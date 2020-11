Patriotes, préparez-vous à la guerre – sans plusieurs jugements favorables pour le président Trump, Joe Biden va être assermenté et les gauchistes veulent que tous les conservateurs soient punis et / ou morts

Sans abandonner totalement l’espoir, nous devons tous reconnaître que sans que plusieurs tribunaux ne rendent des jugements favorables sur la myriade de poursuites et de contestations judiciaires des avocats de la campagne Trump, Joe Biden sera inauguré en janvier.

Les patriotes conservateurs ont peu de choix sur lesquels se rabattre: se plaindre et pleurnicher pendant quatre années solides comme les démocrates l’ont fait ad nauseam après que Donald Trump a remporté l’élection présidentielle de 2016 contre Hillary Clinton, ou se préparer à se battre non seulement pour l’Amérique mais pour leur vie même de libéraux dans tous les domaines, exhortez à «punir» les partisans de Trump.

LES LIBÉRAUX ONT TOUJOURS DES TANTRUMS DE TEMPÉRATURE

Malgré la probabilité que Biden soit assis en janvier 2021, les libéraux ne sont toujours pas heureux et deviennent encore plus dérangés qu’ils ne le font depuis quatre ans.

Les médias libéraux, qui font écho et amplifient le parti démocrate en tant que bras de propagande, ont fait un spectacle complet d’eux-mêmes lors d’une conférence de presse du vice-président Mike Pence et du groupe de travail COVID, quand Pence a fini de parler et s’est éloigné, la presse libérale de la Maison Blanche corp a commencé à crier, crier et est devenu totalement dérangé, hurlant à propos du fait que «tout votre parti ne reconnaît pas la démocratie!»

Cela montre à quel point ils «ne sont pas» inquiets à propos de la COVID-19 quand ils sont trop occupés à pleurnicher comme des enfants sur les réseaux sociaux, que Pence ne répondrait pas à des questions totalement indépendantes de l’objet de la conférence de presse.

C’est une référence aux contestations judiciaires contre la fraude électorale dans plusieurs États, oubliant complètement qu’en 2000, Al Gore a passé 37 jours à contester les résultats devant les tribunaux avant de concéder, et les médias n’ont jamais crié à propos de «démocratie!

Les médias n’ont pas non plus hurlé et pleuré à propos des démocrates libéraux, dirigés par la candidate à la présidentielle ratée Hillary Clinton, ont passé ces dernières années à pleurnicher, à se plaindre, à pleurer et à «crier impuissant au ciel», refusant de reconnaître le président Trump comme le chef de l’Amérique.

Ce que cela nous dit, très clairement, c’est que les démocrates libéraux n’ont pas l’intention de calmer l’enfer si Joe Biden entre à la Maison Blanche.

ATTAQUES CONTRE LES SUPPORTERS DE TRUMP ENCOURAGÉES PAR LES DEM POLITIQUES

Au cours de la présidence Trump, nous avons vu et documenté des démocrates libéraux déséquilibrés attaquer les partisans de Trump, hommes, femmes et adolescents, verbalement et physiquement.

Nous avons vu des groupes Antifa, défendus par des démocrates pendant des années, attaquer n’importe quel rassemblement pour la liberté d’expression ou événement Trump.

Nous avons vu des libéraux détruire les signes de Trump dans une rage en les voyant simplement.

Nous avons vu des politiciens démocrates libéraux encourager et inciter délibérément leurs partisans à la violence contre les résidents d’un océan à l’autre, ce qui a provoqué des émeutes, des incendies criminels, du vandalisme, la destruction de biens, tout simplement l’anarchie totale.

LA GUERRE CIVILE EST ICI ET LES PATRIOTES DOIVENT S’Y PRÉPARER

Les patriotes conservateurs de tout le pays doivent se préparer à la guerre. Ils doivent se préparer à la violence et aux attaques pour continuer contre les partisans de Trump, même si Biden est inauguré, ce qu’il semble qu’il sera, autant que cela me fait mal de le dire.

Ce n’est pas une opinion. Nous rapportons leurs propres déclarations, paroles et encouragements à la persécution continue des partisans de Trump.

La bimbo de New York, autrement connue sous le nom d’Alexandra Ocasio-Cortez, a demandé sur les réseaux sociaux si quelqu’un «archivait ces sycophants de Trump», de créer une liste à punir, comme le DNC a fait un pas de plus en créant un projet «à faire il est certain que quiconque a pris un chèque de paie pour aider Trump à saper l’Amérique est tenu responsable de ce qu’il a fait. (Hat Tip Steve Quayle pour mettre en évidence cette pièce)

« Est-ce que quelqu’un archive ces sycophants de Trump pour quand ils essaient de minimiser ou de nier leur complicité à l’avenir? » Ocasio-Cortez a écrit dans un tweet le 6 novembre. « Je prévois une probabilité décente de nombreux Tweets, écrits et photos supprimés à l’avenir. » Le but des listes serait de suivre les nominations et les partisans de Trump. Hari Sevugan, un ancien porte-parole du Comité national démocrate (DNC), a répondu à AOC en écrivant sur Twitter: «Vous feriez mieux de le croire. Nous venons de lancer le Trump Accountability Project pour nous assurer que quiconque prend un chèque de paie pour aider Trump à saper l’Amérique est tenu responsable de ce qu’il a fait. Sur son site Web, le groupe de Sevugan a décrit son objectif comme «de faire en sorte que les membres de l’administration Trump chargés de desserrer les garde-corps de notre démocratie ne soient pas récompensés par des livres, des contrats télévisés ou des salaires à six chiffres dans le secteur privé sur la base de cette expérience. »

Au cours de la présidence de Trump, nous avons détaillé des émeutes et des violences contre les partisans de Trump, et avons souvent avancé que l’Amérique était au milieu d’une guerre civile froide, qui a déjà causé du sang dans les rues en tant que groupes Antifa, alias le bras paramilitaire du parti démocrate (au moins jusqu’à ce que leurs propres monstres se retournent contre eux), attaquer quiconque n’est pas d’accord avec leur idéologie.

On pourrait penser que si Biden était assis, les libéraux calmeraient le diable, au moins jusqu’au prochain cycle électoral en 2022, mais ce n’est rien de plus qu’un vœu pieux.

Encore une fois, ce n’est pas seulement une opinion, car nous voyons des références à des «camps de rééducation» pour les partisans de Trump, ainsi qu’à des «pelotons d’exécution» et une censure accrue des conservateurs et des nouvelles conservatrices.

Quand quelqu’un vous dit carrément qu’il veut vous détruire, il est prudent de l’écouter et de se préparer en conséquence.

Beaucoup l’ont déjà fait.

Sachant que Joe Biden est un saisisseur d’armes à feu qui pousse le contrôle des armes à feu, en 2020, les ventes d’armes à feu et de munitions ont explosé, battant tous les records disponibles, car les patriotes se préparaient à une éventuelle présidence de Biden.

De nombreux préparateurs ont réapprovisionné ou augmenté leurs stocks de nourriture, d’eau et de produits de première nécessité, sachant que si ces violences s’aggravent encore, les conservateurs se soulèveront, et la deuxième guerre civile américaine sera chaude et les chaînes d’approvisionnement seront encore plus perturbées que ils le sont maintenant, alors ce qu’ils ont, c’est tout ce qu’ils auront pendant un certain temps.

Tout comme Obama l’a fait, Biden protégera Antifa lorsqu’ils deviendront violents, tentera d’excuser les émeutes chaque fois qu’une fusillade policière se produira, qu’elle soit justifiée ou non, tout en tentant de retirer aux Américains les droits du deuxième amendement.

Une note de la SQ sur un lien connexe disait «Préparez-vous à la guerre», ce que j’ai saisi pour une partie de mon titre, et c’est le point ici… nous devons nous préparer, de toutes les manières imaginables, aux attaques contre les conservateurs, incitées par les politiciens démocrates libéraux, et encouragés par les médias de l’establishment libéral, non seulement à continuer, mais à empirer car ils seront enhardis par une nouvelle administration.

LIGNE INFÉRIEURE

L’essentiel ici est très simple.

Si vous n’êtes pas d’accord avec les libéraux radicaux, ils veulent que vous soyez puni, «rééduqué», et certains n’ont aucun problème à dire clairement qu’ils préfèrent que les conservateurs soient morts.

Ne doutez jamais que les libéraux radicaux veulent votre mort. Période.

Trump prétend qu’il a GAGNÉ en Pennsylvanie, en Géorgie, explose RINO Raffensperger, Twitter ajoute une NOUVELLE balise de discours orwellienne

Le président Trump a tweeté vendredi soir affirmant qu’il était le véritable vainqueur en Pennsylvanie et en Géorgie, deux États qui ont été appelés pour Joe Biden par CNN, puis par d’autres réseaux utilisant CNN comme excuse. Il a également critiqué Brad Raffensperger de Géorgie en tant que RINO. Et Twitter a mis une nouvelle étiquette sur ses tweets à cause de cela.

Dans son tweet de Pennsylvanie, Trump a déclaré que 700 000 bulletins de vote n’avaient pas été «autorisés à être consultés» et qu’à cause de cela, «sur la base de notre grande Constitution», sa campagne remportait l’État.

Il a également déclaré dans un tweet ultérieur que «tout le monde sait que nous avons gagné» en Géorgie.

Twitter a mis une nouvelle étiquette sur les tweets.

700,000 ballots were not allowed to be viewed in Philadelphia and Pittsburgh which means, based on our great Constitution, we win the State of Pennsylvania! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

Georgia Secretary of State, a so-called Republican (RINO), won’t let the people checking the ballots see the signatures for fraud. Why? Without this the whole process is very unfair and close to meaningless. Everyone knows that we won the state. Where is @BrianKempGA? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

Brad Raffensperger est le RINO qui a ordonné le recomptage manuel, ce qui semblait être dans le meilleur intérêt de la vérité, mais se révèle être une imposture.

Si cela va de l’avant, il ne fera que cuire les résultats des manigances tirées par la machine démocrate à Atlanta et dans le comté de Fulton, qui semble avoir eu énormément de «bonne chance» en donnant une «victoire» à Joe Biden. Pire encore, il ne fournira même pas la couverture politique dont le législateur aurait besoin pour redresser la situation en certifiant sa propre liste d’électeurs pour contrebalancer les gains mal acquis de cette élection.

Mais revenons à Twitter. Qu’entendent-ils par sources officielles? Autant que l’on sache, cela signifie les médias, puisque le vainqueur n’est pas officiellement déclaré avant les votes électoraux.

L’immunité développée à partir d’une infection antérieure par des coronavirus endémiques réduit la gravité du COVID-19 – étude

Une infection antérieure par d’autres coronavirus peut réduire la gravité de la COVID-19, rapporte une nouvelle étude.

Des chercheurs de l’Université de Boston ont découvert qu’en raison de similitudes génétiques avec le SRAS-CoV-2, une exposition préalable à d’autres coronavirus amène le système immunitaire à élaborer une meilleure réponse au virus responsable de la COVID-19. Bien que cela n’empêche pas les gens de contracter le [coronavirus 2019 (COVI-19) de la maladie du coronavirus 2019 (coronavirus 2019 Desease) ou – MIRASTNEWS] COVID-19, cela diminue la gravité de la maladie.

Dans leur rapport, publié le 30 septembre dans The Journal of Clinical Investigation, les chercheurs ont attiré l’attention sur deux choses: la vaste homologie de séquence partagée par d’autres coronavirus et le SRAS-CoV-2, et le fonctionnement du système immunitaire humain. Plus précisément, ils se sont concentrés sur une composante critique de l’immunité adaptative appelée mémoire immunologique qui permet au corps de répondre plus rapidement et de manière plus fiable à un pathogène déjà rencontré.

Immunité adaptative et similitudes génétiques entre les coronavirus

Le coronavirus-2 du syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS-CoV-2, peut être une nouvelle souche, mais une grande partie de sa séquence génomique reste homologue avec celles d’autres coronavirus endémiques dans la population humaine. Le rhume saisonnier, par exemple, est causé par quatre coronavirus endémiques différents (eCoV), à savoir HCoV-OC43, HCoVHKU1, HCoV-NL63 et HCoV-229E. Les recherches suggèrent que ces quatre maladies sont à blâmer pour la majorité des infections des voies respiratoires supérieures et inférieures développées chaque année par les enfants et les adultes.

Pendant des mois depuis le début de la pandémie de coronavirus, les chercheurs ont été déconcertés par les grands écarts entre les individus infectés, en particulier la gravité des symptômes qu’ils manifestaient. Alors que certains ne présentaient que des symptômes bénins, d’autres souffraient de maladies graves qui aggravaient souvent des conditions préexistantes. Mais certaines personnes semblent avoir de meilleures réponses immunitaires au virus. Malgré la contraction de la COVID-19 de porteurs symptomatiques identifiés positivement, ces personnes, étonnamment, ne présentent aucun symptôme.

Mais des découvertes récentes ont peut-être découvert une réponse possible à ce puzzle. Selon des chercheurs européens, les cellules T mémoire et les cellules B, qui sont au cœur de l’immunité adaptative, sont générées en réponse à une infection à coronavirus, et ces cellules immunitaires spécifiques du virus peuvent être capables de conférer une immunité de longue durée contre le même pathogène. Avec les similitudes génétiques entre les coronavirus endémiques et le SRAS-CoV-2, il est possible que les individus asymptomatiques ne présentent aucun symptôme parce que les lymphocytes T à mémoire longue durée qu’ils ont accumulés ont reconnu le SRAS-CoV-2 et ont produit une réponse robuste contre lui.

La possibilité de réactions immunitaires déjà établies réagissant de manière croisée contre le SRAS-CoV-2 est ce que les chercheurs de Boston ont exploré dans leur étude. En examinant si les infections précédentes peuvent susciter une mémoire immunologique chez les patients COVID-19 et si cela a un effet sur le risque d’infection et la gravité de la maladie, les chercheurs espéraient comprendre comment certains types de réponses immunitaires pourraient être utilisés pour limiter les dommages causés par COVID-19.

L’immunité créée par les infections antérieures à l’eCOV est importante

Pour leur étude, les chercheurs ont examiné les infections par le SRAS-CoV-2 et les résultats de la COVID-19 chez un total de 15 928 patients différents. Ces patients avaient déjà été évalués avec un test complet de réaction en chaîne par polymérase respiratoire (CRP-PCR), qui est utilisé pour détecter les acides nucléiques appartenant aux quatre eCoV plus 16 autres agents pathogènes.

Les chercheurs ont examiné les résultats de la CRP-PCR des patients de mai 2015 à mars 2020 pour savoir combien d’entre eux avaient été testés positifs pour un eCoV à un moment donné. Sur plus de 15 000 patients, 875 se sont avérés être eCoV+, tandis que les 15 053 autres n’avaient jamais eu d’infection par eCoV documentée. En termes de caractéristiques démographiques, aucune différence significative entre les groupes eCoV+ et eCOV- n’a été trouvée.

Les chercheurs ont également examiné les résultats du test COVID-19 des patients, mais ont limité leur analyse à ceux qui étaient encore en vie avant le 11 mars 2020, avaient plus de 18 ans et ont été testés pour la première fois pour la COVID-19 au moins sept jours après leur dernier test CRP-PCR. Tous les participants sélectionnés avaient des niveaux de morbidité préexistants relativement similaires.

Les chercheurs ont rapporté qu’une proportion significativement plus élevée de patients eCoV + (15,2%) ont été testés pour COVID-19 que de patients eCoV- (11,2%). Cela est resté vrai même après ajustement pour la race, l’origine ethnique, la BPCO, le VIH, le nombre de comorbidités et le niveau de soins cliniques reçus. Parmi les personnes testées pour le [coronavirus 2019 de la – MIRASTNEWS] COVID-19, 470 (25,9%) ont eu des résultats positifs et 252 (53,6%) ont été hospitalisées pendant la période d’étude.

Bien que la fréquence de l’infection par le SRAS-CoV-2 documentée ne diffère pas entre les groupes eCoV+ et eCoV-, les chercheurs ont constaté que le premier avait des chances significativement plus faibles d’admission en unité de soins intensifs (USI) ou nécessitant une ventilation mécanique que le second. Le risque de nécessiter des soins en USI est resté considérablement plus faible pour les patients eCoV+, même après ajustement en fonction de l’âge, du sexe et de l’indice de masse corporelle.

De plus, le nombre de patients hospitalisés décédés au cours du suivi était plus faible pour le groupe eCoV+ que pour le groupe eCoV-. Lorsque les chercheurs ont examiné les marqueurs inflammatoires sanguins, ils ont découvert que les patients eCoV+ présentaient des niveaux inférieurs des marqueurs de la protéine C-réactive (CRP) et de la lactate déshydrogénase (LDH) que les patients eCoV-, ce qui suggère une diminution de la tempête de cytokines et des blessures inflammatoires.

Selon les chercheurs, ces résultats signifiaient non seulement des résultats moins graves de charges virales similaires pour ceux qui étaient eCoV+ à un moment donné, mais aussi que les patients eCoV+ avaient des réponses inflammatoires plus modérées peu de temps après l’infection par le SRAS-CoV-2.

«Nos résultats montrent que les personnes présentant des preuves d’une infection antérieure due à un coronavirus« rhume» présentent des symptômes moins graves de la COVID-19», a déclaré Manish Sagar, auteur principal de l’étude. (Connexes: les patients infectés développent une immunité à long terme contre le coronavirus.)

Malgré cela, Manish et ses collègues ont également souligné que l’immunité préexistante n’équivaut pas toujours à la prévention des maladies.

«Ici, nous montrons que les individus avec [,] par rapport à sans [,] un eCoV documenté relativement récent ont été testés à une plus grande fréquence pour les infections respiratoires, mais avaient des [taux] similaires d’acquisition du SRAS-CoV-2. Surtout, les patients atteints d’un eCoV précédemment détecté avaient une maladie à coronavirus moins grave-2019 (COVID-19). Nos observations suggèrent que les réponses immunitaires préexistantes contre les coronavirus humains endémiques peuvent atténuer les manifestations de la maladie de l’infection par le SRAS-CoV-2», ont conclu les chercheurs dans leur rapport.

Pour plus d’informations sur la pandémie de coronavirus de Wuhan, visitez Pandemic.news.

ScienceDaily.com

ScienceDirect.com 1

ScienceDirect.com 2

MayoClinic.org

JAMANetwork.com

JCI.org

Pearson Sharp: le Michigan est de retour en jeu!

Source : The Duran

La meilleure façon de vaincre la gauche est peut-être de la laisser diriger les choses [Vidéo]

Les conservateurs se retrouvent pris dans le «piège des parents» alors que les bébés hurlants cherchent à faire tomber l’Amérique… dans le sol

Chers libéraux et partisans de Biden:

J’ai donné un sous-titre dur et accablant. C’est délibéré et précis. Si cela vous offense, vous devez vraiment, vraiment lire cet article. Mais mon pari est que vous ne le ferez pas, mais vous plaignez plutôt aux rédacteurs en chef de The Duran que vous êtes offensé par la façon dont j’ai appelé chacun de vous un bébé qui hurle.

Il faut comprendre qu’il ne s’agit pas d’un commentaire haineux. Dans la frustration, certainement oui, mais aussi dans un esprit de résignation. En tant que parent d’un bébé, je sais comment c’est quand le bébé veut ce qu’il veut et oublie toute sorte de sensibilité ou de logique. Ce bébé veut ce qu’il veut et à moins qu’il n’obtienne l’objet de son désir ou qu’il ne soit convenablement distrait, il crie et fait une énorme démonstration de son désir et de sa passion.

C’est normal, du moins pour un bébé. Les bébés ne connaissent pas grand-chose des règles ou de la loi, en fait, pour leur toute petite vie, toutes les lois et règles sont vraiment pliées pour les soutenir alors qu’ils prennent pied dans ce vaste monde. En effet, pour l’adulte, le test de l’âge adulte est souvent défini par la capacité d’un homme ou d’une femme à mettre de côté ses propres désirs et désirs parce que le petit vient en premier.

L’épreuve de l’âge adulte se définit également par une approche de la vie qui met en évidence la logique et la raison plutôt que la passion. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de place pour la passion, mais plutôt que le désir de faire quelque chose est canalisé et focalisé à travers la logique et la raison. Un bon exemple est Elon Musk, qui a une passion claire pour se rendre sur Mars et des moyens extrêmement innovants de développer son vaisseau spatial. Pourtant, ceux d’entre nous qui regardent ses prototypes de Starship en développement comprennent déjà qu’il existe une séquence ordonnée d’événements sur lesquels nous pouvons compter de manière fiable, quel que soit le véhicule sur la plate-forme d’essai. Alors que M. Musk a révolutionné la vitesse à laquelle les véhicules spatiaux sont développés, il l’a fait logiquement, et non par pure impulsion.

Les bébés n’ont pas cette approche. Pour eux, c’est une simple impulsion et une logique – pas une pensée. Les résultats sont évidents:

Mais ceci, traduit à l’âge adulte, où les bébés de vingt et trente ans (plus!) Ont accès à plus d’instruments de chaos, conduit à ceci:

Une photo aérienne de bâtiments détruits près de Lake St. et Minnehaha Ave. à Minneapolis le mardi 9 juin 2020 (Crédit: John Autey / Pioneer Press)

Des hommes et des femmes cultivés, principalement blancs, ont créé ces scènes et bien d’autres comme elles. Comme les bébés, ils ont fait ce qu’ils voulaient. Contrairement aux bébés, leurs actions étaient avec des jouets pour adultes et en raison de leur utilisation, beaucoup plus de personnes sont blessées, mortes, sans abri, sans affaires – bien plus que les quelques soi-disant «martyrs» qui ont été abusés de manière irrespectueuse en tant que « raisons des émeutes »au cours de l’été.

Maintenant, il se pourrait bien qu’il y ait autant de ces personnes en plus d’un grand groupe d’électeurs qui ont choisi Joe Biden, «simplement pour» plusieurs raisons: il est démocrate et ils ne voteraient jamais pour un républicain, par définition (ce qui est une pensée stupide), Il n’est pas Trump et ils croyaient que le récit des médias d’information tournait depuis quatre ou cinq ans maintenant qui dit que Donald Trump est un sympathisant nazi homme orange irrespectueux, sans jamais prendre la peine de vérifier cette ligne par rapport à la réalité, par peut-être écouter un discours de Trump ou un presseur – il y en a beaucoup sur YouTube, très faciles d’accès.

Nous avons une élection contestée, mais les chances sont meilleures que 50% que Biden en sortira le véritable président élu (il ne l’est pas, pour le moment).

Alors, que se passe-t-il alors?

D’après ce que nous entendons, il est prouvé que le pauvre Sleepy Joe est sur le point d’être interprété comme un «grand-père indulgent» et d’être exploité par l’extrême gauche aux États-Unis. Cette pièce imprimée sur le site Web extrêmement instable de Fox News, commence par la lede:

Le membre élu du Congrès, Jamaal Bowman, D-N.Y., A indiqué jeudi que le président élu Joe Biden devait aux Noirs et aux Brunes après avoir aidé à l’élire. Ses commentaires sont intervenus lors d’un rassemblement devant le Comité national démocrate à Washington, DC, où des orateurs comme le représentant Ilhan Omar, D-Minn., Ont fait pression pour un Green New Deal. «Joe Biden a promis un investissement de 2 billions de dollars dans la justice environnementale et 40% de ce montant a été promis à des districts comme le mien à travers le pays», a déclaré Bowman.

Ou cette pièce, également de Fox, comme une mise à jour à la demande de Black Lives Matter de «rencontrer» Joe Biden et Kamala Harris.

Soit dit en passant, ces personnes sont les «bébés en chef» qui, avec AntiFA, sont responsables d’une grande partie des destructions qui ont eu lieu au cours des sept derniers mois.

Les bébés veulent rencontrer grand-père Joe pour obtenir les friandises qu’ils méritent vraiment pour lui faire prendre ses fonctions.

Bien, excellent.

Que se passe-t-il si Biden gagne?

Avec des histoires sur une «Commission vérité et réconciliation», ou des appels à «définir et punir» des partisans proéminents (et probablement par extension moins éminents) de Trump, leur interdisant des emplois et des services, eh bien, il semblerait que les bébés aient contrôle d’une nation qui a jusqu’à présent été dirigée par des adultes.

Parfois, les parents qui ont un enfant qui insiste pour ne pas grandir, ne pas se prendre en charge, agissent avec exaspération: ils laissent l’enfant faire ce qu’il veut. Complètement.

Le résultat est généralement désastreux. Même la Bible le note, avec Proverbes 13:24, « Celui qui épargne sa verge hait son fils, mais celui qui l’aime le châtie longtemps. »

Imaginez cela: détester votre enfant, c’est le laisser se déchaîner et faire ce qu’il veut. Quel concept!

Cependant, dans la décadence des nations hautement développées, ces enfants peuvent courir assez loin et être ensuite récompensés pour des actes répréhensibles ou, plus probablement, pour ne rien faire du tout qui soit productif. Les États-Unis ont créé un grand nombre de ces personnes simplement en se déplaçant progressivement pour socialiser leur mode de fonctionnement. Nous l’avons appelé compassion, mais c’était vraiment habilitant. Et à partir de là, nous avons en fait une classe politique:

Bernie Sanders. Aleksandra Ocasio-Cortes, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Adam Schiff, Nancy Pelosi et bien d’autres. Joe Biden lui-même, en tant que ne réussit pas bien, mais au gouvernement depuis 47 ans.

Il n’y a que quelques noms qui sont entrés en politique, mais auxquels s’ajoutent Jeff Zuckerberg, le New Amish Jack Dorsey, tous deux PDG d’entreprises refusant la liberté de communication à ceux qui sont en désaccord politique avec eux.

Prenez ces gens et collez-les dans la jungle et ils seraient tous morts dans une semaine ou deux. Mettez chacun d’eux seul et mettez-les dans la jungle et le temps serait beaucoup moins long.

La seule façon pour eux de survivre serait de reprendre leurs esprits et de réaliser certaines dures vérités à la maison – cette responsabilité personnelle est la façon de vivre réellement, et ça, voilà! Les conservateurs sont des gens qui comprennent déjà cela. C’est pourquoi les conservateurs ne deviennent pas violents dans les rues lorsqu’ils ne réussissent pas. Ils savent qu’un tel comportement serait récompensé par une arrestation et une peine de prison. Donc, ce sont généralement des personnes légitimes.

Peut-être que la meilleure façon de se débarrasser de l’excès de bébés libéraux aux États-Unis est d’aller de l’avant et de les laisser prendre les choses en main pendant un certain temps. Si les éléments conservateurs utilisaient la sagesse et le discernement, ils pourraient trouver un moyen de permettre à ces pauvres âmes égarées de se ramener à l’humilité en les laissant se blesser encore et encore jusqu’à ce qu’elles apprennent.

Le défaut des conservateurs et des chrétiens est que parfois nous confondons la compassion avec le pouvoir. Nous préférerions céder que rester parfois. Mais quiconque a déjà fait cela avec de jeunes enfants sait que les petits garçons et filles, bien que non par malveillance, prendront de plus en plus de pouvoir jusqu’à ce qu’ils se battent les uns avec les autres, avec les adultes «en charge» et tout se résume à larmes.

Ces jours-ci, nous avons des bébés de quatre-vingts ans et plus, donc cela peut prendre un certain temps pour qu’ils apprennent leur leçon. Il a fallu aux Russes soixante-dix ans pour apprendre cette leçon. Personne ne sait combien de temps il faudrait aux Américains pour reprendre leurs esprits, même si personnellement j’aime penser «pas aussi longtemps». Les Américains étaient très durs et certains le sont encore, mais un grand nombre de libéraux doivent leur capacité à être même libéraux sur la stabilité et la prospérité de notre sobriété actuelle. Ils ne pourront pas manger leur idéologie pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Cette idéologie ne fera pas pousser de la nourriture, elle ne la recueillera pas et ne la conservera pas non plus.

Peut-être que quelques bons hivers rigoureux (ceux-ci sont probables puisque les niveaux de CO2 et de smog sont en baisse en raison des arrêts de COVID) feraient l’affaire. Tous ces gens misérables blottis dans les villes américaines sans nourriture, sans pouvoir, parce que les gens responsables sont sortis de la ville ou ont conclu des accords avec les seuls gens du pays qui ont vraiment tout le pouvoir – les agriculteurs et les éleveurs – les gens qui génèrent de la nourriture pour tout le monde. Ces types n’ont pas le temps pour l’idéologie néo-marxiste et la guerre des classes. Ils sont trop occupés à faire en sorte que leurs cultures poussent et se déroulent correctement.

Qu’est-ce que tu penses?

«Chute et carotte» – Comment l’élection de 2020 a été volée à Donald Trump

Erreur: en Virginie, une fois que le vidage de 308K a été abandonné, les lots restants sont arrivés à un rapport exact de 55/45 et non de 50/49. Les informations de cette vidéo peuvent être…

Source : The Duran

Mise à jour d’urgence! Trump prépare les unités des forces spéciales pour une action domestique! – Regardez la vidéo

https://www.brighteon.com/7ccd4fc4-2f2c-4202-a9ea-1e4ea902ec7f

X22Report: Guerre de l’information, bouclez votre ceinture, l’État profond déchaînera sa fureur lorsque son [E] agenda échouera! – Great Dave Hayes, Praying Medic Vidéo

Dave Hayes a écrit deux livres sur Q, The Calm Before The Storm et son dernier livre The Great Awakening. L’entretien commence avec l’élection, Trump a-t-il eu une vague rouge et a-t-il triché [DS] lors de l’élection pour la lui voler. Dave dit que Trump sera très probablement réélu et que le [DS] retournera alors tous ses actifs sur les gens pour leur faire payer ce qu’ils ont fait, pas les écouter. Le [DS] réduira très probablement les communications, y compris les e-mails. Bouclez votre ceinture, ce sera une course cahoteuse.

Fusil fumant – Dominion transfère les taux de vote entre les circonscriptions en Pennsylvanie

Dans cette vidéo, vous verrez les données du flux NYT de PA le 4 novembre.

Dans ces données, des ratios de vote particuliers sont transférés entre des ensembles aléatoires de circonscriptions saisies tout au long de la journée (voir le lien de l’image ci-dessous):

Un total de neuf expositions est présenté dans cette vidéo, mais il y a en fait plusieurs centaines de ces saisies de circonscriptions et de transferts de ratios le jour du 4 novembre seulement, et les mêmes ratios continuent d’être transférés pendant plusieurs jours supplémentaires dans l’ensemble de données couvrant l’ensemble. une semaine entière.

