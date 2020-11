Trump vient d’apprendre que se rapprocher de Big Pharma conduit toujours à la trahison

La dernière affirmation de Pfizer selon laquelle son vaccin expérimental contre le coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) Covid-19] testé avec une efficacité de 90% a envoyé le président Donald Trump en vrille.

Étant donné que l’annonce est intervenue quelques jours seulement après le jour des élections, Trump est convaincu que le timing était en quelque sorte destiné à nuire à ses chances d’être réélu.

Trump est parti sur Twitter juste après l’annonce de la nouvelle, accusant la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d’Amérique et les démocrates d’essayer de l’empêcher de gagner un «vaccin gagnant» en annonçant la nouvelle après le 3 novembre.

« La @US_FDA et les démocrates ne voulaient pas que je reçoive un vaccin WIN avant les élections, alors il est sorti cinq jours plus tard – comme je l’ai toujours dit! » a hurlé Trump.

Selon Pfizer, les premiers résultats de l’enquête menée auprès de 94 participants à une étude portant sur 43 538 cobayes humains auraient montré que le vaccin contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) de la société pourrait être efficace jusqu’à 90% contre l’infection.

Sur la base de cette affirmation, Pfizer envisage de demander une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA un peu plus tard ce mois-ci pour commencer à injecter aux Américains à la vitesse de l’éclair avec le vaccin, ce qui a grandement bouleversé Trump.

Tant que Pfizer peut montrer que les effets indésirables chez au moins 30 000 sujets de test sont minimes, la société pourrait recevoir le feu vert de la FDA pour commencer à faire peur d’ici la fin du mois de novembre.

Trump, quant à lui, tente de revendiquer le crédit pour le vaccin Pfizer comme résultant de son plan «Operation Warp Speed» visant à ce que l’armée «livre puissamment» les vaccins contre le coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) Covid-19] à la vitesse de la chaîne. Pfizer, cependant, nie désormais toute implication dans OWS.

«Nous n’avons jamais fait partie du Warp Speed», a déclaré Kathrin Jansen, vice-présidente senior et responsable de la recherche et du développement de vaccins chez Pfizer, au New York Times. «Nous n’avons jamais pris d’argent du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, ni de personne.»

Pfizer dit maintenant qu’il a en fait participé à l’Opération Warp Speed

Peu de temps après que Jansen ait fait cette affirmation au Times, Pfizer est revenu en arrière en insistant sur le fait que les déclarations de Jansen avaient été prises hors de leur contexte.

Nous aussi, nous pouvons confirmer que Pfizer a en fait obtenu un accord avec le gouvernement fédéral cet été en vertu duquel 2 milliards de dollars de vaccin contre le coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) Covid-19] qui n’existaient pas encore ont été achetés à l’avance avec les dollars des contribuables américains.

«Pfizer est fier d’être l’un des divers fabricants de vaccins participant à l’Opération Warp Speed ​​en tant que fournisseur d’un potentiel vaccin COVID-19», affirme maintenant Pfizer, selon un communiqué officiel.

«Bien que Pfizer ait conclu un accord d’achat anticipé avec le gouvernement américain, la société n’a pas accepté de financement BARDA pour le processus de recherche et développement.»

Pfizer insiste sur le fait que tous les investissements pour la recherche et le développement ainsi que pour la fabrication ont été financés par Pfizer «à risque». C’est, selon la société, ce que Jansen aurait voulu dire lorsqu’elle a déclaré au Times que Pfizer ne faisait jamais partie d’OWS.

Même si le vaccin de Pfizer contre le coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) Covid-19] est approuvé d’ici la fin novembre, cela pourrait prendre un peu plus de temps pour accélérer la production de toutes les doses nécessaires pour commencer à piquer les Américains avec eux à la vitesse de la chaîne.

Selon Trump lui-même, les personnes âgées et les autres personnes «vulnérables» seront les premières à recevoir les vaccins, suivis de tous les autres qui choisissent d’en obtenir un – bien que le refus, il est important de noter, pourrait avoir pour conséquence que les personnes non vaccinées ne soient pas autorisées à voyager, à faire du commerce ou à aller à l’école.

D’autres informations sur le coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) Covid-19] et les efforts agressifs de Big Pharma pour dévoiler des vaccins contre lui à une vitesse folle peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Fraude massive dans la PA car des dizaines de milliers de bulletins de vote ont été retournés plus tôt que la date à laquelle ils ont été postés

Un chercheur a révélé que des dizaines de milliers de bulletins de vote en Pennsylvanie avaient été retournés plus tôt que leur date d’envoi, parmi d’autres incohérences qui sonnent l’alarme au sujet de la fraude électorale dans l’important État de transition.

Le chercheur de données a remarqué les écarts lors de l’analyse des données accessibles au public répertoriées par le secrétaire d’État de Pennsylvanie décrivant l’état actuel des demandes de vote par correspondance pour l’élection, y compris les dates d’envoi et de retour.

S’exprimant sous couvert d’anonymat, il a déclaré à Epoch Times qu’il avait parlé de ses découvertes avec plusieurs ingénieurs de terrain du service postal des Etats-Unis d’Amérique, qui lui ont tous dit que certaines des dates de retour dans la base de données étaient «impossibles».

Plus de 51 000 bulletins de vote dans l’État ont été marqués comme retournés un jour seulement après leur envoi, ce qui est une vitesse assez impressionnante compte tenu des délais de livraison habituels du service postal et indiquerait également une action extrêmement rapide de la part d’un nombre important d’électeurs. En fait, l’USPS a déclaré dans un communiqué de presse du 29 octobre que le délai moyen de livraison du courrier de première classe, y compris les bulletins de vote, était de 2,5 jours.

Pendant ce temps, près de 35 000 des bulletins de vote ont été retournés le jour même où ils ont été envoyés par la poste et 23 000 autres ont une date de retour qui est en fait antérieure à la date d’envoi. Enfin, il n’y a pas de date d’envoi sur plus de 9 000 bulletins de vote.

En Pennsylvanie, lorsque les électeurs demandent un bulletin de vote, celui-ci leur est envoyé par la poste. Ils le remplissent ensuite et le renvoient, soit par la poste à nouveau, soit en le soumettant en personne. Ce processus peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines selon la rapidité avec laquelle l’électeur le remplit et la rapidité de la livraison.

L’État a également autorisé les électeurs à «demander, recevoir, marquer et déposer votre bulletin de vote par correspondance ou par correspondance en une seule visite au bureau électoral de votre comté ou à un autre endroit désigné». Bien que cela puisse expliquer les bulletins de vote qui n’avaient pas de date d’envoi car ils auraient pu être reçus et déposés en personne, Epoch Times dit qu’il n’explique pas les bulletins de vote qui ont la même date d’envoi et de retour, car la description de la base de données définit le date d’envoi comme étant «la date à laquelle le comté a confirmé la demande de mise en file d’attente d’une étiquette de bulletin de vote pour envoyer le matériel de vote à l’électeur». Lorsque les électeurs reçoivent leur bulletin de vote en personne, il n’y a pas besoin d’étiquettes postales.

En plus de ces bulletins douteux, il y en a eu plus de 43 000 qui ont été retournés deux jours seulement après leur envoi, ce qui est encore beaucoup plus rapide que ce à quoi on pourrait s’attendre, mais pas entièrement impossible si un électeur remettait rapidement son bulletin de vote en personne à une urne. .

Au total, les bulletins de vote signalés représentaient environ quatre pour cent de tous les bulletins de vote émis par l’État.

Autres incohérences relevées dans les votes en Pennsylvanie

L’analyse des données a également montré que les bulletins de vote étaient retournés par au moins 31 personnes plus âgées que la personne connue la plus âgée de l’État, soit 113 ans. Les données de l’État montrent qu’elles sont toutes nées entre 1900 et 1907.

De plus, une vingtaine d’électeurs partageaient la date de naissance du 1er janvier 1900, ce qui ferait d’eux 120 ans.

Il est intéressant de noter qu’un observateur de scrutin du Michigan a allégué avoir vu des opérateurs ajouter des personnes aux carnets de scrutin tout en comptant les bulletins de vote par la poste, faisant craindre qu’ils n’étaient pas correctement inscrits et n’étaient donc pas éligibles à voter. Les noms ont été ajoutés en utilisant des dates de naissance fabriquées comme le 1er janvier 1900, selon l’affidavit sous serment de l’observateur du scrutin.

Une analyse plus approfondie des données de Pennsylvanie a indiqué que la plupart des électeurs inhabituellement âgés étaient des démocrates inscrits.

L’examen intervient alors que le président Donald Trump conteste les résultats de l’élection présidentielle dans l’État ainsi que dans d’autres États où Joe Biden a une avance serrée. La campagne Trump soupçonne que des bulletins de vote invalides ont été comptés pour les démocrates tandis que des bulletins de vote valides pour les républicains ont été rejetés, et cela ressemble de plus en plus à ce qui s’est passé.

