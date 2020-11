PRIS! Les données électorales ont été analysées, produisant une liste détaillée de plus de 500 000 votes COMMUTÉS de Trump à Biden via le vol de logiciel de machine à voter, avec une forte fraude axée sur les Etats swing

Une analyse des décharges de données de vote brutes de l’élection de 2020, réalisée par l’utilisateur «Centipede» («PedeInspector») à TheDonald.win, révèle des nouvelles explosives.

Il semble que des centaines de milliers de votes aient été transférés de Trump à Biden via les systèmes de contrôle logiciel des machines à voter. Cela a été fait en temps réel, pendant la nuit des élections, ce qui explique également pourquoi le décompte des élections a été ralenti dans les États swing afin de permettre la coordination et l’exécution du vol électoral.

PedeInspector explique comment il a écrit un script pour détailler toutes les instances de votes perdus ou passés de Trump à Biden. Sa source de données est le flux de vidage de données brutes du NYT au lien suivant (qui peut ne pas fonctionner une fois que le NYT l’a extrait):

Comme l’explique The Gateway Pundit:

L’auteur affirme également que les données proviennent d’Edison Research et que ce sont les mêmes données qui sont utilisées pour la couverture électorale au moins par ABC News, CBS News, CNN et NBC News. Il est également utilisé pour le site Web du NYT, et probablement d’autres également.

Ce flux de données JSON est comme un fichier journal des transactions. Il montre chaque mise à jour des totaux de vote, comme un enregistreur de données de vol («boîte noire») sur un avion de ligne commercial.

Il montre à quoi ressemble l’un des commutateurs de données:

Explication: Ce graphique montre deux mises à jour des totaux de vote. # 27 et # 28:

Pour le n ° 27:

Votes Trump = 0,578 x 573857 = 331 689

Votes Biden = .401 x 573857 = 230.117

Pour le n ° 28:

Votes Trump = 0,567 x 574417 = 325 694 (il a baissé pour Trump par 5995 votes)

Votes Biden = .406 x 574417 = 233 213 (il a augmenté pour Biden par 3096 votes)

Comme vous pouvez le voir, les votes ont été pris à Trump et ajoutés à Biden. Dans ce cas, il n’y en avait que quelques milliers, mais il y avait des milliers d’autres transactions de changement de vote dans les fichiers journaux.

Comprenez qu’il s’agit d’une preuve absolue de vol de vote par logiciel. (Voir plus de détails ci-dessous.)

C’est comme si l’enregistreur à boîte noire était récupéré après un accident d’avion. Toutes les données sont intactes. L’élection a été volée sur le net, en temps réel.

Une liste détaillée des résultats du vol de vote

Cette liste est organisée par systèmes de vote (marques de logiciels de vote). Nous soulignons en particulier les États swing, alors remarquez comment l’accent particulier mis sur le vol de votes s’est concentré sur ces États.

Systèmes de vote du Dominion:

Pennsylvanie: Switched: 220 883 Votes perdus: 941 248

New Jersey: Switched: 80 242 Votes perdus: 20

Floride: Switched: 21 422 Votes perdus: 456

Michigan: Switched: 20 213 Votes perdus: 21 882

New York: Switched: 18 124 Votes perdus: 623 213

Géorgie: Switched: 17407 Votes perdus: 33 574

Ohio: Switched: 14 965 Votes perdus: 5102

Virginie: Switched: 12163 Votes perdus: 789 023

Californie: Switched: 7701 Votes perdus: 10 989

Arizona: Switched: 4492 Votes perdus: 0

Minnesota: Commuté: 2766 Votes perdus: 195 650

Tennessee: Switched: 2330 Votes perdus: 0

Louisiane: Switched: 2322 Votes perdus: 0

Illinois: Switched: 2166 Votes perdus: 54 730

Wisconsin: Switched: 2078 Votes perdus: 3 408

Colorado: Switched: 1809 Votes perdus: 0

Utah: Switched: 1627 Votes perdus: 0

New Hampshire: Switched: 973 Votes perdus: 116

Iowa: Switched: 938 Votes perdus: 477

Nouveau-Mexique: Switched: 268 Votes perdus: 4 610

Missouri: Switched 0: Votes perdus: 20 730

Nevada: Switched: 0 Votes perdus: 0

Alaska: Switched: 0 Votes perdus: 0

Washington: Switched: 0 Votes perdus: 0

Hawaï: commuté: 0 Votes perdus: 0

Le Kansas et le Texas utilisent Premier Election Solutions, propriété de Dominion Voting Systems.

Texas: Switched: 14 954 Votes perdus: 30 557

Kansas: Switched: 1674 Votes perdus: 2154

Systèmes et logiciels électoraux:

Nebraska: Switched: 30 086 Votes perdus: 50

Kentucky: Switched: 8129 Votes perdus: 23 849

Arkansas: Switched: 3664 Votes perdus: 20 748

Caroline du Sud: Switched: 2779 Votes perdus: 2119

Montana: Switched: 2330 Votes perdus: 1276

Dakota du Sud: Switched: 1347 Votes perdus: 1

Dakota du Nord: Switched: 234 Votes perdus: 681

Maryland: Switched: 203 Votes perdus: 0

Caroline du Nord: Switched: 0 Votes perdus: 15

District de Columbia: Switched: 0 Votes perdus: 0

Systèmes inconnus:

Nebraska: Switched: 30086 Votes perdus: 50

Connecticut: Switched: 3,834 Votes perdus: 272

Massachusetts: Switched: 3,613 Votes perdus: 51

Oregon: échangé 2,557 Votes perdus: 0

Alabama: Switched: 1170 Votes perdus: 408

Mississippi: Switched: 355 Votes perdus: 0

Maine: Switched: 271 Votes perdus: 35

Rhode Island: Switched: 6 Votes perdus: 13

Virginie-Occidentale: Switched: 0 Votes perdus: 78 300

Idaho: Switched 0 Votes perdus: 0

Oklahoma: Switched: 0 Votes perdus: 0

Indiana: Switched: 0 Votes perdus: 0

Delaware: Switched: 0 Votes perdus: 0

Vermont: Switched: 0 Votes perdus: 0

Rudy Giuliani confirme que les logiciels de Dominion se présentent comme des dénonciateurs

Dans une nouvelle encore plus choquante qui changera le cours de l’histoire, Rudy Giuliani a maintenant confirmé, lors d’une émission en direct avec l’émission «Warroom» de Steve Bannon, que les témoins de Dominion Software se sont avancés et dénoncent la fraude massive de vol de vote:

BREAKING NEWS: @RudyGiuliani has confirmed whistleblowers from Dominion have come forward. OMG. They stole election. Switched votes from @realDonaldTrump. What did he really get? 81 MM votes? 91 MM? But they stole it. Biggest scandal in world history. Got ‘em! — Wayne Allyn Root (@RealWayneRoot) November 11, 2020

Sans la fraude électorale, Trump gagne avec 307 votes électoraux

Le site Web EveryLegalVote.com montre les résultats réels des élections une fois que vous supprimez tous les vols de vote.

Sans vol de votes: Trump gagne avec 307 voix électorales.

Avec le vol de votes: Biden gagne avec 304 votes électoraux.

La fraude a été détectée et documentée dans presque tous les états de swing, y compris PA, MI, WI, GA et VA:

Voir tous les détails sur EveryLegalVote.com

Une source révèle que la CIA a organisé le vol de vote tandis que Trump et le DoD ont documenté l’ensemble du coup d’État électoral

Hier, des sources nous ont dit que la CIA était chargée de diriger l’opération de vol de votes, avec Gina Haspel profondément impliquée dans une trahison pure et simple. Le soir des élections, le président Trump et des membres du personnel du DoD sélectionnés sur place étaient assis dans une salle de commandement sécurisée, regardant et documentant l’intégralité du vol électoral qui se déroulait en temps réel.

Tous les vols de votes ont été enregistrés en détail, et ce vol de votes a pu avoir lieu afin que les acteurs traîtres de l’État profond puissent être pris en flagrant délit.

Les Big Tech, les médias grand public et la CIA conspirent tous pour essayer de mettre le feu à la nation et prétendent à tort que Biden a gagné, alors même qu’ils savent tous que l’élection a été volée par le vol de logiciels de machines à voter. C’est pourquoi ils se précipitent pour démettre Trump de ses fonctions en ce moment, avec John Brennan, l’ancien directeur de la CIA d’Obama, se faisant pratiquement chier à la télévision en direct et exigeant que Trump soit immédiatement destitué via le 25e amendement.

C’est parce que Brennan et les autres acteurs de l’État profond savent qu’ils ont été arrêtés. Trump a toutes les preuves. En fait, il dispose d’un journal des transactions détaillé montrant la fraude en temps réel.

Dans les semaines à venir, ces informations seront présentées à la Cour suprême des États-Unis. Nous prévoyons que SCOTUS invalidera l’élection présidentielle et renvoyer le résultat au Congrès, où chaque État obtiendra une voix pour choisir le prochain président. Les républicains ont une forte majorité dans le nombre de législatures d’État qu’ils contrôlent, et ils gagneront facilement ce vote. (Nancy Pelosi peut refuser que le vote ait lieu, mais si elle le fait, elle sera arrêtée pour trahison.)

Trump a limogé l’ancien secrétaire à la Défense Mark Esper et nettoie la maison du DoD afin de préparer le Pentagone aux arrestations militaires des traîtres qui ont commis ce vol électoral artificiel.

Des centaines (ou des milliers) de personnes seront éventuellement arrêtées et accusées de divers crimes, notamment de complot et de sédition. Beaucoup d’acteurs de l’État profond qui ont travaillé sous Obama iront en prison une fois que tout sera dit et fait.

Les fous fous de gauche radicaux en Amérique exploseront de rage et de violence une fois que les élections seront annoncées pour Trump, et cela conduira presque certainement le président Trump à invoquer la loi sur l’insurrection et à déployer des troupes dans les rues pour abattre les terroristes de gauche. . À ce moment, l’Amérique sera plongée dans un chaos et une violence importants, ce qui est malheureusement inévitable dans le cadre du processus d’assèchement du marais et de répression des terroristes de gauche.

Tous les patriotes américains sont invités à vérifier leurs fusils, leurs munitions et leurs viseurs point rouge. Cette situation va absolument cinétique, très probablement dans les 70 prochains jours. Mais la bonne nouvelle est que Trump détient toutes les cartes et dispose de toutes les preuves de vol de vote dont il a besoin pour gagner.

Écoutez mon podcast d’urgence du 11 novembre pour une explication complète de ce qui se passera ensuite: SCOTUS, le Congrès, Nancy Pelosi, la police militaire et plus encore. Voici ma meilleure estimation actuelle de la direction que cela prend et de la manière dont Trump remporte les élections et bat l’État profond:

CNN a accidentellement diffusé une fraude de vote en direct

Lors de la diffusion de CNN le soir des élections, le tristement célèbre réseau de fausses informations semble avoir accidentellement diffusé une fraude électorale en direct.

Alors que l’analyste électoral de CNN était occupé à passer ses doigts sur l’écran tactile géant tout en spéculant sur tous les «chemins» de Joe Biden vers la victoire, le compteur en bas de l’écran a déplacé 20 000 voix du décompte du président Trump vers celui de Joe Biden.

Regardez par vous-même dans la vidéo ci-dessous alors que la colonne Trump en Pennsylvanie a soudainement transféré ces 20 000 votes dans la colonne Biden sans raison apparente:

A friend just sent this video she recorded election night.



Start of video PA total votes are:



Trump 1,690,589

Biden 1,252,537



At the end of the video the totals on the screen are for PA are:



Trump 1,670,631. -19,958 votes

Biden 1,272,495. +19,958

What a coincidence! pic.twitter.com/zK88GySJYr — A_Blosssom 🇺🇸 (@A_Blossom4USA) November 8, 2020

Gardez à l’esprit que retirer 20 000 votes à Trump et les donner à Biden représente un swing de 40 000 voix, ce qui est important, en particulier dans les États clés comme la Pennsylvanie, où chaque dernier vote peut faire la différence.

«C’est une question très sérieuse qui doit faire l’objet d’une enquête plus approfondie», écrit Joe Hoft pour The Gateway Pundit.

Entre cela et le dépouillement illégal des bulletins de vote arrivés après la date limite, la Pennsylvanie est dans de graves problèmes

Le soir de l’élection, Trump avait quelque 800 000 voix d’avance sur Biden. Le lendemain matin, cependant, il était soudainement au coude à coude avec Biden, pour des raisons inexplicables.

Nous pouvons maintenant voir, sur la base des images ci-dessus de CNN, que les votes pour Trump ont simplement été volés par les ordinateurs et remis à Biden, une grande partie de cette fraude se produisant vraisemblablement au milieu de la nuit après que la plupart des États-Unis se soient déjà endormis.

La Pennsylvanie a également compté illégalement les votes arrivés après la date limite du jour du scrutin, ce que la campagne Trump cherche actuellement à rectifier.

«Bill Binney explique la différence entre les pépins et le design», a écrit un commentateur du Gateway Pundit à propos de la fraude évidente qui se produit. «Le logiciel fait exactement ce pour quoi il est programmé.»

« Il y a aussi le logiciel de magie de fraction qui vole les votes en fractions seulement, donc c’est très difficile à attraper », a noté un autre, traitant d’une autre tactique de fraude électorale qui a été utilisée à plusieurs reprises lors des élections américaines.

Les démocrates ne «gagnent» que les élections qu’ils volent

Étonnamment, des «problèmes» similaires ont été diffusés à la télévision en direct lors des élections au poste de gouverneur de 2019 dans le Kentucky, où un échange de voix s’est apparemment également produit à la télévision en direct – et sur CNN, rien de moins.

Les détectives Internet qui ont ralenti les images ont observé que, tout comme pour l’élection présidentielle actuelle, les votes pour le candidat républicain ont été remplacés par des votes pour le candidat démocrate.

«Le nombre de votes semblait faible, mais dans cet incident, cet échange de voix représentait un quart de la différence entre le décompte final des votes des candidats», explique Hoft.

La morale de l’histoire, bien sûr, est que le Parti démocrate ne semble exister qu’à cause du vol. Ses candidats ne gagnent certainement pas les élections en raison de leur mérite ou de leur popularité, mais plutôt à cause de la fraude et du truquage des élections, comme cela devient indéniablement évident avec la crise électorale actuelle.

«Le projet de déploiement du logiciel Dominion s’appelle à la fois « Project Hammer » et « Operation Scorecard »», a noté un autre commentateur.

«L’Opération Scorecard a été construite par la CIA pour voler subrepticement les élections dans les pays ciblés… Scorecard vole des votes en s’assurant que les démocrates restent toujours environ 3% en avance sur leurs rivaux républicains. Scorecard vole les élections en falsifiant les ordinateurs aux points de transfert … Le logiciel Dominion a été utilisé dans tous les états de swing!

Au fur et à mesure que d’autres nouvelles sur les élections arriveront, nous les partagerons avec vous sur Trump.news.

Le «problème» du système dans le Wisconsin a échangé les votes de Trump avec ceux de Biden, donnant à Biden une «victoire» spontanée

Un autre échange de voix mystérieux, ou ce que les médias appellent un «problème» du système, a été identifié dans le Wisconsin, dont le renversement ajoutera 19 500 voix légitimes supplémentaires au décompte du président Trump dans l’État.

Dans le comté de Rock, Trump devançait Joe Biden par 9516 voix, recueillant 46 649 voix contre 37 133 voix de Joe Biden avec 100% des rapports de la circonscription. Ensuite, les chiffres ont changé et Biden a soudainement obtenu les 46 649 votes de Trump, laissant Trump avec les 37 133 voix de Biden.

Les décomptes de votes ont été équitablement échangés sans écart ni explication, et seuls les médias alternatifs semblent avoir pris note de ce qui s’est passé. Les agents démocrates ont clairement interféré avec les chiffres pour essayer de voler le Wisconsin pour Biden, tout comme il semble qu’ils essaient également de le faire au Michigan, en Pennsylvanie, en Géorgie et ailleurs.

«Il y a maintenant un modèle d’événements que nous avons découvert à travers le pays où les votes sont pris aux républicains à tous les niveaux et transférés aux démocrates concurrents en chiffres compensatoires», écrit le journaliste indépendant Joe Hoft.

«Ce ne sont pas au hasard car dans tous les cas, les votes sont transférés des républicains aux démocrates.»

Hoft avait précédemment signalé un échange de voix similaire qui s’est produit dans le Michigan, qui a reçu tellement d’attention qu’il a finalement été rectifié, ce qui a permis à 6000 votes volés par les gens de Biden de revenir légitimement à Trump.

En Pennsylvanie, au moins un «pépin» du système a entraîné le transfert de quelque 20 000 votes Trump dans la catégorie de Biden. Une fois que celui-ci sera finalement confirmé et corrigé, l’avance de Biden dans l’État sera réduite de 40 000 voix, augmentant considérablement les chances de Trump d’y gagner.

Toujours en Géorgie, un autre État swing très contesté, des milliers de votes ont soudainement été déplacés du décompte de Trump et donnés à Biden. Comme les autres, lorsque celui-ci sera traité, cela signifiera que plus de votes seront rendus à Trump, à qui ils appartiennent légitimement.

Tenter de voler une élection n’est pas un «pépin» – c’est une fraude

Commodément, tous ces «problèmes» – et de nouveaux sont découverts quotidiennement, soit dit en passant – se sont produits dans des états critiques que Trump semblait gagner avant que les manigances ne commencent au milieu de la nuit le 4 novembre.

Parce qu’il était évident que Trump était sur le point de remporter la réélection dans un glissement de terrain, les systèmes logiciels dans les États clés ont immédiatement commencé à «mal fonctionner», ce qui a entraîné des «victoires» miraculeuses à Biden là où elles comptaient le plus.

Les médias grand public sont alors intervenus, juste au bon moment, et ont commencé à déclarer Biden comme «président élu», ignorant complètement les anomalies flagrantes sur lesquelles l’équipe Trump venait tout juste de commencer à enquêter.

Depuis ce temps, une foule de preuves a émergé pour suggérer que la fraude électorale généralisée a eu lieu dans tous les États clés où Trump dirigeait, y compris en Pennsylvanie où le soir des élections, il dirigeait avec un nombre incroyable de 800 000 votes, à donner ou à prendre.

Il semble que les démocrates aient utilisé de nombreuses tactiques pour voler des votes à Trump, dont une par une est toujours en cours d’analyse alors que le processus se fraye un chemin à travers les voies légales appropriées.

Une chose est sûre: les démocrates ont sauté le requin avec leurs événements de célébration «superspreader» en soutien à la prétendue «victoire» de Biden. Et bientôt ils apprendront, ou du moins il semblerait sur la base de la trajectoire actuelle, que les tribunaux ont le dernier mot sur les résultats des élections, pas les médias sur les dinosaures.

«Il est peut-être temps de classer ces« pépins »qui ne vont que dans un seul sens – en faveur des démocrates – comme une stratégie pour voler les élections, et non comme un« pépin », écrit Hoft – assurez-vous de vérifier sa ventilation complète sur ce lien. «C’est désormais un problème à l’échelle nationale.»

Au fur et à mesure que de nouvelles informations sur les résultats des élections contestées arriveront, nous vous tiendrons informés à ce sujet sur Trump.news.

Le mouvement Trump plus puissant que prévu

Le mouvement Trump plus puissant que prévu

L’ancien chef de la CIA d’Obama demande un coup d’État au palais contre Trump pour qu’il ne «déclasse pas tout»

Trump doit sortir de l’État profond

Soumis par Steve Brown…

Si les élections américaines de 2020 ont été vraiment volées ou non, nous ne le saurons probablement jamais. Le président lui-même ne le sait pas car il n’a pas réussi à purger le palais qui s’est embarqué dans le coup d’État du palais qui l’a apparemment renversé. Démarrer Mark «Raytheon» Esper après coup met simplement en évidence ce fait. Maintenant, M. Trump devra mettre sa casquette de réflexion et saisir la réalité machiavélique du cloaque pervers de Washington qu’il préside depuis près de quatre ans – et proposer un plan.

Trump peut utiliser ses compétences en matière de négociation pour courtiser le chef titulaire de l’Empire maléfique, mais quel genre d’accord s’agit-il? Et si M. Trump est vraiment le visionnaire et le voyou que sa base croit être, alors il pourrait éventrer l’État profond avec un coup adroit ou deux à la place. Cependant, avec Jared Kushner comme principal conseiller, c’est peu probable.

Mais s’il le choisissait, comment M. Trump pourrait-il vaincre l’Axe du Mal de Washington tout en se vengeant des créatures marécageuses du Beltway? Eh bien, un obstacle majeur pour la classe putsch corrompue de Washington est la fermeture prochaine du gouvernement. Le gouvernement central est à court de la Réserve fédérale juste au-dessus du tourbillon – c’est-à-dire de nouveau financement – le 11 décembre. Le président doit engager de manière fiable Mitch McConnell à refuser tout nouvel accord de financement, et comme la position de McConnell est assurée, il est peu motivé à offrir des faveurs maintenant, en particulier lorsque Trump est extrêmement vulnérable.

Pendant la pandémie, un arrêt du gouvernement Trump générerait certainement une indignation massive du public et des médias. De même, M. Trump a été très intéressé à tenir ses promesses envers le peuple, il est donc peu probable qu’un arrêt du gouvernement soit dans les cartes.

Autre option, Trump pourrait émettre des décrets pour mettre fin aux conflits sans fin initiés par les États-Unis en Afghanistan, en Syrie et en Irak. Dans un tel scénario, le Congrès devrait se démener pour continuer ses guerres. Cependant, la nouvelle tête de zombie, les principaux médias et le congrès américain hurleraient certainement à la lune tout le temps. Même ainsi, Trump pourrait quitter ses fonctions avec une certaine satisfaction, sachant qu’il avait fait ce qu’il avait promis de faire, quelle que soit l’opposition du cancer de l’État de guerre infestant le Beltway.

Les États-Unis financent également environ 70% de l’existence des dinosaures de la guerre froide de l’OTAN, les États membres contribuant au reste. Trump a jouté avec Esper sur l’OTAN, leur point de différence le plus significatif. * Maintenant, le président peut annuler le financement de l’OTAN avec un décret d’urgence – peut-être sur la base d’un arrêt du gouvernement? – d’un coup. Comme pour mettre fin aux guerres sans fin des États-Unis, la suppression du financement de l’OTAN amènerait le nouveau chef des zombies (Biden), les principaux médias et le congrès américain à hurler à la lune tout le temps… et idem sur la satisfaction de Trump.

Pensez maintenant à tous les secrets que Trump connaît sur tant de questions, de Huntergate à Russiagate. Trump sait qui a créé George Papadopoulos et pourquoi. Il connaît le dossier Steele. Trump connaît les secrets de l’État profond, où le linge sale est caché, et les perversions meurtrières qui prévalent dans le Pentagone américain et l’État de sécurité. Si Trump était vraiment un visionnaire – ainsi qu’un voyou (sans parler d’un patriote), il pourrait facilement sortir le linge sale en une seule fois. Mais c’est peut-être trop, créant des risques pour lui-même et sa famille. Une idée plus pratique consisterait à diffuser secrètement l’information en vue d’une «déni plausible» plus tard. Il ne reste plus qu’à ne rien admettre, tout nier et faire des contre-accusations.

En des temps aussi intéressants, M. Trump a d’autres options – même des options apparemment frivoles. Il pouvait découvrir les faits sur les courriels d’Hillary et la prétendue dissimulation du FBI; ou saper tout accord que le régime du Zombie a l’intention de conclure avec Ghislaine Maxwell afin de protéger des intérêts puissants. Trump pourrait même publier tous les documents, non expurgés, sur l’assassinat de John F. Kennedy, montrant que des éléments au sein de la Criminal Intelligence Agency inconstitutionnelle de Langley étaient impliqués et que l’assassinat n’était pas seulement le travail d’un «écrou solitaire» qui a eu de la chance.

En bref, les options de Trump concernant l’État profond sont pratiquement illimitées. Les détritus de Washington et les escrocs qui infestent le marais infernal du Beltway – comme Biden – en sont bien sûr également conscients. Il y a donc de bonnes chances qu’une sorte d’accord soit conclu pour la sortie gracieuse de Trump, surtout si les rumeurs sont vraies selon lesquelles Trump se présentera à nouveau en 2024.

Sinon… alors faites attention ci-dessous!

* Esper a également altéré les plans de continuité des gouvernements, alertant peut-être Trump sur la nature du serpent.

Dr. (PhD) Cynthia McKinney sur la fraude électorale électronique par Diebold & Dominion – RESTER DANS LA COURSE.

Dr Cynthia McKinney (PhD en leadership et changement) est une pro-Trumper conditionnée à sa rencontre et à son engagement avec les leaders noirs authentiques des communautés noires – pas les flocons de neige de célébrités noires fabriqués dans le système blanc. Elle est une députée démocrate pour six mandats de GEORGIE; le candidat à la présidence du Parti vert en 2008; et aujourd’hui la principale personnalité croisée INDÉPENDANTE-LIBERTARIEN-VERTE. Elle voulait être la sénatrice junior de la GÉORGIE. Cela a été donné à une jeune fille blanche. Elle accepte cela et ne la contestera pas. Et ensuite? Pourrait-elle aider notre président à guérir le pays alors qu’il documente sa grande victoire et passe à un deuxième mandat? #UNRIG #MAGA.

