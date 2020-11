Pfizer demande une autorisation «d’urgence» de la FDA pour le vaccin expérimental Covid-19

Après avoir déclaré que son propre vaccin expérimental contre le coronavirus [2019 (COVI-19) – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés, de la maladie du coronavirus 2019 (coronavirus Desease ou – MIRASTNEWS] (Covid-19) était «sûr», «efficace» et prêt à l’emploi, le géant pharmaceutique Pfizer prévoit maintenant de déposer une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis d’Amérique.

Dans un communiqué de presse, Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont indiqué leur intention de demander immédiatement à la FDA une approbation accélérée de son vaccin BNT162b2 qui, s’il était accordé, «permettrait potentiellement l’utilisation du vaccin dans les populations à haut risque aux États-Unis d’Amérique à partir du milieu à la fin décembre 2020.»

Avec un taux d’efficacité supposé de 95 pour cent et «aucun problème de sécurité sérieux», selon Pfizer, BNT162b2 pourrait être déployé à grande échelle en quelques semaines. Cela signifierait que des dizaines de milliers d’Américains seraient vaccinés juste à temps pour Noël.

«Le dépôt aux États-Unis d’Amérique représente une étape cruciale dans notre voyage pour livrer un vaccin Covid-19 au monde et nous avons maintenant une image plus complète de l’efficacité et du profil d’innocuité de notre vaccin», a annoncé le PDG de Pfizer Albert Bourla dans un communiqué.

Pfizer demande également une approbation d’urgence au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, au Japon et dans une grande partie de l’Europe

Pour maximiser leur part de marché dans une course contre Moderna, qui cherche également à obtenir une approbation d’urgence pour son vaccin «sûr et efficace» contre le coronavirus [2019 (COVI-19) – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés, de la maladie du coronavirus 2019 (Coronavirus 2019 Desease ou – MIRASTNEWS] (Covid-19), Pfizer et BioNTech poussent également à faire entrer leur vaccin dans les pays étrangers.

Le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, le Japon et de nombreux pays européens sont tous sur la liste de souhaits de Pfizer, l’objectif étant de saturer le monde en vaccins Pfizer Covid-19 avant que Moderna ne le batte à plein régime.

«Au cours des deux dernières semaines, nous avons vu des nouvelles historiques sans précédent sur les vaccins, deux vaccins, chacun avec une efficacité de 95%, rivalisant avec l’efficacité de 98% de notre vaccin contre la rougeole», a annoncé Alex Azar, responsable du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche de Trump.

Le vaccin de Moderna n’est en fait efficace qu’à 90%, supposément, mais qui se soucie vraiment de l’exactitude des données lorsque nous avons des vaccins d’urgence à approuver à la vitesse de l’éclair?

Pendant ce temps, Anthony Fauci de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) ne pouvait pas être plus ravi de la nouvelle. Fauci insiste sur le fait que cette tentative de vitesse de distorsion n’a pas coupé les coins ronds et que les vaccins seront tous parfaitement sûrs et efficaces, à coup sûr.

«Le processus de la vitesse n’a pas du tout compromis la sécurité, ni compromis l’intégrité scientifique», a déclaré l’autorité elfe.

«C’était le reflet des progrès scientifiques extraordinaires dans ces types de vaccins, qui nous ont permis de faire des choses pendant des mois qui ont pris des années auparavant.»

Fauci dit que la ruée vers les vaccins de Big Pharma est une entreprise «indépendante»

Fauci, qui a investi financièrement dans le nouveau médicament antiviral remdesivir, a en outre affirmé que l’Opération Warp Speed ​​et la volonté de fabriquer et de diffuser les vaccins Covid-19 le plus rapidement possible n’avaient rien à voir avec la satisfaction d’intérêts particuliers.

Fauci insiste sur le fait que le programme est composé d’un «corps indépendant de personnes qui n’ont allégeance à personne, ni à l’administration, ni à moi, ni aux entreprises, qui ont examiné les données et les ont jugées valables.»

Frustré par le fait que des millions d’Américains se posent des questions sur ce qui est clairement une tentative fictive, Fauci a déclaré que les gens devaient «mettre fin à tout concept selon lequel cela aurait été précipité de manière inappropriée» parce que la science, affirme-t-il, «est vraiment solide.»

Les vaccins Pfizer et Moderna sont tous deux fabriqués à partir de la technologie de l’ARN messager (ARNm), qui consiste à reprogrammer l’ADN humain pour produire supposément une réponse immunitaire synthétique au nouveau virus.

Parmi les autres sociétés pharmaceutiques qui s’apprêtent à lancer leurs propres vaccins Covid-19, citons AstraZeneca, qui travaille avec l’Université d’Oxford, et Johnson & Johnson.

Vous trouverez plus d’informations sur le coronavirus de Wuhan (Covid-19) sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

TheEpochTimes.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les interactions 5G avec COVID bio-ingénierie ne font pas rire

Dans une pièce satirique pour Under the Button, l’écrivain Scott Newman imagine un scénario dans lequel le Parti communiste chinois propose une version nouvelle génération de COVID-19.

Il plaisante en disant que «COVID-20» constituera une amélioration par rapport à la version précédente grâce à ses chances de transmission plus élevées, son taux de mortalité plus élevé et sa connectivité 5G.

Il a écrit: «Tout ce qui était ensuite était de relier le nouveau coronavirus aux réseaux 5G, améliorant sa capacité à faire des ravages immunologiques et à briser la volonté psychique du peuple.»

Cela peut être une pensée amusante, mais la vérité est que la 5G n’est pas une question de rire. En fait, il est déjà assez menaçant en soi et pourrait finir par provoquer une destruction au niveau des armes biologiques sans l’aide d’aucun virus. Le PCC et tous les autres groupes qui souhaitent faire des ravages n’ont pas besoin de se donner la peine de créer un virus équipé de la 5G car la technologie infecte déjà une grande partie du monde à elle seule.

Les scientifiques sonnent depuis longtemps la sonnette d’alarme sur les dangers de la 5G, et si certaines régions prennent ces préoccupations au sérieux et arrêtent les déploiements, d’autres avancent à plein régime.

Nous devrions tous nous préoccuper de la 5G

Un gros problème est le fait que la FCC s’en tient aux limites d’exposition aux rayonnements radiofréquences qui remontent aux années 1990. Pensez-y une minute: à l’époque, nous n’avions pas de 5G, 4G, 3G ou même 2G; les communications sans fil étaient radicalement différentes dans les années 90 et dire que les normes sont dépassées est un euphémisme.

Nous avons beaucoup appris sur les dangers depuis lors, et bien que nous n’ayons pas beaucoup d’études à long terme compte tenu du peu de temps pendant lequel ces technologies sont utilisées, c’est précisément ce qui est si effrayant ici.

Avec la 5G vient l’introduction de l’utilisation d’ondes millimétriques, ce qui porte cette technologie à un niveau de danger encore plus grand. Une exposition à court terme aux ondes millimétriques peut avoir un impact sur les systèmes cardiovasculaire et nerveux ainsi que sur le système immunitaire, ce qui signifie qu’être exposé à la 5G pourrait simplement réduire la capacité de votre corps à combattre des maladies comme la COVID-19. Votre peau et votre cornée peuvent absorber ces ondes, vous exposant à un risque de mélanome et de mélanome oculaire ainsi que de stérilité. Et si quelqu’un comme la Chine invente une arme biologique, nos systèmes seront très vulnérables.

De plus, la 5G a une portée très limitée, de sorte que les antennes cellulaires seront placées environ tous les 100 à 200 mètres. Cela signifie qu’ils seront à peu près partout, donc même si vous ne possédez pas de téléphone compatible 5G ou choisissez de ne pas l’utiliser, vous serez probablement exposé de toute façon. Beaucoup d’entre nous n’aurons pas vraiment le choix en la matière.

Un autre grand avertissement a été émis par l’appel international des scientifiques EMF, qui a été signé par plus de 200 scientifiques dans plus de 40 pays, qui ont tous publié des recherches évaluées par des pairs sur la santé et les effets biologiques des rayonnements non ionisants et radiofréquences en communications sans fil. Envoyée à l’Organisation mondiale de la santé et aux Nations Unies, la lettre identifie des problèmes tels que les problèmes du système reproducteur, le stress cellulaire, un risque plus élevé de cancer, des défauts d’apprentissage et de mémoire et des troubles neurologiques comme certains des risques de la technologie, et ils soulignent qu’elle affecte aussi bien les plantes que les animaux.

Même le comité de rédaction de Scientific American, publication pro-scientifique très respectée, a publié un article contre la 5G, que certains ont comparé à une «expérience humaine mondiale sans consentement».

Ainsi, bien que l’idée d’une COVID «nouveau et amélioré» avec des capacités 5G puisse valoir un rire ou deux dans certains coins, la vérité est que la 5G est assez effrayante en elle-même et n’a pas besoin de l’aide d’aucune arme biologique pour faire des ravages à travers la planète.

Les sources de cet article incluent:

UnderTheButton.com

NaturalNews.com

Cassie B.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Delingpole: La Grande Réinitialisation n’est pas une théorie du complot

La Grande Réinitialisation n’est pas une théorie du complot. Mais beaucoup d’idiots utiles veulent que vous croyiez que c’est le cas.

(Article de James Delingpole republié sur Breitbart.com)

Voici un exemple:

La phrase a traversé les franges de Twitter de droite comme un virus à travers un bar karaoké. Selon Pauline Hanson, du parti australien One Nation, il s’agit d’une tentative d’établir une «vision marxiste du monde de gauche socialiste». James Delingpole le décrit comme un «plan de prise de contrôle communiste mondial».

Vous avez eu l’idée. Quiconque imagine que la Grande Réinitialisation est une menace sérieuse appartient à la marge du cinglé. J’entends souvent cela et c’est un point qui doit être abordé car si nous ne faisons pas attention, les salauds s’en tireront.

Tout comme le plus grand truc du diable était de persuader le monde qu’il n’existait pas, il convient donc aux promoteurs de la Grande Réinitialisation que les gens croient qu’ils ne sont pas sérieux au sujet de leur plan – même en dépit du fait que chaque détail est précisé sur le site Web du Forum économique mondial.

Et dans ses tweets (sauf si, comme moi, vous êtes bloqué).

Et sur la couverture du magazine Time.

Et dans des livres comme celui que le fondateur du WEF, Klaus Schwab, a publié cette année sous le titre COVID-19: la grande réinitialisation.

Comment nous réinitialisons notre état futur #YGLs #GreatReset https://t.co/Fk3epzRhcY pic.twitter.com/UpxuCwB1Mx

– Forum économique mondial (@wef) 7 août 2020

Alors pourquoi, compte tenu du poids de la preuve, tant de sages pensent-ils savoir mieux?

La première raison est la lâcheté – ou la dégoût si vous préférez. Personne ne veut croire que le régime totalitaire est imminent (comme ce sera le cas si la Grande Réinitialisation est autorisée) parce que c’est une pensée effrayante que beaucoup de gens préféreraient ne pas entretenir. C’est l’équivalent de mettre la tête sous l’oreiller pour faire disparaître les monstres – et beaucoup de gens le font bien après l’enfance.

À la fin des années 20, par exemple, de nombreux commentateurs prétendument intelligents et informés ont démenti l’idée que le drôle de petit homme à la moustache construisant une base de pouvoir en Allemagne représentait une menace réelle. Bien sûr, il avait expliqué exactement ce qu’il avait prévu dans un manifeste de 1925 appelé Mein Kampf. Mais allez – ces Lederhosen, cet oratoire hystérique – il n’allait pas conduire un peuple pondéré et puni par la guerre comme les Allemands dans un autre conflit mondial insensé …

La deuxième raison est la police du ton. La police de tonalité est un jeu joué principalement par la gauche, mais qui a été copié sans réfléchir par le genre de conservateur squishier. C’est un moyen de fermer les arguments avec lesquels vous n’êtes pas d’accord ou qui vous mettent mal à l’aise. Au lieu d’aborder l’argument lui-même, vous vous concentrez sur une rhétorique que vous considérez comme trop dramatique ou sur un mot que vous trouvez inapte – et utilisez cela pour impliquer que cela invalide la thèse de votre adversaire.

Ainsi, dans l’article mentionné ci-dessus, l’auteur invoque le mot «conspiration» pour impliquer que toute la notion est un peu chapeau de papier d’aluminium; et le mot «communiste» pour faire valoir que la Grande Réinitialisation est en fait davantage une entreprise «capitaliste» – comme si d’une manière ou d’une autre ces points de débat acerbes faisaient soudainement la Grande Réinitialisation OK.

Mais la grande réinitialisation n’est pas OK. Peu importe que vous vouliez présenter son plan directeur – qui, rappelez-vous, inclut en fin de compte l’abolition de la propriété privée – comme communiste, fasciste ou technocratique. Le point beaucoup plus important est qu’il représente une prise de contrôle totalitaire par une petite élite puissante, oppressive et non élue qui laissera le reste d’entre nous appauvris, misérables et privés de liberté.

Quant au mot «conspiration», il est maintenant devenu le choix paresseux de tous ceux qui veulent contester un argument conservateur sur la sottise de gauche sans avoir à se donner la peine de faire un contre-argument.

Vous pensez que le président Trump vient de se faire voler les élections? Non. Vous n’êtes qu’un théoricien du complot…

J’ai déjà abordé le mot «c» dans mon livre Watermelons – à propos de la peur du réchauffement climatique et de l’agenda environnementaliste (qui, j’ai à peine besoin de vous le dire, n’a rien à voir avec la sauvegarde de l’environnement et a tout à voir avec la politique, vert sur le extérieur, rouge à l’intérieur).

Non, je ne pense pas que le «changement climatique» soit une conspiration, expliquai-je patiemment – précisément pour éviter le rejet paresseux que je suis un fou. Personne ne s’est assis dans une pièce sombre et remplie de fumée pour planifier ce genre de choses. C’est plutôt ce que j’appelle une «concaténation d’intérêts mutuels». Autrement dit, les capitalistes copains, les écolos, les radicaux de gauche, les politiciens escrocs et les scientifiques douteux ont tous des raisons personnelles très différentes de s’impliquer dans l’arnaque. Mais il arrive que l’arnaque réponde parfaitement à tous leurs besoins différents.

Une autre expression pour cela est «opportunisme convergent».

C’est à cause de mes recherches sur les pastèques que je suis si peu enclin à traiter La Grande réinitialisation comme simplement les divagations folles de quelques huards mondialistes avec un sentiment exagéré de leur propre importance.

Non, je sais que c’est réel parce que j’en ai déjà vu des variantes. Ces personnes et leurs confrères idéologiques en parlent depuis des décennies. Parfois, il relève du nom de code des Nations Unies Agenda 21 (ou LA 21), qui a maintenant été mis à jour sous le nom d’Agenda 2030. Parfois, il relève de l’expression fourre-tout – à la fois vague et extrêmement dangereuse – «durabilité». Parfois, elle est connue sous le nom de «quatrième révolution industrielle» (bien que «l’apocalypse désindustrielle» soit plus précise).

C’est un plan dont vous trouverez le plan intégré partout – dans les plans politiques des gouvernements locaux, dans les discours des premiers ministres, lors des conférences de l’ONU comme les événements annuels de la COP comme celui de Paris dont le président de l’Accord de Paris, Trump, s’est raisonnablement retiré parce qu’il sait un rat quand il en sent un…

La raison pour laquelle il est devenu si pressant et urgent, effrayant et digne d’intérêt pour la presse maintenant est simplement que la pandémie de 2020 a été saisie, à la manière de Rahm Emmanuel, alors que la crise que les mondialistes ne laisseront pas tomber…

À quoi ressemble la grande réinitialisation? Comment cela affecte-t-il déjà votre vie et vous dérobe-t-il vos libertés?

J’expliquerai dans mon prochain article. Vous devez savoir ce truc. Averti est prévenu. Ce n’est qu’alors que la résistance peut commencer.

En savoir plus sur: Breitbart.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Pandémie: Fake-News Fight promu par EY. Mais Ernst & Young (partenaire MSFT Gates) a négligé le crack du milliardaire Wirecard en Allemagne

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Version originale en italien

Un journaliste honnête, inscrit au Registre depuis 29 ans comme moi, pourrait être tenté de crier immédiatement le scandale, mais je préfère être calme et citer une célèbre phrase évangélique dans laquelle Jésus-Christ a fait usage de sa rhétorique éloquente.

«Pourquoi regardez-vous la tache qui est dans l’œil de votre frère et ne remarquez pas le faisceau qui est dans votre œil? Comment pouvez-vous dire à votre frère: « Frère, laisse-moi enlever la tâche qui est dans ton œil », alors que tu ne vois pas toi-même le faisceau qui est dans ton œil? Hypocrite! Retirez d’abord le faisceau de votre œil et ensuite vous verrez clairement pour enlever la tache de l’œil de votre frère (Luc 6,39-45) ».

Plus de 162 000 visiteurs uniques ont suivi le forum en streaming d’ANSA, la première agence de presse italienne et la cinquième au monde, intitulée «Information et technologie dans la lutte contre les fausses nouvelles», qui s’est tenu le jeudi 19 novembre. L’événement – très auto-célébrant – a été enregistré dans la section POLITIQUE comme s’il n’était pas inhérent à la vocation éthique des journalistes mais à une volupté plus élevée…

Comme la volonté de la figure encombrante du démocrate Andrea Martella, sous-secrétaire d’État italien aux éditions – et à la censure, ajoutons-nous – qui, à défaut de fermer la bouche aux virologues, qui ne pensent pas comme son gouvernement, et aux médias qui leur donner de l’espace en toute impunité, a jugé bon d’inventer la Task Force contre les «Fake-News».

Andrea Martella, chef du secrétariat politique de Nicola Zingaretti au Parti démocrate italien, maintenant sous-secrétaire aux publications au sein du gouvernement Conte Bis

Dans le champ de mines d’informations très chaotiques, souvent marécageuses et parfois dissimulantes sur les médias grand public, souvent insidieuses et parfois couchées sur des sites de contre-information, presque toujours grossières et trompeuses sur les réseaux sociaux, qui sont devenus le cri des jungles métropolitaines notamment dans les semaines de verrouillage, l’intention de créer une culture sociale pour aider les lecteurs à s’extirper face à des vérités de plus en plus relatives telles que l’ensemble du 21e siècle est très noble.

«Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle?» Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé? Un disciple n’est rien de plus que l’enseignant; mais tout le monde, qui est bien préparé, sera comme son professeur «condamné à nouveau le Messie des chrétiens dans le même passage évangélique cité.

Peut donc, nous nous posons-nous, un réseau financier qui gère d’immenses fortunes grâce à l’audit et d’autres services aux multinationales du monde entier comme EY-Ernst & Young, être le phare capable d’illuminer le chemin vers un havre de paix gratuit, conscient et transparent information? Ou risque-t-il vraiment d’être le boiteux qui enseigne la boiterie? Ou la pierre d’achoppement fatale pour un outil médiatique faisant autorité comme ANSA?

«LA PANDÉMIE D’INFORMATION PEUT CAUSER DES VICTIMES»

«Cette pandémie a montré à quel point l’information fiable est importante et décisive et à quel point le rôle des médias et des informations primaires est important en tant que source d’informations», a déclaré le sous-secrétaire aux publications, Andrea Martella, interrogé par le directeur de l’ANSA, Luigi Contu.

«Une pandémie dans une pandémie qui peut faire des victimes comme un virus. Les effets des fake news sur le système d’information et sur la société, en particulier dans cette phase d’urgence, ont été au centre de la conférence «Information et technologie dans la lutte contre les fausses nouvelles», organisée par l’ANSA en collaboration avec EY et diffusée sur ANSA. il. Un phénomène en expansion, qui met en évidence les caractéristiques d’une véritable industrie criminelle et nécessite de contenir l’apport de différents sujets. Non seulement les opérateurs d’information, qui sont aux premières loges, mais aussi les institutions, les autorités de contrôle et la police, qui ont vu certains de leurs représentants prendre part au débat».

Cela a été rapporté par l’ANSA que dans la mise en œuvre d’une initiative qui était particulièrement nécessaire par le sous-secrétaire Martella. Au printemps dernier, l’exposant du Parti démocrate a en effet mis en place un «groupe de travail» pour traquer les nouvelles de contre-informations relatives à la pandémie causée par le virus SRAS-CoV-2, même si on en sait très peu sur ce pathogène et son origine ambiguë, que les virologues et les experts du renseignement faisant autorité croient être née en laboratoire, n’a pas encore été établie. Il est dommage que l’initiative visant la transparence soit déjà boiteuse en raison de trois conflits d’intérêts macroscopiques.

LE SCANDALE DE LA WIRECARD OCCUPÉ PAR EY

Le sommet numérique, principalement en streaming compte tenu des mesures d’urgence anti-Covid, a vu comme sponsor EY, un cabinet d’expertise comptable désormais dédié au conseil aux entreprises notamment dans le domaine de l’informatique (informatique). EY signifie Ernst & Young, le réseau a son siège à Londres mais opère dans le monde entier et a déclaré en 2019 un chiffre d’affaires de 36,4 milliards de dollars.

C’est l’une des quatre sociétés d’audit les plus puissantes au monde qui a urgemment besoin d’une cure de jouvence après le scandale Wirecard dévoilé en Allemagne uniquement grâce au scoop du Financial Times après des tentatives continues de dissimulation. Il s’agit d’un gouffre d’un milliard et 900 millions d’euros qui a émergé au bilan après que certains dépôts de garantie bancaire internationaux se sont avérés inexistants car attestés par de faux documents.

Depuis des années, ces comptes sont certifiés par la succursale allemande d’EY qui risque d’être submergée par des centaines de poursuites de créanciers en colère après l’effondrement des actions en bourse (de la valeur nominale de 192,45 euros en septembre 2019 à 1,28 en juin 2020). Wirecard AG est une société allemande de services financiers et de technologie internationale fondée en 1999 et dont le siège est à Aschheim, près de Munich.

Le siège d’EY Ernst & Young à Londres

Elle a proposé des solutions de paiement électronique, de gestion des risques et d’émission de cartes de crédit à plus de 7000 clients qui sont restés les mains vides lorsque le crash qui a conduit à l’arrestation de Markus Braun, le plus grand actionnaire avec 7%, a fait faillite libéré sous caution. Alors que le commandant en second de Wirecard, qui aurait réussi à arrêter une enquête interne d’EY, Jan Marsalek, est désormais en fuite sur la liste des «plus recherchés» d’Interpol.

«Nous parlons de Wirecard, la catastrophe colossale qui a eu lieu en Allemagne où les dirigeants, accusés d’une série de crimes d’entreprise, ont conduit au crash d’une société de paiement en ligne très rapide (les débuts étaient avec des sites pornographiques et de jeux d’argent) et où les commandes se sont complètement trompées. Bafin (la Consob allemande) et Ernst & Young (Ey), auditeurs depuis 2009, ne se sont jamais retrouvés dans des situations aussi embarrassantes», a écrit la journaliste d’investigation experte Milena Gabanelli dans le célèbre journal italien Corriere della Sera dans un rapport très détaillé.

Le graphique de l’effondrement des actions Wirecard développé par le journal italien Corriere

«Même l’effondrement inatteignable de notre Parmalat (plus de 14 milliards) de ce point de vue n’était pas aussi scandaleux car il n’y avait pas autant d’alarmes et aussi détaillées. Et c’est là que réside le véritable drame allemand de l’affaire Wirecard: la présomption que la puanteur des brûlures dénoncée de l’extérieur pendant des années était une invention des «ennemis» anglais (le Financial Times avec une série d’enquêtes documentées) ou des spéculateurs du marché (les dossiers et rapports remis aux autorités par les fonds baissiers)» ajoute le journaliste.

Mais mis à part le scandale allemand du réseau EY dans lequel, heureusement, la filiale italienne EY spa n’est pas le moins du monde impliquée, il y a d’autres raisons de préjugé sur la transparence de l’utilisation de cette société dans la lutte contre les fake news voulue par gouvernement et activé par Ansa.

EY Italia est en effet salarié de la présidence du Conseil des ministres. En 2015, il a remporté (en Rti avec une autre société) un contrat de 3 millions d’euros pour des services techniques relatifs aux fonds européens du gouvernement d’alors de Matteo Renzi, secrétaire national du PD et Premier ministre, avant de donner les deux postes à son compagnon de parti. Paolo Gentiloni.

LE RÉSEAU RÉCOMPENSÉ MICROSOFT

Gentiloni est devenu commissaire européen après avoir affiché une visite historique et embarrassante au Palazzo Chigi du plutarque George Soros, également connu pour la liste brûlante de sa société Open Society dans laquelle des dizaines de députés européens de confiance ont été enregistrés, et après l’approbation du projet mondial de vaccination pilote pour les 10 vaccins obligatoires à l’âge scolaire imposés par le décret Lorenzin qui a permis des profits lucratifs à la multinationale pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK), également de Londres.

En juillet de l’année dernière, le réseau d’audit Ernst & Young, malgré le scandale Wirecard de la succursale allemande, a néanmoins obtenu un résultat de prestige mondial.

«EY annonce aujourd’hui la victoire de trois prix Microsoft Global Partner of the Year 2020, dont le Global Advisory Services Partner of the Year, le Global Energy Partner of the Year et le Global Financial Services Partner of the Year. Reconnu comme l’un des meilleurs partenaires Microsoft dans le monde, EY est récompensé pour son excellence en matière d’innovation et de soutien à la mise en œuvre de solutions clients basées sur la technologie Microsoft ».

Il faut rappeler que la PDG de la grande pharma GSK, engagée dans la recherche sur les vaccins anti-Covid en trois partenariats (Astrazeneca, Sanofi et Queensland University), est Emma Walmsley, qui occupe également le poste de directrice non exécutive de Microsoft Corporation, soulignant ainsi une connexion commerciale au nom du gourou de l’informatique Bill Gates qui va bien au-delà de son généreux financement à cette multinationale pharmaceutique et à d’autres.

Ce ne sont pas de fausses nouvelles. Il s’agit d’actualités tirées de sources primaires dont les mêmes sites officiels des entreprises concernées. À ce stade, une question n’est pas seulement légitime, mais un devoir.

Ansa et la sous-secrétaire Martella qui veulent lutter contre la désinformation avaient vraiment besoin de ce partenariat au moins embarrassant avec EY puisqu’une filiale importante du groupe d’audit aurait certifié pendant de nombreuses années les états financiers d’une multinationale en grande difficulté en Allemagne, que la succursale italienne est la fournisseur du gouvernement italien par le choix du Parti démocrate et que le réseau londonien est également intrigué par la société informatique de Gates qui a été considérée, par un avocat des droits de l’homme faisant autorité comme Robert F. Kennedy jr., le directeur principal d’une «pandémie prévu pour des décennies»?

De plus, le groupe EY, n’est pas nouveau pour les incidents financiers colossaux. Pour le rapporter en détail en mars 2009, CFO, Corporate Finance News and Events, un magazine spécialisé américain. «Ernst & Young a accepté de payer 109 millions de dollars dans le cadre d’un règlement avec les actionnaires de HealthSouth suite au scandale comptable du fournisseur de soins de santé». (Lire Plus)

ARTICLE ENTIER ICI

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Gospa News