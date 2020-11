En tant que médecin, les gens me demandent s’il est sécuritaire de prendre un nouveau vaccin COVID. Étant donné que la critique est risquée, voici ma réponse très prudente

© Getty Images / Images By Tang Ming Tung

Par Malcolm Kendrick, médecin et auteur qui travaille comme médecin généraliste au National Health Service en Angleterre. Son blog peut être lu ici et son livre, «Doctoring Data – How to Sort Out Medical Advice from Medical Nonsense», est disponible ici.

Le type de vaccin mis au point contre le virus n’a jamais – en dehors d’Ebola – été utilisé auparavant. Les essais ont été extrêmement précipités et n’ont impliqué de tests que sur de petits nombres. Qu’est ce qui pourrait aller mal?

Depuis que les premiers résultats positifs sur les vaccins sont sortis, beaucoup de gens m’ont demandé si je pense que tout le monde devrait les prendre? Pour une raison quelconque, un certain nombre de personnes font confiance à mon jugement sur de telles choses.

J’ai remarqué que le Daily Mail a récemment mené un sondage, qui a montré que les trois quarts des Britanniques accepteraient d’avoir un coup – bien que 40% voulaient que les politiciens le prennent en premier pour prouver qu’il était sûr. Franchement, je plains tout vaccin injecté à certains politiciens, car je ne suis pas certain qu’il survivrait.

Quoi qu’il en soit, la majorité des lecteurs du Daily Mail ont-ils raison d’être si enthousiasmés par la vaccination? Je dois avouer que j’écris cet article avec une certaine prudence, car je suis parfaitement conscient que le moindre soupçon de critique d’un vaccin, de tout vaccin, est risqué.

Comme je l’ai fait remarquer récemment à un ami, au moment où quelqu’un dit «vaccin», la seule réponse acceptable est de sauter sur vos pieds et de saluer, tout en chantant Ode à la joie. Suivi de quinze minutes d’applaudissements enthousiastes. Ne pas le faire signifie que vous êtes emmené et fusillé pour des crimes de pensée. Doubleplusgood, en effet.

La première chose que je veux dire ici, c’est que le type de vaccin en cours de développement contre COVID-19 n’a jamais été utilisé auparavant, en dehors d’Ebola. Certaines personnes pensent qu’il ne faut pas vraiment les appeler vaccins, car ils sont complètement différents de tout ce qui a existé auparavant.

Jusqu’à présent, la vaccination signifiait injecter un virus mort (ou une bactérie), ou un virus qui a été affaibli et ne peut que mal se répliquer, ou des parties du virus, ou autre. Une fois à l’intérieur du corps, le système immunitaire repère ce matériau «étranger» et crée une réponse contre lui, dont on se souviendra pendant des années et des années.

La prochaine fois que le virus dangereux apparaîtra, le corps utilisera la mémoire immunitaire de quelque chose de très similaire pour éliminer le virus (ou les bactéries) à grande vitesse, ne lui donnant aucune chance de faire des dégâts. Le tout premier «vaccin» a fonctionné en utilisant le virus de la variole de la vache pour immuniser contre la variole.

On avait remarqué que les laitières qui attrapaient la variole de la vache, une maladie relativement bénigne chez l’homme, ne contractaient pas la variole. C’était Edward Jenner qui se demandait comment ou pourquoi cela s’était produit. En 1796, il a gratté le matériel des plaies de la variole de la vache, puis l’a gratté sur la peau de personnes non infectées par la variole, pour voir si elles seraient protégées.

Son premier volontaire était un jeune garçon, qu’il a «immunisé» avec des raclures contre la variole de la vache. Jenner a ensuite tenté d’infecter le garçon avec des raclures de variole. Une forme de recherche qui serait plutôt mal vue aujourd’hui. Heureusement, le jeune garçon a survécu et la vaccination est née. Depuis, tout a été une variation sur ce thème, d’utiliser une «chose» moins dangereuse pour créer une défense contre une infection dommageable. Jusqu’à maintenant.

Maintenant, nous avons une chose appelée un vaccin à ARN messager (ARNm). L’ARN est, en fait, un simple brin d’ADN – la double hélice qui se trouve dans nos cellules et constitue notre code génétique. De nombreux virus sont constitués d’un seul brin d’ARN, entouré d’une sphère protéique.

Ils entrent dans la cellule, prennent en charge les systèmes de réplication, font des milliers de copies d’eux-mêmes, puis sortent de la cellule. Parfois tuant la cellule comme ils le font, parfois sortant plus doucement. COVID-19 (SARS-CoV-2) est un virus à ARN.

Sachant cela, plutôt que de tenter de créer un virus affaibli, ce qui peut prendre des années, ou de le briser en morceaux, les chercheurs du vaccin ont décidé d’utiliser l’ARN de SARS-CoV-2 contre lui-même. Pour ce faire, ils ont isolé la section d’ARN qui code pour la protéine «spike» – ce que le virus utilise comme «clé» pour entrer dans les cellules.

Ils ont ensuite travaillé sur la manière d’insérer cette petite section d’ARN, l’ARN messager, dans la cellule, où elle prend en charge une partie des mécanismes de réplication des protéines qui se trouvent à l’intérieur de toutes les cellules. Ils transforment le mécanisme en une imprimante 3D, produisant des copies de la protéine de pointe.

Ces protéines de pointe quittent ensuite la cellule – d’une manière ou d’une autre, ce bit n’est pas clair. Le système immunitaire les rencontre, les reconnaît comme «extraterrestres» et les attaque. Ce faisant, des anticorps sont créés et le système de mémoire immunitaire entre en action. Si, plus tard, un virus SARS-CoV-2 pénètre dans le corps, le système immunitaire se déclenche et attaque la protéine de pointe dont on se souvient. J’espère tuer tout le virus.

C’est tout, certainement des trucs très intelligents. Comme on dit, qu’est-ce qui pourrait mal tourner?

La première chose à dire, c’est qu’avec quelque chose d’aussi nouveau, nous ne savons pas vraiment. Il se peut que ce soit absolument sûr à 100%. On nous dit qu’aucun des ARNm ne peut pénétrer dans le noyau de la cellule, où il pourrait être incorporé dans l’ADN. J’espère. Pourrait-il déclencher une cascade immunitaire? J’espère que non.

Je sais que les chercheurs examineront de très, très, très près les nouveaux problèmes de sécurité qui pourraient surgir. S’ils ne le sont pas, ils devraient bien l’être. Cependant, les délais ici sont très courts. Il faut normalement plusieurs années pour créer des vaccins sûrs et efficaces. Voici que cela se passe effectivement dans des semaines.

Les premières études sur la sécurité humaine ont été très étroitement regroupées. En outre, nous aurons également très peu d’informations sur des éléments tels que la question de savoir si le vaccin réduit réellement les infections graves ou la mortalité, comme l’a noté le professeur Haseltine dans un article récent: «Ces protocoles [vaccinaux] ne mettent pas l’accent sur les ramifications les plus importantes de COVID-19 que les gens sont les plus intéressés à prévenir: infection globale, hospitalisation et décès.» Le professeur Haseltine soutient également que les essais ont tous été «conçus pour réussir».

La réalité est que nous nous précipitons et nous nous précipitons. Il y a de très bonnes raisons à cette précipitation, mais je conseille la prudence. Tout le monde devrait-il se faire vacciner? Probablement oui pour les personnes les plus à risque d’infection grave et de décès, pour lesquelles le bénéfice potentiel est élevé. Quant à toute personne en bonne santé, âgée de moins de soixante ans, j’attendrais. Comme je serai.

Plus d’un milliard de doses du vaccin russe Spoutnik V contre COVID sont attendues en 2021 alors que le producteur promet des prix bas

Une infirmière prépare le vaccin Sputnik-V pour l’inoculation. © Reuters / Tatyana Makeyeva

Plus de 500 millions de personnes pourront prendre le vaccin pionnier russe Sputnik V contre le coronavirus l’année prochaine. Ses développeurs disent que le vaccin à deux piqûres sera vendu moins cher que ceux de ses concurrents étrangers.

Le médicament sera produit non seulement en Russie, mais également par les «principales sociétés pharmaceutiques étrangères» qui ont accepté des accords de coopération avec le Fonds d’investissement direct russe (FIDR ; RDIF en anglais). Des pourparlers avec d’autres partenaires internationaux sont en cours pour augmenter encore la capacité de production.

« Sputnik V sera deux fois ou plus moins cher que les vaccins à ARNm avec des niveaux d’efficacité similaires », a déclaré le FIDR (RDIF) dans un communiqué.

Une seule dose du vaccin russe coûtera 10 dollars, selon le producteur, ce qui signifie que cela coûtera 20 dollars à chaque personne pour deux injections – ce qui est toujours bien inférieur aux prix des sociétés de biotechnologie américaines Pfizer et Moderna, qui envisagent 39 dollars et 50 à 74 $ pour leurs vaccins, respectivement.

Notamment, seuls les acheteurs étrangers devraient payer, car les Russes obtiendront Spoutnik V gratuitement. Les clients internationaux devraient recevoir les premières expéditions du vaccin en janvier.

Les nouvelles données annoncées par le centre Gamaleya de Moscou, qui a développé la formule Sputnik V, suggèrent que son vaccin est efficace à 95%. Le résultat était basé sur des essais cliniques de phase III qui ont impliqué près de 20 000 volontaires qui ont reçu deux injections du médicament.

La concurrence est rude sur le marché des vaccins, le Sputnik V faisant face à de nombreuses critiques en Occident depuis qu’il est devenu le premier vaccin enregistré au monde contre le virus en août. Mais avec COVID-19 infectant déjà quelque 59,4 millions de personnes et tuant plus de 1,4 million de personnes dans le monde, la Russie est impatiente de faire partie d’un effort mondial pour arrêter la pandémie.

Pfizer et Moderna ont également signalé que l’efficacité de leurs vaccins était d’environ 95%. Ce sont de «très bons» chiffres et «nous n’avons aucune raison de douter», a déclaré Kirill Dmitriev, PDG du RDIF, à RT.

«Il est important pour le monde de disposer de divers vaccins. Le Sputnik V pourrait faire partie du paquet de vaccins des pays», a-t-il souligné.

Il n’y a pas de «deuxième vague»… la «pandémie» est terminée

Il est temps de reprendre une vie normale, l’Amérique. Mais attendez, qu’en est-il de la pandémie? Il n’y en a pas, dit le Dr Michael Yeadon – vous êtes tous dupés.

Un nouvel entretien avec cet ancien directeur scientifique de Pfizer, qui a été retiré de YouTube dans les deux heures, révèle que la soi-disant «deuxième vague» du coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la maladie du coronavirus 2019, soit Coronavirus 2019 Desease ou COVID-19 en anglais] est totalement inexistante.

Malgré les fausses déclarations faites par les médias mainstream (grand public) mensongers, les gens ne meurent pas dans les rues du nouveau virus, et ils ne l’«attrapent» même plus vraiment. C’est une chose du passé, ce qui signifie qu’il est temps de passer à autre chose et d’oublier que cela s’est déjà produit.

Selon le Dr Yeadon, « il n’y a aucune science pour suggérer qu’une deuxième vague devrait se produire. » Les tests de [COVI-19 de la] Covid-19 sont de la science indésirable, dit-il, et toute l’idée de «nouveaux cas» multipliant l’exponentielle est totalement superflue.

La seule chose qui se passe réellement, c’est que les médias et les fausses autorités de santé publique comme Anthony Fauci sont en train de créer une crise qui n’existe pas afin de garder les gens enfermés et de porter des masques jusqu’à ce qu’un vaccin magique semble faire disparaître tout cela.

« Presque tous » les tests pour COVID-19 produisent des faux positifs, prévient le Dr Yeadon. Non seulement cela, mais le seuil d’immunité collective est nettement inférieur à ce que prétendent les experts, ce qui signifie qu’il a probablement déjà été atteint.

« Nous basons une politique gouvernementale, une politique économique, une politique des libertés civiles, en termes de limitation des personnes à six personnes lors d’une réunion … le tout basé sur ce qui pourrait bien être des données complètement fausses sur ce coronavirus », a demandé au Dr Yeadon, auquel j’ai répondu par un simple:

« Oui. »

Les faux tests COVID-19 sont la seule raison pour laquelle il y a encore une «pandémie»

Quant à la prétendue «pandémie», le Dr Yeadon dit qu’elle est «fondamentalement terminée», citant la «forme» de tous les facteurs importants allant des hospitalisations, de l’utilisation des soins intensifs et des décès.

«Sans les données de test que vous obtenez tout le temps de la télévision, vous concluriez à juste titre que la pandémie était terminée, car il ne s’est rien passé grand-chose», affirme le Dr Yeadon.

«Bien sûr, les gens vont à l’hôpital, entrent dans la saison grippale d’automne… mais il n’y a aucune science suggérant qu’une deuxième vague devrait se produire.»

Avec certains de ses collègues, le Dr Yeadon a publié une étude intitulée «Quelle est la probabilité d’une seconde vague?» qui a trouvé que la «courbe» était «aplatie» vers la fin juin. Il est resté plat depuis.

La seule chose qui augmente sont les «cas», ce qui ne veut rien dire puisqu’une «affaire» n’a pas de définition autre qu’un résultat de test positif, la grande majorité – sinon la totalité – qui sont faux et frauduleux.

Ce que cela signifie, c’est que la «pandémie» n’existe que dans l’esprit des malades mentaux qui insistent pour forcer la société à rester masquée en permanence et sur le verrouillage pour le reste de l’éternité, un cauchemar dystopique qui ne prendra fin que lorsque des gens autrefois rationnels qui croient à la science décidez que cela suffit.

Parce qu’il existe de nombreux autres coronavirus déjà en circulation auxquels les gens sont exposés tout le temps, ils possèdent probablement déjà une immunité naturelle contre celui-ci qui, bien qu’étant «nouveau», n’est vraiment pas grave quand on regarde vraiment honnêtement les faits et les données.

«Il est maintenant établi qu’au moins 30% de notre population avait déjà une reconnaissance immunologique de ce nouveau virus avant même qu’il n’arrive», notent le Dr Yeadon et ses collègues dans leur article. «Le [COVI-19 de la] COVID-19 est nouveau, mais les coronavirus ne le sont pas.»

Pour rester au courant des dernières nouvelles concernant la «pandémie» du coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la maladie du coronavirus 2019, soit Coronavirus 2019 Desease ou COVID-19 en anglais] qui est déjà terminée, assurez-vous de consulter Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

ZeroHedge.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

VIDÉO: le destroyer américain John S. McCain pénètre dans les eaux territoriales russes et est éjecté par un destroyer

La Russie dénonce que le navire nord-américain est allé deux kilomètres dans ses eaux territoriales. Pour leur part, les États-Unis ne reconnaissent pas la zone comme des eaux russes.

Ministère russe de la défense

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo de l’incident impliquant le destroyer américain USS John S. McCain, qui à 6 h 17 (heure de Moscou) a violé mardi la frontière maritime du pays dans le golfe de Pierre le Grand, au large de Vladivostok, entrant à deux kilomètres dans les eaux territoriales russes.

Après avoir reçu un avertissement du destroyer Admiral Vinogradov de la flotte russe du Pacifique que cette action était irrecevable et que le navire russe pourrait éjecter l’intrus hors de ses eaux territoriales, l’USS John S. McCain est rapidement retourné en eaux neutres. Il n’a fait aucune autre tentative pour violer la frontière maritime russe, a ajouté le ministère.

Pour sa part, de la septième flotte américaine dans le Pacifique, ils ont déclaré que l’USS John S. McCain «défendait les droits et libertés de navigation aux abords du golfe de Pierre le Grand dans la mer du Japon».

« En menant cette opération, les États-Unis ont démontré que ces eaux ne sont pas la mer territoriale de la Russie et que les États-Unis n’acceptent pas l’affirmation de la Russie selon laquelle Pierre le Grand est un «gouffre historique »au regard du droit international.» ont-ils dit dans un communiqué.

Le lieutenant Joe Keiley, porte-parole de la septième flotte, a déclaré qu’en incluant le golfe dans ses eaux territoriales en 1984, « l’URSS a cherché à revendiquer plus d’eaux intérieures – et de mer territoriale plus éloignée de la côte – qu’elle n’est en droit de réclamer en en vertu du droit international » et qu’après la chute de l’Union soviétique, le gouvernement russe n’a pas cédé à sa demande, qui, selon la marine américaine, est « incompatible avec les règles du droit international reflétées dans la Convention sur le droit de la Mer pour délimiter les eaux d’un golfe ».

De même, a-t-il ajouté, l’opération du destroyer John McCain visait à contester les «revendications maritimes excessives» de la Russie et à promouvoir la liberté de navigation dans les eaux internationales. Pour les mêmes raisons, Keiley a également rejeté les affirmations de l’armée russe selon lesquelles le navire américain avait été expulsé du territoire national comme étant « fausses »: « Les États-Unis ne céderont jamais à l’intimidation ou ne seront jamais contraints d’accepter des revendications maritimes illégitimes, comme ceux de la Fédération de Russie. »

Rapports importants de mise à jour de la situation pour les 24, 23 et 21 novembre – plus une nouvelle entrevue avec le général Thomas McInerney

L’audience de nos podcasts quotidiens «Situation Update» explose, car chaque jour nous vous apportons des informations de dernière minute percutantes sur la situation de vol électoral / cyber-guerre contre l’Amérique.

Je vais publier une mise à jour de la situation chaque jour, y compris pour Thanksgiving, alors consultez NaturalNews.com (colonne en haut à droite) pour les nouvelles vidéos de podcast dès qu’elles seront disponibles, ou accédez directement à la chaîne Health Ranger Report sur Brighteon à :

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Voici les mises à jour critiques des trois derniers jours, ainsi qu’une nouvelle interview vidéo explosive de Brannon Howse, discutant avec le général Thomas McInerney de la cyberguerre, du vol électoral, de HAMMER et de Scorecard.

Lorsque vous entendrez ces mises à jour, vous comprendrez pourquoi j’ai été banni par toutes les plateformes Big Tech! Ils ne peuvent pas vous permettre d’apprendre ces puissantes vérités qui indiquent toutes que Trump a vaincu l’État profond et sauvé l’Amérique de la destruction.

Mise à jour du 24 novembre:

https://www.brighteon.com/2baa460d-038e-4af3-a96a-93d7f656c952

23 novembre. mise à jour:

https://www.brighteon.com/f746ea9c-23ce-4ff0-b7df-8a710c965c61

Mise à jour du 21 novembre:

https://www.brighteon.com/ce4a0246-e3a9-48f3-b766-3ab683e137cb

Brannon Howse avec le général Thomas McInerney:

https://www.brighteon.com/d8e20604-ca0b-40bd-9d9a-deb91c839a6d

Suivez d’autres podcasts de mise à jour de la situation sur la chaîne Health Ranger Report sur Brighteon.com.

Mike Adams

Sidney Powell promet une poursuite «biblique» dans des affaires de fraude électorale alors qu’elle accusait le gouverneur de Géorgie d’un accord corrompu avec Dominion

L’ancien procureur fédéral Sidney Powell a lancé des bombes comme un patron au cours des derniers jours alors qu’elle se prépare à déposer ce qu’elle a décrit comme un procès aux proportions «bibliques» en Géorgie, alléguant une fraude électorale massive qui a fait basculer plusieurs États du président Trump à Joe Biden.

Dans une interview accordée à Newsmax TV, Powell a également accusé le gouverneur de Géorgie. Brian Kemp et le secrétaire d’État Brad Raffensperger ont conclu un accord pour l’achat de Dominion Voting Systems qui comprenait une sorte de ristourne sur le prix de 100 millions de dollars.

Remarque: FAITES UN DON au fonds de défense juridique de Sidney Powell sur DefendingTheRepublic.org… Note d’Adams: «J’ai fait un don de 500 $ aujourd’hui et je vais en faire davantage.»

Interrogé sur la certification des résultats des élections de l’État pour le candidat démocrate à la présidence Joe Biden ce week-end, Powell a tout raté.

«C’est une farce totale. La Géorgie sera probablement le premier État que je vais faire exploser, et M. Kemp et le secrétaire d’État doivent y aller parce qu’ils sont dans l’escroquerie Dominion [Voting Systems] avec leur achat ou récompense de dernière minute d’un contrat de 100 millions de dollars avec Dominion», a-t-elle déclaré, suggérant que les responsables de l’application de la loi en Géorgie devraient enquêter sur ce point.

Lorsqu’elle a été pressée sur son accusation contre Kemp, qui était un allié du président, elle a néanmoins insisté sur le fait que l’équipe de campagne de Trump avait «certainement été informée qu’il y avait des preuves de cela et justifierait une enquête si quelqu’un allait réellement faire un enquête honnête.»

«Nous avons des tonnes de preuves; c’est tellement, c’est difficile de tout rassembler. Espérons que cette semaine, nous le préparerons à déposer, et ce sera biblique. C’est un projet énorme pour rassembler cette allégation de fraude avec les preuves que je souhaite apporter», a-t-elle déclaré. « Vous nommez la manière de la fraude et cela s’est produit en Géorgie. »

«Nous avons des bulletins de vote déchiquetés, des bulletins de vote jetés dans des sacs poubelles, couchés par des personnes travaillant dans le centre [de dépouillement], les votes sont échangés, les algorithmes sont exécutés… vous indiquez le type de fraude et cela s’est produit en Géorgie,» a-t-elle dit.

Newsmax TV a ensuite résumé les affirmations de Powell, sur la base de preuves, de témoignages et d’affidavits:

Les votes de Joe Biden sont «pondérés» à 1,25 fois et les votes du président Donald Trump sont analysés à 3/4.

Des algorithmes qui ont donné aux démocrates 35 000 voix supplémentaires.

Modifications apportées aux machines à voter après les dates limites statutaires pour les changements.

Victoires électorales passées, y compris la première victoire d’Hillary Clinton sur le sénateur. Bernie Sanders, I-Vt., Étant forcé de décider par Dominion Voting Systems.

Les allégations de paiement à l’acte contre les fonctionnaires, potentiellement même le gouverneur du GOP de Géorgie. Kemp pour une subvention tardive pour utiliser les systèmes de vote du Dominion.

Et Powell n’est pas le seul à faire des allégations – de fraude électorale massive et de corruption impliquant Kemp.

«J’ai longuement rencontré Sidney Powell. J’ai vu les preuves concernant les machines Dominion et les logiciels qu’ils utilisent, et comment ils l’ont fait passer à Barcelone en Espagne, où ils ont manipulé les votes», a déclaré l’avocat Lin Wood dans une interview vendredi.

«Je crois que Brian Kemp est corrompu. Et il a été corrompu avec de l’argent chinois», a ajouté Wood. « Je ne pense pas qu’il veuille que cette élection soit renversée et que les vrais résultats soient publiés parce qu’alors Brian Kemp va faire face à un procureur général de l’administration Trump et Brian Kemp se retrouvera en prison », a ajouté Wood.

Ce sont de fortes accusations, bien sûr, mais ce sont deux avocats chevronnés et, dans le cas de Wood, il connaît très bien les affaires de diffamation, ayant défendu avec succès le gardien des Jeux olympiques d’Atlanta Richard Jewell au milieu des années 1990 et le lycéen catholique de Covington Nicolas Sandmann dans ses poursuites contre les médias mainstream (grands médias).

En fait, dans son interview, Wood ose Kemp à intenter une action en diffamation contre lui s’il se trompe – ce qu’il ne pense pas que Kemp va faire.

Le fait est que ces deux aigles juridiques ne vont pas gâcher leur carrière, surtout de manière aussi prestigieuse. Nous croyons qu’ils sont sur quelque chose et nous avons hâte de voir ce qu’ils ont.

Les sources comprennent:

NaturalNews.com

Newsmax.com

JD Heyes

Lin Wood: l’Amérique sera choquée au niveau de la pédophilie, du culte satanique au gouvernement

Avant que l’équipe Trump n’arrive à faire sauter complètement le couvercle sur la fraude électorale, il pourrait y avoir beaucoup d’autres révélations qui viennent en premier, selon l’avocat Lin Wood, l’un des avocats du président Trump.

Lors d’une récente interview dans l’émission de radio Thrive Time, Wood a expliqué que Trump ne perdait pas de temps à aligner ses canards.

« La Cour suprême est en cours de réalignement », a déclaré Lin. « Le ministère de la Défense a récemment été réorganisé par le président avec un cyberterrorisme et un expert en terrorisme. »

Lin a également souligné un décret de 2018 publié par Trump qui traitait spécifiquement de l’ingérence étrangère dans nos élections nationales. Il se prépare depuis un certain temps, en d’autres termes, à «libérer le kraken», comme l’a dit l’avocat Sidney Powell.

Le but ultime, dit Wood, est de mettre en prison tous ceux qui y appartiennent, c’est-à-dire beaucoup de gens qui font partie du gouvernement et qui en sortent depuis des décennies.

«Dans un monde parfait, j’aimerais voir le rapport de John Durham sortir et que les gens vont en prison», dit Wood.

«J’aimerais voir des personnes affiliées à Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell aller en prison. Je voudrais voir ce qu’il y a sur l’ordinateur portable de Hunter Biden et voir ces gens aller en prison. Je voudrais voir ce qu’il y a sur l’ordinateur portable d’Anthony Weiner, et j’aimerais voir beaucoup de gens aller en prison. Et puis, lorsque nous arriverons à la phase finale de la fraude électorale, j’aimerais voir beaucoup plus de gens aller en prison. »

En d’autres termes, il y a beaucoup de poursuites au rôle. Et une fois que le processus aura vraiment démarré, il y aura beaucoup de bombes larguées qui choqueront le monde.

«Il y a donc potentiellement un grand réveil», prévient Wood, notant que dans un «monde parfait», tout se passera comme prévu.

«La vérité doit sortir et je crois qu’elle le fera… Chaque mensonge sera révélé. Ce pays sera choqué quand il apprendra la vérité sur qui occupe le bureau ovale depuis quelques années. Ils vont être choqués au niveau de la pédophilie. »

Wood a noté avec effroi qu’il y aurait bientôt des révélations de masse sur des gens, dont beaucoup sont idolâtrés par le public, impliqués dans toutes sortes de cultes sataniques – des gens que la plupart ne soupçonneraient probablement pas de tels.

Est-ce que vous ou quelqu’un que vous connaissez avez voté au scrutin militaire absent en Géorgie? Contactez Lin Wood!

Wood travaille également dans l’État de Géorgie pour faire toute la lumière sur la fraude électorale qui a eu lieu là-bas, en donnant soi-disant le vote à Joe Biden.

Trump a remporté la Géorgie par cinq points en 2016, pour battre le record du plus grand nombre de votes jamais attribués à un président en exercice en 2020. Comment, alors, a-t-il supposément perdu la Géorgie, un État généralement rouge, au profit de Biden?

La réponse est que Trump n’a pas perdu la Géorgie, comme cela sera bientôt révélé. Et Wood contribue à rendre cette révélation possible très bientôt, en attendant l’aide des patriotes géorgiens.

«J’ai besoin de l’identité de tout électeur de l’AG qui lance un BULLETIN D’ABSTENTION MILITAIRE», a tweeté Wood à ses partisans.

« Si vous avez voté comme tel ou si vous connaissez quelqu’un qui l’a fait, envoyez-moi un e-mail à lwood@fightback.law … Nous, le peuple, prendrons des mesures pour garantir nos votes. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez voté par correspondance, vous pouvez également aider en envoyant le lien ci-dessus et en aidant Wood dans la lutte pour reprendre la Géorgie aux voleurs électoraux qui tentent de le livrer illicitement à Biden.

Lisez DemonicTimes.com pour plus d’histoires sur la montée du démonisme en Amérique.

Les sources de cet article incluent:

Rumble.com

NaturalNews.com

TheGatewayPundit.com

Ethan Huff

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

