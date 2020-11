Pannes possibles du réseau électrique – Fin des finances – Système financier quantique – Le Forum économique mondial – Cyber Polygone – Cyberattaque effectuée par le Nouvel Ordre Mondial (NOM)

Il est facile de prédire le futur, si on le crée… le NOM veut que tout le monde soit désespéré et terrifié, alors ils vous offriront une issue en échange de votre âme. Soyez spirituellement préparé pour cet examen final …

Programmation prédictive réalisée par le Forum économique mondial

Nous connaissons tous, mais accordons encore une attention insuffisante au scénario effrayant d’une cyberattaque globale, qui entraînerait une racine complète, l’alimentation électrique, les transports, les services hospitaliers de notre société dans son ensemble. – FEM (WEF) – Klaus Schwab (technocrate et promoteur du transhumanisme)

La crise de la COVID 19 serait considérée à cet égard comme une petite perturbation par rapport à une cyberattaque majeure. Utiliser la crise de l’engagement 19 comme une opportunité opportune de réfléchir aux leçons que la communauté de la cybersécurité peut tirer et améliorer sa préparation à une éventuelle cyber pandémie. – FEM Klaus Schwab

«Je pense qu’il y aura une autre crise. Ce sera plus important et vous savez que nous devons commencer à nous y préparer maintenant. Lorsque nous verrons cette prochaine crise, ce sera plus rapide que ce que nous avons vu avec COVID. Le taux de croissance exponentielle sera beaucoup plus raide, l’impact sera plus grand et par conséquent les implications économiques et sociales seront encore plus importantes…» – Jeremy Jurgens, directeur général du Forum économique mondial (FEM), 8 juillet 2020

Deux dirigeants du Forum économique mondial ont fait un cyber-avertissement, un complot, une programmation prédictive, que nous allons avoir une nouvelle crise plus grande que l’arnaque COVID-19. Il semble plus grand que l’exercice Event 201 ou le jeu de réaction en chaîne alimentaire. Chacun de ces événements a impliqué de nombreuses entreprises multinationales qui se sont réunies pour un exercice sur table décrivant les changements qu’elles souhaitaient malgré tout pour le mettre en œuvre (Intelligence stratégique – Système de crypto-monnaie utilisant les données d’activité corporelle – ID2020 – Identification numérique avec vaccins – RFID Monarch – NanoCore – Esclavage). L’intrigue entière ici, c’est le même modèle de langage, même citation comme la pandémie.

Il y a la Grande Réinitialisation du NOM (NWO) en cours, mais c’est la Grande Réinitialisation SPIRITUELLE.

La cybercriminalité ne respecte ni les frontières ni les idéologies. C’est la copie exacte du jeu de la réaction en chaîne alimentaire, car les problèmes mondiaux exigent des solutions mondiales et c’est là que ces mondialistes entrent en jeu avec leurs objectifs philanthropiques et altruistes, puis exécutent leurs programmes. Chief Trust Officer décrivant comment «nous devons vraiment prendre la cybersécurité différemment dans la nouvelle normalité». Quoi qu’il en soit, l’esprit ne respecte pas non plus les frontières ou les idéologies. Les gens sont obligés de travailler à domicile et la surface de sécurité est renforcée. Les gens ne comprennent pas les pratiques de sécurité. Ils écrivent des mots de passe sur des notes autocollantes. C’est vrai dans une certaine mesure, mais quand vous regardez les joueurs qui se réunissaient pour l’événement cyber polygone 2020. Il s’agit d’un exercice de table, décrivant comment le NWO peut réagir à ce nouvel environnement riche en cybercriminalité.

Les participants de ce CYBER POLYGON

AIG, Bank of America, Credit Suisse, Equifax (l’agence de notation de crédit) .JPMc morgan Chase, Mastercard, Paypal, SWIFT (l’ancien réseau de compensation des transactions internationales), UBS, Zurich Insurance Group de nombreux acteurs de la finance et de la banque et de l’assurance Là-bas. Aussi certaines entreprises technologiques comme Palo (réseaux et force de vente), Amazon Web Services, China Southern Power Grid, Cisco, Cloudflare, HP, Hitachi, Huawei, IBM, Microsoft, Palantir (une société de surveillance tout droit issue d’un financement de la CIA), Paypal et puis bien sûr Blackrock (centrale des finances de l’État Profond)… Le cyber-polygone est lourd en finances. Si nous parlons en particulier du réseau SWIFT, nous parlons de menaces sur les compensations de transactions internationales, qui peuvent affecter les transactions financières. Cela peut arriver ridiculement vite… Sur l’autre site, le réseau SWIFT devrait déjà être remplacé par Quantum Financial System.

La Grande Réinitialisation du NOM

Spectre et Meltdown affectent presque toutes les puces informatiques fabriquées au cours des 20 dernières années

Spectre et Meltdown sont les noms donnés à un trio de variations sur une vulnérabilité qui affecte presque toutes les puces informatiques fabriquées au cours des 20 dernières années. Pourquoi y a-t-il des vulnérabilités par conception depuis des décennies telles que Meltdown et Spectre? Pourquoi il n’y a pas de déclaration publique solide d’INTEL? Qu’est-ce qui a déjà été volé par le NOM? Meltdown et Spectre exploitent les vulnérabilités critiques des processeurs modernes. Ces vulnérabilités matérielles permettent aux programmes de voler des données actuellement traitées sur l’ordinateur. Alors que les programmes ne sont généralement pas autorisés à lire les données d’autres programmes, un programme malveillant peut exploiter Meltdown et Spectre pour obtenir des secrets stockés dans la mémoire d’autres programmes en cours d’exécution. Cela peut inclure vos mots de passe stockés dans un gestionnaire de mots de passe ou un navigateur, vos photos personnelles, vos e-mails, vos messages instantanés et même vos documents critiques.

Meltdown et Spectre fonctionnent sur des ordinateurs personnels, des appareils mobiles et dans le cloud. En fonction de l’infrastructure du fournisseur de cloud, il peut être possible de voler des données à d’autres clients.

Pourquoi le public n’est-il pas largement informé sur Meltdown et Spectre et soudainement, une cyber-crise planifiée, un complot, immédiatement après l’arnaque COVID-19? (Le test de PCR «pandémique», seuils de cycle de 35+ = faux positifs, même Tony Fauci le dit! Ou comment tout le monde sera testé positif pour COVID-19 – Tests PCR – Technologie 5G et induction du coronavirus dans les cellules de la peau)? Quelle coïncidence? COVID-19, 5G Weapon, Cyber ​​Polygon sont des opérations planifiées effectuées par les anciennes puissances, les mondialistes, le NOM, l’Etat Profond (Deep State) pour rester au pouvoir. Mais maintenant, les gens sont à la hausse. Nous devons nous lever et essuyer l’écume du haut.

Système financier quantique

Quantum Financial System (QFS) est en train de construire un réseau privé virtuel (VPN) pour le système de paiement interbancaire transfrontalier (CIPS). C’est un réseau basé sur la souveraineté et le commerce. L’administration Trump s’est engagée envers le système financier quantique et à libérer son incroyable potentiel de croissance économique, de progrès technologique et de sécurité nationale aux États-Unis.

Le QFS couvrira le nouveau réseau mondial de transfert de fonds adossés à des actifs et pourra remplacer le système SWIFT contrôlé par les États-Unis.

Un avantage clé de QFS est de protéger toutes les parties contre la corruption, l’usure et la manipulation au sein du système bancaire et de garantir que les banques sont surveillées et protégées par rapport au contrat convenu du processus de transfert de fonds.

Pannes du réseau électrique

Il peut y avoir des pannes de courant locales, surtout si le réseau électrique national tombe en panne et que les impacts peuvent être un peu hors de l’échelle … Il y a un événement scénarisé par le NOM, le WEF, les mondialistes dans un proche avenir pour détruire l’un ou les deux du réseau électrique et les finances. Une telle tentative de démantèlement du réseau électrique a probablement eu lieu à Francfort, en Allemagne… Une panne du réseau électrique peut également se faire avec une bombe électromagnétique (bombe-e) – armes à énergie dirigée – lasers et micro-ondes.

5G et réseau électrique

Il peut également y avoir une connexion à la 5G dans la guerre silencieuse en cours … La signature 5G et la panne du réseau électrique peuvent également être couplées d’une manière ou d’une autre …

Président Trump réélu et décret 13 800

Le président réélu Trump a déjà adopté en 2017 le décret 13 800 (décret sur le renforcement de la cybersécurité des réseaux fédéraux et des infrastructures critiques) qui visait à renforcer l’infrastructure en particulier, les infrastructures critiques comme le réseau électrique contre les cyberattaques.

Il y a eu un grand cybercrime pour voler les élections américaines, pour voler la victoire à Donald Trump. Le public en est conscient, mais les principaux médias et certains présidents sont dans un vieux récit. Donald Trump a remporté les élections américaines.

Nous avons été frappés par la programmation prédictive, à travers les médias d’entreprise, sur les menaces pesant sur notre réseau électrique (les bases de la cybersécurité sont plus importantes que jamais dans la nouvelle norme du travail à distance, déclare Salesforse Chief Trust Officer). Jetez un coup d’œil en particulier, même le plus récemment, de l’époque de New York. Ce sont les mêmes Russes qui ont piraté l’élection (les Russes qui posent une menace électorale ont piraté les centrales nucléaires et le réseau électrique), qui visent maintenant le réseau électrique de nos centrales nucléaires … Mais en réalité, l’élection américaine piratée a été faite par l’Etat Profond (Deep State), certaines preuves est dans Scytl sabordé: des serveurs de fraude électorale saisis par l’armée américaine à Francfort

Le juge renverse le procès de Trump cherchant à annuler les résultats des élections en Pennsylvanie

Un tribunal fédéral de Pennsylvanie a rejeté samedi la demande de Trump de bloquer la certification des résultats des élections de l’État de 2020 afin de donner à ses avocats le temps de trouver des preuves à l’appui de leurs allégations d’un système électoral frauduleux et d’un décompte incorrect des bulletins de vote. Dans une décision cinglante, le juge de la Cour de district des États-Unis, Matthew Brann, a critiqué le manque de preuves que la campagne Trump a présenté pour soutenir son argument visant à priver potentiellement tous les électeurs du Commonwealth qui ont voté aux élections de 2020 – près de 7 millions en tout. Trump continue de refuser de concéder l’élection présidentielle de 2020 au président élu rival Joe Biden. Cependant, une petite minorité croissante de républicains du Congrès et de dirigeants élus du pays a commencé à reconnaître la victoire de Biden.

Au Michigan, pour ce que l’on pense être la première fois de l’histoire, le conseil des élections de l’État pourrait se bloquer lundi en certifiant les résultats de l’élection présidentielle de l’État.

En Géorgie, l’équipe juridique de la campagne Trump a demandé samedi un recomptage des votes exprimés lors de l’élection présidentielle géorgienne après que l’État ait procédé à un recomptage manuel historique et certifié Biden comme vainqueur de l’élection.

Campagne Trump pour faire appel du rejet du procès électoral en Pennsylvanie

L’équipe juridique du président Trump a déposé des documents pour faire appel de la décision d’un juge fédéral qui a annulé la tentative de la campagne d’empêcher la certification des votes en Pennsylvanie.

Les avocats de la campagne Trump ont déposé un avis d’appel auprès de la Cour d’appel américaine du troisième circuit dimanche – un jour avant que les 67 comtés de Pennsylvanie ne soient prêts à certifier leurs résultats et à les envoyer aux responsables de l’État.

Le juge Matthew Brann a rejeté le procès de la campagne samedi.

La poursuite avait cherché à rejeter des millions de votes dans l’État de Keystone, affirmant que les responsables électoraux des comtés fortement démocrates avaient violé la clause de protection égale de la Constitution en permettant aux électeurs de réparer les bulletins de vote par correspondance qui avaient des problèmes – alors que les comtés pour la plupart républicains ne l’avaient pas alerté les électeurs sur les bulletins de vote défectueux.

La secrétaire d’État de Pennsylvanie, Kathy Boockvar, et les sept comtés poursuivis par la campagne ont répliqué que Trump avait précédemment soulevé des revendications similaires et perdu – et que le projet de lancer des millions de voix sur des questions isolées était trop extrême.

Dans sa décision, Brann a déclaré qu’il «n’avait pas le pouvoir de retirer le droit de vote à une seule personne, et encore moins à des millions de citoyens».

Le juge a rendu une ordonnance permettant à la Pennsylvanie d’aller de l’avant avec la certification de ses résultats électoraux, qui montrent que le président élu Joe Biden a remporté l’État par plus de 80000 voix.

Les avocats de Trump, Rudy Giuliani et Jenna Ellis, avaient salué le rejet de la poursuite dans un communiqué samedi soir, affirmant que cela leur permettrait de porter l’affaire devant la Cour suprême des États-Unis plus rapidement.

«La décision d’aujourd’hui s’avère nous aider dans notre stratégie pour nous rendre rapidement devant la Cour suprême des États-Unis», indique le communiqué.

Le président a également critiqué Brann dans un tweet samedi soir, écrivant que «tout cela est une continuation de la chasse aux sorcières sans fin.»

«Le juge Brann, qui ne nous permettrait même pas de présenter notre cas ou nos preuves, est un produit du sénateur Pat‘ No Tariffs ’Toomey de Pennsylvanie, aucun de mes amis, et d’Obama – Pas étonnant», a déclaré Trump sur Twitter.

« APPELERA! » il a ajouté dans un autre tweet.

Tamar Lapin

Avec Post wires

Biden fait face à une décision politiquement épineuse sur les poursuites de Trump

L’un des plus grands tests qui attendent le président élu Joe Biden après sa prise de fonction est la façon dont son ministère de la Justice traitera les appels de certains démocrates pour enquêter et poursuivre le président Trump.

Trump perdra de vastes protections juridiques après le 20 janvier, et la nouvelle administration devra décider de suivre les enquêtes du Congrès et des forces de l’ordre locales ou d’essayer de tourner la page sur l’ère Trump et d’éviter les risques politiques qui pourraient survenir. avec une telle affaire judiciaire sans précédent.

Aucun ancien président n’a jamais été accusé d’un crime après avoir quitté ses fonctions, mais Trump fait déjà l’objet d’un certain nombre d’enquêtes. À New York, le procureur général de l’État et le procureur du district de Manhattan mènent des enquêtes sur la fraude sur ses pratiques commerciales passées.

Et Biden devra probablement faire face à la pression de certains législateurs et électeurs démocrates pour poursuivre Trump pour ce qu’ils croient être un mandat présidentiel marqué par des abus de pouvoir.

« Donald Trump et ses pires facilitateurs doivent être jugés pour leurs crimes contre notre nation et la Constitution », a déclaré le représentant Bill Pascrell (D-N.J.), Un vétéran du comité des voies et moyens de la Chambre, dans un communiqué la semaine dernière. «Il est important de noter que tout autre abus du pouvoir de pardon sacré pour protéger les criminels constituerait en soi une entrave à la justice, et tout auto-pardon serait illégal.»

Bien qu’il y ait un certain désaccord parmi les juristes, beaucoup sont d’accord avec la position adoptée par le ministère de la Justice (MJ) en 1974 selon laquelle un président ne pouvait pas se pardonner.

L’année prochaine, le ministère de la Justice devra examiner si les enquêtes locales et étatiques, ainsi que les allégations selon lesquelles Trump aurait abusé du pouvoir de son bureau, méritent des poursuites fédérales.

Brian Kalt, professeur de droit constitutionnel à la Michigan State University, a cité les anciens présidents Nixon et Clinton en notant que les administrations précédentes ont dû lutter contre les actions de leurs prédécesseurs. Mais il a dit que Biden hériterait d’une situation très nouvelle en ce qui concerne les allégations d’inconduite contre Trump.

« Ne pas poursuivre Nixon n’a pas incité les présidents à faire de mauvaises choses, car il était toujours contraint de démissionner en disgrâce », a déclaré Kalt. «Les crimes de Clinton n’étaient pas aussi graves, ces conséquences n’étaient pas aussi graves, mais il a dû payer une grosse amende et renoncer à son permis de droit et il y a eu une certaine honte.

«Dans le cas de Trump, je pense que sans poursuites, on ne peut pas vraiment dire qu’il a subi des conséquences», a-t-il ajouté.

Biden a exprimé des doutes sur la perspective de poursuivre Trump, affirmant que ce serait « une chose très inhabituelle et probablement pas très … bonne pour la démocratie » mais qu’il laisserait finalement la décision au DOJ.

« Écoutez, le ministère de la Justice n’est pas le cabinet d’avocats privé du président », a déclaré Biden à NPR en août. «Le procureur général n’est pas l’avocat privé du président. Je n’interférerai pas avec le jugement du ministère de la Justice sur la question de savoir s’il pense ou non qu’il devrait poursuivre toute personne qui, selon lui, a enfreint la loi.

Lorsque Biden était vice-président, l’administration Obama a enquêté sur l’utilisation de la torture par son prédécesseur lors de l’interrogatoire de terroristes présumés, mais a finalement refusé de poursuivre les responsables pour leur rôle dans le programme d ’« interrogatoires renforcés ». L’ancien président Obama avait critiqué les techniques mais insisté sur le fait qu’il avait l’intention de « regarder en avant plutôt qu’en arrière ».

Biden a frappé un ton similaire sur l’unité dans la période qui a précédé son investiture.

Au cours des quatre dernières années, Trump a été protégé en grande partie par une note de politique de longue date du DOJ selon laquelle un président ne peut pas être poursuivi pendant son mandat. Mais ce bouclier juridique disparaît une fois qu’il quitte la Maison Blanche, l’exposant à un nombre croissant d’enquêtes.

Le procureur du district de Manhattan, Cy Vance Jr. (D), a assigné à comparaître les déclarations de revenus et les dossiers financiers du président remontant à huit ans dans le cadre d’une enquête sur «une conduite criminelle potentiellement étendue et prolongée» dans les entreprises de Trump.

Le procureur général de New York, Letitia James (D), mène une enquête civile pour savoir si l’organisation Trump a gonflé la valeur de ses propriétés afin d’obtenir des allégements fiscaux et des prêts.

La décision du DOJ de porter ou non des accusations fédérales contre Trump n’affecterait ni n’empêcherait les procureurs de l’État ou locaux de poursuivre une affaire.

Les experts juridiques disent que l’une des vulnérabilités de Trump concerne Michael Cohen, l’ancien avocat personnel du président qui purge une peine de prison fédérale de trois ans pour son rôle dans le transfert d’argent à deux femmes qui prétendaient avoir eu des relations avec Trump. Cohen soutient que Trump lui a ordonné de mettre en œuvre le stratagème, et bien que le président n’ait été inculpé d’aucun acte répréhensible par le bureau du procureur américain de Manhattan, il est appelé tout au long de l’acte d’accusation Cohen comme «individu-1».

Trump a nié tout acte répréhensible et a rejeté les enquêtes sur son entreprise et sa conduite officielle comme étant politiquement motivées.

Jay Sekulow, l’avocat de Trump, n’a pas répondu à une demande de commentaires sur d’éventuels problèmes juridiques pour le président après son départ.

Les procureurs fédéraux pourraient également donner suite à l’enquête de l’ancien avocat spécial Robert Mueller, certains experts affirmant que le rapport montre que Trump a fait obstruction à la justice en essayant d’empêcher l’enquête sur la Russie.

Kristy Parker, qui a travaillé au ministère de la Justice pendant près de 20 ans avant de partir en 2017, a déclaré que ce serait une décision incroyablement compliquée lorsque les procureurs fédéraux envisageraient d’inculper Trump d’un crime.

Parker, qui a passé la majeure partie de sa carrière en tant que procureure des droits civils, a rejoint plus d’un millier d’autres anciens responsables du DOJ pour signer une lettre ouverte en 2018 affirmant que le rapport Mueller décrivait la conduite de Trump qui entraînerait généralement de multiples accusations de crime pour obstruction. de la justice. »

Mais elle reconnaît que l’administration Biden devra peser une foule de facteurs pour décider de porter ou non des accusations contre Trump.

«C’est difficile à bien des niveaux, car la nouvelle administration s’est engagée à reconstruire et à ranimer les institutions démocratiques que le président Trump a anéanties. Et cela vous présente une énigme particulière lorsqu’il s’agit de poursuivre le président sortant, car vous devez être très prudent dans la manière dont vous le faites», a déclaré Parker.

«C’est une aiguille importante à enfiler, s’assurer que le principe selon lequel personne n’est au-dessus de la loi est respecté, tout en respectant le principe selon lequel le ministère ne devrait jamais sembler rendre justice de manière politisée», a-t-elle ajouté.

Il existe une série de facteurs qui pourraient dissuader le DOJ de poursuivre une affaire contre Trump, des questions juridiques obscures qui pourraient aider à protéger un ancien président aux considérations politiques impliquées dans une administration qui s’en prend à un opposant politique à un président en exercice.

Et bien que Biden ait déclaré qu’il ne se lancerait pas dans la prise de décision du département, le président élu pourrait hésiter à ce que son administration poursuive une affaire aussi controversée sur le plan politique, comme l’a rapporté NBC News la semaine dernière.

Kalt, le professeur de l’Université de l’État du Michigan, a déclaré que les procureurs fédéraux pourraient être enclins à laisser les forces de l’ordre locales et étatiques prendre la tête de toutes les affaires pénales, mais si le DOJ devait poursuivre des accusations contre Trump, il devrait être convaincu que son cas est hermétique.

«Je ne pense pas que vous ayez jamais envie de porter plainte contre quelqu’un à moins que vous ne pensiez gagner, mais je pense que contre quelqu’un comme l’ancien président, vous ne voulez vraiment, vraiment, vraiment pas porter plainte à moins que vous savez que vous allez gagner ou au moins obtenir un accord de plaidoyer », a déclaré Kalt. «Cela élève la barre très haut.»

Harper Neidig

Ils viennent après vous Américains; Agissez maintenant ou soyez asservis

Diffusion en direct de M. Guo le 14/11/2020: Avec en toile de fond les fraudes massives de l’élection présidentielle américaine largement découvertes, et pourtant tous les MSM ont sans cesse censuré toutes les voix osant dire la vérité, ce qui constitue des violations flagrantes de la liberté d’expression, le premier amendement. M. Guo a souligné que derrière tout cela, la cause profonde est le même mal rouge du communisme, du PCC, avec les soi-disant élites de Wall Street, Hollywood et des «Tech Lords» américains, qui se sont entendus ensemble privant le peuple chinois de sa liberté et de ses droits humains depuis 70 ans. C’est la dernière chance pour le peuple américain de prendre conscience des faits et de prendre position, ou d’être victime de l’esclavage tout comme le peuple chinois, sans droits humains.

Transcription:

Beaucoup de MAGA March ont continué à chanter de leur cœur pour montrer leur soutien à Pres. Trump, soutien à la Constitution. M. Guo, j’aimerais avoir votre point de vue – étant donné que le NFSC en est maintenant à ses balbutiements, quand il s’agit de construire le NFSC, et qu’il envisage d’aider à former la constitution de la nouvelle Chine, que pourrions-nous apprendre de les avantages de la Constitution des États-Unis, et éviter les inconvénients, à tel point que cette constitution pourra s’appuyer sur un système pour fonctionner au mieux, au lieu de s’appuyer sur certaines personnes, et à son tour limiter les erreurs au minimum. Merci, monsieur Guo. Merci,

Dongmei, bonne question! En fait, c’est ce à quoi nous, les gens de la NFSC, devrions le plus réfléchir. Vous savez que j’adore regarder « Animal World », la série télévisée. Même dans le règne animal de la savane en Afrique, pour les lions, les chiens, les girafes, les léopards, les crocodiles, tous ont leurs propres règles du jeu pour vivre. C’est ce qu’on appelle la loi de la jungle. Donc, la plus grande différence entre nous, humains et animaux, c’est que nous, les humains, avons la foi, et Dieu. Nous, les humains, avons également des règles du jeu – c’est ce qu’on appelle la «loi». Nous avons des lignes directrices pour réglementer les relations entre les gens – cela s’appelle la «moralité». C’est quelque chose qui fait que nous, les peuples et les pays, coexistons harmonieusement dans cette société et empêche que des décès à grande échelle ne se produisent. C’est ce qui sépare les humains des animaux. Nous, les humains, ferons de notre mieux pour promouvoir l’équité et permettre à la justice de prévaloir aussi largement qu’elle le peut. Ce sont toutes l’essence de la constitution d’un pays.

Vous vous trouvez là où nous en sommes maintenant, imaginez-vous – à travers les milliers d’années de civilisation humaine, le système de common law britannique est le summum de la civilisation, c’est-à-dire l’utilisation du droit pour réglementer la conduite des gens. Le système de common law britannique a donné un élan vital à la Constitution des États-Unis. Il donne au peuple le droit à la liberté d’expression qui est le [premier] amendement. C’est le fondement de la civilisation humaine. Le fait que les membres du Comité permanent du PCC et du Politburo se soient tous arrangés pour que leurs descendants (y compris les illégitimes) soient installés aux États-Unis et au Royaume-Uni, montre qu’ils croient en cette loi. Ils croient également en la liberté d’expression, le [premier] amendement. Ils savent qu’il est juste de croire en Dieu.

Revenons à il y a 3 ans, depuis l’aube de la WM, j’avertis l’Occident de la cupidité de Wall Street, de la cupidité de la Silicon Valley, de la cupidité d’Hollywood. Mais les politiques axées sur la théorie des élites dévorent les moyens de subsistance minimum requis par les travailleurs. Qu’est-ce qu’ils ont vraiment fait? Pour répandre le communisme, pour répandre le socialisme. Ils veulent permettre aux 1% de contrôler à jamais les 99% de la richesse de la population, légalement. Ils veulent mettre le feu à votre dignité et à vos droits de l’homme, et vous renvoyer à l’époque du désert du Sahara; pour vous faire vivre comme les animaux de la savane tanzanienne – sans plus rien, vivre primitivement, à la merci de la loi de la jungle, vivre comme des animaux. Il est conçu pour détruire la Constitution des États-Unis, pour détruire la liberté d’expression en Amérique. Ainsi, le PCC a orchestré une série de plans tels que le plan «BGY» (extorquer par Bleu / Or / Jaune, c’est-à-dire info / argent / sexe), le plan «3F» (pour fomenter la faiblesse / le chaos / la destruction) . Il a corrompu tous les médias dits traditionnels aux États-Unis, à travers ce plan «BGY». Tous les «Tech Lords» américains, aucun n’a échappé à ce sort – tous ont été rachetés sous l’attrait du «marché» et du «BGY». En attendant, partout dans le monde, déchaînez cette guerre massive et illimitée d’Internet et de la haute technologie.

C’est exactement ce que mon terrible avertissement était il y a environ 3 ans, que l’Amérique et l’Occident ont été entraînés dans l’âge des ténèbres. Et le tourment provoqué par ce diable rouge du communisme peut déjà être vu partout aux États-Unis. Cela vous souffle totalement – C’est la même vie que les Chinois doivent endurer tous les jours depuis 70 ans. Vous les Américains, vous n’en avez goûté que depuis 2 semaines, vous l’avez déjà trouvé insupportable. Demandons à M. David, s’il devait vivre comme ça pendant 70 ans, souhaiterait-il toujours être en vie? Veuillez demander à M. David, demandez à ses amis américains – Pourraient-ils vivre comme ça pendant 70 ans? À la manière imposée par Twitter, YouTube, CNN, Fox, NYT, WSJ… Tous ces médias gangsters! Vous, Américains, laissez-le pénétrer un instant – pour endurer ce que les Chinois ont vécu au cours des 70 dernières années… Tout comme la façon dont ils sont en proie aux États-Unis aujourd’hui – faites taire votre voix; en plus de cela, interdisez de vous rassembler dans les rues; en plus de cela, enlevez vos droits humains!

Nous, Chinois, avons été privés de nos droits pendant 70 ans, en fait nous ne les avons jamais eu, pour être exact! Alors maintenant, quand nous, les Chinois, sommes enfin intervenus, scandant à haute voix «Abattez le PCC», c’est après une longue période de 70 ans. Demandez à vos Américains de penser que vous ne pouvez même pas le supporter pendant 7 semaines. Nous, Chinois, avons été torturés pendant 70 ans, qui sommes coupables derrière tout cela? Vous, les Américains! Toi, Wall Street! Toi, Hollywood! Vous, les «Tech Lords» autoproclamés des États-Unis! vous, le poids du Washington (D.C.)! Les Américains devraient se rendre compte maintenant, ce pourrait être juste une rétribution que l’Amérique a apporté les périls sur elle-même.

Vous les soi-disant élites américaines * nous devons * nous les Chinois 70 ans! Il est grand temps de revenir au peuple chinois – démocratie, État de droit et liberté! Le même que vous «préconisez» en Chine depuis tant d’années. Et pourtant, dans le massacre «89-64» de la place Tiananmen, tant de vies innocentes ont été perdues… Beaucoup de Chinois, par conscience, ont osé coopérer avec la CIA, et ont pourtant été trahis par vous Américains. Les Hongkongais choisissent de se tenir aux côtés des États-Unis de manière décisive, et pourtant ils se sont de nouveau vendus! Pour Taïwan, suivre les États-Unis pourraient signifier être bombardé en cendres. Chers Américains, ce n’est que lorsque le communisme sera éradiqué de la planète que vous ne pourrez que maintenir votre dignité dans le monde, défendre le statut de grande puissance de l’Amérique pour que l’Amérique retrouve sa sécurité.

Je crois qu’après cette période, les Américains finiront par réaliser que – si vous échouez à nouveau, comme vous avez échoué à protéger les Taiwanais qui vous suivent, à protéger le peuple de Hong Kong, les Tibétains et le peuple chinois, ce qui a conduit au peuple chinois payer le prix de la privation de liberté et des droits de l’homme pendant 70 ans. le jour du jugement arrivera – ce que vous pourriez souffrir sera bien pire que cela. Le peuple américain devrait le réaliser pleinement maintenant. C’est aussi ce que le NFSC a dit au peuple américain – Nous, le peuple chinois, sommes différents du PCC. Le PCC ne peut absolument pas nous représenter 1,4 milliard de Chinois, Wall Street, les soi-disant médias grand public, les très rares «élites», après nous avoir asservis les Chinois pendant 70 ans, maintenant ils viennent après vous, le peuple américain! C’est la dernière chance pour le peuple américain de prendre position! Merci, Dongmei. Merci.

«KrakenOnSteroids»: Sydney Powell dit qu’elle «comprend» les avocats de Trump qui s’éloignent d’elle et jure de continuer à se battre

Sidney Powell, l’une des voix juridiques les plus bruyantes défendant les allégations de campagne de Trump concernant la fraude électorale à grande échelle, a déclaré qu’elle continuait de soutenir ses affirmations après que l’équipe juridique du président se soit apparemment éloignée d’elle.

«Je comprends le communiqué de presse d’aujourd’hui. Je continuerai à représenter #WeThePeople dont les votes pour Trump et d’autres républicains ont été volés par une fraude massive via Dominion et Smartmatic, et nous intenterons bientôt une action », a déclaré Powell à CBS News dans un communiqué dimanche, quelques heures après la clarification de la campagne Trump qu’elle ne faisait pas partie de l’équipe juridique, dirigée par Rudy Giuliani.

« Les jetons tomberont là où ils pourront, et nous défendrons les fondations de cette grande République », a ajouté Powell, ajoutant le hashtag #KrakenOnSteroids au message.

Sidney Powell released this statement to @CBSNews and @kristincbrown after the Trump campaign said she's not on the team:



"#KrakenOnSteroids" pic.twitter.com/44aviGL5lA — Kathryn Watson (@kathrynw5) November 23, 2020

Powell, mieux connue pour avoir représenté l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump Michael Flynn, a signalé à plusieurs reprises qu’elle prévoyait de fonder son dossier juridique autour de l’affirmation selon laquelle les machines à voter du Dominion et le logiciel de vote Smartmatic avaient été truqués pour modifier les votes émis lors des élections présidentielles. Elle a affirmé que les deux sociétés étaient liées l’une à l’autre, ainsi qu’au Venezuela, à la Chine et au donateur démocrate milliardaire George Soros.

Powell a fait une large place à la conférence de presse de l’équipe Trump jeudi. Se tenant aux côtés d’un autre avocat de campagne de Trump, Jenna Ellis et Giuliani, elle a allégué que le logiciel et les machines étaient utilisés pour «injecter» des votes pour Biden et supprimer les votes de Trump.

Alors que Powell a promis d’inclure les preuves étayant ses allégations dans le procès, qui n’a pas encore été déposé, certains commentateurs, dont l’animateur conservateur de Fox News, Tucker Carlson, sont de plus en plus impatients, exigeant qu’elle produise la preuve aux médias sans délai.

Dans les jours qui ont précédé la déclaration de l’équipe juridique de Trump sur ses informations d’identification, Carlson a à plusieurs reprises pris pour cible Powell pour ne pas apparaître dans son émission et a affirmé que les «autres membres» de l’équipe juridique de Trump n’avaient aucune connaissance de première main des preuves convaincantes. A vanté Powell.

Dans une interview à l’émission Lou Dobbs Tonight de Fox News le 13 novembre, Powell a promis qu’elle «libérerait le Kraken» tout en faisant référence aux preuves explosives dont elle disait qu’elle était en possession. «Kraken» est le nom d’un gigantesque monstre marin du folklore scandinave, rendu populaire par le remake de 2010 du film «Clash of the Titans».

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

