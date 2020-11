La raison choquante pour laquelle le vaccin contre le coronavirus de Pfizer nécessite un stockage à -70° C… car il contient des composants nanotechnologiques expérimentaux qui n’ont JAMAIS été utilisés dans des vaccins auparavant

Vous voyez les rapports partout dans l’actualité: le nouveau vaccin contre le coronavirus de Pfizer nécessite un stockage à -70° C (-94° F), ce qui est beaucoup plus froid que le pôle Nord. S’il n’est pas conservé à cette température, ses ingrédients commencent à se décomposer et il ne fonctionne pas. Actuellement, Pfizer affirme, sans preuve, que son vaccin est «efficace à 90%». Mais cette affirmation n’est guère plus qu’une propagande d’entreprise conçue pour faire grimper les cours des actions par de fausses projections.

Mais pourquoi ces vaccins doivent-ils être conservés à -70° C en premier lieu?

La réponse, il s’avère, est qu’ils contiennent des ingrédients potentiellement dangereux qui n’ont jamais été utilisés dans les vaccins auparavant.

Comme l’explique Children’s Health Defence dans un article du 6 août, «les vaccins à ARNm faisant l’objet d’essais cliniques Covid-19, y compris le vaccin Moderna, reposent sur un «système porteur» à base de nanoparticules contenant un produit chimique synthétique appelé polyéthylène glycol (PEG).»

CHD poursuit en expliquant:

L’utilisation du PEG dans les médicaments et les vaccins est de plus en plus controversée en raison de l’incidence bien documentée des réactions immunitaires indésirables liées au PEG, y compris l’anaphylaxie potentiellement mortelle.

Environ sept Américains sur dix peuvent déjà être sensibilisés au PEG, ce qui peut entraîner une réduction de l’efficacité du vaccin et une augmentation des effets secondaires indésirables.

Si un vaccin à ARNm contenant du PEG pour Covid-19 obtient l’approbation de la FDA, l’augmentation de l’exposition au PEG sera sans précédent et potentiellement désastreuse.

Les documents et publications de Moderna indiquent que l’entreprise est bien consciente des risques pour la sécurité associés au PEG et à d’autres aspects de sa technologie d’ARNm, mais qu’elle est plus préoccupée par ses résultats financiers.

Les nanoparticules lipidiques provoquent des réponses hyperinflammatoires dans le corps, entraînant des réactions graves, une hospitalisation et potentiellement la MORT

Pourquoi les LNPs (Lipid Nanoparticles) sont-ils utilisés dans ces vaccins? Comme CHD l’explique plus loin:

Les LNP «encapsulent les constructions d’ARNm pour les protéger de la dégradation et favorisent l’absorption cellulaire» et, en outre, stimulent le système immunitaire (une propriété que les spécialistes des vaccins décrivent comme les «propriétés adjuvantes inhérentes» des LNP)

En d’autres termes, les LNP sont des adjuvants, ce qui signifie qu’ils sont conçus pour provoquer des réponses hyperinflammatoires chez les êtres humains, une fois injectés. Ceci est fait dans un effort pour induire la création d’anticorps qui permettent ensuite au fabricant de vaccins de revendiquer des taux d ‘«efficacité» élevés, même lorsque ces mêmes adjuvants provoquent des effets indésirables graves.

Selon de récents essais vaccinaux menés par Moderna, 100% des sujets humains du groupe d’essai vaccinal à haute dose ont présenté des effets indésirables.

https://www.brighteon.com/ec689a28-b3ba-44a5-a982-bff8b65a1047

Le gouvernement britannique se prépare à une vague de décès par vaccin

Les effets indésirables causés par les vaccins à ARNm contre le coronavirus sont si répandus que le gouvernement britannique a récemment admis qu’il s’attendait à une vague massive de «réactions indésirables» / effets secondaires du vaccin contre le coronavirus. Comme décrit dans mon article précédent, « VACCINE DEATH WAVE: le gouvernement britannique publie une offre pour un système d’IA pour traiter le flot attendu de blessures et d’effets secondaires du vaccin COVID-19 décrits comme une « menace directe pour la vie du patient » »:

Le gouvernement britannique a publié une offre et un avis de marché, à la recherche d’un système d’intelligence artificielle (IA) capable de traiter le flot attendu de blessures et d’effets secondaires du vaccin Covid-19.

Cette offre explique, selon les propres mots du gouvernement:

La MHRA recherche de toute urgence un outil logiciel d’intelligence artificielle (IA) pour traiter le volume élevé attendu de réactions indésirables au médicament (EI) du vaccin Covid-19 et garantir qu’aucun détail du texte de réaction des EI ne soit oublié.

En d’autres termes, ils savent déjà que ces vaccins vont tuer un grand nombre de personnes.

David Knight a présenté un dénonciateur britannique dans son émission aujourd’hui qui a révélé que les adjuvants du vaccin contre le coronavirus démontraient un taux de stérilité de 97% chez les femmes qui prennent le vaccin. Voici ce qui se passe lorsque vous confiez votre synthèse de protéines à des sociétés perverses qui poursuivent un programme de dépopulation mondial:

https://www.brighteon.com/b3fa3cc5-0d43-4e56-8d8d-c6ee2b4093ef

Les décès dus au vaccin contre le coronavirus seront classés dans la catégorie des décès de Covid-19 pour maintenir l’arnaque

Plus important encore, alors que les gens commencent à mourir des vaccins contre le coronavirus, l’establishment médical classera tous ces décès comme des «décès Covid-19» afin de prétendre que la pandémie s’aggrave.

Cela créera un tout nouveau cycle de mort, d’hystérie médiatique et de politiques de vaccination obligatoires. Ceux-ci, à leur tour, tueront encore plus de personnes, alimentant la même boucle de rétroaction qui aboutira à la vaccination et au meurtre d’encore plus de personnes.

En fin de compte, les vaccins eux-mêmes finiront probablement par tuer plus de personnes que le coronavirus. Et nous aurons réalisé le cauchemar médical autoritaire de George Orwell où le «traitement» maintient la pandémie à perpétuité, tandis que toute l’escroquerie est utilisée pour écraser la liberté humaine et asservir les gens dans leurs propres maisons et appartements, partout dans le monde.

C’est ce qui se passe lorsque vous laissez Big Pharma de collusion avec l’État profond pour écraser la liberté humaine et travailler vers leur objectif ultime de génocide de masse contre la race humaine.

Bill Gates célèbre sans aucun doute en ce moment, même avant le début des morts de masse.

Si vous voulez survivre à tout cela, résistez à tout prix au vaccin contre le coronavirus. Résistez à la violence vaccinale avec tous les moyens de légitime défense dont vous disposez, sinon vous serez tué.

Soit dit en passant, le vaccin AstraZeneca est fabriqué à partir de cellules fœtales humaines avortées d’un bébé de sexe masculin de 14 semaines. Donc, si vous vous faites injecter ce vaccin, c’est du cannibalisme médical, et vous soutenez l’industrie de la récolte de parties du corps de bébé à but lucratif (c’est-à-dire les côtelettes pour bébés de Planned Parenthood).

https://www.brighteon.com/e536da0c-7935-41eb-babe-416034e154c3

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural Nerws