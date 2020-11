Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, Moscou a imposé des sanctions de représailles à un certain nombre de représentants de l’Allemagne et de la France. Le contexte est les sanctions précédemment imposées par l’UE au cours de l’empoisonnement présumé du blogueur politique Navalny.

Il y aura bien sûr une réponse aux sanctions. Étant donné que les sanctions de l’UE dans l’affaire Navalny – et je voudrais souligner que l’Allemagne a été le moteur de ces sanctions – affectent directement les hauts fonctionnaires de l’administration présidentielle russe, nos contre-sanctions refléteront précisément ces sanctions. Elles ont déjà été décidées et nous en informerons bientôt nos collègues allemands et français. Les sanctions toucheront les hauts fonctionnaires des chefs d’État et de gouvernement en Allemagne et en France.