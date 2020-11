L’exécutif national admet avoir tranché les élections pour s’assurer que «Trump ne gagnera pas»

Eric Coomer, membre anti-Trumper enragé et auto-identifié d’Antifa, l’actuel vice-président de l’ingénierie américaine chez Dominion Voting Systems, a admis sur les réseaux sociaux avoir truqué des machines à voter afin d’empêcher le président Trump de gagner sa réélection.

Dans une interview puissante avec Michelle Malkin, Joe Oltmann, fondateur de FEC (Faith Education Commerce) United, a révélé comment il avait secrètement infiltré une section locale d’Antifa et entendu des discussions impliquant «Eric de Dominion», faisant référence à Coomer, et son rôle dans la direction de l’élection.

Oltmann a révélé que «Eric» avait demandé à ses camarades Antifa de «maintenir la pression» dans leur opposition à une deuxième victoire de Trump. Quand l’un d’eux a répondu en demandant ce qu’Antifa devrait faire si Trump gagne, Eric a répondu avec quelque chose du genre:

«Ne vous inquiétez pas pour les élections; Trump ne va pas gagner. Je m’en suis assuré!

Oltmann, qui dirige une société de données, a immédiatement lancé sa propre enquête sur Coomer, qui s’est avéré être exceptionnellement actif sur les réseaux sociaux en exprimant sa haine et son vitriol envers le président.

Coomer déteste non seulement le président, mais il déteste également ceux qui soutiennent le président, les forces de l’ordre et les gens du Texas, sur la base de son histoire de publications sur les réseaux sociaux.

Le gars a également pris pour cible le décret du président Trump du 11 mai 2017 sur la création d’une commission consultative présidentielle sur les élections, affirmant qu’il s’agissait d’une «fraude» qui devait être stoppée.

«Qu’en est-il de la commission d’intégrité électorale de Trump qui a déclenché Coomer?» demande Jim Hoft, écrivant pour The Gateway Pundit.

«Est-ce la partie des ‘vulnérabilités dans les systèmes de vote et les pratiques utilisées pour les élections fédérales qui pourraient conduire à des inscriptions électorales incorrectes et à des votes inappropriés, y compris des inscriptions électorales frauduleuses et des votes frauduleux’, qui a provoqué un effondrement enfantin de Coomer sur sa page Facebook?»

Une partie de cette tirade pleine de blasphèmes de Coomer comprenait une section désagréable sur la façon dont «notre Cheeto-en-chef», faisant référence à Trump, «stockait mensonge après mensonge sur les flammes de [l’ancien Kansas Sec. de l’État Chris] Kobach.»

Twitter censure Oltmann pour avoir révélé la vérité sur Coomer et la fraude électorale du Dominion

Dominion, qui est lié à la fois à Nancy Pelosi et à Dianne Feinstein, semble avoir dans ses rangs un haineux intransigeant de Trump qui a exprimé sa volonté de faire tout ce qui est possible pour empêcher Trump de remporter la réélection.

Au fait, immédiatement après la victoire de Trump en 2016, Coomer a annoncé sur Facebook qu’il ne serait plus ami avec quiconque aurait voté pour Trump, nommant trois amis spécifiques qu’il soupçonnait de l’avoir fait et les exhortant à le «désamorcer».

Selon Coomer, seul un «f ***ing idiot» pourrait voter pour «ce sac à vent f *** – tard FASCIST RACIST F***».

À la fin d’une tirade de plusieurs paragraphes remplie de ce type de langage, Coomer a ajouté un avertissement déclarant que ses «opinions sont rationnelles et complètement les miennes». Il a ajouté qu’ils «sont fondés sur la raison et (sont) hautement crédibles», concluant de manière hilarante par la déclaration: «Je suis non partisan».

Pour avoir osé présenter ces informations sur son compte Twitter, Oltmann aurait été banni de Twitter, comme c’est généralement le cas chaque fois qu’un peu de vérité passe d’une manière ou d’une autre à travers les mailles du filet et atterrit dans un tweet.

Gardez à l’esprit qu’une trentaine d’États américains, y compris chaque état critique lors des élections de novembre, ont utilisé les systèmes de vote du Dominion, que Coomer a certes modifiés pour aider Joe Biden à «gagner» au lieu de Trump.

«La sédition, la trahison, l’espionnage sont tous commis par des agents communistes au sein de notre gouvernement et tous passibles de la peine de mort», a écrit un commentateur du Gateway Pundit à propos de ces dernières révélations.

«La question est… Reste-t-il de vrais patriotes de la République constitutionnelle américaine dans notre gouvernement pour voir les peines exécutées?»

Au fur et à mesure que de nouvelles informations sur l’élection contestée éclateront, vous la trouverez Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

TheGatewayPundit.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

George Soros s’exprime pour la première fois sur les théories du complot qui l’entourent

© AP Photo / Francois Mori

Le milliardaire et philanthrope d’origine hongroise est depuis longtemps la cible de politiciens dans plusieurs pays, qui l’accusent de semer le chaos politique. La semaine dernière, un ancien président républicain américain de la Chambre, Newt Gingrich, a accusé le jeune homme de 90 ans d’avoir aidé les démocrates à voler la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020.

George Soros a répondu à des complots de longue date le concernant. Dans un nouveau documentaire, qui raconte l’histoire de sa vie depuis le moment où un garçon qui a échappé à une Hongrie occupée par les nazis jusqu’au moment où il a créé son fonds spéculatif et l’a suffisamment développé pour devenir milliardaire.

Le film comporte plusieurs entretiens avec Soros. Dans l’un, il a évoqué les accusations portées contre lui par les conservateurs et les partis de droite.

« Le fait que je me sois impliqué dans tant de questions différentes et que j’aie pris des positions controversées travaille maintenant contre moi », a déclaré Soros.

L’un de ses fils, Robert, a pesé sur la question:

« Il est devenu diabolisé par une communauté parce qu’il est synonyme de causes libérales », a déclaré Robert Soros.

Le réalisateur du documentaire Jesse Dylan a déclaré que le travail et les projets du milliardaire provoquent la colère des politiciens « autoritaires », qui « contrôlent injustement la liberté ».

« Ce sont les forces qui l’attaquent », a noté Dylan.

Le maître des marionnettes

Du président turc Recep Tayyip Erdogan; l’ancien président malaisien Najib Razak; Le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le président américain Donald Trump – de nombreux dirigeants mondiaux ont accusé Soros de tenter de déstabiliser les régimes politiques de leur pays en finançant des organisations antigouvernementales.

Soros a été surnommé par certains conservateurs un puissant marionnettiste qui sème le chaos. Cette allégation serait intervenue après le retrait en 1992 de la livre britannique du mécanisme de change européen. Soros était un investisseur qui, comme d’autres, pariait contre la monnaie britannique. L’effondrement ultérieur de la livre, bien que ce ne soit pas de sa faute, lui aurait rapporté plus d’un milliard de dollars.

Plus récemment, Soros a été accusé par des voix conservatrices de financer des manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis et dans le monde. Trump a allégué cet été que Soros finançait le mouvement antifa, tandis que le partisan de Trump, Newt Gingrich, a accusé le philanthrope d’avoir volé une victoire de réélection à Trump lors de l’élection présidentielle de 2020.

Soros a critiqué à plusieurs reprises Trump, décrivant cet été le républicain comme un « homme dangereux » qui fera tout pour rester au pouvoir.

Selon un rapport financier du réseau caritatif de Soros, Open Society Foundations, l’organisation a dépensé plus en lobbying fédéral pendant le mandat de Trump que lorsque les présidents George W. Bush et Barack Obama étaient au pouvoir. Selon un rapport de Fox News, Soros a fait don d’au moins 32 millions de dollars de sa fortune personnelle au parti démocrate et à des causes alignées.

Max Gorbachev

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Dominion Voting partage son bureau avec le groupe d’extrême gauche lié à George Soros

source

Rebel News, basée à Toronto, découvre l’organisation soutenue par Soros située au même étage dans le même bâtiment que Dominion Voting. Ce n’est pas une conspiration, c’est juste une coïncidence!

Reporting Keean Bexte 17 novembre 2020

La société de tabulation des votes, au centre de plusieurs controverses autour de la légitimité de l’élection présidentielle américaine, partage un bureau avec la Tides Foundation.

Tides, qui a récemment changé de nom pour Make Way, est une organisation caritative éco-radicale d’extrême gauche qui dirige les fonds fournis par George Soros vers de plus petits groupes et organisations pour faire avancer le programme mondialiste de Soros.

Dominion Voting a été critiqué après que leurs machines à tabuler les votes aient créé un swing de 6 000 voix dans un seul comté de l’État du Michigan. Les mêmes machines et logiciels ont été utilisés dans chaque comté de Géorgie et dans plusieurs autres États swing qui viennent d’envoyer leurs votes électoraux à Joe Biden (pour le moment).

Rebel News était sur place à l’intérieur de l’immeuble Dominion Voting situé au 215, avenue Spadina à Toronto, et mon équipe de tournage et moi avons en fait été enlevés par un directeur d’immeuble.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

La Cour portugaise considère les tests PCR comme peu fiables et illégaux pour mettre les personnes en quarantaine

Par GreatGameIndia.com

Une cour d’appel portugaise a jugé que les tests PCR ne sont pas fiables et qu’il est illégal de mettre des personnes en quarantaine uniquement sur la base d’un test PCR.

Le tribunal a déclaré que la fiabilité du test dépend du nombre de cycles utilisés et de la charge virale présente. Citant Jaafar et al. 2020, la Cour conclut que:

si une personne est testée par PCR comme positive quand un seuil de 35 cycles ou plus est utilisé (comme c’est la règle dans la plupart des laboratoires en Europe et aux États-Unis), la probabilité que ladite personne soit infectée est inférieure à 3%, et la probabilité que ledit résultat est un faux positif est de 97%.

La Cour note en outre que le seuil de cycle utilisé pour les tests PCR actuellement réalisés au Portugal est inconnu.

Les cycles seuils utilisés dans les tests PCR en Inde sont compris entre 37 et 40, ce qui rend la fiabilité du test PCR inférieure à 3% et le taux de faux positifs aussi élevé que 97%.

Cette affaire concernait le fait que quatre personnes avaient été mises en quarantaine par la régie régionale de la santé. Parmi ceux-ci, un avait été testé positif au COVID en utilisant un test PCR; les trois autres ont été considérés comme ayant subi un risque d’exposition élevé.

Par conséquent, la régie régionale de la santé a décidé que tous les quatre étaient infectieux et dangereux pour la santé, ce qui exigeait qu’ils soient isolés.

Le résumé de l’affaire du tribunal pour se prononcer contre l’appel de la Régie régionale de la santé se lit comme suit:

Compte tenu du doute scientifique – exprimé par les experts, c’est-à-dire ceux qui comptent – sur la fiabilité des tests PCR, compte tenu du manque d’information sur les paramètres analytiques des tests, et en l’absence de diagnostic du médecin justifiant l’existence de l’infection ou le risque, il n’y a aucun moyen pour ce tribunal de déterminer si c’était effectivement un porteur du virus SRAS-CoV-2, ou si A, B et D avaient été exposés à un risque élevé.

Il est également important de se rappeler que la PCR a été inventée comme un moyen de créer des copies de matériel génétique. Il n’a jamais été conçu pour être un outil de diagnostic.

Les tests standards de coronavirus génèrent quotidiennement un grand nombre de cas positifs. Ces tests sont effectués sur la base de protocoles OMS défectueux conçus pour inclure également les cas de faux positifs.

Ce fait sur les faux positifs des tests PCR a été noté pour la première fois en public par le Dr Beda M. Stadler, biologiste suisse, professeur émérite et ancien directeur de l’Institut d’immunologie de l’Université de Berne.

Donc, si nous faisons un test corona PCR sur une personne immunisée, ce n’est pas un virus qui est détecté, mais une petite partie brisée du génome viral. Le test revient positif tant qu’il reste de minuscules parties brisées du virus. Correct: Même si les virus infectieux sont morts depuis longtemps, un test corona peut revenir positif, car la méthode PCR multiplie même une infime fraction du matériel génétique viral suffisamment [pour être détecté].

Auparavant, le protocole de test de l’OMS avait même été remis en question par l’autorité sanitaire nationale finlandaise.

Lisez l’article complet sur GreatGameIndia.com.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Ne croyez pas aux nombres de cas COVID: c’est une arnaque

Par Jon Rappoport

NoMoreFakeNews.com

Je dis ça depuis 9 mois. Ne croyez pas aux nombres de cas COVID. C’est une arnaque mur à mur.

La situation à laquelle nous sommes confrontés est urgente en ce moment. Drapeaux rouges. Sonnettes d’alarme.

Les politiciens partout aux États-Unis et dans le monde utilisent «le nombre croissant de cas» pour pousser les gens à retourner dans des verrouillages.

Les médias diffusent ces informations sur le nombre de cas.

LES NOMBRES DE CAS VIENNENT DES TESTS. ET DE DIAGNOSTIC EYEBALL.

Le diagnostic du globe oculaire peut signifier qu’un médecin observe que le patient tousse ou a des frissons et de la fièvre. C’est tout. C’est tout ce dont un médecin a besoin pour poser un diagnostic de COVID. C’est un numéro de dossier. Ridicule? Bien sûr, c’est ridicule. C’est un con. Présenté par le CDC.

Le test PCR, comme je l’ai expliqué des dizaines de fois, crache des faux positifs comme des chutes d’eau. Il est conçu pour faire exactement cela.

Augmentez les tests et vous obtenez automatiquement une augmentation du nombre de cas. C’est la vraie raison de pousser les tests étendus.

Et là, vous avez l’arnaque en un mot.

Les agences de santé publique fascistes et les politiciens VEULENT des verrouillages. Ils savent que la seule façon de justifier les verrouillages est de réclamer une augmentation du nombre de cas.

Il y a une autre ride dont vous devriez être conscient. Vous voyez des rapports faisant état d’un « nombre croissant d’hospitalisations ». Partout où cela est vrai (et non un mensonge pur et simple), les gens pourraient venir à l’hôpital pour n’importe quelle raison sous le soleil – y compris la peur qu’ils pourraient «avoir le virus». Aux États-Unis, les hôpitaux d’État reçoivent de l’argent fédéral pour chaque cas de COVID diagnostiqué. Ces hôpitaux ont besoin d’argent. Écrire simplement et arbitrairement «COVID-19» sur les dossiers des patients devient un moyen d’obtenir cet argent.

Parfois, je reçois des rapports de personnes qui travaillent dans les hôpitaux ou qui connaissent des personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Les rapports vont généralement de cette façon: «Nous constatons ici des cas très graves. Les gens arrivent avec des symptômes inhabituels…»

Tout d’abord, c’est pour cela que les hôpitaux sont construits: les personnes gravement malades. Certaines semaines sont plus occupées que d’autres. Deuxièmement, partout dans le monde, il y a toujours des personnes qui présentent des symptômes inhabituels, résultant de diverses causes. Aucun virus requis.

J’ai récemment publié un article sur le test PCR. C’était pendant la fureur initiale de l’élection (un autre exemple de faux numéros). Pour ceux qui ont manqué la lecture de l’article, et pour les nouveaux lecteurs, le voici:

Pistolet à fumer: Fauci déclare que le test COVID a un défaut fatal; aveux de l’expert «bien-aimé» des experts [1]

L’illusion COVID est terminée, explosée.

OK allons y. Pistolet fumant. Cagnotte.

Directement de la bouche du cheval. D’après l’homme, on nous dit qu’il est l’expert COVID numéro un dans le pays. Ce que dit Fauci est une vérité en or.

Eh bien, qu’en est-il de CECI?

16 juillet 2020, podcast [2], «Cette semaine en virologie»: Tony Fauci tient à dire que le test PCR COVID est inutile et trompeur lorsque le test est exécuté à «35 cycles ou plus». Un résultat positif, indiquant une infection, ne peut être accepté ni cru.

Voici, en techno-parler, un extrait de la citation clé de Fauci (commençant à environ 4 minutes): «… Si vous obtenez [effectuez le test à] un seuil de cycle de 35 ou plus… les chances qu’il soit répliqué -confident [aka précis] sont minuscules… vous ne pouvez presque jamais cultiver le virus [détecter un résultat vraiment positif] à partir d’un cycle de 37 seuils… même 36…

Chaque «cycle» du test est un bond en avant dans l’amplification et le grossissement de l’échantillon de test prélevé sur le patient.

Trop de cycles, et le test révélera toutes sortes de données non pertinentes qui seront interprétées à tort comme pertinentes.

C’est ce qu’on appelle un faux positif.

Ce que Fauci n’a pas dit sur la vidéo, c’est: la FDA, qui autorise le test pour un usage public, recommande que le test soit exécuté jusqu’à 40 cycles. Pas 35.

Par conséquent, tous les laboratoires aux États-Unis qui suivent les directives de la FDA participent sciemment ou non à la fraude. Fraude à un niveau monstrueux, parce que…

Des millions d’Américains se font dire qu’ils sont infectés par le virus sur la base d’un faux résultat positif, et…

Le nombre total de cas de COVID en Amérique – qui est basé sur le test – est une fausseté flagrante.

Les verrouillages et autres mesures de contention sont basés sur ces numéros de cas frauduleux.

Permettez-moi de revenir en arrière et de recommencer. Fauci dit que le test est inutile lorsqu’il est exécuté à 35 cycles ou plus. La FDA dit exécuter le test jusqu’à 40 cycles, afin de déterminer si le virus est là. C’est le crime en un mot.

Si quelqu’un à la Maison Blanche a quelques cellules cérébrales à frotter, ramassez un porte-voix géant et commencez à révéler la vérité au peuple américain.

«Bonjour, Amérique, vous avez été trompé, menti, escroqué et emmené pour une course dévastatrice. Sur la base de fausses données scientifiques, le pays a été verrouillé.»

Si quelqu’un au Congrès fait fonctionner quelques cellules cérébrales, faites participer Fauci à une audience télévisée et, en dix minutes, fabriquez de la viande hachée à partir de la fausse science qui a conduit à toute cette agression nauséabonde contre l’économie américaine et ses citoyens.

Très bien, voici deux éléments de preuve pour ce que j’ai écrit ci-dessus. Tout d’abord, nous avons une citation du CDC sur le site Web de la FDA, dans un document intitulé [3]: «CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel for Emergency Use Only.» Voir page 35. Ce document porte la mention «En vigueur: 13/07/20». Cela signifie que, même si le virus est désigné par son ancien nom, le document est toujours pertinent à partir de juillet 2020. «Pour une utilisation d’urgence uniquement» fait référence au fait que la FDA a certifié le test PCR dans une catégorie traditionnelle appelée «Autorisation d’utilisation d’urgence.»

FDA: «… un échantillon est considéré comme positif pour le 2019-nCoV [virus] si toutes les courbes de croissance du seuil du cycle du marqueur 2019-nCoV (N1, N2) [Ct] franchissent la ligne de seuil en 40,00 cycles ([moins de] 40,00 Ct).»

Naturellement, BEAUCOUP de laboratoires de test lisant cette directive concluraient: «Eh bien, pour voir si le virus est présent chez un patient, nous devrions exécuter le test jusqu’à 40 cycles. C’est le conseil officiel.»

Ensuite, nous avons un article du New York Times (29 août / mis à jour le 17 septembre) intitulé: «Votre test de coronavirus est positif. Peut-être que ça ne devrait pas l’être.» [4] Voici des citations d’argent:

«La plupart des tests fixent la limite à 40 [cycles]. Quelques-uns à 37 ans. »

« Fixer la limite » signifierait généralement: « Nous allons examiner jusqu’à 40 cycles pour voir si le virus est là. »

The Times: «Ce nombre de cycles d’amplification nécessaire pour trouver le virus, appelé seuil de cycle, n’est jamais inclus dans les résultats envoyés aux médecins et aux patients atteints de coronavirus…»

Boom. C’est la capsuleuse, la grande finale. Les laboratoires ne révèlent pas ou ne révèlent pas leur complicité dans ce crime.

Obtenez l’image?

J’espère.

Si un avocat ne veut pas aller au tribunal avec tout cela, ou si un juge ne fait pas attention et ne voit pas la lumière, il devrait être démis de ses fonctions et envoyé dans l’Arctique pour vendre de la neige.

SOURCES:

[1] https://blog.nomorefakenews.com/2020/11/06/smoking-gun-fauci-states-covid-test-has-fatal-flaw/

[2] https://www.youtube.com/watch?v=a_Vy6fgaBPE

[3] https://www.fda.gov/media/134922/download

[4] nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

La Géorgie explose alors que des forces massives pro-Trump se lèvent dans tout l’État! – Vidéo du Dr Steve Turley Must

Ils sont tellement désespérés de faire démettre Trump de ses fonctions. Des gens tristes et pathétiques qu’ils sont.

Un socialiste est quelqu’un de trop stupide pour se rendre compte que le socialisme mène à la pauvreté et à la tyrannie!

Trump a remporté cette élection par un glissement de terrain! Le monde entier le sait. Je dirais que plus de 85 millions de votes sinon plus étaient pour le président Trump.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News

