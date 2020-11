L’élection présidentielle des Etats-Unis d’Amérique est loin d’être terminée

Ce ne sont pas – comme le gouvernement fédéral de Berlin semble le croire – les grands médias des Etats-Unis d’Amérique et les félicitations des chefs de gouvernement européens qui décident qui sera le prochain président des Etats-Unis d’Amérique. Les suffrages exprimés comptent – et lesquels d’entre eux sont finalement valables.

Source: http://www.globallookpress.com © Dwi Anoraganingrum / Geisler-Fotopress

Image symbolique: la ressemblance du président américain Donald Trump et de son challenger Joe Biden.

Par Rainer Rupp

Aux États-Unis d’Amérique, aucun organisme officiel n’annonce le résultat final peu de temps après la fermeture des bureaux de vote, ou au moins quelques jours plus tard. Mais le public des Etats-Unis d’Amérique, ainsi que les politiciens et les patrons financiers et économiques du monde entier, exigent un résultat rapide et veulent savoir qui sera le président des Etats-Unis d’Amérique au cours des quatre prochaines années. Au cours des dernières décennies, il incombe de plus en plus aux grands médias des Etats-Unis d’Amérique de présenter le gagnant.

Les médias ont subi le premier grand flop lors de l’élection présidentielle de 2000 entre Al Gore, vice-président de Bill Clinton, et George W. Bush, qui deviendrait plus tard président de la Maison Blanche. Les résultats des élections dans l’État de Floride, qui à l’époque était la «pointe de la balance» avec ses 25 électeurs, étaient étonnamment rapprochés pour les médias, de sorte que leurs pronostics de vainqueurs changeants et différents ont causé une confusion totale.

Au final, 537 votes ont décidé de l’élection présidentielle. Le 26 novembre 2000, trois semaines après le jour des élections, l’État de Floride a déclaré Bush vainqueur, vainqueur des 25 votes électoraux qui lui ont valu la victoire dans la course à la présidence des Etats-Unis d’Amérique. Cela a été précédé de trois semaines de conflits amers sur la fraude et la suppression des électeurs, les demandes de recomptage et le dépôt de poursuites.

Finalement, la Cour suprême de Floride a ordonné un décompte manuel de tous les votes dans les 67 comtés de Floride parce que les machines à compter avaient échoué au premier décompte et que les votes exprimés pour Bush avaient été ajoutés à Gore et vice versa. Lors du dépouillement manuel, une nouvelle dispute violente et insoluble a éclaté sur la manière d’évaluer les différentes inscriptions sur les bulletins de vote. Enfin, Bush a appelé la Cour constitutionnelle. Cela a ensuite tracé une ligne sous la pression du temps et l’a indirectement rendu président des États-Unis d’Amérique par sa décision.

À l’instar des élections de 2000 avec le match suspendu entre George W. Bush et Al Gore en Floride, les projections et les annonces des vainqueurs des médias américains à l’élection de 2016 étaient beaucoup plus éloignées qu’en 2000, alors que relativement rapidement et clairement est devenu que Trump serait le nouveau président et non Hillary Clinton.

Par conséquent, les chercheurs électoraux sérieux auraient dû être encore plus prudents lors de l’élection de cette année le 3 novembre. Et nos politiciens à Berlin auraient dû faire confiance aux projections des principaux médias des Etats-Unis d’Amérique il y a encore moins de quatre ans. Car les félicitations hâtives du président fédéral, de la chancelière et du ministre des Affaires étrangères à Biden semblent de plus en plus qu’elles pourraient devenir un coup dur pour la politique étrangère allemande! Après tout, Trump n’a pas perdu cette élection depuis longtemps. Avec les poursuites judiciaires pour fraude électorale qui ont maintenant commencé et les preuves de plus en plus nombreuses que beaucoup de choses n’allaient pas, Trump a de bonnes chances d’un second mandat à nouveau.

Le fait que les mêmes grands médias qui ont poursuivi sans relâche l’un des deux candidats à la présidentielle au cours des quatre dernières années ont déclaré leur favori Biden vainqueur immédiatement après la nuit des élections, malgré de graves contradictions initiales, puait dès le début. D’autant que les résultats de comptage étaient encore préliminaires et proches les uns des autres. Il devenait également plus qu’évident à ce moment-là que Trump avait gagné en popularité dans tout le pays au cours des quatre dernières années. Cela aurait dû inciter tout observateur national ou étranger avec un minimum d’impartialité à féliciter prématurément un gagnant.

Au lieu de cela, les habitants de Berlin ont été guidés sans retenue par leurs propres vœux pieux d’une présidence Biden et ont pleinement cru au couronnement précipité du nouveau président des Etats-Unis d’Amérique par les médias mainstream des Etats-Unis d’Amérique. Au contraire, le scepticisme aurait été à l’ordre du jour, en particulier parce que Trump était bien en avance sur le décompte dans la plupart des soi-disant États swing au cours de la journée et que Biden était soudainement en avance de 20 points de pourcentage seulement du jour au lendemain – après que le scrutin postal ait commencé à être compté. Ce n’était certainement pas une nouvelle pour les experts allemands sur les Etats-Unis d’Amérique, les conseillers politiques et les vainqueurs de talk-shows que le mode de vote par correspondance des Etats-Unis d’Amérique est notoirement susceptible de falsification.

Et pourtant Walter Steinmeier, Angela Merkel et Heiko Maas ont félicité avec exubérance le démocrate américain, tandis que pour Trump, qui avait définitivement bouleversé le modèle économique néolibéral des dirigeants financiers et politiques allemands, il ne restait plus que malice, mépris et haine. Mais qu’est-ce qui attend Berlin si Trump reste au pouvoir?! Il y a des indications que cela pourrait se produire de la même manière, car certaines des plaintes de l’équipe Trump concernant le trucage électoral et la fraude ont déjà été acceptées et mises sur la voie légale. Beaucoup d’autres suivront. Il y a suffisamment de matériel car les écarts sont perceptibles même pour un profane.

Fait intéressant, des plaintes concernant de graves irrégularités dans le décompte des bulletins de vote par correspondance se sont accumulées «accidentellement» dans les États dynamiques dirigés par les gouverneurs démocrates, c’est-à-dire dans les États qui «font pencher la balance» lors de l’élection de cette année. La véracité des allégations serait confirmée par des témoins oculaires crédibles ou par des dénonciateurs, qui rédigent des affidavits sur la manière dont les supérieurs leur ordonnent de falsifier les bulletins de vote.

Vous devez garder à l’esprit qu’il n’y a pas de carte d’identité ou quoi que ce soit comme un bureau d’enregistrement aux États-Unis d’Amérique. Dans la plupart des États, un numéro de sécurité sociale suffit pour s’inscrire pour voter. Si vous ne l’avez pas, ce qui est le cas de nombreux citoyens américains, il suffit souvent de montrer au bureau d’enregistrement électoral une enveloppe que la poste a récemment livrée à votre (prétendument) propre adresse. Parfois, l’information doit être confirmée par un certificat d’un témoin, généralement un voisin du demandeur. Cependant, cela ne prouve toujours pas si le demandeur est réellement la personne qu’il prétend être.

Selon le camp Trump, un nombre particulièrement important de noms et d’adresses de personnes décédées depuis longtemps aurait été trouvé parmi les électeurs postaux de Biden, qui auraient fait usage de leur droit de vote depuis l’au-delà. Reste à savoir si c’est vraiment le cas. Mais le problème n’est pas nouveau et vient du fait que de nombreux défunts ne sont pas radiés des listes électorales. En règle générale, ce sont les directeurs de funérailles qui rapportent les actes de décès à la sécurité sociale au moment du décès avec le numéro de sécurité sociale du défunt afin que les paiements soient interrompus. En théorie, les bureaux électoraux responsables devraient également être informés. Le fait que cela n’arrive souvent pas signifie que plus de quelques personnes décédées il y a des décennies sont toujours sur les listes électorales, ce qui ouvre la porte à une campagne électorale frauduleuse.

Ces vulnérabilités sont connues depuis longtemps, mais aucune mesure corrective n’a été prise, probablement parce que le vote par correspondance n’a joué qu’un rôle marginal dans le passé. Cette fois, cependant, à cause de Corona, de nombreuses personnes avaient peur de se rendre au bureau de vote et le vote par correspondance représentait environ la moitié des suffrages exprimés. Cela a augmenté les possibilités d’utiliser la fraude par correspondance pour falsifier de manière décisive le résultat des élections.

En ce qui concerne la remise des bulletins de vote par correspondance, dans certains États, en plus de l’électeur par correspondance, un témoin doit également confirmer sur le formulaire ci-joint que l’électeur est également la personne dont le nom figure sur le bulletin de vote. Mais personne dans le bureau de vote ne peut vérifier immédiatement si le témoin est une personne réelle, réellement vivante ou non. Fondamentalement, les deux signatures, à la fois celle de l’électeur postal et celle du témoin, peuvent être contrefaites par un tiers. Les contrefaçons sont encore plus faciles dans les États qui ne demandent même pas à un témoin de voter par correspondance.

Le chaos de la situation est clairement indiqué par un message Twitter du correspondant d’ARD basé à Washington, Stefan Niemann, qui a trouvé pas moins de trois bulletins de vote valides dans sa boîte aux lettres.

Le correspondant d’ARD admet qu’il y a « le chaos que Trump a déploré avec la remise des documents de vote par correspondance. – Je ne suis pas autorisé à voter ici. Mais 3 bulletins de vote sont arrivés à mon adresse à Washington: pour l’ancien locataire qui a déménagé il y a 5 ans, pour celui de Porto Rico logeuse vivante et son mari décédé. »

Das von #Trump beklagte Chaos bei Zustellung #Briefwahlunterlagen gibt es. – Ich darf hier nicht wählen. An meine #Washingtoner Adresse kamen aber 3 #Wahlzettel: für vor 5 Jahren verzogene VORmieterin, in #PuertoRico lebende VERmieterin und deren verstorbenen Mann. #uswahl2020 pic.twitter.com/qNnG7DMVRc — Stefan Niemann (@SNiemannARD) October 10, 2020

L’organisation de défense des droits civiques des Etats-Unis d’Amérique « Judicial Watch », spécialisée dans les questions juridiques, a publié une enquête, aux États-Unis, les listes de citoyens ayant le droit de vote ont été comparées aux statistiques démographiques du United States Census Bureau (US Federal Statistical Office). Un énorme écart a attiré l’attention.

L’étude a révélé que les listes électorales de 353 comtés des Etats-Unis d’Amérique (circonscriptions) de 29 États des Etats-Unis d’Amérique ont enregistré 1,8 million d’électeurs (fantômes) de plus que ce que le Bureau fédéral des statistiques indique pour les citoyens en âge de voter dans ces districts. En d’autres termes, les noms sur les listes d’inscription des électeurs des districts dépassaient 100 pour cent des électeurs éligibles réels. Mais les 1,8 million d’électeurs fantômes ne sont que la pointe de l’iceberg, car le taux de participation de ceux qui ont le droit de voter n’est jamais de 100%, même pas en Allemagne. Cela donne une idée de l’ampleur et de l’étendue du champ de la manipulation et de la falsification dans le système de vote postal aux Etats-Unis d’Amérique.

Lorsque l’étude a été présentée le 16 octobre 2020, Tom Fitton, président de «Judicial Watch», a mis en garde contre une éventuelle fraude électorale car «des listes électorales sales peuvent signifier des élections sales».

Cependant, ce ne sont pas les grands médias des Etats-Unis d’Amérique et les félicitations des présidents européens et des chefs de gouvernement qui décideront qui sera le prochain président des Etats-Unis d’Amérique. L’avocate constitutionnelle américaine Jenna Ellis a corrigé l’opinion, qui était apparemment également répandue au sein du gouvernement allemand, comme suit: « Joe Biden n’est pas le président élu simplement parce que les médias l’ont déclaré. » Selon Ellis, les efforts coordonnés des médias représentent une tentative de contourner l’Etat de droit pour simplement proclamer Joe Biden président et augmenter la pression sur Trump au point qu’il se retirera volontairement.

En fait, il n’y aura pas de gagnant officiel tant que toutes les poursuites n’auront pas été examinées et suivies de manière crédible, puis que chaque vote légal n’aura pas été compté avec précision. Étant donné que Biden mène la Pennsylvanie avec seulement 20 000 voix, un recomptage des seuls votes légaux pourrait facilement faire pencher le projet de loi et se révéler en faveur de Trump. Dans d’autres Etats qui « font pencher la balance », l’avance de Biden est encore plus petite. Les erreurs désormais plus contestées dans une machine à compter qui a claqué 6000 voix pour Trump en son rival Biden pourraient renverser le résultat précédent.

À la toute fin, c’est la législature des États individuels qui enverra leurs électeurs au «Collège électoral» le 14 décembre, où ils détermineront le prochain président des Etats-Unis d’Amérique. Si les différends juridiques n’ont pas été résolus d’ici là, la Cour constitutionnelle des Etats-Unis d’Amérique rendra une décision urgente sur les différends juridiques et – bien qu’indirectement – décidera qui sera le président des États-Unis d’Amérique pour les quatre prochaines années.

En regardant en arrière sur le conflit électoral de 2000, on peut voir qu’il a laissé des cicatrices profondes sur les deux parties. Depuis ces élections, une fracture de plus en plus profonde a traversé l’establishment des Etats-Unis d’Amérique. Dans les premières années de l’administration de George W. Bush, cette fracture était clandestine. Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, elle a été cachée pendant des années par le nationalisme débordant et l’unité de la nation, qui est tellement exposée. Mais c’était aussi un faux.

Les souvenirs de l’élection de 2000 et les allégations réciproques amères et souvent haineuses de fraude étaient profondément ancrés et ont alimenté la polarisation croissante de la politique des Etats-Unis d’Amérique qui était évidente même avant l’élection du président Obama. Bien que les bonnes manières aient été conservées, les démocrates n’ont pas vu en Bush un président élu par le peuple, mais plutôt quelqu’un qui ne devait son poste qu’à la majorité républicaine à la cour constitutionnelle.

En retour, les républicains voyaient non seulement le perdant Al Gore, mais aussi les démocrates en général comme des personnages moche qui changent les règles au milieu du jeu juste pour rester au pouvoir. Les parallèles avec aujourd’hui sont évidents, sauf que le fossé qui divise non seulement les parties, mais aussi l’ensemble de la société des Etats-Unis d’Amérique, va beaucoup plus loin et la haine mutuelle, la colère et le mépris semblent plus insurmontables que jamais. Cela ne changera pas non plus; peu importe qui devient président.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT