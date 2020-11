La Cour fédérale rejette l’approbation par la FDA du «Frankenfish» génétiquement modifié

Dans une victoire majeure pour le saumon sauvage, le tribunal du district nord de la Californie a statué le 5 novembre que la Food and Drug Administration (FDA) avait ignoré les conséquences environnementales potentielles dans son approbation du saumon génétiquement modifié produit par AquaBounty Technologies, basée au Massachusetts.

Le juge de district Vince Chhabria a également déclaré que la FDA avait violé la loi sur la politique nationale de l’environnement (NEPA) et la loi sur les espèces en voie de disparition (ESA) en approuvant la demande de la société pour AquAdvantage Salmon en 2015, la première fois qu’un gouvernement a autorisé un animal génétiquement modifié comme aliment.

Selon la décision du tribunal, la FDA n’a pas pris en compte le risque de fuite et de survie du saumon dans la nature, où il pourrait menacer le saumon sauvage et d’autres espèces de poissons en voie de disparition. À la suite de la décision, la FDA doit maintenant réexaminer l’évaluation environnementale d’AquAdvantage Salmon. Cependant, Chhabria n’a pas retiré l’approbation de la FDA pour les nouvelles espèces de poissons.

Mike Conroy, directeur exécutif de la Fédération des associations de pêcheurs de la côte pacifique (PCFFA) et l’un des plaignants dans cette affaire, a déclaré que la décision était une victoire claire pour les poissons sauvages et les pêcheurs, soulignant comment le soi-disant «Frankenfish» pourrait ruiner des remontées irremplaçables de saumon.

«Une fois que les gènes modifiés sont introduits dans le pool génétique du saumon sauvage, cela ne peut pas être annulé», a-t-il ajouté.

On ne sait pas quand la FDA achèvera l’évaluation des risques environnementaux.

Malheureusement, la décision n’empêche pas les installations d’AquaBounty au Canada et en Indiana de fonctionner malgré les lacunes de l’approbation de la FDA. Cela signifie que le saumon AquAdvantage pourrait encore se retrouver dans les menus des restaurants et les congélateurs des supermarchés.

De plus, la décision n’a ni bloqué ni freiné les efforts d’AquaBounty dans la production commerciale de leur Frankenfish. En août, par exemple, la société a annoncé son intention de construire une nouvelle installation de 10 000 tonnes métriques au Kentucky pour son saumon. C’est environ 10 fois plus grand que l’installation actuelle d’AquaBounty dans sa ferme piscicole de l’Indiana.

La société prévoit également de commencer la production commerciale de son saumon génétiquement modifié en 2023. Cela étant dit, la récente décision pourrait bloquer ces plans et garder les supermarchés et les menus des restaurants exempts de poissons francs pendant encore quelques années.

Le saumon génétiquement modifié d’AquaBounty a été créé à partir de l’ADN du saumon atlantique en voie de disparition, du saumon quinnat – la plus grande espèce de saumon du Pacifique – et du tacaud océanique, que l’on trouve dans le nord-ouest de l’océan Atlantique.

Les modifications permettraient au saumon de croître presque deux fois plus vite que le saumon sauvage. Cela signifie que l’entreprise peut produire plus de saumon dans un laps de temps réduit et à un coût moins cher que la production commerciale de saumon non modifié.

Mais le saumon à croissance rapide a un prix élevé. Le transfert de matériel génétique d’une espèce à une autre pose souvent de graves problèmes de santé pour les animaux sauvages et les humains qui les mangeront. Par exemple, il existe un risque que de nouvelles maladies des animaux issus de la bio-ingénierie se propagent à des animaux non modifiés et aux humains.

De plus, si des animaux issus de la bio-ingénierie devaient s’échapper ou être introduits volontairement dans l’environnement, ils peuvent affecter la biodiversité. Par exemple, les espèces sauvages existantes peuvent être envahies par la nouvelle espèce. Le génie génétique met également les animaux en danger. Il y a eu des cas où les animaux modifiés ont développé des conditions graves, y compris l’arthrite et la cécité. Dans certains cas, les animaux modifiés sont nés stériles.

Dans l’état actuel des choses, les scientifiques comprennent encore très peu les animaux modifiés par génie génétique et les risques qu’ils pourraient poser à la fois pour l’environnement et la santé humaine. (En relation: le rapport du National Intelligence Council prévient que le génie génétique représente une menace sans précédent pour le monde.)

«Les animaux [vivants] comme le saumon génétiquement modifié doivent faire l’objet d’une évaluation approfondie et préventive des impacts sur notre santé et notre environnement, être correctement réglementés et clairement étiquetés avant d’entrer sur le marché», a déclaré Dana Perls, responsable du programme alimentaire et technologique chez Friends of the Earth US.

Lisez plus d’articles sur les conséquences des animaux génétiquement modifiés sur la biodiversité sur Environ.news.

Les sources comprennent:

EcoWatch.com

FoodDive.com

YourGenome.org

RedGreenAndBlue.org

Divina Ramirez

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Alors que les résultats de l’élection présidentielle en cours s’éternisent, il y a suffisamment d’anomalies « pour mériter une enquête sérieuse », selon Rich Higgins, ancien directeur de la planification stratégique au Conseil de sécurité nationale (NSC).

(Article d’Ella Kietlinska et Joshua Philipp republié sur TheEpochTimes.com)

Parmi les préoccupations entourant les élections, il y a «les anomalies de Twitter, les votes qui se manifestent au milieu de la nuit, les décomptes qui durent éternellement», a déclaré Higgins dans une récente interview sur le programme Crossroads d’Epoch Times.

« Il y a beaucoup de preuves qui nécessitent une enquête plus approfondie » et des mesures constitutionnelles sont en place pour le faire, a déclaré Higgins, les législateurs des États peuvent agir si des violations ou des irrégularités sont constatées dans le processus de vote, mais ils auront besoin de preuves pour le faire.

Higgins aimerait voir l’administration Trump fournir «un message plus succinct et cohérent» sur la situation électorale.

Plus précisément, Higgins aimerait que l’administration s’attaque à «la campagne de désinformation que nous voyons maintenant se dérouler depuis un an et demi dans les médias en ce qui concerne les élections».

«De toutes les choses qui me choquent le plus et que j’ai vues ces derniers jours, c’est le basculement médiatique incessant de l’échelle à travers… la fourniture de récits d’une part, puis la distribution sélective d’informations sur le d’autre part. … Non seulement ils vous mentent, mais ils vous cachent également des informations. C’est vraiment dégoûtant», a déclaré Higgins.

Higgins a été limogé du NSC en 2017 pour avoir publié un mémo (texte publié par Foreign Policy) mettant en garde contre une opération de guerre politique lancée par des bureaucrates enracinés dans la communauté du renseignement des Etats-Unis d’Amérique.

«L’administration Trump souffre de campagnes d’information décroissantes destinées à saper d’abord, puis à délégitimer et finalement à destituer le président», a écrit Higgins dans sa note destinée à un usage interne uniquement. Il espérait que la note «aidera le président et comprendra ce qui lui est arrivé dans un contexte plus complet».

Higgins a averti dans sa note de service que ces campagnes ne sont pas «des luttes intestines partisanes normales de DC et des relations médiatiques contradictoires… mais plutôt une guerre politique à un niveau sans précédent qui est ouvertement engagée dans le ciblage direct d’un président assis par la manipulation du cycle de l’information.

Higgins a expliqué dans l’interview avec Epoch Times que par «guerre politique», il entendait le sens maoïste du terme.

La guerre politique est une composante d’un concept d’insurrection maoïste. «Les méthodologies maoïstes emploient des actions violentes et non violentes synchronisées qui se concentrent sur la mobilisation des individus et des groupes pour agir. Cette approche envisage l’utilisation directe d’arts et de tactiques opérationnels non violents en tant qu’éléments de la puissance de combat», a écrit Higgins dans le mémo.

La situation politique intérieure des États-Unis est complètement informée par la situation stratégique chinoise, a déclaré Higgins, ajoutant que la stratégie de la Chine derrière son initiative One Belt, One Road «n’est rien de moins que l’unification de la masse continentale eurasienne sous un empire économique contrôlé par la Chine. La Chine a de nombreux alliés aux États-Unis, à Wall Street et dans les sociétés américaines.

Cette guerre politique a conduit à la croissance de la gauche aux États-Unis qui a infiltré même la Central Intelligence Agency (CIA), le Federal Bureau of Investigation (FBI), le ministère de la Justice, des institutions qui «dans le passé auraient été des citadelles de l’Occident, des citadelles de la civilisation occidentale», et personne ne s’attendrait à avoir des sympathisants communistes en leur sein, a déclaré Higgins.

Higgins appelle la bureaucratie non élue qui se sert elle-même et qui n’est pas redevable au peuple américain d’État profond. Cependant, il n’attribue pas un tel comportement à tout le monde au sein de la bureaucratie. Il y a des milliers et des milliers de patriotes dans la bureaucratie qui sont aussi frustrés que le public américain avec l’opposition de gauche et leur pensée et leurs décisions politiquement correctes, a déclaré Higgins.

Higgins a passé 20 ans à travailler dans la bureaucratie, mais la transition du pouvoir après les élections de 2016 était différente, a-t-il déclaré. Le récit sur la collusion de la campagne Trump avec la Russie se développait et était poussé et les républicains qui étaient actifs dans le mouvement Never Trump trouvaient leur chemin dans l’administration, a déclaré Higgins.

Il est devenu clair pour Higgins qu’une opération était en cours et que «la communauté du renseignement y avait un rôle direct».

«L’échelle était si grande… ce n’était pas deux ou trois agents voyous. … C’étaient des efforts à l’échelle de l’agence et interinstitutions qui ont été entrepris», a déclaré Higgins.

«Je ne suis même pas convaincu aujourd’hui, après un an, un an et demi d’enquête par [l’avocat américain du Connecticut, John] Durham, qu’ils comprennent parfaitement tout ce qui s’est passé en dessous parce que c’était tellement, vous savez, tellement grand,» Higgins ajoutée.

Au cours de son mandat de 20 ans, Higgins s’est préoccupé pour la première fois sous l’administration Bush: «J’ai vu une tentative de suspendre la réalité et de pousser les récits dans le cycle de prise de décision au point où ils avaient un impact sur les opérations sur le terrain – franchement, des gens tués», a-t-il dit.

«Ce problème ne s’est aggravé que 10 fois sous l’administration Obama, où même lever la main en question [à] un point de vue était de se retrouver à l’écart, poursuivi, enquêté, étranglé», a ajouté Higgins.

Higgins a écrit le livre intitulé «The Memo: Twenty Years Inside the Deep State Fighting for America First» publié en septembre.

Higgins a écrit le livre avec l’intention de montrer qu’il n’est pas un théoricien du complot, et comment quelqu’un à l’intérieur du système avec une expérience unique qui «avait des points de vue vraiment uniques au cours des 20 dernières années, pourrait devenir […] un rouge- pilled MAGA [Make America Great Again] patriot.»

En savoir plus sur: TheEpochTimes.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Dershowitz: Trump a le chemin de la victoire. Sidney Powell ne fait pas partie de l’équipe juridique

The Duran: Épisode 802

Trump fait appel à la révocation d’un procès de l’AP alors que Dershowitz trace le chemin étroit vers la victoire

Donner du sens à l’actualité de Sidney Powell

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

Par Tyler Durden

Nouvelles de ZeroHedge

Cette vidéo fournit l’un des regards les plus érudits et informatifs sur Covid-19 et les conséquences des verrouillages. Comme le note l’AIER, il était remarquable cette semaine de la regarder tel qu’elle est apparue sur YouTube et a été retirée de force seulement 2 heures après sa publication.

(Il existe plusieurs exemplaires sur Bitchute, et nous en avons inclus un ci-dessous.)

Au cours d’une année de contenu éducatif fantastique, c’est l’un des meilleurs que nous ayons vu.

Considérez la biographie du présentateur:

Le Dr Michael Yeadon est un expert dans le domaine thérapeutique des allergies et des voies respiratoires avec 23 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique. Il a suivi une formation de biochimiste et de pharmacologue, obtenant son doctorat à l’Université de Surrey (Royaume-Uni) en 1988.

Le Dr Yeadon a ensuite travaillé aux Wellcome Research Labs avec Salvador Moncada avec une recherche axée sur l’hyperréactivité des voies respiratoires et les effets des polluants, y compris l’ozone, et travaillant à la découverte de médicaments sur le 5-LO, COX, PAF, NO et l’inflammation pulmonaire. Avec ses collègues, il a été le premier à détecter le NO expiré chez les animaux et plus tard à induire du NOS dans les poumons via des déclencheurs allergiques.

Rejoint Pfizer en 1995, il était responsable de la croissance et de la livraison du portefeuille du pipeline Allergie et Respiratoire au sein de l’entreprise. Il était responsable de la sélection des cibles et de la progression chez l’homme de nouvelles molécules, dirigeant des équipes allant jusqu’à 200 personnes dans toutes les disciplines et a remporté un prix d’excellence pour la productivité en 2008.

Sous sa direction, l’unité de recherche a inventé les NCE oraux et inhalés qui ont fourni de multiples preuves cliniques positives de concept dans l’asthme, la rhinite allergique et la MPOC. Il a mené des collaborations productives telles que Rigel Pharmaceuticals (inhibiteurs de SYK) et a été impliqué dans l’octroi de licence de Spiriva et l’acquisition de la société Meridica (dispositif d’inhalation).

Le Dr Yeadon a publié plus de 40 articles de recherche originaux et consulte maintenant et s’associe à un certain nombre de sociétés de biotechnologie. Avant de travailler avec Apellis, le Dr Yeadon était vice-président et directeur scientifique (allergie et recherche respiratoire) chez Pfizer.