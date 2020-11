«Arrêtez le vol !» : mobilisation massive des pro-Trump à Washington (VIDEOS)

© HANNAH MCKAY Source: Reuters Les partisans du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump participe à une manifestation sous le slogan «Arrêtez le vol», le 14 novembre 2020.

Des dizaines de milliers de partisans de Donald Trump manifestent à Washington pour dénoncer ce qu’ils désirent comme un «vol électoral». Si les médias ont annoncé Joe Biden vainqueur, le chef d’État conteste et multiplie les recours judiciaires.

Dix jours après l’élection présidentielle, les jeux ne sont toujours pas faits aux États-Unis en publiant l’annonce par les médias de la victoire de Joe Biden. Le président américain Donald Trump s’est lancé dans une grande bataille judiciaire pour contester les résultats, estimant que le contrôle a été marqué par une fraude de grande ampleur.

Des allégations qui restent à prouver devant la justice, mais trouvent un écho certain auprès de ses partisans, qui ont organisé ce 14 novembre une grande marche à Washington en soutien au chef de l’Etat sortant.

Rassemblées sous le slogan «arrêtez le vol», des dizaines de milliers de personnes ont ainsi défilé dans les rues de la capitale.

NOON ET – The MAGA March has filled 1 city block. Between 14th and 13th Streets, NW. The road you see in the middle is 13 1/2 Street.#MillionMAGAMarch @WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/gWuwOO2fnS — Mike Valerio (@MikevWUSA) November 14, 2020

En quittant la Maison Blanche, le président américain, qui n’a toujours pas reconnu sa défaite, a pu saluer tout sourire certains d’entre eux depuis son véhicule. Le convoi présidentiel est passé devant Freedom Plaza, où des manifestants enthousiastes criaient «Quatre ans de plus! Quatre ans de plus! », Ou encore« USA! ETATS-UNIS ! ».

President Donald J Trump just drove by at the Million Maga March!!! pic.twitter.com/kAb7p7t7is — Million Maga March (@MilionMagaMarch) November 14, 2020

Nombre d’entre eux agitaient des drapeaux «Trump 2020», tandis que certains brandissaient des panneaux sur lesquels on pouvait lire «Meilleur président de l’histoire» ou encore «Arrêtez le vol».

#MillionMAGAMarch now on its way to the Capitol. pic.twitter.com/lEV8zlSey7 — Ford Fischer (@FordFischer) November 14, 2020

Divers rassemblement étaient annoncés dans la capitale, les manifestants devant notamment se retrouver devant la Cour suprême, qui pourrait bien être amenée à jouer un rôle dans l’élection.

Les principaux candidats au vaccin COVID en proie à des problèmes de sécurité • Défense de la santé des enfants

Par Alix Mayer, MBA

Technologies non prouvées, ingrédients dangereux et tests inadéquats – heureusement, la loi actuelle interdit de rendre obligatoire les vaccins sans licence approuvés pour «utilisation d’urgence».

« Ça marche! » a lancé le journal Nature normalement stoïque sur les résultats de la sortie précoce de Pfizer dans un essai de phase III de son vaccin contre la COVID-19. Pfizer a déclaré que le vaccin était efficace à 90% lorsque les participants à l’essai étaient exposés au SRAS-CoV-2, le virus qui causerait des symptômes de la (maladie) COVID-19.

Pas si presque. Le protocole d’étude de Pfizer indique que les cas comptent même si un participant à l’essai a un test positif et un seul symptôme – comme une toux, des frissons ou une diarrhée – qui pourrait facilement être causés par l’un des 1400 agents pathogènes humains, dont 200 virus connus pour infecter les humains. À l’exception de l’hépatite A, B, C et du VIH, le protocole de l’étude est muet sur le dépistage d’autres causes infectieuses des symptômes du participant.

En d’autres termes, l’étude souffre d’un biais de confirmation. Une toux et un test positif équivalent à la COVID, même lorsqu’un «diagnostic alternatif possible» pourrait être la véritable cause des symptômes. L’absence de preuve n’est pas une preuve d’absence.

Pfizer, en partenariat avec BioNTech, utilise une nouvelle technologie d’ARN messager (ARNm) dans son vaccin et déposera une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis. Food and Drug Administration (FDA), probablement avant la fin novembre. L’annonce de Pfizer intervient après que 94 participants à l’essai – sur plus de 43 000 – aient été testés positifs pour le SRAS-CoV-2. Pfizer n’a pas publié de données indiquant si les cas étaient légers, modérés ou graves.

Les premiers résultats peuvent sembler encourageants pour certains, mais des experts comme Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute, ont indiqué que «le vaccin pourrait ne pas s’avérer aussi efficace une fois l’essai terminé et toutes les données analysées. « Cependant son efficacité devrait rester bien au-dessus de 50%. » Le protocole d’étude de Pfizer (p. 103) stipule que «le succès lors de l’analyse finale» permettra d’atteindre une efficacité minimale de 30%, avec une certitude supérieure à 98%. Nous espérons que le vaccin n’est pas efficace de 30 à 90% contre une maladie bénigne.

Le vaccin Pfizer fonctionnera-t-il et est-il sûr? Des questions demeurent. Tout vaccin, y compris tous les vaccins COVID-19, doit être prouvé à la fois sûr et efficace avant d’être administré à des groupes à haut risque ou à la population mondiale.

Un vaccin efficace doit prévenir les maladies graves, les hospitalisations ou la mort, sans événements indésirables graves qui l’emportent sur ces avantages. Il ne peut pas simplement prétendre empêcher des cas bénins qui se résoudraient d’eux-mêmes. Il doit également empêcher la transmission de personne à personne. Les données des essais doivent être suffisamment puissantes pour répondre à ces questions, non seulement pour les personnes en bonne santé, mais pour les groupes à haut risque tels que les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes.

Toute protection initiale contre les symptômes de la COVID-19 devrait également durer et ne pas diminuer après quelques semaines ou quelques mois. Des questions demeurent sur ces critères valides appliqués aux candidats vaccins COVID-19. Des publications récentes dans des revues médicales de premier plan indiquent que les réponses aux questions de sécurité et d’efficacité peuvent être moins qu’assurantes.

Comme la plupart des pays du monde souffrent encore de verrouillages, beaucoup se demandent si ces clés magiques suspendues pour nous déverrouiller – les vaccins en cours de développement pour COVID-19 – éviteront plus de blessures et de décès que ceux causés par la maladie COVID-19.

Il est illégal d’imposer des vaccins sous autorisation d’utilisation d’urgence

Tout (s) vaccin (s) COVID approuvé (s) pour une utilisation d’urgence doit être volontaire, car le (s) vaccin (s) sont considérés comme expérimentaux et sont tenus à un niveau beaucoup plus bas pour l’efficacité et la sécurité. Par exemple, comparé au processus d’approbation non urgente pour obtenir une homologation complète, une approbation d’urgence permet un vaccin qui «peut» être efficace, comparé au processus d’approbation non d’urgence où un vaccin doit démontrer une efficacité «substantielle».

La loi sur l’autorisation d’utilisation d’urgence (AUU ; EUA en anglais) est claire: les États ne peuvent pas rendre obligatoire un vaccin approuvé pour une utilisation d’urgence. (Voir la section VI. Préemption.) Il devrait également être illégal pour les entreprises privées, les compagnies aériennes ou votre employeur d’imposer une vaccination alors qu’elle est approuvée en vertu d’une EUA.

L’Association du Barreau de New York a en quelque sorte manqué cet obstacle important aux mandats. Leurs avocats ont publié une déclaration de position exhortant les États à rendre obligatoire la vaccination COVID, n’autorisant qu’une exemption médicale. Il semble que ces avocats aient soit une prévoyance surnaturelle que les vaccins COVID se verront accorder une licence complète dans le futur, soit ils ont un grand orgueil en pensant qu’ils peuvent passer outre la loi EUA.

Ce n’est que si la FDA accordait une licence complète, ce qui prend normalement des années, que les États ou les entreprises seraient autorisés à envisager des mandats de vaccination. La loi PREP exonère les fabricants de vaccins COVID de toute responsabilité, même si le (s) vaccin (s) nuisent aux destinataires, de sorte que l’idée de mandats est particulièrement effrayante.

Se contenter d’une «nouvelle normalité»

Les autorités de santé publique nous émerveillent avec l’idée d’une «nouvelle normalité» après qu’un vaccin contre la COVID-19 soit largement disponible. Le terme implique, et a été largement interprété comme signifiant, que pour que la société revienne à la normale, le vaccin empêcherait la transmission de personne à personne afin que tout puisse «s’ouvrir».

Aussi attrayant que cela puisse paraître pour les personnes lésées par les verrouillages, seuls 42% des Américains disent maintenant qu’ils recevraient un vaccin COVID, selon le dernier sondage YouGov. Même parmi cette minorité optimiste, les deux tiers s’inquiètent de la sécurité des vaccins COVID. Si les autorités de santé publique souhaitent une forte adoption du vaccin, elles doivent pousser les fabricants à fournir des informations transparentes sur les essais pour répondre aux préoccupations, car le vaccin devra être volontaire si des EUA sont accordées.

En juin, le porte-parole de l’industrie du vaccin, Dr. Peter Hotez a déclaré: «Idéalement, vous voulez qu’un vaccin antiviral fasse deux choses.… Premièrement, réduisez le risque de tomber gravement malade et d’aller à l’hôpital et, deuxièmement, de prévenir l’infection et donc d’interrompre la transmission de la maladie.»

Cependant, la semaine dernière, le Dr. Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et porte-parole du coronavirus de la Maison Blanche, a déplacé le poteau et a admis que l’objectif des vaccins COVID est de fournir une protection personnelle uniquement, et non de prévenir la mort, ou de la transmission de personne à personne. Fauci a déclaré que lui et ses collègues « se contenteraient … du critère principal pour prévenir une maladie cliniquement reconnaissable ».

«Se contenter de» peut être utilisé lorsque quelqu’un n’a pas les moyens d’acheter la maison qu’il veut, ou lorsque sa garniture de pizza préférée n’est pas disponible, alors quelqu’un se contente de pizza au fromage au lieu de pepperoni. Il est difficile d’imaginer que les mots «se contenter de» seraient jamais prononcés en référence à un vaccin, sans parler du gars qui dirige le programme de vaccination COVID aux États-Unis.

Se contenter d’un vaccin qui ne répond pas aux grandes promesses initiales ne poussera pas plus de gens à s’aligner volontairement pour l’obtenir.

Conception d’essai défectueuse

Comme l’a concédé Fauci, il y a en effet des problèmes préoccupants avec la conception de l’essai, bien énoncés par le Dr. Peter Doshi dans le British Medical Journal. Doshi se concentre sur les deux plus gros problèmes. Premièrement, aucun des principaux essais de candidats-vaccins n’est conçu pour tester si le vaccin peut réduire les symptômes graves de la COVID-19, définis comme: les hospitalisations, les soins intensifs ou le décès. Et, deuxièmement, les essais ne sont pas conçus pour tester si le vaccin peut interrompre la transmission.

Si aucune de ces conditions n’est remplie, le vaccin fonctionne essentiellement comme un médicament thérapeutique, sauf qu’un vaccin serait pris de manière prophylactique, même par une personne en parfaite santé, et comporte plus que probablement un risque de blessure plus élevé qu’un médicament thérapeutique. Si cela était vrai, les médicaments thérapeutiques seraient supérieurs à tout vaccin COVID…

Bill Gates et Boris Johnson prévoient une «approche globale» de la «sécurité sanitaire»

Le Premier ministre britannique rencontre Bill Gates pour discuter de la mise en œuvre du programme mondial de vaccination.

Boris Johnson a l’intention de profiter de la présidence britannique du G7 en 2021 pour mettre en œuvre «l’approche globale» de la «sécurité sanitaire» de la Fondation Gates

Le procès pour fraude électorale du Michigan REJETÉ – Voici pourquoi! Viva Frei Vlawg

Source : BIT CHUTE

Vaccine Whistleblower: Un nouveau vaccin cause la stérilité chez 97% des femmes!

C’est une statistique vraiment choquante !!

Vaccine Whistleblower: New vaccine causes sterility in 97% of women! https://t.co/1Vi3NR8lhn via @BitChute — Jen (@Jen70717630) November 12, 2020

Avertissement – Ne prenez pas le V@ccin C0VID

