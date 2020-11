Les mécanismes derrière le vol de vote électronique révélés

Une société de sécurité privée a fourni des détails sur la façon dont les démocrates auraient pu voler les élections.

Dans une interview avec L.Todd Wood et George Eliason sur l’opération d’information de CD Media, Russel Ramsland, membre fondateur de l’Allied Security Operations Group (ASOG), a plongé en profondeur dans les mécanismes derrière une éventuelle opération de vol de vote électronique par les démocrates. .

Selon Ramsland, quiconque cherche à voler des votes et à manipuler l’élection n’a même pas besoin de toucher les bulletins de vote. Au contraire, sur la base d’une enquête interne indépendante menée par ASOG – une société spécialisée dans les cyberopérations -, les votes à cette époque peuvent désormais être volés électroniquement.

La loi HAVA a laissé les élections ouvertes à des manipulations extérieures

Dans l’interview, Ramsland déclare que l’ASOG mène son enquête depuis deux ans. Il dit que la société l’a lancée pour la première fois après que des militants aient soumis des journaux de Dallas de l’élection de 2018 à ASOG.

Ramsland déclare que plus le groupe examinait les journaux, plus ils étaient inquiets.

«Nous nous sommes impliqués dans l’examen du système électoral à cause de certains journaux que certains militants nous ont apportés à partir de l’élection de Dallas en 2018, qui fait partie de la soi-disant vague bleue», explique Ramsland. «Plus nos cyber-gars regardaient ces journaux, plus ils étaient inquiets.»

En outre, Ramsland a précisé que la société avait financé son enquête toute seule et qu’elle avait été menée entièrement en interne, sans aide extérieure.

Les conclusions de l’enquête pointent vers la Help America Vote Act (HAVA) 2002. Soi-disant conçue pour améliorer le système de vote américain et l’accès des électeurs, la loi HAVA signifie que la plupart des comtés américains ne tiennent plus leurs propres élections. Au contraire, ils sont désormais gérés par des sociétés privées avec des actionnaires privés.

À l’heure actuelle, l’ensemble de l’infrastructure électorale des États-Unis est, comme le décrivent les rapports de l’ASOG, «un patchwork complexe de diverses sociétés privées qui en font diverses parties». En conséquence, l’intégralité du système est très probablement exposée à Internet. (Connexes: Joe Biden est le bénéficiaire d’anomalies statistiques qui ont eu un impact «magique» sur le décompte des votes du Michigan, de la Pennsylvanie, de la Géorgie et du Wisconsin le 4 novembre.)

«L’idée d’être à vide est un mythe», indique le rapport.

En outre, le rapport souligne que certaines des entreprises privées impliquées sont détenues par des étrangers avec des serveurs à l’extérieur du pays. Pendant ce temps, aucune norme de sécurité pour le logiciel n’existe. Les certifications existent en grande partie sur une base ad hoc, «convenue».

En conséquence, l’ASOG affirme que le système actuel a au moins «une douzaine de points d’entrée» où des acteurs peu scrupuleux peuvent manipuler et changer de voix sans laisser de trace.

«Il doit être capturé en temps réel», lit-on dans le rapport. «Même l’opérateur du système électoral peut changer les votes sans être détecté.»

Le rapport soulève des doutes sur l’exactitude des allégations d’absence de fraude

Le rapport de l’ASOG soulève la question non seulement de savoir si les élections ont été manipulées, mais aussi de savoir si des enquêtes sur la question peuvent effectivement détecter le vol.

Dans divers États, des responsables électoraux représentant à la fois les partis démocrates et républicains ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que des fraudes ou autres irrégularités aient joué un rôle dans l’issue de la course présidentielle.

«Il existe une grande capacité humaine à inventer des choses qui ne sont pas vraies à propos des élections», a déclaré Frank LaRose, un républicain qui est secrétaire d’État de l’Ohio. «Les théories et les rumeurs du complot et toutes ces choses sont monnaie courante. Pour une raison quelconque, les élections engendrent ce type de mythologie.»

Pendant ce temps, un porte-parole du secrétaire d’État républicain du Kansas, Scott Schwab, a également fait écho au même sentiment. «Le Kansas n’a connu aucun problème généralisé et systématique de fraude électorale, d’intimidation, d’irrégularités ou de problèmes de vote. Nous sommes très heureux de la façon dont les élections se sont déroulées jusqu’à présent.»

Si la manipulation des élections est aussi indétectable que le prétend le rapport de l’ASOG, alors les affirmations des responsables électoraux selon lesquelles il n’y a pas eu de fraude sont mises en doute.

Suivez VoteFraud.news pour en savoir plus sur les enquêtes en cours sur les élections.

Les votes par correspondance au Michigan et en Pennsylvanie montrent des preuves de fraude électorale coordonnée pour Biden

Les résultats des élections publiés le 5 novembre ont montré que Joe Biden avait obtenu d’énormes avances sur le président Donald Trump par des votes par correspondance par correspondance en Pennsylvanie et au Michigan. Le candidat démocrate à la présidentielle a obtenu une avance de 60 points sur Trump en Pennsylvanie et de 38 points au Michigan, selon les résultats publiés par le New York Times. D’autres États swing tels que l’Ohio, la Caroline du Nord, la Floride et le Minnesota n’ont signalé aucun avantage massif dans les votes par correspondance pour Biden. Cependant, le document note que ses données ne rapportent pas tous les comtés des deux États.

L’entrepreneur et ancien Marine Yinon Weiss a tweeté le 6 novembre les résultats «étonnants», affirmant que les 60 points d’avance de Biden en Pennsylvanie équivalaient à 80 à 20 d’avance sur Trump. Les données rassemblées par NBC News reflétaient que 63% des demandes de vote par correspondance dans l’État provenaient de démocrates, tandis que les républicains n’en demandaient que 25%. Au départ, Trump semblait gagner la PA. Le 4 novembre – mais les bulletins de vote par la poste avec des votes exprimés pour Biden ont effacé près de 700 000 avance du titulaire deux jours plus tard.

Pendant ce temps, les républicains du Michigan ont demandé plus de bulletins de vote par correspondance à 41 pour cent contre 39 pour cent des démocrates. Bien que de plus en plus de républicains demandent des bulletins de vote par correspondance, les votes par correspondance pour Biden ont retiré près de 290 000 avances de Trump.

Les bulletins de vote par correspondance pour Biden ont également évaporé son avance de 100 000 voix dans le Wisconsin et son avantage de près de 60 000 voix en Géorgie. Malgré les résultats lamentables, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a tweeté comment Trump gagnait les États de Rust Belt par d’énormes marges lors de cette élection par rapport à quatre ans plus tôt.

Trump a obtenu 696 960 votes (66% comptés) lors de cette élection contre 44 292 en 2016. Au Michigan, le président a obtenu 289 703 votes (61% comptés) cette année contre 10 704 il y a quatre ans. Enfin, 104 963 votes ont été exprimés pour Trump dans le Wisconsin cette année, contre 22 478 lorsqu’il s’est présenté contre Hillary Clinton.

L’avantage de Biden en Pennsylvanie semble être le résultat d’une fraude électorale

Cependant, des rapports de fraude électorale en Pennsylvanie au moyen de bulletins de vote par correspondance, intentionnels ou non, ont fait surface avant même le 3 novembre.

Début octobre, des agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont trouvé des bulletins de vote militaires rejetés avec des votes exprimés pour Trump dans le comté de Luzerne. Les enquêteurs ont récupéré neuf bulletins de vote et ont confirmé que sept d’entre eux avaient voté pour le titulaire. Plus tard, environ 29 000 électeurs du comté d’Allegheny ont reçu des bulletins de vote incorrects après que la société chargée de les imprimer, les rassembler et les envoyer par la poste ait rencontré une «erreur de mappage d’image du bulletin de vote». Les bulletins de vote erronés dans le comté d’Allegheny ont finalement été corrigés.

Un troisième cas de fraude s’est produit dans l’État le jour du scrutin lui-même, lorsqu’une travailleuse électorale a été filmée en train de remplir des bulletins de vote pendant 30 minutes à sa table. Pire encore, un agent de sécurité est passé devant elle alors qu’elle répondait aux bulletins de vote et ne faisait rien à ce sujet.

Même le président Trump lui-même a mis en garde contre une fraude généralisée aux urnes fin septembre. Il a cité plusieurs exemples de bulletins de vote postaux jetés au Wisconsin, en Floride et dans le New Jersey. Et maintenant, lui et son équipe se battent. Sa campagne a mis en place une ligne directe et un site Web où les Américains qui pensent avoir été privés de leurs droits par les démocrates peuvent signaler les irrégularités de vote.

Dans un rapport du 5 novembre, Big League Politics a écrit que le directeur de campagne Bill Stepien a exprimé sa confiance dans le fait que Trump peut gagner la PA., L’un des nombreux États swing dont les votes sont nécessaires pour assurer quatre années supplémentaires de Trump à la Maison Blanche. Un autre agent de campagne, le conseiller principal Jason Miller, a déclaré qu’il était également convaincu que Trump gagnerait d’autres États swing tels que la Géorgie, la Caroline du Nord et l’Arizona. Les électeurs qui souhaitent signaler une fraude électorale peuvent appeler le 888-630-1776 et visiter le site ici.

Bien qu’il ait été trompé à l’élection par Joe Biden et le Parti démocrate, Trump n’abandonnera jamais pour le bien du peuple américain.

REGARDER: La présidente du RNC, Ronna McDaniel, déclare qu’elle a 500 affidavits sous serment sur 11000 incidents de fraude électorale

La présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a déclaré qu’elle avait 500 affidavits sous serment qui allèguent 11 000 incidents de fraude électorale.

(Article de Cassandra Fairbanks republié de TheGatewayPundit.com)

McDaniel a discuté de certains des incidents lors d’une apparition sur Hannity mardi soir.

Ronna McDaniel on Fox News.



"People across this country deserve to have faith in our election system and that's why the RNC is going to peruse this to the very end"#Hannity @GOPChairwoman pic.twitter.com/6GnrstGXK9 — News Addict (@addicted2newz) November 11, 2020

WATCH: @kayleighmcenany runs through the shocking allegations of voter irregularities revealed in 234 pages of signed and sworn affidavits.



"These are real and anyone who cares about transparency and integrity of the system should want this to proceed to the discovery phase." pic.twitter.com/hesu7C9y77 — Trump War Room – Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) November 11, 2020

Parmi les affidavits signés et assermentés, il y en a un d’une personne du comté de Wayne, dans le Michigan, qui affirme que 60% d’un lot de bulletins de vote portaient la même signature. Une femme a déclaré que son fils mort avait apparemment voté. Un autre a déclaré avoir vu 35 bulletins de vote comptés bien qu’ils n’aient pas été déposés par des électeurs inscrits.

Un autre encore a déclaré avoir vu 50 bulletins de vote comptés plusieurs fois dans une machine à tabuler.

« Il a été truqué depuis le début », a déclaré McDaniel à Hannity, « truqué des lois qui étaient adoptées au nom de COVID pour créer une élection poreuse, truquée dans le sens où ils ont expulsé les républicains de l’observation et de l’observation des sondages … et maintenant vous avez un média qui le truque à nouveau en disant que nous n’allons même pas écouter ces histoires.

«C’est pourquoi le RNC va poursuivre cela jusqu’à la fin», a poursuivi McDaniel. «Nous ne pouvons plus jamais laisser cela se reproduire…. Ces hommes et ces femmes comptent que leur voix sera entendue.»

En savoir plus sur: TheGatewayPundit.com

Twitter dit qu’il fera Biden @POTUS, quel que soit le résultat des élections

Twitter a annoncé ce week-end son intention de faire de Joe Biden «@POTUS» l’année prochaine, quel que soit le résultat réel des élections.

(Article de Steve Watson republié de Summit.news)

La plateforme a annoncé qu’elle «se préparait activement à soutenir la transition des comptes Twitter institutionnels de la Maison Blanche le 20 janvier 2021».

Les comptes que Twitter indique qu’il remettra à Biden incluent également @whitehouse, @VP, @FLOTUS, ainsi que plusieurs autres poignées liées aux positions officielles du gouvernement.

Twitter a également annoncé que ses représentants rencontreraient des membres de «l’équipe de transition» de Biden dans les semaines à venir pour discuter du transfert.

Twitter, qui a activement censuré les messages du président Trump tout en bloquant les nouvelles concernant les transactions commerciales douteuses potentiellement disqualifiantes de Joe Biden, dit qu’il réinitialisera le compte @POTUS le jour de l’inauguration, supprimant les tweets de Trump.

Au cours du week-end, l’équipe juridique de Trump a annoncé qu’elle était un pas de plus vers la Cour suprême après qu’un juge fédéral eut rejeté une action en justice pour contester les résultats des élections en Pennsylvanie.

Pour en savoir plus: Summit.news

Trump remporte deux victoires alors que la législature du Michigan et la cour d’appel fédérale acceptent les examens des élections

Par John Solomon

L’audience du Michigan House est prévue pour mercredi et la 3ème Cour d’appel du circuit accorde un examen accéléré.

La campagne du président Trump a déclaré qu’elle avait remporté deux victoires lundi dans ses efforts pour contester les résultats dans plusieurs États clés du champ de bataille, les législateurs de l’État du Michigan ayant accepté de tenir une audience sur les irrégularités électorales tandis qu’une cour d’appel fédérale accélérait la procédure pour examiner la contestation judiciaire de Trump en Pennsylvanie.

Les développements ont été annoncés par la conseillère juridique principale de la campagne Trump, Jenna Ellis, qui a déclaré que la Michigan House dirigée par le GOP tiendrait son audience mercredi à 9 heures.

«Nous sommes reconnaissants aux législateurs de la Michigan House de ne pas se précipiter pour certifier des résultats électoraux inexacts», a déclaré Ellis à Just the News. «Nous sommes convaincus qu’ils partageront les mêmes préoccupations une fois qu’ils verront l’ampleur de la fraude pure et simple et du mépris de la loi qui s’est produit au Michigan et à travers le pays. Chaque Américain devrait vouloir connaître la vérité.

Le président de la maison du Michigan, Lee Chatfield, qui au cours du week-end a déclaré craindre que l’État ne se dirige vers une crise constitutionnelle, n’a immédiatement renvoyé un appel demandant des commentaires.

Dans le même temps, la Cour d’appel du troisième circuit des États-Unis a statué lundi que «la requête en révision accélérée d’urgence de Trump était accordée sur instruction du tribunal».

La campagne doit déposer son mémoire initial d’ici lundi après-midi, et le tribunal a déclaré qu’il «avisera si une plaidoirie est souhaitée».

La campagne Trump fait appel de la décision du juge de district américain Matthew Brann samedi de rejeter le procès de la campagne visant à rejeter des centaines de milliers de voix en Pennsylvanie au motif que les comtés dirigés par les démocrates ont apporté des modifications au vote qui violaient la clause de protection égale de la Constitution.

Brann, nommé par le président Barack Obama, a écrit qu’il «n’a pas le pouvoir de retirer le droit de vote même à une seule personne, et encore moins à des millions de citoyens».

Sa décision a ouvert la voie aux responsables de la Pennsylvanie pour certifier les résultats. Ellis a applaudi l’intervention de la cour d’appel.

«Nous sommes reconnaissants au Third Circuit d’avoir accepté un examen accéléré», a-t-elle déclaré. «Il n’y avait aucune raison légale de rejeter notre plainte amendée, autre que la pure politique et l’activisme judiciaire. C’était un juge nommé par Obama dont l’opinion était remplie d’erreurs. Nous espérons que la cour d’appel le reconnaîtra et nous accordera correctement notre journée au tribunal. Le peuple américain mérite que nous puissions présenter nos témoins et preuves de fraude électorale – c’est au cœur de l’intégrité électorale et de l’équité fondamentale.»

Explosif: De nouvelles données allant de points d’analyse statistique rigoureuse à la fraude électorale dans le comté de Montgomery, PA – Revolver

Par Simon Fish

Résumé

Nous trouvons des preuves considérables compatibles avec la possibilité de fraude électorale dans le décompte des voix dans le comté de Montgomery, en Pennsylvanie.

En particulier, nous examinons une mise à jour très anormale des totaux des votes par correspondance dans les données NYT / Edison qui a énormément profité à Biden et qui semble suspecte sur un certain nombre de dimensions.

À un niveau élevé, nos résultats suggèrent qu’un nouveau lot très suspect de bulletins de vote par correspondance a été ajouté au décompte entre mercredi tôt le matin et jeudi matin. Ces bulletins sont tirés d’une distribution invraisemblable qui a énormément favorisé Biden et a en même temps nui à Trump (ce dernier se faisant en plus en attribuant plus de voix à Jorgensen). Lesdits bulletins de vote par correspondance finissent par être extrêmement différents à la fois des bulletins de vote postaux précédents (mesurés dans les données du NYT) et des bulletins de vote postaux qui ont suivi (mesurés dans les propres données du comté).

Les principales preuves sont les suivantes:

⦁ Le jeudi 5 novembre à 9h09, un grand lot de 90 022 votes par correspondance / absent est ajouté qui a plus de 95% de soutien pour Biden, mais le total des votes n’augmentera que de 9534, ce qui implique que les votes en personne ont en fait diminué de 80 488 . En soi, il s’agit d’une irrégularité très étrange, car les bulletins de vote ne peuvent pas disparaître et les bulletins en personne ne peuvent pas devenir des bulletins de vote par correspondance. Quelque chose ne va pas dans les données rapportées, la seule question est de savoir quoi.

⦁ Le nouveau lot de 90 022 bulletins de vote par correspondance ne ressemble en rien aux bulletins de vote par correspondance existants. Si la mise à jour est une erreur de données, il doit s’agir d’une erreur compliquée sur plusieurs dimensions et il est peu probable qu’il s’agisse d’une simple faute de frappe. Le nouveau lot est improbable sur quatre dimensions distinctes:

⦁ Il a un niveau de soutien pour Biden (plus de 95%) qu’il est statistiquement impossible de provenir de la même distribution de bulletins de vote par correspondance comptés jusqu’à ce point (74,9% pour Biden)

⦁ Chaque comparaison de paires de candidats montre des changements improbables. Ceci est important, car cela permet d’exclure la possibilité qu’une seule faute de frappe dans les données entraîne le modèle.

⦁ Indépendamment de l’ancienne distribution, le nouveau lot est extrêmement improbable à ses propres conditions, car il a un ratio de soutien pour Jorgenson par rapport à Trump (20%) qui est plus élevé que pratiquement tous les pays d’Amérique. Le dernier fait est cohérent avec l’objectif d’obtenir la part de vote de Biden «élevée mais pas incroyablement élevée» tout en essayant simultanément de ne pas donner plus de voix à Trump que ce qui est absolument nécessaire.

⦁ La distribution des bulletins de vote retirés des dépouillements en personne est encore plus invraisemblable (98,1% de Biden), ce qui rend difficile d’expliquer la mise à jour globale du vote comme étant due au fait que de véritables bulletins de vote par correspondance avaient été précédemment incorrectement classés comme en personne.

⦁ Les anomalies de cette ampleur sont extrêmement rares dans la base de données du NYT. La réduction de 80 488 votes en personne de Montgomery est la quatrième réduction de voix la plus élevée de toute la base de données. Plus de la moitié d’entre eux impliquent des changements de moins de 100 voix, et 28% impliquent des changements d’une seule voix. Parmi les erreurs restantes, beaucoup peuvent être facilement comprises comme des exemples exactement des phénomènes exclus ci-dessus (par exemple, de simples erreurs de classification de type de vote).

⦁ La confirmation indépendante des deux chiffres suggère que les chiffres d’Edison reflètent fidèlement les données du comté. Le rapport d’Edison sur le nombre total de votes absents comptés dans leur mise à jour à 5 h 43 le mercredi 5 novembre est très proche (et légèrement inférieur) des rapports Twitter des médias sur le nombre total de votes absents comptés quelques minutes plus tard dans les données du comté, ce qui suggère que ces premiers votes des absents d’Edison les totaux reflètent vraisemblablement les données sous-jacentes du comté. Pendant ce temps, les instantanés d’Edison le 8 novembre correspondent précisément aux instantanés du comté le 10 novembre.

⦁ Pour tester davantage cette hypothèse et pour aider à exclure la possibilité que tout cela soit dû à des erreurs de données NYT / Edison, après la découverte de l’anomalie initiale, nous avons récupéré plusieurs instantanés des propres données du comté au niveau de la circonscription. Les changements entre les deux instantanés révèlent que les premiers bulletins de vote par correspondance (qui comprenaient la mise à jour anormale) montrent une part de vote significativement plus élevée pour Biden que les votes par correspondance qui ont été comptés plus tard dans la même circonscription. Cela montre que quelque chose est en train de changer dans la distribution des bulletins de vote par correspondance comptés dans chaque circonscription, et les bulletins antérieurs ont montré une tendance plus forte à favoriser Biden.

En additionnant toutes ces preuves ensemble, il existe de solides arguments en faveur de l’interprétation suivante:

En additionnant toutes ces preuves ensemble, il existe de solides arguments en faveur de l’interprétation suivante:

-Quelque temps après la nuit des élections, un très grand lot de bulletins de vote par correspondance a été compté, ce qui a montré un énorme avantage pour Biden-Ce lot ne ressemble en rien aux bulletins de vote comptés jusqu’à ce point dans les données du NYT, et est également différent des bulletins de vote par correspondance compté plus tard dans chaque circonscription tel que mesuré en utilisant les propres données du comté

-Le lot semble peu plausible à lui seul, en termes de parts de vote relatives des votes libertaires et républicains

-Les mises à jour sont difficiles à concilier avec de simples erreurs de données telles que des bulletins de vote par correspondance authentiques qui sont mal classés comme en personne ou un total de candidat unique saisi à tort comme une faute de frappe.

Ces faits présentent de solides preuves circonstancielles suggérant une fraude dans les votes par correspondance dans le comté de Montgomery, et doivent faire l’objet d’une enquête plus approfondie.

Les données brutes des mises à jour du NYT sont ici:

https://ufile.io/iq3d7a0n

Les données brutes des données du comté sont ici:

https://ufile.io/vqmshqo3

https://ufile.io/q5penzjs

⦁ Résumé des faits compatibles avec la fraude, mais déroutant sous d’autres explications

Les faits décrits ci-dessous sont documentés à l’aide des données disponibles dans le flux des résultats des élections d’Edison du New York Times, qui ont été utilement récupérées par d’autres chercheurs en temps réel. La nature inhabituelle de ce changement nous a amenés à commencer à collecter les propres données du comté, à voir comment les mises à jour depuis lors se comparaient, et pendant une période considérablement après l’anomalie initiale.

DEUXIEME PARTIE: Un analyste statistique révèle un scénario montrant comment les démocrates ont pu commettre une fraude massive dans le comté de Montgomery, en Pennsylvanie

Deuxièmement, nous considérons dans toute la possibilité que les erreurs sont le résultat d’erreurs innocentes commises, soit par Edison ou le New York Times dans la collecte ou la publication de leurs données, soit par le comté lui-même lors de son décompte des voix. Les processus de comptage comportent toutes sortes d’erreurs innocentes, et la bizarrerie des données est bien comprise par quiconque a déjà travaillé avec. Les machines peuvent casser. Les données peuvent être mal transcrites. Les sites Web de mise à jour de code, à la fois pour les gouvernements et les fournisseurs de données, peuvent être défectueux. Les bulletins de vote authentiques peuvent être classés à tort comme un type ou un autre pendant le processus de dépouillement. Les corrections d’erreurs antérieures, même si elles sont bien intentionnées, peuvent être considérées à tort comme des erreurs supplémentaires. Nous devons examiner si ces explications pourraient expliquer le même ensemble de faits, à la fois individuellement et en combinaison. Nous n’éviterons pas cette tâche.

Il convient également de le souligner – nous savons que presque sans aucun doute, certains des chiffres rapportés dans la base de données NYT / Edison sont faux. Ce simple fait est en fait incontestable. La principale question est de savoir lesquels et pourquoi. Une bonne définition pratique de la fraude est «les mauvais numéros entrés pour des raisons malveillantes», et les distinguer des «mauvais nombres entrés pour des raisons accidentelles» est le défi. Les données supplémentaires du comté aident à confirmer cette question, en s’assurant que toutes les preuves ne reposent pas sur les données du NYT.

Au minimum, nous pouvons affirmer ce qui suit avec confiance. Si toutes les erreurs ne sont que des erreurs dans les données et des modèles étranges de tri des votes, le comté de Montgomery, en Pennsylvanie, est le comté le plus malchanceux d’Amérique en termes de nombre d’erreurs aléatoires pointant dans la direction de la fraude, à partir de plusieurs ensembles de données différents à plusieurs différents. points dans le temps

Lisez l'article complet sur la nouvelle corvée ici

