin. Ces ajouts, nous dit-on, contiennent une grande dose de bulletins de vote par correspondance inspirés de la panique du coronadoom. Mais je n’ai pas la répartition des votes par correspondance et des votes «natifs» ou autres.

Encore une fois, tout au long des jours qui ont suivi l’élection, des votes ont été ajoutés au total des deux candidats à divers moments. Vous vous attendez à ce que parfois les ajouts favorisent Trump, parfois Biden. La répartition ne serait pas 50-50, bien sûr, mais refléterait le véritable vote sous-jacent.

Voici une image montrant les ajouts de votes indexés, de bas en haut, à chaque fois qu’ils se produisent: il y a eu plus de 200 de ces ajouts. Par exemple, à un moment donné (la ligne la plus à droite), environ 45 000 votes ont été ajoutés pour Biden; et en même temps environ 16 500 pour Trump. Les cas où Biden a obtenu plus de votes que Trump sont bleus. Quand Trump en a plus, les lignes sont rouges.

Trump s’est parfois imposé dans les ajouts de voix, mais chacune des compétitions était triviale. Ils étaient de l’ordre de 1 vote pour Trump, 0 pour Biden, ou 20 pour Trump et 7 pour Biden. D’un autre côté, les ajouts de votes Biden étaient presque toujours importants par rapport à ceux de Trump. Cependant, il n’y a pas de moments importants où ceux de Biden ont été les seuls votes ajoutés. Cela ne signifie pas de caches de votes Biden uniquement.

Pourtant, les énormes ajouts précoces à Biden sont curieux.

Nous savons d’où viennent les ajouts et quand. Voici les ajouts Biden-Trump tels qu’ils se sont produits, pour six comtés qui, pour d’autres raisons, semblent suspects. Chester et Cumberland avaient majoritairement enregistré des républicains, mais où Biden aurait battu Obama (dans les deux mandats) au total des votes de 20 à 40%! Les noms de comté apparaissent au sommet des différences.

Ce pic pour Philly le 6 est celui qui a poussé Biden en avant, et celui noté hier. Vous ne pouvez voir qu’une seule fois dans ces grands comtés où plus de votes Trump que Biden ont été ajoutés, et un montant insignifiant.

McConnell ne reconnaît pas la victoire de Biden, dit Trump «à 100% dans ses droits» de se battre légalement

© Pool via REUTERS/Stefani Reynolds

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), fait face à une vague de critiques de la part des partisans de Biden après avoir refusé de le reconnaître comme président élu et avoir défendu les batailles juridiques de Donald Trump sur le résultat des élections.

« De toute évidence, aucun État n’a encore certifié ses résultats électoraux », a déclaré M. McConnell dans un long discours devant le Sénat lundi. De nombreux États nécessiteront probablement des recomptages et les diverses poursuites judiciaires de Trump pourraient entraîner davantage de changements dans le décompte des voix, a-t-il ajouté.

Le sénateur du Kentucky a déclaré que « aux États-Unis d’Amérique, tous les bulletins de vote légaux doivent être comptés, tous les bulletins illégaux ne doivent pas être comptés » et le processus de dépouillement doit être « transparent des deux côtés ».

Trump a accusé les démocrates d’avoir volé l’élection en rejetant des bulletins de vote illégaux dans des États comme le Michigan et la Pennsylvanie, où il dirigeait le soir des élections, pour que Biden soit le vainqueur prévu dans les deux cas en raison de comptes prolongés.

La campagne de Trump a également accusé plusieurs États de ne pas être «transparents» et de permettre aux observateurs de scrutin républicains d’avoir autant accès que les démocrates pour observer le décompte.

Bien que McConnell n’ait approuvé aucune de ces théories, il a déclaré que le président était «à 100% dans son droit d’examiner les allégations d’irrégularités et de peser ses options juridiques».

McConnell a cependant critiqué les médias pour avoir projeté les victoires de Biden tôt dans divers États.

« La Constitution n’accorde aucun rôle dans ce processus aux riches sociétés médiatiques. Les projections et les commentaires de la presse n’obtiennent aucun droit de veto sur les droits légaux d’aucun citoyen, y compris le président des États-Unis », a-t-il déclaré.

Alors que de nombreux responsables républicains n’ont pas reconnu la victoire de Biden alors que Trump refusait de concéder l’élection, le refus de McConnell et son soutien apparent aux efforts juridiques de Trump ont valu au sénateur beaucoup de répression de la part des partisans de Biden sur les médias sociaux, certains le qualifiant même de « traitre. »

Trump a continué d’insister sur le fait qu’il était victorieux aux élections de lundi, prédisant une éventuelle « grande victoire présidentielle » en Géorgie et alléguant la fraude électorale dans des États comme le Nevada.

