Une nouvelle vidéo montre la preuve que le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca est fabriqué à partir de tissu fœtal humain avorté

Une nouvelle présentation vidéo de l’étiquette du vaccin COVID-19 pour le vaccin d’AtraZeneca révèle qu’il est fabriqué avec du MRC-5, une souche de tissu fœtal humain avorté.

La vidéo a été publiée à l’origine sur Instagram. Il guide le spectateur à travers un examen plus approfondi de l’étiquetage de l’emballage du vaccin AtraZeneca COVID-19, en commençant par la désignation ChAdOx1-S (recombinante) sur l’étiquette. Cet ingrédient conduit le spectateur dans un terrier de recherche en ligne, découvrant finalement que les souches recombinantes utilisées dans le vaccin sont cultivées à partir du tissu fœtal avorté d’un bébé humain avorté âgé de 14 semaines.

Les vaccins sont du cannibalisme médical.

Ils ne peuvent pas être casher et ils ne peuvent pas être chrétiens. Quiconque prend un vaccin fabriqué avec du tissu fœtal humain avorté soutient le meurtre continu et le prélèvement d’organes de bébés humains, soutenant financièrement l’industrie du trafic de parties du corps humain impliquant Planned Parenthood et les fabricants de vaccins.

Combien de bébés ont dû mourir pour que l’industrie des vaccins puisse gagner des milliards de dollars grâce à une plandémie militarisée?

Regardez et apprenez:

L’infrastructure américaine doit être convertie en un système de conformité de masse aux vaccins, regorgeant de propagande et d’exigences d’entrée

Le Center for Health Security de la John Hopkins Bloomberg School of Public Health a publié un plan coercitif qui cherche à revendiquer la propriété des humains et à vacciner tout le monde dans les années à venir. Le plan s’appelle – Le rôle du public dans la vaccination contre le COVID-19: recommandations de planification éclairées par la conception, la réflexion et les sciences sociales, comportementales et de la communication. Le document appelle les décideurs politiques américains, les praticiens, les universitaires et les partenaires non traditionnels tels que les dirigeants d’églises à s’unir et à fournir des messages forts et cohérents sur la nécessité de se faire vacciner contre le covid-19.

L’un des principaux membres de ce groupe est un agent lié à la CIA, Luciana Borio, qui a été nommé membre du groupe de travail Covid-19 de Biden.

Le guide appelle le gouvernement fédéral à mener des recherches sociales et comportementales sur la vaccination contre le 5coronavirus 2019 (COVI-19) de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID-19, afin de convaincre davantage de personnes de vacciner pour le «plus grand bien». Le document offre un aperçu de ce à quoi ressemblera la vie après 2020, alors que l’infrastructure américaine est rapidement convertie en un système de conformité des vaccins de masse – regorgeant de propagande vaccinale, d’exigences corporelles et de persécutions envers ceux qui refusent les vaccins. L’orientation est centrée sur la coercition, sur la conviction de la population qu’elle n’a plus à avoir peur de son système immunitaire et l’une de l’autre, tant qu’elle se soumet aux vaccins requis.

Les autorités de santé publique prévoient de distribuer des vaccins contre le Covid-19 des églises

Les agences de santé publique locales et étatiques collaboreront avec des partenaires non gouvernementaux pour utiliser des «sites non traditionnels» pour contraindre et administrer les vaccinations. Selon les directives, ces sites non traditionnels comprendront des églises et d’autres lieux de culte. Dans la New American Standard Bible, Marc 13: 9, les chrétiens sont avertis d’un avenir comme celui qui se profile en 2021: «Mais soyez sur vos gardes; car ils vous livreront aux tribunaux, et vous serez fouettés dans les synagogues, et vous vous tiendrez devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, en témoignage pour eux.

Le guide appelle toutes les autorités gouvernementales, universitaires et de santé publique à adopter un message clair et coordonné avec ces nouveaux vaccins, à savoir qu’ils sont sûrs et efficaces – qu’ils ne fonctionnent que lorsque tout le monde y participe. Le message «nous sommes tous dans le même bateau» sera utilisé sans cesse, comme il a été propagé en 2020. Le guide appelle à un large réseau de porte-parole de confiance «qui peuvent délivrer et renforcer un message unifié sur la vaccination COVID-19.» Cela signifie qu’il y aura plus de célébrités et de personnalités sportives utilisées pour lancer la propagande de vaccination.

Les dirigeants de l’Église subiront des pressions pour s’assurer que leur congrégation est soumise aux nouveaux vaccins comme si les vaccins étaient une passerelle spirituelle pour revenir à la normale. Les églises qui empruntent ce chemin se soumettent aux pouvoirs créés par l’homme et vivent sous une sombre malédiction. Les dirigeants qui dictent les congrégations de cette manière effrayante et contrôlant s’inclinent devant les mensonges et les principautés qui contrôlent désormais tous les aspects de leur pensée et de leur comportement. Ces dirigeants «anti-Christ» asserviront leur existence souveraine aux sociétés pharmaceutiques dans un acte sans âme d’obéissance aux ténèbres.

Les vaccins seront «groupés» avec les prestations gouvernementales, le logement et la nourriture

Parmi les autres sites de vaccination non traditionnels répertoriés figurent: les épiceries, les centres pour personnes âgées, les services de santé, les cliniques de vaccination de masse ainsi que les entreprises locales, les écoles et les lieux de travail. La vaccination sera également fournie par le biais de visites à domicile d’infirmières en santé communautaire.

Les vaccins seront également associés à des services de filets de sécurité tels que le logement du gouvernement et la nourriture. Cela signifie que des certificats de vaccination seront probablement nécessaires pour demander des prestations gouvernementales, Medicaid, des subventions au loyer et des bons d’alimentation. Les directives recommandent que les vaccins soient groupés avec d’autres «services de santé préventifs» selon les besoins.

Ceux qui ne vaccinent pas seront traités comme dangereux et pourraient être isolés du reste de la société, comme s’ils étaient de sales vecteurs de maladies infectant leur communauté par défaut. C’est le mensonge terrible qui sous-tend les verrouillages de 2020, la mascarade de distanciation sociale et les mandats de masque. Aucune de ces mesures n’est utilisée avec précision pour contenir des infections réelles. Ces contrôles comportementaux sont placés sur la société dans son ensemble, pour étouffer l’indépendance et l’âme humaine, pour renforcer le mensonge selon lequel chacun est un risque infectieux de santé publique à tout moment, à perpétuité. Lorsque les dirigeants tentent de contraindre et de manipuler la conformité aux sociétés pharmaceutiques et aux contrôles communistes universels, ils ignorent la réalité de l’immunité naturellement acquise, tout en se moquant de Dieu, en bafouant les droits de l’homme et la capacité du corps humain à produire ses propres anticorps. et monter une réponse immunitaire saine.

