Le génocide COVID-19 de 2020 – Claire Edwards

Chaque fois qu’une personne défend une idée, ou agit pour améliorer le sort des autres, ou se bat contre l’injustice, elle envoie une petite vague d’espoir, et se croise depuis un million de centres d’énergie et d’audace différents, ces ondulations créent un courant qui peut balayer les plus puissants murs d’oppression et de résistance.

Robert F. Kennedy

Le génocide Covid-19 de 2020

«COVID-19» a longtemps été pré-planifié dans des documents et des exercices de simulation émanant de l’eugéniste Bill Gates et de la Fondation Rockefeller. Une plate-forme avec 200 niveaux détaillés est fournie par le Forum économique mondial dirigé par Klaus Schwab, technocrate et promoteur du transhumanisme, afin de fournir des instructions détaillées sur la façon dont la pandémie «COVID-19» doit être utilisée pour mettre en œuvre une réinitialisation monétaire mondiale1 et la monnaie numérique, la technocratie et le gouvernement totalitaire dans le monde entier sous le couvert du socialisme et de l’environnementalisme, avec la Chine comme modèle, et asservissent l’humanité à travers une sinistre conspiration vaccinale.

Des tentatives antérieures ont été faites pour créer des pandémies, mais aucune n’a réussi. Cette fois, l’Organisation mondiale de la santé a modifié à l’avance ses critères de pandémie afin de pouvoir déclarer une pandémie pour des motifs fallacieux.2 Tedros Adhanom Ghebreyesus, terroriste et génocidiste accusé, a été nommé à la tête de l’Organisation mondiale de la santé afin d’orchestrer la pandémie et de faciliter la prise de contrôle totalitaire.3,4

La technologie sans fil supprime le système immunitaire. La 5G est impliquée dans le COVID-19 par le biais de corrélations entre les emplacements du déploiement de la 5G et la morbidité / mortalité,5,6 ainsi que l’administration préalable de vaccins contre la grippe à Wuhan7 et à Milan.8 Les symptômes du «COVID» sont pratiquement identiques aux symptômes de l’exposition aux rayonnements électromagnétiques (REM).9 Des recherches militaires approfondies pendant de nombreuses décennies ont été tenues secrètes et des organismes de réglementation ont été cooptés afin d’empêcher le public de prendre connaissance des dangers extrêmes des rayonnements électromagnétiques.10 Les médecins ne reçoivent aucune formation sur les risques pour la santé de l’exposition au DME et, par conséquent, diagnostiquent mal les symptômes du DME. Les hôpitaux sont largement équipés de la 5G, mettant la vie des patients en danger.

La 5G sert à plusieurs fins. C’est une arme de dépopulation et militaire et facilite l’introduction de la technocratie et du contrôle totalitaire en permettant la surveillance, la reconnaissance faciale, la surveillance 24/7 des individus, le contrôle de l’esprit et du corps, et – en combinaison avec des vaccins et des chemtrails contenant des nanoparticules – la torture ou le meurtre des individus ciblés.11 Le DME peut être utilisé pour simuler des agents pathogènes et submerger le système immunitaire12 et les téléphones portables peuvent être utilisés pour simuler la «contagion au COVID-19» parmi des collègues ou des membres de la famille. La 5G a été largement installée au sol et dans l’espace pour cibler et contrôler les populations.

Les mesures illégales contre les coronavirus ont été utilisées par les gouvernements pour accélérer le déploiement de la 5G et installer des points d’accès publics de 60 GHz dans les écoles afin de cibler les enfants.13

Une législation illégale a été mise en place dans de nombreux pays:14

Pour supprimer les libertés civiles

Pour détruire les économies

Pour fermer les petites et moyennes entreprises 15

Pour séparer, isoler et terroriser les membres de la famille

Appauvrir les gens, notamment en détruisant des emplois

Retirer les enfants de leur famille

Pour interner les dissidents dans les camps de concentration

Accorder l’immunité aux agents du gouvernement pour qu’ils commettent des meurtres, des viols et des tortures (Royaume-Uni) 16

Utiliser la police, l’armée et les mercenaires pour contrôler les populations

Vacciner de force les populations avec un vaccin non médical contenant des mécanismes de contrôle de la population sans leur consentement éclairé.17

Il n’y a pas et il n’y a pas eu de pandémie puisque «la courbe» s’est aplatie avant la mise en place des mesures de verrouillage. La mortalité est à un niveau inférieur à celui des années précédentes.18 Le test PCR, qui n’a jamais été conçu comme un test de diagnostic et donne jusqu’à 94% de faux positifs, est utilisé par les plateformes de médias grand public et sociaux contrôlées par l’oligarque et le gouvernement pour terroriser les populations dans le but d’obtenir l’obéissance. L’illusion d’une pandémie est alimentée par le fait que les médecins sont obligés d’attribuer pratiquement chaque décès au «COVID». Le personnel médical et les médecins sont intimidés pour les empêcher de dire la vérité sur la fausse pandémie. Au Royaume-Uni, le certificat de décès est en cours de modification pour empêcher les proches de remettre en question la cause du décès.19

Des dizaines de milliers de médecins sont maintenant venus confirmer que «COVID-19» est un canular. 20,21 Il n’y a eu aucun décès «COVID» en Irlande jusqu’au 20 avril et depuis lors, les verrouillages sont basés sur 98 décès sur 5 millions de personnes, tandis que 30 000 meurent chaque année d’autres maladies. Seules les personnes ayant une infection «chaude», avec des symptômes tels que maux de tête ou mal de gorge, sont contagieuses – 86% des «cas» «COVID» sont des porteurs asymptomatiques et donc inoffensifs.22

Une étude sur les anticorps de l’Université de Stanford a conclu que le taux de mortalité se situait entre 0,1 et 0,2%, ce qui correspond parfaitement à la grippe saisonnière. Les taux de mortalité initialement projetés par l’Organisation mondiale de la santé «étaient de 20 à 30 fois plus élevés».23 En juin, les Centers for Disease Control des États-Unis ont confirmé que le taux global de mortalité par infection (IFR) n’était que de 0,26%, bien inférieur à l’estimation de 3,4% de l’OMS, ce qui a contribué à la panique et aux verrouillages.24 Mais même cela est une surestimation: le taux de mortalité par infection chez les non-résidents des foyers de soins n’est probablement que de 0,1% ou 1 sur 1000.

Les gouvernements britannique et allemand ont déclaré dans des documents qu’ils augmentaient délibérément le niveau de peur, notamment en traumatisant les enfants en leur faisant croire qu’ils tortureraient et tueraient leurs proches s’ils ne se lavaient pas les mains et n’obéissaient pas aux mesures corona. On a fait croire aux enfants qu’ils pouvaient montrer leur amour pour leurs grands-parents en ne s’approchant pas d’eux. La distanciation sociale est une technique de torture conçue pour traumatiser25 et son but est de conditionner les gens à se distancer des autres afin qu’ils puissent être vus et ciblés par l’arme 5G.

Les politiques du gouvernement et de l’OMS visent délibérément à tuer des gens. Dans de nombreux pays, les médecins ont reçu l’ordre de ne pas admettre les personnes âgées dans les unités de soins intensifs et de retirer tous les soins de santé, et les systèmes de santé nationaux ont cessé de fournir des soins de santé autres que ceux du «COVID», abandonnant les malades à mourir. En France, le gouvernement a publié un décret ordonnant aux médecins d’administrer aux personnes âgées un médicament restreint depuis 2012 car il était contre-indiqué pour les problèmes respiratoires.26 Aux États-Unis, les hôpitaux ont été fortement soudoyés pour diagnostiquer le «COVID» et placer les patients sous des ventilateurs qui les ont tués. L’OMS et les gouvernements ont supprimé les traitements efficaces, l’un en particulier utilisé depuis 70 ans, et harcelé les médecins qui réussissaient à sauver des patients. Les autopsies révélant la véritable cause du décès ont été pour la plupart évitées. Le médecin légiste, le professeur Klaus Püschel, a déclaré n’avoir vu aucun cas de «COVID-19» en autopsie qui n’incluait pas d’autres maladies préexistantes graves.27

Les gouvernements et l’OMS ont encouragé et imposé le port du masque par le public en sachant parfaitement qu’ils n’offrent aucune protection contre les virus28, mais provoquent de graves lésions neurologiques et respiratoires, mettant en danger la vie et la santé des personnes.29

Au Royaume-Uni, le taux de mortalité n’a augmenté qu’après la mise en œuvre du verrouillage général.30 Les principaux économistes préviennent que le gouvernement britannique «tue plus de personnes qu’il ne pourrait en sauver» par le biais de verrouillages.31 Le Daily Mail britannique a réalisé un audit de 130 études de revues, d’universitaires et d’organisations caritatives, documentant les ravages sociaux et sanitaires et les décès causés par les verrouillages.32 Dans un comté des États-Unis, les suicides parmi les jeunes ont augmenté de 100%.33 Un million de New-Yorkais n’ont plus les moyens de se nourrir.34 L’envoyé britannique de l’OMS a déclaré que la pauvreté mondiale doublerait d’ici 2021 à la suite des verrouillages.35

Le vaccin «COVID»

Bill Gates veut réduire la population mondiale.36 Il a présenté son vaccin contenant le «marqueur» à nanopuce électronique destiné à «marquer» et contrôler 7 milliards d’humains lors de la conférence ID2020 en 2019. ID2020 est destiné à fournir une identité numérique unique à tous les humains d’ici 2030 qui associe étroitement cette identité numérique à accès au commerce et systèmes d’accès sécurisés. 37C’est l’esclavage électronique de l’humanité.

La puce sous-cutanée pourra:

Influencer le comportement du porteur de jetons (manipuler et contrôler les foules)

Éliminer les catégories de personnes (réduire la population mondiale)

Assurer la conformité des vaccins 38

Localiser définitivement le porteur (quitter les libertés civiles)

Intégrez 7 milliards de personnes dans le cloud et opérez avec un système entièrement numérique qui équivaut à un crédit sur un magasin d’entreprise.39

Les nanopuces et les cristaux liquides des vaccins peuvent influencer le comportement humain, sans se soucier de l’éthique politique.40 Et le prochain vaccin est destiné à modifier génétiquement l’humanité pour toutes les générations futures41, en supprimant en fait l’humanité tout entière alors que les humains deviennent des transhumains ou des robots.42

La Corée du Sud vient d’avoir 25 décès par vaccin contre la grippe et43 2 effets indésirables, tandis que 5 millions de doses de vaccin n’ont pas été réfrigérées.43,44 Un volontaire du nouveau vaccin «COVID» d’AstraZeneca vient de mourir45 et deux des essais ont été interrompus parce que les participants sont tombés malades. 46Ces vaccins «COVID» ne suivent pas les procédures d’essai normales et sont précipités au cas où le canular pandémique disparaîtrait trop tôt pour convaincre les gens de prendre le vaccin. Les gouvernements accordent aux sociétés pharmaceutiques une immunité totale contre les poursuites judiciaires.

Un nombre croissant de personnes disent qu’elles refuseront le vaccin COVID-19, et environ la moitié des populations américaines et britanniques le disent.47 Et pourtant, certains gouvernements envisagent de forcer la vaccination des populations utilisant l’armée48 tandis que d’autres envisagent d’interdire les refus de vaccination du travail, de l’école ou des voyages.49

L’humanité est en danger extrême et imminent

Certaines bonnes personnes lancent des poursuites judiciaires pour mettre fin à cette guerre contre l’humanité, parmi lesquelles l’Association catholique italienne50, Simon Dolan et le Bernicien au Royaume-Uni. La défense de la santé des enfants et l’Environmental Health Trust intentent des poursuites contre la Federal Communications Commission pour son refus de revoir ses directives périmées sur l’exposition thermique aux rayonnements électromagnétiques.51 Des mouvements de common law sont en cours dans plusieurs pays.

Mais tout cela est trop lent. Les auteurs de l’arnaque COVID imposent toujours des verrouillages et détruisent des vies, des entreprises et des familles. L’entité derrière tout cela, le Forum économique mondial, nous a parlé en 2017 du monde qu’ils veulent voir d’ici 2030:52

Vous ne posséderez rien, vous louerez tout

Les États-Unis ne seront pas la première superpuissance du monde, car tout sera sous contrôle totalitaire et technocratique et il n’y aura pas d’États-nations

Vous mangerez beaucoup moins de viande – vous n’aurez pas le droit de

Un milliard de personnes seront déplacées par le [faux] changement climatique – les pays devront accueillir davantage de réfugiés

Les pollueurs devront payer pour émettre du dioxyde de carbone – les «pollueurs» comprendront les agriculteurs qui essaient de cultiver des cultures vivrières 53

Les valeurs occidentales auront été testées jusqu’au point de rupture – votre culture sera éliminée et remplacée par des slogans technocratiques maoïstes.54

Ils modifient les pénuries alimentaires de différentes manières.55 Ils construisent des camps de concentration pour les dissidents.56 Ils veulent imposer un vaccin forcé rempli de nanopuces pour les passeports d’immunité et la crypto-monnaie, ainsi que des nanoparticules afin de pouvoir nous suivre, nous surveiller et nous contrôler, y compris nos esprits. Ce vaccin est destiné à modifier génétiquement l’humanité pour toutes les générations futures. Aux États-Unis, Soros et 269 grandes entreprises financent Black Lives Matter et détruisent l’Amérique avec la complicité de politiciens démocrates corrompus.57 Ils veulent la guerre civile partout. En Autriche, en France, en Suisse, aux États-Unis et dans d’autres pays, de nombreuses personnes sont armées et entraînées au combat. Nous ne pouvons pas leur donner ce qu’ils veulent. Nous devons arrêter cet agenda dans sa course, prendre le pouvoir nous-mêmes et arrêter les auteurs.

Conclusion

Les gouvernements sont des entreprises obéissant aux ordres du Forum économique mondial et ne servent plus leurs peuples. Ils agissent en violation des lois internationales et nationales et n’ont plus aucune légitimité. Nous assistons à l’effondrement de l’état de droit. Les gouvernements, les élus et les institutions internationales, dont l’ONU, et les clubs privés tels que la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants et le Forum économique mondial sont complices de ce «plus grand crime contre l’humanité jamais commis».58 Seuls les peuples souverains de ce monde ont une légitimité dans ces circonstances.

Les auteurs, dont Klaus Schwab, le prince Charles, Bill et Melinda Gates, George Soros, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, et Tedros Adhanom Ghebreyesus et Michael Ryan de l’OMS, le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern, le Premier ministre britannique Boris Johnson et UK Health Le ministre Matt Hancock, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre Edouard Philippe, la chancelière allemande Angela Merkel, le chancelier autrichien Sebastian Kurz, Elon Musk, Mark Zuckerberg, les journalistes traditionnels et d’autres doivent être saisis et traduits en justice dans de nouveaux procès à Nuremberg.

Les politiciens, les journalistes qui vendent de fausses informations aux médias grand public et d’autres peuvent bénéficier de l’immunité s’ils changent de camp maintenant, rejoignent le peuple avant qu’il ne soit trop tard et deviennent des dénonciateurs.

Nous appelons la population humaine à éviter ces monstres génocidaires dans les hôtels, dans les restaurants, dans les taxis, où que vous les rencontriez. Tournez-leur le dos et montrez-leur le mépris qu’ils méritent pour leur comportement psychopathique et leur intention génocidaire.

Nous appelons les armées et la police nationale59,60 à se tenir aux côtés du peuple contre les conspirateurs, qui visent à vous exproprier aussi et à prendre vos enfants aussi, et à génocide autant d’entre nous qu’ils le jugent opportun. La police et les armées seront remplacées par des machines dans le Nouvel Ordre Mondial. Vous aussi, vous appartenez au peuple et nous vous demandons de vous tenir à nos côtés pour défendre notre humanité, notre santé, nos familles, nos enfants, les peuples autochtones et toute la vie naturelle sur Terre qui nous soutient et nous protège.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : STOP 5G