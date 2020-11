Rédacteur ER: Ces avocats australiens semblent avoir coché toutes les cases de leur analyse, y compris la redéfinition pratique de l’OMS de ce qui constitue une «pandémie» en 2020. Félicitations.

La police de l’État australien de Nouvelle-Galles du Sud semble également être très à l’écoute. Voici un article que nous avons récemment publié, intitulé Australian Police Blow Whistle Spectacularly on Coronavirus Deception.

********

Fraude COVID: des avocats intentent une action contre un gouvernement australien corrompu

JOHN O’SULLIVAN

Principia Scientific International a reçu des informations du Réseau des avocats

concernés. C’est la première partie de leur action en justice expliquée. Nous ferons un article de suivi sur leurs actions et leurs preuves.

À: Le premier ministre victorien Daniel Andrews,

Victorian Chief Health Officer Brett Sutton,

Premier ministre Scott Morrison,

Administrateur en chef fédéral de la santé Paul Kelly

ET aux autres personnes nommées dans l’annexe ci-jointe.

Signé au nom de Concerned Lawyers Network:

Maria Rigoli B.A. LLB. (Université de Melbourne) Acc.Spec (Fam)

Jeff Tran B Science LLB (Melbourne)

Russell Sumner LLM GDipDisRes Post GradDLegal Practice (UK) (LLB) (HONS)

Shemarrah Davis LLB (Université Monash)

Tony Nikolic LLB Criminologie (Uni. Western Sydney) LLM (Collège de droit)

Liesl Tziolis B.A, LLB, (Hons, Uni of Qld), MBA

Réseau des avocats concernés Toutes les «expositions» auxquelles il est fait référence se trouvent sur: www.concernedlawyersnetwork.net

Re: Avis de responsabilité et réclamations potentielles

Nous, soussignés au nom du Concerned Lawyers Network (au nom des clients en attente, des victimes et des personnes ayant une personnalité juridique et de ce réseau d’avocats) écrivons cette lettre ouverte pour demander un examen et un retrait des mesures prises par les gouvernements victorien et australien qui reposaient sur l’hypothèse d’une pandémie Covid19 existante et / ou continue, conduisant à des états d’urgence déclarés, des états de catastrophe et d’autres mesures juridiques connexes. Nous vous informons respectueusement des responsabilités potentielles, en cas de recours continu à cette prémisse et de dépassement ultérieur des pouvoirs, alors qu’il existe des preuves accablantes contre une telle prémisse.

POINTS DE RÉSUMÉ

1. Covid-19 (s’il peut être isolé) peut simplement être un autre coronavirus tel que la grippe ou le rhume. Les brevets pour les kits de tests médicaux Covid-19, cependant, ont été fabriqués et vendus il y a de nombreuses années dans de nombreux pays, dont l’Australie.

L’OMS a faussement déclaré une pandémie en relation avec Covid-19.

Les statistiques de décès de Covid-19 en Australie ainsi que dans d’autres pays ont été manipulées.

Les tests Covid-19 ne sont pas fiables pour tester une maladie spécifique.

Il y a des agendas mondiaux derrière la déclaration de pandémie de Covid-19, pour bénéficier financièrement à certaines personnes et entreprises étrangères et pour prendre le contrôle des populations, y compris en Australie.

Il n’y a pas de pandémie en Australie selon les preuves médicales – tout au plus une épidémie de type grippal saisonnier, rien ne justifiant la déclaration d’état d’urgence ou de catastrophe. Covid-19 s’est avéré être un type de grippe (coronavirus) avec un taux de survie estimé à 99,9% dans tous les groupes d’âge, les groupes à plus haut risque de plus de 65 ans étant estimés à 99,6%.

Des mesures limitées peuvent être prises pour prendre soin des personnes âgées ou immunodéprimées plus susceptibles de souffrir de Covid19, comme cela a été le cas dans le passé avec la grippe, sans restreindre les libertés de masses de personnes en bonne santé.

Il existe de graves conflits d’intérêts entre certains représentants du gouvernement, des responsables de la santé nommés et des groupes de travail, et des sociétés pharmaceutiques et des intérêts mondiaux qui accordent la priorité à leurs propres profits et à leur contrôle, au lieu des intérêts sanitaires des Australiens.

Les Australiens ont été exploités par la peur, la désinformation et l’obstruction des libertés en raison de la continuation de la fausse déclaration selon laquelle il y a une pandémie de Covid19 et de l’insistance qu’ils doivent obéir à des lois, règles et directives disproportionnées qui les restreignent physiquement, mentalement et financièrement beaucoup de mal y compris dans certains cas la mort.

Les principaux décideurs des gouvernements australiens et de la fonction publique ont d’énormes conflits d’intérêts liés aux sociétés de vaccins et aux autres fabricants et fournisseurs de produits médicaux, qui influencent leurs décisions. Ils sont également influencés par les acteurs mondiaux et la politique mondiale au lieu du peuple australien qui les a élus. Covid19 a été utilisé comme couverture pour provoquer des états policiers et bénéficier financièrement aux sociétés de vaccins ainsi qu’à ceux qui ont des intérêts particuliers dans les sociétés de vaccins et contrôlent les populations.

Tous les ministres et autres personnes à qui cette lettre est adressée sont MIS EN AVIS de responsabilité civile et pénale personnelle pouvant être engagée à leur encontre pour toute poursuite intentionnelle ou imprudente actuelle ou future de fausse déclaration d’informations et d’abus de pouvoir, causant des pertes et des dommages directs. aux Australiens.

Tous les autres fonctionnaires auxquels cette lettre est copiée sont également mis au courant des preuves et de la responsabilité civile et pénale potentielle découlant de réclamations futures qui pourraient également les affecter du fait de leur prise de décision ou de l’exécution des décisions de leurs supérieurs. si de telles actions violent les droits humains des citoyens.

Au nom de nos clients, victimes et autres Victoriens et Australiens intéressés, ainsi que du réseau des avocats, nous demandons un retrait immédiat des verrouillages et autres mesures disproportionnées prises, et une ouverture totale de l’économie et de la société à la manière dont elles étaient avant celles-ci. mesures mises en place et appliquées (avant janvier 2020).

En plus des réclamations potentielles fondées sur la responsabilité personnelle future, nous nous réservons le droit de nos clients d’intenter une action en justice contre vous en ce qui concerne les dommages et pertes passés subis jusqu’à ce moment.

Nous vous demandons également de répondre à des questions spécifiques dans cette lettre qui vous est adressée.

DÉCLARATION D’OUVERTURE

En tant qu’avocats expérimentés, nous sommes fondés sur des preuves.

D’après des experts et d’autres preuves publiquement disponibles en Australie et dans le monde, il semble y avoir des preuves solides que l’on ne peut plus se fier à la prémisse que la pandémie de Covid-19 existe. De plus, il semble évident que les gouvernements des États et fédéral ont:

n’a pas correctement informé les Victoriens et les Australiens de preuves suffisantes et indépendantes d’une pandémie pour justifier les déclarations d’état d’urgence et d’état de catastrophe; et n’a pas correctement informé les Victoriens et les Australiens (ou n’a pas pris en compte dans leur prise de décision des preuves pertinentes et indépendantes) de la confirmation de Covid-19 en tant que virus isolé ou de l’efficacité du test; et n’a pas correctement informé les Victoriens et les Australiens de, ou pris en compte dans leur prise de décision, les preuves d’un traitement efficace pour Covid-19 comme l’invermectine et l’hydroxychloroquine et les bonnes raisons pour lesquelles ces médicaments ont été soudainement interdits. Ceci est particulièrement contradictoire, car l’hydroxychloroquine a été utilisée pendant des décennies en toute sécurité dans le monde entier à la fois comme vaccin oral et comme traitement contre de nombreuses maladies, y compris le lupus et le paludisme et des médecins et des preuves dans le monde entier révèlent des rapports sur un taux de guérison allant jusqu’à 100% pour Covid-19 lorsqu’il est traité tôt. ; et a omis d’informer correctement les Victoriens et les Australiens, ou de prendre en compte dans leur prise de décision, des preuves pertinentes et indépendantes des effets secondaires graves des vaccins en général, y compris la mort, et de la nécessité d’années de recherche fructueuse avant de libérer des médicaments en général ; et a omis d’informer correctement les Victoriens et les Australiens de, ou de prendre en compte dans leur prise de décision, les intérêts financiers ou acquis (des ministres, des responsables de la santé et des services publics et des organes subordonnés nommés par eux), dans la production de vaccins, et la protection juridique accordée au les sociétés de vaccins en cas de blessure ou de décès de citoyens vaccinés; et n’a pas correctement informé les Victoriens et les Australiens par le biais de la politique de santé, sur la meilleure façon d’améliorer notre santé et notre système immunitaire pour résister aux infections; et n’a pas informé correctement les Victoriens et les Australiens que les décès signalés par Covid19 sont inexacts en nombre et spécifiques non aléatoires, et incluent les décès par comorbidité. L’accent a plutôt été déplacé vers la peur de la mortalité de la maladie, et loin des faits selon lesquels la plupart des décès affectaient les personnes âgées ou immunodéprimées qui sont déjà sensibles en raison de conditions préexistantes ou de comorbidité; et n’a pas correctement informé les Victoriens et les Australiens, ou pris en compte dans leur prise de décision, la médecine et la science pertinentes et indépendantes disponibles sur les virus, les exomes et les systèmes de défense naturelle du corps et s’est plutôt appuyée sur quelques chercheurs sélectionnés, dont beaucoup ont eux-mêmes des intérêts financiers ou autres acquis dans des sociétés étrangères, mondiales et transnationales appartenant ou liées à des sociétés pharmaceutiques et de vaccins étrangères; et n’a pas correctement informé les Victoriens et les Australiens de, ou pris en compte dans leur prise de décision, la vraie nature des tests covid19 utilisés, qu’ils ne sont pas fiables, en se concentrant plutôt sur le nombre de «cas positifs», y compris les faux positifs et les positifs non diagnostiqués lorsque les tests sont jugés par les propres normes TGA du gouvernement non fiables et qu’il n’y a eu à ce jour aucun isolement crédible de Covid19; et n’a pas correctement informé les Victoriens et les Australiens, ni pris en compte dans leur prise de décision, le fait que les tests covid19 utilisés étaient fabriqués et distribués dans des pays du monde entier (l’Australie achetant de grandes quantités) depuis au moins 2017 plus de 3 ans auparavant l’épidémie surprise de Covid19 à la fin de 2019, et que des brevets spécifiquement pour les kits de test Covid19 avaient déjà été déposés en 2015 il y a environ 5 ans, ce qui donne lieu à des soupçons de pandémie planifiée; et a omis d’informer correctement les Victoriens et les Australiens sur, ou de prendre en compte dans leur prise de décision, les ramifications de l’incitation financière aux cliniciens et aux hôpitaux chaque fois qu’ils enregistrent un décès sous Covid19; et n’a pas correctement informé les Victoriens et les Australiens des conséquences des incitations financières et des prêts que le gouvernement fédéral reçoit du FMI et de l’OMS et d’autres organismes ou sociétés étrangers, ou n’a pas pris en compte dans leur prise de décision, en échange de suivre les instructions pour déclarer un pandémie et comment la gérer et quelles restrictions imposer aux entreprises et à la liberté de mouvement de ces organismes mondiaux.

En outre, la plupart des médias grand public à la télévision et dans la presse écrite semblent avoir été influencés par les gouvernements des États et fédéraux dans la mesure où ces médias ont évité de contester le discours du gouvernement sur Covid19 et n’ont donc pas non plus correctement informé les Victoriens et les Australiens qui sont droit de voir toutes les preuves impartiales pertinentes sans censure. En outre, une grande partie des médias grand public a dénigré toute personne remettant en question le récit du gouvernement et la science et la légalité invoquée, même lorsqu’elle est interrogée par des médecins et des avocats expérimentés. Beaucoup d’entre nous se demandent si le gouvernement a lui-même caché des informations et des faits pertinents aux médias, ou si les médias sont en fait complices du gouvernement en omettant de manière imprudente ou intentionnelle de rapporter des faits pertinents au public, sur une base journalistique impartiale.

QUESTIONS JURIDIQUES

Indépendamment du fait que l’on pense que le virus Covid1-9 existe, n’existe pas, existe organiquement ou existe artificiel / fabriqué ou autre, les questions à répondre à la lumière des preuves pertinentes et indépendantes disponibles sont:

Qu’est-ce qu’une «pandémie» par opposition à une «épidémie»? Y a-t-il eu ou y a-t-il encore une «pandémie» au vrai sens du terme ?;

Les mesures qui ont été et sont encore prises en réponse à la prétendue pandémie par les gouvernements australiens et étatiques restreignant ses citoyens – étaient-elles justifiées et proportionnées et compatibles avec le droit international, les lois sur les droits de l’homme et la Constitution australienne?

S’il n’y a pas de pandémie ou si la pandémie présumée s’est atténuée, ou s’il y a eu plutôt une épidémie saisonnière ou quelque chose de moins, l’une des mesures prises par les gouvernements peut-elle encore être justifiée et, dans l’affirmative, jusqu’à quel moment?

S’il n’y a pas une telle justification et à la lumière des preuves indépendantes et pertinentes disponibles, quelles sont les responsabilités juridiques et les risques des décideurs australiens dans la chaîne de commandement? (en tenant compte, entre autres, des pertes et préjudices directement liés, notamment les suicides, l’augmentation de la criminalité et de la violence domestique, la détérioration massive de la santé mentale, les libertés restreintes de voyager, les arrestations illégales, la détention illégale, les tests illégaux, les pertes financières massives illégales pour entreprises, employés, organisations à but non lucratif et autres organisations et particuliers, entreprises fermées et en faillite, ingérence dans les droits du propriétaire et du locataire, ingérence dans les relations entre le médecin et le patient, violation de l’utilisation de la propriété, saisies d’hypothèques, non-justification du fondement de la prise de décision, trompeur le peuple et une économie effondrée).

Ce ne sont pas seulement des questions scientifiques et médicales, mais des questions de droit.

FAITS ET PREUVE

DÉFINITION DE «PANDÉMIE»

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS):

«Une pandémie est définie comme« une épidémie survenant dans le monde entier, ou sur une très vaste zone, traversant les frontières internationales et touchant généralement un grand nombre de personnes». La définition classique ne comprend rien sur l’immunité de la population, la virologie ou la gravité de la maladie. Selon cette définition, on peut dire que des pandémies se produisent chaque année dans chacun des hémisphères tempérés sud et nord, étant donné que les épidémies saisonnières traversent les frontières internationales et touchent un grand nombre de personnes. Cependant, les épidémies saisonnières ne sont pas considérées comme des pandémies.»

La définition a été modifiée par l’OMS en 2020 et semble maintenant décrire ce qu’est une épidémie saisonnière régulière de rhume et de grippe. Nous ne pensons pas que cette définition puisse légalement, moralement ou éthiquement influencer la politique et la modélisation de la santé pour les pays du monde entier, y compris l’Australie.

FAUX PANDÉMIES DU PASSÉ

Une étude de cas de la pandémie de grippe porcine de 2009 révèle qu’une enquête du Parlement européen a déterminé que l’OMS avait manipulé des informations pour déclarer frauduleusement une pandémie, en activant des «contrats dormants» lucratifs avec des sociétés pharmaceutiques. Il est également révélé que le ministère australien de la Santé a déformé les données statistiques pour alarmer le public au sujet de la grippe porcine, même si cette alarme n’était pas justifiée. Le gouvernement a ordonné la préparation de vaccins avant qu’il n’y ait aucune preuve que la grippe porcine était plus grave que les autres souches de grippe (en fin de compte, ce ne l’était pas.) Voir pages 120 et 154-159 RAPPORT HARRISON.

Dans le passé, il a été constaté que l’OMS avait déclaré à tort une «pandémie», par exemple la grippe porcine. https://www.abc.net.au/news/2010-06-11/34926 voir EXPOSITION RAPPORTS DE RECHERCHE PANDÉMIE

La modélisation a été basée sur les objectifs changeants de l’OMS sur la signification réelle d’une «pandémie». La modélisation utilisée pour la réponse politique internationale est basée sur un code de 13 ans non publié et non vérifié. (Certains) modélisateurs australiens semblent avoir des liens financiers profonds avec des sociétés pharmaceutiques et des structures de pouvoir mondiales conflictuelles telles que la Fondation Gates et Gavi (Vaccine Alliance).

Pour le document complet et les preuves, veuillez LIEN ICI. Nous ajouterons d’autres sections de leurs recherches et de leurs arguments contre le gouvernement dans les prochains articles.

https://www.thelibertybeacon.com/covid-fraud-lawyers-file-action-against-corrupt-australian-government/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tape News Wire

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tape News Wire

Covid, déclaration choquante de l’Institut italien des maladies infectieuses: «Risques de confusion entre la grippe saisonnière et le virus SRAS-2»

Version originale en italien

Une fois de plus, Gospa News a fait mouche. Ces derniers jours, en effet, nous avons publié l’avis d’un journaliste scientifique irlandais qui a soulevé un doute inquiétant: les cas de grippe saisonnière ont disparu il se peut donc que les données soient confondues avec celles des personnes infectées par le SRAS-CoV-2 coronavirus. À l’appui de ses déclarations, nous avons publié le tableau de l’Organisation mondiale de la santé qui mettait en évidence la disparition de personnes infectées par la grippe depuis le printemps dernier.

Aujourd’hui de l’Institut national des maladies infectieuses Lazzaro Spallanzani à Rome, le premier impliqué dans la lutte contre la pandémie en Italie depuis février dernier qui est également partenaire pour la recherche vaccinale avec la société Reithera (du groupe GlaxoSmithKline), une révélation sensationnelle arrive. «Ces tests arriveront probablement la semaine prochaine» ce qui nous permettra de distinguer Covid de la grippe, a écrit l’agence Adnkronos le 8 novembre, reprenant les propos tenus par le professeur Francesco Vaia, directeur de la santé de l’Institut Spallanzani à Rome lors de l’émission. de Rai 1 «Buongiorno Benessere», hébergé par Vira Carbone.

Francesco Vaia, directeur de l’Institut national des maladies infectieuses «Lazzaro Spallanzani» à Rome

«Ces tests, qui sont des tests antigéniques, nous permettent en très peu de temps, entre 15 et 30 minutes, de savoir si le sujet qui subit le test a une activité virale de type coronavirus ou grippal. Il est inutile de souligner la grande importance de ce test à un moment où, malheureusement, la courbe épidémique est toujours en cours et qui chevauche la courbe grippale. Ce sera très pertinent du point de vue de la santé publique ». Les coûts du test « seront très bas de 4 à 10 euros », ajoute-t-il, communiquant que « nous ferons les expériences ».

Il va donc de soi que si les tests permettant de distinguer Covid-19 de la grippe saisonnière n’arrivent que maintenant, cela signifie qu’ils n’ont jusqu’à présent pas été utilisés et que, donc, comme le souligne Gospa News, la possibilité de prendre des lucioles pour lanternes est très haute.

Cela peut également s’être produit compte tenu des risques de faux positifs liés à la méthode d’amplification génique des écouvillons rhino-pharyngiens utilisés pour identifier les personnes infectées par la nouvelle souche de coronavirus mais, si mal calibré, capables de révéler la positivité à n’importe quel microbe , comme expliqué dans un précédent reportage du professeur Giorgio Palù, universitaire de Padoue et de Philadeplhia, président pendant sept ans de la Société européenne de virologie et fondateur de la société italienne.

Le même concept a été réitéré par le Dr Maria Grazia Dondini, médecin généraliste de Monterenzio, dans la province de Bologne (Émilie-Romagne), dans un entretien avec Nuova Bussola Quotidiana. «L’OMS offre la possibilité de consulter des informations relatives à la grippe depuis avril de cette année, la grippe semble avoir pratiquement disparu», a écrit le journaliste, rapportant ce qui était prévu dans notre précédent article.

« Sûr. Mais pas seulement – répond le Dr Dondini – Nous recevons chaque année le rapport de l’influence de l’automne-hiver précédent. Ils nous l’ont livré à l’automne suivant, à l’occasion de l’ouverture de la campagne de vaccination contre la grippe. Cette année, étrangement, ce rapport est arrivé vers la fin du mois de février: cela signifie qu’il avait déjà été décidé que toutes les formes de grippe / pseudo-grippales devraient être baptisées COVID-19. La grippe a disparu, et bien plus encore. Je suis convaincu que nous sommes confrontés à de nombreux surdiagnostics de COVID-19. Nous devons étudier la façon dont ces écouvillons sont préparés et nous rappeler que le créateur du test d’amplification génique lui-même, le Dr Mullis, a toujours soutenu qu’il ne devait pas être utilisé à des fins de diagnostic! ». (Lire la suite…)

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

