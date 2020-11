Trump gagnera par défaut – voici pourquoi!

Le système national de fraude électorale de Biden-Harris visant à voler le bulletin de vote État par État Leur interdit de gagner la course

LA CONSTITUTION AMÉRICAINE ET LA LOI FÉDÉRALE SONT CLAIRES ET NON AMBIGUËS SUR LES ÉLECTIONS

LA FRAUDE COMME CES PRÉCÉDENTS FIXES PAR LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS

État de la nation

Lorsque la fraude en masse, la corruption et la criminalité sont utilisées pour voler l’élection quadriennale du POTUS par l’un des deux principaux candidats du parti, le vainqueur devient automatiquement l’autre candidat à la présidentielle avec le plus grand nombre de votes électoraux.

Dans le cas de l’élection du POTUS 2020, le ticket démocrate de Joe Biden et Kamala Harris a été cité pour avoir mené la plus grande vague de criminalité du cycle électoral par fraude et vol de l’histoire des États-Unis. Par conséquent, la victoire déclarée prématurément et illégalement de Biden est désormais nulle et non avenue en vertu de la loi.

Par conséquent, le président Trump a été élu par défaut pour un deuxième mandat à compter du 20 janvier 2020. Ni Joe Biden ni Kamal Harris n’ont encore répondu aux innombrables cas de fraude électorale actuellement sous enquête, qui ont été signalés de manière suspecte aux autorités en les états cruciaux du champ de bataille. L’absence totale de réponse de Biden à cette grave question en dit long sur sa complicité évidente dans ce vol électoral en cours.

Dès que les premières décisions de justice sont rendues contre les démocrates concernant le chiffre extraordinaire de fraude électorale et de vol d’élection, le résultat électoral préliminaire sera annulé immédiatement. Le président Trump peut alors être certifié en tant que président élu et les préparatifs peuvent commencer pour son investiture le 20 janvier 2021.

Le seuil de 270 voix électorales

Il existe un malentendu profond et omniprésent sur les 270 votes électoraux nécessaires pour remporter l’élection présidentielle américaine.

Oui, 270 sont nécessaires pour gagner, mais si la campagne d’un candidat se livre à une fraude électorale massive et / ou à un vol d’élections, il se disqualifie automatiquement de la course.

En fait, la campagne Biden-Harris a, avec une certitude absolue, commis des fraudes à une échelle vraiment épique afin de voler de manière décisive cette élection. Il existe maintenant un volume écrasant de preuves tangibles qui prouvent sans aucun doute que cette élection a été purement et simplement volée au président Trump.

Une grande partie de ce corpus de preuves tangibles en croissance rapide est scientifiquement fondée et fondée sur des données; certaines d’entre elles sont anecdotiques et circonstancielles, d’autres preuves concluantes sont soumises sous forme de vidéos, photos et audios. Ensuite, il y a les bulletins de vote manquants, détruits ou modifiés eux-mêmes qui apparaissent à proximité ou sur les nombreuses scènes de crime à travers le pays.

La dure réalité est qu’il est désormais évident que le Parti démocrate a été si désespéré, imprudent et effronté dans l’exécution de ses stratagèmes frauduleux et de ses multiples complots qu’il doit maintenant prouver qu’il ne l’a pas volé. Biden et Harris sont à juste titre sur la défensive face à tant de fraudes et de crimes électoraux non atténués. Ils ne devraient pas être récompensés par une victoire; ils devraient plutôt être incarcérés.

Quel est le point critique?

Tout ce que le président Trump a à faire est de prouver que l’équipe Biden (qui comprend le Parti démocrate) a commis une fraude intentionnelle pour voler les élections, ce qu’elle a fait dans une très large mesure. Les auteurs démocrates ne se souciaient même pas de se faire prendre. Non seulement cela, ils ont à peine essayé de dissimuler leur activité criminelle en laissant leurs empreintes digitales partout dans la myriade de scènes de crime.

Compte tenu de leur frénésie criminelle inégalée dans le cycle électoral de 2020, le ticket Biden-Harris a renoncé de manière irréversible à sa nomination démocrate pour se présenter aux élections POTUS / VPOTUS. L’axiome juridique clé et la nécessité constitutionnelle qui s’appliquent à cet égard sont les suivants:

« LA FRAUDE VICIE TOUT »

En d’autres termes, une fois la fraude intentionnelle commise, Joe Biden et Kamal Harris ont effectivement perdu leur droit de se présenter davantage aux élections. Cela signifie que le président Trump sera inauguré le 20 janvier 2020.

Conclusion

Les perps au sommet de cette conspiration criminelle démocrate ont trompé le corps politique américain en lui faisant croire que l’équipe Trump doit éplucher chaque vote électoral explicitement gagné par fraude et / ou vol……… jusqu’à ce que le total de Biden tombe en dessous de 270.

Ce n’est pas le cas et la Cour suprême des États-Unis a établi un précédent fort et clair le indiquant. Le SCOTUS a statué dans une affaire historique ÉTATS-UNIS c. THROCKMORTON (98 US 61 – Supreme Court 1878) que «la fraude vicie tout».

POINT CLÉ: En affirmant catégoriquement que «la fraude vicie tout», le SCOTUS affirme que le fait de commettre une fraude sape toute l’entreprise, tout le contrat, le jugement complet, le résultat final, le résultat des élections, etc. Une fois la fraude avérée, le l’entreprise dans son intégralité, comme une élection POTUS, a été irrémédiablement entachée et le résultat invalidé. En d’autres termes, si c’était seulement le vote du Michigan qui avait été volé par la Team Biden, leur victoire aurait quand même été annulée puisque « la fraude vicie tout ». («Vitiates» dans ce contexte juridique signifie nie, annule, annule, invalide, révoque et abroge)

Par conséquent, une fois que cette fraude démocrate tout à fait délibérée a eu lieu, la candidature de Biden-Harris a été essentiellement close. À partir de là, il n’y a aucune raison pour que le président Trump reconnaisse même leur présence dans la course au POTUS. Car ils ont tous deux renoncé à leur droit et / ou liberté et / ou privilège de rester dans le concours.

BOTOM LINE: Le ticket Trump-Pence a remporté cette élection parce que l’équipe de Biden-Harris a renoncé à sa candidature à la suite de la fraude électorale et du vol d’élection.

AFFAIRE CLASSÉE !

Etat de la Nation

Source:

X22Report: The Deep State / Les MSM commencent à changer leur histoire, sombre hiver, le monde regarde!

https://www.bitchute.com/embed/IRe3Gn0rC60O/

Les MSM préparent les gens à cela. Les [DS] / MSM et le [CB] sont maintenant piégés par Trump et les patriotes. Leur plan ne consistait pas à organiser des élections, ni à garder tout de même, il s’agissait de renverser tout le système corrompu et malade de l’establishment. Le plan entier a été créé pour tout supprimer. Le timing est tout ce que le monde regarde.

Le CDC se retourne à nouveau en affirmant que les masques fonctionnent dans les deux sens et que la fraude à la machine à voter va plus loin que vous ne le pensez

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (11/11/20).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

