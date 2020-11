Lord Malloch Brown a révélé: la main britannique derrière le coup d’État montre à nouveau ses échelles

Publié à l’origine sur la Strategic Culture Foundation

Tout au long du drame de quatre ans du Russiagate, la main des renseignements britanniques s’est révélée en permanence.

Du rôle évident de Sir Richard Dearlove et de son ancien membre du MI6, Christopher Steele, qui ont ensemble joué un rôle moteur dans l’élaboration du dossier douteux, à leur implication avec le boursier d’Oxford Rhodes Strobe Talbott dans la composition, la promotion et la commercialisation du dossier frauduleux auprès des membres ciblés du Congrès et des médias, à l’ambassadeur britannique Sir Darroch surpris à «inonder la zone» de moyens de renseignement britanniques pour façonner la perception du monde par Trump, à l’éventail d’opérations de piégeage britanniques qui ont ciblé Michael Flynn dès 2014 à Londres… où que l’on regarde, la main du renseignement britannique semble être partout.

Alors que de vastes efforts sont faits pour minimiser les racines britanniques de l’État profond par les médias qui ont tendance à dépeindre ce problème à partir d’un récit partisan de «corruption de parti démocratique», ce tour de passe-passe passe à côté du lien causal et exige que nous croyons que la queue remue le chien.

La vérité inconfortable que beaucoup sont soit trop effrayés, paresseux ou corrompus pour l’admettre est que depuis le moment où John F. Kennedy est mort le 22 novembre 1963, les partis démocrate et républicain ont subi une lente prise de contrôle par ce parasite étranger. La chose qui est connue sous le nom d’«État profond» n’a jamais été basée sur un parti ou un autre, et n’a jamais émané de quoi que ce soit qui soit originaire des traditions constitutionnelles du gouvernement américain lui-même, comme je l’ai souligné dans mon article précédent «Comprendre la triple nature de l’État Profond».

Alors que le parti républicain de George Bush était au pouvoir, cet État profond avait utilisé ses contrôles de dépouillement informatisé des votes pour truquer les élections de 2000 et 2004 en sa faveur, comme le montre brillamment le documentaire 2006 Hacking Democracy. Plus tard, quand il était temps pour une opposition contrôlée de prendre le pouvoir en 2008, elle a fait la même chose sous une distribution différente de personnages.

Alors qu’un côté de l’agenda du gouvernement mondial unipolaire était motivé par l’idée que les États-Unis devraient être à jamais la principale force de police mondiale régissant un système à somme nulle de guerre perpétuelle, avec une élite non élue gérant le système par le haut, l’autre partie croyait que les États-Unis devraient abandonner leurs revendications de souveraineté à un organisme international mondial avec des technocrates et des financiers non élus au sommet gérant le système à somme nulle de guerre perpétuelle par le haut.

Remarquez le dénominateur commun?

Vol d’élections en tant que Russiagate 5.0

Maintenant qu’il est devenu de plus en plus clair que la fraude électorale de masse a balayé les États-Unis dans le but d’accomplir ce que quatre ans de Russiagate n’ont pas réussi à réaliser, une autre lumière est tombée sur la main britannique derrière Biden, qui vise à dissoudre tout esprit nationaliste restant en la république assiégée.

Comme je l’ai souligné dans mon dernier rapport, le plus grand système de vote par ordinateur privé aux États-Unis, qui dessert 30 États et 70 millions d’électeurs, s’est avéré être au cœur du vol électoral actuel. Dans cet article, il était clair que Dominion Voting Systems est une société canadienne qui domine les systèmes de vote informatisés privés des États-Unis et est étroitement liée à une autre société plus grande appelée Smartmatic.

Pour ceux qui ne sont pas encore informés, Smartmatic fournit des machines à voter et ses logiciels (codes de porte dérobée et tout) aux gouvernements du monde entier et est étroitement lié à la Fondation Clinton, à l’Open Society de Soros et à la propre chef de cabinet de Nancy Pelosi.

Non seulement cela, mais le personnage clé contrôlant Smartmatic n’est autre que Lord Mark Malloch Brown, ancien vice-président des fonds d’investissement de George Soros (2007), ainsi que l’Open Society Institute et le Forum économique mondial de Soros, ancien vice-président de la Banque mondiale (1995-1999), l’Administrateur des Nations Unies pour le développement (1999-2005), le Secrétaire général adjoint des Nations Unies et le Ministre d’État britannique pour l’Afrique, l’Asie et les Nations Unies (2007-2009). Ce ne sont là que quelques chapeaux qu’il a portés ces dernières années et que nous explorerons plus en détail.

Lord Malloch Brown: pas votre agent britannique typique

Grâce à son affiliation de longue date avec Soros, Lord Malloch Brown (Chevalier de l’Ordre de Saint-George et Saint-Michel) a joué le rôle de parrain révolutionnaire de la couleur et de contrôleur clé de «chefs de marionnettes technocrates sympathiques» comme Corazon Aquino ainsi que son fils Benigno Aquino III des Philippines, George Saakashvili de Géorgie et même le malheureux ego bavard Barack Obama.

Après avoir travaillé pendant un «apprentissage» prolongé sous le couvert d’un travailleur humanitaire de l’ONU et journaliste en maraude pour le London Economist, Malloch Brown s’est retrouvé à travailler pour un cabinet de conseil de Washington nommé Sawyer Miller en 1985. C’est à ce moment que Malloch Brown a été déployé pour devenir le conseiller et rédacteur de discours du chef de l’opposition philippine Corazon (Cory) Aquino sous la supervision du secrétaire d’État George Shultz. Corazon était un chouchou de l’establishment occidental, mais avait la tâche presque impossible de défier le président nationaliste populaire Ferdinand Marcos qui avait conduit son pays à la souveraineté économique en opposition aux financiers internationaux depuis son investiture en 1965.

En appliquant tous les arts de la gestion de la perception et du marketing, Malloch Brown a pris le contrôle de la campagne d’Aquino en la transformant en «People Power Revolution» qui était à bien des égards la première révolution de couleur réussie de nos temps modernes. Sachant que les votes favoriseraient probablement le sortant Marcos, Malloch Brown a écrit qu’il avait rédigé le discours de victoire d’Aquino avant les élections et l’avait fait prononcer avant même que les votes ne soient finalisés – et quels complices dans les médias étaient trop heureux de projeter publiquement pour alimenter la mythologie que Corazon avait gagné.

Décrivant ces événements des années plus tard, Malloch Brown a déclaré: « Une réalisation exceptionnelle pendant la campagne Cory a été de produire un sondage de sortie indiquant qu’elle avait gagné. Il a atterri sur la première page de l’Inquirer et a eu un impact profond car il a semé l’idée qu’Aquino avait conquis Marcos… Marcos ne s’est pas vraiment remis après cela. Ce fut une expérience très excitante à regarder. »

Malloch Brown a omis de mentionner que les «résultats des bureaux de vote» qui ont produit la fausse perception que Corazon avait gagné ont été manipulés par les agents locaux de George Shultz, les sociétés de sondage Social Weather Station et Pulse Asia, qui n’ont jamais été tenues pour responsables de leur rôle dans les Coup d’État de Marcos.

Thérapie de choc

Peu de temps après cette «réalisation», Malloch Brown a commencé à travailler en étroite collaboration avec George Soros sur un certain nombre de projets qui ont radicalement changé le monde pendant la période intense de transition d’un âge bipolaire à unipolaire.

En 1993, Soros n’avait mené que récemment une attaque spéculative contre la livre sterling britannique qui avait généré 1 milliard de dollars de bénéfices pour le spéculateur hongrois tout en fournissant au Royaume-Uni une excuse pratique pour éviter de tomber dans le piège de l’euro qu’il avait tendu à d’autres objectifs européens entrer dans «l’époque de l’État post-nation». En 1994, Soros a annoncé une subvention de 50 millions de dollars pour des opérations de «renforcement de la démocratie» en Macédoine et en Bosnie que Malloch Brown a été embauché pour administrer dans le cadre du programme de thérapie de choc de Shatalin.

De 1993 à 1994, Malloch Brown a fait partie du Comité consultatif Soros sur la Bosnie où ont avancé les projets de balkanisation des années 1990. En 1998, Malloch Brown a également cofondé la Cour pénale internationale (CPI) de Soros après que le duo ait créé l’International Crisis Group (ICG) en 1994. Ces institutions ont servi à 1) façonner la «perception internationale» des causes et des solutions aux «crises ”, Réelles ou fabriquées et 2) préconiser des solutions qui ont supprimé la souveraineté dans les affaires militaires et judiciaires des États-nations souverains où elles avaient été consacrées dans la Charte des Nations Unies, les lois de Nuremberg et la Déclaration des droits de l’homme des Nations Unies, à des organisations supranationales non élues sous le contrôle de“ experts ».

En tant que vice-président de la Banque mondiale de 1995 à 1999, il s’est attribué le mérite d’avoir transformé son image en une organisation plus démocratique, et de 1999 à 2005 a conduit à la création des objectifs du Millénaire pour le développement qui ont de plus en plus lié le financement de l’ONU aux opérations de la société ouverte de George Soros au niveau international (pendant son séjour à New York, Malloch Brown vivait dans un domaine appartenant à Soros).

R2P et plus de révolution de couleur

Au cours de cette période, Malloch Brown a été l’un des premiers partisans de la responsabilité de protéger (R2P) et a fait plus que quiconque pour intégrer la doctrine dans les perspectives de gouvernance «post-westphalienne» des Nations Unies en 2005 en tant que Secrétaire général adjoint des Nations Unies (2005-2006).

Démontrant sa vision impériale en mars 2011, le «pacifiste» autoproclamé s’est impatienté des nations réticentes à faire sauter la Libye et a écrit dans le Financial Times: «Déclarez la victoire et continuez à évincer Kadhafi».

En tant que coprésident de l’International Crisis Group (qui est né du capital d’amorçage de Soros et au conseil d’administration duquel siège Larry Summers, le conseiller de Joe Biden Jake Sullivan et George et Alexander Soros), Malloch Brown a soutenu la libération du Kosovo liée aux narco-terroristes Armée qui a également été soutenue par la CIA et l’OTAN pendant la crise de Bosnie, en étroite coordination avec son collègue Rhodes Scholar Strobe Talbott qui a qualifié Soros en 1995 de «ressource nationale – en fait, un trésor national».

Décrivant Talbott, Malloch Brown a récemment écrit: « Strobe Talbott, est un très vieil ami à moi et à certains égards un genre similaire de praticien et de théoricien de la mondialisation… En tant que tel, il a vraiment compris l’histoire cachée de la politique moderne, qui est toujours mis hors de vue par l’histoire plus familière des États-nations. »

Après avoir financé la Révolution rose de Géorgie en 2003, qui a mis au pouvoir le Saakashvili de Soros, l’État géorgien est devenu ingouvernable en raison d’un mélange de grande incompétence et de corruption. Ici, Soros et Malloch Brown sont de nouveau venus à la rescousse en organisant un événement de janvier 2004 à New York qui a recueilli 1,5 million de dollars pour les programmes de réforme du gouvernement géorgien (75% de la société ouverte de Soros et 25% du programme de développement des Nations Unies dirigé par Brown). Le rapport du PNUD a justifié les dépenses engagées pour payer le salaire de Saakashvili ainsi que les hauts fonctionnaires du gouvernement et les forces de sécurité en déclarant: «La Géorgie manquait de professionnels qualifiés pour concevoir et exécuter des réformes radicales».

Le fait que ces actions aient conduit au meurtre de 1600 personnes en Ossétie du Sud (pour la plupart des Russes) en 2008 et ait presque déclenché la Troisième Guerre mondiale ne doit pas être oublié, ni le rôle néfaste de Saakashvili en tant que gouverneur d’Odessa (2015-16) où le criminel condamné a protégé les néo-nazis. du bataillon Azov. De même, l’étrange montée en popularité de Saakashvili en cours en Géorgie devrait inquiéter quiconque a un demi-cerveau.

Gestionnaire de l’équipe Obama

Le 24 février 2008, Samantha Power, wiffe au comportementaliste de Harvard Cass Sunstein et bientôt ambassadrice à l’ONU sous Obama a donné une interview au London Times décrivant la connexion Malloch Brown-Obama avec des détails flagrants. Dans cette interview, Power a déclaré: «Le principal intermédiaire entre la Grande-Bretagne et le candidat [Obama] a été Lord Malloch Brown, le jeune ministre des Affaires étrangères, qu’Obama est venu admirer lorsqu’il [Malloch Brown] était secrétaire général adjoint des Nations Unies, Obama était vraiment pris avec lui. C’est une relation qui a persisté et ils se sont entretenus plusieurs fois depuis.»

En effet, la carrière politique d’Obama, à l’instar de celle de Saakashvili et d’Aquino, a toujours été une création de puissances supérieures, Soros ayant même fourni les premiers 60 000 dollars pour la course au Sénat d’Obama en 2004, puis organisant les premières parties de collecte de fonds pour la course présidentielle d’Obama en 2007.

Samantha Power a elle-même attribué sa carrière à Soros et à Lord Brown en déclarant en 2004: «Mon livre et mes recherches n’étaient absolument pas viables sur le marché libre. Si je n’avais pas été en mesure d’obtenir une subvention de George Soros et de l’Open Society Institute, je n’aurais pas pu faire le genre de reportage d’enquête que je devais faire».

Le cas de Cass Sunstein

Alors que Power passait son temps à l’ONU à se battre vicieusement pour pousser un changement préventif de régime humanitaire P2P en Libye et plus tard en Syrie, son mari Cass Sunstein a travaillé comme conseiller d’Obama de 2009 à 2012 et a rédigé un article sur la dangereuse montée des « théories du complot »qui menacent son idée de bon gouvernement. Sunstein a écrit que «l’existence de théories du complot tant nationales qu’étrangères, selon nous, n’est pas anodine, posant des risques réels» et a recommandé «une série de réponses possibles» qui incluent l’infiltration cognitive des groupes de conspiration par des agents du gouvernement.

De plus, cinq options sont développées par Sunstein:

«(1) Le gouvernement pourrait interdire la théorie du complot. (2) Le gouvernement pourrait imposer une sorte de taxe, financière ou autre, à ceux qui diffusent de telles théories. (3) Le gouvernement pourrait lui-même s’engager dans un contre-discours, rassemblant des arguments pour discréditer les théories du complot. (4) Le gouvernement pourrait engager formellement des parties privées crédibles pour s’engager dans un contre-discours. (5) Le gouvernement pourrait engager une communication informelle avec ces parties, en les encourageant à apporter leur aide.

Le 24 août 2020, Sunstein a été sollicité pour présider le groupe consultatif technique de l’Organisation mondiale de la santé chargé de modifier le comportement mondial conformément aux nouvelles normes de l’ordre mondial pandémique. Le chef de l’OMS a déclaré: « Face à la pandémie de COVID-19, les pays utilisent une gamme d’outils pour influencer le comportement: les campagnes d’information sont un outil, mais les lois, les réglementations, les directives et même les amendes le sont aussi … C’est pourquoi la science du comportement l’est aussi. important. »

Lord Brown à l’époque d’Obama

En 2007, Malloch Brown a quitté l’ONU pour diriger le Quantum Hedge Fund de Soros – un poste lucratif qu’il a rapidement quitté pour rejoindre le ministère britannique des Affaires étrangères en tant que ministre d’État pour l’Afrique, l’Asie et l’ONU de 2007 à 2009.

Après avoir quitté son poste au sein du gouvernement britannique en 2009, Lord Malloch Brown a consulté les compagnies pétrolières et dirigé son International Crisis Group. À cette époque, l’ICG avait presque le monopole de la rédaction de rapports publiés de manière anonyme sur les points chauds de crise internationaux, se vantant de maintenir des armées de spécialistes «sur le terrain» qui pouvaient dresser le profil de toutes les parties en conflit et publier leurs évaluations sur le marché international. Ces rapports ont été utilisés par les gouvernements, les ONG, les entreprises et les organismes internationaux comme l’ONU et ont joué un rôle majeur dans l’élaboration de la politique mondiale et des perceptions des causes et des remèdes aux conflits.

Utilisant son expertise en matière de fraude de vote et de gestion de la perception, il ne devrait pas être surprenant que Malloch Brown se soit rapidement retrouvé à la tête de SGO Corporation Ltd en 2014, qui sert de société holding dont le principal actif est les technologies de vote Smartmatic. Smartmatic se vend comme ayant «traité plus de 3,7 milliards de votes au cours des 14 dernières années dans des projets électoraux sur les cinq continents» et alors qu’il nie avoir des activités directement sur le sol américain, une capture d’écran de la Way Back Machine démontre une histoire très différente.

Depuis 2010, Smartmatic a été au cœur de la fraude électorale au Mexique, au Venezuela, aux États-Unis et aux Philippines où la première élection présidentielle utilisant ce système a abouti à la victoire du fils de Corazon Aquino, Benigno Aquino. Après que des montagnes de preuves ont été révélées sur le rôle de Smartmatic dans la fraude systémique, la Fondation IBON a qualifié Lord Brown de «étranger qui a fait carrière en influençant les élections».

C’est une ironie de l’histoire que non seulement Lord Malloch Brown ait installé un découpage en carton de deuxième génération au pouvoir aux Philippines, mais qu’il ait déployé son système de vote pour saper le populaire Ferdinand Marco Jr en faveur de Leni Robredo du Parti libéral lors des élections de 2016. Heureusement, la même année où Trump devait battre le système via sa victoire populaire écrasante aux États-Unis, une victoire similaire s’est produite contre toute attente lorsque le président nationaliste Duterte a pris ses fonctions et a ensuite exigé que les Philippines se débarrassent de la technologie Smartmatic.

L’obsession ultime de Lord Malloch Brown

S’exprimant lors du Sommet du gouvernement mondial de juin 2020 aux côtés de Cass Sunstein et d’un éventail d’autres créatures de Davos, Lord Malloch Brown a exprimé son dédain pour la montée de l’alliance multipolaire dirigée par la Russie, la Chine et les États-Unis de Trump, qui a évidemment mis en danger l’œuvre de sa vie. Malloch Brown attaque hypocritement la Chine pour être un régime qui n’a aucun respect pour les droits individuels et seulement une préoccupation pour «le plus grand nombre», puis appelle à la montée des gouvernements autoritaires «Russie, Chine, Inde, Turquie, Hongrie et USA» qui il croit qu’il faut arrêter à tout prix en disant:

«Dans le monde plus large, une forme de gouvernement plus autoritaire est la nouvelle majorité. Ce n’est pas seulement la Chine. Cette «nouvelle majorité» comprend les dirigeants qui arrivent au pouvoir par les urnes et ceux qui ne l’ont pas fait, mais qui partagent tous une préférence pour une politique étrangère nationaliste, l’affaiblissement des institutions nationales et l’état de droit».

Malloch Brown se sentait manifestement très à l’aise avec son public et supposait que personne ne penserait à l’hypocrisie évidente d’avoir admis que ces nationalistes de la «nouvelle majorité» arrivent souvent au pouvoir «par les urnes» et symbolisent ainsi les principes démocratiques, tandis que sa défense d’ingénierie sociale des libertés individuelles et de la liberté de choix survient toujours en dehors de la volonté démocratique de la plèbe qui est manifestement considérée comme stupide de savoir ce qui est bon pour elle et aussi aux dépens des nombreuses personnes qui doivent être sacrifiées dans les guerres, les changements de régime et l’anarchie pour le plus grand bien ».

Ces hypocrisies ont été rendues encore plus évidentes dans un discours plus récent du 26 octobre 2020 sur le thème de l’ONU à 75 ans: mort lente ou nouvelle direction? Dans ce discours, Lord Brown appelle à la création de l’ONU réformée pour éviter son obsolescence en se débarrassant du Conseil de sécurité qui a empêché les actions humanitaires nécessaires en raison du veto insupportable détenu par la Russie et la Chine. Lorsqu’on lui a demandé comment le veto pourrait être aboli, Lord Brown admet que les nations n’acquiesceront jamais et donc «la seule façon dont vous allez amener ces membres retranchés à s’engager dans cette voie est de les rendre largement hors de propos … nous devons travailler autour du conseil sécurité. »

Comment pourrait-on s’attendre à ce que quelqu’un «travaille autour du Conseil de sécurité», vous pouvez demander?

Ici, Lord Brown répond en appelant à l’autonomisation des «groupes de la société civile» et de la «mosaïque de la société civile» qui peuvent exploiter la coalition énergétique d’acteurs non étatiques. Brown déclare: «Construire des coalitions variées d’acteurs étatiques et non étatiques désireux d’être les premiers à agir sur différentes parties de cet agenda n’est pas une nouvelle voie d’action à l’ONU. Maintenant, il doit être turbo. Le monde n’attendra pas que les nations les plus difficiles et les plus résistantes s’engagent à agir».

Appelant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU «inapte à son objectif» en raison de sa «capture régulière» par la Russie, la Chine et Cuba qui ont remporté des sièges à l’organisme cette année, Lord Brown a déploré la plus grande menace qui pèse sur sa vision d’un monde post-national: «Les échecs que nous avons tous individuellement rendus pâles comparés au simple fait que les États-nations ont finalement – en particulier les plus grands et les plus puissants – résisté à la concession de pouvoir, de souveraineté et de prise de décision à cet organe multilatéral.

C’est la main britannique derrière la phase actuelle du Russiagate 5.0 qui s’est rapprochée de ses objectifs de diriger un coup d’État américain qu’à tout autre moment au cours des quatre dernières années. C’est la vision d’un ordre mondial dystopique post-nation géré par des technocrates mis-anthropiques qui souhaitent dominer un âge sombre féodal technétronique au 21e siècle et au-delà. Autant cela peut vous décevoir d’entendre cela, mais en ce moment, la chose la plus importante qui fait obstacle à cet ordre mondial anti-humain et à votre avenir est le président Trump assiégé qui a besoin du soutien sérieux d’un homme éveillé, informé et citoyenneté active.

Dans un prochain segment, nous examinerons de plus près la figure de feu Maurice Strong et la destruction auto-induite de la civilisation occidentale au cours des 50 dernières années, ainsi que la bataille pour résister à un coup d’État des banquiers en Grande-Bretagne il y a plus de 300 ans qui tient leçons particulières pour notre âge actuel.

Matthew Ehret

Matthew Ehret est le rédacteur en chef de la Canadian Patriot Review, Senior Fellow à l’Université américaine de Moscou, BRI Expert on Tactical Talk, et est l’auteur de 3 volumes de la série de livres «Untold History of Canada». En 2019, il a cofondé la Fondation Rising Tide basée à Montréal. On peut le joindre à matt.ehret@tutamail.com

Vous voulez une preuve écrite de fraude aux élections américaines? Continuer à lire. [Vidéo]

Une pièce très proche existe sur le Duran, soumise par «Victor», l’un de nos contributeurs. Il doit être remercié, et la vidéo qu’il a publiée est un must. Nous indiquons le même clip dans cette pièce pour référence simplement parce que le contenu de la vidéo est extrêmement important. Cependant, un article écrit d’un site appelé Quadrant nous donne des écrous visuels et des boulons à la conspiration que l’on peut facilement lire et montrer à des amis, et partager (indice, indice, coup de coude, coup de coude…)

Car.

Parce que le peuple américain a besoin de savoir que cette élection en tant que prélude prévu à la Grande Réinitialisation n’était rien de moins qu’un complot mondialiste des plus hautes puissances de gauche (ou devrions-nous dire, des plus basses puissances?) Pour accomplir ces tâches radicales:

Retirer le président Donald Trump de ses fonctions et donner l’impression que l’Amérique voulait qu’il parte

Débarrassez-vous des platines de Joe Biden, client et porte-parole du Great Reset, où le Deep State, le Deep Church et le Deep, tout le reste socialiste et élitiste vient et détruit totalement la liberté aux États-Unis et dans le reste du monde (en vue de cibler les deux derniers États-nations souverains du monde – l’Australie et la Russie, en particulier la Russie.)

Marginaliser et isoler tous les conservateurs, chrétiens, traditionalistes et les éloigner du courant dominant de la société.

C’est la plus grande tentative à ce jour. Il y en a peut-être encore de plus grands, mais celui-ci a beaucoup des caractéristiques de ce que l’eschatologie chrétienne appelle la Grande Apostasie, un abandon majeur de la vraie foi, fait par presque le monde entier avec peu ou pas de résistance.

Nous voyons cela bouger. Cette année, le coronavirus est devenu digne de plus de peur que le Christ, alors que les plus anciennes confessions chrétiennes – l’orthodoxie orientale et le catholicisme romain – ont complètement capitulé aux États-Unis par peur de la Covid-19. Églises fermées. Beaucoup sont toujours fermés. D’autres gèrent les services du «nombre limité de personnes peuvent venir». On dit aux gens de porter des masques faciaux à l’Église, craignant le virus, mais ne respectant pas la volonté du Tout-Puissant, qui seul décide du moment venu.

Nous avons été isolés avec succès les uns des autres dans de nombreuses régions du monde, notamment aux États-Unis et en Europe occidentale, les deux endroits où le christianisme avait déjà pris une énorme raclée devant le club des laïcs. Les États-Unis signalent le plus grand nombre de cas de COVID, mais pour être sûr, la méthodologie de test est également susceptible de gonfler les résultats. Demandez à Elon Musk, qui a été testé quatre fois en une journée récemment et testé positif deux fois et négatif deux fois. Néanmoins, si l’on regarde une carte de COVID à travers le monde, les endroits avec les niveaux de vie les plus élevés (et les niveaux de décadence les plus élevés) sont également les plus élevés.

Quelqu’un a-t-il une idée pourquoi? Je fais.

Pourtant, même si les États-Unis sont sous le choc des catastrophes jumelles du virus dans sa réalité (les gens qui tombent vraiment malades meurent parfois et c’est une maladie misérable et méchante), et dans son fantasme (tout cela est la faute de Donald Trump, manifesté par les démocrates qui tentent de regrouper les partis après les élections du 3 novembre, alors qu’ils disaient à leurs citoyens et électeurs qu’ils ne peuvent pas célébrer la grande famille de Thanksgiving cette année.)

Il n’est vraiment pas exagéré de dire que cette élection est vraiment l’élection américaine la plus importante de son histoire (et de celle du monde). Nous proposons maintenant une réimpression de l’article Quadrant en grande partie, avec un grand merci à son écrivain, Tony Thomas, qui a fait un excellent travail de compilation des informations clés d’une manière succincte et compréhensible. Nous espérons que la réimpression de sa pièce contribuera également à soutenir son travail continu, le véritable journalisme, qui est souvent rare en ces temps.

Il semble maintenant que les criminels de l’État profond aient modifié le logiciel de la machine à voter pour transférer les votes de Trump – peut-être des millions d’entre eux – à Biden pour créer l’illusion d’une victoire démocrate. Vous n’avez pas à me croire là-dessus. Si vous conservez encore un brin d’algèbre de lycée, les modèles de données de vote dans l’État swing du Michigan parlent d’eux-mêmes.

Une équipe de trois ingénieurs et analystes logiciels a démontré qu’au moins 69 000 votes étaient passés de Trump à Biden. Biden est censé avoir remporté le Michigan et ses 16 votes au collège électoral par environ 146 000 voix sur un électorat de 5,4 millions.

Si le changement de vote se produisait, les deux candidats seraient pratiquement au coude à coude, Trump probablement devant. Les mêmes machines à voter et leur logiciel ont été utilisés dans tous les états de swing. Un autre «si»: si une fraude similaire est acceptée par les tribunaux comme ayant prévalu dans ces États, les États-Unis se dirigent vers une crise constitutionnelle géante.

L’équipe d’audit du Michigan était le Dr Shiva Ayyadurai, un scientifique des données formé au MIT et Fulbright Scholar et maintenant candidat au Sénat républicain; Bennie Smith, démocrate et ingénieur logiciel, analyste de données et commissaire aux élections; et Phil Evans, ingénieur et analyste de données. Ils ont analysé les modèles de vote dans les quatre plus grands comtés du Michigan et ont conclu que les modèles devaient résulter d’un algorithme inséré qui faisait passer les tranches de salami de votes du décompte de Trump à la colonne Biden. Plus le vote en faveur de Trump et des républicains était soutenu, plus le découpage de Biden était important. Cela peut être illustré par des lignes de tendance droites dans les graphiques, qui afficheraient normalement une large dispersion.

Le résultat prima facie et étrange serait que – en l’absence de fraude – l’enceinte républicaine la plus forte a démontré le soutien le plus faible à Trump. Même si les républicains en général n’aimaient pas Trump par rapport au parti lui-même, il n’y a aucune raison pour que les districts républicains les plus forts soient ses pires détracteurs.

La ligne de tendance a une forme particulière de plat suivie d’une pente droite d’environ 25 degrés. Il a prévalu dans trois comtés – Oakland, Macomb et Kent – impliquant plusieurs centaines de circonscriptions électorales chacun, et il a prévalu dans le même comté lorsque les votes anticipés ont été comparés à ceux du jour du scrutin. Mais le facteur décisif de la présence de l’algorithme est que dans le comté fortement démocrate du Michigan, Wayne, les conspirateurs n’ont pas pris la peine de l’utiliser. Le modèle résultant parmi les circonscriptions était une dispersion limitée montrant un soutien croissant à Trump personnellement, les districts étant considérés comme plus fidèles au républicanisme. Ce modèle de données n’a rien à voir avec le modèle dans les trois comtés férocement disputés.

La fraude a été facile à mettre en œuvre car, étonnamment, le logiciel de la machine à voter depuis 2001 a inclus une fonction de «course pondérée» permettant aux votes d’être biaisés vers un candidat ou un autre, selon les paramètres du logiciel. La raison pour laquelle cette fonctionnalité a été incluse n’a jamais été expliquée. De plus, les machines prennent une image de chaque vote et ces images sont ce qui génère le décompte des voix. Depuis l’élection, et contrairement à la loi fédérale, les responsables du Michigan effacent activement les images. Cela empêche toute vérification significative, autre que l’utilisation des votes papier, ce qui est à peine faisable. Par conséquent, l’équipe d’Ayyadurai utilise plutôt un travail de détective statistique pour mettre en évidence les fraudes…

Le «correctif» peut être expliqué mais est mieux visualisé dans les graphiques ci-dessous. Essentiellement, les électeurs (comme en Australie) peuvent voter pour des individus, c’est-à-dire Donald Trump ou Joe Biden, ou pour leur parti (républicain et démocrate), auquel cas leurs voix sont attribuées aux individus. Ils ne peuvent pas voter pour les deux. Le vote républicain de chaque circonscription, pour Trump ou pour le parti, peut être séparé pour analyse.

Un résultat naturel serait que Trump et le Parti obtiennent à peu près le même pourcentage de vote, quelle que soit la force ou la faiblesse d’une circonscription républicaine, que ce soit 30% ou 80%. Trump a en fait tellement de charisme parmi les partisans dans les circonscriptions qu’il obtient souvent un vote plus élevé que son parti.

L’analyse de la fraude ne porte pas sur le total des votes de Trump mais sur la marge qui le favorise par rapport à son parti. Si un algorithme est inséré pour faire passer les votes (individuels) de Trump à Biden, cette marge de Trump au-dessus du Parti diminue. Au fur et à mesure que de plus en plus de votes Trump sont échangés, la marge diminue à zéro (50-50) et avec encore plus de votes échangés, nous constatons soudain que les électeurs républicains favorisent leur parti au-dessus de M. Trump, c’est-à-dire que sa marge devient négative. Et lorsque le changement de vote devient complet, il peut sembler que Trump n’est soutenu que par, disons, 25% des électeurs républicains de cette circonscription. Quelle est la probabilité?

L’étrange «forme» de l’impact de l’algorithme sur le décompte des voix crie «fraude» sur les toits. Là où un quartier est fortement démocrate, les conspirateurs n’ont pas pris la peine de changer de voix Trump, donc la tendance commence à plat. Alors que les circonscriptions sur le graphique sont progressivement cartographiées de plus en plus républicaines, la tendance se poursuit brusquement sur sa pente descendante, les électeurs républicains semblant préférer de plus en plus le Parti à Trump. C’est grâce à la commutation secrète. En effet, l’algorithme inséré peut être rétro-ingénierie à ses métriques réelles.

Cette pente plate puis descendante se produit dans la même circonscription ou comté à différentes périodes électorales, et dans différentes circonscriptions le même jour. Obtenir cette étrange forme linéaire ne serait-ce qu’une seule fois serait une valeur aberrante; l’obtenir naturellement encore et encore, à chaque fois, est au-delà de la raison.

Voici maintenant [sont] les données graphiques et les tendances.

Graphique un: L’image de vote naturelle (non corrompue): chaque point bleu est une circonscription électorale. Sa position sur l’axe Y (long) représente le soutien global de cette circonscription à Trump, par ex. 20% ou 60%. Sur l’axe X (grand), la ligne zéro représente les électeurs républicains favorisant Trump à égalité avec le Parti républicain. Si le point bleu est au-dessus de cette ligne zéro, cela indique le soutien supplémentaire que Trump a obtenu pour son parti. Si le point bleu est en dessous de la ligne zéro, cela indique que les électeurs évaluent son parti au-dessus de Trump, et de combien. Notez que les points de zone se dispersent juste au-dessus ou en dessous de la ligne zéro sans tendance. Aucune falsification n’est dans cet exemple hypothétique.

Graphique 2: Un cas de test hypothétique – à quoi ressemblerait le graphique 1 si Trump, pour une raison quelconque, était impopulaire dans son parti. Il serait moins voté que son parti, mais cela ne varierait pas beaucoup, que le parti soit fort ou faible dans une circonscription donnée.

Graphique 3: Un cas hypothétique de fraude «drapeau rouge»: le modèle aléatoire naturel a été transféré dans un modèle où les circonscriptions républicaines les plus fortes montrent étrangement le plus grand rejet de Trump.

Graphique 4: Preuve réelle de fraude par changement de vote – Ce graphique montre la tendance naturelle de Trump contre son parti à se déformer en une étrange pente plate de plus de 30 degrés, sur deux périodes dans le même comté d’Oakland. (La partie initiale plate est l’endroit où l’algorithme n’est pas actif). À partir de ces points, il peut être calculé que l’algorithme a donné à Biden un total de 60 000 prospects en résultat de 30 000 votes commutés.

Graphique 5: Fraude réelle à nouveau – le même schéma dans le comté de Macomb, avec les conspirateurs transférant 16 500 votes Trump à Biden.

Graphique 6: Le clincher – Comté de Wayne, très démocrate, où les conspirateurs ne se sont pas donné la peine d’appliquer leur algorithme. L’histoire ici est que même si le soutien républicain était faible, les électeurs républicains ont fortement soutenu Trump par rapport à son parti (les points se regroupant au-dessus de la ligne dans la région de 0 à 20% du soutien républicain). Et sans falsification conspiratrice, le soutien de Trump au parti a en fait augmenté dans les circonscriptions avec un plus grand soutien républicain global, contrairement aux graphiques «correctifs» 4 et 5.

Ce ne sont là que les premiers fruits des enquêtes sur la fraude électorale. La politique américaine est en effet entrée dans un territoire inconnu.

Seraphim Hanisch

