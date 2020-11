Bill Gates a embauché des «étudiants» BLM pour compter les bulletins de vote dans les États du champ de bataille

Pour s’assurer que Joe Biden a «gagné» la plupart des principaux États du champ de bataille, Bill Gates et d’autres personnes en position d’influence ont remplacé les vétérans du scrutin par de «jeunes étudiants noirs», également connus sous le nom de terroristes Black Lives Matter (BLM), qui ont commis une fraude électorale pour le traitement.

Selon les rapports, Gates et ses cohortes ont fait peur aux vétérans du scrutin en craignant une infection par le coronavirus [2019 (COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS][(de la maladie) Covid-19], ouvrant la porte à de jeunes militants noirs pour se précipiter et voler des votes pour Biden, assurant sa «victoire» déclarée par les médias. »

«L’excuse de la COVID-19 a été utilisée pour effrayer certains agents électoraux âgés afin qu’ils se retirent et soient remplacés par ces sosies», écrit Shane Trejo pour Big League Politics.

Le Campus Vote Project, une aile du Fair Elections Center, a reçu un financement du New Venture Fund pour embaucher ces «jeunes étudiants noirs» comme agents électoraux. Le New Venture Fund, au cas où vous ne le connaissez pas, a reçu plus de 94 millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates, ainsi que d’autres groupes d’intérêt spéciaux mondialistes tels que la Fondation Ford et la Fondation Hewlett.

NBC News a d’abord parlé des «jeunes étudiants noirs», indiquant que ce «groupe diversifié de milliers de jeunes Américains, allant des lycéens de 16 ans aux étudiants» avait été chargé «d’intervenir en tant que scrutateurs à travers le pays pendant le vote anticipé et le jour du scrutin».

Une fois installés, ces «jeunes étudiants noirs», avec l’aide du Poll Workers Project et du Poll Hero Project, se sont engagés dans ce qui semble maintenant être une campagne de fraude électorale généralisée qui tente de voler les élections pour Biden.

Le basketteur Lebron James a également été impliqué dans le simulacre, ayant travaillé avec le NAACP Legal Defence Fund et Power the Polls pour recruter plus de jeunes noirs pour travailler dans les bureaux de vote dans presque toutes les enclaves urbaines où le décompte des voix semble être truqué.

Bill Gates devrait être accusé de trahison

Gates, au fait, a jusqu’à présent obtenu ce qu’il voulait avec la «victoire» déclarée de Biden. L’eugéniste milliardaire n’a pas tardé à célébrer les résultats rapportés par les médias, qui ont déjà installé Biden en tant que «président élu».

Ce que cela signifie, bien sûr, c’est que Gates est complice de la trahison envers notre nation. Son argent et son implication ont abouti à la déclaration de plusieurs États pour Biden, lui donnant une «victoire», même si une fraude électorale évidente a eu lieu qui nécessite une enquête plus approfondie.

Au Nevada, par exemple, les dénonciateurs qui ont signé des affidavits assermentés disent avoir observé les «jeunes étudiants noirs» de Gates dire aux gens qui essayaient de voter sans pièce d’identité appropriée de simplement demander tout ce dont ils avaient besoin auprès du DMV et d’apporter les documents, même si c’est un conseil juridiquement inacceptable.

«(Mon chef d’équipe) et deux autres assistants nous ont dit de conseiller aux personnes qui voulaient s’inscrire pour voter et qui n’avaient pas la bonne carte d’identité / permis de conduire Nevada, qu’elles pouvaient sortir sur le parking et prendre rendez-vous avec le DMV pour obtenir une carte d’identité / permis de conduire Nevada, puis apporter une preuve de la confirmation de leur rendez-vous (soit une copie papier ou une prise de vue sur leur téléphone) et ils pourraient ensuite être enregistrés», a indiqué l’un des dénonciateurs dans une déposition.

«Ils ont ensuite été autorisés à voter avec un scrutin provisoire, même si leur nomination n’a eu lieu qu’en janvier 2021. On nous a dit que cela était autorisé dans toute la vallée, dans tous les bureaux de vote.

Dans un autre cas, un dénonciateur a vu deux personnes ouvrir des enveloppes de vote par la poste, les remplir et les signer, puis les remettre dans des enveloppes officielles roses et blanches comme si elles étaient postées par des électeurs légitimes.

«J’ai régulièrement vu des gens entrer avec plusieurs bulletins de vote», affirme ce dénonciateur. «Nous n’avons pas été autorisés à parler aux moniteurs ou aux observateurs. Nous n’étions jamais censés dire quoi que ce soit aux observateurs.

EXCLUSIF: MICHIGAN WITNESS dit de nombreux faux bulletins de vote à Detroit, des bulletins de vote ZERO Trump, même parmi les militaires!

Un autre témoin de la fraude électorale du Michigan dans le comté de Wayne s’est manifesté pour partager son histoire, Hima Kolanagireddy a déclaré qu’elle avait observé le décompte des voix et qu’elle n’avait jamais vu un seul bulletin de vote Trump soulever des soupçons que le vote était frauduleux.

(Article de Ben Wetmore republié sur TheGatewayPundit.com)

Le témoin Kolanagireddy a décrit des votes illégaux et des actions dans le comté de Wayne qui ont permis aux élections du Michigan de passer de Donald Trump à Joe Biden.

Elle a vu des bulletins de vote marqués de telle manière qu’ils auraient dû les exclure du traitement, mais qui ont quand même été comptés. «Chaque fois qu’ils scannaient le bulletin de vote, rien ne se présentait dans le système», a-t-elle déclaré. Le système était le fichier des électeurs qualifiés, qui est l’enregistrement des électeurs légaux. «Ils saisissaient les noms des personnes manuellement et leur attribuaient un numéro de sondage.»

Les bulletins de vote observés n’avaient pas de date de naissance, requise par la loi de l’État. Lorsqu’elle en a parlé aux autorités compétentes sur place, elles lui ont dit que le bureau du greffier s’était déjà assuré que tous les bulletins étaient valides avant leur envoi. Plus tard, ils lui ont dit, selon la déclaration de Kolanagireddy, que le bureau du greffier du comté de Wayne avait vérifié une date de naissance sur un bulletin de vote qui n’en avait pas, pour un électeur qui ne figurait pas dans le fichier des électeurs qualifiés.

«On nous a dit que le bureau du greffier avait vérifié à la fois la signature et la date de naissance des bulletins de vote qui n’en avaient pas», a-t-elle dit. Kolanagireddy a remarqué la même signature exacte sur plusieurs de ces bulletins illégaux.

«J’ai fait un pas en avant pour voir les dates sur les bulletins de vote, ont-ils dit novembre, espace, pas de date, puis 2020.» En interrogeant le superviseur au sujet de ces bulletins de vote non datés et mal datés, Kolanagireddy s’est fait dire «qu’ils faisaient juste leur travail».

Kolanagireddy rapporte avoir vu des bulletins de vote séquentiels qui étaient suspects et manifestement faux et se demander: «Comment les chiffres sont-ils tous côte à côte? Quelque chose ne va pas ici. Signatures identiques? Pas de dates? Et maintenant la même série d’électeurs, votant tous pour Biden?

Ces bulletins de vote ont tous été compilés selon Kolanagireddy. «Je n’ai jamais vu un seul vote pour Trump. Même les bulletins de vote militaires étaient tous pour Biden. Nous étions quatre personnes qui y sont allées, et un seul d’entre nous a vu un bulletin de vote Trump pendant les deux jours où nous y étions. Les superviseurs ont refusé d’enregistrer les contestations légitimes de Kolanagireddy.

Même si Detroit est une ville démocrate fiable, le soutien à Trump était suffisamment élevé là où les affirmations de Kolanagireddy, si elles sont vraies, semblent statistiquement improbables sans la présence de fraude. Les sondages suggèrent que le soutien de Trump parmi les Afro-Américains était d’environ 19%. Les enquêtes de sortie ont révélé que Trump avait un soutien de 12% parmi les Afro-Américains du pays. Wayne County Michigan est à 38,7% afro-américain. Detroit est à 82% afro-américain parmi sa population estimée à 667 272 habitants. 52% des anciens combattants ont déclaré qu’ils prévoyaient de voter pour réélire Trump.

Kolanagireddy a également décrit avoir rencontré une femme qui affirmait que les bulletins de vote illégaux provisoires étaient antidatés pour les rendre légaux, changeant les bulletins de vote étiquetés du 4 novembre au 2 novembre, s’assurant que les informations parviennent au Michigan State Party.

Kolanagireddy a également vu les tactiques d’intimidation utilisées et employées pour expulser les challengers du GOP Poll, affirmant qu ‘«ils visaient les républicains» et notant que c’était en grande partie raciste. Quand elle a essayé d’arrêter les éjections, ils lui ont demandé pourquoi elle se trouvait au milieu des éjections et n’ont offert aucune base légale pour le retrait des challengers et observateurs de scrutin légalement autorisés. Elle dit qu’on lui a dit: «vous êtes du mauvais côté». Elle a dit que chaque agent du scrutin qu’elle a rencontré détestait clairement les républicains, «ils ont vu un ami en eux [démocrates] et un ennemi en nous [républicains]».

Kolanagireddy a noté que l’ACLU a coopéré avec l’exclusion des challengers du scrutin du GOP et n’a rien fait pour préserver l’intégrité du processus de dépouillement des bulletins, assistant et aidant les démocrates à faire étalage des règles afin de retirer les observateurs légaux du processus. Les enquêteurs, selon Kolanagireddy, ont applaudi lorsque les républicains ont été expulsés et pas un seul démocrate n’a été expulsé même si elle les a observés violer les mêmes règles utilisées pour évincer les républicains.

Le bureau du greffier du comté de Wayne a été appelé pour commenter mais n’était pas dans le bureau et n’a pas répondu. L’ACLU du Michigan a également été appelée à commenter mais n’a pas répondu.

La presse joue un jeu extrêmement dangereux avec l’élection [Vidéo]

Nul doute, cher lecteur, vous êtes probablement fatigué de la nouvelle infusion améliorée de reportages dystopiques provenant à la fois des médias mainstream et des médias alternatifs comme nous. Les médias mainstream chantent la chanson «We’re Just Biden Our Time» (les pauvres Ira et George Gerschwin se retournent sans aucun doute dans leurs tombes). Ca fait plutot comme ca…

Eh bien… nous devons avoir un peu d’humour, non?

Passons maintenant à la question sérieuse: le président Trump remporte des victoires qui sont peut-être suffisamment importantes pour récupérer les élections que le canular inspiré de la Grande réinitialisation a tenté d’attirer sur le peuple des Etats-Unis d’Amérique.

Cependant, même Fox ne dit pas une série cohérente de mises à jour sur la façon dont cela se passe. Maintenant, nous savons tous que Fox a sauté le grand requin sorosien libéral le 3 novembre, mais nous voyons qu’ils sont pleinement tous dans le même bateau, comme CNN ou MSNBC ou les grands réseaux de diffusion, répétant la ligne monotone Biden est le président élu, ce qu’il n’est pas.

Pas encore.

Pourtant, la couverture de ce que fait l’équipe Trump est inégale, encadrée dans le «cela ne fonctionnera jamais; les États-Unis d’Amérique n’ont pas de fraude électorale. Du tout», ce qui est plus vrai que pas à bien des égards. Mais nous n’avons jamais vu de réclamations comme nous le voyons maintenant:

2,7 millions de votes sont passés de Trump à Biden par le logiciel de la machine à voter Dominion.

De 650 000 à 700 000 bulletins de vote par correspondance (qui étaient presque tous pour Biden) susceptibles d’être disqualifiés en Pennsylvanie

Des fraudes et des décomptes de votes similaires reprennent leur potentiel au Michigan et au Wisconsing et même au Nevada de tous les pays.

Un plan cohérent pour utiliser la Chambre des représentants pour choisir le président – Pelosi dit qu’elle ne le lâchera pas, mais qu’elle n’aura peut-être pas le choix du tout.

Il y a beaucoup de ces trucs. Et derrière tout cela, un président Trump calme, cool et confiant, qui est allé aujourd’hui jouer une partie de golf. Quoi qu’il se passe, cela ne le dérange pas.

Enfin, il y a eu un énorme rassemblement Trump à Washington, D.C., samedi. (Comme note secondaire importante, le rassemblement et la marche de Trump étaient énormes et n’ont rien détruit sauf peut-être quelques ego démocrates, et ils se sont déroulés légalement, en plein jour, avec des gens du monde entier priant, PRIANT DIEU pour Le président.)

(Rappelez-vous davantage ce que les démocrates et leurs enfants des ténèbres ont fait l’été dernier. Et encore maintenant.)

Un affilié de Fox a couvert le rassemblement et la marche, mais ils ont également insisté sur le fait que ce n’est pour rien, que Biden se prépare à l’inauguration et que rien ne l’arrêtera.

Alors, et si Trump réussit? Et s’il arrachait la victoire aux mâchoires de la défaite?

Et si les médias ne le signalent pas?

Nous les voyons déjà créer un grand brouillard, sinon un black-out, de l’ensemble de nos principaux médias nationaux. Les partisans de Trump doivent trouver leur chemin vers de nouvelles sources d’information indépendantes pour obtenir des informations. Même ainsi, c’est une énorme bataille psychologique difficile pour beaucoup d’entre nous de ne pas croire Fox News, après ses 19 ans de soutien assez constant du GOP / Conservateur (bien que, oui, ce Big Switch se construise visiblement dans le réseau depuis des années).

Alors, que se passe-t-il si Liberal Hivemind, Steve Turley, The Duran, Alex Jones, Glenn Beck et Rush Limbaugh, ainsi que d’autres sources conservatrices plus petites, sont les seuls à dire à l’Amérique que Trump entame un second mandat? Et si les Big Media et Big Tech essayaient toujours de cacher ces informations?

Quelqu’un veut-il parier qu’il n’essaiera pas cela?

Il est acquis d’avance qu’avec la couverture médiatique d’un renversement de Trump, il y aura des émeutes et de la violence. C’est avec la couverture. Mais sans cela des grands réseaux, cela pourrait bien être le chaos absolu. Nous voyons déjà cela maintenant à un niveau beaucoup plus modéré. Pour l’instant, les partisans de Trump ne font que contourner le courant dominant et continuent d’attirer son attention. Mais cela peut être un gros problème s’ils gagnent et que l’establishment médiatique, le Parti démocrate et les puissances furieuses derrière lui (toutes les puissances obscures également) doivent confronter Orange Man à la présidence pour un autre mandat.

Il y a plus qu’une chance raisonnable que ce scénario exact se produise. Accrochez-vous à vos chapeaux; nous avons un sacré voyage devant nous.

L’audit électoral révèle davantage de preuves de fraude électorale, CNN affirme que les affirmations de Trump sont de fausses nouvelles

Un audit massif des électeurs en cours révèle des preuves de fraude, mais CNN affirme que les affirmations de Trump sont de fausses nouvelles. Le Fonds pour l’intégrité des électeurs a trouvé des milliers d’exemples potentiels de scrutins illégaux.

Dans l’émission de Laura Ingraham, Nahshon Garrett dit qu’un bulletin de vote a été voté à son nom en Arizona mais qu’il avait déménagé au Tennessee pour s’entraîner pour les Jeux olympiques. Quelqu’un d’autre, dit-il, a dû voter en son nom.

Le VIF a également trouvé des milliers de personnes qui ont changé d’adresse mais qui ont ensuite voté comme absent pour les résidences précédentes, suggérant soit un vote illégal, soit une personne votant frauduleusement en leur nom.

Les démocrates et les médias continuent de dire que la course est terminée et que Trump devrait accepter les résultats de l’élection, que Joe Biden est président élu

Mais Trump et les républicains ont droit à un recours juridique complet, comme indiqué dans le processus constitutionnel et ses partisans exigent qu’il se batte jusqu’au bout.

LA BOMBE: Les élections de 2020 se sont déroulées dans le cadre d’une «urgence nationale» déclarée par Trump qui a tendu un piège le jour du scrutin à «l’accès non autorisé à l’infrastructure électorale et électorale»

(Natural News) Nous avons une autre bombe majeure pour vous ici, concernant les élections de 2020. Malgré la censure intense et malveillante des Big Tech, nous sommes vraiment de plus en plus connus pour leurs analyses et recherches approfondies sur l’actualité, alors merci pour votre soutien alors que nous continuons à lutter pour la survie même de l’Amérique, notre république constitutionnelle.

Cette histoire commence avec le décret exécutif peu connu signé le 12 septembre 2018 par le président Donald J.Trump. Cet ordre, disponible sur Whitehouse.gov, est intitulé «Décret exécutif sur l’imposition de certaines sanctions en cas d’ingérence étrangère dans une élection aux États-Unis».

Dans ce décret, que presque personne n’a couvert depuis le jour de sa signature, le président Trump déclare une urgence nationale. Cette urgence est toujours en jeu à ce jour, et les élections de 2020 ont été menées dans le cadre de cet état d’urgence, ce qui est un point crucial pour comprendre ce qui va suivre.

«Accès non autorisé à l’infrastructure électorale»

Dans l’OE, le président déclare également que les personnes et les organisations situées, en partie, en dehors des États-Unis sont connues pour être en mesure «d’interférer ou de saper la confiance du public dans les élections aux États-Unis, notamment par l’accès non autorisé aux infrastructures électorales et de campagne ou la diffusion secrète de propagande et de désinformation.»

Si vous commencez à voir comment cela est lié à CNN, au NY Times, au Washington Post et à MSNBC, vous n’êtes pas seul. Toutes ces organisations, comme vous le verrez bientôt, ont été prises sous cette déclaration d’urgence d’«ingérence étrangère» dans les élections aux Etats-Unis d’Amérique, aidées par des entreprises complices sur le sol des Etats-Unis d’Amérique.

L’OE déclare en outre que cette ingérence étrangère dans les élections aux Etats-Unis d’Amérique «constitue une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis».

Pourquoi cela est-il pertinent par rapport à tout ce que nous constatons actuellement avec la fraude électorale massive menée par les démocrates et l’État profond? Parce que Dominion Voting Systems est une entreprise canadienne. Et Scytl est coulée en Espagne.

C’est vrai. Dominion est une société à capitaux étrangers, ce qui fait du vol électoral au Dominion un «problème d’ingérence étrangère».

Soit dit en passant, Scytl est lié à George Soros et aux démocrates, et selon TGP (voir ci-dessous), «Bill Gates possède également des actions de Scytl.»

Dominion est canadien, Scytl est d’Espagne; les deux représentent une «ingérence étrangère» dans les élections américaines… avec des données acheminées via des serveurs en Allemagne

Une autre société de machines à voter appelée Scytl – également largement utilisée lors des élections américaines – est située en Espagne. Comme le rapporte Great Game India:

Quelques jours après avoir été révélée comment les élections américaines de 2020 avaient été truquées par l’agent de la Couronne canadienne Dominion Voting Systems via un soi-disant «pépin», maintenant GreatGameIndia a découvert l’implication d’une autre société étrangère douteuse dans l’ingérence électorale américaine. Les votes exprimés par les Américains ont été comptés par une société espagnole en faillite Scytl en Espagne. Tout comme les systèmes de vote du Dominion, Scytl a une longue histoire de fraude électorale dans divers pays, y compris l’injection de portes dérobées dans son logiciel électoral. La question a incité les experts à se demander pourquoi le travail sensible du comptage des votes a été externalisé à une entreprise étrangère. Comment une entreprise espagnole en faillite pourrait-elle compter les votes américains en Espagne? En raison de cette fraude généralisée, le président de la commission électorale fédérale américaine Trey Trainor estime que les élections présidentielles américaines de 2020 sont illégitimes.

Ce qui manque aux gens dans tout cela, c’est que le décret exécutif de 2018 de Trump donne au DOJ le pouvoir de saisir tous les actifs des individus et des entreprises qui ont été complices de l’aide ou de la dissimulation de cette ingérence étrangère dans les élections américaines.

L’ordonnance d’urgence nationale appelle spécifiquement à la saisie de tous les actifs d’entités qui ont, «directement ou indirectement participé, parrainé, dissimulé ou été complice d’une ingérence étrangère dans une élection aux États-Unis».

Cela devrait, bien sûr, inclure pratiquement chaque présentateur de fausses nouvelles de CNN, tous les PDG de Big Tech, tous les journalistes de fausses nouvelles de NBC News, du NY Times et du Washington Post. Ils sont tous complices du gaspillage de l’Amérique et de la dissimulation de l’ingérence électorale étrangère massive qui vient de se produire.

L’EO de Trump explique en outre que les saisies d’actifs doivent cibler les personnes et les entités qui ont:

… Bénéficiant d’une aide matérielle, d’un parrainage ou d’un soutien financier, matériel ou technologique, ou de biens ou de services pour ou à l’appui de toute activité décrite au sous-alinéa a) (i) du présent article ou de toute personne dont les biens et intérêts sur les biens sont bloqués conformément à cet ordre; ou (iii) être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, toute personne dont la propriété ou les intérêts dans la propriété sont bloqués conformément à la présente ordonnance.

En d’autres termes, l’OE couvre toute personne corrompue ou compromise par la Chine communiste. Et cela inclut au moins 80% des législateurs démocrates, selon nos estimations, y compris les sénateurs Feinstein et Schiff.

Toutes les organisations impliquées dans le vol et la dissimulation électorale peuvent désormais être saisies par le gouvernement américain

Mais ce n’est même pas la pleine mesure de ce qu’exige ce décret. À l’article 8, l’ordonnance explique que le terme «personne» signifie également «une société de personnes, une association, une fiducie, une coentreprise, une société, un groupe, un sous-groupe ou une autre organisation».

En d’autres termes, toute organisation médiatique qui a aidé à couvrir ou à assister l’ingérence étrangère dans une élection américaine est spécifiquement visée par le présent décret.

Plus loin dans la section des définitions, l’OE explique:

… Le terme «infrastructure électorale» désigne la technologie et les systèmes d’information et de communication utilisés par ou au nom du gouvernement fédéral ou d’un État ou d’une administration locale pour gérer le processus électoral, y compris les bases de données d’inscription des électeurs, les machines à voter, le matériel de tabulation des votes et la transmission sécurisée des résultats des élections.

Cela inclurait les systèmes électoraux nationaux ainsi que tous les autres systèmes électoraux utilisés lors des récentes élections.

Enfin, l’OE décrit ce que signifie l’expression «ingérence étrangère». Cela signifie: (italiques ajoutés)

… Toute action ou tentative d’action secrète, frauduleuse, trompeuse ou illégale d’un gouvernement étranger, ou de toute personne agissant en tant qu’agent ou pour le compte d’un gouvernement étranger, entreprise dans le but ou l’effet d’influencer, de miner la confiance dans ou modifier le résultat ou le résultat annoncé de l’élection ou miner la confiance du public dans les processus ou les institutions électorales.

Notez les mots importants de «modifier le résultat ou le résultat annoncé de l’élection». C’est exactement ce que Big Tech et les faux médias mensongers ont fait à l’Amérique. Plus qu’un simple crime, c’est une trahison … et il est tombé dans le piège de l’urgence nationale que Trump a publiquement annoncé en 2018, ce qui signifie maintenant que toutes ces entreprises et organisations peuvent voir leurs actifs saisis littéralement du jour au lendemain.

Dans cette vidéo, l’avocat de Trump, Sidney Powell, décrit «des preuves statistiques stupéfiantes» et «des témoignages stupéfiants» sur la fraude électorale criminelle qui a été menée à travers l’Amérique. Elle ajoute: «Si vous voulez parler d’ingérence électorale étrangère, nous l’avons certainement maintenant.» Ecoutez:

Release the Kraken: @SidneyPowell1 vows to expose the Silicon Valley and left-wing corporations that are using their power to help Democrats steal the election from @realDonaldTrump. #MAGA #AmericaFirst #Dobbs pic.twitter.com/EPJSfUZqM2 — Lou Dobbs (@LouDobbs) November 13, 2020

Le représentant Louie Gohmert (R-TX) a déclaré que l’armée américaine venait de faire une descente dans la ferme de serveurs de Scytl en Espagne

De peur que vous ne pensiez que ce ne sont que des spéculations et des rumeurs, nous arrivons maintenant à la partie où le caoutchouc rencontre la route. Selon une interview vidéo avec le représentant Louis Gohmert (R-TX) diffusée plus tôt dans la journée, l’armée américaine vient de mener un raid sur la ferme de serveurs de la société Scytl, aujourd’hui en faillite, à Barcelone, en Espagne.

Le Gateway Pundit, qui a été à l’avant-garde de la plupart des rapports explosifs sur le complot de truquage électoral qui a eu lieu le 3 novembre, a contacté ses sources pour confirmer les opérations militaires en Europe, liées à la collecte de preuves de vol électoral. Voici ce que TGP vient de signaler:

Le gouvernement américain, une fois qu’ils ont déterminé que ce serveur Dominion était impliqué dans le changement de voix, la communauté du renseignement a alors commencé une recherche du serveur et a découvert que le serveur était en Allemagne. Afin d’avoir accès à ce serveur et de le rendre disponible pour une utilisation légale, ils ont dû faire travailler le Département d’État en tandem avec le Département de la justice. Ils ont dû demander au gouvernement allemand de coopérer pour permettre cette saisie de ce serveur.

Les documents appropriés requis pour influer sur ce type de saisie ont été mis en place, validés, et il semble qu’il y avait également un soutien militaire américain dans cette opération. L’armée américaine n’était pas en tête. Mais cela aide à expliquer pourquoi Esper a été licencié et Miller et Kash Patel ont été mis en place – afin que l’armée n’interfère en aucune façon avec l’opération.

En mettant la main sur le serveur, ils vont maintenant avoir la preuve directe du moment où ils ont reçu l’ordre d’arrêter de compter. Ils découvriront également qui a donné la directive d’arrêter de compter et qui a lancé l’algorithme qui a commencé à changer de voix. La CIA a été complètement exclue de cette opération.

Voici l’interview du représentant Gohmert, maintenant sur Brighteon.com, juste au cas où YouTube essaierait de troubler la mémoire de cette vidéo:

https://www.brighteon.com/fdf24944-82d2-4535-b6f0-254319d7b896

Le raid semble avoir ciblé l’exploitation de la ferme de serveurs de la CIA à Francfort

Nous avons également maintenant la confirmation des documents de WikiLeaks que la CIA a utilisé un centre de données à Francfort comme base de piratage à distance pour truquer les élections américaines. DW.com a rapporté:

WikiLeaks a publié mardi une mine de documents de la CIA qui, selon elle, révélaient des détails sur son arsenal de piratage secret.

Le communiqué comprenait 8 761 documents qui, selon elle, révélaient des détails sur «les logiciels malveillants, les virus, les chevaux de Troie, les exploits militarisés« zero day», les systèmes de contrôle à distance des logiciels malveillants et la documentation associée.»

Les fuites auraient révélé qu’une unité top secrète de la CIA avait utilisé la ville allemande de Francfort-sur-le-Main comme point de départ de nombreuses attaques de piratage contre l’Europe, la Chine et le Moyen-Orient.

Le quotidien allemand «Süddeutsche Zeitung» a rapporté que le bâtiment était connu pour abriter un vaste réseau de personnel du renseignement comprenant des agents de la CIA, des espions de la NSA, des membres des services secrets militaires, des employés du département de la sécurité intérieure et des employés des services secrets. Il a rapporté que les Américains avaient également établi un réseau dense d’avant-postes et de sociétés écrans à Francfort.

Il semble que la CIA utilisait le même centre de données étranger pour pirater les élections américaines… et s’est fait prendre. C’est précisément pourquoi, comme le rapporte le Gateway Pundit, la CIA a été complètement exclue de l’opération de raid sur les serveurs qui vient de se dérouler en Allemagne. Le raid a probablement été dirigé contre la propre ferme de serveurs de la CIA qui a dirigé l’opération de piratage à distance du Dominion la nuit des élections!

Biden & his criminal cronies are not going to sleep well tonight. Well, Biden might because he probably forgot the name Scytl.



His co-conspirators know name well. They also know the name Paragon, company which purchased Scytl in 10/20.



Every will be revealed.#FightBack https://t.co/AxYVSqjaIs — Lin Wood (@LLinWood) November 14, 2020

DESCENDRE: Big Tech, géants des médias, agents démocrates et la moitié de l’État profond

Il devrait être évident pour toute personne informée que tout ce que Big Tech et les faux médias ont fait pour truquer cette élection, puis enterrer les opérations de fraude électorale massive des démocrates, était une tromperie secrète et frauduleuse et une action illégale … et tout cela a été mené à bien au nom des nations communistes comme la Chine et des opérations mondialistes situées en dehors des États-Unis.

Ce n’est pas seulement que les sociétés du système de vote dont le matériel et les logiciels ont truqué les élections se trouvaient au Canada et en Espagne; on nous dit également qu’une partie du trucage de l’élection par la CIA en temps réel impliquait la délocalisation de données vers des serveurs situés en Allemagne et peut-être en Serbie. Il y a donc au moins trois ou quatre pays étrangers impliqués dans cette élection, et cela n’inclut même pas la Chine et le Venezuela, qui ont tous deux joué d’autres rôles dans la conduite d’opérations d’influence pour truquer le résultat des élections en faveur de Biden. (Le financement du Dominion a également été fourni, selon la rumeur, par les socialistes riches du Venezuela.)

À présent, l’équipe Trump est en train de rassembler des preuves irréfutables de collusion criminelle pour interférence dans les élections, et les pistes de dissimulation mèneront directement à la Big Tech (censure ciblée et collusion avec la Chine) et aux fausses informations de gauche (campagne de propagande pour dissimuler les preuves de collusion étrangère).

Cela signifie que d’un seul coup, le président Donald J. Trump sera en mesure de:

Arrêter et saisir les actifs de tous les principaux démocrates et traîtres de l’État profond qui ont tenté de voler les élections de 2020. Saisir toutes les grandes entreprises technologiques et les médias de propagande de gauche complices du complot. Cela pourrait inclure la saisie de leurs noms de domaine tels que Twitter.com, YouTube.com, Facebook.com, etc. Battre le DNC pour toujours en révélant des preuves accablantes de fraude électorale généralisée, ce qui entraînera également un appel à l’échelle nationale pour un système d’identification des électeurs pour toutes les élections futures. Consolider sa propre position en tant que brillant cerveau président des États-Unis pour un deuxième mandat (et peut-être un troisième, osons-nous dire).

Ne pariez jamais contre Donald.

LES COMPTES n’ont plus d’importance; la certification des votes est désormais hors de propos

Le plan d’action pour réaliser tout cela est en cours au fur et à mesure que vous lisez ceci. L’équipe Trump dispose déjà des journaux de transactions complets des modifications électorales de Dominion Voting Systems, et avec les raids qui ont lieu en Europe, de plus en plus de preuves d’ingérence étrangère sont obtenues.

Surtout, cette énorme cache de preuves de fraude électorale sera plus que suffisante pour que le président Trump présente ces preuves au peuple américain, puis déclare une tentative d’insurrection illégale contre les États-Unis d’Amérique tout en déployant des maréchaux américains ou la police militaire pour arrêter les acteurs traîtres aux États-Unis qui ont tenté de commettre cette fraude criminelle complexe. Pas étonnant que John Brennan ait l’air de se foutre chaque fois qu’il apparaît à la télévision en direct. Une fois le plan de Trump pleinement activé, des personnes comme Brennan auront besoin d’une réserve à vie sur quoi compter.

Une fois que toutes les preuves sont compilées et présentées, le président Trump doit simplement déclarer que toute l’élection est nulle et non avenue comme un artefact d’une tentative de coup d’État étranger ratée contre les États-Unis, aidée par des opérateurs traîtres au sein du parti démocrate et certains coins sombres de la communauté du renseignement (CIA, FBI, etc.).

En tant que principe juridique immuable, toute partie qui s’engage dans un contrat social (comme une élection) et triche ensuite pour tenter de «gagner» injustement ce contrat, est disqualifiée par défaut. Vous ne pouvez pas gagner une élection en la volant. Il existe un précédent juridique écrasant à cet égard dans les décisions de justice du SCOTUS et des tribunaux de district fédéraux. Les recomptages ne sont pas pertinents. La «certification» des votes frauduleux n’est que du théâtre. Rien de tout cela n’a d’importance une fois que la nature frauduleuse écrasante de toute l’opération est documentée et révélée à tous.

Nous avons déjà gagné

Trump a déjà remporté cette élection. Les ennemis traîtres de l’Amérique ont déjà été capturés. Ils feront face à des accusations criminelles par milliers au fur et à mesure que tout cela se déroule, à moins qu’ils ne fuient d’abord le pays. Et le DOJ est sur le point de lâcher le marteau sur toute l’opération.

Le peuple américain est avec Trump – y compris de nombreux démocrates qui sont maintenant écœurés par ce dont ils ont été témoins avec le vol électoral de gauche. Les Américains ne permettront pas que leur pays soit volé par des intérêts étrangers, et comme nous l’avons déjà mentionné, si Trump doit appeler tous les hommes valides d’Amérique à converger vers Washington DC, armés de courage, des millions de patriotes arriveront à défendre cette république constitutionnelle contre ses ennemis, tant étrangers que nationaux.

Trump n’a plus besoin de gagner des recomptes, et il n’a certainement pas besoin des médias de son côté. De toute façon, ils ne seront plus là longtemps. Tout ce dont Trump a besoin, c’est de continuer à rassembler des preuves, de se préparer à les présenter au monde et de continuer à recueillir le soutien de millions d’Américains qui sont prêts à mettre leur vie en jeu, si nécessaire, pour défendre cette nation.

Nous gagnons si nous choisissons de gagner.

La seule façon de perdre est de nous rendre aux criminels de gauche.

Et le mot «concéder» ne fait même pas partie de mon vocabulaire. Alex Jones, Owen Shroyer, Steve Bannon, Jim Hoft, Rudy Giuliani ou tout autre patriote ne se rendront pas non plus à ces criminels et tyrans de gauche.

Je couvre quelques détails supplémentaires sur tout cela dans ma mise à jour quotidienne du 13 novembre:

https://www.brighteon.com/91ae4117-21d8-4a4c-9171-1d3d408f99f0

https://www.brighteon.com/28989543-f2cb-4f44-9615-47189f6da241

Continuez à lire NaturalNews.com pour plus d’analyses dans les jours à venir… c’est de l’histoire en devenir, heure par heure, jour après jour. Vous êtes un témoin vivant de l’un des mouvements de génie politique les plus épiques des «échecs 4D» de l’histoire humaine. Prenez du pop-corn et rejoignez les rassemblements pro-Trump en attendant. La victoire arrive.

