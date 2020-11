Comment Trump va gagner et dénoncer la fraude étatique profonde dans le cadre du plan! – Une conversation juste informée doit vidéo

https://www.bitchute.com/embed/4kQ4NfyV58rj/

Que fera le tribunal? Il y avait une possibilité raisonnable pour les agents du scrutin d’avoir modifié de manière significative la piste de vérification alors qu’ils étaient barricadés pendant le processus de dépouillement et agissant sans honneur. Un bon fruit ne peut pas être produit par un arbre mauvais. Je ne vois qu’une seule option juste. Organisez une nouvelle élection.

Tant que nous ne nous débarrasserons pas de la corruption de nos systèmes électoraux, le peuple américain ne pourra JAMAIS avoir le pouvoir qui lui est accordé par la Constitution. L’État profond continuerait simplement à nommer des personnes au pouvoir comme ils le font depuis des décennies. Cela devait absolument arriver.

J’espère que de plus en plus de gens commenceront à renoncer la télévision par câble et à boycotter des entreprises comme Twitter, Apple, Facebook, Microsoft, Google, Netflix et Amazon qui se plient toutes au DNC et à leurs copains et que certains essaient de dissimuler leurs crimes.

Fait de la vie: des criminels infiltrent les gouvernements. Solution: un nouveau mouvement populaire

NOUS, LES GENS, POUVONS CLAQUER LA PORTE AUX CRIMINELS ENTRANT AU GOUVERNEMENT

Par Watchdog

Comment mettre fin au désordre mal géré dans lequel nous nous sommes embarqués.

Je veux communiquer très brièvement et en quelques mots ce qui suit. Je pourrais probablement élaborer avec beaucoup de détails, mais j’espère que le strict minimum suffira:

Le gouvernement attire les criminels comme une lampe brillante attire les mites. Il attire les criminels en raison des opportunités qu’il présente d’acquérir une richesse et un pouvoir non acquis.

Il attire également des hommes qui cherchent à servir leurs semblables, mais avec le temps, l’infiltration des gouvernements par des groupes criminels – souvent très organisés et habilement masqués – peut submerger et expulser les personnes de bonne volonté.

Lorsque le gouvernement est complètement infiltré par des groupes criminels ou leurs mandataires et que les hommes de bonne volonté sont en infériorité numérique et dépassés, le peuple finit par être gouverné par des syndicats du crime, même si ces syndicats du crime sont souvent déguisés en «sociétés respectables», etc.

Les gouvernements deviennent en fait, dans la mesure où cela est autorisé, des organisations criminelles.

Et nous. le peuple, nous nous trouvons continuellement confrontés à des gouvernements qui ont pris l’aspect d’un ennemi – et essayent de le gérer APRÈS que cela soit devenu un fait.

Les événements récents dans de nombreux pays, trop simultanés et trop similaires pour être une simple «coïncidence», ont montré que

L’infiltration du gouvernement mentionnée ci-dessus s’est produite et est complète. Cela peut avoir été complet pendant un certain temps, mais ce n’est que maintenant que nous en percevons la réalité.

En conséquence, nous n’avons pas réellement de gouvernements qui travaillent sincèrement pour tout le peuple, leurs efforts pour paraître ainsi nonobstant.

Nous avons les attributs, les rituels, l’apparence et le vernis d’une démocratie, mais pas une démocratie qui fonctionne réellement.

Cela est soudain devenu très clair pour un nombre grand et croissant de personnes.

Nous NE POUVONS donc pas laisser à notre élite politique, à nos députés ou à nos gouvernements élus (frauduleusement ou non) le soin de «résoudre nos problèmes à notre place», de faire le bien par nous ou de travailler dans notre meilleur intérêt. Il est, de toute évidence, extrêmement dangereux pour nous de continuer à le faire. <

Par observation, nos «représentants» politiques travaillent pour leurs copains, bienfaiteurs, maîtres chanteurs ou peu importe ce qu’ils sont. Ils ne fonctionnent pas pour nous.

C’est notre erreur, peut-être due à la paresse, de s’asseoir et d’attendre qu’ils le fassent. Cette erreur nous a amenés à notre situation actuelle dans laquelle les élections démocratiques sont frauduleuses, les gouvernements mentent et dénaturent presque négligemment, si peu qu’ils craignent désormais les conséquences et que les parlements n’offrent aucune surveillance ou correction valant un sou.

Si nous continuons d’attendre que des personnalités politiques ou des dirigeants charismatiques sortent du lever du soleil sur des chargeurs blancs et mettent les choses en ordre pour nous, nous attendrons toujours que notre civilisation devienne un terrain vague mal géré.

Mais il faut être prévenu et mieux vaut prévenir que guérir. Pourquoi ne pas fermer la porte à cette infiltration?

Nous devons éliminer cette vieille habitude car elle nous a mis dans le danger actuel.

Nous devons repenser et redémarrer.

Nous devons revenir aux bases et construire.

Nous, le peuple, en tant que peuple, devons prendre les choses en main et assumer la responsabilité et le contrôle des processus et de la direction de la gouvernance. Personne ne le fera pour nous.

La gouvernance peut nous être imposée ou émaner de nous.

Il est temps que ça jaillisse de nous

Nous devons former un mouvement de base autonome comprenant des millions, voire des milliards de personnes de bonne volonté qui dépend de lui-même et de ses membres et non de dirigeants autoritaires.

Un tel mouvement doit être une base de mouvement du Peuple, formée autour d’un ensemble de principes de base de bon sens sur lesquels tous ses membres individuels et groupes affiliés sont d’accord.

Ces principes ne doivent pas nécessairement être sorciers ou une sorte de sagesse abstruse que seule une élite peut comprendre. Au diable ça!

Ils doivent être basés sur notre bon sens et notre expérience de ce qui fonctionne pour nous en tant qu’êtres humains concernés par les affaires de survie et la création de l’abondance qui garantit cette survie. Ils doivent être facilement compris et acceptés comme souhaitables et dignes d’efforts de la part du peuple.

Une fois que ces principes de base simples sont largement acceptés comme souhaitables, ils peuvent être formulés de manière claire et concise dans un code de conduite sur lequel nous, le peuple, pouvons alors insister pour que ceux qui assurent l’administration de la gouvernance en notre nom

La manière de s’assurer qu’un gouvernement se comporte et travaille dans l’intérêt de tous les peuples à perpétuité est d’insister pour qu’il le fasse et de FAIRE LE FAIRE si nécessaire.

Il y a des hommes honnêtes au gouvernement qui feront naturellement ce qu’il faut de notre part. Pas beaucoup à l’heure actuelle mais leur nombre peut être augmenté. Mais il y a ceux qui ont besoin d’une main plus ferme pour garantir leur conduite décente et éthique. Et il y a ceux qui doivent être enlevés s’ils ne veulent pas se comporter.

C’est à nous, le peuple, de donner cette main ferme à travers la voix unie d’un mouvement populaire fort et motivé, implacablement intolérant à toute conduite contraire à l’éthique.

Sans cette main ferme du peuple, guidée par des principes éthiques et applicables, nous laissons la porte ouverte à l’infiltration continue du gouvernement par des criminels.

Cette porte doit maintenant être claquée. En permanence.

Le président de la Commission électorale fédérale américaine déclare que les élections 2020 aux Etats-Unis d’Amérique sont illégitimes en raison d’une fraude généralisée

Le président de la Commission électorale fédérale des Etats-Unis d’Amérique, Trey Trainor, estime que la fraude électorale se produit dans les États qui comptent toujours les bulletins de vote et que les élections présidentielles des Etats-Unis d’Amérique de 2020 sont illégitimes.

Le président de la Commission électorale fédérale des Etats-Unis d’Amérique déclare que les élections de 2020 aux USA sont illégitimes en raison d’une fraude généralisée

Lors d’une apparition vendredi sur le « National Report » de Newsmax TV, Trainor a déclaré que les sites qui ne permettaient pas aux observateurs de regarder le processus de dépouillement des bulletins de vote pourraient être impliqués dans la fraude électorale.

«Je pense qu’il y a une fraude électorale dans ces endroits», a-t-il déclaré. «Sinon, ils permettraient aux observateurs d’entrer.»

Bien qu’il ait remporté une ordonnance du tribunal, qui permet à la campagne Trump d’envoyer des observateurs pour surveiller le dépouillement des bulletins de vote en Pennsylvanie à six pieds de distance, Trainor a déclaré que les observateurs de vote « n’ont pas été autorisés à entrer dans les bureaux de vote de manière significative. »

Il a déclaré que lorsque les observateurs ont été autorisés à regarder, le poteau de but a été éloigné des six pieds requis par l’ordonnance du tribunal.

«Ils n’ont pas eu cet accès significatif», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait pas eu de transparence dans les élections.

«L’ensemble de notre système politique est basé sur la transparence pour éviter l’apparence de la corruption», a-t-il déclaré, soulignant que la Pennsylvanie et d’autres États ne mènent pas le comptage de manière transparente.

«La loi de l’État permet à ces observateurs d’être là-bas», a-t-il dit, ajoutant que si la loi n’était pas respectée, cette élection était «illégitime».

Il a déclaré que les poursuites intentées par la campagne Trump sont des «allégations très valables» qui doivent être «pleinement examinées» par le système judiciaire. Il prédit que certaines des contestations judiciaires finiront probablement devant la Cour suprême.

Auparavant, il avait été révélé que Detroit comptait plus de 2500 zombies (morts) enregistrés pour voter aux élections des Etats-Unis d’Amérique dont «un électeur né en 1823» selon un procès. Le procès a été intenté par la Public Interest Legal Foundation, une organisation qui a intenté des poursuites dans tout le pays pour demander aux juridictions de tenir à jour les listes électorales. En décembre 2019, la fondation a déposé une plainte fédérale contre la ville de Detroit, alléguant qu’elle n’avait pas réussi à maintenir des listes électorales exactes et à jour.

Le Deep State a récemment été dénoncé en train de truquer les élections des Etats-Unis d’Amérique de 2020 par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés d’agents de la Couronne, bien nommée Dominion Voting Systems. Un soi-disant «pépin» informatique dans les machines à voter inversant les votes lors des élections américaines de 2020 a provoqué une controverse majeure. La source et la propriété des machines à voter utilisées lors des élections sont devenues une question urgente en raison des craintes réelles que les pirates, qu’ils soient étrangers ou nationaux, pourraient altérer les mécanismes du système de vote.

Cependant, GreatGameIndia a constaté que les vendeurs et non les hackers étaient peut-être derrière le truquage. L’un des fournisseurs, une société d’agents de la Couronne canadienne basée à Denver, Dominion Voting Systems, a une longue histoire d’allégations de trucage électoral et d’ingérence dans les élections de divers pays, y compris le vol de données de recensement en Inde et l’ingérence dans les élections américaines de 2020.

MAJEUR: Le nouveau haut conseiller du Pentagone veut que les troupes des Etats-Unis d’Amérique quittent la Syrie «immédiatement»

À l’origine chez ZeroHedge – Publié le 13 nov.2020 FRN

WASHINGTON, D.C. – Avec Esper à la porte, le nouveau secrétaire à la Défense par intérim de Trump fait déjà des vagues étant donné qui il vient de faire appel.

Le nouveau chef intérimaire du Pentagone, Christopher Miller, vient de devenir son conseiller principal Ret. Le colonel de l’armée Douglas Macgregor. Crucialement, Macgregor a déclaré qu’il voulait immédiatement que les troupes des Etats-Unis d’Amérique quittent la Syrie (halètement, l’horreur!), Et souhaite en outre un retrait rapide en Afghanistan ainsi que dans des endroits comme la péninsule coréenne.

«Le chef du Pentagone nouvellement installé par intérim du président Trump fait appel à un conseiller principal dans un signe que l’administration veut accélérer le retrait des troupes américaines du Moyen-Orient avant la fin de sa présidence en janvier, ont déclaré à Axios trois personnes proches du mouvement. Jonathan Swan écrit.

Les troupes des Etats-Unis d’Amérique occupent la Syrie. AFP / Getty

Il semble que Trump ait finalement et bien tardivement mis à la barre quelqu’un dont les propres opinions reflètent celles de la campagne électorale de Trump de 2016. Il avait été le premier candidat républicain de l’histoire à critiquer la guerre en Irak de Bush comme un énorme «désastre» tout en exécutant un message non interventionniste «ramener les troupes à la maison».

Bien sûr, les critiques d’hier et d’aujourd’hui ont qualifié le président d’«isolationniste» – ce qui est depuis longtemps devenu une insulte négative dans les cercles de politique étrangère de l’establishment.

Actuellement, on pense qu’il y a entre 800 et peut-être jusqu’à 2000 militaires des Etats-Unis d’Amérique dans le nord-est de la Syrie, où, selon les déclarations antérieures de Trump, ils sont là pour «sécuriser le pétrole» et assurer la défaite permanente de l’Etat islamique. De plus en plus, ils se heurtent à des patrouilles de l’armée russe et syrienne dans une mission qui ne semble pas avoir d’objectif final défini ni de stratégie de sortie.

Macgregor has also said the U.S. needs to pull its troops out of Syria immediately and that America had no national interest there. https://t.co/grODh5w3aN — Jonathan Swan (@jonathanvswan) November 11, 2020

Voici comment Axios a présenté les vues prétendument «inquiétantes» et «qui divisent» les points de vue de Macgregor:

Dans une interview de 2019 avec Tucker Carlson de Fox, Macgregor a déclaré qu’il conseillerait au président de quitter l’Afghanistan « dès que possible », y compris de retirer l’ambassade américaine de Kaboul, et que parler aux talibans était inutile. Macgregor a également déclaré que les États-Unis devaient retirer immédiatement leurs troupes de Syrie et que l’Amérique n’avait aucun intérêt national là-bas.

Il a déclaré: «Nous devons écouter très attentivement les Iraniens… découvrir quels sont leurs intérêts et rechercher des domaines dans lesquels nous pouvons coopérer» et que les États-Unis doivent «confier militairement le contrôle opérationnel de la péninsule [coréenne] au président. Moon et les Coréens.

L’équipe de transition de Biden signale déjà fortement qu’elle inverserait le cours de certains retraits de Trump, notamment la réduction d’environ 12 000 soldats américains en provenance d’Allemagne.

Pendant ce temps, The Intercept a publié mercredi un article citant un responsable de l’administration anonyme qui a déclaré que le dernier remaniement du Pentagone était une préparation à d’importants retraits de troupes dans divers points chauds.

Personnel changes at the Pentagon, an official told The Intercept, would help clear the way for a more loyal apparatus to carry out Trump’s goals. https://t.co/wNbRPI04Bn — The Intercept (@theintercept) November 12, 2020

«Le président reprend le contrôle du DoD. C’est une renaissance de la politique étrangère. C’est la politique étrangère de Trump », a déclaré le responsable.

Lee Fang de The Intercept a souligné que «les changements de personnel, selon le responsable, aideraient à ouvrir la voie à un appareil du Pentagone plus fidèle pour réaliser les objectifs de Trump, y compris le retrait de dernière minute des troupes des conflits étrangers.

Il est temps que Trump déclassifie TOUT

L’ancien directeur de la CIA, John Brennan, veut que Donald Trump démissionne avant la fin de son mandat. Brennan craint que Trump ne déclassifie tout ce qu’il a sur leurs opérations d’espionnage illégales, déchargeant tout Intel accablant sur la corruption à Washington, la CIA, le FBI et les autres agences alphabétiques.

Trump pourrait exiger que les membres de son cabinet exécutif déclassifient toutes les preuves sur Brennan, Peter Strzok, James Comey, Carter Page et le reste des opérations de surveillance illégales de l’administration Obama qui ont espionné la campagne de Trump et sondé la vie d’innombrables patriotes américains qui étaient ciblés comme ennemis.

Trump lâchera-t-il des bombes majeures sur la communauté du renseignement dans les mois à venir?

Si tout était déclassifié, la corruption serait exposée dans les agences, conduisant à un effondrement institutionnel qui dévasterait le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Le dépotoir d’Intel exposerait les activités illégales des républicains et des démocrates, dénouant des décennies de corruption qui ont englouti des politiciens bien intentionnés pendant des années.

Il est difficile d’imaginer que les membres les plus proches du cabinet de Trump veulent révéler de telles machinations sournoises. La plupart des membres de son cabinet les plus proches refuseraient de soutenir une telle divulgation massive de corruption confidentielle et préféreraient protéger le marais de DC. Cependant, parce que Trump n’est pas conventionnel, il pourrait faire l’impensable. Il pourrait renverser les taupes dans son administration et livrer Intel non expurgé sur les crimes les plus odieux commis par les ennemis de la république. C’est l’une des rares occasions pour les Américains de se renseigner sur les crimes systémiques et la corruption au sein de la communauté du renseignement – une opportunité de briser les chaînes d’un gouvernement qui ne les a jamais servis en premier lieu.

Trump pourrait démêler les plus grands crimes intergouvernementaux de l’histoire récente des États-Unis

Si Trump était vraiment un grand président, il informerait le bureau du directeur du renseignement national, John Ratcliffe, de mettre en place un briefing complet du renseignement sur les documents suivants (non expurgés). Cette liste est une gracieuseté de The Conservative Tree House:

• Toutes les versions des applications Carter Page FISA (DOJ) (FBI) (ODNI)

• Tous les Bruce Ohr 302 remplis par le FBI (FBI) (ODNI)

• Tous les e-mails de Bruce Ohr (FBI) (DOJ) (CIA) (ODNI)

• Tous les documents pertinents relatifs au matériel de soutien dans l’application FISA (FBI) (DOJ-NSD) (DoS) (CIA) (DNI) (NSA) (ODNI)

• Tous les documents et matériel d’appui fournis par Bruce Ohr au FBI (FBI)

• Tous les documents de renseignement qui ont été présentés au Gang of Eight en 2016 et qui se rapportent à l’application FISA utilisée contre l’américain Carter Page, y compris tous les documents de renseignement qui n’ont peut-être pas été présentés à la Cour FISA (CIA) (FBI) (DOJ) (ODNI) (DoS) (NSA)

• Tous les messages texte et e-mails non expurgés entre Lisa Page et Peter Strzok sur tous les appareils (FBI) (DOJ) (DOJ-NSD) (ODNI)

• Le «EC» d’origine de la CIA ou la communication électronique de deux pages de l’ancien agent du FBI Peter Strzok, et toutes les communications entre l’ancien directeur de la CIA John Brennan et le directeur du FBI James Comey qui ont lancé l’opération Crossfire Hurricane en juillet 2016 (CIA) (FBI) (ODNI )

• L’opinion complète et non expurgée du tribunal de la FISA d’avril 2017 rédigée par la juge présidente Rosemary Collyer décrivant l’audit de conformité mené par la NSA en 2016 (NSA) (ODNI) (DOJ) (FBI) (DOJ-NSD)

• Tout ce qui concerne les contrats, les fournisseurs, les services et l’appareil de renseignement liés à l’élection de 2020 aux États-Unis

Afin d’éviter tout litige, le président Trump devrait choisir une date pour un briefing du renseignement par le biais d’un ordre direct à son chef de cabinet, Mark Meadows. Meadows informerait ensuite le bureau du directeur du renseignement national de se coordonner avec tous les responsables du renseignement de la branche exécutive et inviterait également le comité de surveillance de la communauté du renseignement ou «gang de huit». Cela appellerait certains des ennemis de Trump à la table: la présidente Nancy Pelosi, le chef de la minorité Kevin McCarthy, le président du HPSCI Adam Schiff, le membre du classement HPSCI Devin Nunes, le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell, le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer, le président du SSCI Richard Burr et le vice-président du SSCI -Président Mark Warner.

Le conseil de la Maison Blanche serait encouragé à assister à la réunion et Ratcliffe serait chargé de rassembler et de présenter tous les documents de renseignement demandés pour un briefing présidentiel quotidien, qui serait présenté à chaque personne lors du briefing. Une fois le contenu complet des documents présenté et discuté, le président affirmerait alors qu’il est dans l’intérêt national des États-Unis de le faire savoir au peuple américain. Trump signifierait ensuite les documents aux médias, donnant au peuple américain un examen complet et transparent du matériel. Cette décharge massive d’Intel pourrait conduire à des arrestations et à un changement massif de sensibilisation du public.

