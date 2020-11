Jeff Bezos est sur le point de devenir votre pharmacien étant donné qu’Amazon s’associe à Big Pharma pour DRUG America à but lucratif

La peur des médias sans fin à propos du coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [de la (maladie du coronavirus 2019 (coronavirus 2019 Desease)] (COVID-19) est devenue le catalyseur parfait pour que le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, lance son entreprise de pharmacie en ligne depuis longtemps promise.

Alors que la «deuxième vague» de verrouillages claque une poignée d’États, Bezos frappe pendant que le fer est chaud – ou peut-être se déplace comme prévu, selon la façon dont vous le regardez – avec le lancement de la pharmacie Amazon Prime.

Au lieu de devoir vous rendre chez Rite-Aid ou CVS pour récupérer votre pharmacie de prescription, obtenir les concoctions de sorcellerie de Big Pharma sera bientôt aussi simple que de les déposer dans votre panier Amazon et de cliquer sur «expédier».

Reconnaissant que les produits pharmaceutiques sont la plus grande vache à lait qui soit, surtout tant que les herbes médicinales restent interdites par Big Brother, Bezos prévoit d’ajouter de nouvelles richesses à ses résultats en devenant votre pharmacien numérique.

Non, vous ne pourrez jamais parler à Bezos pour une consultation – il ne s’engage pas avec les péons – mais vous êtes plus que bienvenu pour lui envoyer votre argent en échange de pilules et de vaccins qui atterriront juste à votre porte dès que leurs livreurs sauront comment y arriver.

Rien de tout cela n’aurait été possible, bien sûr, sans la plandémie «déchaînée», qui ne montre aucun signe de relâchement de si tôt, du moins pas avant que chaque dernière maman et magasin de pop en Amérique ne soit décimée, ne laissant derrière qu’Amazon, Walmart, et peut-être une poignée d’autres grands conglomérats.

Cette démolition planifiée de l’économie mondiale, que certains diraient qu’il s’agit du 11 septembre 2.0, ouvre la voie à Bezos, qui est l’un des «hommes» les plus riches du monde (nous avons utilisé ce terme vaguement), à devenir encore plus riche pendant que vous, bien sûr, devenez plus pauvre.

Oh, mais au moins, vous pourrez obtenir vos médicaments sans jamais avoir à quitter votre cellule de prison, également connue sous le nom de demeure où les autorités vous demandent de «rester» jusqu’à ce que le «virus» finisse de faire son tour dans un futur univers parallèle .

La feinte plandémique fait d’Amazon un monopole encore plus grand qu’il ne l’était déjà

Si tout cela ressemble à de la moquerie, c’est parce que c’est le cas. Si les Américains sont incapables de voir ce qui se passe réellement ici, alors la société a vraiment été abasourdie au point de mériter ce qui lui arrive.

Alors que tous les magasins du coin font faillite en raison de restrictions de capacité et de fermetures obligatoires, les détaillants à grande surface et Amazon se lancent dans des gangs dans le département des revenus.

Cette dernière décision d’Amazon n’est que la cerise sur le gâteau, car elle entraînera probablement bientôt un échec pour les grandes chaînes de pharmacies qui auront du mal à concurrencer la logistique robuste d’Amazon et le contrôle monopolistique de la chaîne d’approvisionnement.

Parce que notre Congrès sans valeur certifiée n’a absolument rien fait pour freiner Amazon en imposant des restrictions antitrust appropriées, la société la plus perverse du monde engloutit rapidement toutes les dernières miettes du secteur de la vente au détail.

Bientôt, le seul détaillant en vue sera de grands centres de distribution Amazon où des drones de travailleurs se déplaceront dans l’entrepôt aux côtés de robots IA afin de collecter leur salaire minimum à la fin de la semaine. Au moins, vous aurez vos médicaments dans deux jours ou moins.

«Les méga-NWO (nouvel ordre mondial ou NOM) visent des milliers de petites pharmacies privées à travers notre pays, attendant que Big Pharma et Fauci déclarent votre pharmacie locale comme un ‘super propagateur’ du virus», a écrit un commentateur de Zero Hedge, le clouant directement sur la tête.

«Une arnaque visant à tuer la classe moyenne et les petites entreprises, présentée par la Chine et l’élite du NOM (NWO) – y a-t-il plus de doute?»

Pour plus d’informations sur la plandémie et sur la façon dont elle permet à Amazon et à d’autres prédateurs monopolistiques de dévorer le secteur des petites entreprises, assurez-vous de consulter Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

ZeroHedge.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un dénonciateur de Detroit se présente et décrit une fraude électorale massive pour Biden avec le décompte des bulletins de vote répétés

Les soi-disant «médias mainstream» ont déclaré unilatéralement le démocrate Joe Biden comme le prochain président des États-Unis, ce qui nous dit une chose avec certitude: «Les médias» participent à l’opération massive de fraude électorale que le parti qu’ils couvrent régulièrement a lancé pour voler la réélection de Donald Trump.

Ce qui rend également évidente l’implication des médias dans cette dernière tentative de coup d’État contre Trump est le fait qu’ils refusent de rapporter les détails des irrégularités de vote et de la fraude que la campagne du président découvre de jour en jour, ainsi que les déclarations des dénonciateurs qui affirment avoir vu exactement comment la fraude a été commise dans des bastions démocrates corrompus comme Detroit.

L’un de ces témoins est Melissa Carone, une informaticienne qui a passé 24 heures sur 24 au tristement célèbre centre TCF de Detroit, où les votes ont été «comptés» par des sondeurs démocrates qui:

– Il y avait des fenêtres de la chambre fermées avec du carton;

– Veillé à ce que les candidats républicains soient fermés ou expulsés de la salle de dépouillement;

– Apporté en fourgonnette de nombreux bulletins de vote aux petites heures du 4 novembre;

– Rapports manifestement ignorés d’irrégularités et de problèmes de dépouillement des bulletins de vote.

Dans son témoignage à l’équipe juridique de Trump, Carone – une travailleuse informatique contractuelle pour Dominion Voting Systems, dont le logiciel a été identifié comme très problématique par les responsables de la campagne Trump, y compris l’avocat Sidney Powell – a déclaré avoir été témoin de plusieurs cas où les agents de vote compteraient la même pile de 50 bulletins de vote maintes et maintes fois, parfois jusqu’à 10 fois, transformant cette pile de 50 voix en un groupe de 500, et tout pour Joe Biden.

En fait, elle a déclaré tout au long de la soirée qu’elle avait trouvé étrange de ne voir que les bulletins de vote portant le nom de Biden, et aucun pour Donald Trump.

Aucun. Statistiquement, ce n’est tout simplement pas possible.

Trending Politics note en outre:

Dans un témoignage vidéo, Melissa Carone, travailleuse informatique de Detroit, qui était employée par Dominion Voting Systems en tant qu’entrepreneur pour garder un œil sur les machines à compter les bulletins de vote, dit qu’elle a vu des agents électoraux du Centre TCF faire passer à plusieurs reprises les mêmes lots de 50 bulletins de vote à travers les compteurs, parfois jusqu’à huit, neuf, dix fois.

De plus, elle a déclaré que même si elle n’était pas autorisée à toucher les bulletins de vote ou à se tenir directement au-dessus des machines, elle a dit qu’elle n’avait vu que des bulletins de vote marqués pour Biden pendant tout son quart de travail de 24 heures – pas un seul bulletin pour le président Trump.

Elle a également témoigné qu’il n’existait pas de surveillance légale et légitime du processus de vote – que les démocrates «surveillaient» essentiellement les démocrates. Elle dit également avoir vu des agents de vote dupliquer des bulletins de vote tout en changeant les votes sur d’autres, volant les résultats au grand jour.

L’informaticienne a déclaré à la campagne Trump qu’elle avait signalé les irrégularités au FBI, mais bien sûr, rien ne s’est passé. C’est parce que c’est le nouveau «FBI de l’État profond» amélioré – le même bureau dont les agents ont été complices au cours des quatre dernières années en essayant de faire dérailler le président Trump et son administration, comme leurs homologues de la «justice profonde». Département.

Rappelez-vous quand on nous a dit il y a un an que le procureur général William Barr avait nommé John Durham pour «aller au fond du canular de collusion russe?» Comment cela se passe-t-il? Un avocat mineur du FBI qui a plaidé coupable d’un seul chef d’accusation d’escroquerie au tribunal de la FISA, bien que l’inspecteur général du DoJ ait trouvé une douzaine de cas ou plus où des agents du FBI ont fraudé le tribunal dans le but de continuer à espionner Trump.

Les révélations de Carone viennent au milieu d’autres par l’avocat de la campagne Trump Sidney Powell, qui dit qu’elle et d’autres aigles juridiques travaillant pour le compte du président ont découvert des preuves substantielles de gains présumés, de modifications de vote et d’autres manigances liées à Dominion et à certains élus de l’État qu’elle n’a pas nommé», a ajouté Trending Politics.

Powell est celui qui mène la charge contre le logiciel Dominion, qui, selon elle, est également lié au vol de votes dans d’autres pays et inclut des pots-de-vin aux familles des dirigeants élus de divers États qui ont acheté le logiciel afin qu’eux aussi puissent voler des élections.

Toute cette élection était une imposture; Il n’y a aucun moyen possible pour Sleepy Joe Biden de passer près d’un an dans son sous-sol et de battre notre président Energizer Bunny, Donald Trump.

Nous devons aller au fond de ce qui s’est passé. Et nous devrons probablement nous lever et défendre Trump contre sa destitution.

Tenez-vous au courant de toute la fraude électorale de l’État profond sur DeepState.news.

Les sources comprennent:

TrendingPolitics.com

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La société espagnole en faillite Scytl a aidé à truquer la «victoire» de l’élection de Biden

L’armée américaine aurait mené un raid l’autre jour sur une installation en Allemagne qui abritait des serveurs gérés par Scytl, une société de technologie électorale espagnole qui est maintenant accusée d’avoir aidé à truquer les élections américaines pour Joe Biden.

Scytl, qui a étrangement fait faillite cet été, avait été chargé de compter les bulletins de vote américains qui, plus curieusement encore, avaient été délibérément externalisés par des entités du gouvernement américain pour être comptabilisés à l’étranger plutôt que chez nous.

Scytl a fait les manchettes à plusieurs reprises au fil des ans pour son implication dans un certain nombre de scandales électoraux qui, tout comme le nôtre ici chez nous, se sont révélés être mêlés de fraude.

«De nombreux États américains ont chargé une société étrangère basée en Espagne de fournir divers services électoraux – y compris le vote en ligne – lors de l’élection présidentielle de 2020», rapporte Great Game India à propos de l’implication de Scytl dans l’élection présidentielle de 2020.

Tout, de l’inscription des électeurs au dépouillement des bulletins de vote, peut être géré et contrôlé par Scytl pour un prix, et cela fait apparemment partie de la gamme de services fournis par l’entreprise aux États qui les ont optés.

Et ce malgré le fait que Scytl, qui était en proie à plus de 75 millions d’euros de dettes en mai dernier, a été déclarée en faillite par un tribunal espagnol le 2 juin.

Il a en outre été révélé que Scytl avait abusé des fonds de l’Union européenne, dont une grande partie provenait du gouvernement espagnol, pour financer divers projets pour animaux de compagnie.

«Au lieu de le dépenser en coopération avec les universités, Scytl l’a utilisé pour approvisionner son équipe produit et développer de nouveaux prototypes pour ses clients», explique Great Game India.

«Une injection de plus de 1,5 million d’euros du ministère espagnol de l’Industrie a été, selon un document interne consulté par Republik, utilisée, entre autres, pour une démonstration de produit pour Neuchâtel. Et 900 000 euros en E.U. des fonds ont été consacrés au développement de modules logiciels pour les autorités électorales équatoriennes.

Ceci est très pertinent car cela montre que Scytl n’est pas une entreprise digne de confiance, en particulier lorsqu’il s’agit de quelque chose d’aussi sensible qu’une élection nationale – et en particulier une élection nationale avec autant de chances que celle-ci.

Le chef de la FEC affirme que la fraude électorale généralisée a produit des élections illégitimes

Cela dit, le rôle potentiel de Scytl dans l’inversion des votes pour Biden ne peut être surestimé, car cela aurait été la société de le faire dans un certain nombre d’États clés.

Bien que plusieurs autres sociétés soient également impliquées, y compris Dominion Voting Systems et Smartmatic, Scytl est un autre nom qui mérite d’être inscrit dans votre esprit en tant que coupable potentiel.

Le chef de la Commission électorale fédérale (FEC), Trey Trainor, a déjà déclaré qu’il pensait que la fraude électorale était si répandue ce cycle que les résultats sont «illégitimes».

Comme le reste d’entre nous, Great Game India veut vraiment savoir pourquoi une entreprise loufoque comme Scytl – et en plus une en faillite – a été autorisée à être impliquée dans le processus électoral américain. Les Américains recevront-ils jamais les réponses qu’ils méritent?

«Le gouvernement espagnol actuel veut renverser Trump», a écrit un commentateur de Great Game India, révélant une possibilité quant au comment et au pourquoi de ce partenariat bizarre. «Ils ont exprimé ce désir plus d’une fois.»

«Ils servent Soros», a ajouté ce même commentateur, faisant référence au tristement célèbre infiltrateur mondialiste George Soros. «La première réunion du président a eu lieu avec Soros. Ce sont des communistes ouverts, et ils sont fiers d’être communistes… Les communistes détruisent la démocratie en Europe et en Amérique. Nous nous dirigeons tous vers 1984. »

Au fur et à mesure que de nouvelles informations seront révélées sur l’élection contestée de 2020, nous en rendrons compte à Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

GreatGameIndia.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Pressé par le sénateur Hawley, Zuckerberg confirme le cartel de censure Big Tech

Pressé par le sénateur Hawley, Zuckerberg confirme le cartel de censure Big Tech

The Duran: Épisode 798

Hawley presse Zuckerberg sur une plainte de dénonciateur alléguant la coordination de Facebook avec Twitter, Google.

Zuckerberg affirme que les entreprises se coordonnent sur des «sujets liés à la sécurité», mais pas sur les décisions de modération du contenu

Hawley presses Zuckerberg on whistleblower complaint alleging Facebook coordination with Twitter, Google

Sen. Josh Hawley, R-Mo., on Tuesday pressed Facebook CEO Mark Zuckerberg on a newly revealed whistleblower complaint alleging that Facebook employees coordinate with Twitter and Google employees to make certain content moderation decisions. Hawley said a former Facebook employee “with direct knowledge of the company’s content moderation practices” contacted his office about an “internal platform called Tasks that Facebook uses to coordinate projects, including censorship.”

Lire cet article sur foxbusiness.com >

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran