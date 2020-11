Est-ce un coup d’Etat constitutionnel de l’Etat profond ou une règle normale du droit aux USA ? La Le Cour suprême ignore l’action en justice de Trump qui disqualifierait les votes par correspondance en Pennsylvanie

Donald Trump se prépare à parler des prix des médicaments sur ordonnance à la Maison Blanche à Washington, DC, le 20 novembre 2020 © Reuters / Carlos Barria

La Cour suprême des États-Unis a refusé d’entendre une affaire dont les républicains espéraient qu’elle disqualifierait les bulletins de vote tardifs en Pennsylvanie. La campagne Trump prévoit toujours de porter une autre affaire devant le tribunal, alléguant une fraude généralisée.

Plus de 2,6 millions de bulletins de vote par correspondance ont été déposés en Pennsylvanie cette élection. Les électeurs qui ont envoyé leurs bulletins de vote ont fait une énorme rupture pour le candidat démocrate Joe Biden, avec près de trois fois plus de votes par correspondance allant à l’ancien vice-président. Cependant, les républicains ont fait valoir avant les élections que la décision de la Pennsylvanie d’autoriser le dépouillement des bulletins de vote reçus après le jour du scrutin violait la constitution de l’État.

Dans une décision 4-4 en octobre, la Cour suprême des États-Unis a autorisé le dépouillement de ces bulletins de vote tardifs et, dans un ordre de suivi, a demandé qu’ils soient séparés des autres. La campagne Trump espérait que cet ordre ouvrirait la voie à la réduction de ces bulletins de vote, mais lorsque la plus haute juridiction du pays s’est réunie lundi, elle a décidé de ne pas donner suite à l’affaire.

La liste des ordonnances du tribunal de lundi ne faisait aucune mention de l’affaire. Alors que le tribunal pouvait l’entendre lorsque ses juges se réuniront à nouveau en décembre, les comtés de Pennsylvanie doivent certifier les résultats des élections lundi.

Les républicains de Pennsylvanie ont déposé une demande d’urgence devant le tribunal de l’État lundi pour tenter de bloquer cette certification, deux jours après que le républicain Mike Kelly a intenté une action en justice pour invalider les bulletins de vote par correspondance. Le procureur général de Pennsylvanie, Josh Shapiro, démocrate et féroce critique du président Trump, a répondu que les républicains rejoignant le procès de Kelly «devraient avoir honte d’eux-mêmes» et les a accusés de complot pour «subvertir la volonté du peuple». [Même quand il y a fraude supposée ? Si lest avérée, la justice serait-elle complice et partiale ? – MIRASTNEWS]

The candidates + elected officials who joined this suit should be ashamed of themselves. They’re asking a court to throw out the votes of 2.5 million Pennsylvanians.



It’s another weak attempt to subvert the will of the people. Desperate, hypocritical, baseless… I could go on. https://t.co/tLE30x5vFj — Josh Shapiro (@JoshShapiroPA) November 21, 2020

Le costume de Kelly est une tentative de longue haleine pour refuser la victoire de Joe Biden en Pennsylvanie, qu’il a apparemment remportée par environ 80 000 voix. Trump et son équipe juridique ont accusé le Parti démocrate d’avoir obtenu ces votes par une foule de moyens illégaux et sournois, y compris remplir des bulletins de vote au nom des électeurs décédés, pré-solliciter les bulletins de vote des semaines avant l’élection, supprimer les exigences de signature, bloquer les observateurs du GOP de surveiller le comptage et truquer les machines à voter électroniques.

Un procès intenté par la campagne Trump alléguant certaines de ces irrégularités a été lancé samedi par un juge fédéral de Pennsylvanie, le juge déclarant que l’équipe juridique du président n’avait pas présenté «d’arguments juridiques convaincants et de preuves factuelles de corruption endémique». Le procès avait fait valoir que les responsables électoraux traitaient différemment les électeurs démocrates et républicains, ce qui équivalait à une violation de la Constitution américaine.

La campagne Trump a transformé la décision du tribunal en une victoire déguisée. Rudy Giuliani et Jenna Ellis, les avocats de Trump, ont écrit qu’ils chercheraient un «appel accéléré» auprès de la 3ème Cour d’appel du circuit américain de Philadelphie, qui a une majorité conservatrice. Si le 3e circuit échoue, Giuliani et Ellis ont encore des options, Giuliani écrivant samedi que la défaite de la Pennsylvanie aide la campagne «dans notre stratégie pour se rendre rapidement devant la Cour suprême des États-Unis».

Giuliani affirme que plus de 680 000 bulletins de vote ont été déposés «illégalement, volontairement ou involontairement» en Pennsylvanie.

Le temps n’est pas du côté du président. Les États doivent certifier leur décompte des voix avant le 8 décembre, avant que le collège électoral ne vote une semaine plus tard. Ce vote sera reçu par le Congrès en janvier, et si les efforts de Trump échouent, Biden sera inauguré le 20 janvier. Une autre approche peu orthodoxe pour Trump serait de convaincre les législatures des États républicains d’envoyer leurs propres électeurs à Washington, annulant le vote prétendument frauduleux.

Le président a rencontré vendredi un groupe de législateurs du Michigan, déclenchant des rumeurs selon lesquelles il suivrait cette stratégie. Cependant, le chef du Sénat de l’État républicain, Mike Shirkey, a publié une déclaration indiquant que son parti «suivra la loi et suivra le processus normal concernant les électeurs du Michigan».

Notre avis

S’il y a réellement coup d’État constitutionnel, que peut faire Donald Trump, président sortant en exercice pour entrer dans ses droits si la justice de recours est complice et ne veut pas dire le droit ? Les États-Unis d’Amérique seraient-ils devenus un pays du tiers-monde ou ont-ils toujours fonctionné ainsi ? Une dictature visible pourrait-elle bientôt s’installer à la Maison Blanche ? – MIRASTNEWS

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

L’administration Trump autorise officiellement la transition de Biden après des semaines de retard

Emily Murphy, chef de l’administration des services généraux, a assuré dans une lettre à Biden que la Maison Blanche ne l’avait pas obligée à retarder la transition formelle.

Joe Biden / Joshua Roberts / Reuters

La chef de l’administration américaine des services généraux, Emily Murphy, a notifié lundi à Joe Biden que l’administration Trump mettait à sa disposition des ressources fédérales pour entamer le processus de transition à la présidence du pays.

Dans sa lettre, qui marque la première étape de l’administration Trump pour reconnaître la victoire de Biden, Murphy dit que la Maison Blanche ne l’a pas obligée à retarder la transition formelle et qu’elle n’a pas pris de décision «par peur ou par favoritisme».

« Sachez que j’ai pris ma décision de manière indépendante, sur la base de la loi et des faits disponibles », écrit le chef de l’agence, qui déclare qu' »elle n’a jamais été « directement ou indirectement soumise à des pressions de la part d’un dirigeant » concernant le fonds ou au moment « de votre décision. « Pour être clair, je n’ai reçu aucune instruction pour retarder ma détermination », a-t-il insisté.

Au lieu de cela, Murphy a affirmé avoir reçu « des menaces en ligne, par téléphone et par courrier » visant sa sécurité, ainsi que celle de sa famille, de son personnel et même de ses animaux de compagnie, dans le but de la forcer à prendre une décision « prématurément. »

Peu de temps après, Trump a confirmé via son compte Twitter qu’il « recommandait à Emily et à son équipe de faire tout ce qui est nécessaire concernant les protocoles initiaux » et qu’il avait dit à son équipe « de faire de même », bien qu’il a promis de poursuivre son combat juridique pour contester les résultats des élections.

« Une action administrative définitive pour entamer la transition »

La campagne de Biden a célébré la nouvelle avec une déclaration qualifiant la décision de « étape nécessaire pour commencer à relever les défis » auxquels la nation est confrontée, notamment le contrôle de la pandémie et la reprise de l’économie.

«Cette décision finale est une action administrative finale pour entamer formellement le processus de transition avec les agences fédérales», ajoute le texte.

L’équipe d’avocats de Trump a mené plusieurs batailles juridiques ces dernières semaines pour exiger un recomptage des votes dans les États les plus contestés. Le refus du républicain de reconnaître la victoire démocrate a entravé les efforts de transition du gouvernement, tels que la participation de Biden aux réunions du renseignement, auxquelles participent normalement les présidents élus.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

HL-86: L’action en justice de Trumps en Pennsylvanie REJETÉE – GRANDS TITRES DE Viva & Barnes

Il y a un point de discussion commun qui circule selon lequel « Trump a déposé 25 poursuites, et toutes sauf une ont été rejetées ». Il y a plus à ce sujet de discussion qui est expliqué par MSM. Voici la ventilation et la ventilation de la décision de Pennsylvanie rejetant l’une des poursuites électorales de Trump (cette décision du tribunal inférieur est actuellement en appel).

Sidney Powell révèle une poursuite EPIC à venir! « CELA SERA BIBLIQUE » !!!

★★★ LE NOUVEL ÂGE CONSERVATEUR SE Lève ★★★

Sidney Powell révèle que tout le système est prêt à exploser! Et elle promet: « CE SERA BIBLIQUE »! Dans cette vidéo, nous allons examiner les dernières nouvelles avec Sidney Powell et l’équipe juridique de Trump, pourquoi Powell est plus habilitée que jamais à éliminer ce qu’elle a identifié comme un système entier de corruption gouvernementale et d’entreprise, et comment même CNN lui est venu en aide par inadvertance corroborant la fraude électorale à grande échelle! Vous ne voudrez pas rater ça!

Notre interrogation

Est-ce la vérité?

