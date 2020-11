Voici la preuve de fraude électorale et elle comprend actuellement des centaines de cas, englobant des millions de votes volés ou frauduleux

L’élection présidentielle actuelle de 2020 est en état de crise. Non seulement Big Tech et Big Media ont ignoré de vastes preuves de fraude électorale, mais ces institutions ont conspiré pour promouvoir un candidat comme gagnant, bien avant la conclusion de tous les audits de logiciels électoraux, analyses statistiques, recomptages et procédures judiciaires (qui comprendront des témoignages d’ingérence et de coercition électorale).

HereIsTheEvidence.com est une source unique pour les journalistes, les chercheurs de vérité et les Américains patriotiques qui veulent protéger l’intégrité du processus électoral. Le site est une compilation participative qui regroupe des éléments de preuve accessibles au public qui seraient admissibles devant les tribunaux. Le site ne contient pas de nouvelles, de rumeurs ou de mises à jour sur les élections générales. Le site contient des preuves statistiques, des documents judiciaires, des photos, des témoignages audio, vidéo et des témoins, des affidavits et un contexte historique – tous proviennent, horodatés et classés par état d’occurrence. La compilation contient jusqu’à présent plus de six cents incidents, englobant des millions de votes potentiels illégaux ou volés.

Pourquoi les démocrates ignorent-ils les preuves et agissent-ils de manière inconstitutionnelle?

Curieusement, après quatre ans à se plaindre de l’ingérence russe dans les élections de 2016, les démocrates fous sont introuvables alors que des milliers d’Américains présentent des preuves de fraude électorale réelle aux États-Unis. Au lieu de cela, les gauchistes menacent de violer quiconque soutient des élections honnêtes.

Alors que les preuves de fraude électorale et de coercition des responsables électoraux se multiplient, elles sont simultanément supprimées et ridiculisées par des entités allant de Facebook à CNN en passant par Twitter et Fox News. Les grands réseaux sont désormais dépourvus de journalisme honnête et ne suivent plus les pistes et ne posent plus de vraies questions. Les entreprises de médias sociaux sont devenues des Super PAC démocrates qui diffusent des récits officiels démocrates sur tout le site, tout en supprimant le contenu des utilisateurs et les informations vérifiables qui entrent en conflit avec leur agenda politique.

Les rédacteurs ont créé le collège électoral pour prévenir la fraude électorale et arrêter ceux qui cherchent à voler le pouvoir

La bonne nouvelle est que les rédacteurs de la Constitution ont mis au point un système de freins et contrepoids pour garantir que la République des États-Unis ne soit pas envahie par ceux qui cherchent à utiliser les branches exécutive et législative du gouvernement simplement pour obtenir le pouvoir et détruire la loi. Il n’est pas étonnant que les démocrates essaient d’abolir ce système de contrôle et de contrepoids.

Les rédacteurs ont mis en place le collège électoral et chaque législature d’État régit le processus. Dans quarante-huit États (à l’exclusion du Maine et du Nebraska), les législatures des États veillent à ce que les électeurs votent pour le vainqueur du vote populaire de l’État concerné. Chaque État reçoit une proportion de voix électorales équivalente à la population de l’État par rapport à l’ensemble de la population des États-Unis. Ce nombre de votes électoraux évolue avec le recensement, qui a lieu tous les dix ans.

Cette répartition des voix électorales par État empêche les zones urbaines densément peuplées d’avoir plus de pouvoir de vote que les zones rurales, où les préoccupations, les préférences et les modes de vie diffèrent. Les rédacteurs se méfiaient de la règle de la foule et ont conçu un système qui empêchait les zones densément peuplées de dicter la politique publique. Un collège électoral empêche également certains États d’avoir un pouvoir de vote disproportionné par rapport à d’autres États. Par exemple, si le vote populaire était le facteur déterminant, alors les États seraient incités à conduire des personnes non qualifiées aux urnes. Les États qui appliquent de manière responsable les qualifications des électeurs auraient réduit le nombre d’électeurs et auraient globalement moins d’influence. De plus, les fondateurs étaient conscients que lors d’une élection populaire directe, il y aurait une plus grande incitation à la corruption électorale et à la fraude électorale – parce que les votes «perdus» peuvent faire basculer toute l’élection, pas seulement un seul État.

Si l’équipe juridique de la campagne Trump peut fournir suffisamment de preuves que le vote populaire a été biaisé ou que le logiciel électoral a inversé les votes en utilisant des algorithmes corrompus, alors pour qui les électeurs voteraient-ils dans chaque État? La Cour suprême pourrait-elle s’impliquer et une éventuelle ingérence étrangère dans l’élection serait-elle déclarée? La Chambre des représentants sera-t-elle appelée à décider de l’élection?

Restez à jour sur toutes les réclamations pour fraude sur HereIsTheEvidence.com.

Lance D Johnson

Un jour de jugement arrive pour les voleurs d’élections

Contrairement à ce que les démocrates se sont convaincus être la réalité, l’élection présidentielle de 2020 est loin d’être terminée. Et si l’avocat Lin Wood a raison dans ses affirmations, Donald Trump sera inauguré le 20 janvier.

Dans une récente interview, Wood a dévoilé une mine de preuves sur la fraude électorale qui, une fois la poussière retombée, exposeront non seulement Joe Biden comme le perdant des élections, mais aussi les médias mainstream (grand public) comme un front séditieux et menteur pour la Chine communiste.

Le gouverneur et le secrétaire d’État en Géorgie, l’un des États du champ de bataille litigieux où la fraude électorale a effectivement eu lieu, sont payés par le Parti communiste chinois (PCC), soutient Wood. C’est pourquoi ils ont facilité la fraude électorale non seulement la première fois, mais aussi pendant le «recomptage» et «l’audit» secondaires.

Ce n’est cependant que la pointe de l’iceberg. La Géorgie a également modifié ses règles électorales à la dernière minute pour autoriser les bulletins de vote absents frauduleux – et elle l’a fait en dehors de la législature de l’État, ce qui est illégal.

«En vertu de la loi de ce pays, la loi de la Cour suprême des États-Unis, vous ne pouvez pas changer les règles d’une élection fédérale sauf par le biais de la législature de l’État», dit Wood.

C’est la même chose qui s’est produite en Pennsylvanie, où le délai de soumission des bulletins de vote par correspondance a été prolongé de plusieurs jours sans l’approbation de la législature de l’État, ce qui est également un crime.

Ces deux États et de nombreux autres utilisaient également des machines à voter fabriquées en Chine et qui utilisaient des logiciels du Venezuela socialiste. Ces systèmes étaient dotés de portes dérobées intégrées conçues pour faciliter encore plus la fraude électorale sous forme d’échange de voix.

« Les gens ne réalisent pas qu’ils ont voté en Amérique, leur vote a été dans une machine créée au Venezuela – il a été utilisé pour maintenir Chávez au pouvoir [ceci peut être une supputation étant donné le nombre de fois que les Etats-Unis se sont immiscés dans les affaires vénézuéliennes et ont mené des coups d’Etat et déstabilisations avec l’opposition, y compris des embargos comme à Cuba depuis l’élection de Chavez jusqu’à celle de Maduro – MIRASTNEWS] – vendu au Canada, puis se connecter avec trois autres entreprises », a expliqué Wood à propos de la convolution de le processus.

«Votre vote est allé à Francfort et à Barcelone, où il a été manipulé par un logiciel créé par une société appelée SGO Smartmatic.»

https://www.brighteon.com/575d87ea-0ce8-4993-9254-4b1466316122

Les serveurs Amazon de Jeff Bezos ont organisé des votes américains à l’étranger

Avec l’aide de Sidney Powell, un autre avocat réputé, Wood travaille d’arrache-pied pour découvrir ces vérités et d’autres sur l’élection, y compris le fait que les serveurs Amazon appartenant à Jeff Bezos ont été utilisés pour stocker des votes américains dans des installations offshore, qui ont récemment été attaquées par Agents américains.

La raison pour laquelle ce stratagème de fraude électorale était si élaboré et à multiples facettes est que Trump a gagné par un glissement de terrain et que les pouvoirs en place ne pouvaient pas se permettre de se reproduire ce qui s’est passé en 2016.

Vous voyez, Trump a très probablement remporté les élections de 2016 par un glissement de terrain également, y compris avec le vote populaire, selon Wood. Le truquage était en place à l’époque pour essayer de l’arrêter, mais les marges de Trump étaient si élevées que même avec la fraude, Hillary Clinton n’avait aucune chance de gagner.

Pour cette raison, l’establishment n’avait d’autre choix que de sortir les gros canons en 2020, en s’assurant que Trump «perdait» partout où il avait besoin de perdre juste la bonne quantité. Heureusement, les gréeurs de votes ont été pris en flagrant délit et justice est à venir.

«Revenez à la période de 2018 et vous verrez que le président Trump a adopté un décret avec des sanctions sévères. Il a abordé l’ingérence étrangère dans une élection nationale. Je pense qu’à son époque, quand il a le sentiment que le pays a besoin de savoir, je pense qu’il y aura des preuves positives », déclare Wood.

«Vous devez également noter que des serveurs… ont été saisis à Francfort il y a trois jours. Je pense que ces serveurs afficheront le vote réel. Je pense que Donald Trump a remporté quelque 80 millions de voix. Je pense également qu’il a remporté 410 voix électorales. Je pense que c’était le plus grand glissement de terrain de l’histoire américaine.

Pour en savoir plus, consultez Fightback.law et Trump.news.

Un ancien responsable militaire décrit deux programmes de fraude électorale potentiellement utilisés pour commettre des vols électoraux criminels

Les récentes élections peuvent avoir été truquées pour assurer une victoire démocrate en utilisant deux programmes, suggère un ancien responsable militaire. Lors d’une récente apparition au podcast Two Mikes, le lieutenant-général à la retraite de l’Air Force Thomas McInerney a décrit les programmes, baptisés Hammer et Scorecard, qui ont été utilisés pour influencer les résultats des élections. Les programmes ont été initialement conçus pour la Central Intelligence Agency (CIA) – jusqu’à ce que des agents de l’État profond travaillant sous l’ancien président Barack Obama les utilisent à des fins privées.

Hammer est un logiciel de contre-espionnage capable d’espionner au sein de réseaux protégés, comme les machines à voter, sans être détecté. Pendant ce temps, Scorecard est une application qui peut manipuler les votes pendant le transfert de données entre les stations de vote et les centres de stockage. McInerney a déclaré que les deux étaient impossibles à attraper ou même à exposer – à moins que les républicains et les démocrates ne recherchent des irrégularités.

Dans un précédent podcast Two Mikes, McInerney a surnommé Scorecard une «super-arme de fraude électorale démocrate». Bien que l’application puisse pirater un système et modifier jusqu’à trois pour cent des votes pour éviter la détection, il a déclaré que Scorecard pouvait être détecté. Il a exhorté le président Donald Trump et son cercle de confiance à rechercher des signes d’utilisation de l’application dans les principaux États du swing.

«Glitches» dans l’élection actuelle est une démonstration EN DIRECT de fraude électorale

Dans le Michigan, de mystérieux «problèmes» qui ont transformé les votes Trump en votes Biden ont été découverts à la suite d’un examen manuel des bulletins de vote.

«Dans le comté d’Antrim, les bulletins [destinés aux républicains] ont été comptés pour les démocrates, provoquant un swing de 6 000 voix contre les candidats [du GOP]», a confirmé Laura Cox, présidente du Parti républicain du Michigan, dans un entretien avec le New York Post. «Le greffier du comté s’est manifesté et a déclaré que «le logiciel de tabulation avait échoué et provoqué une erreur de calcul du vote.» Depuis, nous avons découvert 47 [autres] comtés [de l’État] qui utilisaient le même logiciel au même titre.»

Elle a ajouté que le comté d’Antrim devait compter tous les bulletins de vote à la main et a appelé les autres comtés à examiner de près leurs résultats pour déceler des écarts similaires. La greffière du comté, Sheryl Guy, s’est également déclarée préoccupée par la victoire de Biden. Elle a déclaré au Detroit Free Press le 4 novembre que les responsables avaient envoyé les premiers résultats du sondage à l’État sans vérification, mais a demandé plus tard comment les démocrates auraient pu prendre le contrôle du comté à tendance républicaine.

Le Gateway Pundit a rapporté que le «logiciel de tabulation» était utilisé dans 30 États différents, y compris les principaux États du champ de bataille de Pennsylvanie, de Géorgie, du Nevada, du Michigan, du Wisconsin, de l’Arizona et du Minnesota. De plus, les «pépins» du logiciel – en fait l’effet de Scorecard en action – n’ont pris que les votes de Trump et d’autres candidats républicains.

Trump a déjà mis en garde contre la fraude électorale avant même que les démocrates n’utilisent la technologie

Trump a averti que les démocrates commettraient une fraude électorale en utilisant des bulletins de vote par correspondance dès septembre. Il a cité plusieurs exemples de bulletins de vote postaux rejetés, y compris des bulletins de vote militaires en Pennsylvanie. et des bulletins de vote par correspondance avec trois plateaux de courrier au Wisconsin. Il s’est demandé si les démocrates devraient se mêler de la façon dont les élections se déroulaient dans d’autres États, déclarant: «Ils ne peuvent pas diriger un simple caucus, mais maintenant ils essaient d’écrire de manière dramatique des lois électorales à l’échelle nationale à quelques semaines des élections.»

Trump a également fait valoir que les électeurs devraient toujours pouvoir voter en personne malgré la pandémie. Si les gens pouvaient aller à l’épicerie, ils devraient pouvoir voter avec leur pièce d’identité avec photo. Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, était d’accord avec le président, affirmant que le vote en personne était certainement possible – si les protocoles de santé appropriés sont suivis.

En effet, les gens ont définitivement voté en suivant les lignes directrices suggérées par Fauci. Les électeurs ont exercé le droit de vote en portant des masques et en observant la distance physique dans les bureaux de vote. Bien que les gens partent voter pour Trump, le Parti démocrate a utilisé les programmes Hammer et Scorecard pour s’assurer que Joe Biden deviendrait le 46e président américain. Mais la vérité se dévoile lentement.

Pour en savoir plus sur la fraude électorale du Parti démocrate par différents moyens, consultez VoteFraud.news.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News