«Nous avons besoin d’une enquête [internationale indépendante – MIRASTNEWS] complète»: WaPo remet en question les origines du COVID 10 mois après l’interdiction de Twitter de ZeroHedge pour faire de même

Environ 10 mois après que Zero Hedge a été suspendu de Twitter et ridiculisé par ceux qui colportent le récit «officiel» sur Covid-19 pour un article que nous avons publié posant des questions critiques sur les origines de la pandémie de coronavirus, les médias «grand public» semblent enfin se demander ces mêmes questions.

(Article de Tyler Durden republié sur ZeroHedge.com)

Dans le dernier exemple de l’une de nos «théories du complot» se transformant potentiellement en «fait de conspiration», le Washington Post a publié samedi un éditorial de son comité de rédaction intitulé «Les origines du coronavirus sont toujours un mystère. Nous avons besoin d’une enquête approfondie.»

À peu près 300 jours de retard, les gars. Heureusement, le temps n’est pas essentiel, on suppose.

«Après tant de morts et de maladies, un mystère des premiers jours du nouveau coronavirus doit encore être résolu. Nous ne comprenons toujours pas ses origines ni comment il est devenu un tueur mondial. Les réponses se trouvent en Chine, et probablement au-delà [Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]. Le monde a besoin d’une enquête crédible et impartiale pour mieux se préparer à de futures pandémies», a déclaré l’éditorial.

L’éditorial note également qu ‘«aucun échantillon n’a été prélevé qui pourrait prouver une connexion virale» sur le marché de gros de Wuhan Huanan Seafood après le début de l’épidémie. «Les données sont insuffisantes pour déterminer si le marché était la source de contamination, ou s’il a servi à amplifier le virus pour la transmission interhumaine, ou les deux, ou ni l’un ni l’autre.»

«L’identité de l’animal intermédiaire – s’il y en a un – reste un casse-tête», dit l’éditorial. Attendez – s’il y en a un? Nous pensions que l’explication «officielle» signée, scellée et livrée était déjà des pangolins. Qu’est-il arrivé?

Ensuite, au crédit de WaPo, ils parlent de la Chine qui fait taire les médecins qui ont été alarmés par le virus au début – quelque chose dont nous avons écrit et dont nous avons beaucoup parlé, au fur et à mesure:

En décembre dernier, lorsque l’épidémie a commencé à Wuhan, la Chine a fait taire huit médecins alarmés par la mystérieuse maladie qui se propageait rapidement. Ensuite, pendant les semaines critiques de janvier, les gouvernements provinciaux et centraux ont gardé le couvercle sur l’information publique alors que le virus se propageait. Ces premières dissimulations étaient des symptômes révélateurs de l’action de l’État-parti autoritaire chinois. Le secret a laissé des questions légitimes sur la question de savoir si la Chine ne sera jamais ouverte sur l’origine du virus.

Et puis il y a le coup de grâce; WaPo «passe à zéro couverture» et pose la même question que nous avons posée il y a presque un an: l’Institut de virologie de Wuhan était-il impliqué?

Au-delà du jeu du blâme, il y a des questions troublantes en Chine qui doivent être examinées, notamment si le coronavirus a été propagé par inadvertance lors d’un accident ou d’un déversement de l’Institut de virologie de Wuhan, qui avait précédemment mené des recherches sur les coronavirus de chauve-souris.

L’hypocrisie est stupéfiante – même si, honnêtement, nous ne sommes pas surpris à ce stade.

Pour rappel, en janvier 2020, peu de temps après, nous avons demandé si «Ceci [est] l’homme derrière la pandémie mondiale de coronavirus», en référence au scientifique de l’Institut de virologie de Wuhan Peng Zhou (qui trois mois plus tard était en cours d’enquête par les agences d’espionnage occidentales pour son rôle dans la création de Covid) et un «journaliste» de bas niveau de Buzzfeed a décidé de nous signaler à Twitter pour «doxxing» Zhou en utilisant des informations accessibles au public, Twitter nous a dit que notre compte avait été suspendu.

Rappelons qu’en septembre 2020, Twitter a également nucléarisé le compte du virologue chinois «voyou», le Dr Li-Meng Yan, qui a «choqué» le monde des scientifiques de l’establishment et d’autres flagorneurs chinois, en publiant un article scientifique «fumant» démontrant que le virus [coronavirus 2019 de la Coronavirus 2019 Desease ou en abrégé la – MIRASTNEWS] COVID-19 était d’origine humaine.

On ne savait pas immédiatement quelle justification Twitter avait pour suspendre la scientifique qui, à notre connaissance, n’avait que 4 tweets – dont aucun ne violait les politiques de Twitter déclarées – et le seul tweet pertinent étant un lien vers son article scientifique coécrit avec trois autres scientifiques chinois intitulé «Caractéristiques inhabituelles du génome du SRAS-CoV-2 suggérant une modification de laboratoire sophistiquée plutôt que l’évolution naturelle et la délimitation de sa route synthétique probable» qui expliquait pourquoi l’Institut de virologie de Wuhan avait créé le virus [coronavirus 2019 de la Coronavirus 2019 Desease ou en abrégé la – MIRASTNEWS] COVID-19.

Pour ceux qui l’ont raté, voici notre article décomposant les différentes allégations du Dr Yan que Twitter a jugé bon de censurer immédiatement au lieu de laisser émerger un débat sain.

133 jours après que Twitter ait interdit «définitivement» Zero Hedge le 31 janvier, le réseau nous a réintégrés après avoir admis avoir commis une erreur. 167 jours plus tard, le Washington Post pose les questions qui nous ont fait interdire en premier lieu.

Nous laisserons nos lecteurs tirer leurs propres conclusions après avoir laissé cela pénétrer.

Pour en savoir plus: ZeroHedge.com et WashingtonPosted.news

News Editors

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News