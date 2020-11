COVID-19 a commencé en Italie, en septembre 2019, pas en Chine en décembre

Eric Zuesse

Le virus [COVI-19 de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID-19 [coronavirus 2019 Desease – MIRASTNEWS], ou coronavirus-19, n’a pas commencé à Wuhan en Chine en décembre 2019, comme cela a été largement rapporté jusqu’à présent. Ce nouveau ou «roman» virus a infecté pour la première fois des personnes en Italie, au plus tard en septembre 2019, selon des chercheurs de l’Association italienne de recherche sur le cancer, et publié le 11 novembre, sous le titre Current Research, par l’Institut national des tumeurs de l’Italie. Ministère de la Santé.

Cette étude s’intitule «Détection inattendue des anticorps anti-SRAS-CoV-2 pendant la période pré-pandémique en Italie». Il rapporte que:

«La première vague de cas positifs a été identifiée en septembre-octobre 2019. L’évaluation des NAbs fonctionnels anti-SRAS-CoV-2 a identifié des échantillons positifs dans les tests de microneutralisation basés sur le CPE déjà collectés en octobre 2019. Compte tenu du délai entre l’infection et la synthèse des anticorps, ces résultats indiquent que le virus a circulé en Italie bien avant la détection du patient index déclaré en février 2020. De plus, la plupart des premiers individus positifs aux anticorps vivaient dans les régions où la pandémie a commencé.

En d’autres termes: bien que le premier italien infecté par le [COVI-19 de la – MIRASTNEWS] Covid-19 ait été remarqué en février 2020, il y avait des personnes infectées par le [coronavirus 2019 de la (Coronavirus 2019 Desease) – MIRASTNEWS] Covid-19 en Italie à partir de septembre 2019 au plus tard. Par conséquent, une des raisons pour lesquelles l’Italie était l’une des trois plus -19 pays infectés dès le 1er mars 2020 (juste derrière la Chine et la Corée du Sud), pourrait être que la Chine et la Corée du Sud ont été les deux premiers pays à avoir remarqué ce nouveau virus. Le 26 février 2020 était la première date à laquelle l’Italie a signalé des cas de Covid-19, et il y en avait 147 en Italie à cette date. La Chine avait commencé à signaler des cas le 23 janvier 2020: 259 d’entre eux. En moins de deux semaines, les dirigeants chinois ont mis en place un verrouillage total et des recherches intensives dans tout le pays pour trouver d’éventuels cas qu’ils avaient précédemment manqués; Ainsi, le 12 février, il y a eu un énorme pic dans les cas connus en Chine, 14 108 d’entre eux, signalés à cette date. Ce nombre est tombé à 573 nouveaux cas quotidiens le 29 février. Aucun nombre, même proche de ce nombre, n’a été signalé après cette date en Chine.

Deux semaines après le 1er mars, le 15 mars 2020, l’Italie avait de loin la plus forte intensité d’infections à coronavirus au monde, calculée à ce moment-là, au taux de 409,3 cas par million d’habitants, et la Chine comptait 56,2 cas par million. (Les États-Unis en avaient 11,1 par million.) Cependant, la petite nation de Saint-Marin, qui est entourée en Italie, comptait 109 cas au total, et seulement 34 232 habitants (ce qui était trop petit pour que cette nation ait été incluse parmi ceux qui étaient alors en cours de calcul); il s’agit donc d’un taux par million de 3 184 infections par million, ce qui était en fait (et de loin) le taux d’infection par les [coronavirus 2019 de la – MIRASTNEWS] Covid le plus élevé au monde à l’époque. Par conséquent: la première personne infectée par ce virus aurait bien pu être un Saint-Marin, au lieu d’un Italien.

Au fur et à mesure que des recherches sont effectuées concernant ce virus, la source géographique réelle de celui-ci pourrait se révéler être n’importe quel pays, car les voyages et le tourisme internationaux sont désormais monnaie courante, ce qui n’était pas le cas auparavant. À l’avenir, les pandémies mondiales seront probablement beaucoup plus fréquentes que dans l’histoire antérieure, mais la technologie (comme les vaccins) et le monde s’adaptent de sorte qu’il n’y ait pas un pourcentage plus élevé de la population mondiale mourant de pestes que par le passé. Faire des prévisions sur la base de la dernière méga-pandémie antérieure, qui était la grippe espagnole de 1918-1920, pourrait ne pas être tout à fait approprié. La grippe espagnole a probablement commencé en Amérique, pas en Espagne, mais, selon Wikipédia, «Pour maintenir le moral, les censeurs de la Première Guerre mondiale ont minimisé ces premiers rapports. Les journaux étaient libres de rapporter les effets de l’épidémie en Espagne neutre, comme la grave maladie du roi Alphonse XIII, et ces histoires ont donné une fausse impression de l’Espagne comme particulièrement touchée. Cela a donné naissance au nom de grippe «espagnole». Les données historiques et épidémiologiques sont insuffisantes pour identifier avec certitude l’origine géographique de la pandémie, avec des opinions divergentes quant à sa localisation.» En d’autres termes, ce que les masses du public croient à un moment donné peut être façonné par le gouvernement et par ses journaux et diffuseurs, simplement en cachant des faits que les personnes qui contrôlent réellement le pays ne veulent pas que le public sache. La censure est au cœur de la dictature, et presque tous les pays sont en fait des dictatures, mais les médias d’information censurent ce fait au lieu de le publier. Ainsi, la réalité de la censure est elle-même cachée au public, afin que les personnes qui contrôlent le gouvernement contrôlent les masses afin que la nation puisse être qualifiée de «démocratie». C’est important pour eux de le faire afin de minimiser le pourcentage de la population qu’ils devront emprisonner. Cependant, les États-Unis ont déjà un pourcentage plus élevé de résidents en prison que tout autre pays; et, ainsi, ses médias d’information sont particulièrement fortement censurés, afin de pouvoir empêcher une révolution pure et simple. Forcer à la fois le corps et l’esprit pourrait s’avérer trop lourd, mais apparemment les individus qui contrôlent la situation ressentent le besoin d’aller aussi loin pour garder le contrôle.

Mais quoi qu’il en soit, tout politicien qui appelle le covid-19 «le virus de Wuhan» ou «le virus de la Chine» exprime le programme de cette personne, au lieu de quoi que ce soit sur la réalité, puisque le premier cas réel de cette maladie aurait pu apparaître n’importe où.

(Les hypothèses du «gain de fonction» et les preuves que la recherche chinoise sur la guerre biologique est financée par le Pentagone et à laquelle le Canada a participé soulèvent des questions auxquelles il faut répondre; mais plus fondamentales que de savoir si ce virus était naturel ou plutôt artificiel, est précisément où et comment il a été diffusé pour la première fois dans le public. Nous ne connaissons pas encore vraiment la réponse, même à cette question extrêmement importante – une question à laquelle il faut répondre AVANT de pouvoir aborder la question de savoir si cet événement était naturel ou plutôt militaire. C’est la question fondamentale, et sa réponse est encore inconnue.)

L’historien d’enquête Eric Zuesse est l’auteur, plus récemment, de They’ are not even close: The Democratic vs. Republican Economic Records, 1910-2010, et de CHRIST’S VENTRILOQUISTS: The Event that Created Christianity.

Comment le vaccin COVID-19 peut détruire votre système immunitaire

Analyse par le Dr Joseph Mercola

L'HISTOIRE EN UN COUP D'ŒIL

Selon une étude qui a examiné comment le consentement éclairé est donné aux participants à l’essai du vaccin COVID-19, les formulaires de divulgation n’informent pas les volontaires que le vaccin pourrait les rendre vulnérables à une maladie plus grave s’ils sont exposés au virus.

Les efforts antérieurs de vaccination contre les coronavirus – y compris ceux pour le SRAS, le MERS et le RSV – ont révélé une grave préoccupation: les vaccins ont tendance à déclencher une amélioration dépendante des anticorps (EAD)

EMA signifie qu’au lieu de renforcer votre immunité contre l’infection, le vaccin améliore en fait la capacité du virus à pénétrer et à infecter vos cellules, ce qui entraîne une maladie plus grave que si vous n’aviez pas été vacciné

L’immunopathologie létale Th2 est un autre risque potentiel. Une réponse défectueuse des lymphocytes T peut déclencher une inflammation allergique, et des anticorps mal fonctionnels qui forment des complexes immuns peuvent activer le système du complément, entraînant des lésions des voies respiratoires

Il existe des preuves montrant que les personnes âgées – qui sont les plus vulnérables au COVID-19 sévère et auraient le plus besoin du vaccin – sont également les plus vulnérables à l’immunopathologie ADE et Th2

Selon une étude qui a examiné comment le consentement éclairé est donné aux participants à l’essai du vaccin COVID-19, les formulaires de divulgation n’informent pas les volontaires que le vaccin pourrait les rendre vulnérables à une maladie plus grave s’ils sont exposés au virus.

L’étude 1 «Divulgation du consentement éclairé aux sujets d’essai de vaccin présentant un risque d’aggravation de la maladie clinique du vaccin COVID-19», publiée dans l’International Journal of Clinical Practice du 28 octobre 2020, souligne que «les vaccins COVID-19 conçus pour provoquer une neutralisation les anticorps peuvent sensibiliser les personnes vaccinées à une maladie plus grave que s’ils n’étaient pas vaccinés. »

«Les vaccins contre le SRAS, le MERS et le RSV n’ont jamais été approuvés, et les données générées dans le développement et les tests de ces vaccins suggèrent une grave préoccupation mécaniste: les vaccins conçus empiriquement en utilisant l’approche traditionnelle (consistant en le pic viral de coronavirus non modifié ou peu modifié pour obtenir des anticorps neutralisants), qu’ils soient composés de protéines, de vecteurs viraux, d’ADN ou d’ARN et quelle que soit la méthode de délivrance, peuvent aggraver la maladie COVID-19 via une amélioration dépendante des anticorps (ADE)», déclare l’article. «Ce risque est suffisamment obscurci dans les protocoles d’essais cliniques et les formulaires de consentement pour les essais de vaccin COVID-19 en cours pour qu’une compréhension adéquate de ce risque par les patients ne se produise probablement pas, empêchant le consentement véritablement éclairé des sujets de ces essais. Le risque spécifique et significatif de COVID-19 d’EIM aurait dû et devrait être divulgué de manière proéminente et indépendante aux sujets de recherche actuellement dans les essais de vaccins, ainsi qu’à ceux qui sont recrutés pour les essais et les futurs patients après l’approbation du vaccin, afin de répondre à la norme d’éthique médicale de la compréhension du patient pour un consentement éclairé.»

Qu’est-ce que l’amélioration dépendante des anticorps?

Comme l’ont noté les auteurs de cet article de l’International Journal of Clinical Practice, les efforts antérieurs de vaccination contre le coronavirus – pour le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le virus respiratoire syncytial (RSV) – ont a révélé une grave préoccupation: les vaccins ont tendance à déclencher une amélioration dépendante des anticorps.

Que veut dire ceci exactement? En un mot, cela signifie qu’au lieu de renforcer votre immunité contre l’infection, le vaccin améliore en fait la capacité du virus à pénétrer et à infecter vos cellules, ce qui entraîne une maladie plus grave que si vous n’aviez pas été vacciné.2

C’est exactement le contraire de ce qu’un vaccin est censé faire, et un problème important qui a été signalé dès le début de cette poussée pour un vaccin COVID-19. Le document de synthèse de 2003 «Amélioration dépendante des anticorps de l’infection virale et de la maladie» l’explique de cette manière:3

«En général, les anticorps spécifiques aux virus sont considérés comme antiviraux et jouent un rôle important dans le contrôle des infections virales de plusieurs manières. Cependant, dans certains cas, la présence d’anticorps spécifiques peut être bénéfique pour le virus. Cette activité est connue sous le nom d’amélioration dépendante des anticorps (EAD) de l’infection virale. L’EAD de l’infection virale est un phénomène dans lequel les anticorps spécifiques du virus améliorent l’entrée du virus, et dans certains cas la réplication du virus, dans les monocytes / macrophages et les cellules granulocytaires par interaction avec les récepteurs Fc et / ou du complément. Ce phénomène a été rapporté in vitro et in vivo pour des virus représentant de nombreuses familles et genres d’importance sanitaire et vétérinaire. Ces virus partagent certaines caractéristiques communes telles que la réplication préférentielle dans les macrophages, la capacité à établir la persistance et la diversité antigénique. Pour certains virus, les EAD de l’infection sont devenues une préoccupation majeure pour le contrôle de la maladie par la vaccination.»

Les efforts antérieurs de vaccination contre le coronavirus ont tous échoué

Dans mon entretien de mai 2020 ci-dessus avec Robert Kennedy Jr., il a résumé l’histoire du développement du vaccin contre le coronavirus, qui a commencé en 2002, à la suite de trois épidémies consécutives de SRAS. En 2012, des scientifiques chinois, américains et européens travaillaient sur le développement d’un vaccin contre le SRAS et avaient environ 30 candidats prometteurs.

Parmi ceux-ci, les quatre meilleurs candidats vaccins ont ensuite été administrés à des furets, qui sont l’analogue le plus proche des infections pulmonaires humaines. Dans la vidéo ci-dessous, qui est un extrait de mon interview complète, Kennedy explique ce qui s’est passé ensuite. Alors que les furets ont affiché une réponse anticorps robuste, qui est la métrique utilisée pour l’homologation des vaccins, une fois qu’ils ont été confrontés au virus sauvage, ils sont tous tombés gravement malades et sont morts.

La même chose s’est produite lorsqu’ils ont essayé de développer un vaccin contre le VRS dans les années 1960. Le RSV est une maladie des voies respiratoires supérieures très similaire à celle causée par les coronavirus. À ce moment-là, ils avaient décidé de sauter les essais sur les animaux et de passer directement aux essais sur les humains.

« Ils l’ont testé sur je pense à 35 enfants, et la même chose s’est produite », a déclaré Kennedy. «Les enfants ont développé une réponse anticorps championne – robuste, durable. Cela avait l’air parfait [mais quand] les enfants ont été exposés au virus sauvage, ils sont tous tombés malades. Deux d’entre eux sont morts. Ils ont abandonné le vaccin. C’était un grand embarras pour la FDA et le NIH.

Le lien entre l’appel de la peur et la perception du COVID-19 – Entretien avec le Dr Peter Breggin

Entretien par le Dr Joseph Mercola

L'HISTOIRE EN UN COUP D'ŒIL

Il existe toute une école de recherche dans le domaine de la santé publique sur la façon d’effrayer les gens, connue sous le nom d ‘«appel à la peur»

L’appel à la peur repose sur l’hypothèse que pour réussir à mettre en œuvre une mesure de santé publique, vous devez d’abord mettre en évidence une menace. Et, pour travailler, la menace doit être rendue personnelle, afin que les gens craignent pour leur sécurité personnelle

Ensuite, vous donnez aux gens quelque chose à faire immédiatement qui les mettra sur la voie de la coopération avec le plan dans son intégralité. Les exemples pendant la pandémie de COVID-19 incluent ne pas quitter votre maison, porter un masque, rester à 6 pieds l’un de l’autre, fermer certaines entreprises et empêcher les enfants de rentrer à l’école. À l’avenir, nous pouvons nous attendre à ce qu’on nous dise que nous devons nous faire vacciner et suivre numériquement avant de pouvoir reprendre la vie normalement.

En ajoutant de la confusion au mélange, vous pouvez amener un individu de la peur à l’anxiété – un état de confusion dans lequel vous ne pouvez plus penser logiquement. Dans cet état, vous êtes plus facilement manipulé

Finalement, lorsque la peur et l’anxiété sont suffisamment grandes, le désespoir s’installe, auquel cas les gens sont prêts à faire à peu près n’importe quoi pour obtenir un soulagement

Le Dr Peter Breggin, psychiatre, a écrit plus d’une douzaine de livres à succès sur la psychiatrie et l’industrie pharmaceutique. On l’appelle souvent «la conscience de la psychiatrie» parce qu’il a réussi à réformer la profession psychiatrique, en abolissant les lobotomies et autres psychochirurgies expérimentales néfastes.

L’année dernière, il est revenu sur COVID-19 et les peurs qui l’entourent, qui est le sujet de cette interview. Il a également commencé à faire des recherches sur l’histoire du Dr Anthony Fauci, qui a été le visage du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, en apprenant plus que ce qu’il avait négocié dans le processus.

«Il ressemblait à ce gentil homme, jusqu’à ce que je commence à écouter ce qu’il disait et à regarder ce qu’il faisait», dit Breggin. «Début avril, [ma femme] Ginger m’a apporté cet article scientifique et m’a dit:« Chérie, cela semble impossible, c’est faux ou quelque chose du genre.» C’était un article de 2015 rédigé par une grande équipe de Caroline du Nord [dirigée par] Ralph Baric1. Il est l’auteur final et le pouvoir derrière, bien que l’auteur principal soit Vineet D. Menachery.2 Cet article parle de faire un coronavirus qui va être un nouvel agent épidémique. Ils en parlent. Ils l’ont réellement accompli – et c’est un coronavirus du SRAS. C’est un virus qui infectera les poumons des chauves-souris… Et ils le vérifient et ils découvrent qu’il infectera l’épithélium pulmonaire humain. Ils le donnent aux souris et les souris plus âgées deviennent très malades et celles qui sont compromises meurent. Cela sonne… [comme] le précurseur du SRAS-CoV-2. Soit dit en passant, ils ont même essayé de se faire vacciner et ils n’ont pas pu. Et je me dis: « Mon Dieu, que se passe-t-il ici? » Et puis je regarde tous ces auteurs. Il y a [deux] noms chinois là-bas… et ils se listent comme étant de l’Institut de virologie de Wuhan. Et puis je regarde qui le finance. Eh bien, la Chine le finance. Et Fauci le finance auprès de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Je me dis: «Mon Dieu, nous donnons aux Chinois une arme biomédicale»… [Les deux auteurs chinois] se révèlent être deux des très, très hauts Chinois dans ce domaine, qui est essentiellement un laboratoire militaire. L’Institut de Wuhan, rien de tout cela n’est autre chose que militaire en Chine.»

Quel est le rôle de Fauci dans la bio-attaque contre le monde?

Breggin affirme qu’il a pu partager les informations avec un proche du président Trump, et trois jours après avoir partagé cette découverte, le président a annulé la collaboration de recherche américano-chinoise qui travaillait sur la recherche sur le gain de fonction des coronavirus.

Cependant, Fauci s’est rapidement emparé des efforts de recherche des Etats-Unis et a injecté en octobre 2020 des financements supplémentaires. Une partie de ces financements finira sûrement toujours en Chine, dit Breggin, par le biais de l’EcoHealth Alliance, qui depuis des années a sous-traité des travaux de recherche à l’Institut de Wuhan. Fauci a également donné des fonds supplémentaires à l’Université du Texas. Breggin explique:

«À Galveston, il existe un laboratoire de biosécurité de niveau 4 qui peut travailler avec les virus les plus dangereux. Alors, j’ai décidé de me pencher là-dessus. Ce n’est pas une grande magie, vous devez utiliser certains moteurs de recherche comme DuckDuckGo. J’ai [recherché] «Chine» et «l’Institut Galveston», et j’ai reçu… un communiqué de presse… se vantant de leurs relations avec l’Institut de Wuhan, travaillant sur les virus. Donc, pas étonnant qu’il leur envoie de l’argent. Je commence à creuser plus profondément et je tombe sur une lettre du département d’éducation à l’Université du Texas, disant qu’ils n’ont pas été ouverts au sujet de leurs liens avec la Chine et le Parti communiste (PCC), et en particulier de l’institut de Galveston. Donc, je regarde ce réseau de connexions avec la Chine. Ils les énumèrent tous. Nous avons aussi un blog à ce sujet maintenant. Et je me suis rendu compte que rien n’arrêtait Fauci. Absolument rien ne l’arrête. Il va continuer son assaut sur le monde. Et Fauci savait que l’Institut de Wuhan n’était pas sûr.

Breggin explore une partie de la trame de fond qui aide à expliquer ce qui se passe. En 2014, le président de l’époque Obama a appelé à un moratoire sur la recherche sur le gain de fonction [rendant les virus inoffensifs virulents] aux États-Unis. Il n’a cependant pas mentionné les collaborations avec le PCC. Pour contourner le moratoire d’Obama, Fauci a externalisé la recherche sur les gains de fonction à l’Institut de Wuhan.

Sur la base des preuves, que Breggin détaille dans un récent rapport présenté dans «Fauci’s Treacherous Ties to China and Globalists», Fauci semble jouer un rôle important dans la prise de contrôle mondiale par les technocrates.

La technocratie est un système économique dans lequel le monde n’est pas gouverné par des politiciens démocratiquement élus mais par des technocrates – un conglomérat d’élites, de scientifiques et de techniciens ultra-riches dont le but est de gouverner la population mondiale et l’allocation des ressources grâce à l’utilisation de la technologie.

La peur est l’outil des tyrans

On a demandé à Breggin d’être l’expert juridique médical dans le cadre d’une action en justice visant à mettre un terme à l’édit d’urgence interminable du gouverneur de l’Ohio. Dans son mémoire juridique médical 3, Breggin a expliqué pourquoi les arrêts ne fonctionnent pas et les dommages qu’ils infligent à la population.

Ce procès a également suscité d’autres projets anti-lockdown aux États-Unis.Vous pouvez trouver plus d’informations sur tout cela sur Breggin.com. Il est important de reconnaître que le principal outil qui permet aux dirigeants locaux et étatiques de mettre en œuvre des mandats inconstitutionnels tels que le port de masque universel, les fermetures d’entreprises et les ordonnances draconiennes de rester à la maison est la peur.

À moins que les gens ne soient terrifiés, ils n’accepteront pas de tels décrets de vol de liberté. C’est un fait bien connu, et comme l’a noté Breggin, il existe toute une école de recherche en santé publique sur la façon d’effrayer les gens, connue sous le nom d ‘«appel à la peur».

JayTe

Comment Google, George Soros et le fondateur d’eBay financent le groupe Full Fact

Faites-vous confiance aux vérificateurs de faits? Voici pourquoi vous voudrez peut-être vous fier à votre propre vérification des faits, et non à la version de la réalité payée par les Global Elites via leurs fondations! L’idiome «ne mordez pas la main qui vous nourrit», vient à l’esprit lorsque l’on nous demande de croire que les organisations de vérification des faits sont vraiment «indépendantes»

Il y a un an, le Dailymail a enquêté sur la relation entre le groupe de vérification des faits basé à Londres FullFact et les donateurs milliardaires; écrit par MARTIN ROBINSON, REPORTER EN CHEF DE MAILONLINE, qui a déclaré:

Dominic Raab est devenu un organisme de bienfaisance «indépendant» de vérification des faits FullFact

Facebook et Google ont donné à Full Fact plus de 350 000 £ pour leur travail

Les fondations créées par les milliardaires Pierre Omidyar et George Soros paient également

Une fois de plus, les mêmes noms reviennent à propos de la désinformation et des élections. L’article met en évidence les éléments suivants:

«Facebook et un certain nombre de milliardaires ont donné de l’argent à FullFact, qui approche un million de livres sterling par an en dons.

Les fondations créées par le créateur d’eBay Pierre Omidyar et l’investisseur de gauche George Soros se sont également jointes aux géants de la technologie pour donner des sommes à six chiffres à Full Fact, basé à Londres, ainsi qu’à des milliers de donateurs individuels non nommés payant entre 25 et 5000 £ chacun.

Full Fact, qui a rejeté la demande de Vote Leave 2016 de 350 millions de livres sterling par semaine pour l’UE et prétend «lutter contre les mauvaises informations», a été contraint de défendre sa propre crédibilité après être entré dans une guerre sur les réseaux sociaux après le débat électoral de l’année dernière entre Jeremy Corbyn et Boris Johnson.

Ils ont également joué un rôle majeur lors de la campagne pour l’indépendance de l’Écosse de 2014, de la campagne référendaire de l’UE de 2016 et de la campagne électorale de 2017.

Défendant leur impartialité, M. Moy a déclaré à MailOnline: «Nous sommes une organisation caritative indépendante et impartiale avec un conseil d’administration multipartite. Nous publions les détails de tous nos bailleurs de fonds qui donnent plus de 5 000 £ par an. Aucun donateur n’a son mot à dire sur la manière dont Full Fact est géré, ce que nous vérifions ou publions.

«Nous ne demandons pas aux gens de nous croire sur parole pour les conclusions que nous tirons. Nous fournissons des liens vers toutes les sources afin que les lecteurs puissent vérifier eux-mêmes ce que nous avons dit.»

«Tous les partis et candidats qui font campagne lors de cette élection demandent aux gens leur confiance. En fin de compte, les électeurs décideront».»

Full Fact est basé dans ce grand bâtiment de Carlton Gardens, à côté de la maison de grâce du ministre des Affaires étrangères à Londres, à proximité du palais de Buckingham.

On dirait un endroit cher! Voici les derniers «faits» de FullFact. Ce sont au meilleur des avis!

FreeSpeechFan

La loi sur la vaccination forcée au Danemark abandonnée après des manifestations publiques

Source de l’image.

Par Paul Joseph Watson

Actualités du sommet

Extraits:

La «loi sur l’épidémie» aurait donné au gouvernement danois le pouvoir de promulguer des mesures de quarantaine obligatoires contre toute personne infectée par une maladie dangereuse, mais c’est la partie concernant les vaccinations qui a provoqué le plus grand tollé.

https://www.bitchute.com/embed/mNGvSQhUZSZ3/

«L’autorité sanitaire danoise serait en mesure de définir des groupes de personnes qui doivent être vaccinées afin de contenir et d’éliminer une maladie dangereuse», rapporte la section locale. «Les personnes qui refusent ce qui précède peuvent – dans certaines situations – être contraintes par la détention physique, la police étant autorisée à les aider.»

Cependant, après neuf jours consécutifs de protestations contre la nouvelle loi, elle a maintenant été abandonnée.

Avec un vaccin contre le coronavirus en vue, les gouvernements du monde entier réfléchissent aux mesures punitives à prendre contre ceux qui refusent de le prendre.

Lisez l’article complet sur Summit News.

Commentez cet article sur VaccineImpact.com.

Le Forume économique mondial (FEM) admet que COVID existait à la mi-2019 et il est admis que le vaccin ne nous ramènera PAS à la normale

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (16/11/20).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

5 études du NIH de 2004 à 2020 ont toutes trouvé des effets vérifiables sur la santé du port d’un masque facial, y compris une réduction scientifiquement vérifiée du taux d’oxygène dans le sang:

Le Forum économique mondial SUPPRIME la vidéo sur la grande réinitialisation qui dit « Vous ne posséderez RIEN » après Backlas.

Source : BIT CHUTE

LE ROYAUME-UNI ATTEND UN «VOLUME ÉLEVÉ» DE RÉACTIONS INDÉSIRABLES AU VACCIN COVID

Le Royaume-Uni se prépare à une campagne de vaccination de masse contre la COVID, anticipant l’injection de millions de citoyens avec le vaccin expérimental. Alors que la date approche pour lancer cette mesure sans précédent, le principal organisme de santé du Royaume-Uni, la MHRA, formule une demande urgente et choquante qui soulève la question: «Le vaccin Covid est-il sûr?»

Source : BIT CHUTE

Les juristes craignent que l’Allemagne ne devienne une dictature d’hygiène totalitaire

Hé les gars, je veux faire un rapport sur les changements juridiques que le gouvernement d’Angela Merkel veut apporter jusqu’en décembre afin de leur permettre de contourner notre loi fondamentale (une sorte de «constitution»).

Lectures complémentaires:

Source : BIT CHUTE