Le New Hampshire publie un rapport explosif mettant en cause la sécurité de la 5G

Un nouveau rapport de l’État du New Hampshire a conclu que la sécurité de la technologie 5G est une préoccupation pour la santé des personnes, des animaux et de l’environnement.

Le 1er novembre, un rapport de 111 pages décrivant les problèmes de santé associés à la technologie 5G a été publié par la Commission du New Hampshire pour étudier les effets sur l’environnement et la santé de l’évolution de la technologie 5G. Le rapport a été communiqué au gouverneur du New Hampshire, Christopher T. Sununu, au président de la Chambre Stephen J. Shurtleff et à la présidente du Sénat, Donna Soucy.

Les recommandations comprennent:

– les agences d’État incluent des informations sur leurs sites Web concernant les dangers du rayonnement micro-ondes radiofréquence (RF) de toutes sources; – appelez les agences publiques à ajouter des avertissements concernant les nouveau-nés, les jeunes enfants et les femmes enceintes; – veiller à ce que toute nouvelle installation d’antennes sans fil située sur une propriété privée soit placée loin des résidences, des commerces et des écoles; – encourager le déploiement de câbles à fibres optiques et de connexions filaires; – recommander que les agences d’État travaillent avec des experts scientifiques pour développer des limites de sécurité des rayonnements RF afin de protéger les arbres, les plantes, les oiseaux, les insectes et les pollinisateurs

La 5G – ou technologie cellulaire de 5e génération – est le nom de la dernière mise à niveau de la technologie des télécommunications. La nouvelle technologie devrait annoncer le début des villes intelligentes, où les voitures sans conducteur, les capteurs de pollution, les téléphones portables, les feux de signalisation et des milliers d’autres appareils interagissent dans ce que l’on appelle «l’Internet des objets». Cependant, les opposants à l’expansion rapide de la 5G ont soulevé un certain nombre de problèmes de santé et de confidentialité.

Ces préoccupations ont conduit la maison du New Hampshire à adopter HB 522 en 2019, un projet de loi qui a créé la commission, la chargeant «d’étudier les effets sur l’environnement et la santé de l’évolution de la technologie 5G». La Commission était composée de plusieurs législateurs qui sont également des médecins et des ingénieurs, un scientifique spécialisé dans les rayonnements électromagnétiques, un conseiller municipal du New Hampshire et des représentants du bureau du procureur général du New Hampshire, du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère des Affaires et affaires économiques.

La Commission a également présenté des membres de l’industrie du sans fil, notamment la CTIA, le plus grand lobby de l’industrie du sans fil qui a joué un rôle déterminant dans la promotion de la 5G. Les membres de l’industrie ont signé le «rapport minoritaire» selon lequel «le consensus scientifique» est que la technologie sans fil est sûre. Cependant, le «rapport majoritaire» documente des preuves scientifiques substantielles constatant des impacts nocifs sur la santé et l’environnement.

Début novembre, la commission a conclu que la sécurité de la 5G était «remise en question en raison des milliers d’études évaluées par des pairs documentant les effets néfastes sur la santé associés à l’exposition aux rayonnements des téléphones portables». La majorité de la commission a voté en faveur de l’envoi de 15 recommandations au gouverneur.

Le rapport recommande également aux agences fédérales américaines de se coordonner « pour protéger les personnes, la faune et l’environnement contre les niveaux de rayonnement nocifs » et déclare que « jusqu’à ce qu’il y ait une action fédérale, le New Hampshire devrait prendre l’initiative de protéger son environnement. » L’appel à l’action le plus vigoureux a été la recommandation d’introduire une résolution à la Chambre du Congrès des États-Unis pour obliger la Federal Communication Commission (FCC) à commander un examen indépendant de la radiofréquence (RF) actuelle des normes du rayonnement électromagnétique dans le spectre micro-onde de 300 MHz à 300 GHz.

L’objectif de la Commission 5G était de répondre à plusieurs questions concernant la sécurité de la 5G. La commission a demandé ce qui suit:

– «Pourquoi les limites d’exposition aux radiofréquences de la FCC sont-elles fixées pour les États-Unis 100 fois plus élevées que dans des pays comme la Russie, la Chine, l’Italie, la Suisse et la plupart des pays d’Europe de l’Est?» – «Pourquoi plus de 220 des plus grands scientifiques du monde ont-ils signé un appel à l’OMS et aux Nations Unies pour protéger la santé publique des des radiations et rien n’a été fait? – «Pourquoi les effets nocifs biologiques cumulatifs du nombre de signaux d’impulsion circulant sur les ondes sinusoïdales électromagnétiques n’a pas été explorée, d’autant plus que le monde embrasse l’Internet des objets, ce qui signifie tous les appareils étant connectés par ondes électromagnétiques, et l’exploration du nombre de ces signaux d’impulsion qui seront créés par la mise en œuvre de la technologie 5G? »

Devra Davis PhD, MPH, président de Environmental Health Trust, a félicité l’État du New Hampshire pour «avoir pris le temps de produire un document aussi important et historique». Davis a également appelé à réduire l’exposition sans fil à la lumière du nombre croissant de preuves. Davis a déjà publié des recherches documentant les preuves scientifiques qui indiquent que le rayonnement radiofréquence des téléphones mobiles et autres appareils sans fil est un cancérogène possible pour l’homme et a récemment publié un article sur le rayonnement des téléphones portables et le cancer du côlon.

Davis et l’Environmental Health Trust se sont également associés à la défense de la santé des enfants dans le cadre d’une action conjointe contre la FCC. La poursuite, déposée en juillet, accuse la FCC de ne pas avoir protégé la santé humaine et l’environnement en rejetant les preuves scientifiques des dommages causés par les rayonnements sans fil. La poursuite allègue que la FCC a violé de nombreuses lois et ignoré les preuves scientifiques lorsqu’elle a décidé le 4 décembre 2019 que les limites et les réglementations FCC d’exposition aux radiofréquences fournissent une protection adéquate et ne devraient donc pas être mises à jour.

Le New Hampshire n’est pas le premier État à appeler à une étude indépendante de la technologie 5G. En mai 2019, la Louisiana House a voté à l’unanimité pour que le département de la qualité de l’environnement de la Louisiane et le département de la santé étudient les effets de la technologie 5G sur l’environnement et la santé publique.

La corruption inscrite dans la loi

Selon les règlements de la FCC, les organes directeurs locaux ne sont pas autorisés à prendre en compte les risques pour la santé lorsqu’ils prennent leurs décisions. En effet, la loi fédérale connue sous le nom de Wireless Communications Act de 1996 interdit aux juridictions locales de tenir compte des effets perçus sur la santé lorsqu’elles prennent des mesures sur une installation proposée. Au lieu de cela, les villes et les villages ne peuvent réglementer les sites cellulaires qu’en fonction de l’esthétique et du placement des appareils.

Ce problème n’a été aggravé qu’en septembre 2018, lorsque la FCC a adopté une nouvelle règle donnant au gouvernement fédéral le contrôle total du déploiement de la 5G. En avril 2019, le président Trump a publié un décret stipulant que les organes locaux et étatiques doivent désormais approuver la nouvelle infrastructure 5G dans les 90 jours. L’administration Trump a également instauré un plafond sur les frais que les gouvernements locaux peuvent facturer aux entreprises de télécommunications souhaitant installer la technologie 5G.

De plus, début février 2019, le Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports a tenu une audition sur l’avenir de la technologie sans fil 5G et son impact sur le peuple et l’économie américains. Lors de l’audience, le sénateur américain Richard Blumenthal (D-CT) a fait part de ses préoccupations concernant le manque de recherche scientifique et de données sur les risques potentiels pour la santé de la technologie. Début décembre 2018, le sénateur Blumenthal et la représentante californienne Anna Eshoo ont tenu une conférence de presse demandant à la FCC de fournir la preuve que la technologie 5G est sûre.

Le membre du Congrès de New York, Thomas Suozzi, a également envoyé une lettre à la FCC pour obtenir des réponses sur la technologie. «De petites tours de téléphonie cellulaire sont installées dans des quartiers résidentiels à proximité des maisons de mon quartier», a déclaré le représentant Suozzi dans sa lettre. «J’ai entendu des exemples de ces antennes installées sur des poteaux lumineux directement à l’extérieur de la fenêtre de la chambre d’un jeune enfant. À juste titre, mes électeurs craignent que si cette technologie s’avérait dangereuse à l’avenir, la santé de leurs familles et la valeur de leurs propriétés seraient gravement menacées.

Le membre du Congrès du New Jersey, Andy Kim, a également envoyé une lettre, notant que «les réglementations actuelles régissant la sécurité des radiofréquences (RF) ont été mises en place en 1996 et n’ont pas encore été réévaluées pour les technologies de nouvelle génération. Malgré la proximité des zones sensibles où ces cellules à bande élevée seront installées, peu de recherches ont été menées pour examiner la sécurité de la 5G.» Le représentant de l’Oregon, Peter A. DeFazio, président du comité des transports et de l’infrastructure de la maison, a écrit une lettre au président de la FCC Ajit Pai et au commissaire par intérim de la FDA Sharpless concernant l’état des recherches du gouvernement sur les effets potentiels du rayonnement RF sur la santé et sa relation avec les directives de la FCC pour niveaux d’exposition humaine aux RF sans danger.

Malgré l’inquiétude croissante des représentants des États, des scientifiques, des professionnels de la santé et des journalistes, la FCC a approuvé sans réserve le déploiement de la 5G, affirmant qu’il n’y avait aucun problème de santé publique. De plus, de nombreuses villes et localités sonnent l’alarme en raison du fait que le gouvernement fédéral et ses partenaires de Big Wireless usurpent le contrôle local de l’expansion de la 5G. Le maire de Danville, en Californie, est allé jusqu’à admettre que le conseil municipal avait «perdu le contrôle» du déploiement de la 5G au profit du gouvernement fédéral et de Big Wireless.

L’une des raisons de cette corruption pure et simple et de l’ignorance des données scientifiques se trouve dans le rapport de la commission du New Hampshire. Le rapport qualifiait la FCC d ‘«agence capturée ayant une influence indue de l’industrie», citant le livre de presse de Harvard «Agence capturée: comment la Commission fédérale des communications est dominée par les industries qu’elle réglemente vraisemblablement», qui compare l’industrie du sans fil à l’industrie du tabac.

C’est cette relation tournante entre Big Wireless et les agences de réglementation du gouvernement américain qui a corrompu la recherche sur les dangers des rayonnements radiofréquences et a mis le peuple américain directement en danger.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Last American Vagabond