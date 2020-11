«Merkel doit partir, la démocratie doit rester!» Rassemblement de manifestants anti-verrouillages dans le centre de Berlin (VIDEO) + Italie

Rédacteur ER: Nous assistons à la décision classique du gouvernement, de prendre des mesures d’urgence temporaires sur n’importe quelle crise (fabriquée) – santé, terrorisme, etc. – et les mettre dans la loi ordinaire, où les gouvernements ont soudainement un éventail beaucoup plus large de pouvoirs de destruction de la liberté à leur disposition au fur et à mesure qu’ils décident de les utiliser.

«Merkel doit partir, la démocratie doit rester!» Des manifestants anti-verrouillages détenus lors d’un rassemblement dans le centre de Berlin (VIDEO)

RT

Les manifestants sont descendus dans les rues du centre-ville de Berlin pour dénoncer un projet de loi qui consacrerait des mesures de verrouillage dans la loi allemande. La police a arrêté plusieurs personnes et déployé des canons à eau lorsque la foule a refusé de partir.

Des milliers de personnes se sont rassemblées devant l’emblématique porte de Brandebourg, située au cœur de Berlin, à proximité du parlement du pays, le Bundestag. Les manifestants tenaient des pancartes indiquant «Wake Up», «Free Speech» et «For Enlightenment». Paix et liberté. »

https://www.rt.com/news/507062-berlin-covid19-lockdown-rally/video/5fb53e932030277c8671721a

Une personne portait une bannière avec les mots «Merkel doit partir, la démocratie doit rester!» en référence à la chancelière Angela Merkel.

Des barricades ont été érigées pour empêcher les manifestants de s’approcher trop près du Bundestag. La police a été filmée en train de détenir plusieurs personnes.

Gleich zu Beginn heute etwas mehr Konsequenz: Hier setzt eine Polizistin die Maskenpflicht durch. Zuvor bat sie den Mann mehrfach, eine Maske aufzusetzen, oder ihr ein gültiges Attest zu zeigen. Er war nicht besonders kooperativ. #b1811 pic.twitter.com/h1erILfwWY — Felix Huesmann (@felixhuesmann) November 18, 2020

Les officiers se sont plaints que certains manifestants violaient les restrictions de Covid-19 en ne portant pas de masques, et ont averti que «l’utilisation de canons à eau ne peut pas être exclue» s’ils devaient disperser la foule.

Des canons à eau ont ensuite été déployés lorsque les manifestants ont refusé de partir.

BERLIN 18.11.2020 – ANTI-CORONA DEMO

Water cannons and tear gas against peaceful people for mask order violations. Brutal arrests of members of the opposition. pic.twitter.com/GOlqYKIYvp — Trinity (@23_Trinity) November 18, 2020

Les responsables avaient précédemment rejeté une douzaine de demandes de rassemblement devant le bâtiment du parlement. Dans une lettre aux députés obtenue par les médias, la police a mis en garde contre d’éventuelles «attaques» contre le Bundestag. Il y a eu des tentatives de s’introduire dans le bâtiment lors d’une manifestation similaire en août.

Les législateurs devraient adopter mercredi un projet de loi qui inscrirait une longue liste de mesures de quarantaine concrètes, telles que le port de masque et les règles de distanciation sociale, dans la loi existante du pays sur la protection contre les infections.

Le gouvernement fait valoir que le changement est nécessaire s’il doit y avoir une réponse robuste à la pandémie de Covid-19. Les critiques disent que le projet de loi a été présenté de manière précipitée et donnerait au gouvernement trop de pouvoir pour réglementer la vie des gens ordinaires.

https://www.rt.com/news/507062-berlin-covid19-lockdown-rally/video/5fb53dca2030277b63522654

L’Allemagne vit sous un blocage national d’un mois depuis le 2 novembre. Les gens sont encouragés à rester chez eux, les restaurants et les bars restent fermés, et les réunions publiques sont limitées à seulement deux ménages de 10 personnes au total. Les mesures plus strictes ont été introduites en réponse à l’augmentation du taux d’infection à coronavirus.

Source

Publié sur The Liberty Beacon depuis l’EuropeReloaded.com

https://www.thelibertybeacon.com/merkel-must-go-democracy-must-stay-anti-lockdown-protesters-rally-in-central-berlin-video/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

L’Italie divisée par des verrouillages, des gangsters menacés de libération pour Covid. Le président de la République fait appel à l’unité de la nation

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Version originale en italien

««Les principaux procès de «Ndrangheta» (un des gangs italiens) sont menacés en raison de l’urgence du covid. » L’alarme lancée par le procureur de Turin est tout simplement inquiétante. D’après ce que nous apprenons, ce risque est redouté du fait d’un simple problème d’organisation: à savoir l’impossibilité de mettre en place des connexions de visioconférence pour les prévenus dans des détenus covid positifs mais asymptomatiques. Cette situation détermine des retards graves (et à notre avis intolérables), des ajournements d’audiences, des allongements de la durée des procès, qui entraînent souvent le risque d’expiration des délais de détention provisoire».

Rapporter un autre cas de «discrimination» entre des citoyens honnêtes dans des «lock-out de couleur» différents selon les régions (et les parties qui les gouvernent) et des criminels risquant de sortir de prison en raison de l’expiration des peines, mais aussi pour les forte diffusion de la pandémie de Covid-19 dans les prisons, ce ne sont pas seulement les médias d’opposition qui soulignent chaque jour le paradoxe obscène des Italiens contraints de ne pas quitter leurs municipalités et des migrants africains libres d’inonder les côtes.

Cette fois, c’est une organisation historiquement de gauche telle que Federconsumatori (association pour la protection des clients) qui a diffusé les phrases susmentionnées dans un communiqué de presse perturbateur du bureau de presse national le 17 novembre.

Le président de la République italienne Sergio Mattarella

Il le fait dans les mêmes jours où le président de la République Sergio Mattarella, qui est également de droit président du Conseil supérieur de la magistrature appelé à superviser les magistrats (comme dans l’affaire PalamaraGate) mais aussi, implicitement, sur le système judiciaire système, fait appel à l’unité de la Nation.

Malgré le gouvernement PD-M5S, qu’il a lui-même «construit et loué», il a en fait fragmenté l’Italie dans de nombreux domaines, créant des divisions évidentes et pénalisant dans un premier temps surtout les régions administrées par le centre-droit (Piémont, Lombardie et Campanie), merci au Dpcm de Giuseppe Conte et aux ordonnances du ministre de la Santé Roberto Speranza,

La division, malgré les proclamations du Quirinale (Président du Palais de la République) qui ne semble presque pas en avoir connaissance, a eu lieu avec l’application des couleurs rouge, orange et jaune qui impliquent des mesures personnelles restrictives plus strictes par rapport aux prétendus degré de propagation du virus sur la base de 21 paramètres d’un algorithme déjà contesté par de nombreux gouverneurs régionaux juste en chat.

Parmi ceux-ci, il y a le nombre d’infectés, à 95% asymptomatiques et donc non infectieux selon les virologues, par ailleurs identifiés puis calculés avec des prélèvements aléatoires efficaces qui pourraient confondre grippe saisonnière pour Covid-19, comme le révèle l’Institut Pallanzani. Mais les auditions contre la «Ndrangheta en danger» ont également exaspéré les militants de gauche de la Federconsumatori (association pour la protection des clients).

«Ce rapport découle de l’affaire relative au maxi-procès Fenice-Carminius dans lequel l’un des prévenus, détenu dans la Vallette de Turin, a été testé positif au covid – écrit Federconsumatori – Ceux-ci, asymptomatiques, n’ont pas renoncé à participer à la audition à distance: cependant, en raison de difficultés d’organisation dans l’organisation de la connexion, le procès a dû être reporté au 16 décembre. D’après ce que nous apprend la presse, il semblerait qu’aucun protocole n’ait été envisagé pour les prisons pour faire face à des situations similaires. Dans ce cas, le report implique une suspension de la date effective des termes de la détention provisoire, mais ce n’est pas toujours le cas, cette mesure sera en fait décidée au cas par cas».

L’histoire se répète exactement quand cela s’est produit au printemps dernier. Lorsqu’une disposition du ministre de la Grâce et de la justice Alfonso Bonafede a accordé la libération provisoire (à l’assignation à résidence comme tous les Italiens en lock-out) à plus de 300 chefs de la mafia (truands), soulevant une vague de controverse politique et judiciaire amère (également sur les nominations à le haut du DAP – Administration pénitentiaire du Département).

Italie: Verrouillage maçonnique! Les églises interdites pour les funérailles. Places ouvertes pour les kommunistes. Des gangsters libérés

«C’est une véritable absurdité que, en raison d’un problème d’organisation insignifiant, il y ait un risque de mettre en péril l’efficacité du système judiciaire de notre pays. Nous sommes confrontés à une grave anomalie et à un «oubli» sensationnel consistant à ne pas préparer un protocole spécifique pour traiter ces cas – Federconsumatori exhorte – Nous n’expliquons pas comment il est possible qu’un manque insignifiant d’organisation et un retard technologique puissent compromettre le effectuer des processus aussi importants et délicats. Nous demandons que cette situation soit corrigée le plus tôt possible, en mettant en place toutes les solutions appropriées pour assurer l’avancement des processus. Le système judiciaire, déjà gravement ralenti par la pandémie en cours, ne peut et ne doit pas s’arrêter face à l’urgence sanitaire, surtout dans des cas aussi importants que les procès contre des organisations de type mafieux».

Quelle a été la réponse manifestement indirecte du Quirinale (Président du Palais de la République) à cette urgence? «Nous devons faire usage de notre sens des responsabilités, pour créer une convergence et une collaboration entre les forces que nous devons travailler dans le même sens – a déclaré le président de la République Sergio Mattarella lors de l’ANCI (assemblée des municipalités) le 18 novembre, comme l’a rapporté ANSA – Même avec des observations critiques, toujours utiles, mais sans les disperser dans des controverses déplacées ou dans la poursuite d’avantages partisans illusoires, face à un ennemi insidieux qui peut accabler tout le monde. La liberté risque de s’affaiblir lorsque le degré de cohésion et d’unité entre les parties diminue. C’est la responsabilité première des institutions démocratiques, à tous les niveaux, et c’est la leçon que la pandémie réitère durement».

«Ce virus est encore en partie inconnu, mais, entre autres aspects, nous nous rendons compte qu’il a tendance à nous diviser. Entre des tranches d’âge plus ou moins exposées aux risques les plus graves, entre des catégories sociales plus ou moins touchées par les conséquences économiques, entre les mêmes institutions appelées à faire les choix nécessaires – parfois impopulaires – pour réduire l’infection et garantir l’assistance nécessaire à ces de qui il a besoin. Le pluralisme et l’articulation des institutions républicaines sont et doivent être des multiplicateurs d’énergies positives, mais cela disparaît si, dans l’urgence, nous sommes divisés », a ajouté le chef de l’Etat.

Parce que le président de la République a évalué «inconnu» le SARS-CoV-2, il n’a pas demandé au procureur général de la cassation d’organiser une enquête sur les origines du virus que de nombreux scientifiques et responsables du renseignement considèrent comme construit dans des laboratoires biologiques? Ou il n’a pas suggéré au ministère des Affaires étrangères et au représentant de l’Italie à l’Assemblée de l’Organisation mondiale de la santé de solliciter l’enquête dans ce même but arrangée avec la résolution de mai dernier et toujours ferme en raison des retards imputables à la Chine (comme expliqué dans le rapport précédent)?

L’ancien député PD qui a gravi la plus haute colline d’Italie sait-il que des scientifiques et des experts du renseignement faisant autorité croient que le virus SRAS-CoV-2 a été créé en laboratoire? Mattarella sait que l’avocat Robert F. Kennedy, un militant des droits humains capable de gagner un procès contre le département américain de la Santé sur des vaccins commercialisés sans contrôles adéquats, affirme que la pandémie est planifiée depuis des décennies par «Bill Gates et Anthony Fauci»?

Le président de la République sait que ce pathogène serait infecté par des séquences du virus VIH pour augmenter sa charge virale, comme l’ont démontré d’éminents virologues et bio-ingénieurs, comme cela s’est produit pour le génotype du SRAS de 2003, prélevé sur des chauves-souris et contaminé pour des expériences très dangereuses. à l’Institut de virologie de Wuhan, grâce à un prêt accordé en 2004 par la Commission européenne présidée par Romano Prodi, futur premier ministre en Italie avec le Parti démocrate?

Pourquoi le même locataire du Quirinale que le président autoritaire du CSM n’a-t-il pas touché à la question très douloureuse et scabre des procès de la mafia en péril lors de l’assemblée de l’ANCI (des municipalités)? Peut-être pour éviter les souvenirs inquiétants du moment où il a été traduit en justice et acquitté pour les bons d’essence qu’il a reçus d’un entrepreneur / gangster lié à Cosa Nostra en Sicile?

Au Quirinal, la faculté de réponse. A la postérité la phrase ardue… En attendant, la mafia merci!

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

