Le fondateur d’Overstock dit qu’il a une preuve que l’élection a été truquée pour Biden – que fera le président Trump, va-t-il toujours abdiquer devant la fraude massive si elle s’avérait prouvée ?

Les bombes de fraude électorale ne cessent de quitter la baisse. Et l’un des derniers vient de Patrick Byrne, PDG à la retraite et fondateur d’Overstock.com, qui dit détenir la preuve définitive que l’élection a été volée pour Joe Biden.

S’adressant à Christopher McDonald de The McFiles dans une interview récente, l’ancien chef d’une entreprise de commerce électronique de 200 milliards de dollars qui n’a jamais été piratée a révélé que les systèmes de vote du Dominion étaient utilisés pour exécuter une technique de fraude électorale «Drop and Roll» qui sournoisement a rembourré le vote pour Biden dans au moins cinq zones clés du pays.

Atlanta, Detroit, Milwaukee, Philadelphie et le comté de Maricopa, en Arizona (Phoenix) ont tous été truqués avant le jour des élections pour dépouiller le président Trump de sa victoire légitime dans chacun de ces États. Byrne a également mentionné le comté de Clark, Nevada (Las Vegas) comme un autre lieu de fraude électorale, bien que celui-ci soit plus secondaire.

Selon Byrne, qui n’est pas un partisan du président Trump mais plutôt un «petit» libertaire, ces cinq (ou six si vous incluez le comté de Clark) sont le lieu de l’essentiel de la fraude électorale. Il n’avait pas besoin d’être généralisé parce que c’étaient les principaux domaines de swing dont Biden avait besoin pour «gagner» afin de voler les élections.

«En trompant ces cinq comtés, vous inversez cinq états clés, vous inversez le collège électoral», dit Byrne. «Dans les endroits où Trump a perdu par 10 000, il peut y avoir 300 000 faux votes illégaux pour Biden. Donc, ce n’est même pas terminé.»

Il soutient en outre que les systèmes électoraux qui régissent les élections en Amérique «sont une blague», en particulier ceux gérés par Dominion Voting Systems et le logiciel Smartmatic.

«Les systèmes électoraux qui régissent les élections en Amérique sont une blague. Sur une échelle de 1 à 10 pour pirater, ils sont peut-être un 2. Ils sont au mieux un 2, peut-être un 1.»

Des membres du Congrès corrompus, de gauche et de droite, sont soudoyés pour soutenir la fraude électorale

La façon dont les voleurs électoraux ont pu s’en tirer avec cette fraude a tout à voir avec qui est en charge des villes et des États où elle sévit.

«Nous avons des preuves claires qu’ils ciblent certains membres du Congrès», dit Byrne, notant que les démocrates et les républicains sont dans le coup.

«Je crois qu’ils vont trouver deux républicains. Je pense qu’il va s’avérer que l’un de ces républicains au niveau de l’État a peut-être obtenu une «assurance électorale». La promesse de continuer à se faire élire. La somme nécessaire pour acheter des machines Dominion était de 100 millions de dollars.»

Byrne dit que des «irrégularités» similaires ont été découvertes à Dallas en 2018, révélant que les systèmes du Dominion y ont été utilisés pour pirater une élection et la livrer aux démocrates. La même chose aurait été utilisée en 2016 pour Hillary Clinton, mais cette opération a apparemment été abandonnée.

« Je sais exactement qui l’a fermé en 2016, et ils ne l’ont pas fermé cette fois », affirme Byrne.

L’avocat Sidney Powell a travaillé sur ses propres cas qui reflètent une grande partie de ce que Byrne dit maintenant, c’est pourquoi il encourage les patriotes américains à faire un don à sa cause s’ils peuvent se permettre de le faire.

Byrne lui-même dit qu’il a déjà investi «beaucoup» d’argent pour la cause de Powell, qui est vraiment une cause pour nous tous, et espère que beaucoup d’autres feront de même pour aider à restaurer et à préserver l’intégrité électorale aux États-Unis.

«Appelez la législature de votre Etat», dit également Byrne à propos de la nécessité d’exprimer son opposition à la certification par l’État du décompte des votes frauduleux.

«Envoyez-leur cette vidéo. Quiconque signe ces formulaires «cert» devrait aller en prison. Ils ont une responsabilité personnelle.»

Un dirigeant de Dominion Voting Systems a admis que les votes peuvent être échangés pour voler des élections

Le vice-président des relations avec la clientèle de Dominion Voting Systems a admis en 2012 que le logiciel de la société était susceptible de «rapporter des totaux de votes incorrects». Waldeep Singh de Dominion Voting Systems a fait la confession après qu’un audit persistant a découvert des lacunes systémiques dans le logiciel qui permettaient d’attribuer de larges pans de votes au mauvais candidat lors de deux courses au conseil dans le comté de Palm Beach, en Floride. Le changement de vote du Dominion a abouti à la certification frauduleuse de votes pour les mauvais candidats. Les élections ont finalement été annulées grâce à un audit d’un superviseur électoral persistant.

L’audit persistant du superviseur des élections révèle comment le logiciel Dominion a volé les élections en deux courses

La superviseure des élections du comté, Susan Bucher, a constaté que le gagnant de deux courses au conseil de Wellington avait été attribué à tort, biaisé par des votes qui avaient été réaffectés par le logiciel de Dominion. Cette fraude a été découverte après que les votes ont été certifiés et après l’annonce des gagnants des courses du conseil. La fraude a été découverte six jours après la certification du total des votes. La fraude serait passée inaperçue s’il n’y avait pas eu un audit électoral et une femme enthousiaste et persistante nommée Susan Bucher. Elle a plaidé auprès des responsables électoraux que l’anomalie était plus qu’une erreur humaine, que la fraude était effectuée par le logiciel de Dominion. Elle a été confirmée après que Dominion a admis que le logiciel pouvait changer de voix et confirmé que c’était le cas. Le logiciel de Dominion était à l’origine de la fraude électorale dans le comté de Palm Beach.

Dans ce cas de fraude électorale, le candidat Wellington Seat 1, Shauna Hostetler, et le candidat Seat 4 Al Paglia, ont été initialement certifiés par l’État comme gagnants, mais après l’audit, il a été déterminé que John Greene et le titulaire Matt Willhite ont obtenu plus de votes. Singh a déclaré que le logiciel de Dominion a créé un décalage entre les bulletins de vote papier et le système de décompte, contorsionnant les totaux des votes entre les candidats. Singh a déclaré que le problème est une «difficulté de synchronisation» qui est une «lacune» du logiciel de Dominion.

Dominion n’a eu aucune répercussion puisqu’ils ont promis à Bucher et au comté de Palm Beach une nouvelle version améliorée du logiciel. Ce logiciel n’était même pas disponible pour leur élection du 13 mars l’année suivante. Il est insondable qu’une quelconque division électorale d’État accepte même le logiciel de Dominion après qu’elle ait presque réussi à inverser une élection en deux courses.

Malgré les antécédents de fraude, le logiciel sensible de Dominion a été utilisé tout au long de l’élection présidentielle de 2020

Huit ans après que le logiciel de Dominion ait été surpris en train de renverser deux courses, il a été révélé que Dominion avait été utilisé dans plusieurs États lors de l’élection présidentielle, même après avoir été rejeté à Philadelphie et dans tout l’État du Texas. Cependant, le porte-parole du Dominion Michael Steel a récemment critiqué la campagne Trump et a déclaré à Fox News qu’il était «physiquement impossible» de changer de vote. Le fournisseur de logiciels électoraux recrute actuellement des avocats pour contrer les preuves de fraude électorale présentées par le procureur du Texas Sidney Powell et d’autres qui se battent pour l’intégrité électorale.

Sidney Powell a déclaré qu’elle avait un témoin (en protection) qui a témoigné sous serment que le logiciel Dominion a été utilisé comme une arme pour changer de voix au Venezuela afin de voler des élections là-bas. Elle a également souligné que l’ingérence étrangère était en jeu dès le début de l’élection présidentielle de 2020 et a précisé que les résultats étaient comptabilisés dans des pays comme l’Espagne et l’Allemagne.

À quel point serait-il difficile d’utiliser un algorithme ou un sous-programme simple dans le logiciel lui-même pour changer de voix? Dans quelle mesure serait-il facile d’accéder à distance aux serveurs, qui sont idéalement situés en dehors de la juridiction américaine? Powell a-t-il le code source des machines à voter et la chaîne de contrôle prouvant qu’il a été installé sur ces machines? Pourquoi le décompte des voix a-t-il été arrêté le soir des élections dans les États clés que Trump dominait? Pourquoi les pourcentages de décompte des voix ont-ils changé du jour au lendemain, pour correspondre au pourcentage précis nécessaire pour dépasser l’avance dominante de Trump? Beaucoup reste sans réponse jusqu’à ce que tous les éléments de preuve précis et les témoignages soient présentés au tribunal.

