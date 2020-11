Un avocat de Trump tweete un article suggérant que le patron de la mafia de Philadelphie est prêt à dénoncer la fraude électorale en échange de la suppression du casier judiciaire

Le mot sur Twitter St.est que le patron de la mafia de Philadelphie, Skinny Joey Merlino, pourrait être sur le point de dénoncer le Parti démocrate pour avoir commis une fraude électorale généralisée dans l’État de Pennsylvanie.

Le directeur exécutif de l’American Center for Law and Justice (ACLJ), Jordan Sekulow, fils de Jay Sekulow, a tweeté un lien vers un article publié par le Buffalo Chronicle affirmant que Merlino pourrait être en pourparlers avec les procureurs fédéraux au sujet de l’effacement de son casier judiciaire en échange de lui renverser les haricots.

Selon le rapport, Merlino et sa mafia criminelle ont travaillé avec la campagne Biden pour fabriquer environ 300 000 faux bulletins de vote à hauteur de 10 dollars par scrutin, soit 3 millions de dollars de bénéfices totaux.

Merlino et ses gars ont ensuite emballé et livré les faux bulletins de vote dans des boîtes en carton non descriptives au Philadelphia Convention Center, où ils étaient comptés aux côtés des vrais et avaient l’habitude de déclarer Biden le «gagnant» de l’État.

Des sources anonymes – ce qui signifie que cela pourrait être de fausses nouvelles, alors prenez tout avec un grain de sel – auraient déclaré à la Chronique que les faux bulletins provenaient de deux ménages privés où des associés criminels étaient payés plus de 1000 $ l’heure pour les remplir avec des marqueurs Sharpie.

Ces associés ont pu se procurer des milliers de bulletins de vote par heure pendant plus de 60 heures presque consécutives, le tout après que les totaux des premiers bulletins de vote aient montré à Trump environ 800 000 voix d’avance en Pennsylvanie.

«On pense que des agents du Parti démocrate travaillant dans le bureau électoral de Philadelphie ont fourni à Merlino des caisses de bulletins de vote bruts quelques heures avant la fermeture des bureaux de vote le soir des élections, qu’il a transportés dans deux ménages privés du sud de Philadelphie», écrit Patty McMurray pour 100percentfedup.com.

«À 22 heures cette nuit-là, l’opération Merlino générait déjà plus de 3 000 bulletins de vote par heure, ce qui est rapidement passé à plus de 6 000 bulletins de vote par heure avant minuit.»

Les Sekulow ont un excellent bilan de précision, d’honnêteté

Si cela s’avérait vrai – et nous avons des raisons de croire que ce sera probablement le cas, vu que les Sekulow sont des gars intelligents qui savent de quoi ils parlent et font – la «victoire» de Biden en Pennsylvanie pourrait disparaître aussi vite que par magie est apparu après le jour du scrutin.

La rumeur veut que Merlino soit prêt à donner un témoignage du Congrès contre Biden et les démocrates aux heures de grande écoute si le président Trump émet au gangster de longue date une radiation complète de son casier judiciaire de plusieurs décennies.

«Et, bien sûr, Merlino veut être gracié pour la fraude électorale elle-même et pour tous les crimes auxquels il pourrait s’incriminer lors de son témoignage», ajoute McMurray à propos des conditions associées à cet oiseau qui accepte de gazouiller.

Sekulow est également apparu sur Newsmax, que de nombreux conservateurs regardent maintenant au lieu de Fox News, pour discuter de ces derniers développements, donnant encore plus à leur crédibilité.

« Nous avons déjà obtenu un sursis à la Cour suprême des États-Unis en Pennsylvanie pour tous les bulletins de vote qui sont arrivés en retard et qui ont été oblitérés après le jour du scrutin », a expliqué Sekulow pendant le segment.

« Cela a été renvoyé à la Cour plénière, et je pense que ce que la Cour suprême examine est de savoir s’il y aura ou non suffisamment d’affaires rassemblées … que cela pourrait être déterminant pour l’issue », a-t-il ajouté, notant que si suffisamment de votes illégaux sont trouvé et rejeté, Trump gagnerait la Pennsylvanie (regardez le segment complet ci-dessous):

En réponse aux nouvelles, un commentateur de 100percentfedup.com a donné matière à réflexion sur les vrais criminels dans ce pays:

«Alors, qui est la vraie mafia dans ce pays? Les gars avec les surnoms amusants ou les fédéraux dans leurs costumes et cravates?

Au fur et à mesure que d’autres nouvelles liées aux élections nous parviendront, nous vous tiendrons au courant des dernières nouvelles sur Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

100percentfedup.com

YouTu.be

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le CDC tout-puissant appelle à des camps de concentration en Amérique, y compris l’invasion de maisons et de quartiers

L’abandon massif des libertés individuelles et des droits de propriété en 2020 a enhardi une fusion dangereuse entre des représentants du gouvernement ivres de pouvoir et des autorités de santé publique. Un tout-puissant Centers for Disease Control (CDC) est en train de comploter pour transformer les communautés des Etats-Unis d’Amérique en camps de concentration en utilisant une variété de stratégies de séparation familiale.

Ces camps de concentration sont justifiés parce que le CDC «vous protège». Au nom de la sécurité, l’agence cherche désormais à limiter par la force les contacts entre les individus jugés «à haut risque» en les séparant de leur famille et de la population générale «à faible risque». Les mandats de santé publique ciblent déjà les familles chez eux, imposant le nombre de personnes pouvant se rassembler dans des résidences individuelles pendant la période des fêtes.

Le CDC cherche à qualifier les individus «à haut risque», de les séparer de leur famille et du reste de la société

Le CDC revendique maintenant le pouvoir de séparer les individus «à haut risque» de leurs familles et de la population en général, afin qu’ils puissent être transférés dans des camps sûrs appelés «zones vertes». Ces camps de «zone verte» seront installés dans les quartiers au niveau communautaire. Les personnes «à haut risque» ne pourraient pas entrer en contact humain avec les membres de leur famille ou d’autres membres de la communauté, car elles sont séparées de force. Le but est de détruire la cellule familiale et de causer de nouvelles souffrances humaines. Le but est d’enfermer et d’enfermer les personnes les plus faibles de la population, en supprimant davantage leur système immunitaire et leur vie afin qu’elles puissent s’infecter rapidement et mourir. C’est un génocide.

Le CDC veut prendre le contrôle de la communauté et ils veulent également prendre en charge chaque ménage. L’une de leurs approches de «protection» se concentre sur la séparation des personnes dans leur propre maison, en désignant une pièce spécifique pour isoler physiquement les personnes à haut risque du reste de la famille. Le CDC met en garde les membres du ménage «à faible risque» de ne pas entrer dans la «zone verte» établie par le CDC chez eux! Les habitants sont tenus de se laver les mains et de se couvrir le visage s’ils ont besoin de fournir des services essentiels aux membres de la famille à haut risque bouclés à l’intérieur de leur propre maison. En outre, «les membres du ménage à faible risque doivent continuer à suivre des pratiques de distanciation sociale et d’hygiène à l’extérieur de la maison». (En relation: Êtes-vous prêt à vivre dans un état de police médicale – votre corps surveillé, vos mouvements suivis et votre famille forcée à être arrêtée à domicile et à l’isolement?)

Les traceurs de contact sont l’armée du CDC et ils seront formés pour s’emparer des quartiers et des maisons

Le CDC cherche même à mettre en œuvre cette stratégie de «protection» au niveau du quartier, revendiquant la propriété de chaque maison du quartier pour désigner un pourcentage du ménage comme «zone verte». Selon les directives du CDC, les voisins doivent «échanger» les ménages pour héberger des personnes à haut risque. Un abri / groupe d’abris désigné (maximum 5 à 10 ménages) doit être désigné dans un petit camp ou une zone où les membres à haut risque sont regroupés. Le CDC ordonne à ces camps de n’avoir «qu’un seul point d’entrée» pour l’échange de nourriture et de fournitures. Cette invasion se produira plus facilement dans les communautés fermées, les complexes d’appartements et les communautés HOA. Ce niveau de contrôle communautaire et domestique permet également aux CDC d’entrer et de forcer les vaccinations sur les personnes.

À l’heure actuelle, les armées de recherche de contacts qui sont déployées à travers les États-Unis pourraient finalement être utilisées pour prendre le contrôle des maisons et faciliter et garder les camps de quartier. En Californie, le gouverneur Newsom déploie jusqu’à 20 000 de ces traceurs de contacts pour remplir les fonctions du tout-puissant CDC.

Dans l’Ohio, le gouverneur Mike DeWine a ordonné à la FEMA d’installer des camps d’isolement. Les camps doivent détenir des personnes qui sont entrées en contact avec quelqu’un qui a été testé positif après avoir été sondé par les kits de test d’armes biologiques covid-19 défectueux. Des innocents sans signe de maladie sont détenus en tant que sujets coupables, car leurs droits et libertés leur sont privés.

Le CDC n’a pas le droit de qualifier les gens de «à haut risque» et de les isoler de leur famille et de leur communauté, tout en saisissant les droits de propriété et les droits de l’homme pour affirmer leur pouvoir. Ces actes, mis de l’avant par le CDC, font partie d’une prise de contrôle communiste plus large qui se produit aux États-Unis. La seule façon dont l’Amérique survivra à cette prise de contrôle est si davantage de personnes brisent les chaînes de peur placées sur leur esprit. La seule issue est que davantage de patriotes se lèvent dans l’esprit et la vérité, renversant leurs gouvernements abusifs et leurs autorités de santé publique.

Les sources comprennent:

AHRP.org

CDC.gov

NaturalNews.com

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Giuliani promet que Trump contestera «vigoureusement» la fraude électorale devant les tribunaux alors qu’il annonce que 100 000 «faux bulletins» pour Biden ont été jetés au Michigan

Les partisans du président Donald Trump sont de plus en plus convaincus par le jour où des agents démocrates et le même État profond qui a travaillé pour destituer le chef de la direction du pays depuis son arrivée au pouvoir ont volé les élections de 2020 à Joe Biden.

Et bien que nous n’ayons pas encore vu grand-chose sous la forme de preuves réelles, il y a suffisamment de déclarations de témoins rendues publiques ainsi que d’allégations de la campagne Trump selon lesquelles les responsables sont maintenant en possession de ces preuves sous la forme d’affidavits, de déclarations de témoins. et des preuves tangibles.

Dans une interview avec l’ancien gouverneur du Missouri Eric Greitens de la Real Voice TV américaine, l’avocat présidentiel et maintenant conseiller en chef de la campagne Rudy Giuliani a déclaré qu’un témoin qui travaillerait pour Dominion Voting Systems, qui a été accusé d’avoir traité les résultats de Biden, s’est manifesté donné des déclarations sous serment que la fraude a eu lieu dans le Michigan à hauteur de 100 000 voix.

A worker for Dominion in Michigan provided an affidavit to @RudyGiuliani stating 100k ballots for Biden were brought in to "catch up with Trump."



For more on this story, watch on PlutoTV 240, Dish 219, Roku, Apple TV, Fire TV, or https://t.co/GJ94skJOPB.@EricGreitens pic.twitter.com/W6qRGPejwb — Real America's Voice (@RealAmVoice) November 12, 2020

Le témoin a déclaré avoir observé «les cent mille faux bulletins de vote qui ont été déposés à quatre heures du matin… qui étaient tous des bulletins de vote Biden, qui semblaient à tous points de vue être des bulletins de vote faux parce qu’ils avaient été apportés par la porte arrière.

Giuliani a déclaré que les bulletins de vote apportés n’étaient pas dans leurs conteneurs appropriés – « ils sortaient de sacs en papier et de boîtes en carton » – avant que des témoins aient apparemment entendu des gens dire qu’ils étaient amenés pour Biden parce que « Trump était trop loin devant. »

Il a également cité une travailleuse informatique qui avait engagé Dominion pour travailler à l’installation de dépouillement des bulletins de vote au TCF Center de Detroit – Melissa Carone. En près de 24 heures à l’intérieur de la salle pour fournir une assistance informatique aux tabulateurs de Dominion, elle a déclaré qu’elle n’avait jamais vu un seul bulletin de vote de Trump.

Et quand elle a signalé d’autres écarts – comme des lots du même groupe de 50 bulletins de vote comptés encore et encore, jusqu’à 10 fois – on lui a dit que ce n’était pas l’affaire de Dominion.

« C’est un témoin au dossier dans notre procès au Michigan, c’est pourquoi je me sens plutôt bien dans le procès », a déclaré Giuliani.

«Il y a cent mille fraudes de vote», a-t-il ajouté en claquant du doigt.

Dans une interview séparée dimanche avec l’animatrice de Fox News, Maria Bartiromo, Giuliani a fait des allégations explosives supplémentaires et a déclaré que le président Trump n’abandonnait pas et qu’il poursuivait «vigoureusement» les recours juridiques devant le tribunal.

«Les médias ont tenté de déclencher les élections. Et ils n’ont pas le droit légal de déclencher les élections. C’est seulement – c’est décidé par nos électeurs, pas par NBC, CBS, MSNBC, CNN et même FOX. Vous n’avez pas le droit de l’appeler. Je n’ai pas le droit de l’appeler. Alors il la conteste vigoureusement», a déclaré Giuliani.

«Au fur et à mesure qu’il obtient plus de preuves du gréement qui s’est produit, il est vraiment indigné. Et moi aussi. C’est bien au-delà de ce que les gens pensent, y compris une entreprise étrangère très, très dangereuse qui a voté dans 27 États, une entreprise qui n’est pas américaine, une entreprise qui est étrangère, une entreprise qui a des liens étroits et étroits avec le Venezuela et donc la Chine, et utilise un logiciel d’entreprise vénézuélienne qui a été utilisé pour voler des élections dans d’autres pays», a poursuivi Giuliani, qui était maire de New York lors des attentats du 11 septembre.

«Je veux dire, je ne pense pas que les gens aient une idée de l’ampleur du problème de sécurité nationale que crée Dominion. Cette société du Dominion est une société de gauche radicale. L’une de ces personnes est un grand partisan d’Antifa et a écrit des choses horribles sur le président au cours des trois ou quatre dernières années», a-t-il ajouté.

«Et le logiciel qu’ils utilisent est réalisé par une société appelée Smartmatic, une société qui a été fondée par [feu Hugo] Chavez et par les deux alliés de Chavez, qui en sont toujours propriétaires. Et il a été utilisé pour tricher aux élections en Amérique du Sud. Il a été interdit par les États-Unis il y a plusieurs années – il y a environ dix ans. Il revient maintenant en tant que sous-traitant d’autres entreprises. Il se cache en quelque sorte dans les mauvaises herbes», a déclaré Giuliani.

«Mais Dominion envoie tout à Smartmatic. Peux-tu le croire? Nos votes sont envoyés à l’étranger. Ils sont envoyés ailleurs, dans un autre pays. Pourquoi quittent-ils notre pays? »

Restez à l’écoute…

Suivez les allégations de fraude électorale du président sur VoteFraud.news.

Les sources comprennent:

RealClearPolitics.com

TrendingPolitics.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un expert en droit constitutionnel prédit que le président Trump gagnera le procès en Pennsylvanie

Même si Big Tech et les médias mainstream g(rands médias) ont déclaré Biden vainqueur de la Pennsylvanie, le vote n’a pas encore été certifié par le collège électoral de l’État. En fait, le président Trump pourrait prendre les vingt votes électoraux de l’État si les tribunaux déclarent que les bulletins de vote tardifs sont des votes illégaux et inconstitutionnels.

Expert en droit constitutionnel, Alan Dershowitz prédit que le président Trump gagnera un procès majeur en Pennsylvanie, rétablissant l’importante avance de vote de Trump qui a été observée la nuit des élections. «Je pense que Trump gagnera le procès en Pennsylvanie», a déclaré Dershowitz dans une interview accordée à Breitbart News Tonight.

La législature de Pennsylvanie est en charge des élections, pas les démocrates corrompus qui veulent truquer le processus

La législature de Pennsylvanie est en charge de toutes les décisions relatives aux élections. Juste avant les élections, la Cour suprême de l’État a tenté de légiférer à partir du banc et de préparer les règles électorales. La Cour suprême de Pennsylvanie a convenu avec la secrétaire d’État Kathy Boockvar d’accepter tous les bulletins de vote tardifs. Cette décision interfère avec la législature de Pennsylvanie, qui a rejeté une proposition d’accepter les bulletins de vote tardifs. Dans un appel, la campagne Trump gagnerait facilement cette affaire. Selon la législature de Pennsylvanie, les bulletins de vote tardifs pourraient être déclarés votes illégaux, et le tribunal ne peut pas modifier cette décision légale.

Dershowitz a déclaré que cette question avait été «tranchée correctement dans Bush contre Gore». Lors des élections contestées de 2000, la Cour suprême a annulé la Cour suprême de Floride, bloquant finalement les demandes de recomptage manuel des votes de l’État. Dershowitz pense que la Cour suprême se prononcerait en faveur de la législature de Pennsylvanie conformément au précédent, ce qui pourrait rejeter des bulletins de vote contestés, tant que le différend ferait une différence dans le résultat de l’élection. Il s’agit d’un scénario probable, car de nombreux décomptes des voix des États sont contestés simultanément.

«La Cour suprême ne prendra l’affaire que si cela ferait une différence, seulement si les plaignants – les républicains – peuvent montrer que le nombre de bulletins de vote contestés qui ont fait l’objet d’une séquestration par la décision du juge Samuel Alito dépasse la différence entre la marge gagnante et la marge perdante», a déclaré Dershowitz.

La décision pourrait avoir un impact négatif sur certains des votes tardifs qui ont été retardés à tort par les employés des bureaux de poste, remettant en question la validité de l’ensemble du processus électoral en Pennsylvanie. Indépendamment des lignes floues, la Cour suprême a accordé au Parti républicain sa première victoire lorsque le juge Samuel Alito a ordonné aux responsables électoraux de Pennsylvanie de séparer tous les bulletins de vote arrivés après le jour du scrutin. Cette décision pourrait jeter les bases du rejet de bulletins illégaux, dans un processus très contesté.

Le secrétaire d’État de Pennsylvanie veut démettre Trump de ses fonctions et tente de truquer la fraude électorale pour y parvenir

En outre, on ne sait toujours pas si les soixante-sept conseils électoraux de comté de Pennsylvanie ont correctement séparé les bulletins de vote tardifs même après avoir reçu l’ordre de le faire par la Cour suprême. Les conseils électoraux du comté relèvent de Kathy Boockvar, la personne qui est censée être un «arbitre neutre» supervisant le processus électoral en Pennsylvanie. Bookckvar est loin d’être un «arbitre neutre».

En fait, elle s’est révélée être un hack à motivation politique, déterminé à démettre Trump de ses fonctions. Elle est chargée de superviser la conduite tout au long du processus électoral en Pennsylvanie. Elle est également une démocrate inconditionnelle qui pense que Trump est «inapte à être président».

La juge Mary Hannah Leavitt de la Cour du Commonwealth a dénoncé Bookckvar et a statué qu’elle «n’avait pas le pouvoir légal» de dire qu’une preuve d’identité pouvait être fournie pour voter jusqu’au 12 novembre. En clair, Boockvar a violé la loi électorale de l’État pour truquer le vote pour une victoire démocrate.

Avec cette décision, les républicains ont maintenant gagné à deux reprises qui contestent la corruption démocrate dans le Commonwealth de Pennsylvanie, et la campagne Trump pourrait être en mesure de gagner gros dans un procès devant la Cour suprême qui rejetterait de nombreux bulletins de vote illégaux arrivés après le jour du scrutin.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

NaturalNews.com

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

L’histoire du Dominion ne cesse de s’aggraver: liens avec la Fondation Clinton et Nancy Pelosi; leur chef de la sécurité est le haineux d’Antifa et de Trump; Wikipédia les protège en censurant la majeure partie de leur histoire

La réputation de fiabilité de Dominion Software a peut-être pris un autre coup avec l’affirmation qu’Eric Coomer, vice-président de Dominion et responsable de la sécurité du logiciel, est un partisan d’Antifa et un haineux de Trump.

(Article d’Andrea Widburg republié de HumansAreFree.com)

Ces informations sont inquiétantes lorsqu’elles s’ajoutent à la manière dont le logiciel a produit des résultats pro-Biden impossibles aux petites heures du 4 novembre dans les États dirigés par les démocrates à la suite d’une vague Trump.

Wikipedia a supprimé la majeure partie de l’histoire de Dominion. J’ai visité la page il y a quelques jours et j’ai lu ses origines au Venezuela.

Si vous allez sur la page Wikipédia aujourd’hui, cette histoire a disparu et, à sa place, il y a des accusations contre QAnon. Sur la page «Afficher l’historique», vous pouvez voir des dizaines de modifications récentes depuis l’élection.

La rédactrice principale – Molly White – est une récente diplômée d’université et une gauchiste bisexuelle.

Ces changements, ainsi que les interminables «vérifications des faits» des médias de gauche continuent d’enterrer de plus en plus profondément l’histoire derrière Dominion.

Cependant, cette histoire vaut la peine d’être remontée parce qu’elle explique en grande partie où nous en sommes actuellement.

Comme prédicat, rappelez-vous que le système est si vulnérable au piratage qu’en janvier 2020, le secrétaire d’État du Texas a refusé de le certifier:

Les rapports des examinateurs ont identifié plusieurs problèmes matériels et logiciels qui empêchent le bureau du secrétaire d’État du Texas de déterminer que le système Democracy Suite 5.5-A satisfait à chacune des exigences du système de vote énoncées dans le code électoral du Texas.

Plus précisément, les rapports des examinateurs soulèvent des inquiétudes quant à savoir si le système Democracy Suite 5.5-A convient à l’usage auquel il est destiné; fonctionne de manière efficace et précise; et est à l’abri de toute manipulation frauduleuse ou non autorisée.

Par conséquent, le système Democracy Suite 5.5-A et les périphériques matériels correspondants ne répondent pas aux normes de certification prescrites par la section 122.001 du Texas Election Code.

Le Texas a raison de se méfier. Lors d’un témoignage devant la Chambre dirigée par les démocrates en janvier dernier, Dominion était l’une des trois sociétés du système de vote (les deux autres étant ES&S et Hart InterCivic) qui «ont reconnu qu’elles comptaient sur des équipements fabriqués en Chine»:

Le PDG de Dominion Voting Systems, John Poulos, et la présidente de Hart InterCivic, Julie Mathis, ont déclaré que leurs entreprises utilisent des composants d’écran LCD, des condensateurs et des résistances fabriqués en Chine, arguant que dans certains cas, il n’y a pas d’option pour fabriquer ces pièces aux États-Unis.

(Soit dit en passant, dans une interview en janvier sur ce même témoignage au Congrès, Eddie Perez, de l’OSET Intitution, a déclaré que les systèmes de vote (y compris Dominion) sont des problèmes de sécurité systémique. La semaine dernière, cependant, il a déclaré à l’AP, «il n’était pas au courant de tout problème systémique lié à des problèmes avec le logiciel Dominion qui affecterait la tabulation des résultats.» Hmmm.)

Dominion a également des liens avec la Fondation Clinton par le biais de son projet DELIAN et avec Nancy Pelosi, dont l’assistante est la lobbyiste de Dominion D.C. Dominion a également été lié à de nombreux cas de fraude électorale.

Lors d’une récente apparition sur Lou Dobbs Tonight, le super avocat Sidney Powell, l’une des personnes les plus intelligentes d’Amérique, avait beaucoup à dire sur les origines et la fiabilité de Dominion.

Portez une attention particulière à la vidéo que Dobbs joue avant de présenter Powell, car ce sera votre introduction au vice-président national Eric Coomer:

Lors de la même audience, Sharon Meroni a déclaré que, lorsqu’on a demandé à Coomer qui pouvait apporter ces modifications au logiciel, Coomer aurait répondu que «les fournisseurs, les responsables électoraux et les autres personnes qui ont besoin d’un accès» pouvaient le faire.

Coomer, qui était présente lorsqu’elle a répété ses paroles, n’a pas objecté.

Il y a également une allégation selon laquelle Coomer, un diplômé de l’UC Berkeley, est plus que le Veep d’une entreprise qui possède un système logiciel facilement piratable et de solides liens démocrates.

Joe Oltman, PDG d’une entreprise de technologie, affirme qu’il a localisé le compte Facebook d’Eric Coomer avant que ce dernier ne le ferme, et qu’il s’agissait d’un festin d’extrême gauche:

Selon Oltmann, les messages Facebook maintenant supprimés de Coomer incluent ses chansons de partage inclinées «Dead Cops», «Dead Prez» et «ACAB».

Un article particulièrement intéressant est une longue «déclaration» d’Antifa qu’il a partagée en juin en réponse au président Trump déclarant Antifa comme une organisation terroriste.

Twitter a suspendu le compte d’Oltman, il n’y a donc aucun moyen d’afficher ses tweets dans leur forme d’origine. Soit il commettait des calomnies, ce qui est possible, soit Twitter fait de son mieux pour nettoyer l’histoire prétendument compromise de Coomer, ce qui est également possible.

Vous pouvez voir les messages présumés ici, mais gardez à l’esprit qu’il n’y a pas encore de preuve qu’ils proviennent d’Eric Coomer qui travaille chez Dominion.

Oltman a également déclaré publiquement que, lors d’une réunion Antifa, il avait infiltré «Eric de Dominion», aurait déclaré: «Ne vous inquiétez pas pour les élections. Trump ne va pas gagner. Je me suis assuré de ça.»

Eric Coomer Dominion Antifa

Cette personne n’est peut-être pas Eric Coomer, mais Oltman semble être à peu près sûr qu’il s’agit du même «Eric».

En savoir plus sur: HumansAreFree.com

News Editors

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Géorgie « audit » faux, recomptage truqué

L’audit à l’échelle de l’État et le recomptage manuel des bulletins de vote qui ont été demandés et accordés dans l’État de Géorgie se sont avérés n’être qu’une farce après que le secrétaire d’État Brad Raffensperger l’ait truqué pour reproduire les mêmes résultats frauduleux et pro-Biden.

Dans une lettre conjointe, le Parti républicain de Géorgie et le Donald J.Trump pour la campagne présidentielle ont demandé à Raffensperger d’honorer leur demande initiale exigeant que les signatures sur les demandes de vote et les enveloppes de soumission soient appariées et vérifiées, qu’il a commodément omis de son initiative approuvée d’audit, de recomptage et de recanvas.

Raffensperger a également ignoré une disparité flagrante entre le pourcentage de bulletins de vote absents rejetés en 2018 et le pourcentage de 2020. Il y a deux ans, la Géorgie a rejeté 3,5% des bulletins de vote par correspondance, alors qu’en 2020, elle n’a rejeté que 0,3%.

«Cela soulève de sérieuses inquiétudes quant à savoir si les comtés ont correctement procédé à une vérification des signatures et / ou à un autre examen des bulletins de vote par correspondance», explique la lettre. «En fait, cela pose la question de savoir si certains comtés ont procédé à un examen minutieux.»

Même pendant le recomptage, les conservateurs n’étaient pas autorisés à regarder le dépouillement des bulletins de vote

Raffensperger a également ignoré un certain nombre d’autres détails importants, notamment la demande que les conservateurs soient autorisés à maintenir un accès approprié en supervisant le processus d’audit.

La première fois, on a dit aux républicains qu’ils ne pouvaient pas être présents dans certaines zones de dépouillement à cause du coronavirus de Wuhan (Covid-19), une excuse qui empêchait commodément tout semblant de transparence.

«Votre bureau a annoncé aujourd’hui que les États parties ne peuvent désigner qu’un seul examinateur pour 10 équipes d’audit», déplore la lettre.

«Cela rend impossible la révision des décisions de comptage manuel en temps réel. Un moniteur désigné ne peut pas observer dix tables à la fois. La transparence a été un problème très important pendant cette élection.»

Ce qui s’est finalement produit la première fois, c’est que les examinateurs étaient placés au hasard dans des pièces où ils ne pouvaient même pas voir les bulletins de vote comptés. Dans certains comtés, aucun observateur des élections n’était autorisé à entrer.

«Avoir un moniteur pour dix équipes d’audit ne permet pas la transparence», poursuit la lettre.

«Le simple fait d’autoriser les contrôleurs quelque part à proximité du processus d’audit ne suffit pas pour une surveillance appropriée et significative. Et ce n’est certainement pas significatif si les moniteurs sont derrière des obstacles ou même pas dans la même pièce que les équipes d’audit et les comités d’examen des votes.»

La Géorgie a-t-elle organisé un faux audit, raconté juste pour donner un titre aux faux médias?

Raffensperger a en outre publié un décret selon lequel l’audit et le recomptage devaient être terminés à 17 heures le 13 novembre, soit à peine 24 heures après avoir émis sa directive en sa faveur.

D’une manière ou d’une autre, la Géorgie n’a eu aucun problème à traîner les pieds pendant des jours après le jour du scrutin pour terminer le premier décompte frauduleux. Pour le recomptage, cependant, une seule journée a été allouée pour faire le travail.

«Le but de l’audit et du décompte manuel est de vérifier si les totalisations non officielles étaient exactes et menées conformément à la loi de l’État», explique la lettre sur la façon dont le processus était censé s’être déroulé.

«Ce n’est qu’à la fin de l’audit et du décompte manuel que les résultats doivent être certifiés, mais pas avant.»

De même, un audit approprié ne peut pas être effectué en seulement 24 heures, ce qui a rendu l’échéance de Raffensperger totalement irréalisable. C’était manifestement intentionnel, peut-être pour donner aux médias grand public de futurs titres qui déclarent des choses comme: «L’audit, le recomptage en Géorgie montre que Biden a gagné.»

Déjà, les médias locaux rapportent que cet audit et ce recomptage frauduleux n’ont produit qu’environ 2600 nouveaux votes, dont une partie seulement pour Trump. Le temps nous dira si l’avocat Sidney Powell a d’autres tours dans sa manche.

Vous pouvez vous tenir au courant des dernières nouvelles liées aux élections sur Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

GaGOP.org

NaturalNews.com

AJC.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un afflux massif de votes uniquement Biden en Géorgie prouve statistiquement une élection volée

La prétendue «victoire» de Joe Biden dans l’État de Géorgie est une impossibilité statistique, et ce n’est qu’une question de temps avant que la vérité ne soit connue sur ce qui s’est réellement passé là-bas.

En utilisant une méthode statistique appelée procès Bernoulli, les détecteurs de vérité ont branché les chiffres officiels hors de Géorgie pour calculer les chances de seulement 800 bulletins de vote marqués exclusivement pour le président Trump par rapport aux 96 800 qui auraient été marqués uniquement pour Biden.

En fait, les chances sont presque nulles, ce qui signifie qu’il n’y a pratiquement aucune chance que près de 100 000 électeurs légitimes aient tiré le levier proverbial uniquement pour Biden tandis que moins de 1000 ont fait de même pour Trump.

Si vous souhaitez voir comment les calculs ont été effectués, vous pouvez le faire via ce lien (faites défiler jusqu’au document Scribd).

«Nos résultats montrent que la probabilité que cette différence soit aléatoire est de UN sur 10 À LA PUISSANCE DE 274», écrit Joe Hoft pour The Gateway Pundit. « Autrement dit, une chance sur un non-milliardaire !! »

«L’improbabilité de cela devrait convaincre un juge ou quiconque cherchant la vérité de procéder à un véritable recomptage de tous les bulletins de vote en Géorgie tout en permettant un contrôle approprié (pas un républicain pour 10 tables) tout en incluant un examen approprié des signatures.»

Les dernières nouvelles concernant les élections peuvent être trouvées sur Trump.news.

La campagne de Biden est évidemment complice de fraude électorale

Un scénario similaire est apparu au Michigan, où un autre système de calcul connu sous le nom de loi de Benford a tiré la conclusion que la «victoire» de Biden là-bas est également une impossibilité statistique.

Trump était en avance de dizaines de milliers de voix dans le Michigan, pour perdre cette avance du jour au lendemain lorsque des camions de nouveaux bulletins mystérieux ont été introduits au milieu de la nuit et ajoutés presque exclusivement au décompte de Biden.

«J’ai effectué un test Chi comparant le nombre de votes dans la circonscription du Michigan à la loi de Benford et j’ai constaté que les votes Biden / Harris renvoyaient 0,000017% (statistiquement significatif, en particulier avec un très grand échantillon) tandis que les votes Trump / Pence ont renvoyé un score de 53,059791% et tandis que en regardant mon ensemble de données, j’ai remarqué qu’il y avait 0 vote par écrit au Michigan», a révélé un détective de la vérité qui a effectué les calculs lui-même.

Sur la seule base de ces deux révélations, il y a de bonnes raisons de croire, ou du moins d’espérer fortement sur la base de preuves de plus en plus nombreuses, que Trump prévaudra dans ces deux États une fois la poussière retombée.

Steve Cortes, le conseiller principal pour la stratégie de la campagne Trump 2020, a tweeté que cette taille démesurée des bulletins de vote «Biden Only» en Géorgie contribue aux «solides raisons statistiques d’être optimiste selon lesquelles Trump prévaudra dans un recomptage / audit manuel.»

Les médias mainstream (traditionnels) soutiennent toujours que Biden a remporté les élections, affaire classée. Nous entendons sans cesse parler des allégations «sans fondement» de Trump de fraude électorale, qui ne s’accompagnent «d’aucune preuve», insistent les médias. Les calculs ci-dessus, cependant, semblent être des preuves assez solides, non?

Il n’y a rien de plus probant que les mathématiques, non? La gauche prétend aimer les mathématiques et la «science», qu’elle considère sans cesse comme impartiale et non partisane. Si tel est le cas, alors pourquoi la gauche est-elle incapable d’accepter le calcul qui prouve que Biden a perdu l’élection, ainsi que triché?

«La plus grande organisation de fraude électorale de l’histoire. Biden a en fait dit la vérité sur quelque chose », a écrit un commentateur de The Gateway Pundit citant Biden lorsqu’il a admis que sa campagne avait créé la« plus grande organisation de fraude électorale de l’histoire».

«Ils ne croient qu’en une science qui correspond à leur récit, ce qui signifie qu’ils ne croient pas en la science», a écrit un autre à propos de l’hypocrisie de la gauche en ce qui concerne l’acceptation des mathématiques et des sciences.

«Le résultat d’une véritable expérimentation et d’une véritable analyse empirique ne reconnaît pas un parti politique. Ils sont autonomes, que l’on aime ou non le résultat.»

Les sources de cet article incluent:

TheGatewayPundit.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News