Investir le génie derrière «The Big Short» appelle un acte déloyal sur le logiciel de vote Dominion, truqué les élections de 2020

Michael Burry, un gourou de l’investissement peut-être mieux connu pour son film The Big Short, apporte son soutien au Dr Shiva Ayyadurai, l’inventeur du courrier électronique, qui dit que l’élection présidentielle de 2020 est truffée de fraudes.

Dans une vidéo d’environ une heure – vous pouvez la regarder sur ce lien – le Dr Shiva explique en détail comment il en est venu à la conclusion qu’il n’y a aucune possibilité mathématique que le vote compte dans de nombreux États clés du champ de bataille comme le Michigan.

La vidéo du Dr Shiva a tellement contraint Burry que Burry s’est tourné vers Twitter pour faire savoir aux gens qu’ils devraient la regarder et se poser des questions très sérieuses sur ce qui s’est passé ce cycle électoral.

«Et si #votingsoftware #algorithms utilisait une fonction #weightedrace pour transférer les votes de Trump à Biden en tant que fonction linéaire du % de républicains dans un quartier?» Burry a écrit. «C’est l’allégation du Dr Shiva Ayyadurai.»

« Aussi allégué: le code ne fait pas de « pépin » », a ajouté Burry, avec le hashtag #2020Election.

Le «problème» logiciel a automatiquement ajouté des votes au décompte de Biden lorsque Trump a pris la tête

En termes plus simples, ce que le Dr Shiva a découvert et à quoi Burry fait référence ici est un prétendu «problème» logiciel programmé dans des machines à compter les votes qui ajoutaient automatiquement des votes au décompte de Biden chaque fois que le décompte de Trump atteignait un certain seuil, ou s’est trop rapproché du décompte de Biden.

En d’autres termes, lorsque le système a détecté que Biden pourrait perdre, il a automatiquement commencé à ajouter plus de votes pour Biden à partir de rien. Cela expliquerait comment Biden a «gagné» dans de nombreux États clés du champ de bataille, le soir des élections, il suivait de manière significative Trump.

«Le nœud de ce «pépin» est que chaque fois qu’un seuil républicain est atteint, il intervient et prend les votes de Trump et les transfère à Biden», écrit «Rio» pour les Américains cachés.

«Nous connaissons déjà une élection dans le Michigan dont le résultat a été modifié par un ‘problème’ logiciel dans le comté d’Oakland, qui a conduit à une victoire contrariée mercredi à un démocrate, seulement pour ramener la victoire à un républicain sortant un jour plus tard après les enregistrements des sondages ont été comptés.

Chaque vote Biden en Pennsylvanie a été compté pour 3,05 voix

Selon les notes du programmeur, une fonction de course pondérée a également été codée dans le système pour permettre à certains votes d’avoir plus de poids que d’autres, ce qui signifie qu’un bulletin peut compter pour deux ou trois bulletins, tandis qu’un autre peut compter comme un seul.

Ce qui semble s’être produit dans certaines régions, c’est que les machines à compter les bulletins de vote pèsent plus lourdement les votes Biden que les votes Trump, d’où les anomalies mathématiques observées par le Dr Shiva et d’autres.

Il est important de noter que de telles anomalies ne semblent être apparues que dans les zones où les bulletins de vote ont été comptés par ces machines corrompues. Les bulletins de vote comptés à la main ne révèlent pas le motif de «drapeau rouge» identifié et expliqué par le Dr Shiva dans la vidéo ci-dessous:

Après environ 4 heures du matin le 4 novembre, les votes individuels pour Biden dans le Michigan semblent avoir été pondérés à 1,7 voix chacun. Dans le Wisconsin, les votes de Biden ont été pondérés à 2,65 voix pour chaque vote.

Le vote pondéré de la Géorgie a été incliné en faveur de Biden à 2,5 voix pour chaque vote réel, tandis que le pire parti pris a été trouvé en Pennsylvanie, où chaque vote individuel de Biden a été compté pour 3,05 voix.

«Si nous sommes encore une démocratie, il est tout à fait juste de remettre en question ces chiffres», ajoute Rio, qualifiant à tort notre nation de démocratie plutôt que de république, tout en essayant de comprendre ce que devraient être les Américains partout exigeant basé sur ces révélations.

Au fur et à mesure que d’autres nouvelles sur l’élection contestée de 2020 arriveront, nous partagerons ce que nous trouvons avec vous sur Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

HiddenAmericans.com

YouTu.be

NaturalNews.com

Ethan Huf

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

ÉNORME: l’avocat de Powerhouse Lin Wood dépose une plainte pour déclarer nulles et non avenues les élections en Géorgie en 2020

Donald Trump s’accroche à ses chances de réélection par un fil après que les «médias grand public» complètement corrompus ont prématurément déclaré le rival démocrate Joe Biden le «président élu» dans ce qui est clairement la dernière tentative de coup d’État contre un président qui a fait plus de bien pour notre pays que les trois derniers présidents réunis.

Mais parce qu’il n’est pas un rat des marais et qu’il est un étranger légitime, il ne sera jamais le bienvenu dans un appareil gouvernemental devenu si corrompu et si éloigné de «Nous, le peuple» que les «freins et contrepoids» adoptés par nos fondateurs pour éviter ce genre de situation d’emballement ne sont plus fonctionnels.

En tant que tel, le peuple devra venir au secours du président et le défendre alors qu’il se bat pour nous défendre et ce qui reste de notre république et de son intégrité électorale.

L’un de ceux qui mènent la bataille juridique au nom du président et de notre pays est le procureur Lin Wood.

Un résident de Géorgie, Wood allègue dans un procès massif qu’un accord de consentement du 6 mars 2020 conclu par le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensberger (RINO) et d’autres responsables de l’État avec un avocat démocrate pleurnichard associé à Hillary Clinton pour modifier les procédures d’élection et de vote en violation de l’article II de la Constitution américaine, qui ne donne ce pouvoir qu’aux législatures des États.

I filed a lawsuit today in federal court in Atlanta to establish that the March 6, 2020 Consent Agreement by the GA Secretary of State rendered UNLAWFUL the 11/3 GA general election.



I am right under established law. https://t.co/3FBMWlPDmC — Lin Wood (@LLinWood) November 13, 2020

Le Gateway Pundit a rapporté:

Le 6 mars 2020, le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, un républicain, a signé un accord juridique secret avec le Parti démocrate de Géorgie, le Comité de campagne sénatoriale démocrate et le Comité de campagne du Congrès démocrate pour modifier les procédures de vote par correspondance en Géorgie. L’avocat des démocrates pour cet accord secret était Marc Elias de Perkins Coie, le consigliere d’Hillary Clinton qui a été occupé à gérer d’autres opérations électorales secrètes dans tout le pays.

«La validité des résultats des élections générales du 3 novembre 2020 en Géorgie est en jeu en raison des actions non autorisées des défendeurs dans le traitement des bulletins de vote par correspondance dans cet État, des actions qui étaient contraires au code électoral de Géorgie», déclare le procès de Wood.

«Les défendeurs unilatéralement, et sans l’approbation ou la direction de l’Assemblée générale de Géorgie, ont changé le processus de traitement des bulletins de vote par correspondance en Géorgie, y compris ceux exprimés lors des élections générales. En conséquence, l’inclusion et la tabulation des bulletins de vote absents pour les élections générales (et potentiellement, pour toutes les futures élections tenues dans cet État) est inappropriée et ne doit pas être autorisée. Autoriser le contraire éroderait les droits sacrés et fondamentaux des citoyens géorgiens en vertu de la Constitution des États-Unis à participer et à compter sur des élections libres et équitables », poursuit le procès.

Selon le Constitution Center, la principale autorité pour établir les «horaires, lieux et modalités» des élections fédérales incombe aux législatures des États. Cela dit, le Congrès a également le pouvoir de «faire ou modifier» les réglementations nationales.

«Les heures, les lieux et les modalités de tenue des élections des sénateurs et des représentants sont fixés dans chaque État par la législature de celui-ci; mais le Congrès peut à tout moment par la loi établir ou modifier de tels règlements, sauf en ce qui concerne les lieux de choix des sénateurs», article II, sect. 4 de la Constitution stipule.

Nulle part dans notre document fondateur il n’est dit que les représentants de l’État ou les tribunaux d’État ont un rôle dans, ou peuvent changer arbitrairement, les procédures de vote et de scrutin établies par la législature et signées par les gouverneurs – qu’il y ait une pandémie, une guerre civile, un météore en cours douche, ou une invasion de dinosaures.

Donc, à première vue, la poursuite de Wood devrait être facilement acceptée: l’ensemble des élections en Géorgie ne peut pas être valide.

Et si ce n’est pas le cas, alors quoi? Une nouvelle élection? Il n’y a pas assez de temps, de sorte que la législature du GOP de l’État devra choisir les électeurs (encore une fois, conformément à la Constitution) pour le président, et franchement, après toute la sournoiserie démocrate, ces électeurs devraient choisir le président Trump.

Tenez-vous au courant de tous les défis juridiques post-électoraux du président Trump chez Trump.news.

Les sources comprennent:

Law.Cornell.edu

ConstitutionCenter.org

TheGatewayPundit.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Victoire de Trump: le tribunal de Pennsylvanie statue que les responsables électoraux de l’État n’avaient AUCUNE autorité pour modifier les règles de vote

Il est probable que la machine démocrate ait commencé à travailler il y a plus d’un an pour trouver comment faire pencher la balance pour l’éventuel candidat du parti, Joe Biden, contre le mastodonte politique de Donald Trump.

Cet exploit est devenu encore plus intimidant à mesure que le cycle électoral reprenait de l’ampleur, malgré la pandémie de COVID-19, et il est devenu évident que l’enthousiasme des électeurs pour le président restait au plus haut de 2016 et même au-delà.

Sa taille de foule était à nouveau massive. Les Américains ont fait la queue pendant des jours pour le voir. Les électeurs démocrates se présentaient à ses rassemblements en masse, selon les agents du GOP qui suivaient. Et l’enthousiasme des électeurs de Trump était élevé.

Il y avait des convois de bateaux – des bateaux! Quelque chose qui ne s’est jamais produit pour aucun candidat à la présidentielle.

Des convois de véhicules pro-Trump ont surgi dans tout le pays, y compris dans des États d’un bleu profond comme New York et la Californie. Les gens ont défilé dans les rues avec des drapeaux et des accessoires pro-Trump.

Ensuite, le jour des élections est arrivé et il semblait que le président repartirait avec sa réélection, remportant gros dans les États swing qu’il avait gagnés la dernière fois.

Et tout à coup, alors que la soirée avançait et que l’avance du président augmentait, le décompte des voix s’est arrêté dans plusieurs de ces États changeants. Et à la fin de la semaine, imaginez que Biden était en tête dans tous ces États après que les bulletins de vote aient été «trouvés» au milieu de la nuit.

Une partie de ce vol électoral a été rendue possible par des stratégies juridiques mises en place il y a des mois et exécutées quelques semaines seulement avant les élections, pour prendre l’équipe Trump au dépourvu. Ils comprenaient en fait la modification des délais de vote et d’autres exigences via les secrétaires d’État et les tribunaux d’État.

Le problème est que, selon la Constitution des États-Unis, les secrétaires d’État et d’État et les tribunaux fédéraux n’ont pas le pouvoir de modifier les conditions de vote, même pendant une pandémie – seules les législatures des États le font. Et en tant que tel, chacun de ces changements est manifestement inconstitutionnel.

C’est ainsi que la campagne Trump reprend son élan contre ces militants démocrates qui volent cette élection présidentielle juste sous nos yeux: en demandant aux tribunaux de corriger cela.

Et ce processus a commencé. Fox News a rapporté cette semaine:

Un juge de Pennsylvanie s’est prononcé en faveur de la campagne Trump jeudi, ordonnant que l’État ne puisse pas compter les bulletins de vote lorsque les électeurs devaient fournir une preuve d’identité et ne l’ont pas fait avant le 9 novembre.

Selon la loi de l’État, les électeurs ont jusqu’à six jours après l’élection – cette année, c’était le 9 novembre – pour résoudre les problèmes liés au manque de preuve d’identité. Après que la Cour suprême de Pennsylvanie a décidé que les bulletins de vote par correspondance pouvaient être acceptés trois jours après le jour du scrutin, la secrétaire d’État de Pennsylvanie, Kathy Boockvar, a soumis des directives selon lesquelles ladite preuve d’identité pourrait être fournie jusqu’au 12 novembre, qui est de six jours à compter de la date limite d’acceptation du bulletin de vote. Cette directive a été publiée deux jours avant le jour du scrutin.

«[L] a Cour conclut que l’intimée Kathy Boockvar, en sa qualité officielle de secrétaire du Commonwealth, n’avait pas le pouvoir statutaire de publier les directives du 1er novembre 2020 aux conseils électoraux des comtés défendeurs dans la mesure où ces directives visaient à modifier la date limite … pour certains électeurs de vérifier la preuve d’identité », a déclaré la juge Mary Hannah Leavitt dans une ordonnance du tribunal.

Le journaliste de Fox News, Kyle Becker, a ajouté dans un tweet: «Le juge ordonne que les bulletins de vote séparés ne soient *pas* comptés. Il déclare que le secrétaire d’État de l’Autorité palestinienne «n’avait pas le pouvoir statutaire» de passer outre la loi électorale. De manière critique, l’État a une législature républicaine. #SCOTUS peut finalement décider de l’affaire maintenant.»

BREAKING: Pennsylvania.🗳️



Judge orders segregated ballots should *not* be counted. It rules the PA Secretary of State "lacked statutory authority" to override election law. Critically, the state has a Republican state legislature.#SCOTUS may ultimately decide the case now. pic.twitter.com/2VO6mkl66M — Kyle Becker (@kylenabecker) November 12, 2020

«Le tribunal avait précédemment ordonné que tous les bulletins de vote pour lesquels les électeurs avaient fourni une preuve d’identité entre le 10 et le 12 novembre soient séparés jusqu’à ce qu’une décision soit rendue déterminant ce qu’il fallait faire avec eux», a rapporté Fox News, ajoutant que «Leavitt a statué que ces bulletins ne sera pas compté.»

Il s’agit d’une victoire très importante pour le président dans la mesure où un défi similaire à ce changement de Pennsylvanie est actuellement devant la Cour suprême des États-Unis, qui est maintenant de retour à sa pleine capacité de neuf membres après que Trump a ajouté la juge Amy Coney Barrett.

Cette chose n’est pas encore terminée.

Les sources comprennent:

FoxNews.com

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

2,7 millions de votes potentiellement perdus; Le Dominion vote des liens solides avec le PCC et les démocrates | Au-delà du bruit

Par FreeSpeechFan

Le général Flynn a publié sur Parler un lien vers une vidéo concernant la fraude électorale.

Il y a une bataille en cours, pour que les gens aient accès aux preuves de la fraude électorale généralisée et systématique, contre la censure des médias numériques de grande technologie et la propagande de presse mainstream (grand public) dans leurs tentatives de briser la connaissance de la fraude généralisée.

Big Tech et les médias mainstream ne sont pas impartiaux, au lieu de cela, ils soutiennent et diffusent une rhétorique qui divise, pas des nouvelles, ils se concentrent sur les attaques personnelles, la peur, la désinformation, la censure, les cris de la théorie du complot et l’ingérence russe, pas de vraies informations. Sont-ils tous des acteurs travaillant ensemble pour voler le vote de l’électeur américain? Pourquoi les principaux médias et les grandes technologies tentent-ils de déclencher l’élection de Biden, pourquoi ne pas soutenir l’enquête sur les logiciels Dominion? Laissez les gens décider s’il n’y a rien à voir ici!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

Les rappels de vote Google ne sont allés qu’aux libéraux, pas aux conservateurs, pendant au moins 4 jours – Dr Robert Epstein

Source

Au cours de son projet d’observation des élections de 2020, le Dr Robert Epstein a trouvé des données flagrantes montrant le biais électoral de Google, dit-il, et il vient tout juste de commencer à fouiller dans toutes les données collectées. Dans cet épisode, le Dr Epstein, un psychologue de recherche principal à l’American Institute for Behavioral Research and Technology, explique ce qu’il a trouvé jusqu’à présent et pourquoi il pense que le public a la capacité d’arrêter les biais électoraux des grandes technologies, même sans action législative.

Vidéo de American Thought Leaders, par I’m Jan Jekielek.

Essayez un journal qui ne raconte pas les faits: http://joinepoch.com

FreeSpeechFan

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

L’élection sera annulée maintenant !! Maintenant, la guerre du Nouvel ordre mondial (NOM) va commencer !! Le monde ne sera jamais le même !! (À voir)

Les résultats des élections vont être annulés comme nous le savions !! Et le NOM (NWO en anglais) et les dirigeants mondiaux corrompus avaient des scénarios pour l’un ou l’autre résultat !! Trump dirigera les Patriots et nous savons qui est de l’autre côté !! Mais il y aura des gens dont nous n’aurions jamais pensé qu’ils seraient contre nous exposés !!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News

Sidney Powell – Fraude criminelle massive des électeurs dans 29 États!

Le rapport

Cela confirme simplement ce que tout le monde sait déjà. La seule façon pour Biden de gagner serait la fraude électorale!

Nous sommes sur le point d’assister à une histoire des Etats-Unis d’Amérique insensée.

Attention despotes… Sidney Powell vient pour vous.

Elle a déclaré que cela « va épater tout le monde quand ils le mettent en place ».

Elle est fatiguée et furieuse, ALLEZ SYDNEY! EXPOSER!

Ça s’appelle TRAHISON!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News

Les auditeurs de GA recomptent plusieurs bulletins de vote pour Joe Biden qui étaient en fait marqués pour Donald Trump

Source : BIT CHUTE

URGENT LIVESTREAM: L’Amérique n’est plus?

Source : BIT CHUTE

Je t’ai eu! Dominion 2019! Les connexions de Scytll, Dominion, Smartmatic et ES&S…

Vidéo prise d’Adonis Micael. – Les connexions de Scytll, Dominion, Smartmatic et ES&S ont déjà attiré une attention négative dans le passé. Chez CNN, quelque chose de très douteux se passe devant une caméra en marche.

🚨 Erwischt! #DOMINION 2019🚨



Die Verbindungen von Scytll, Dominion, Smartmatic und ES&S, sind bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen.

Bei CNN spielt sich vor laufender Kamera, etwas sehr dubioses ab.



Schaut es euch an! @LuetzowQ pic.twitter.com/CzX2rL6UZL — Adonis Micael (@adonis963) November 15, 2020

Source : BIT CHUTE

Barack Obama: « Nous sommes très divisés en ce moment »

Dans une interview à la BBC, l’ancien président Obama a déclaré que les États-Unis étaient plus nettement divisés qu’il y a quatre ans.

Obama dit que les États-Unis sont confrontés à une tâche énorme pour renverser une culture de «théories du complot insensées» qui ont exacerbé les divisions dans le pays…

Source : BIT CHUTE

La FIN des BIG MEDIA comme AT&T cherche à VENDRE CNN et Fox News Shares PLUMMET!!!

★★★ LE NOUVEL ÂGE CONSERVATEUR SE Lève ★★★

Il semble que nous voyons enfin la FIN de BIG MEDIA alors qu’AT&T envisage de VENDRE CNN et Fox News Shares PLUMMET! Dans cette vidéo, nous allons examiner les derniers malheurs de CNN et de Fox News, nous allons découvrir que leurs échecs ne sont que la pointe de l’iceberg de l’effondrement des cotes pour les médias mainstream (grand public) dans leur ensemble, et pourquoi nous pouvons nous attendre à ce que l’avenir des nouvelles et de l’information soit précisément ce que nous avons ici sur cette chaîne; vous ne voudrez pas rater ça!

Source : BIT CHUTE

BOOM! L’avocat de Trump révèle ce qui se passera au bout de la route pour des tricheurs comme Joe Biden

Source : BIT CHUTE

SAUVEGARDES EN PLACE. LES SERVEURS DE LA CIA SONT RAFLES. LES PATRIOTES ONT TOUT.

Utilisez le navigateur BRAVE – C’est GRATUIT, 3X PLUS RAPIDE que Chrome et il NE VOUS espionnera PAS. De plus, il dispose d’un bloqueur de publicités intégré! https://brave.com/sgt200

La députée géorgienne à six mandats, Cynthia McKinney, PhD, et l’ancien officier de la CIA Robert David Steele se joignent à moi pour discuter de la tentative de coup d’État contre le président Donald J.Trump, et Steele donne un aperçu de ce raid en Allemagne et nous laisse avec une prédiction édifiante, Donald J. Trump sera de nouveau assermenté en tant que président le 20 janvier 2021.

Source : BIT CHUTE