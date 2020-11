Le président Trump devrait obtenir 311 votes électoraux

Auteur: Giselle / Yi Zu / Bee

Source

Malgré le fait qu’il y ait des litiges de fraude électorale en cours ou à venir dans le Michigan, le Nevada et le Wisconsin, les soi-disant médias des Etats-Unis d’Amérique ont annoncé le vote de tous les électeurs dans ces États avec des controverses allant à Biden, ce qui a causé l’illusion que les votes de Biden pourraient prendre la tête et a en outre tenté de dissimuler la fraude électorale massive des démocrates.

Selon les derniers sondages sur realclearpolitics.com dans la matinée du 12 novembre 2020, il est montré que le président Trump a remporté 217 votes électoraux et Biden avec 279. De même, ce site Web a compté 32 votes électoraux incertains, à savoir le Michigan (16), le Nevada (6) et Wisconsin (10) sous le nom de Biden. Si ces 32 votes incertains sont écartés, Biden devrait obtenir 227 votes au total.

Sur la base des dernières statistiques, le président Trump a remporté 3 votes électoraux en Alaska, avec les 15 voix en Caroline du Nord, son total de votes électoraux devrait être de 232 au total. En outre, l’équipe de campagne du président Trump a demandé un nouveau décompte dans le Wisconsin (10 votes électoraux) et en Géorgie (16 votes électoraux) et a également engagé des poursuites judiciaires en Pennsylvanie (20 votes électoraux), au Michigan (16 votes électoraux) et en Arizona (11 votes électoraux), et il y a donc 79 votes incertains en ajoutant le Nevada (6 votes électoraux).

Voici notre analyse du nombre de votes électoraux que le président Trump peut obtenir de ces 7 États avec des incertitudes ou des controverses:

1. Géorgie: recomptage manuel de chaque scrutin

Le 11 novembre 2020, le secrétaire d’État géorgien (Brand Raffensperger) a annoncé que les responsables électoraux procéderaient à un recomptage manuel de tous les scrutins présidentiels alors que le président élu Joe Biden mène dans l’État par un peu plus de 14 000 voix sur près de 5 millions comptés. La Géorgie est le principal État swing non seulement parce qu’elle compte 16 électeurs, mais aussi le premier État de cette élection à demander un recomptage volontaire. Lors de cette élection, Biden prend les devants mais l’écart est étroit, par exemple, 14 000 votes représentent environ 0,3%. La Géorgie est un État du Sud, où le démocrate n’a jamais gagné dans cet État depuis 1992.

L’équipe de campagne du président Trump a annoncé le 4 novembre 2020 qu’il y a un problème dans le dépouillement des bulletins de vote en Géorgie. Un observateur du scrutin républicain a été témoin d’un agent du scrutin qui a jeté ces bulletins de vote par correspondance non vérifiés des absents sur les votes des absents traités. Actuellement, l’équipe de Trump a engagé une action en justice dans l’État pour demander la suspension du décompte des voix.

Par conséquent, le président Trump est très susceptible de gagner la Géorgie.

2. Michigan: l’équipe de Trump dispose d’énormes preuves de fraude électorale

Comme le Michigan compte 16 votes électoraux, il y a d’énormes irrégularités dans le processus de vote, dont beaucoup ont été confiées à l’équipe de Trump.

Le 4 novembre 2020, le président Trump a partagé une image d’une carte électorale du Michigan qui prétendait montrer une augmentation inexpliquée du jour au lendemain du nombre de bulletins retournés dans l’État, plus de 128 000 bulletins de vote étaient venus de nulle part, et tous étaient pour Biden. Le 10 novembre 2020, le Dr Shiva, scientifique américano-indien et également candidat au Sénat américain dans le Massachusetts, a eu une diffusion sur Youtube en montrant son analyse de cette élection.

Le Dr Shiva et son équipe ont adopté le résultat des élections au Michigan comme source de données. Dans le Michigan, il y a plus de 80 comtés et l’équipe du Dr Shiva a analysé les 4 premiers comtés, dans lesquels ils ont examiné les données des comtés d’Oakland, de Macomb et Kent et ils ont trouvé des irrégularités ou des impossibilités de vote entre les bulletins de vote du parti ou les bulletins de vote individuels, où l’algorithme a été détecté. Dans ces circonscriptions où le soutien républicain est plus élevé, plus d’algorithmes ont été détectés.

Selon l’analyse effectuée par l’équipe du Dr Shiva, au moins 69 000 voix pour le président Trump ont été remplacées par le logiciel Biden by Dominion. En d’autres termes, les votes du président Trump ont diminué de 69 000 et en même temps les votes de Biden, augmentant de 69 000 et au total la marge de Trump de 138 000, ont été réduits.

En outre, il y a d’énormes votes de morts et de votes fantômes au Michigan. Comme vous êtes une preuve solide contre les démocrates dans cette fraude électorale, si l’action en justice de Trump se poursuit, les 16 votes électoraux au Michigan devraient être retournés au président Trump.

3. Nevada: 600 000 votes nuls

Le 8 novembre 2020, l’équipe de campagne du président Trump a tenu une conférence de presse l’après-midi devant son bureau électoral à North Las Vegas, comté de Clark, Nevada en faisant le point sur les fraudes électorales des démocrates, dans laquelle ils ont trouvé plus de 600 000 bulletins de vote par correspondance sur lesquels les signatures des votes n’ont pas été vérifiées, et il y a aussi des preuves de votes de personnes décédées, des personnes mineures ont reçu des bulletins de vote par la poste et aussi des votes d’absents sans réserve.

Adam Laxalt, l’ancien procureur général du Nevada, a eu une interview avec Shannon Bream de Fox News dans laquelle le juge Laxalt a déclaré que nous avons communiqué avec les experts virtuels de l’IA et de l’informatique qui nous ont informés que le taux de vérification des signatures avait été abaissé de 40%. En abaissant la norme de vérification de la signature, les signatures sur les bulletins de vote seraient facilement acceptées par les machines à voter. Shannon a demandé à l’ancien AG, est-ce votre allégation? M. Laxalt a répondu: Non, ce n’est pas une allégation, mais des faits qui seront recevables en audience publique.

La déclaration de M. Laxalt a prouvé la fraude électorale des démocrates au Nevada et, par conséquent, le président Trump est également très susceptible de gagner au Nevada.

4. Arizona: l’écart se réduit

Il a été rapporté que les votes pour le président Trump en Arizona ont affirmé que leurs signatures ne pouvaient pas être reconnues par les machines à voter et que leurs votes ont été considérés comme des votes invalides. Selon le dernier repot officieux, les votes pour Trump en Arizona ont rattrapé ceux de Biden et actuellement l’écart est étroit avec moins de 1%. Conformément aux lois de l’Arizona, si l’écart est inférieur à 0,1%, cela déclenche un recomptage automatique. Dans la nuit du 9 novembre 2020, Preisdent Trump a obtenu 1,63 million de voix et Biden 1,64 million de voix, l’écart est d’environ 0,45%.

Alors que les votes sont toujours comptés, la marge de manœuvre de Biden se rétrécit de plus en plus. Fox News a affirmé le soir de la fin que l’Arizona était favorable à Biden, mais à ce moment-là, des centaines de milliers de votes n’avaient pas encore été comptés.

L’équipe de campagne de Trump s’attend à gagner l’Arizona, tout comme ce qui s’est passé en 2016, le président Trump obtiendra 11 voix électorales en Arizona. L’équipe de Trump a lancé une action en justice dans le pays de Maricopa, en Arizona, affirmant que les agents du scrutin ont rejeté par erreur les bulletins de vote des électeurs. Il a été rapporté que certains votes des bureaux de vote sur place le jour du scrutin ont été rejetés par les machines à voter en raison d’erreurs du système.

Maricopa Country a annoncé la mise à jour du vote dans la nuit du 9 novembre 2020, il a été montré que Biden mène pour seulement 14 476 votes. Les responsables de l’État ont estimé qu’il restait encore 61 500 votes qui n’ont pas encore été comptés. Le gouverneur Doug Ducey a déclaré dans un communiqué que notre objectif est de terminer le dépouillement, et nous avons répété avant les élections, ce qui faciliterait le processus de vote pour bloquer les fraudes. Ce processus prend beaucoup plus de temps qu’auparavant, mais il peut garantir l’équité et la transparence du processus de vote.

L’Arizona a terminé le dépouillement de 98% des bulletins de vote, et le président Trump a un peu de retard avec 11635 voix. Étant donné que les portes dérobées des machines à voter ont été bloquées, il est très probable que Trump gagne même sans recomptage manuel.

5. Pennsylvanie: la couleur Bleue se transforme en couleur grise

Le 9 novembre, la couleur de la carte électorale américaine a tranquillement changé, et la Pennsylvanie est passée de nouveau du bleu au gris, ce qui signifie que la Pennsylvanie a retiré 20 votes attribués à Biden.

En Pennsylvanie, le 4 novembre après le jour du scrutin, le président Trump avait mené Biden par des centaines de milliers de voix, selon Bratbart.com. Mais le 5 novembre, l’avance du président Trump a été réduite à moins de 50 000 voix alors que l’État continuait de compter les bulletins de vote en violation de la loi de l’État.

Depuis lors, la campagne Trump a déposé plusieurs poursuites liées au scrutin contestant la validité de la date limite de scrutin et parce que le Parti républicain n’a pas pu obtenir au moins 25 comtés de l’État pour confirmer qu’ils avaient placé leurs bulletins de vote dans des conteneurs sécurisés et scellés, et ces comtés avaient déjà enfreint les règles de comptage. Le Parti républicain a demandé à la Cour suprême une ordonnance d’urgence pour arrêter le dépouillement des bulletins de vote. Le juge de la Cour suprême, Alito, a accepté et, le 6, a signé une ordonnance exigeant que les bulletins de vote après le 4 novembre soient placés séparément pour inspection. Donc, en fin de compte, il était acquis que le président Trump gagnerait également la Pennsylvanie.

6. Wisconsin: irrégularités du système électoral

Dans le Wisconsin, qui suscite beaucoup de controverse, la différence entre les deux candidats n’est actuellement que de 20 540 voix.

Curieusement, cependant, la course à la Chambre des représentants du Wisconsin a vu les républicains remporter cinq sièges dans les huit districts de l’État, ce qui suggère que beaucoup plus d’électeurs ont soutenu les républicains que les démocrates.

Sur Fox News Sunday Morning, Maria Bartiromo a interviewé Sidney Powell, l’avocat du général Flynn, où Sidney a parlé du système électoral du Dominion et a déclaré qu’il y avait une forte probabilité qu’il y ait eu des centaines de milliers de bulletins de vote frauduleux, en disant: «Nous avons des preuves que le les systèmes de vote du Wisconsin et du Michigan ont reçu le même nombre de (faux) bulletins de vote ou de votes à trois moments différents. Je pense que le Michigan a injecté exactement le même nombre de bulletins de vote à deux moments différents, puis trois fois à Milwaukee … Il y a des preuves accablantes qu’il y a des milliers de bulletins de vote qui devront être retirés du bulletin de vote qui appartiennent à Biden. »

Newsmax a rapporté le 11 novembre que même Dick Morris, ancien stratège démocrate et conseiller de la Maison Blanche, a déclaré: «Dans le Wisconsin, il y a six comtés où le taux de participation a dépassé les 60% en 2008 et 2016. Dans les 54 autres comtés, il était 10% ou moins, donc les allégations de fraude électorale contre l’État pourraient être vraies.

Entre-temps, selon une série de rapports, des divergences flagrantes ont été constatées concernant cette élection en raison de problèmes avec le système électoral du Dominion. Dans le comté d’Antrim, au Michigan, les résultats corrigés des élections montrent que le président Trump a remporté le comté par plus de 2000 voix. Et au Michigan, 47 comtés utilisent le même système de vote. Maintenant, les républicains du Michigan poursuivent leurs efforts pour vérifier les systèmes de vote dans d’autres comtés.

Cela dit, le président Trump devrait remporter 311 voix électorales lors de cette élection, une grande victoire sur le démocrate Biden.

Référence à:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GNews

La bataille judiciaire de Pennsylvanie est un succès!

Editeur: Victor Torres , 文 顺

Traducteur: Ranting

Tout à l’heure, la Cour supérieure de Pennsylvanie a rendu une ordonnance disant qu’en raison du manque d’autorité statutaire du secrétaire d’État de la PA pour annuler les lois électorales des États, elle a ordonné aux commissions électorales des comtés concernés d’interdire tous les bulletins de vote séparés par les tribunaux de dépouillement. De plus, la décision finale dans cette affaire appartient au Tribunal fédéral.

Selon le tweet de Trump, Dominion a supprimé 2,7 millions de votes Trump dans tout le pays. Une analyse des données a révélé que 221 000 votes ont été transférés du président Trump à Biden en Pennsylvanie, 9410 votes Trump ont été supprimés et 435 000 votes ont été transférés de Trump à Biden dans les zones utilisant le système de vote Dominion.

BREAKING: Pennsylvania.🗳️



Judge orders segregated ballots should *not* be counted. It rules the PA Secretary of State "lacked statutory authority" to override election law. Critically, the state has a Republican state legislature.#SCOTUS may ultimately decide the case now. pic.twitter.com/2VO6mkl66M — Kyle Becker (@kylenabecker) November 12, 2020

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GNews