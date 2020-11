Des patriotes branchés exposent la contre-attaque épique de Trump qui va exposer et détruire l’État profond criminel démocrate

Aujourd’hui, nous vous apportons des mises à jour vidéo très importantes de trois personnes dont vous devez entendre les messages. Le premier est Jeffrey Prather, ancien opérateur SOCOM, agent de la DEA et analyste du renseignement gouvernemental. Comme presque tous les patriotes, Prather a été diabolisé et agressé par l’État profond, mais il a survécu et continue d’apporter un puissant message pro-américain à tous ceux qui recherchent la vérité. (JeffreyPrather.com)

Prather vient de publier une nouvelle vidéo qui a été diffusée hier, le 19 novembre. La description:

Q Up! JSOC In! Biden chargé!

Q = ECW! SOCOM contre Deep State! DIA vs CIA! USMS contre FBI! Flynn Shadows the Shadow Gov! Réinitialiser vs éveil. C’est loin d’être fini.

Regardez la diffusion complète de Prather ici:

Remarque: nous invitons Prather à une interview et l’encourageons à commencer à publier sur Brighteon.com afin que ses vidéos ne soient pas censurées par YouTube.

Certains de ce dont Prather parle dans cette vidéo:

Le décret de 2018 de Trump sur «l’ingérence étrangère» dans les élections aux Etats-Unis d’Amérique et la manière dont Trump était préparé au vol massif des élections.

Pourquoi «Q» est un individu travaillant à la DIA (Defense Intelligence Agency) sous la tutelle du général Flynn.

Le dernier sur les systèmes de vote du Dominion et leur complot criminel pour voler les élections pour Biden.

La nature du «Kraken».

Pourquoi «Flynn est de retour».

Détails sur la façon dont Joe Biden a été officiellement inculpé d’un crime de classe A par l’Ukraine.

Scott McKay de la radio Tipping Point

Le prochain patriote que nous voulons attirer votre attention est Scott McKay de The Tipping Point Radio. Sa chaîne YouTube est:

https://www.youtube.com/channel/UCnnsAVzVztZZd2voe-EUF0w

Dans cette nouvelle vidéo puissante de la semaine dernière, McKay expose le plan cosmique étonnant et puissant pour détruire l’État profond et libérer l’humanité de l’esclavage total (asservissement du système monétaire, asservissement politique, asservissement Covid, etc.). Il démontre également une solide compréhension de l’histoire du monde et de l’histoire de la puissance des mondialistes criminels qui ont asservi l’humanité pendant des siècles.

Cet épisode est extrêmement instructif et puissant:

Nous contactons également Scott McKay pour une interview et nous l’encourageons également à publier des vidéos sur Brighteon.com, car YouTube interdira probablement ses vidéos et sa chaîne très bientôt (pour dire la vérité, bien sûr).

Dernier épisode de Mike Adams – Mise à jour d’urgence, 20 novembre

Le troisième message patriote pour aujourd’hui est de moi-même, sous la forme d’une mise à jour d’urgence de minuit, hier soir. Cette mise à jour couvre le dernier développement de l’élection et la guerre épique de Trump contre l’État profond, en se concentrant spécifiquement sur la préparation par Trump d’activer des unités d’opérations des forces spéciales pour une action nationale – c’est-à-dire des arrestations massives de traîtres et de combattants ennemis sur le sol américain.

https://www.brighteon.com/7ccd4fc4-2f2c-4202-a9ea-1e4ea902ec7f

Vous pouvez également consulter la mise à jour d’urgence d’hier sur la chaîne Health Ranger Report sur Brighteon.com.

Restez forts, patriotes! Les bons ont toutes les preuves et tout le pouvoir dont ils ont besoin pour vaincre les démocrates d’État profonds diaboliques, sataniques et pédophiles et leurs contrôleurs mondialistes. Vous êtes sur le point de regarder un chapitre épique de l’histoire se dérouler sous vos yeux au cours des deux prochains mois.

Sidney Powell dit avoir entendu dire que «nos forces» ont confisqué les serveurs de fraude électorale de Scytl en Allemagne

Pour ajouter à cette histoire, des nouvelles de Sidney Powell sont maintenant en cours via l’émission de Glenn Beck. «Je pense que le gouvernement travaille actuellement sur une enquête sur ce qui s’est réellement passé.» Les serveurs se trouvaient dans «quatre pays étrangers».

Sidney Powell triples-down on the Scytl servers this morning on Glenn Beck’s radio show: pic.twitter.com/myQoetgRuS — Sara Thatcher (@SaraThatcherCA) November 20, 2020

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

COLLUSION: Dominion Voting Systems fait partie du même conseil qui a contesté les préoccupations concernant l’intégrité des élections dans une déclaration de la Sécurité intérieure

Sans aucun doute, il est devenu douloureusement évident que l’élection a été volée au président Donald Trump et de l’une des manières les plus insidieuses: en utilisant la manipulation électronique des bulletins de vote, prouvant à nouveau pourquoi le vote en personne sur papier doit être requis à partir de maintenant.

Vous avez peut-être entendu dire qu’une division du Département de la sécurité intérieure a déclaré que les élections de cette année étaient «les plus sûres» de l’histoire du pays.

La déclaration est venue du chef de l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) du DHS, Chris Krebs, qui a depuis été limogé par le président Trump, soit dit en passant.

Pourquoi? Parce que la déclaration n’était pas seulement trompeuse, elle était malhonnête et visait très probablement à saper les efforts du président pour aller au fond de la fraude (dont les révélations ont été longuement discutées par son équipe juridique jeudi – plus à ce sujet dans un instant).

The Epoch Times rapporte:

Après l’apparition d’allégations remettant en question l’intégrité des machines à voter produites par Dominion Voting Systems, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) – qui fait partie du Department of Homeland Security – a publié le 12 novembre une déclaration contestant les allégations, affirmant que Les élections du 3 novembre ont été les plus sûres de l’histoire américaine.

Ce que l’agence a omis de divulguer, cependant, c’est que Dominion est membre du Conseil de coordination du secteur de l’infrastructure électorale de la CISA, l’une des deux entités à l’auteur de la déclaration publiée par la CISA.

Dominion est la société de machines à voter dont le logiciel est au centre des allégations de la campagne Trump selon lesquelles il a été utilisé pour voler des bulletins de vote pour Joe Biden, ou échanger et / ou rejeter des bulletins de vote pour le président Trump – tout cela a été attesté par des dizaines de des témoins oculaires qui ont signé des affidavits sous serment en attestant.

«En outre, Smartmatic, une société de machines à voter distincte qui a fait l’objet de préoccupations supplémentaires, est un autre membre», rapporte The Epoch Times.

Quant à Dominion et Smartmatic, le fondateur de Natural News, Mike Adams, le Health Ranger, a fourni les détails d’une conférence de presse tenue jeudi par l’équipe juridique du président, composée de Rudy Giuliani, Sidney Powell, Joe diGenova et Victoria Toensing.

Ils ont divulgué:

Sidney Powell confirmant que les serveurs du Dominion en Allemagne ont effectivement été confisqués.

Rudy Giuliani a déclaré que 682 770 bulletins de vote par correspondance ont été identifiés et doivent être rejetés car ils ne sont pas vérifiables.

Sidney Powell déclarant: «Nous allons reconquérir les États-Unis d’Amérique!»

Sidney Powell déclarant qu ‘«un algorithme a été branché pour voler des votes au président Trump pendant les élections» – ce qui est exactement ce à quoi les médias alternatifs mettent en garde depuis plus d’une décennie. (Les élections sont truquées depuis au moins vingt ans, et probablement plus longtemps…)

Lors de la conférence de presse, Powell a expliqué que le logiciel utilisé par Dominion lors des élections américaines avait été initialement «créé au Venezuela sous la direction d’Hugo Chavez pour s’assurer qu’il ne perdait jamais une élection après qu’un référendum constitutionnel se soit déroulé comme il ne le voulait pas. de sortir. » Elle a déclaré que l’équipe juridique de Trump avait déposé «un témoin très fort» qui était avec Chavez lorsque le logiciel a été créé et qui a expliqué comment la technologie fonctionne dans un «affidavit étonnant et détaillé».

«C’était l’objectif explicite de la création de ce logiciel. Il l’a vu fonctionner. Et dès qu’il a vu les multiples États fermer le vote le soir de l’élection, il a su que la même chose se passait ici», a-t-elle déclaré.

Powell a poursuivi en disant que les totaux de Trump dans les principaux États du champ de bataille étaient si accablants « que cela a cassé l’algorithme qui avait été branché au système, et c’est ce qui les a obligés à fermer dans les États où ils se sont fermés. »

«C’est magnifique. Déchirant. Exaspérant. Et les actes les plus antipatriotiques que je puisse même imaginer pour les gens de ce pays ont participé, de quelque manière que ce soit, sous quelque forme que ce soit », a-t-elle déclaré. «Et je veux que le public américain sache dès maintenant que nous ne serons pas intimidés. Les patriotes américains en ont assez de la corruption du niveau local au plus haut niveau de notre gouvernement et nous allons reprendre ce pays.

Les sources comprennent:

BizPacReview.com

NaturalNews.com

TheEpochTimes.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

George Soros a battu la démocratie américaine en truquant les élections pour Biden

À l’heure actuelle, vous avez probablement tout entendu sur la technologie Dominion Voting Systems qui a été utilisée pour truquer l’élection de Joe Biden. En fait, il existe en fait une deuxième technologie connue sous le nom de Smartmatic, soutenue par nul autre que George Soros, qui a également été utilisée dans certains États pour voler des voix au président Trump.

Basée au Royaume-Uni, Smartmatic est une entité étrangère liée à Soros qui fournit actuellement une technologie de vote dans 16 États américains, y compris les principaux États du champ de bataille de l’Arizona, du Colorado, de la Floride, du Michigan, du Nevada, de la Pennsylvanie et de la Virginie. Il a été formé en 2000 et a été utilisé plusieurs années plus tard pour truquer les élections vénézuéliennes de 2004 pour Hugo Chavez.

Lorsque Smartmatic a été constituée pour la première fois, un conseiller de campagne de Chavez a été placé au conseil d’administration de la société, manifestement dans le but de comprendre comment utiliser le système pour produire une «victoire» de Chavez quatre ans plus tard. Parce que cette entreprise a été un énorme succès, Smartmatic a ensuite été introduit aux États-Unis pour obtenir les mêmes résultats frauduleux pour Biden.

Lord Mark Malloch-Brown siège également au conseil d’administration de Smartmatic, ce qui est important car il siège au conseil d’administration de la tristement célèbre Open Society Foundation de Soros. Malloch-Brown est également un élément clé de la Chambre des lords britannique, également connue sous le nom de chambre haute du Parlement du Royaume-Uni.

Cela signifie que les élections de 2020, et peut-être d’autres, ont été dirigées par George Soros et l’empire britannique, du moins dans les États où Biden a facilement dépassé Trump dans la dernière heure grâce à des centaines de milliers de votes mystérieux qui sont apparus sur nulle part.

Malloch-Brown, en passant, est également lié aux Nations Unies, où il a travaillé en tant que secrétaire général adjoint ainsi que chef de cabinet de Kofi Annan, qui, selon nous, est l’un des principaux bailleurs de fonds du soi-disant Fonds mondial, ainsi que avec Bono de U2 et la Fondation Bill & Melinda Gates.

Les élections de 2020, malgré les affirmations contraires des grands médias, sont loin d’être terminées. Au fur et à mesure que nous en apprendrons plus, nous partagerons les derniers développements avec vous sur Trump.news.

Dominion a acheté la technologie Smartmatic via Sequoia

Pour avoir une idée de la façon dont la technologie de vote Smartmatic a pu être utilisée pour truquer les élections de 2020 ici aux États-Unis, il est nécessaire de revenir sur la façon dont elle a été utilisée au Venezuela. Ce que nous savons, c’est que la victoire «écrasante» de Chavez était subordonnée à un contrat de plusieurs millions de dollars qui «est sorti de nulle part», conduisant finalement à la destruction de l’opposition politique de Chavez.

À l’époque, Smartmatic était prétendument d’origine américaine. Cependant, ses véritables propriétaires semblent avoir été dispersés dans le monde entier, avec une présence aux Pays-Bas, à la Barbade et même au Venezuela. Un document officiel a révélé que «des Vénézuéliens d’élite de plusieurs tensions politiques» étaient «probablement» impliqués dans la création de Smartmatic.

«Les machines Smartmatic utilisées au Venezuela sont largement soupçonnées, mais jamais prouvées de manière concluante, d’être susceptibles de fraude», révèle ce même document. «On pense que la société se retire des événements électoraux vénézuéliens, se concentrant désormais sur d’autres régions du monde, y compris les États-Unis via sa filiale Sequoia.

Les propriétaires de Smartmatic auraient reçu une participation de 200 000 dollars d’un fonds de coentreprise de la République bolivarienne du Venezuela (BRV) appelé FONCREI, qui est directement lié à Chavez. Il s’avère que Smartmatic est également lié à Dominion, révélant un réseau complexe de corruption et de fraude qui a maintenant infiltré les élections américaines.

«Dominion est le nom de l’entreprise impliquée dans les récentes élections américaines», rapporte The Pan Am Post, citant des informations obtenues auprès d’American Thinker. «Son nom est associé à des irrégularités dues à la défaillance de ses systèmes électroniques, dont la technologie a été achetée à Smartmatic via sa filiale Sequoia.»

Dominion, bien sûr, nie un tel lien. Cependant, la société a à un moment donné permis à Smartmatic de commercialiser sa même technologie dans d’autres pays où Dominion ne fait pas d’affaires, illustrant le type de collusion qui a lieu entre ces deux sociétés corrompues.

Chaque État où les résultats des élections semblent frauduleux a utilisé des systèmes de vote Dominion ou Smartmatic

Dominion, en passant, est utilisé en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada, en Caroline du Nord et en Pennsylvanie – tous les États où la fraude électorale présumée semble avoir eu lieu. Dans les autres États clés dont les élections ne sont pas contrôlées par Dominion, le logiciel de Smartmatic a apparemment été utilisé à la place.

«Tous ces États ont vu des marges extrêmement minces dans les résultats de l’élection présidentielle, qui est officiellement indécise», écrit Jim Hoft pour The Gateway Pundit, notant que des «ratios de données impossibles» ont été identifiés en Pennsylvanie, au Michigan et au Wisconsin en particulier.

Gardez à l’esprit que Dominion Voting Systems est également lié à Nancy Pelosi et Dianne Feinstein, deux démocrates héritiers avec une longue expérience de la corruption, et certains pourraient prétendre à la trahison.

«Alors que les démocrates tentent de transformer les États-Unis en Venezuela, l’image du puzzle devient [plus claire] au fur et à mesure qu’elle se rassemble», a écrit un commentateur du Gateway Pundit, ajoutant que les États-Unis sont «à un tournant» où si «Le cap du navire n’est pas corrigé… nous descendons.»

Un autre a souligné que le lien de Malloch-Brown avec Smartmatic était suspect et pourrait indiquer l’implication du MI6 dans la tentative de vol de l’élection présidentielle de 2020. Cela pourrait expliquer pourquoi Boris Johnson ne pouvait pas attendre pour féliciter Biden pour sa «victoire», faisant référence à Trump comme «l’ancien président» dans un récent discours malgré le fait que Trump est toujours président jusqu’au 20 janvier 2021 au moins.

Les sources de cet article incluent:

NaturalNews.com

TheGatewayPundit.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

MailChimp interdit à un expert de la santé holistique d’enseigner la vérité sur Covid-19

Un spécialiste de la nutrition diagnostique fonctionnelle qui aide les hommes et les femmes à réduire l’exposition aux CEM tout en restaurant la santé intestinale a été banni par MailChimp pour avoir osé dire la vérité sur Covid-19.

Linda Wilbert de ExclusivelyHolistic.com a rassemblé une fiche d’information sur le virus chinois [et/ou états-unien, français et alliés – MIRASTNEWS] qu’elle a essayé d’envoyer via un bulletin électronique à ses abonnés, seulement pour que MailChimp interfère et le bloque.

Tout comme il l’a fait pour GreenMedInfo, MailChimp a lu le contenu de Wilbert et a décidé qu’il était «faux» parce qu’il contredit ce qu’Anthony Fauci et d’autres agents de l’État profond ont déclaré être «vrai» à propos de la plandémie.

Le premier point de l’article de Wilbert intitulé «Informations importantes sur la COVID» révèle que les médecins de tout le pays se voient dire de considérer tout décès, quelle qu’en soit la cause, comme un décès Covid-19. Elle a en outre fourni un lien vers un exemple dans l’Illinois.

Wilbert souligne également que le Dr Deborah Birx, une supposée «experte» sur le sujet, a admis elle-même que toutes sortes de décès sans rapport avec Covid-19 sont comptabilisés comme des décès liés à Covid-19, même s’ils étaient simplement soupçonnés d’avoir le nouveau virus.

Une vidéo YouTube du Dr Carrie Madej qui est référencée dans l’article de Wilbert a également apparemment déclenché MailChimp car elle discute des prochains vaccins contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) qui seront bientôt diffusés à grande échelle.

Cette vidéo du Dr Madej a finalement été retirée de YouTube pour avoir enfreint ses «Conditions d’utilisation», et Wilbert dit que la raison en est qu’elle expliquait comment les coups pourraient plus que probablement blesser et tuer beaucoup.

«Nous savons déjà que les vaccins contiennent du mercure, de l’aluminium et certains ont même des tissus fœtaux avortés», écrit Wilbert, ajoutant que Del Bigtree de The Highwire a un excellent contenu sur le sujet – bien que lui aussi ait été banni de YouTube.

Pour interroger également les masques, Wilbert a été retiré de MailChimp

Un autre point de l’article de Wilbert parle du fameux masque facial, dont Bigtree et d’autres ont souligné qu’il réduit la consommation d’oxygène plus on le porte.

«Il a testé l’émission de CO 2 derrière un masque pendant que son fils le portait», explique Wilbert à propos de l’expérience de Bigtree.

Non seulement cela, mais le port d’un masque rend difficile l’interaction avec les autres, d’autant plus qu’il est impossible de lire les expressions faciales tout en essayant de dialoguer avec quelqu’un face à face.

«Cela nous empêche de communiquer correctement et nous évitons très probablement d’entrer en contact avec d’autres personnes», ajoute Wilbert sur la façon dont les masques contribuent à la rupture d’interactions sociales normales et saines.

Une autre chose à garder à l’esprit au sujet des masques est que le gouvernement a à plusieurs reprises changé d’avant en arrière concernant leur prétendue nécessité, probablement parce que la science est loin d’être établie sur leur sécurité et leur efficacité.

Il existe de nombreux points de vue différents sur les masques, qui s’inspirent tous de divers aspects de la science, c’est pourquoi il est d’une importance cruciale que tout le monde ait la liberté de choix en la matière.

Wilbert se demande également pourquoi le gouvernement ne dit presque rien sur la nutrition et les autres moyens de renforcer le système immunitaire afin qu’il soit équipé pour lutter contre tout type d’infection qui pourrait survenir.

«Pourquoi tout le monde parle-t-il de drogue et de course au vaccin?» Demande Wilbert. « L’argent est la réponse, et si vous regardez ce que dit Bill Gates, vous savez où cela va. »

Wilbert a également lié au film Plandemic, qui est un grand non-non car Big Tech n’approuve pas la science qu’il présente en contradiction avec le récit officiel du gouvernement.

Pour en savoir plus sur la façon dont Big Tech resserre le nœud coulant sur la liberté d’expression dans notre pays autrefois grand, assurez-vous de consulter Censorship.news.

Les sources de cet article incluent:

ExclusivelyHolistic.com

NaturalNews.com

Brighteon.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

HereIsTheEvidence.com présente la preuve de fraude électorale

Au cours des dernières semaines, les médias ont doublé leur affirmation de «l’absence de preuves», insistant sur le fait que les élections de 2020 n’étaient rien d’autre que justes et honnêtes. Le nouveau site Web HereIsTheEvidence.com prouve cependant qu’il s’agit d’un mensonge chauve.

Associé à Robert Barnes, un célèbre avocat constitutionnel, des droits civils et des impôts, HereIsTheEvidence.com regorge d’informations accablantes que les têtes parlantes à la télévision continuent d’insister comme inexistantes.

Le site décrit de nombreuses «irrégularités» électorales connues dont nous savons maintenant que les votes pour le président Trump ont disparu ou ont été échangés avec les votes de Joe Biden pour produire un résultat différent.

HereIsTheEvidence.com contient également un lien de soumission où ceux qui ont été témoins de la fraude électorale de première main, ou connaissent quelqu’un d’autre qui l’a fait, peuvent soumettre leurs histoires pour enquête.

Au moment d’écrire ces lignes, il y a 565 entrées uniques sur le site qui décrivent des cas de corruption du gouvernement, des votes illégaux, des «irrégularités» des bureaux de vote, des bulletins de vote rejetés ou détruits, des «irrégularités» des machines à voter, et bien plus encore.

Les entrées sont classées à la fois par «importance» et «niveau d’admissibilité», ce qui signifie que les visiteurs du site peuvent trier chacune d’elles en fonction de son niveau d’importance perçu et de son impact sur les résultats des élections.

«Le but déclaré est de collecter des preuves à utiliser devant les tribunaux, vraisemblablement par les opposants au processus électoral de 2020», écrit A.J. Cooke pour le fichier national.

Le site lui-même explique qu’en raison de «l’irrégularité» des résultats électoraux, le besoin de soumissions open source n’a jamais été aussi grand, d’autant plus que l’établissement refuse même d’envisager la possibilité d’une fraude électorale.

«Notre souhait est qu’une plus grande partie du processus électoral soit rendue transparente afin qu’il y ait une confiance incontestable dans nos systèmes de vote», explique le site à propos de sa mission.

Il précise en outre que les inscriptions ne doivent pas contenir de reportages ou de mises à jour sur les élections générales, mais plutôt «des éléments de preuve qui seraient admissibles devant les tribunaux» uniquement.

L’élection de 2020 est sans doute la plus disputée de l’histoire de notre pays. Pour vous tenir au courant des derniers développements, assurez-vous de visiter Trump.news.

Barnes est connu pour se battre pour l’opprimé et gagner l’impossible

La campagne Trump, quant à elle, est occupée à intenter des poursuites après poursuites dans les États les plus importants pour sa victoire, ainsi que dans ceux où le plus de fraudes semble avoir eu lieu.

Il y a eu d’innombrables rapports d’observateurs du scrutin, en particulier ceux qui regardent au nom des républicains, se faisant refuser les bureaux de vote en violation directe de la loi. Des cas de bourrage de bulletins de vote et d’autres «anomalies» sont également détaillés dans de nombreux affidavits sous serment.

Ainsi, même si les démocrates continuent d’exiger que Trump concède une perte, des enquêtes et des poursuites sont en cours qui suggèrent que la «victoire» de Biden est loin d’être légitime et n’est guère gravée dans le marbre.

Ironiquement, c’est le contraire de ce que les démocrates hurlaient en 2018 lorsque l’un des leurs a refusé de concéder une défaite électorale en Caroline du Nord, exigeant plutôt une enquête sur une fraude présumée. Maintenant que les rôles sont inversés, Trump est le méchant pour avoir fait exactement la même chose.

Interrogé sur son travail actuel, Barnes a déclaré lors d’un événement hebdomadaire en direct avec Viva Frei de YouTube que ces informations sont protégées par le privilège avocat-client. Il a admis qu’il travaillait en Géorgie et a dit aux téléspectateurs de « simplement suivre l’actualité ».

Le cas le plus connu de Barnes est sans doute celui de Wesley Snipes dans lequel il a vaincu les charges fiscales pour crime qui s’élevaient à plus de 23,5 millions de dollars. Barnes est également actuellement impliqué dans le cas du lycée catholique de Covington impliquant des étudiants qui ont été calomniés par les médias traditionnels comme étant des «racistes».

« Si cette élection produisait le genre d’anomalies statistiques et de preuves anecdotiques de scrutins illicites dans n’importe quel autre pays, ils qualifieraient l’élection dans le doute », a tweeté Barnes. « Les normes que nous appliquons aux élections étrangères ne devraient-elles pas s’appliquer à nos élections? »

Les sources de cet article incluent:

NationalFile.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les solliciteurs du GOP Wayne County exposent les tactiques d’intimidation démocrates et appellent à un audit dans le Michigan

Laura Ingraham en exclusivité avec deux solliciteurs du comté de Wayne qui ont échangé leurs votes sur la certification…

Alex Christoforou

Source : The Duran

L’équipe Seal 6 a saisi les serveurs du Dominion (Scytl, Smartmatic) à Francfort alors que Chris Miller ordonnait à toutes les forces spéciales de lui faire rapport directement

Dans cette vidéo, j’ai réduit la conférence de presse de Rudy Giuliani à plus de trente minutes (en jouant les bonnes parties). Lors de la conférence de presse de Rudy Giuliani et Sidney Powell Trump Save The Vote le 19 novembre, plusieurs révélations ont été partagées concernant l’élection truquée, mais une question et une réponse ont attiré mon attention plus que toute autre chose. Vers la fin de la conférence de presse, un journaliste a demandé à Sidney Powell s’il était vrai qu’une opération s’est déroulée à Francfort, en Allemagne, et a récupéré des serveurs informatiques qui géraient les numéros entrants américains à l’étranger. Powell a donné une réponse sérieuse lorsqu’elle a dit que la réponse était «Oui», le serveur a été récupéré dont elle était au courant, mais n’a pas pu vérifier si le «bon gars» l’avait ou non le «méchant» l’avait. Vous pouvez être à peu près sûr qu’elle connaît la réponse sur la base du sourire narquois sur le visage de Giuliani pendant qu’elle donnait sa réponse. À la fin de cette vidéo, je joue la dernière conférence de presse du secrétaire américain à la Défense par intérim, Chris Kelly, qui a déclaré lors d’un rassemblement à Fort Bragg le 18 novembre que TOUTES les équipes d’opérations spéciales américaines avaient été invitées à lui rendre compte personnellement de leurs missions opérationnelles. J’ai trouvé cela très intéressant à la lumière d’une possible grève de la Navy Seal Team 6 contre ce quartier général de la CIA à Francfort, en Allemagne, abritant les systèmes logiciels informatiques qui apparemment «truquaient» les élections américaines.

Vidéo et lien associés:

Mise à jour des élections du 18 novembre 2020

Simon Parkes

Greatgamemedia

<iframe width= »755″ height= »503″ src= »https://www.youtube.com/embed/c8RRrnaDIJA » frameborder= »0″ allow= »accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture » allowfullscreen></iframe>

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News